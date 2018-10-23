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Номер извещения
31807016840
Уникальный номер закупки
18/2.1/0067717/ТГКраснодар
Наименование закупки
Услуги по проведению герметизации пожарного водоёма промплощадки Инженерно-технического центра
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
11.10.2018 16:12
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
350051, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, ул.им.Дзержинского, 36
Почтовый адрес
350051, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, ул.им.Дзержинского, 36
Контактный телефон
+7 861 213-13-00
Факс
+7 952 822-10-22
Адрес электронной почты
s.datov@tgk.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Датов Сергей Сергеевич
Место рассмотрения предложений
350051, г. Краснодар, ул. Дзержинского, 36
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Услуги по проведению герметизации пожарного водоёма промплощадки Инженерно-технического центра
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
23.10.2018 09:30 GMT +323.10.2018 09:3023.10.2018 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31807016840Дата и время окончания срока приема заявок Услуги по проведению герметизации пожарного водоёма промплощадки Инженерно-технического центра350051, г. Краснодар, ул. Дзержинского, 36
Дата и время вскрытия заявок
23.10.2018 10:0023.10.2018 10:0023.10.2018 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31807016840Дата и время вскрытия заявок Услуги по проведению герметизации пожарного водоёма промплощадки Инженерно-технического центра350051, г. Краснодар, ул. Дзержинского, 36
Подведение итогов не позднее
13.11.2018 14:0013.11.2018 14:0013.11.2018 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31807016840Подведение итогов не позднее Услуги по проведению герметизации пожарного водоёма промплощадки Инженерно-технического центра350051, г. Краснодар, ул. Дзержинского, 36
Текущий статус
Подведение итогов
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Услуги по проведению герметизации пожарного водоёма промплощадки Инженерно-технического центра
Начальная цена
584 100,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
«Газпром трансгаз Краснодар»
Все закупки и тендеры «Газпром трансгаз Краснодар»
Адрес местонахождения
350051, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, ул.им.Дзержинского, 36
84.25.11.120
84.25.1
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1