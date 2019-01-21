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Номер извещения
31807015295
Уникальный номер закупки
18/4.3/0074090/Спецгазавто
Наименование закупки
Закупка тали электрической канатной для нужд СУПНР филиала ПАО "Газпром спецгазавтотранс" в г.Новый Уренгой
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
11.10.2018 12:39
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
426039, Российская Федерация, Удмуртская Республика, Ижевск, Воткинское шоссе, 182
Почтовый адрес
426039, Российская Федерация, Удмуртская Республика, Ижевск, Воткинское шоссе, 182
Контактный телефон
+7 3412 94-69-80
Факс
+7 3412 56-81-83
Адрес электронной почты
instend@sgaz.udm.ru
Ф.И.О. контактного лица
Баталов Роман Алексеевич
Место рассмотрения предложений
426039, УР, г.Ижевск, Воткинское шоссе, 182
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Закупка тали электрической канатной для нужд СУПНР филиала ПАО "Газпром спецгазавтотранс" в г.Новый Уренгой
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
21.01.2019 11:00 GMT +321.01.2019 11:0021.01.2019 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31807015295Дата и время окончания срока приема заявок Закупка тали электрической канатной для нужд СУПНР филиала ПАО "Газпром спецгазавтотранс" в г.Новый Уренгой426039, УР, г.Ижевск, Воткинское шоссе, 182
Дата и время вскрытия заявок
23.01.2019 13:0023.01.2019 13:0023.01.2019 13:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31807015295Дата и время вскрытия заявок Закупка тали электрической канатной для нужд СУПНР филиала ПАО "Газпром спецгазавтотранс" в г.Новый Уренгой426039, УР, г.Ижевск, Воткинское шоссе, 182
Подведение итогов не позднее
31.01.2019 20:0031.01.2019 20:0031.01.2019 20:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31807015295Подведение итогов не позднее Закупка тали электрической канатной для нужд СУПНР филиала ПАО "Газпром спецгазавтотранс" в г.Новый Уренгой426039, УР, г.Ижевск, Воткинское шоссе, 182
Текущий статус
Вскрытие конвертов
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Закупка тали электрической канатной для нужд СУПНР филиала ПАО "Газпром спецгазавтотранс" в г.Новый Уренгой
Начальная цена
409 818,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО «Газпром спецгазавтотранс»
Все закупки и тендеры ПАО «Газпром спецгазавтотранс»
Адрес местонахождения
426039, Российская Федерация, Удмуртская Республика, Ижевск, Воткинское шоссе, 182
46.69.13.000
46.69.3
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1