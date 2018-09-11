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    Главная / Торги / Поставка металлопроката для КС "Казачья", КС "Русская" и филиалов Общества

    Поставка металлопроката для КС "Казачья", КС "Русская" и филиалов Общества

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь11.09.2018 09:3011.09.2018 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806838591Дата и время окончания срока приема заявок Поставка металлопроката для КС "Казачья", КС "Русская" и филиалов Общества350051, г. Краснодар, ул. Дзержинского, 36Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    31806838591

    Уникальный номер закупки

    18/4.3/0060857/ТГКраснодар

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка металлопроката для КС "Казачья", КС "Русская" и филиалов Общества

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    21.08.2018 10:45

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    0070 18 4.3 0060857 ТГКраснодар ЗП ГОС Э 21.08.2018 Металлопрокат Б.7z

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Краснодар»
    Все закупки и тендеры «Газпром трансгаз Краснодар»

    Юридический адрес

    350051, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, ул.им.Дзержинского, 36

    Почтовый адрес

    350051, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, ул.им.Дзержинского, 36

    Контактный телефон

    +7 861 213-13-00

    Факс

    +7 952 822-10-22

    Адрес электронной почты

    s.datov@tgk.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Датов Сергей Сергеевич

    Место рассмотрения предложений

    350051, г. Краснодар, ул. Дзержинского, 36

    Закупки и тендеры Краснодарский край

    Закупки и тендеры Изделия готовые прочие, не включенные в другие группировки

    Ключевые слова:

    металлопрокат, металлопрокат, металлопрокат, металлопрокат, металлопрокат, металлопрокат, металлопрокат, металлопрокат, металлопрокат, металлопрокат, металлопрокат, металлопрокат, металлопрокат, металлопрокат, металлопрокат, металлопрокат, металлопрокат, металлопрокат, металлопрокат, металлопрокат, металлопрокат, металлопрокат, металлопрокат, металлопрокат, прокат, прокат, прокат, прокат, прокат, прокат, прокат, прокат, прокат, прокат, прокат, прокат, прокат, прокат, прокат, прокат, прокат, прокат, прокат, прокат, прокат, прокат, прокат, прокат, металл, металл, металл, металл, металл, металл, металл, металл, металл, металл, металл, металл, металл, металл, металл, металл, металл, металл, металл, металл, металл, металл, металл, металл

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка металлопроката для КС "Казачья", КС "Русская" и филиалов Общества

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    11.09.2018 09:30 GMT +311.09.2018 09:3011.09.2018 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806838591Дата и время окончания срока приема заявок Поставка металлопроката для КС "Казачья", КС "Русская" и филиалов Общества350051, г. Краснодар, ул. Дзержинского, 36

    Дата и время вскрытия заявок

    11.09.2018 10:0011.09.2018 10:0011.09.2018 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31806838591Дата и время вскрытия заявок Поставка металлопроката для КС "Казачья", КС "Русская" и филиалов Общества350051, г. Краснодар, ул. Дзержинского, 36

    Подведение итогов не позднее

    11.10.2018 14:0011.10.2018 14:0011.10.2018 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806838591Подведение итогов не позднее Поставка металлопроката для КС "Казачья", КС "Русская" и филиалов Общества350051, г. Краснодар, ул. Дзержинского, 36

    Текущий статус

    Вскрытие конвертов

    Дата подведения итогов

    11.10.201811.10.2018 14:0011.10.2018 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806838591Подведение итогов не позднее Поставка металлопроката для КС "Казачья", КС "Русская" и филиалов Общества350051, г. Краснодар, ул. Дзержинского, 36

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка металлопроката для КС "Казачья", КС "Русская" и филиалов Общества

    Начальная цена

    3 654 612,02

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    «Газпром трансгаз Краснодар»
    Все закупки и тендеры «Газпром трансгаз Краснодар»

    Адрес местонахождения

    350051, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, ул.им.Дзержинского, 36

    Классификатор ОКПД2

    32.99.59.000

    Изделия различные прочие, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    32.99

    Производство прочих готовых изделий, не включенных в другие группировки

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Лист г/к 8,0х1500х6000 345-09Г2С-св"

    Кол-во: 1.15

    "Позиция 2"

    "Круг В1-II-НД-100/20-3ГП-М1-ТВ1"

    Кол-во: 0.37

    "Позиция 3"

    "Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок №20П из стали марки Ст3сп категории 4 группы поверхности 1ГП"

    Кол-во: 0.6

    "Позиция 4"

    "Лист 10мм нержавеющий 12Х18Н10Т"

    Кол-во: 0.71

    "Позиция 5"

    "Арматура стальная горячекатаная для железобетонных конструкций 8-А-V 23Х2Г2Т стержень"

    Кол-во: 0.15

    "Позиция 6"

    "Круг горячекатаный В1-150 12Х18Н10Т-б"

    Кол-во: 0.833

    "Позиция 7"

    "Круг горячекатаный В1-45 12Х18Н10Т-б"

    Кол-во: 0.075

    "Позиция 8"

    "Круг горячекатаный ф150мм ст20"

    Кол-во: 0.375

    "Позиция 9"

    "Круг горячекатаный В1-II-НД-56 3ГП-М1-ТВ1"

    Кол-во: 0.15

    "Позиция 10"

    "Сталь листовая δ=2,5 мм. г/к ст.3"

    Кол-во: 10.78

    "Позиция 11"

    "Сталь листовая δ=4,0 мм. г/к ст.3"

    Кол-во: 39.5

    "Позиция 12"

    "Сталь листовая δ=8,0 мм. г/к ст.3"

    Кол-во: 2.044

    "Позиция 13"

    "Швеллер стальной 8 г/к ст.3"

    Кол-во: 2

    "Позиция 14"

    "Профиль стеновой стальной гнутый 265х3000х0,5мм синий"

    Кол-во: 42

    "Позиция 15"

    "Уголок г/к75х75х5 Ст3сп"

    Кол-во: 0.3

    "Позиция 16"

    "Уголок г/к35х35х4 Ст3сп"

    Кол-во: 0.3

    "Позиция 17"

    "Уголок г/к 25х25х4 Ст3сп"

    Кол-во: 0.3

    "Позиция 18"

    "Уголок г/к 50х50х4 Ст3сп"

    Кол-во: 0.3

    "Позиция 19"

    "Шестигранник№10"

    Кол-во: 0.3

    "Позиция 20"

    "Шестигранник№12"

    Кол-во: 0.3

    "Позиция 21"

    "Шестигранник№14"

    Кол-во: 0.3

    "Позиция 22"

    "Шестигранник№17"

    Кол-во: 0.3

    "Позиция 23"

    "Шестигранник№19"

    Кол-во: 0.3

    "Позиция 24"

    "Шестигранник№22"

    Кол-во: 0.3

    "Позиция 25"

    "Шестигранник№24"

    Кол-во: 0.3

    "Позиция 26"

    "Шестигранник№27"

    Кол-во: 0.3

    "Позиция 27"

    "Шестигранник№10"

    Кол-во: 0.5

    "Позиция 28"

    "Шестигранник№12"

    Кол-во: 0.5

    "Позиция 29"

    "Шестигранник№14"

    Кол-во: 0.5

    "Позиция 30"

    "Проволока 0,5-Т-1 12Х18Н10Т"

    Кол-во: 0.02

    "Позиция 31"

    "Проволока 0,8-Т-1 12Х18Н10Т"

    Кол-во: 0.02

    "Позиция 32"

    "Электрод ЛБ-52TRU ф3,2"

    Кол-во: 0.35

    "Позиция 33"

    "Электрод OK 53.70 ф2,5 мм"

    Кол-во: 0.3

    "Позиция 34"

    "Электрод OK 53.70 ф3,2"

    Кол-во: 0.5

    "Позиция 35"

    "Электрод ОК 74.70 4 мм"

    Кол-во: 0.05

    "Позиция 36"

    "Электрод по нержавеющей стали УОНИ-13/НЖ Д=2 мм"

    Кол-во: 0.02

    "Позиция 37"

    "Лист г/к 2,0х1250х2500 Ст3сп"

    Кол-во: 0.83

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