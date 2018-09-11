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Номер извещения
31806838581
Уникальный номер закупки
18/4.3/0059670/ТГКраснодар
Наименование закупки
Поставка оборудования доступа для строительства объекта: «Учебно - производственный комплекс ЦПК. Учебный полигон»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
21.08.2018 10:43
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
350051, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, ул.им.Дзержинского, 36
Почтовый адрес
350051, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, ул.им.Дзержинского, 36
Контактный телефон
+7 861 213-13-00
Факс
+7 952 822-10-22
Адрес электронной почты
s.datov@tgk.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Датов Сергей Сергеевич
Место рассмотрения предложений
350051, г. Краснодар, ул. Дзержинского, 36
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Поставка оборудования доступа для строительства объекта: «Учебно - производственный комплекс ЦПК. Учебный полигон»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
11.09.2018 09:30 GMT +311.09.2018 09:3011.09.2018 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806838581Дата и время окончания срока приема заявок Поставка оборудования доступа для строительства объекта: «Учебно - производственный комплекс ЦПК. Учебный полигон» 350051, г. Краснодар, ул. Дзержинского, 36
Дата и время вскрытия заявок
11.09.2018 10:0011.09.2018 10:0011.09.2018 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31806838581Дата и время вскрытия заявок Поставка оборудования доступа для строительства объекта: «Учебно - производственный комплекс ЦПК. Учебный полигон» 350051, г. Краснодар, ул. Дзержинского, 36
Подведение итогов не позднее
11.10.2018 14:0011.10.2018 14:0011.10.2018 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806838581Подведение итогов не позднее Поставка оборудования доступа для строительства объекта: «Учебно - производственный комплекс ЦПК. Учебный полигон» 350051, г. Краснодар, ул. Дзержинского, 36
Текущий статус
Вскрытие конвертов
Дата подведения итогов
11.10.201811.10.2018 14:0011.10.2018 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806838581Подведение итогов не позднее Поставка оборудования доступа для строительства объекта: «Учебно - производственный комплекс ЦПК. Учебный полигон» 350051, г. Краснодар, ул. Дзержинского, 36
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка оборудования доступа для строительства объекта: «Учебно - производственный комплекс ЦПК. Учебный полигон»
Начальная цена
393 172,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
«Газпром трансгаз Краснодар»
Все закупки и тендеры «Газпром трансгаз Краснодар»
Адрес местонахождения
350051, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, ул.им.Дзержинского, 36
27.12.23.000
32.99.59.000
26.30
27.12
27.90
32.99
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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