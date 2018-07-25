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    Главная / Торги / № 0001/18/4.3/0043674/ТГСургут/ЗП/ГОС/Э/14.06.2018 Поставка оборудования КИПиА для нужд ООО «Газпром трансгаз Сургут» (для субъектов малого и среднего предпринимательства)

    № 0001/18/4.3/0043674/ТГСургут/ЗП/ГОС/Э/14.06.2018 Поставка оборудования КИПиА для нужд ООО «Газпром трансгаз Сургут» (для субъектов малого и среднего предпринимательства)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь25.07.2018 12:0025.07.2018 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806607359Дата и время окончания срока приема заявок № 0001/18/4.3/0043674/ТГСургут/ЗП/ГОС/Э/14.06.2018 Поставка оборудования КИПиА для нужд ООО «Газпром трансгаз Сургут» (для субъектов малого и среднего предпринимательства)196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, литер АПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    31806607359

    Уникальный номер закупки

    18/4.3/0043674/ТГСургут

    Номер закупки

    Наименование закупки

    № 0001/18/4.3/0043674/ТГСургут/ЗП/ГОС/Э/14.06.2018 Поставка оборудования КИПиА для нужд ООО «Газпром трансгаз Сургут» (для субъектов малого и среднего предпринимательства)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    14.06.2018 20:43

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    43674 Документация для публикации.rar

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    43674 Продление18.07.18.docx

    43674 Продление.docx

    Изменения в извещении

    43674 Продление01.08.18.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПАО Газпром
    Все закупки и тендеры ПАО Газпром

    Юридический адрес

    197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1

    Почтовый адрес

    197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1

    Контактный телефон

    +7 812 609-30-99

    Факс

    +7 495 719-66-61

    Адрес электронной почты

    Zakupki@adm.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Кудин Константин Юрьевич

    Место рассмотрения предложений

    196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, литер А

    Закупки и тендеры Москва Город

    Закупки и тендеры Оборудование для измерения, испытаний и навигации

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    № 0001/18/4.3/0043674/ТГСургут/ЗП/ГОС/Э/14.06.2018 Поставка оборудования КИПиА для нужд ООО «Газпром трансгаз Сургут» (для субъектов малого и среднего предпринимательства)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    25.07.2018 12:00 GMT +325.07.2018 12:0025.07.2018 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806607359Дата и время окончания срока приема заявок № 0001/18/4.3/0043674/ТГСургут/ЗП/ГОС/Э/14.06.2018 Поставка оборудования КИПиА для нужд ООО «Газпром трансгаз Сургут» (для субъектов малого и среднего предпринимательства)196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, литер А

    Дата и время вскрытия заявок

    26.07.2018 12:0026.07.2018 12:0026.07.2018 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31806607359Дата и время вскрытия заявок № 0001/18/4.3/0043674/ТГСургут/ЗП/ГОС/Э/14.06.2018 Поставка оборудования КИПиА для нужд ООО «Газпром трансгаз Сургут» (для субъектов малого и среднего предпринимательства)196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, литер А

    Подведение итогов не позднее

    01.08.2018 19:0001.08.2018 19:0001.08.2018 19:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806607359Подведение итогов не позднее № 0001/18/4.3/0043674/ТГСургут/ЗП/ГОС/Э/14.06.2018 Поставка оборудования КИПиА для нужд ООО «Газпром трансгаз Сургут» (для субъектов малого и среднего предпринимательства)196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, литер А

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    01.08.201801.08.2018 19:0001.08.2018 19:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806607359Подведение итогов не позднее № 0001/18/4.3/0043674/ТГСургут/ЗП/ГОС/Э/14.06.2018 Поставка оборудования КИПиА для нужд ООО «Газпром трансгаз Сургут» (для субъектов малого и среднего предпринимательства)196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, литер А

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    № 0001/18/4.3/0043674/ТГСургут/ЗП/ГОС/Э/14.06.2018 Поставка оборудования КИПиА для нужд ООО «Газпром трансгаз Сургут» (для субъектов малого и среднего предпринимательства)

    Начальная цена

    66 544 093,78

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СУРГУТ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СУРГУТ

    Адрес местонахождения

    628408, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ УНИВЕРСИТЕТСКАЯ, ДОМ 1,

    628412

    Классификатор ОКПД2

    26.51.33.190

    Инструмент измерительный прочий

    Классификатор ОКВЭД2

    26.51

    Производство инструментов и приборов для измерения, тестирования и навигации

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Газоанализатор ДАГ-510-МВ о/л № 50128464"

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    "Комплекс тепловизионный Термовед-Профи М"

    Кол-во: 2

    "Позиция 3"

    "Фотоколориметр КФК-3.01"

    Кол-во: 4

    "Позиция 4"

    "Калибратор-измеритель унифицированных сигналов прецизионный Элемер-ИКСУ-2012-КМ-К, для поверки, калибровки и настройки рабочих средств измерений, КМ-с комплектом мышь и клавиатура, К-транспортировочный кейс, степень защиты IP20"

    Кол-во: 2

    "Позиция 5"

    "Весы лабораторные СЕ 612-С; максимальная нагрузка весов, г: 610, действительная цена деления, мг: 10, класс точности по ГОСТ 53228-2008: II (высокий), габаритные размеры (ДхШхВ),мм: 225х305х90"

    Кол-во: 2

    "Позиция 6"

    "Бидистиллятор УПВА-5, Производительность 5 л/час N=5 кВт, 220 В. Вода на охлаждение 36 л/ч. Исполнение нержавеющая сталь. Габариты 590х510х470"

    Кол-во: 3

    "Позиция 7"

    "Комплект автоматизированный для размагничивания трубопроводов АУРА 7001-3"

    Кол-во: 2

    "Позиция 8"

    "Концентратомер КН-3 комплектация №3 (мини-лаборатория): концентратомер в комплектации №2; система пробоотборная СП-2; набор химпосуды: пипетка 1см3, питание 10см3, колба мерная 50см3, колба мерная 100см3, мерный цилиндр 10см3 -12шт, мерный цилиндр 25"

    Кол-во: 1

    "Позиция 9"

    "Манометр грузопоршневой МП-250-0,02-25МПа-g=9,82336"

    Кол-во: 4

    "Позиция 10"

    "Спектрофотометр СФ-2000 (базовый комплект поставки)"

    Кол-во: 3

    "Позиция 11"

    "Устройство для питания измерительных цепей переменного и постоянного токов УИ300.1 для поверки и градуировки амперметров вольтметров"

    Кол-во: 2

    "Позиция 12"

    "Концентратомер нефтепродуктов КН-2м, комплектация №3 ТУ 4215-010- 391207772-04"

    Кол-во: 1

    "Позиция 13"

    "Печь малоинерционная трубчатая МТП-2МР-50-500"

    Кол-во: 1

    "Позиция 14"

    "Аквадистиллятор электрическийс датчиками контроля уровня с нагревательными электродами производительностью 70л/ч напряжением 380В потребляемой мощностью 46кВт габаритными размерами 550х740х1010мм массой 61кг ДЭ-70 ТУ 9452-002-22213860-00"

    Кол-во: 1

    "Позиция 15"

    "Счетчик частиц Гран-152 механических примесей"

    Кол-во: 3

    "Позиция 16"

    "Калибратор давления Метран-504-Воздух-I-0,01-кПа-9,82366м/с2"

    Кол-во: 2

    "Позиция 17"

    "Калибратор давления Метран-505-Воздух-I-0,015-25-кПа-9,81975м/с2"

    Кол-во: 1

    "Позиция 18"

    "Регистратор температуры вспышки нефтепродуктов в открытом и закрытом тигле автоматический Вспышка-А, ТУ РБ 14789681.001-95"

    Кол-во: 1

    "Позиция 19"

    "Анализатор жидкости с набором для анализов нефтепродуктов ТУ4215-001-45549798-2008 Флюрат-02-3М"

    Кол-во: 1

    "Позиция 20"

    "Манометр грузопоршневой МП-600-600кгс/см2-0,02-g-по месту установки"

    Кол-во: 2

    "Позиция 21"

    "Газоанализатор ДАГ-500 комплектация по опросному листу 50152702"

    Кол-во: 3

    "Позиция 22"

    "Стенд метрологический СПД 1912 комплектация по опросному листу № 50163163"

    Кол-во: 1

    "Позиция 23"

    "Термостат Элемер-Т-150-В-КС-ШС-П5=1,5"

    Кол-во: 1

    "Позиция 24"

    "Комплекс универсальный измерительный УИМ-Д, для контроля радиационной обстановки на объекте, состав: пульт двухканальный УИМ2-2Д, блок детектирования БДМГ-100 диапазон измерения 0,00000001-10мкЗв/ч"

    Кол-во: 1

    "Позиция 25"

    "Установка высоковольтная измерительная УПУ-10М"

    Кол-во: 1

    "Позиция 26"

    "Комплекс анал. д/опр.фенола и бенз(а)пир."

    Кол-во: 1

    "Позиция 27"

    "Анализатор жидкости люминесцентно-фотометрический Флюорат-02-5М по опросному листу № 3601"

    Кол-во: 2

    "Позиция 28"

    "Минилаборатория Эксперт-Аква-Профи.Комплект:фотометр Эксперт-003 (фотоячейка(ХПК) для круглых кювет,фотоячейка ФЯ-1 для прямоугольных кювет,16 картриджей,переходник 10х10мм,кюветы 8шт(10х10-2шт;20х24-2шт;30х24-2шт;50-2шт),БП,РЭ,МП,термореактор ТР-150"

    Кол-во: 1

    "Позиция 29"

    "Кондуктометр лабораторный Эксперт 002-1-7ПН(3)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 30"

    "Киловольтметр многопредельный цифровой ПрофКиП СКВ-120/140, класс точности 0,25"

    Кол-во: 1

    "Позиция 31"

    "Прибор сравнения КНТ-05А, работает с напряжениями в диапазоне 5-1000мВ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 32"

    "Прибор энергетика многофункциональный портативный СЕ602-300К."

    Кол-во: 1

    "Позиция 33"

    "Манометр грузопоршневой МП-600-60МПа-0,02-g=9,82366-комплект грузов в МПа-свидетельство-протокол поверки"

    Кол-во: 1

    "Позиция 34"

    "Манометр грузопоршневой МП-400-40МПа-0,02-g=9,81992-комплект грузов в МПа-свидетельство первичной поверки-протокол поверки"

    Кол-во: 1

    "Позиция 35"

    "Весы аналитические САРТОГОСМ СЕ224-С, максимальная нагрузка весов, г: 220, минимальная нагрузка весов, г: 0,01, цена деления, мг: 0,1, размер весовой чаши, диаметр, мм: 90, габаритные размеры, мм: 225х305х345"

    Кол-во: 1

    "Позиция 36"

    "Аквадистиллятор электрический АЭ-10/20 со встроенным водосборником, производительность 10л/час, емкость бака-накопителя 20л, напряжение 380В, потребляемая мощность 7,2кВт, расход воды 75л/час. Исполнение: моноблок из нержавеющей стали с регулируемыми"

    Кол-во: 1

    "Позиция 37"

    "Манометр грузопоршневой МП-250-25МПа-0,02-g=9,82336-комплект грузов в МПа-свидетельство первичной поверки-протокол поверки"

    Кол-во: 1

    "Позиция 38"

    "Измеритель точки росы Hygrovision-mini-I комплектация по опросному листу 50158319"

    Кол-во: 2

    "Позиция 39"

    "Комплекс Хроматэк Кристалл 5000"

    Кол-во: 5

    "Позиция 40"

    "Анализатор точки росы Hygrovision-mini Опросный лист 50156973"

    Кол-во: 6

    "Позиция 41"

    "Весы лабораторные САРТОГОСМ СЕ-4202-С"

    Кол-во: 1

    "Позиция 42"

    "Калибратор давления портативный Метран-501-ПКД-Р-1-К25/М0,16/М1/М2,5/М10-Н-2,5УМ/П-70-RS232"

    Кол-во: 1

    "Позиция 43"

    "Спектрометр атомно-абсорбционный МГА-1000 с автосемплером, опросный лист 3601"

    Кол-во: 1

    "Позиция 44"

    "Хроматограф жидкостный ионный Стайер, опросной лист Гл11514."

    Кол-во: 1

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    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    02.03.2022 09:00(GMT+03:00)
    861 330
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    «Газпром инвест»
    Маркетинговые исследования № 32211079920
    Выполнение работ по биологической рекультивации земель, нарушенных при строительстве объекта «ГРС-7 г. Саратов» (для субъектов малого и среднего предпринимательства) № 01041
    Выполнение работ по биологической рекультивации земель, нарушенных при строительстве объекта...
    177065
    Торги ГК Газпром
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    02.03.2022 09:00(GMT+03:00)
    2 317 134
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    ПАО Газпром
    Конкурентный отбор № 32211080838
    Поставка присадки цетаноповышающей к дизельному топливу для Астраханского газоперерабатывающего завода ООО «Газпром переработка» для нужд ООО "Газпром комплектация" (№ 22/4.3/0005022/ГПК)
    Поставка присадки цетаноповышающей к дизельному топливу для Астраханского...
    177073
    Торги ГК Газпром
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    08.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    264 600 003
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
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