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Номер извещения
31806607354
Уникальный номер закупки
18/4.1/0041470/ГПК
Наименование закупки
№ 0001/18/4.1/0041470/ГПК/ЗП/ГОС/Э/14.06.2018 Поставка трубопроводной арматуры для комплектации объекта, входящего в состав стройки «Обустройство Чаяндинского НГКМ» для нужд ООО «Газпром комплектация»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
14.06.2018 20:41
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Почтовый адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Контактный телефон
+7 812 609-30-99
Факс
+7 495 719-66-61
Адрес электронной почты
Zakupki@adm.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Кудин Константин Юрьевич
Место рассмотрения предложений
196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, литер А
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№ 0001/18/4.1/0041470/ГПК/ЗП/ГОС/Э/14.06.2018 Поставка трубопроводной арматуры для комплектации объекта, входящего в состав стройки «Обустройство Чаяндинского НГКМ» для нужд ООО «Газпром комплектация»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
27.06.2018 12:00 GMT +327.06.2018 12:0027.06.2018 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806607354Дата и время окончания срока приема заявок № 0001/18/4.1/0041470/ГПК/ЗП/ГОС/Э/14.06.2018 Поставка трубопроводной арматуры для комплектации объекта, входящего в состав стройки «Обустройство Чаяндинского НГКМ» для нужд ООО «Газпром комплектация»196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, литер А
Дата и время вскрытия заявок
28.06.2018 12:0028.06.2018 12:0028.06.2018 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31806607354Дата и время вскрытия заявок № 0001/18/4.1/0041470/ГПК/ЗП/ГОС/Э/14.06.2018 Поставка трубопроводной арматуры для комплектации объекта, входящего в состав стройки «Обустройство Чаяндинского НГКМ» для нужд ООО «Газпром комплектация»196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, литер А
Подведение итогов не позднее
04.07.2018 19:0004.07.2018 19:0004.07.2018 19:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806607354Подведение итогов не позднее № 0001/18/4.1/0041470/ГПК/ЗП/ГОС/Э/14.06.2018 Поставка трубопроводной арматуры для комплектации объекта, входящего в состав стройки «Обустройство Чаяндинского НГКМ» для нужд ООО «Газпром комплектация»196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, литер А
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
04.07.201804.07.2018 19:0004.07.2018 19:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806607354Подведение итогов не позднее № 0001/18/4.1/0041470/ГПК/ЗП/ГОС/Э/14.06.2018 Поставка трубопроводной арматуры для комплектации объекта, входящего в состав стройки «Обустройство Чаяндинского НГКМ» для нужд ООО «Газпром комплектация»196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, литер А
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
№ 0001/18/4.1/0041470/ГПК/ЗП/ГОС/Э/14.06.2018 Поставка трубопроводной арматуры для комплектации объекта, входящего в состав стройки «Обустройство Чаяндинского НГКМ» для нужд ООО «Газпром комплектация»
Начальная цена
1 348 740,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "Газпром комплектация"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром комплектация"
Адрес местонахождения
196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 139, корпус 1, строение 1, помещение 1-Н (Ч.П.231)
28.14
28.14
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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