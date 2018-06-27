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Номер извещения
ГП806051
Уникальный номер закупки
18/2.2/0018016/Газмаш
Наименование закупки
№ 0001/18/2.2/0018016/Газмаш/ЗП//Э/14.06.2018 Поставка эмали порошковой силикатной для нужд АО «Газпром бытовые системы»
Валюта процедуры
EUR
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
14.06.2018 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Почтовый адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Контактный телефон
+7 812 609-30-99
Факс
+7 495 719-66-61
Адрес электронной почты
Zakupki@adm.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Кудин Константин Юрьевич
Место рассмотрения предложений
196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, литер А
Закупки и тендеры Материалы лакокрасочные и аналогичные для нанесения покрытий, полиграфические краски и мастики
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№ 0001/18/2.2/0018016/Газмаш/ЗП//Э/14.06.2018 Поставка эмали порошковой силикатной для нужд АО «Газпром бытовые системы»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
27.06.2018 12:00 GMT +327.06.2018 12:0027.06.2018 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП806051Дата и время окончания срока приема заявок № 0001/18/2.2/0018016/Газмаш/ЗП//Э/14.06.2018 Поставка эмали порошковой силикатной для нужд АО «Газпром бытовые системы»196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, литер А
Дата и время вскрытия заявок
28.06.2018 12:0028.06.2018 12:0028.06.2018 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП806051Дата и время вскрытия заявок № 0001/18/2.2/0018016/Газмаш/ЗП//Э/14.06.2018 Поставка эмали порошковой силикатной для нужд АО «Газпром бытовые системы»196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, литер А
Подведение итогов не позднее
04.07.2018 19:0004.07.2018 19:0004.07.2018 19:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806051Подведение итогов не позднее № 0001/18/2.2/0018016/Газмаш/ЗП//Э/14.06.2018 Поставка эмали порошковой силикатной для нужд АО «Газпром бытовые системы»196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, литер А
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
04.07.201804.07.2018 19:0004.07.2018 19:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806051Подведение итогов не позднее № 0001/18/2.2/0018016/Газмаш/ЗП//Э/14.06.2018 Поставка эмали порошковой силикатной для нужд АО «Газпром бытовые системы»196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, литер А
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
№ 0001/18/2.2/0018016/Газмаш/ЗП//Э/14.06.2018 Поставка эмали порошковой силикатной для нужд АО «Газпром бытовые системы»
Начальная цена
774 481,20
Валюта
EUR
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО Газпром бытовые системы
Все закупки и тендеры АО Газпром бытовые системы
Адрес местонахождения
197374, Российская Федерация, 78, Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, пр-т Приморский, д .54
195027, Российская Федерация, 78, Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, проспект Металлистов, дом 7
20.30.12.120
20.30
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 2000
Кол-во: 10000
Кол-во: 200000
Кол-во: 10000
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