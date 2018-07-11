№ 0001/18/2.2/0017840/Газмаш/ЗП//Э/14.06.2018 Поставка горелок стола для нужд АО «Газпром бытовые системы»

Дата и время вскрытия заявок

Дата и время окончания срока приема заявок

Цена договора и требования к обеспечению

* Если это является обязательным условием

АО Газпром бытовые системы Все закупки и тендеры АО Газпром бытовые системы

Перечень товаров, работ, услуг

"Позиция 1" "Инжектор корпуса горелки" Кол-во: 500

"Позиция 2" "Винт - саморез" Кол-во: 1280

"Позиция 3" "Гайка М13х1" Кол-во: 640

"Позиция 4" "Крышка горелки «R» эмалированная матовая" Кол-во: 110000

"Позиция 5" "Крышка горелки «SR» эмалированная матовая" Кол-во: 220000

"Позиция 6" "Крышка горелки «А» эмалированная матовая" Кол-во: 110000

"Позиция 7" "Крышка горелки «R» эмалированная" Кол-во: 50000

"Позиция 8" "Крышка горелки «SR» эмалированная" Кол-во: 100000

"Позиция 9" "Крышка горелки «А» эмалированная" Кол-во: 50000

"Позиция 10" "Рассекатель горелки «R» с отв. под розжиг" Кол-во: 160000

"Позиция 11" "Рассекатель горелки «SR» с отв. под розжиг" Кол-во: 320000

"Позиция 12" "Рассекатель горелки «А» с отв. под розжиг" Кол-во: 160000

"Позиция 13" "Корпус горелки «R» повышенной мощности (Nномин.=3кВт) с инжектором* в сборе для работы на природном газе при Р=2000Па" Кол-во: 140000

"Позиция 14" "Корпус горелки «R» повышенной мощности (Nномин.=3кВт) с инжектором в сборе для работы на сжиженном газе при Р=3000Па" Кол-во: 20000

"Позиция 15" "Корпус горелки «SR» нормальной мощности (N=2кВт) с инжектором в сборе для работы на природном газе при Р=2000Па" Кол-во: 290000

"Позиция 16" "Корпус горелки «SR» нормальной мощности (N=2кВт) с инжектором в сборе для работы на сжиженном газе при Р=3000Па" Кол-во: 30000

"Позиция 17" "Корпус горелки «А» пониженной мощности (Nномин.=1кВт) с инжектором* в сборе для работы на природном газе при Р=2000Па" Кол-во: 150000