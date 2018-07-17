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    Главная / Торги / Поставка гофроупаковки для нужд Чайковского филиала АО «Газпром бытовые системы» (2 лота)

    Поставка гофроупаковки для нужд Чайковского филиала АО «Газпром бытовые системы» (2 лота)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь17.07.2018 11:0017.07.2018 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП806048Дата и время окончания срока приема заявок Поставка гофроящика для нужд Чайковского филиала АО «Газпром бытовые системы»197374, г. Санкт-Петербург, Приморский проспект, д. 54, корпус 1, литера А, помещение 1-НПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    ГП806048

    Уникальный номер закупки

    18/2.2/0017821/Газмаш

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка гофроупаковки для нужд Чайковского филиала АО «Газпром бытовые системы» (2 лота)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    14.06.2018 00:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Для публикации гофроупаковки.zip

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное общество Газпром бытовые системы
    Все закупки и тендеры АО Газпром бытовые системы

    Юридический адрес

    197374, Российская Федерация, 78, Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, пр-т Приморский, д .54

    Почтовый адрес

    195027, Российская Федерация, 78, Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, проспект Металлистов, дом 7

    Контактный телефон

    +7 812 458-77-46

    Факс

    +7 812 458-77-32

    Адрес электронной почты

    zakupki@gazprom-bs.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Васильева Карина Олеговна

    Место рассмотрения предложений

    197374, г. Санкт-Петербург, Приморский проспект, д. 54, корпус 1, литера А, помещение 1-Н

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город

    Закупки и тендеры Бумага и картон

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка гофротары для нужд Чайковского филиала АО «Газпром бытовые системы»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    17.07.2018 11:00 GMT +317.07.2018 11:0017.07.2018 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП806048Дата и время окончания срока приема заявок Поставка гофротары для нужд Чайковского филиала АО «Газпром бытовые системы»197374, г. Санкт-Петербург, Приморский проспект, д. 54, корпус 1, литера А, помещение 1-Н

    Дата и время вскрытия заявок

    17.07.2018 12:0017.07.2018 12:0017.07.2018 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП806048Дата и время вскрытия заявок Поставка гофротары для нужд Чайковского филиала АО «Газпром бытовые системы»197374, г. Санкт-Петербург, Приморский проспект, д. 54, корпус 1, литера А, помещение 1-Н

    Подведение итогов не позднее

    30.07.2018 18:0030.07.2018 18:0030.07.2018 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806048Подведение итогов не позднее Поставка гофротары для нужд Чайковского филиала АО «Газпром бытовые системы»197374, г. Санкт-Петербург, Приморский проспект, д. 54, корпус 1, литера А, помещение 1-Н

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    30.07.201830.07.2018 18:0030.07.2018 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806048Подведение итогов не позднее Поставка гофротары для нужд Чайковского филиала АО «Газпром бытовые системы»197374, г. Санкт-Петербург, Приморский проспект, д. 54, корпус 1, литера А, помещение 1-Н

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка гофротары для нужд Чайковского филиала АО «Газпром бытовые системы»

    Начальная цена

    30 496 286,34

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО Газпром бытовые системы
    Все закупки и тендеры АО Газпром бытовые системы

    Адрес местонахождения

    197374, Российская Федерация, 78, Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, пр-т Приморский, д .54

    195027, Российская Федерация, 78, Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, проспект Металлистов, дом 7

    Классификатор ОКПД2

    17.21.13.000

    Ящики и коробки из гофрированной бумаги или гофрированного картона

    Классификатор ОКВЭД2

    17.12

    Производство бумаги и картона

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Гофроящик № 4576 Дарина (620х585х920 мм.)"

    Кол-во: 35

    "Позиция 2"

    "Гофроящик № 4576 TESSA (620х585х920 мм.)"

    Кол-во: 6

    "Позиция 3"

    "Прокладка 345 х 405 мм."

    Кол-во: 370

    "Позиция 4"

    "Прокладка 820 х 290 мм."

    Кол-во: 800

    "Позиция 5"

    "Гофроящик № 4581 (400х300х240 мм.)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 6"

    "Прокладка 395 х 295 мм."

    Кол-во: 6

    "Позиция 7"

    "Гофроящик № 4427 Дарина (665х569х930 мм.)"

    Кол-во: 30

    "Позиция 8"

    "Гофроящик № 4427 TESSA (665х569х930 мм.)"

    Кол-во: 6

    "Позиция 9"

    "Гофроящик № 4427 LERAN (665х569х930 мм.)"

    Кол-во: 6

    "Позиция 10"

    "Прокладка 550 х 495 мм."

    Кол-во: 40

    "Позиция 11"

    "Заготовка уголка (прокладка) 920 х 290 мм."

    Кол-во: 82

    "Позиция 12"

    "Гофроящик № 4582 (620х569х920 мм.)"

    Кол-во: 5

    "Позиция 13"

    "Гофроящик № 3681 (500х380х115 мм.)"

    Кол-во: 7

    "Позиция 14"

    "Гофроящик № 3700 (515х495х115 мм.)"

    Кол-во: 4

    "Позиция 15"

    "Гофроящик № 3701 Дарина (670х592х665 мм.)"

    Кол-во: 12

    "Позиция 16"

    "Гофроящик № 3701 TESSA (670х592х665 мм.)"

    Кол-во: 6

    "Позиция 17"

    "Гофроящик № 3701 Ман. знаки (670х592х665 мм.)"

    Кол-во: 5

    "Позиция 18"

    "Гофроящик № 4866 Дарина (600х530х140 мм.)"

    Кол-во: 12

    "Позиция 19"

    "Гофроящик № 4866 Ман. знаки (600х530х140 мм.)"

    Кол-во: 5

    "Позиция 20"

    "Вкладыш № 1 525х876 мм."

    Кол-во: 12

    "Позиция 21"

    "Вкладыш  № 2 893х545 мм."

    Кол-во: 12

    "Позиция 22"

    "Гофроящик № 4578 (700х670х955 мм.)"

    Кол-во: 8

    "Позиция 23"

    "Пачка каширов. № 18 (411х340х40 мм.)"

    Кол-во: 3

    "Позиция 24"

    "Гофроящик № 2718 (570х505х920 мм.)"

    Кол-во: 5

    "Позиция 25"

    "Пачка № 21 (180х180х100 мм.)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 26"

    "Гофроящик № 3781 (690х569х940 мм.)"

    Кол-во: 32

    "Позиция 27"

    "Гофроящик № 6229 (690х569х940 мм.)"

    Кол-во: 8

    "Позиция 28"

    "Гофроящик № 7679 (650х550х175 мм.)"

    Кол-во: 6

    "Позиция 29"

    "Гофроящик № 7777 (657х641х623 мм.)"

    Кол-во: 6

    "Позиция 30"

    "Прокладка 455 х 400 мм."

    Кол-во: 12

    Лот 2

    Поставка гофроящика для нужд Чайковского филиала АО «Газпром бытовые системы»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    17.07.2018 11:00 GMT +317.07.2018 11:0017.07.2018 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП806048Дата и время окончания срока приема заявок Поставка гофроящика для нужд Чайковского филиала АО «Газпром бытовые системы»197374, г. Санкт-Петербург, Приморский проспект, д. 54, корпус 1, литера А, помещение 1-Н

    Дата и время вскрытия заявок

    17.07.2018 12:0017.07.2018 12:0017.07.2018 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП806048Дата и время вскрытия заявок Поставка гофроящика для нужд Чайковского филиала АО «Газпром бытовые системы»197374, г. Санкт-Петербург, Приморский проспект, д. 54, корпус 1, литера А, помещение 1-Н

    Подведение итогов не позднее

    30.07.2018 18:0030.07.2018 18:0030.07.2018 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806048Подведение итогов не позднее Поставка гофроящика для нужд Чайковского филиала АО «Газпром бытовые системы»197374, г. Санкт-Петербург, Приморский проспект, д. 54, корпус 1, литера А, помещение 1-Н

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    30.07.201830.07.2018 18:0030.07.2018 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806048Подведение итогов не позднее Поставка гофроящика для нужд Чайковского филиала АО «Газпром бытовые системы»197374, г. Санкт-Петербург, Приморский проспект, д. 54, корпус 1, литера А, помещение 1-Н

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка гофроящика для нужд Чайковского филиала АО «Газпром бытовые системы»

    Начальная цена

    7 744 104,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО Газпром бытовые системы
    Все закупки и тендеры АО Газпром бытовые системы

    Адрес местонахождения

    197374, Российская Федерация, 78, Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, пр-т Приморский, д .54

    195027, Российская Федерация, 78, Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, проспект Металлистов, дом 7

    Классификатор ОКПД2

    17.21.13.000

    Ящики и коробки из гофрированной бумаги или гофрированного картона

    Классификатор ОКВЭД2

    17.12

    Производство бумаги и картона

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Гофроящик № 7П (620х569х920 мм.)"

    Кол-во: 90000

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    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
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    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
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