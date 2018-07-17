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Номер извещения
ГП806048
Уникальный номер закупки
18/2.2/0017821/Газмаш
Наименование закупки
Поставка гофроупаковки для нужд Чайковского филиала АО «Газпром бытовые системы» (2 лота)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
14.06.2018 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
197374, Российская Федерация, 78, Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, пр-т Приморский, д .54
Почтовый адрес
195027, Российская Федерация, 78, Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, проспект Металлистов, дом 7
Контактный телефон
+7 812 458-77-46
Факс
+7 812 458-77-32
Адрес электронной почты
zakupki@gazprom-bs.ru
Ф.И.О. контактного лица
Васильева Карина Олеговна
Место рассмотрения предложений
197374, г. Санкт-Петербург, Приморский проспект, д. 54, корпус 1, литера А, помещение 1-Н
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Поставка гофротары для нужд Чайковского филиала АО «Газпром бытовые системы»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
17.07.2018 11:00 GMT +317.07.2018 11:0017.07.2018 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП806048Дата и время окончания срока приема заявок Поставка гофротары для нужд Чайковского филиала АО «Газпром бытовые системы»197374, г. Санкт-Петербург, Приморский проспект, д. 54, корпус 1, литера А, помещение 1-Н
Дата и время вскрытия заявок
17.07.2018 12:0017.07.2018 12:0017.07.2018 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП806048Дата и время вскрытия заявок Поставка гофротары для нужд Чайковского филиала АО «Газпром бытовые системы»197374, г. Санкт-Петербург, Приморский проспект, д. 54, корпус 1, литера А, помещение 1-Н
Подведение итогов не позднее
30.07.2018 18:0030.07.2018 18:0030.07.2018 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806048Подведение итогов не позднее Поставка гофротары для нужд Чайковского филиала АО «Газпром бытовые системы»197374, г. Санкт-Петербург, Приморский проспект, д. 54, корпус 1, литера А, помещение 1-Н
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
30.07.201830.07.2018 18:0030.07.2018 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806048Подведение итогов не позднее Поставка гофротары для нужд Чайковского филиала АО «Газпром бытовые системы»197374, г. Санкт-Петербург, Приморский проспект, д. 54, корпус 1, литера А, помещение 1-Н
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка гофротары для нужд Чайковского филиала АО «Газпром бытовые системы»
Начальная цена
30 496 286,34
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО Газпром бытовые системы
Все закупки и тендеры АО Газпром бытовые системы
Адрес местонахождения
197374, Российская Федерация, 78, Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, пр-т Приморский, д .54
195027, Российская Федерация, 78, Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, проспект Металлистов, дом 7
17.21.13.000
17.12
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 35
Кол-во: 6
Кол-во: 370
Кол-во: 800
Кол-во: 2
Кол-во: 6
Кол-во: 30
Кол-во: 6
Кол-во: 6
Кол-во: 40
Кол-во: 82
Кол-во: 5
Кол-во: 7
Кол-во: 4
Кол-во: 12
Кол-во: 6
Кол-во: 5
Кол-во: 12
Кол-во: 5
Кол-во: 12
Кол-во: 12
Кол-во: 8
Кол-во: 3
Кол-во: 5
Кол-во: 2
Кол-во: 32
Кол-во: 8
Кол-во: 6
Кол-во: 6
Кол-во: 12
Поставка гофроящика для нужд Чайковского филиала АО «Газпром бытовые системы»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
17.07.2018 11:00 GMT +317.07.2018 11:0017.07.2018 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП806048Дата и время окончания срока приема заявок Поставка гофроящика для нужд Чайковского филиала АО «Газпром бытовые системы»197374, г. Санкт-Петербург, Приморский проспект, д. 54, корпус 1, литера А, помещение 1-Н
Дата и время вскрытия заявок
17.07.2018 12:0017.07.2018 12:0017.07.2018 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП806048Дата и время вскрытия заявок Поставка гофроящика для нужд Чайковского филиала АО «Газпром бытовые системы»197374, г. Санкт-Петербург, Приморский проспект, д. 54, корпус 1, литера А, помещение 1-Н
Подведение итогов не позднее
30.07.2018 18:0030.07.2018 18:0030.07.2018 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806048Подведение итогов не позднее Поставка гофроящика для нужд Чайковского филиала АО «Газпром бытовые системы»197374, г. Санкт-Петербург, Приморский проспект, д. 54, корпус 1, литера А, помещение 1-Н
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
30.07.201830.07.2018 18:0030.07.2018 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806048Подведение итогов не позднее Поставка гофроящика для нужд Чайковского филиала АО «Газпром бытовые системы»197374, г. Санкт-Петербург, Приморский проспект, д. 54, корпус 1, литера А, помещение 1-Н
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка гофроящика для нужд Чайковского филиала АО «Газпром бытовые системы»
Начальная цена
7 744 104,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО Газпром бытовые системы
Все закупки и тендеры АО Газпром бытовые системы
Адрес местонахождения
197374, Российская Федерация, 78, Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, пр-т Приморский, д .54
195027, Российская Федерация, 78, Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, проспект Металлистов, дом 7
17.21.13.000
17.12
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 90000
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