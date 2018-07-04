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Номер извещения
31806606921
Уникальный номер закупки
18/4.3/0039222/ГПереработка
Наименование закупки
Поставка пиломатериалов для нужд филиалов ООО "Газпром переработка"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
14.06.2018 17:26
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Смолячкова, дом 6, корпус 1, стр.1, офис 901
Почтовый адрес
194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Смолячкова, дом 6, корпус 1, стр.1, офис 901
Контактный телефон
+7 812 609-86-26
Факс
--
Адрес электронной почты
GorlovaEV@gpp.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Горлова Елизавета Викторовна
Место рассмотрения предложений
194044, город Санкт-Петербург, улица Смолячкова, дом 6, корпус 1, стр. 1, офис 665
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка пиломатериалов для нужд филиалов ООО "Газпром переработка"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
04.07.2018 10:00 GMT +304.07.2018 10:0004.07.2018 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806606921Дата и время окончания срока приема заявок Поставка пиломатериалов для нужд филиалов ООО "Газпром переработка"194044, город Санкт-Петербург, улица Смолячкова, дом 6, корпус 1, стр. 1, офис 665
Дата и время вскрытия заявок
04.07.2018 10:3004.07.2018 10:3004.07.2018 10:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31806606921Дата и время вскрытия заявок Поставка пиломатериалов для нужд филиалов ООО "Газпром переработка"194044, город Санкт-Петербург, улица Смолячкова, дом 6, корпус 1, стр. 1, офис 665
Подведение итогов не позднее
11.07.2018 10:0011.07.2018 10:0011.07.2018 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806606921Подведение итогов не позднее Поставка пиломатериалов для нужд филиалов ООО "Газпром переработка"194044, город Санкт-Петербург, улица Смолячкова, дом 6, корпус 1, стр. 1, офис 665
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка пиломатериалов для нужд филиалов ООО "Газпром переработка"
Начальная цена
16 585 195,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "Газпром переработка"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром переработка"
Адрес местонахождения
194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Смолячкова, дом 6, корпус 1, стр.1, офис 901
16.10.10.110
16.10
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 32
Кол-во: 340
Кол-во: 3
Кол-во: 10
Кол-во: 35
Кол-во: 1250
Кол-во: 5
Кол-во: 2
Кол-во: 35
Кол-во: 32.5
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