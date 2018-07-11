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Номер извещения
31806606917
Уникальный номер закупки
18/4.3/0038883/ГПереработка
Наименование закупки
Поставка химических материалов и ГСМ
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
14.06.2018 17:25
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Смолячкова, дом 6, корпус 1, стр.1, офис 901
Почтовый адрес
194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Смолячкова, дом 6, корпус 1, стр.1, офис 901
Контактный телефон
+7 812 609-86-26
Факс
--
Адрес электронной почты
GorlovaEV@gpp.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Горлова Елизавета Викторовна
Место рассмотрения предложений
194044, город Санкт-Петербург, улица Смолячкова, дом 6, корпус 1, стр. 1, офис 665
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Поставка химических материалов и ГСМ
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
11.07.2018 10:00 GMT +311.07.2018 10:0011.07.2018 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806606917Дата и время окончания срока приема заявок Поставка химических материалов и ГСМ194044, город Санкт-Петербург, улица Смолячкова, дом 6, корпус 1, стр. 1, офис 665
Дата и время вскрытия заявок
11.07.2018 10:3011.07.2018 10:3011.07.2018 10:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31806606917Дата и время вскрытия заявок Поставка химических материалов и ГСМ194044, город Санкт-Петербург, улица Смолячкова, дом 6, корпус 1, стр. 1, офис 665
Подведение итогов не позднее
16.07.2018 10:0016.07.2018 10:0016.07.2018 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806606917Подведение итогов не позднее Поставка химических материалов и ГСМ194044, город Санкт-Петербург, улица Смолячкова, дом 6, корпус 1, стр. 1, офис 665
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка химических материалов и ГСМ
Начальная цена
4 679 844,64
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "Газпром переработка"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром переработка"
Адрес местонахождения
194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Смолячкова, дом 6, корпус 1, стр.1, офис 901
19.20.29.150
19.20.29.160
19.20.29.110
19.20.29.140
19.20.29.120
19.20
20.59
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1650
Кол-во: 2310
Кол-во: 0
Кол-во: 200
Кол-во: 0
Кол-во: 8000
Кол-во: 0
Кол-во: 0
Кол-во: 0
Кол-во: 2116
Кол-во: 6546
Кол-во: 0.016
Кол-во: 0.18
Кол-во: 0.185
Кол-во: 0.18
Кол-во: 0.008
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