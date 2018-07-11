Поставка кальция хлористого для нужд ООО «Газпром подземремонт Уренгой» (для субъектов малого и среднего предпринимательства)

Подведение итогов не позднее

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Дата и время окончания срока приема заявок

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Поставка кальция хлористого для нужд ООО «Газпром подземремонт Уренгой» (для субъектов малого и среднего предпринимательства)

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Не указан

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Требования к документации

Нет прикрепленных документов

Перечень товаров, работ, услуг

"Позиция 1" "Кальций хлористый кристаллический мелкий порошок, первый сорт ГОСТ 450-77 с изм 1, 2, 3 в МКР" Кол-во: 46

"Позиция 2" "Кальций хлористый кристаллический мелкий порошок, первый сорт ГОСТ 450-77 с изм 1, 2, 3 в МКР" Кол-во: 92

"Позиция 3" "Кальций хлористый кристаллический мелкий порошок, первый сорт ГОСТ 450-77 с изм 1, 2, 3 в МКР" Кол-во: 92

"Позиция 4" "Кальций хлористый кристаллический мелкий порошок, первый сорт ГОСТ 450-77 с изм 1, 2, 3 в МКР" Кол-во: 92

"Позиция 5" "Кальций хлористый кристаллический мелкий порошок, первый сорт ГОСТ 450-77 с изм 1, 2, 3 в МКР" Кол-во: 138

"Позиция 6" "Кальций хлористый кристаллический мелкий порошок, первый сорт ГОСТ 450-77 с изм 1, 2, 3 в МКР" Кол-во: 230

"Позиция 7" "Кальций хлористый кристаллический мелкий порошок, первый сорт ГОСТ 450-77 с изм 1, 2, 3 в МКР" Кол-во: 276

"Позиция 8" "Кальций хлористый кристаллический мелкий порошок, первый сорт ГОСТ 450-77 с изм 1, 2, 3 в МКР" Кол-во: 138

"Позиция 9" "Кальций хлористый кристаллический мелкий порошок, первый сорт ГОСТ 450-77 с изм 1, 2, 3 в МКР" Кол-во: 138

"Позиция 10" "Кальций хлористый кристаллический мелкий порошок, первый сорт ГОСТ 450-77 с изм 1, 2, 3 в МКР" Кол-во: 92

"Позиция 11" "Кальций хлористый кристаллический мелкий порошок, первый сорт ГОСТ 450-77 с изм 1, 2, 3 в МКР" Кол-во: 46

"Позиция 12" "Транспортные услуги" Кол-во: 1

"Позиция 13" "Кальций хлористый кристаллический мелкий порошок, первый сорт ГОСТ 450-77 с изм 1, 2, 3 в МКР" Кол-во: 92

"Позиция 14" "Кальций хлористый кристаллический мелкий порошок, первый сорт ГОСТ 450-77 с изм 1, 2, 3 в МКР" Кол-во: 92

"Позиция 15" "Кальций хлористый кристаллический мелкий порошок, первый сорт ГОСТ 450-77 с изм 1, 2, 3 в МКР" Кол-во: 92

"Позиция 16" "Кальций хлористый кристаллический мелкий порошок, первый сорт ГОСТ 450-77 с изм 1, 2, 3 в МКР" Кол-во: 138

"Позиция 17" "Кальций хлористый кристаллический мелкий порошок, первый сорт ГОСТ 450-77 с изм 1, 2, 3 в МКР" Кол-во: 184

"Позиция 18" "Кальций хлористый кристаллический мелкий порошок, первый сорт ГОСТ 450-77 с изм 1, 2, 3 в МКР" Кол-во: 230

"Позиция 19" "Кальций хлористый кристаллический мелкий порошок, первый сорт ГОСТ 450-77 с изм 1, 2, 3 в МКР" Кол-во: 276

"Позиция 20" "Транспортные услуги" Кол-во: 1

"Позиция 21" "Кальций хлористый кристаллический мелкий порошок, первый сорт ГОСТ 450-77 с изм 1, 2, 3 в МКР" Кол-во: 138

"Позиция 22" "Кальций хлористый кристаллический мелкий порошок, первый сорт ГОСТ 450-77 с изм 1, 2, 3 в МКР" Кол-во: 138

"Позиция 23" "Кальций хлористый кристаллический мелкий порошок, первый сорт ГОСТ 450-77 с изм 1, 2, 3 в МКР" Кол-во: 138

"Позиция 24" "Транспортные услуги" Кол-во: 1

"Позиция 25" "Кальций хлористый кристаллический мелкий порошок, первый сорт ГОСТ 450-77 с изм 1, 2, 3 в МКР" Кол-во: 92

"Позиция 26" "Кальций хлористый кристаллический мелкий порошок, первый сорт ГОСТ 450-77 с изм 1, 2, 3 в МКР" Кол-во: 92

"Позиция 27" "Кальций хлористый кристаллический мелкий порошок, первый сорт ГОСТ 450-77 с изм 1, 2, 3 в МКР" Кол-во: 92

"Позиция 28" "Кальций хлористый кристаллический мелкий порошок, первый сорт ГОСТ 450-77 с изм 1, 2, 3 в МКР" Кол-во: 46

"Позиция 29" "Транспортные услуги" Кол-во: 1

"Позиция 30" "Кальций хлористый кристаллический мелкий порошок, первый сорт ГОСТ 450-77 с изм 1, 2, 3 в МКР" Кол-во: 92

"Позиция 31" "Кальций хлористый кристаллический мелкий порошок, первый сорт ГОСТ 450-77 с изм 1, 2, 3 в МКР" Кол-во: 92

"Позиция 32" "Кальций хлористый кристаллический мелкий порошок, первый сорт ГОСТ 450-77 с изм 1, 2, 3 в МКР" Кол-во: 92

"Позиция 33" "Кальций хлористый кристаллический мелкий порошок, первый сорт ГОСТ 450-77 с изм 1, 2, 3 в МКР" Кол-во: 138

"Позиция 34" "Кальций хлористый кристаллический мелкий порошок, первый сорт ГОСТ 450-77 с изм 1, 2, 3 в МКР" Кол-во: 184

"Позиция 35" "Кальций хлористый кристаллический мелкий порошок, первый сорт ГОСТ 450-77 с изм 1, 2, 3 в МКР" Кол-во: 230

"Позиция 36" "Кальций хлористый кристаллический мелкий порошок, первый сорт ГОСТ 450-77 с изм 1, 2, 3 в МКР" Кол-во: 276

"Позиция 37" "Транспортные услуги" Кол-во: 1

"Позиция 38" "Кальций хлористый кристаллический мелкий порошок, первый сорт ГОСТ 450-77 с изм 1, 2, 3 в МКР" Кол-во: 138

"Позиция 39" "Кальций хлористый кристаллический мелкий порошок, первый сорт ГОСТ 450-77 с изм 1, 2, 3 в МКР" Кол-во: 138

"Позиция 40" "Кальций хлористый кристаллический мелкий порошок, первый сорт ГОСТ 450-77 с изм 1, 2, 3 в МКР" Кол-во: 138

"Позиция 41" "Транспортные услуги" Кол-во: 1

"Позиция 42" "Кальций хлористый кристаллический мелкий порошок, первый сорт ГОСТ 450-77 с изм 1, 2, 3 в МКР" Кол-во: 92

"Позиция 43" "Кальций хлористый кристаллический мелкий порошок, первый сорт ГОСТ 450-77 с изм 1, 2, 3 в МКР" Кол-во: 92

"Позиция 44" "Кальций хлористый кристаллический мелкий порошок, первый сорт ГОСТ 450-77 с изм 1, 2, 3 в МКР" Кол-во: 92

"Позиция 45" "Транспортные услуги" Кол-во: 1

"Позиция 46" "Кальций хлористый кристаллический мелкий порошок, первый сорт ГОСТ 450-77 с изм 1, 2, 3 в МКР" Кол-во: 184

"Позиция 47" "Кальций хлористый кристаллический мелкий порошок, первый сорт ГОСТ 450-77 с изм 1, 2, 3 в МКР" Кол-во: 138

"Позиция 48" "Транспортные услуги" Кол-во: 1

"Позиция 49" "Кальций хлористый кристаллический мелкий порошок, первый сорт ГОСТ 450-77 с изм 1, 2, 3 в МКР" Кол-во: 92

"Позиция 50" "Кальций хлористый кристаллический мелкий порошок, первый сорт ГОСТ 450-77 с изм 1, 2, 3 в МКР" Кол-во: 92

"Позиция 51" "Транспортные услуги" Кол-во: 1

"Позиция 52" "Транспортные услуги" Кол-во: 1

"Позиция 53" "Транспортные услуги" Кол-во: 1