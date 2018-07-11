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Номер извещения
31806607099
Уникальный номер закупки
18/4.3/0038811/ПРУренгой
Наименование закупки
0001/18/4.3/0038811/ПРУренгой/ЗП/ГОС/Э/14.06.2018 Поставка кальция хлористого для нужд ООО «Газпром подземремонт Уренгой» (для субъектов малого и среднего предпринимательства)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
14.06.2018 18:04
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Почтовый адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Контактный телефон
+7 812 609-31-11
Факс
+7 495 719-66-61
Адрес электронной почты
R.Yamlikhin@adm.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Ямлихин Рустам Ринатович
Место рассмотрения предложений
Российская Федерация, 196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, лит. А
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Поставка кальция хлористого для нужд ООО «Газпром подземремонт Уренгой» (для субъектов малого и среднего предпринимательства)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
11.07.2018 12:00 GMT +311.07.2018 12:0011.07.2018 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806607099Дата и время окончания срока приема заявок Поставка кальция хлористого для нужд ООО «Газпром подземремонт Уренгой» (для субъектов малого и среднего предпринимательства) Российская Федерация, 196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, лит. А
Дата и время вскрытия заявок
12.07.2018 12:0012.07.2018 12:0012.07.2018 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31806607099Дата и время вскрытия заявок Поставка кальция хлористого для нужд ООО «Газпром подземремонт Уренгой» (для субъектов малого и среднего предпринимательства) Российская Федерация, 196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, лит. А
Подведение итогов не позднее
18.07.2018 19:0018.07.2018 19:0018.07.2018 19:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806607099Подведение итогов не позднее Поставка кальция хлористого для нужд ООО «Газпром подземремонт Уренгой» (для субъектов малого и среднего предпринимательства) Российская Федерация, 196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, лит. А
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
18.07.201818.07.2018 19:0018.07.2018 19:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806607099Подведение итогов не позднее Поставка кальция хлористого для нужд ООО «Газпром подземремонт Уренгой» (для субъектов малого и среднего предпринимательства) Российская Федерация, 196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, лит. А
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка кальция хлористого для нужд ООО «Газпром подземремонт Уренгой» (для субъектов малого и среднего предпринимательства)
Начальная цена
125 392 499,40
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
«Газпром подземремонт Уренгой»
Все закупки и тендеры «Газпром подземремонт Уренгой»
Адрес местонахождения
196128, Российская Федерация, Санкт-Петербург, г.Санкт-Петербург, Благодатная, дом 10, стр.1, пом.18-Н
46.75.12.000
20.13
20.59
49.41
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 46
Кол-во: 92
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Кол-во: 92
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Кол-во: 184
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Кол-во: 138
Кол-во: 138
Кол-во: 1
Кол-во: 92
Кол-во: 92
Кол-во: 92
Кол-во: 46
Кол-во: 1
Кол-во: 92
Кол-во: 92
Кол-во: 92
Кол-во: 138
Кол-во: 184
Кол-во: 230
Кол-во: 276
Кол-во: 1
Кол-во: 138
Кол-во: 138
Кол-во: 138
Кол-во: 1
Кол-во: 92
Кол-во: 92
Кол-во: 92
Кол-во: 1
Кол-во: 184
Кол-во: 138
Кол-во: 1
Кол-во: 92
Кол-во: 92
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
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