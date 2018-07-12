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Номер извещения
31806606862
Уникальный номер закупки
18/6/0001687/ПАО Газпром
Наименование закупки
Замена центрального кондиционера AHU-2 по адресу: г. Москва, ул. Наметкина, д. 16, корп. 4 1687
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
14.06.2018 17:17
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Почтовый адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Контактный телефон
+7 812 609-30-93
Факс
+7 495 719-66-61
Адрес электронной почты
zakupki@adm.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Новожилов Андрей Алексеевич
Место рассмотрения предложений
г. Санкт-Петербург
Закупки и тендеры Работы по монтажу систем водопровода, канализации, отопления и кондиционирования воздуха
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Замена центрального кондиционера AHU-2 по адресу: г. Москва, ул. Наметкина, д. 16, корп. 4
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
12.07.2018 12:00 GMT +312.07.2018 12:0012.07.2018 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806606862Дата и время окончания срока приема заявок Замена центрального кондиционера AHU-2 по адресу: г. Москва, ул. Наметкина, д. 16, корп. 4г. Санкт-Петербург
Дата и время вскрытия заявок
13.07.2018 11:0013.07.2018 11:0013.07.2018 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31806606862Дата и время вскрытия заявок Замена центрального кондиционера AHU-2 по адресу: г. Москва, ул. Наметкина, д. 16, корп. 4г. Санкт-Петербург
Подведение итогов не позднее
18.07.2018 14:0018.07.2018 14:0018.07.2018 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806606862Подведение итогов не позднее Замена центрального кондиционера AHU-2 по адресу: г. Москва, ул. Наметкина, д. 16, корп. 4г. Санкт-Петербург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Замена центрального кондиционера AHU-2 по адресу: г. Москва, ул. Наметкина, д. 16, корп. 4
Начальная цена
4 811 441,98
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО Газпром
Все закупки и тендеры ПАО Газпром
Адрес местонахождения
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
43.22.12
43.22
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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