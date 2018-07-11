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    Главная / Торги / Поставка в 2018 году для нужд ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород" лекарственных средств и изделий медицинского назначения для доукомплектации производственных аптечек, аптечек автомобильных, аптечек пожарных автомобилей, медикаментов, входящих в состав медицинского имущества гражданской обороны длительного хранения

    Поставка в 2018 году для нужд ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород" лекарственных средств и изделий медицинского назначения для доукомплектации производственных аптечек, аптечек автомобильных, аптечек пожарных автомобилей, медикаментов, входящих в состав медицинского имущества гражданской обороны длительного хранения

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь11.07.2018 09:0011.07.2018 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806606656Дата и время окончания срока приема заявок Поставка в 2018 году для нужд ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород" лекарственных средств и изделий медицинского назначения для доукомплектации производственных аптечек, аптечек автомобильных, аптечек пожарных автомобилей, медикаментов, входящих в состав медицинского имущества гражданской обороны длительного хранения.ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород"Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    31806606656

    Уникальный номер закупки

    18/4.3/0021448/ТГННовгород

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка в 2018 году для нужд ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород" лекарственных средств и изделий медицинского назначения для доукомплектации производственных аптечек, аптечек автомобильных, аптечек пожарных автомобилей, медикаментов, входящих в состав медицинского имущества гражданской обороны длительного хранения

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    14.06.2018 16:47

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация 21448.zip

    Методика 18_4.3_0021448_ТГННовгород.DOC

    Изменения в извещении

    Форма 08-Извещение о проведении.doc

    Форма 99-Извещение об отказе от.doc

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью ГАЗПРОМ трансгаз Нижний Новгород
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ трансгаз Нижний Новгород

    Юридический адрес

    603950, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Звездинка, 11

    Почтовый адрес

    603950, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Звездинка, 11

    Контактный телефон

    +7 831 416-52-89

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    bodrovaial@vtg.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Бодрова Ирина Александровна

    Место рассмотрения предложений

    ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород"

    Закупки и тендеры Услуги по оптовой торговле фармацевтической продукцией

    Закупки и тендеры Услуги по переезду

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка в 2018 году для нужд ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород" лекарственных средств и изделий медицинского назначения для доукомплектации производственных аптечек, аптечек автомобильных, аптечек пожарных автомобилей, медикаментов, входящих в состав медицинского имущества гражданской обороны длительного хранения.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    11.07.2018 09:00 GMT +311.07.2018 09:0011.07.2018 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806606656Дата и время окончания срока приема заявок Поставка в 2018 году для нужд ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород" лекарственных средств и изделий медицинского назначения для доукомплектации производственных аптечек, аптечек автомобильных, аптечек пожарных автомобилей, медикаментов, входящих в состав медицинского имущества гражданской обороны длительного хранения.ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород"

    Дата и время вскрытия заявок

    11.07.2018 10:0011.07.2018 10:0011.07.2018 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31806606656Дата и время вскрытия заявок Поставка в 2018 году для нужд ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород" лекарственных средств и изделий медицинского назначения для доукомплектации производственных аптечек, аптечек автомобильных, аптечек пожарных автомобилей, медикаментов, входящих в состав медицинского имущества гражданской обороны длительного хранения.ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород"

    Подведение итогов не позднее

    25.07.2018 20:0025.07.2018 20:0025.07.2018 20:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806606656Подведение итогов не позднее Поставка в 2018 году для нужд ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород" лекарственных средств и изделий медицинского назначения для доукомплектации производственных аптечек, аптечек автомобильных, аптечек пожарных автомобилей, медикаментов, входящих в состав медицинского имущества гражданской обороны длительного хранения.ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород"

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    25.07.201825.07.2018 20:0025.07.2018 20:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806606656Подведение итогов не позднее Поставка в 2018 году для нужд ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород" лекарственных средств и изделий медицинского назначения для доукомплектации производственных аптечек, аптечек автомобильных, аптечек пожарных автомобилей, медикаментов, входящих в состав медицинского имущества гражданской обороны длительного хранения.ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород"

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка в 2018 году для нужд ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород" лекарственных средств и изделий медицинского назначения для доукомплектации производственных аптечек, аптечек автомобильных, аптечек пожарных автомобилей, медикаментов, входящих в состав медицинского имущества гражданской обороны длительного хранения.

    Начальная цена

    3 082 143,64

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ трансгаз Нижний Новгород
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ трансгаз Нижний Новгород

    Адрес местонахождения

    603950, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Звездинка, 11

    Классификатор ОКПД2

    21.20.23.190

    Препараты фармацевтические прочие

    49.41.19.000

    Услуги по перевозке грузов автомобильным транспортом прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    46.46

    Торговля оптовая фармацевтической продукцией

    49.42

    Предоставление услуг по перевозкам

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Пакет гипотермический №2"

    Кол-во: 538

    "Позиция 2"

    "Ондастерон (латран) таблетки покрытые оболочкой 4 мг.№11"

    Кол-во: 250

    "Позиция 3"

    "Нитроглицерин табл. 0,5 мг №41"

    Кол-во: 115

    "Позиция 4"

    "Натрия бикарбонат (сода) 10 гр"

    Кол-во: 691

    "Позиция 5"

    "Лейкопластырь рулонный 5х501"

    Кол-во: 449

    "Позиция 6"

    "Лейкопластырь рулонный 3х251"

    Кол-во: 358

    "Позиция 7"

    "Кофеин-бензоат натрия 0,1 таб.№11"

    Кол-во: 67

    "Позиция 8"

    "Кеторолак. Таб 10 мг №11"

    Кол-во: 168

    "Позиция 9"

    "Кеторол р-р амп. 1.0 мл №11"

    Кол-во: 71

    "Позиция 10"

    "Калия железо гексацианоферрат (ферроцин), таблетки 500 мг№11"

    Кол-во: 306

    "Позиция 11"

    "Калия иодид таблетки 125 мг №11"

    Кол-во: 188

    "Позиция 12"

    "Жгут кровоостанавливающий матерчато-элластичный для само и взаимопомощи №2"

    Кол-во: 667

    "Позиция 13"

    "Доксициклин. капсулы 100 мг.№11"

    Кол-во: 290

    "Позиция 14"

    "Вата медицинская гигроскопическая стерильная 50г."

    Кол-во: 365

    "Позиция 15"

    "Вата медицинская гидроскопическая нестерильная 250г"

    Кол-во: 74

    "Позиция 16"

    "Валидол табл.0,06г №11"

    Кол-во: 190

    "Позиция 17"

    "Бриллиантовый зеленый.раствор спиртовый 1% -10мл"

    Кол-во: 140

    "Позиция 18"

    "Бинт эластичный трубчатый N 4"

    Кол-во: 338

    "Позиция 19"

    "Бекарбон таб.№6 ( 1 таблетка содержит экстракта красавки густого 0,01г. и натрия гидрокарбоната 0,3г.)"

    Кол-во: 124

    "Позиция 20"

    "Ацетилсалициловая к-та таб 0,5г. .№11"

    Кол-во: 140

    "Позиция 21"

    "Анальгин 500 мг таб. N 11"

    Кол-во: 341

    "Позиция 22"

    "Устройство для проведения искусственного дыхания «Рот-Устройство-Рот» или карманная маска для искусственной вентиляции легких «Рот-маска»"

    Кол-во: 1779

    "Позиция 23"

    "Салфетки марлевые медицинские стерильные 16х14 см.№11"

    Кол-во: 1465

    "Позиция 24"

    "Салфетки антисептические из бумажного текстилеподобного материала, стерильные, спиртовые 60*100 мм"

    Кол-во: 10041

    "Позиция 25"

    "Покрывало спасательное изотермическое 160х210 см."

    Кол-во: 528

    "Позиция 26"

    "Перчатки медицинские нестерильные, смотровые"

    Кол-во: 2849

    "Позиция 27"

    "Пакет перевязочный медицинский индивидуальный с герметичной оболочкой № 2"

    Кол-во: 1216

    "Позиция 28"

    "Ножницы для разрезания повязок по Листеру"

    Кол-во: 491

    "Позиция 29"

    "Маска медицинская нестерильная"

    Кол-во: 2936

    "Позиция 30"

    "Лейкопластырь рулонный 1х250 см"

    Кол-во: 1374

    "Позиция 31"

    "Лейкопластырь бактерицидный 1,9 х7,2 см"

    Кол-во: 20809

    "Позиция 32"

    "Лейкопластырь бактерицидный 4 х10 см"

    Кол-во: 3763

    "Позиция 33"

    "Жгут кровоостанавливающий №2"

    Кол-во: 1206

    "Позиция 34"

    "Вата стерильная хирургическая 50г"

    Кол-во: 522

    "Позиция 35"

    "Бинт марлевый медицинский стерильный 7 х 14 см."

    Кол-во: 2798

    "Позиция 36"

    "Бинт марлевый медицинский стерильный 5 х 7 см."

    Кол-во: 1837

    "Позиция 37"

    "Бинт марлевый медицинский стерильный 5 х 10 см."

    Кол-во: 2898

    "Позиция 38"

    "Бинт марлевый медицинский нестерильный 7 х 14 см."

    Кол-во: 1360

    "Позиция 39"

    "Бинт марлевый медицинский нестерильный 5 х 5 см."

    Кол-во: 1814

    "Позиция 40"

    "Бинт марлевый медицинский нестерильный 5 х 10 см."

    Кол-во: 1168

    "Позиция 41"

    "Транспортные расходы"

    Кол-во: 1

    "Позиция 42"

    "Мешок полиэтиленовый с зажимом не менее 20 х25 см."

    Кол-во: 4

    "Позиция 43"

    "Повязка разгружающая для верхней конечностей №2"

    Кол-во: 3

    "Позиция 44"

    "Шины иммобилизационные (заготовки шин)однократного применения длиной не менее 120 см №2"

    Кол-во: 23

    "Позиция 45"

    "Шины иммобилизационные (заготовки шин)однократного применения длиной не менее 80 см №2"

    Кол-во: 33

    "Позиция 46"

    "Шины иммобилизационные (заготовки шин)однократного применения длиной не менее 60 см №2"

    Кол-во: 21

    "Позиция 47"

    "Дыхательный мешок для проведения искусственного дыхания (однократного применения) для новорожденных, детей, взрослых"

    Кол-во: 10

    "Позиция 48"

    "Средство перевязочное гидрогелевоепротивоожоговое стерильное (на основе аллилоксиэтанола и лидокаина)салфетка, не менее 24 x 24 см"

    Кол-во: 214

    "Позиция 49"

    "Стерильная салфетка или простыня 70см.х140 см."

    Кол-во: 90

    "Позиция 50"

    "Стерильная салфетка 40см.х 60 см. №3"

    Кол-во: 194

    "Позиция 51"

    "Лейкопластырь рулонный 2х501"

    Кол-во: 214

    "Позиция 52"

    "Средство перевязочное гемостатическое стерильное на основе цеолитов или алюмосиликатов кальция и натрия (50г)"

    Кол-во: 76

    "Позиция 53"

    "Бинт эластичный трубчатый N 5"

    Кол-во: 38

    "Позиция 54"

    "Аптечка автомобильная"

    Кол-во: 1040

    "Позиция 55"

    "Цитрамон П таб. N 11"

    Кол-во: 149

    "Позиция 56"

    "Перекись водорода 3%р-р фл.40 мл"

    Кол-во: 172

    "Позиция 57"

    "Бинт эластичный трубчатый N 7"

    Кол-во: 87

    "Позиция 58"

    "Шприц 2,0 мл"

    Кол-во: 374

    "Позиция 59"

    "Фталазол 0,5 таб.№11"

    Кол-во: 109

    "Позиция 60"

    "Уголь активированный 0,25 таб.№ 11"

    Кол-во: 90

    "Позиция 61"

    "Сульфацил натрия р-р 20% тюбик-капельница"

    Кол-во: 194

    "Позиция 62"

    "Салфетки стерильные 45х29 №6"

    Кол-во: 213

    "Позиция 63"

    "Салфетки медицинские стерильные 16х14 №11"

    Кол-во: 335

    "Позиция 64"

    "Салфетка из нетканого материала с раствором аммиака 130*180 мм"

    Кол-во: 1357

    "Позиция 65"

    "Средство перевязочное гидрогелевое для инфицированных ран стерильное с антимикробным и обезбаливающим действием (не менее 20г)"

    Кол-во: 901

    "Позиция 66"

    "Средство перевязочное гемостатическое стерильное с аминокапроновой кислотой (не менее 6 см х 10 см)"

    Кол-во: 1821

    "Позиция 67"

    "Средство перевязочное гидрогелевое противоожоговое стерильное с охлаждающим и обезбаливающим действием (не менее 20 см х 24 см)"

    Кол-во: 1330

    "Позиция 68"

    "Салфетка антисептическая из нетканого материала с перекисью водорода 130*180 мм"

    Кол-во: 1438

    "Позиция 69"

    "Салфетка асептическая. Спиртовая 60*100 мм"

    Кол-во: 6042

    "Позиция 70"

    "Раствор йода спирт.5% 10 мл"

    Кол-во: 324

    "Позиция 71"

    "Раствор аммиака 10% 10 мл"

    Кол-во: 386

    "Позиция 72"

    "Противоожоговая гелевая повязка 20х30 №2"

    Кол-во: 259

    "Позиция 73"

    "Простынь одноразовая стерильная 140*80 см"

    Кол-во: 109

    "Позиция 74"

    "Повязка гемостатическая атравмат.с аминокапроновой кислотой 6х10 № 4"

    Кол-во: 307

    "Позиция 75"

    "Повязка атравмат. антимикробн. с хлоргексидином 6х10 №2"

    Кол-во: 124

    "Позиция 76"

    "Повязка атравмат. антимикробн.с фурагином №2"

    Кол-во: 87

    "Позиция 77"

    "Перчатки стерильные , пара №2"

    Кол-во: 819

    "Позиция 78"

    "Пакет перевязочный стерильный №2"

    Кол-во: 1224

    "Позиция 79"

    "Средство перевязочное гемостатическое стерильное на основе цеолитов или аминосиликатов кальция и натрия или гидроксилата кальция (не менее 50г) (гемостоп)"

    Кол-во: 1153

    "Позиция 80"

    "Противоожоговая гелевая повязка 10х10 №2"

    Кол-во: 517

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    Регион:
    Санкт-Петербург город
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    «Газпром инвест»
    Маркетинговые исследования № 32211080503
    Выполнение работ по биологической рекультивации земельных участков, нарушенных при строительстве объектов в составе стройки «Реконструкция газопровода-перемычки между газопроводом «Челябинск-Петровск» и действующими газопроводами «Баштрансгаз» (код стройки 051-2001408) (для субъектов малого и среднего предпринимательства) № 01439
    Выполнение работ по биологической рекультивации земельных участков, нарушенных при...
    177069
    Торги ГК Газпром
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    02.03.2022 09:00(GMT+03:00)
    4 899 719
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    «Газпром инвест»
    Маркетинговые исследования № 32211080376
    Выполнение работ по биологической рекультивации земельных участков, нарушенных при строительстве объектов в составе стройки «Реконструкция ГРС Мужукай» (код стройки 051-2002941) (для субъектов малого и среднего предпринимательства) № 01059
    Выполнение работ по биологической рекультивации земельных участков, нарушенных при...
    177068
    Торги ГК Газпром
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    02.03.2022 09:00(GMT+03:00)
    973 106
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    «Газпром инвест»
    Маркетинговые исследования № 32211080169
    Выполнение работ по биологической рекультивации земельных участков, нарушенных при строительстве объектов в составе стройки «Реконструкция ГРС «Кокрек» (код стройки 051-2002940) (для субъектов малого и среднего предпринимательства) № 01060
    Выполнение работ по биологической рекультивации земельных участков, нарушенных при...
    177067
    Торги ГК Газпром
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    02.03.2022 09:00(GMT+03:00)
    861 330
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    «Газпром инвест»
    Маркетинговые исследования № 32211079920
    Выполнение работ по биологической рекультивации земель, нарушенных при строительстве объекта «ГРС-7 г. Саратов» (для субъектов малого и среднего предпринимательства) № 01041
    Выполнение работ по биологической рекультивации земель, нарушенных при строительстве объекта...
    177065
    Торги ГК Газпром
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    02.03.2022 09:00(GMT+03:00)
    2 317 134
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    ПАО Газпром
    Конкурентный отбор № 32211080838
    Поставка присадки цетаноповышающей к дизельному топливу для Астраханского газоперерабатывающего завода ООО «Газпром переработка» для нужд ООО "Газпром комплектация" (№ 22/4.3/0005022/ГПК)
    Поставка присадки цетаноповышающей к дизельному топливу для Астраханского...
    177073
    Торги ГК Газпром
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    08.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    264 600 003
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
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