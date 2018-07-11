Поставка в 2018 году для нужд ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород" лекарственных средств и изделий медицинского назначения для доукомплектации производственных аптечек, аптечек автомобильных, аптечек пожарных автомобилей, медикаментов, входящих в состав медицинского имущества гражданской обороны длительного хранения.

Дата и время вскрытия заявок

Дата и время окончания срока приема заявок

Поставка в 2018 году для нужд ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород" лекарственных средств и изделий медицинского назначения для доукомплектации производственных аптечек, аптечек автомобильных, аптечек пожарных автомобилей, медикаментов, входящих в состав медицинского имущества гражданской обороны длительного хранения.

Цена договора и требования к обеспечению

* Если это является обязательным условием

ГАЗПРОМ трансгаз Нижний Новгород Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ трансгаз Нижний Новгород

Перечень товаров, работ, услуг

"Позиция 1" "Пакет гипотермический №2" Кол-во: 538

"Позиция 2" "Ондастерон (латран) таблетки покрытые оболочкой 4 мг.№11" Кол-во: 250

"Позиция 3" "Нитроглицерин табл. 0,5 мг №41" Кол-во: 115

"Позиция 4" "Натрия бикарбонат (сода) 10 гр" Кол-во: 691

"Позиция 5" "Лейкопластырь рулонный 5х501" Кол-во: 449

"Позиция 6" "Лейкопластырь рулонный 3х251" Кол-во: 358

"Позиция 7" "Кофеин-бензоат натрия 0,1 таб.№11" Кол-во: 67

"Позиция 8" "Кеторолак. Таб 10 мг №11" Кол-во: 168

"Позиция 9" "Кеторол р-р амп. 1.0 мл №11" Кол-во: 71

"Позиция 10" "Калия железо гексацианоферрат (ферроцин), таблетки 500 мг№11" Кол-во: 306

"Позиция 11" "Калия иодид таблетки 125 мг №11" Кол-во: 188

"Позиция 12" "Жгут кровоостанавливающий матерчато-элластичный для само и взаимопомощи №2" Кол-во: 667

"Позиция 13" "Доксициклин. капсулы 100 мг.№11" Кол-во: 290

"Позиция 14" "Вата медицинская гигроскопическая стерильная 50г." Кол-во: 365

"Позиция 15" "Вата медицинская гидроскопическая нестерильная 250г" Кол-во: 74

"Позиция 16" "Валидол табл.0,06г №11" Кол-во: 190

"Позиция 17" "Бриллиантовый зеленый.раствор спиртовый 1% -10мл" Кол-во: 140

"Позиция 18" "Бинт эластичный трубчатый N 4" Кол-во: 338

"Позиция 19" "Бекарбон таб.№6 ( 1 таблетка содержит экстракта красавки густого 0,01г. и натрия гидрокарбоната 0,3г.)" Кол-во: 124

"Позиция 20" "Ацетилсалициловая к-та таб 0,5г. .№11" Кол-во: 140

"Позиция 21" "Анальгин 500 мг таб. N 11" Кол-во: 341

"Позиция 22" "Устройство для проведения искусственного дыхания «Рот-Устройство-Рот» или карманная маска для искусственной вентиляции легких «Рот-маска»" Кол-во: 1779

"Позиция 23" "Салфетки марлевые медицинские стерильные 16х14 см.№11" Кол-во: 1465

"Позиция 24" "Салфетки антисептические из бумажного текстилеподобного материала, стерильные, спиртовые 60*100 мм" Кол-во: 10041

"Позиция 25" "Покрывало спасательное изотермическое 160х210 см." Кол-во: 528

"Позиция 26" "Перчатки медицинские нестерильные, смотровые" Кол-во: 2849

"Позиция 27" "Пакет перевязочный медицинский индивидуальный с герметичной оболочкой № 2" Кол-во: 1216

"Позиция 28" "Ножницы для разрезания повязок по Листеру" Кол-во: 491

"Позиция 29" "Маска медицинская нестерильная" Кол-во: 2936

"Позиция 30" "Лейкопластырь рулонный 1х250 см" Кол-во: 1374

"Позиция 31" "Лейкопластырь бактерицидный 1,9 х7,2 см" Кол-во: 20809

"Позиция 32" "Лейкопластырь бактерицидный 4 х10 см" Кол-во: 3763

"Позиция 33" "Жгут кровоостанавливающий №2" Кол-во: 1206

"Позиция 34" "Вата стерильная хирургическая 50г" Кол-во: 522

"Позиция 35" "Бинт марлевый медицинский стерильный 7 х 14 см." Кол-во: 2798

"Позиция 36" "Бинт марлевый медицинский стерильный 5 х 7 см." Кол-во: 1837

"Позиция 37" "Бинт марлевый медицинский стерильный 5 х 10 см." Кол-во: 2898

"Позиция 38" "Бинт марлевый медицинский нестерильный 7 х 14 см." Кол-во: 1360

"Позиция 39" "Бинт марлевый медицинский нестерильный 5 х 5 см." Кол-во: 1814

"Позиция 40" "Бинт марлевый медицинский нестерильный 5 х 10 см." Кол-во: 1168

"Позиция 41" "Транспортные расходы" Кол-во: 1

"Позиция 42" "Мешок полиэтиленовый с зажимом не менее 20 х25 см." Кол-во: 4

"Позиция 43" "Повязка разгружающая для верхней конечностей №2" Кол-во: 3

"Позиция 44" "Шины иммобилизационные (заготовки шин)однократного применения длиной не менее 120 см №2" Кол-во: 23

"Позиция 45" "Шины иммобилизационные (заготовки шин)однократного применения длиной не менее 80 см №2" Кол-во: 33

"Позиция 46" "Шины иммобилизационные (заготовки шин)однократного применения длиной не менее 60 см №2" Кол-во: 21

"Позиция 47" "Дыхательный мешок для проведения искусственного дыхания (однократного применения) для новорожденных, детей, взрослых" Кол-во: 10

"Позиция 48" "Средство перевязочное гидрогелевоепротивоожоговое стерильное (на основе аллилоксиэтанола и лидокаина)салфетка, не менее 24 x 24 см" Кол-во: 214

"Позиция 49" "Стерильная салфетка или простыня 70см.х140 см." Кол-во: 90

"Позиция 50" "Стерильная салфетка 40см.х 60 см. №3" Кол-во: 194

"Позиция 51" "Лейкопластырь рулонный 2х501" Кол-во: 214

"Позиция 52" "Средство перевязочное гемостатическое стерильное на основе цеолитов или алюмосиликатов кальция и натрия (50г)" Кол-во: 76

"Позиция 53" "Бинт эластичный трубчатый N 5" Кол-во: 38

"Позиция 54" "Аптечка автомобильная" Кол-во: 1040

"Позиция 55" "Цитрамон П таб. N 11" Кол-во: 149

"Позиция 56" "Перекись водорода 3%р-р фл.40 мл" Кол-во: 172

"Позиция 57" "Бинт эластичный трубчатый N 7" Кол-во: 87

"Позиция 58" "Шприц 2,0 мл" Кол-во: 374

"Позиция 59" "Фталазол 0,5 таб.№11" Кол-во: 109

"Позиция 60" "Уголь активированный 0,25 таб.№ 11" Кол-во: 90

"Позиция 61" "Сульфацил натрия р-р 20% тюбик-капельница" Кол-во: 194

"Позиция 62" "Салфетки стерильные 45х29 №6" Кол-во: 213

"Позиция 63" "Салфетки медицинские стерильные 16х14 №11" Кол-во: 335

"Позиция 64" "Салфетка из нетканого материала с раствором аммиака 130*180 мм" Кол-во: 1357

"Позиция 65" "Средство перевязочное гидрогелевое для инфицированных ран стерильное с антимикробным и обезбаливающим действием (не менее 20г)" Кол-во: 901

"Позиция 66" "Средство перевязочное гемостатическое стерильное с аминокапроновой кислотой (не менее 6 см х 10 см)" Кол-во: 1821

"Позиция 67" "Средство перевязочное гидрогелевое противоожоговое стерильное с охлаждающим и обезбаливающим действием (не менее 20 см х 24 см)" Кол-во: 1330

"Позиция 68" "Салфетка антисептическая из нетканого материала с перекисью водорода 130*180 мм" Кол-во: 1438

"Позиция 69" "Салфетка асептическая. Спиртовая 60*100 мм" Кол-во: 6042

"Позиция 70" "Раствор йода спирт.5% 10 мл" Кол-во: 324

"Позиция 71" "Раствор аммиака 10% 10 мл" Кол-во: 386

"Позиция 72" "Противоожоговая гелевая повязка 20х30 №2" Кол-во: 259

"Позиция 73" "Простынь одноразовая стерильная 140*80 см" Кол-во: 109

"Позиция 74" "Повязка гемостатическая атравмат.с аминокапроновой кислотой 6х10 № 4" Кол-во: 307

"Позиция 75" "Повязка атравмат. антимикробн. с хлоргексидином 6х10 №2" Кол-во: 124

"Позиция 76" "Повязка атравмат. антимикробн.с фурагином №2" Кол-во: 87

"Позиция 77" "Перчатки стерильные , пара №2" Кол-во: 819

"Позиция 78" "Пакет перевязочный стерильный №2" Кол-во: 1224

"Позиция 79" "Средство перевязочное гемостатическое стерильное на основе цеолитов или аминосиликатов кальция и натрия или гидроксилата кальция (не менее 50г) (гемостоп)" Кол-во: 1153