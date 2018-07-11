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Номер извещения
31806606656
Уникальный номер закупки
18/4.3/0021448/ТГННовгород
Наименование закупки
Поставка в 2018 году для нужд ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород" лекарственных средств и изделий медицинского назначения для доукомплектации производственных аптечек, аптечек автомобильных, аптечек пожарных автомобилей, медикаментов, входящих в состав медицинского имущества гражданской обороны длительного хранения
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
14.06.2018 16:47
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
603950, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Звездинка, 11
Почтовый адрес
603950, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Звездинка, 11
Контактный телефон
+7 831 416-52-89
Факс
{}
Адрес электронной почты
bodrovaial@vtg.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Бодрова Ирина Александровна
Место рассмотрения предложений
ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород"
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Поставка в 2018 году для нужд ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород" лекарственных средств и изделий медицинского назначения для доукомплектации производственных аптечек, аптечек автомобильных, аптечек пожарных автомобилей, медикаментов, входящих в состав медицинского имущества гражданской обороны длительного хранения.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
11.07.2018 09:00 GMT +311.07.2018 09:0011.07.2018 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806606656Дата и время окончания срока приема заявок Поставка в 2018 году для нужд ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород" лекарственных средств и изделий медицинского назначения для доукомплектации производственных аптечек, аптечек автомобильных, аптечек пожарных автомобилей, медикаментов, входящих в состав медицинского имущества гражданской обороны длительного хранения.ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород"
Дата и время вскрытия заявок
11.07.2018 10:0011.07.2018 10:0011.07.2018 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31806606656Дата и время вскрытия заявок Поставка в 2018 году для нужд ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород" лекарственных средств и изделий медицинского назначения для доукомплектации производственных аптечек, аптечек автомобильных, аптечек пожарных автомобилей, медикаментов, входящих в состав медицинского имущества гражданской обороны длительного хранения.ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород"
Подведение итогов не позднее
25.07.2018 20:0025.07.2018 20:0025.07.2018 20:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806606656Подведение итогов не позднее Поставка в 2018 году для нужд ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород" лекарственных средств и изделий медицинского назначения для доукомплектации производственных аптечек, аптечек автомобильных, аптечек пожарных автомобилей, медикаментов, входящих в состав медицинского имущества гражданской обороны длительного хранения.ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород"
Текущий статус
Процедура отменена
Дата подведения итогов
25.07.201825.07.2018 20:0025.07.2018 20:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806606656Подведение итогов не позднее Поставка в 2018 году для нужд ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород" лекарственных средств и изделий медицинского назначения для доукомплектации производственных аптечек, аптечек автомобильных, аптечек пожарных автомобилей, медикаментов, входящих в состав медицинского имущества гражданской обороны длительного хранения.ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород"
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка в 2018 году для нужд ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород" лекарственных средств и изделий медицинского назначения для доукомплектации производственных аптечек, аптечек автомобильных, аптечек пожарных автомобилей, медикаментов, входящих в состав медицинского имущества гражданской обороны длительного хранения.
Начальная цена
3 082 143,64
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГАЗПРОМ трансгаз Нижний Новгород
Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ трансгаз Нижний Новгород
Адрес местонахождения
603950, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Звездинка, 11
21.20.23.190
49.41.19.000
46.46
49.42
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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