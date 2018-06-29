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Номер извещения
31806606047
Уникальный номер закупки
18/5.3/0044792/ТГКазань
Наименование закупки
Капитальный ремонт пожарной сигнализации объектов ЭПУ ООО "Газпром трансгаз Казань"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
14.06.2018 15:46
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
420073, Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), Казань, ул. Аделя Кутуя, 41
Почтовый адрес
420073, Российская Федерация, 16, Казань, г. Казань, ул. Аделя Кутуя, д. 41
Контактный телефон
+7 843 272-82-92
Факс
Адрес электронной почты
r-zapparov@tattg.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Заппаров Рамиль Ринатович
Место рассмотрения предложений
РТ, г. Казань, ул. Аделя Кутуя, д. 41
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Капитальный ремонт пожарной сигнализации объектов ЭПУ ООО "Газпром трансгаз Казань"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
29.06.2018 10:00 GMT +329.06.2018 10:0029.06.2018 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806606047Дата и время окончания срока приема заявок Капитальный ремонт пожарной сигнализации объектов ЭПУ ООО "Газпром трансгаз Казань"РТ, г. Казань, ул. Аделя Кутуя, д. 41
Дата и время вскрытия заявок
29.06.2018 15:0029.06.2018 15:0029.06.2018 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31806606047Дата и время вскрытия заявок Капитальный ремонт пожарной сигнализации объектов ЭПУ ООО "Газпром трансгаз Казань"РТ, г. Казань, ул. Аделя Кутуя, д. 41
Подведение итогов не позднее
25.07.2018 16:0025.07.2018 16:0025.07.2018 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806606047Подведение итогов не позднее Капитальный ремонт пожарной сигнализации объектов ЭПУ ООО "Газпром трансгаз Казань"РТ, г. Казань, ул. Аделя Кутуя, д. 41
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Капитальный ремонт пожарной сигнализации объектов ЭПУ ООО "Газпром трансгаз Казань"
Начальная цена
7 723 824,89
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
«Газпром трансгаз Казань»
Все закупки и тендеры «Газпром трансгаз Казань»
Адрес местонахождения
420073, Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), Казань, ул. Аделя Кутуя, 41
420073, Российская Федерация, 16, Казань, г. Казань, ул. Аделя Кутуя, д. 41
43.21.10.140
43.21
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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