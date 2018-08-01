www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
31806604133
Уникальный номер закупки
18/5.1/0042298/ТГВолгоград
Наименование закупки
Выполнение работ по капитальному ремонту ЛЧ МГ на период 2020-2021 г.г. для нужд ООО "Газпром трансгаз Волгоград" (42298)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
14.06.2018 12:19
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Почтовый адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Контактный телефон
+7 812 609-30-93
Факс
+7 495 719-66-61
Адрес электронной почты
zakupki@adm.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Новожилов Андрей Алексеевич
Место рассмотрения предложений
г. Санкт-Петербург
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Выполнение работ по капитальному ремонту ЛЧ МГ на период 2020-2021 г.г. для нужд ООО "Газпром трансгаз Волгоград"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
01.08.2018 12:00 GMT +301.08.2018 12:0001.08.2018 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806604133Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по капитальному ремонту ЛЧ МГ на период 2020-2021 г.г. для нужд ООО "Газпром трансгаз Волгоград"г. Санкт-Петербург
Дата и время вскрытия заявок
02.08.2018 11:4002.08.2018 11:4002.08.2018 11:40Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31806604133Дата и время вскрытия заявок Выполнение работ по капитальному ремонту ЛЧ МГ на период 2020-2021 г.г. для нужд ООО "Газпром трансгаз Волгоград"г. Санкт-Петербург
Подведение итогов не позднее
29.08.2018 14:0029.08.2018 14:0029.08.2018 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806604133Подведение итогов не позднее Выполнение работ по капитальному ремонту ЛЧ МГ на период 2020-2021 г.г. для нужд ООО "Газпром трансгаз Волгоград"г. Санкт-Петербург
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение работ по капитальному ремонту ЛЧ МГ на период 2020-2021 г.г. для нужд ООО "Газпром трансгаз Волгоград"
Начальная цена
632 649 920,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Газпром трансгаз Волгоград
Все закупки и тендеры Газпром трансгаз Волгоград
Адрес местонахождения
400074, Российская Федерация, Волгоградская область, Волгоград, ул. Рабоче-Крестьянская, дом 58
43.99.9
43.99
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.