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Номер извещения
31806604128
Уникальный номер закупки
18/5.1/0042297/ТГВолгоград
Наименование закупки
Выполнение работ по капитальному ремонту ЛЧ МГ на 2020 г. для нужд ООО "Газпром трансгаз Волгоград" (42297)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
14.06.2018 12:18
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Почтовый адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Контактный телефон
+7 812 609-30-93
Факс
+7 495 719-66-61
Адрес электронной почты
zakupki@adm.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Новожилов Андрей Алексеевич
Место рассмотрения предложений
г. Санкт-Петербург
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Выполнение работ по капитальному ремонту ЛЧ МГ на 2020 г. для нужд ООО "Газпром трансгаз Волгоград"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
01.08.2018 12:00 GMT +301.08.2018 12:0001.08.2018 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806604128Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по капитальному ремонту ЛЧ МГ на 2020 г. для нужд ООО "Газпром трансгаз Волгоград"г. Санкт-Петербург
Дата и время вскрытия заявок
02.08.2018 11:3002.08.2018 11:3002.08.2018 11:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31806604128Дата и время вскрытия заявок Выполнение работ по капитальному ремонту ЛЧ МГ на 2020 г. для нужд ООО "Газпром трансгаз Волгоград"г. Санкт-Петербург
Подведение итогов не позднее
29.08.2018 14:0029.08.2018 14:0029.08.2018 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806604128Подведение итогов не позднее Выполнение работ по капитальному ремонту ЛЧ МГ на 2020 г. для нужд ООО "Газпром трансгаз Волгоград"г. Санкт-Петербург
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение работ по капитальному ремонту ЛЧ МГ на 2020 г. для нужд ООО "Газпром трансгаз Волгоград"
Начальная цена
580 812 520,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Газпром трансгаз Волгоград
Все закупки и тендеры Газпром трансгаз Волгоград
Адрес местонахождения
400074, Российская Федерация, Волгоградская область, Волгоград, ул. Рабоче-Крестьянская, дом 58
43.99.9
43.99
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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