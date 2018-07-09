Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Поставка резинотехнических изделий для нужд ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород" в 2018 году

    Поставка резинотехнических изделий для нужд ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород" в 2018 году

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь09.07.2018 09:0009.07.2018 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806603882Дата и время окончания срока приема заявок Поставка резинотехнических изделий для нужд ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород" в 2018 годуг.Нижний Новгород, ул. Звездинка,11Печать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    31806603882

    Уникальный номер закупки

    18/4.3/0031150/ТГННовгород

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка резинотехнических изделий для нужд ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород" в 2018 году

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    14.06.2018 11:47

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Методика 18_4.3_0031150_ТГННовгород.DOC

    Документация 31150.zip

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Форма 08-Извещение о проведении.doc

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью ГАЗПРОМ трансгаз Нижний Новгород
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ трансгаз Нижний Новгород

    Юридический адрес

    603950, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Звездинка, 11

    Почтовый адрес

    603950, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Звездинка, 11

    Контактный телефон

    +7 831 431-19-61

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    yakupovagh@vtg.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Якупова Гюзель Хамзиновна

    Место рассмотрения предложений

    г.Нижний Новгород, ул. Звездинка,11

    Закупки и тендеры Нижегородская Область

    Закупки и тендеры Изделия из резины прочие

    Закупки и тендеры Услуги по переезду

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка резинотехнических изделий для нужд ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород" в 2018 году

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    09.07.2018 09:00 GMT +309.07.2018 09:0009.07.2018 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806603882Дата и время окончания срока приема заявок Поставка резинотехнических изделий для нужд ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород" в 2018 годуг.Нижний Новгород, ул. Звездинка,11

    Дата и время вскрытия заявок

    09.07.2018 10:0009.07.2018 10:0009.07.2018 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31806603882Дата и время вскрытия заявок Поставка резинотехнических изделий для нужд ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород" в 2018 годуг.Нижний Новгород, ул. Звездинка,11

    Подведение итогов не позднее

    31.07.2018 18:0031.07.2018 18:0031.07.2018 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806603882Подведение итогов не позднее Поставка резинотехнических изделий для нужд ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород" в 2018 годуг.Нижний Новгород, ул. Звездинка,11

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    31.07.201831.07.2018 18:0031.07.2018 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806603882Подведение итогов не позднее Поставка резинотехнических изделий для нужд ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород" в 2018 годуг.Нижний Новгород, ул. Звездинка,11

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка резинотехнических изделий для нужд ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород" в 2018 году

    Начальная цена

    3 743 410,23

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ трансгаз Нижний Новгород
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ трансгаз Нижний Новгород

    Адрес местонахождения

    603950, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Звездинка, 11

    Классификатор ОКПД2

    22.19.73.111

    Кольца резиновые уплотнительные

    49.41.19.000

    Услуги по перевозке грузов автомобильным транспортом прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    22.19

    Производство прочих резиновых изделий

    49.42

    Предоставление услуг по перевозкам

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Кольцо рез. МБС 155-170-85-2-2"

    Кол-во: 15

    "Позиция 2"

    "Кольцо рез. МБС 150-160-58-2-2"

    Кол-во: 230

    "Позиция 3"

    "Кольцо рез. МБС 145-150-36-2-2"

    Кол-во: 15

    "Позиция 4"

    "Кольцо рез. МБС 145-150-36-1-2"

    Кол-во: 15

    "Позиция 5"

    "Кольцо рез. МБС 130-140-58-2-2"

    Кол-во: 444

    "Позиция 6"

    "Кольцо рез. МБС 120-130-58-2-2"

    Кол-во: 300

    "Позиция 7"

    "Кольцо рез. МБС 110-120-58-2-2"

    Кол-во: 417

    "Позиция 8"

    "Кольцо рез. МБС 102-115-58-2-2"

    Кол-во: 15

    "Позиция 9"

    "Кольцо рез. МБС 100-110-58-1-2"

    Кол-во: 791

    "Позиция 10"

    "Кольцо рез. МБС 095-100-30-2-2"

    Кол-во: 10

    "Позиция 11"

    "Кольцо рез. МБС 090-100-58-2-2"

    Кол-во: 147

    "Позиция 12"

    "Кольцо рез. МБС 090-098-46-2-2"

    Кол-во: 250

    "Позиция 13"

    "Кольцо рез. МБС 080-090-58-2-2"

    Кол-во: 602

    "Позиция 14"

    "Кольцо рез. МБС 075-081-36-1-2"

    Кол-во: 15

    "Позиция 15"

    "Кольцо рез. МБС 070-080-58-2-2"

    Кол-во: 604

    "Позиция 16"

    "Кольцо рез. МБС 070-076-36-2-2"

    Кол-во: 438

    "Позиция 17"

    "Кольцо рез. МБС 065-075-58-2-2"

    Кол-во: 135

    "Позиция 18"

    "Кольцо рез. МБС 050-060-58-2-2"

    Кол-во: 712

    "Позиция 19"

    "Кольцо рез. МБС 048-056-46-2-2"

    Кол-во: 488

    "Позиция 20"

    "Кольцо рез. МБС 046-052-36-1-2"

    Кол-во: 35

    "Позиция 21"

    "Кольцо рез. МБС 042-050-46-2-2"

    Кол-во: 445

    "Позиция 22"

    "Кольцо рез. МБС 040-048-46-2-2"

    Кол-во: 706

    "Позиция 23"

    "Кольцо рез. МБС 037-045-46-2-3"

    Кол-во: 310

    "Позиция 24"

    "Кольцо рез. МБС 037-045-46-2-2"

    Кол-во: 566

    "Позиция 25"

    "ШНУР D 8мм МБС 4С"

    Кол-во: 20

    "Позиция 26"

    "Кольцо рез. МБС 080-090-58-2-2"

    Кол-во: 92

    "Позиция 27"

    "Кольцо рез. МБС 070-080-58-2-2"

    Кол-во: 76

    "Позиция 28"

    "Кольцо рез. МБС 070-076-36-2-2"

    Кол-во: 20

    "Позиция 29"

    "Кольцо рез. МБС 065-075-58-2-2"

    Кол-во: 50

    "Позиция 30"

    "Кольцо рез. МБС 060-070-58-2-2"

    Кол-во: 70

    "Позиция 31"

    "Кольцо рез. МБС 050-060-58-2-2"

    Кол-во: 98

    "Позиция 32"

    "Кольцо рез. МБС 048-056-46-2-2"

    Кол-во: 50

    "Позиция 33"

    "Кольцо рез. МБС 042-050-46-2-2"

    Кол-во: 20

    "Позиция 34"

    "Кольцо рез. МБС 040-048-46-2-2"

    Кол-во: 90

    "Позиция 35"

    "Кольцо рез. МБС 027-033-36-2-2"

    Кол-во: 66

    "Позиция 36"

    "Кольцо рез. МБС 025-031-36-2-2"

    Кол-во: 80

    "Позиция 37"

    "Кольцо рез. МБС 020-025-30-2-2"

    Кол-во: 50

    "Позиция 38"

    "Кольцо рез. МБС 014-018-25-2-2"

    Кол-во: 50

    "Позиция 39"

    "Кольцо рез. МБС 014-018-25-1-1"

    Кол-во: 12

    "Позиция 40"

    "Кольцо рез. МБС 010-014-25-2-2"

    Кол-во: 68

    "Позиция 41"

    "кольцо рез. 365-380-85-2-3"

    Кол-во: 10

    "Позиция 42"

    "Кольцо рез. 285-300-85-2-3"

    Кол-во: 216

    "Позиция 43"

    "Кольцо рез. 285-300-85-2-0"

    Кол-во: 60

    "Позиция 44"

    "Кольцо рез. 042-050-46-2-2"

    Кол-во: 10

    "Позиция 45"

    "Кольцо рез. 040-048-46-2-7"

    Кол-во: 10

    "Позиция 46"

    "Кольцо рез. 025-031-36-2-3"

    Кол-во: 12

    "Позиция 47"

    "Кольцо рез. 009-012-19-2-2"

    Кол-во: 4

    "Позиция 48"

    "Кольцо уплотнительное 080-090-58-2-4"

    Кол-во: 68

    "Позиция 49"

    "ШНУР D 10мм МБС 4С"

    Кол-во: 3

    "Позиция 50"

    "Шнур МБС 1-4С ф9 МБС 4С Д 9"

    Кол-во: 25

    "Позиция 51"

    "Шнур ф8,5 МБС 1-4С"

    Кол-во: 40

    "Позиция 52"

    "Шнур ф12 МБС 1-4С"

    Кол-во: 20

    "Позиция 53"

    "Шнур ф10,5 МБС 1-4С"

    Кол-во: 4

    "Позиция 54"

    "Шнур ф10 МБС 1-4С"

    Кол-во: 61.5

    "Позиция 55"

    "ШНУР D 10мм 1-4C"

    Кол-во: 2

    "Позиция 56"

    "Шнурф 8,5 мм МБС 1-4С"

    Кол-во: 10

    "Позиция 57"

    "Техпластина МБС(С) 6 мм"

    Кол-во: 20

    "Позиция 58"

    "Техпластина МБС(С) 4 мм"

    Кол-во: 24

    "Позиция 59"

    "Техпластина МБС(С) 2 мм ТО 38 МР-20-72-94"

    Кол-во: 20

    "Позиция 60"

    "Техпластина губчатая (пористая) неформ рулон 7 мм ТО 38 МР-20-72-94"

    Кол-во: 15

    "Позиция 61"

    "Рукав резиновый напорн. с нитян.усил. неармир. 25х35-1,6 ДО 10М"

    Кол-во: 20

    "Позиция 62"

    "Манжета резиновая уплотн. гидравл. 1-220х200-6"

    Кол-во: 54

    "Позиция 63"

    "Манжета резиновая уплотн. гидравл. 1-160х140-6"

    Кол-во: 28

    "Позиция 64"

    "Манжета резиновая уплотн. гидравл. 1-100х80-6"

    Кол-во: 40

    "Позиция 65"

    "Манжета рез. гидравл. 1-55*45-6"

    Кол-во: 80

    "Позиция 66"

    "Манжета 60х50"

    Кол-во: 6

    "Позиция 67"

    "Манжета 14 ОСТ 1 10457-72"

    Кол-во: 6

    "Позиция 68"

    "Кольцо резиновое 027-033-36-2-2"

    Кол-во: 24

    "Позиция 69"

    "Кольцо резиновое 013-017-25-2-2"

    Кол-во: 50

    "Позиция 70"

    "Кольцо рез. фильтр-сепаратор, Д 1514 мм , сечение фигурное 109964/115-2/008-1 Уплотнение быстросьемного затвора сосуда работающего под дав"

    Кол-во: 6

    "Позиция 71"

    "Кольцо рез. для крана шарового МА 39095 МБС 467,5х11"

    Кол-во: 72

    "Позиция 72"

    "Кольцо рез. МБС 225-240-85-2-2"

    Кол-во: 50

    "Позиция 73"

    "Кольцо рез. МБС 185-200-85-2-2"

    Кол-во: 12

    "Позиция 74"

    "Кольцо рез. МБС 170-180-58-2-2"

    Кол-во: 74

    "Позиция 75"

    "Кольцо рез. МБС 130-140-58-2-2"

    Кол-во: 112

    "Позиция 76"

    "Кольцо рез. МБС 110-120-58-2-2"

    Кол-во: 8

    "Позиция 77"

    "Кольцо рез. МБС 090-100-58-2-2"

    Кол-во: 62

    "Позиция 78"

    "Кольцо рез. МБС 090-098-46-2-2"

    Кол-во: 14

    "Позиция 79"

    "Кольцо рез. МБС 190-200-58-2-2"

    Кол-во: 23

    "Позиция 80"

    "Техпластина резиновая 4мм 1Н-1-МБС-С"

    Кол-во: 87.5

    "Позиция 81"

    "Техпластина резиновая 3мм 1Н-1-МБС-С"

    Кол-во: 89

    "Позиция 82"

    "Техпластина МБС(С) 8 мм МБС(С)"

    Кол-во: 10

    "Позиция 83"

    "Техпластина МБС(С) 6 мм МБС(С)"

    Кол-во: 66

    "Позиция 84"

    "Техпластина МБС(С) 4 мм МБС(С)"

    Кол-во: 105

    "Позиция 85"

    "Техпластина МБС(С) 3 мм МБС(С)"

    Кол-во: 60

    "Позиция 86"

    "Техпластина МБС(С) 20 мм МБС(С)"

    Кол-во: 90

    "Позиция 87"

    "Техпластина МБС(С) 2 мм МБС(С)"

    Кол-во: 101

    "Позиция 88"

    "Техпластина губчатая (пористая) неформ рулон 7 мм ТО 38 МР-20-72-94 рулон 7 мм"

    Кол-во: 10

    "Позиция 89"

    "Техпластина губчатая (пористая) неформ рулон 10мм ТО 38 МР-20-72-94 рулон 10мм"

    Кол-во: 10

    "Позиция 90"

    "Рукав сливо-наливной для перекачки одоранта ф38 АЦТ 8М (НШ-38 ПС) 431-04-36--00-03 (длина 10 метр)"

    Кол-во: 4

    "Позиция 91"

    "Рукав сливо-наливной для перекачки одоранта ф38 АЦТ 8М (НШ-38 ПС) 431-04-36--00-02 (длина 7,5 метр)"

    Кол-во: 5

    "Позиция 92"

    "Рукав резиновый напорный с нитяной оплеткой 20х29 1,6 МГП"

    Кол-во: 40

    "Позиция 93"

    "Рукав резиновый напорн. с нитян.усил. неармир. 8х15-0,98 ДО 10М"

    Кол-во: 50

    "Позиция 94"

    "Рукав резиновый напорн. с нитян.усил. неармир. 50х61,5-1,6 ДО 10М"

    Кол-во: 10

    "Позиция 95"

    "Рукав резиновый напорн. с нитян.усил. неармир. 50х60-0,63 ДО 10М"

    Кол-во: 10

    "Позиция 96"

    "Рукав резиновый напорн. с нитян.усил. неармир. 25х35-1,6 ДО 10М"

    Кол-во: 40

    "Позиция 97"

    "Рукав резиновый напорн. с нитян.усил. неармир. 20х29 - 1,6 ДО 10М"

    Кол-во: 70

    "Позиция 98"

    "Рукав резиновый напорн. с нитян.усил. неармир. 14х23-1,6 ДО 10М 14х23-1,6 ДО 10М"

    Кол-во: 10

    "Позиция 99"

    "Рукав резиновый напорн.-всас. с текстильн.каркас. неармир. Б-1-100 10М Б-1-100 10М"

    Кол-во: 36

    "Позиция 100"

    "Рукав пропановый кл.3 Д 6,3 кл.3"

    Кол-во: 1160

    "Позиция 101"

    "Рукав пропановый кл.1 Д 6,3 кл.1"

    Кол-во: 525

    "Позиция 102"

    "Рукав пропановый кл. 1 Д 9 кл. 1"

    Кол-во: 645

    "Позиция 103"

    "Рукав МБС напорно-всас. антистат. 65-0,8-10000 МБС напорно-всас. антистат. 65-0,8-10000"

    Кол-во: 20

    "Позиция 104"

    "Рукав МБС напорно-всас. антистат. 50-0,8-10000 МБС напорно-всас. антистат. 50-0,8-10000"

    Кол-во: 40

    "Позиция 105"

    "Рукав МБС напор.-всас. антистат. 100-0,8-6000 МБС напор.-всас. антистат. 100-0,8-6000"

    Кол-во: 13

    "Позиция 106"

    "Рукав МБС Oplimil TU 25 ДУ 19 Р 25"

    Кол-во: 5

    "Позиция 107"

    "Рукав кислородный кл 3 ф 9 кл 3"

    Кол-во: 60

    "Позиция 108"

    "ШНУР D 9мм МБС 4С"

    Кол-во: 30

    "Позиция 109"

    "ШНУР D 8мм МБС 4С"

    Кол-во: 43

    "Позиция 110"

    "ШНУР D 6мм МБС 4С"

    Кол-во: 43

    "Позиция 111"

    "ШНУР D 12мм МБС 4С"

    Кол-во: 40

    "Позиция 112"

    "ШНУР D 10мм МБС 4С"

    Кол-во: 30

    "Позиция 113"

    "ШНУР D6,3мм МБС 4П"

    Кол-во: 30

    "Позиция 114"

    "Шнур ф9 МБС 1-4С"

    Кол-во: 99.5

    "Позиция 115"

    "Шнур ф8,5 МБС 1-4С"

    Кол-во: 3

    "Позиция 116"

    "Шнур ф7,1 мм МБС 1-4С"

    Кол-во: 53

    "Позиция 117"

    "Шнур ф6 МБС 1-4С"

    Кол-во: 40

    "Позиция 118"

    "Шнур ф5,8 МБС 1-4С"

    Кол-во: 43

    "Позиция 119"

    "Шнур ф5 МБС 1-4С"

    Кол-во: 34

    "Позиция 120"

    "Шнур МБС ф4 МБС 1-4С"

    Кол-во: 17

    "Позиция 121"

    "Шнур ф3,5 МБС 1-4С"

    Кол-во: 5

    "Позиция 122"

    "Шнур ф3 МБС 1-4С"

    Кол-во: 12

    "Позиция 123"

    "Шнур ф20 ГОСТ 6467-79 МБС 1-4С"

    Кол-во: 53

    "Позиция 124"

    "Шнур ф16 МБС 1-4С"

    Кол-во: 70.6

    "Позиция 125"

    "Шнур ф14 мм МБС 1-4С"

    Кол-во: 90

    "Позиция 126"

    "Шнур ф12 МБС 1-4С"

    Кол-во: 225

    "Позиция 127"

    "Шнур ф10,5 МБС 1-4С"

    Кол-во: 52

    "Позиция 128"

    "Шнур ф10 МБС 1-4С"

    Кол-во: 201

    "Позиция 129"

    "Шнур ф 5,5мм МБС 1-4С"

    Кол-во: 10

    "Позиция 130"

    "ШНУР D 8мм 1-4C"

    Кол-во: 6

    "Позиция 131"

    "Шнур ф 8,5 мм МБС 1-4С"

    Кол-во: 42.1

    "Позиция 132"

    "Шнур ф 7 мм МБС 1-4С"

    Кол-во: 20

    "Позиция 133"

    "Техпластина резиновая 8мм 2Н-I-ТМКЩ-С-8"

    Кол-во: 30

    "Позиция 134"

    "Техпластина резиновая 5мм 2Н-I-ТМКЩ-С-5"

    Кол-во: 4

    "Позиция 135"

    "Техпластина резиновая 4мм 2Н-I-ТМКЩ-С-4"

    Кол-во: 37

    "Позиция 136"

    "Техпластина резиновая 2мм 2Н-I-ТМКЩ-С-2"

    Кол-во: 10

    "Позиция 137"

    "Рукав кислородный кл 3 ф 6,3 мм кл 3"

    Кол-во: 2111

    "Позиция 138"

    "Манжета резиновая уплотн. гидравл. 1-60х50-6"

    Кол-во: 349

    "Позиция 139"

    "Манжета резиновая уплотн. гидравл. 1-220х200-6"

    Кол-во: 63

    "Позиция 140"

    "Манжета резиновая уплотн. гидравл. 1-200х180-6"

    Кол-во: 133

    "Позиция 141"

    "Манжета резиновая уплотн. гидравл. 1-180х160-6"

    Кол-во: 106

    "Позиция 142"

    "Манжета резиновая уплотн. гидравл. 1-160х140-6"

    Кол-во: 171

    "Позиция 143"

    "Манжета резиновая уплотн. гидравл. 1-140х120-6"

    Кол-во: 280

    "Позиция 144"

    "Манжета резиновая уплотн. гидравл. 1-100х80-6"

    Кол-во: 247

    "Позиция 145"

    "Манжета 60х50"

    Кол-во: 70

    "Позиция 146"

    "манжета (сальник) рез. 1,2-75*100-1"

    Кол-во: 10

    "Позиция 147"

    "КОЛЬЦО УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ 5*1,5 3109095"

    Кол-во: 40

    "Позиция 148"

    "Кольцо уплотнительное 480*490-58-2-2"

    Кол-во: 15

    "Позиция 149"

    "Кольцо уплотнительное 165-180-85"

    Кол-во: 15

    "Позиция 150"

    "Кольцо резиновое 8*4*2"

    Кол-во: 20

    "Позиция 151"

    "Кольцо резиновое 52*44*4"

    Кол-во: 20

    "Позиция 152"

    "Кольцо резиновое 11*7*2"

    Кол-во: 20

    "Позиция 153"

    "Кольцо резиновое 025-029-25-2-2"

    Кол-во: 10

    "Позиция 154"

    "Кольцо резиновое 18х3х5,5"

    Кол-во: 8

    "Позиция 155"

    "Кольцо рез. фильтр-сепаратор, Д 1514 мм , сечение фигурное 109964/115-2/008-1 Уплотнение быстросьемного затвора сосуда работающего под дав"

    Кол-во: 2

    "Позиция 156"

    "Кольцо рез. для крана шарового МА 39095 МБС 467,5х11"

    Кол-во: 160

    "Позиция 157"

    "Кольцо рез. МБС 365-380-85-2-2"

    Кол-во: 114

    "Позиция 158"

    "Кольцо рез. МБС 345-360-85-2-2"

    Кол-во: 205

    "Позиция 159"

    "Кольцо рез. МБС 330-345-85-2-2"

    Кол-во: 15

    "Позиция 160"

    "Кольцо рез. МБС 325-340-85-2-2"

    Кол-во: 21

    "Позиция 161"

    "Кольцо рез. МБС 320-335-85-2-2"

    Кол-во: 40

    "Позиция 162"

    "Кольцо рез. МБС 310-320-58-2-3"

    Кол-во: 65

    "Позиция 163"

    "Кольцо рез. МБС 265-280-85-2-2"

    Кол-во: 47

    "Позиция 164"

    "Кольцо рез. МБС 240-250-58-2-2"

    Кол-во: 57

    "Позиция 165"

    "Кольцо рез. МБС 235-250-85-2-2"

    Кол-во: 65

    "Позиция 166"

    "Кольцо рез. МБС 235-245-58-2-5"

    Кол-во: 30

    "Позиция 167"

    "Кольцо рез. МБС 235-245-58-2-2"

    Кол-во: 60

    "Позиция 168"

    "Кольцо рез. МБС 225-240-85-2-2"

    Кол-во: 83

    "Позиция 169"

    "Рукав ВД полиамидн. МТ-2 Ду10, Р250кгс/м2, длина 3м с двойной силовой оплеткой, с концевой арматурой Ниппель сферич. под отвесный конус 60 гр, накидная гайка М18х1,5"

    Кол-во: 93

    "Позиция 170"

    "Рукав высокого давления РВД.10.55.М20х1,5 (сфера)2000 (DIN 2SN P=330 d=10 L=2000 DK-(Г) РВД.10.55.М20х1,5 (сфера)2000"

    Кол-во: 69

    "Позиция 171"

    "Рукав высокого давления РВД.10.55.М20х1,5 (сфера)1000 (DIN 2SN P=330 d=10 L=1000 DK-(Г) РВД.10.55.М20х1,5 (сфера)1000"

    Кол-во: 60

    "Позиция 172"

    "Ремонтный комплект РТИ к РПД-3/120 РТИ к РПД-3/120"

    Кол-во: 4

    "Позиция 173"

    "Ремень клиновой С(В) - 2000"

    Кол-во: 9

    "Позиция 174"

    "Ремень клиновой SPB4820"

    Кол-во: 3

    "Позиция 175"

    "Ремень клиновой SPB-1500 D9 CONTITECH"

    Кол-во: 8

    "Позиция 176"

    "Ремень клиновой SPA A-1800"

    Кол-во: 60

    "Позиция 177"

    "Ремень клиновой В(Б) - 2240"

    Кол-во: 5

    "Позиция 178"

    "Ремень клиновой (o)1700 S 09001"

    Кол-во: 4

    "Позиция 179"

    "Прокладка ФС50 МО31"

    Кол-во: 4

    "Позиция 180"

    "Прокладка ФС150 125 У003"

    Кол-во: 4

    "Позиция 181"

    "Прокладка ФС150 031"

    Кол-во: 4

    "Позиция 182"

    "Прокладка ФС150 027"

    Кол-во: 4

    "Позиция 183"

    "Прокладка ФС100 МО76"

    Кол-во: 4

    "Позиция 184"

    "Прокладка ФС100 076"

    Кол-во: 4

    "Позиция 185"

    "Прокладка ПГ100 МО17"

    Кол-во: 4

    "Позиция 186"

    "Полотно мембранное тип 1 толщ 1мм тип 1"

    Кол-во: 14

    "Позиция 187"

    "Полотно мембранное армированное тип 1 толщ от 2 до 5мм. тип 1"

    Кол-во: 9

    "Позиция 188"

    "Металлорукав РЗ-ЦХ-50 РЗ-ЦХ-50"

    Кол-во: 15

    "Позиция 189"

    "Металлорукав РЗ-ЦХ-32 РЗ-ЦХ-32"

    Кол-во: 10

    "Позиция 190"

    "Металлорукав РЗ-ЦХ-25 РЗ-ЦХ-25"

    Кол-во: 20

    "Позиция 191"

    "Металлорукав РЗ-ЦХ-22 РЗ-ЦХ-22"

    Кол-во: 10

    "Позиция 192"

    "Металлорукав РЗ-ЦХ-20 РЗ-ЦХ-20"

    Кол-во: 25

    "Позиция 193"

    "Металлорукав РЗ-ЦХ-15 РЗ-ЦХ-15"

    Кол-во: 10

    "Позиция 194"

    "Металлорукав РЗ-ЦА-25 РЗ-ЦА-25"

    Кол-во: 20

    "Позиция 195"

    "Металлорукав МРЦПнг - д 20мм черный в ПВХ изоляции (Dвнеш/-20.6 мм, внутр,-13,9мм) МРЦПнг"

    Кол-во: 470

    "Позиция 196"

    "Металлорукав герметичный в полимерной оболочке ГЕРДА-МГ-25-Пнг-LS"

    Кол-во: 10

    "Позиция 197"

    "Металлорукав в герм. ПВХ - оболочке и оплетке из оцинк. стали, dвн.=20,5 мм код 6071T-022"

    Кол-во: 100

    "Позиция 198"

    "Металлорукав в герм. ПВХ - оболочке и оплетке из оцинк. стали, dвн.=10,0 мм код 6071T-010"

    Кол-во: 100

    "Позиция 199"

    "манжета упл. гидравл. 1-100*80-6"

    Кол-во: 1

    "Позиция 200"

    "Кольцо рез. МБС 010-014-25-2-2"

    Кол-во: 549

    "Позиция 201"

    "Кольцо рез. МБС 009-012-20-2-6"

    Кол-во: 35

    "Позиция 202"

    "Кольцо рез. МБС 009-012-19-2-2"

    Кол-во: 189

    "Позиция 203"

    "Кольцо рез. 285-300-85-2-3"

    Кол-во: 74

    "Позиция 204"

    "Кольцо рез. 285-300-85-2-0"

    Кол-во: 12

    "Позиция 205"

    "Кольцо рез. (98,0х5,8) 100-110-58-2-2"

    Кол-во: 4

    "Позиция 206"

    "Кольцо рез. 070-080-58-2-6"

    Кол-во: 20

    "Позиция 207"

    "Кольцо рез. 020-025-30-2-4"

    Кол-во: 15

    "Позиция 208"

    "кольцо рез. 017-021-25-2-2"

    Кол-во: 4

    "Позиция 209"

    "Кольцо рез. МБС 075-081-36-2-2"

    Кол-во: 45

    "Позиция 210"

    "Кольцо рез. МБС 065-071-36-2-2"

    Кол-во: 15

    "Позиция 211"

    "Кольцо рез. МБС 065-071-36-1-2"

    Кол-во: 15

    "Позиция 212"

    "Кольцо рез. МБС 060-070-58-2-2"

    Кол-во: 402

    "Позиция 213"

    "Кольцо рез. МБС 058-063-30-2-2"

    Кол-во: 140

    "Позиция 214"

    "Кольцо рез. 100-110-58-2-4"

    Кол-во: 102

    "Позиция 215"

    "Кольцо рез. 070-080-58-2-6"

    Кол-во: 10

    "Позиция 216"

    "кольцо рез. 060-070-58-2-3"

    Кол-во: 10

    "Позиция 217"

    "Кольцо рез. 050-060-58-2-6"

    Кол-во: 40

    "Позиция 218"

    "кольцо рез. 032-040-46-2-4"

    Кол-во: 12

    "Позиция 219"

    "Кольцо рез. МБС 032-040-46-2-2"

    Кол-во: 374

    "Позиция 220"

    "Кольцо рез. МБС 030-038-46-2-2"

    Кол-во: 467

    "Позиция 221"

    "Кольцо рез. МБС 028-036-46-1-2"

    Кол-во: 155

    "Позиция 222"

    "Кольцо рез. МБС 012-017-30-2-2"

    Кол-во: 35

    "Позиция 223"

    "Кольцо рез. (13,6х2,5) 014-018-25-2-2"

    Кол-во: 24

    "Позиция 224"

    "Кольцо рез. 009-012-19-2-2"

    Кол-во: 10

    "Позиция 225"

    "Кольцо рез. 007*009-14-2-2"

    Кол-во: 20

    "Позиция 226"

    "Кольцо АВО масла 18х24х5,5"

    Кол-во: 960

    "Позиция 227"

    "Кольцо (54,0 х 5,8) 055-065-58-2-2"

    Кол-во: 20

    "Позиция 228"

    "КОЛЬЦО 018-022-25-2-3"

    Кол-во: 15

    "Позиция 229"

    "КОЛЬЦО 012-016-25-2-3"

    Кол-во: 24

    "Позиция 230"

    "КОЛЬЦО 006-010-25-2-3"

    Кол-во: 24

    "Позиция 231"

    "ШНУР D 9мм МБС 4С"

    Кол-во: 17

    "Позиция 232"

    "Кольцо рез. МБС 185-200-85-2-2"

    Кол-во: 272

    "Позиция 233"

    "Кольцо рез. МБС 170-180-58-2-2"

    Кол-во: 383

    "Позиция 234"

    "ШНУР D 6мм 1-4C"

    Кол-во: 5

    "Позиция 235"

    "Кольцо рез. МБС 027-033-36-2-2"

    Кол-во: 395

    "Позиция 236"

    "Кольцо рез. МБС 025-031-36-2-2"

    Кол-во: 515

    "Позиция 237"

    "Кольцо рез. МБС 025-030-30-2-2"

    Кол-во: 113

    "Позиция 238"

    "Кольцо рез. МБС 024-030-36-2-2"

    Кол-во: 161

    "Позиция 239"

    "Кольцо рез. МБС 022-028-36-2-2"

    Кол-во: 54

    "Позиция 240"

    "Кольцо рез. МБС 021-025-25-2-2"

    Кол-во: 322

    "Позиция 241"

    "Кольцо рез. МБС 016-020-25-1-2"

    Кол-во: 69

    "Позиция 242"

    "Кольцо рез. МБС 016-019-19-2-2"

    Кол-во: 35

    "Позиция 243"

    "Кольцо рез. МБС 014-018-25-1-1"

    Кол-во: 648

    "Позиция 244"

    "Рукав резиновый напорн. с нитян.усил. неармир. 32х43-1,6 ДО 10М"

    Кол-во: 20

    "Позиция 245"

    "Рукав резиновый напорн. с нитян.усил. неармир. 18х27-1,6 ДО 10М"

    Кол-во: 25

    "Позиция 246"

    "Рукав резиновый напорн. с нитян.усил. неармир. 16х25-1.6 ДО 10М"

    Кол-во: 10

    "Позиция 247"

    "Транспортные расходы"

    Кол-во: 1

    "Позиция 248"

    "Кольцо рез. МБС 037-045-46-2-3"

    Кол-во: 24

    "Позиция 249"

    "Кольцо рез. МБС 037-045-46-2-2"

    Кол-во: 50

    "Позиция 250"

    "Кольцо рез. МБС 030-038-46-2-2"

    Кол-во: 76

    "Позиция 251"

    "Манжета 440х400х20"

    Кол-во: 48

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    ГАЗПРОМ ГНП ХОЛДИНГ
    Конкурентный отбор № 32211081248
    Оказание информационных и консультационно-правовых услуг по вопросам, вытекающим из хозяйственной деятельности Заказчика и связанным с применением гражданского, уголовного, трудового, корпоративного, земельного, жилищного, административного, антимонопольного законодательства о несостоятельности (банкротстве), а также других отраслей российского законодательства, кроме вопросов применения законодательства в области бухгалтерского учета и налогообложения для нужд ООО "Газпром ГНП холдинг"
    Оказание информационных и консультационно-правовых услуг по вопросам, вытекающим из...
    177078
    Торги ГК Газпром
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    18.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    864 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    ПАО Газпром
    Конкурентный отбор № 32211080814
    Поставка трубы и переводников для объектов строительства ПАО «Газпром» для ООО «Газпром инвест» для нужд ООО «Газпром комплектация» № 0001/22/4.1/0008064/ГПК/К/ГОС/Э
    Поставка трубы и переводников для объектов строительства ПАО «Газпром» для ООО «Газпром...
    177075
    Торги ГК Газпром
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    08.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    504 946 522
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    АО Газпром закупки
    Конкурентный отбор № 32211080764
    Поставка трансформаторных подстанций для объекта строительства "Реконструкция газосборной сети с применением МКУ и объединением УКПГ Ямбургского НГКМ" для нужд ООО "Газпром инвест" (ФАВ 02411)
    Поставка трансформаторных подстанций для объекта строительства "Реконструкция газосборной сети...
    177074
    Торги ГК Газпром
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 09:30(GMT+03:00)
    54 279 095
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    «Газпром инвест»
    Маркетинговые исследования № 32211080503
    Выполнение работ по биологической рекультивации земельных участков, нарушенных при строительстве объектов в составе стройки «Реконструкция газопровода-перемычки между газопроводом «Челябинск-Петровск» и действующими газопроводами «Баштрансгаз» (код стройки 051-2001408) (для субъектов малого и среднего предпринимательства) № 01439
    Выполнение работ по биологической рекультивации земельных участков, нарушенных при...
    177069
    Торги ГК Газпром
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.03.2022 09:00(GMT+03:00)
    4 899 719
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    «Газпром инвест»
    Маркетинговые исследования № 32211080376
    Выполнение работ по биологической рекультивации земельных участков, нарушенных при строительстве объектов в составе стройки «Реконструкция ГРС Мужукай» (код стройки 051-2002941) (для субъектов малого и среднего предпринимательства) № 01059
    Выполнение работ по биологической рекультивации земельных участков, нарушенных при...
    177068
    Торги ГК Газпром
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.03.2022 09:00(GMT+03:00)
    973 106
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    «Газпром инвест»
    Маркетинговые исследования № 32211080169
    Выполнение работ по биологической рекультивации земельных участков, нарушенных при строительстве объектов в составе стройки «Реконструкция ГРС «Кокрек» (код стройки 051-2002940) (для субъектов малого и среднего предпринимательства) № 01060
    Выполнение работ по биологической рекультивации земельных участков, нарушенных при...
    177067
    Торги ГК Газпром
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.03.2022 09:00(GMT+03:00)
    861 330
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    «Газпром инвест»
    Маркетинговые исследования № 32211079920
    Выполнение работ по биологической рекультивации земель, нарушенных при строительстве объекта «ГРС-7 г. Саратов» (для субъектов малого и среднего предпринимательства) № 01041
    Выполнение работ по биологической рекультивации земель, нарушенных при строительстве объекта...
    177065
    Торги ГК Газпром
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.03.2022 09:00(GMT+03:00)
    2 317 134
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    ПАО Газпром
    Конкурентный отбор № 32211080838
    Поставка присадки цетаноповышающей к дизельному топливу для Астраханского газоперерабатывающего завода ООО «Газпром переработка» для нужд ООО "Газпром комплектация" (№ 22/4.3/0005022/ГПК)
    Поставка присадки цетаноповышающей к дизельному топливу для Астраханского...
    177073
    Торги ГК Газпром
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    08.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    264 600 003
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить