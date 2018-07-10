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Номер извещения
31806602432
Уникальный номер закупки
18/4.3/0039217/ТГВолгоград
Наименование закупки
Поставка устройств дистанционного контроля и сигнализации для нужд ООО "Газпром трансгаз Волгоград"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
14.06.2018 08:56
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
400074, Российская Федерация, Волгоградская область, Волгоград, ул. Рабоче-Крестьянская, дом 58
Почтовый адрес
400074, Российская Федерация, Волгоградская область, Волгоград, ул. Рабоче-Крестьянская, дом 58
Контактный телефон
+7 8442 96-00-56
Факс
+7 8442 96-00-56
Адрес электронной почты
M.Panchenko@vlg.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Панченко Максим Николаевич
Место рассмотрения предложений
400074, г. Волгоград, ул. Рабоче-Крестьянская, д. 58.
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Поставка устройств дистанционного контроля и сигнализации для нужд ООО "Газпром трансгаз Волгоград"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
10.07.2018 12:00 GMT +310.07.2018 12:0010.07.2018 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806602432Дата и время окончания срока приема заявок Поставка устройств дистанционного контроля и сигнализации для нужд ООО "Газпром трансгаз Волгоград"400074, г. Волгоград, ул. Рабоче-Крестьянская, д. 58.
Дата и время вскрытия заявок
10.07.2018 14:0010.07.2018 14:0010.07.2018 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31806602432Дата и время вскрытия заявок Поставка устройств дистанционного контроля и сигнализации для нужд ООО "Газпром трансгаз Волгоград"400074, г. Волгоград, ул. Рабоче-Крестьянская, д. 58.
Подведение итогов не позднее
17.07.2018 17:0017.07.2018 17:0017.07.2018 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806602432Подведение итогов не позднее Поставка устройств дистанционного контроля и сигнализации для нужд ООО "Газпром трансгаз Волгоград"400074, г. Волгоград, ул. Рабоче-Крестьянская, д. 58.
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка устройств дистанционного контроля и сигнализации для нужд ООО "Газпром трансгаз Волгоград"
Начальная цена
1 131 175,11
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Газпром трансгаз Волгоград
Все закупки и тендеры Газпром трансгаз Волгоград
Адрес местонахождения
400074, Российская Федерация, Волгоградская область, Волгоград, ул. Рабоче-Крестьянская, дом 58
26.51.65.000
26.51.6
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 3
Кол-во: 6
Кол-во: 2
Кол-во: 1
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