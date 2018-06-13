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Номер извещения
31806601571
Уникальный номер закупки
17/1.1/0077086/ТГУфа
Наименование закупки
№ 0001/17/1.1/0077086/ТГУфа/ЗП/ГОС/Э/13.06.2018 Поставка электрооборудования, комплектующих для оборудования КИПиА и средств связи для нужд ООО «Газпром трансгаз Уфа»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
13.06.2018 19:19
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Почтовый адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Контактный телефон
+7 812 609-30-99
Факс
+7 495 719-66-61
Адрес электронной почты
Zakupki@adm.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Кудин Константин Юрьевич
Место рассмотрения предложений
196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, литер А
Ключевые слова:
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
№ 0001/17/1.1/0077086/ТГУфа/ЗП/ГОС/Э/13.06.2018 Поставка электрооборудования, комплектующих для оборудования КИПиА и средств связи для нужд ООО «Газпром трансгаз Уфа»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
18.07.2018 12:00 GMT +318.07.2018 12:0018.07.2018 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806601571Дата и время окончания срока приема заявок № 0001/17/1.1/0077086/ТГУфа/ЗП/ГОС/Э/13.06.2018 Поставка электрооборудования, комплектующих для оборудования КИПиА и средств связи для нужд ООО «Газпром трансгаз Уфа»196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, литер А
Дата и время вскрытия заявок
19.07.2018 12:0019.07.2018 12:0019.07.2018 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31806601571Дата и время вскрытия заявок № 0001/17/1.1/0077086/ТГУфа/ЗП/ГОС/Э/13.06.2018 Поставка электрооборудования, комплектующих для оборудования КИПиА и средств связи для нужд ООО «Газпром трансгаз Уфа»196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, литер А
Подведение итогов не позднее
25.07.2018 19:0025.07.2018 19:0025.07.2018 19:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806601571Подведение итогов не позднее № 0001/17/1.1/0077086/ТГУфа/ЗП/ГОС/Э/13.06.2018 Поставка электрооборудования, комплектующих для оборудования КИПиА и средств связи для нужд ООО «Газпром трансгаз Уфа»196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, литер А
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
25.07.201825.07.2018 19:0025.07.2018 19:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806601571Подведение итогов не позднее № 0001/17/1.1/0077086/ТГУфа/ЗП/ГОС/Э/13.06.2018 Поставка электрооборудования, комплектующих для оборудования КИПиА и средств связи для нужд ООО «Газпром трансгаз Уфа»196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, литер А
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
№ 0001/17/1.1/0077086/ТГУфа/ЗП/ГОС/Э/13.06.2018 Поставка электрооборудования, комплектующих для оборудования КИПиА и средств связи для нужд ООО «Газпром трансгаз Уфа»
Начальная цена
87 941 289,56
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
«Газпром трансгаз Уфа»
Все закупки и тендеры «Газпром трансгаз Уфа»
Адрес местонахождения
450054, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Уфа, Рихарда Зорге, 59
450054, Российская Федерация, 02, Уфа, г. Уфа, ул. Р. Зорге, д.59
26.51.70.190
27.12.10.110
46.69.1
27.40.39.119
26.51
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Документация лота
Нет прикрепленных документов
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