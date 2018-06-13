№ 0001/17/1.1/0077086/ТГУфа/ЗП/ГОС/Э/13.06.2018 Поставка электрооборудования, комплектующих для оборудования КИПиА и средств связи для нужд ООО «Газпром трансгаз Уфа»

Дата и время вскрытия заявок

Дата и время окончания срока приема заявок

№ 0001/17/1.1/0077086/ТГУфа/ЗП/ГОС/Э/13.06.2018 Поставка электрооборудования, комплектующих для оборудования КИПиА и средств связи для нужд ООО «Газпром трансгаз Уфа»

Цена договора и требования к обеспечению

* Если это является обязательным условием

Перечень товаров, работ, услуг

"Позиция 1" "Светильник светодиодный ОЭСС-СД 11К УХЛ1 IP65" Кол-во: 12

"Позиция 2" "Светильник аварарийного освещения Ракета 02-30 LED. АКБ 1,2ч" Кол-во: 18

"Позиция 3" "Светильник светодиодный ОЭСС-СД 11К УХЛ1 IP65" Кол-во: 25

"Позиция 4" "Светильник уличный светодиодный ПССВ05-06-115" Кол-во: 42

"Позиция 5" "Светильник светодиодный ОЭСС-СД 11К УХЛ1 IP65" Кол-во: 30

"Позиция 6" "Лампа люминесцентная FL18W/635 мощность 18Вт,световой поток 1060лм, цветовая температура 3500К,средняя температура горения 10000ч,размеры- 604х27мм,тип цоколя G13,индекс цветопередачи Ra-60,белый цвет излучения" Кол-во: 150

"Позиция 7" "Светильник светодиодный ПССВ04-07-145" Кол-во: 2

"Позиция 8" "Светильник светодиодный ОЭСС-СД 11К УХЛ1 IP65" Кол-во: 2

"Позиция 9" "Лампа бактерицидная ДБ-75-2С" Кол-во: 20

"Позиция 10" "Светильник светодиодный ОЭСС-СД 11К УХЛ1 IP65" Кол-во: 4

"Позиция 11" "Светильник светодиодный пылевлагозащищенный ОЭСС-СД.П. 35 УХЛ4 IP 65" Кол-во: 48

"Позиция 12" "Лампа светодиодная iRLED-A60 E27 8W-N" Кол-во: 100

"Позиция 13" "Лампа светодиодная iRLED-A60 E27 12W-N" Кол-во: 50

"Позиция 14" "Лампа светодиодная Т8-1200mm, LТ-Т8-20-1200-СW-C-CM, 4000-5500К" Кол-во: 10

"Позиция 15" "Лампа светодиодная Т8 - 600mm,LТ-Т8-10-600-СW-C-CM,4000-5500К" Кол-во: 60

"Позиция 16" "Лампа накаливания местного освещения МО36-40 36В 40Вт E27" Кол-во: 40

"Позиция 17" "Светильник аварийный светодиодный LEDx60 6ч непостоянный IP20" Кол-во: 10

"Позиция 18" "Светильник уличный светодиодный ПССВ05-06-115" Кол-во: 15

"Позиция 19" "Светильник аварийного освещения SKAT LT-2330 LED" Кол-во: 30

"Позиция 20" "Светильник ПССВ05-06-145" Кол-во: 19

"Позиция 21" "Светильник офисный светодиодный ОЭСС-СД.У 32/1 УХЛ4" Кол-во: 792

"Позиция 22" "Светильник ВАД-81-ЭНСБ.Л.65 В УХЛ1 1ExdllCT6 IP65" Кол-во: 14

"Позиция 23" "Светильник шахтный головной аккумуляторный СГГ 05.О5" Кол-во: 2

"Позиция 24" "Лампа светодиодная iRLED-A60 E27 8W-N" Кол-во: 130

"Позиция 25" "Лампа люминесцентная FL18W/635 мощность 18Вт,световой поток 1060лм, цветовая температура 3500К,средняя температура горения 10000ч,размеры- 604х27мм,тип цоколя G13,индекс цветопередачи Ra-60,белый цвет излучения" Кол-во: 225

"Позиция 26" "Лампа дуговая натриевая высокого давления трубчатая ДНаТ-150 Е40 150Вт 115В 6600ч УХЛ2" Кол-во: 5

"Позиция 27" "Светильник взрывозащищенный ВЗГ-200 М2, 1ExdIIСT3...Т6Gb/ExtbIIICТ135°СDb, IP65, УХЛ1" Кол-во: 5

"Позиция 28" "Светильник под компактную люминесцентную лампу взрывозащищенный подвес на крюке ВАД81-ЭНЕСБ.Л.45К-У1 45Вт 1ExdllCT6 IP65" Кол-во: 8

"Позиция 29" "Лампа местного освещения МО 24-60" Кол-во: 15

"Позиция 30" "Лампа дуговая натриевая высокого давления трубчатая ДНаТ-250 E40 250Вт У1" Кол-во: 5

"Позиция 31" "Лампа полупроводниковая ЛПРЖ-01 ГОСТ" Кол-во: 8

"Позиция 32" "Светильник светодиодный ОЭСС-СД 11К УХЛ1 IP65" Кол-во: 41

"Позиция 33" "Лампа люминесцентная FL18W/635 мощность 18Вт,световой поток 1060лм, цветовая температура 3500К,средняя температура горения 10000ч,размеры- 604х27мм,тип цоколя G13,индекс цветопередачи Ra-60,белый цвет излучения" Кол-во: 200

"Позиция 34" "Лампа дуговая ртутная с люминофором высокого давления ДРЛ-250 Е40 250Вт 130В 12000ч" Кол-во: 60

"Позиция 35" "Лампа накаливания коммутаторная КМ24-90" Кол-во: 50

"Позиция 36" "Лампа люминесцентная FL18W/635 мощность 18Вт,световой поток 1060лм, цветовая температура 3500К,средняя температура горения 10000ч,размеры- 604х27мм,тип цоколя G13,индекс цветопередачи Ra-60,белый цвет излучения" Кол-во: 965

"Позиция 37" "Светильник РВО-220 60вт 12м переносной с решеткой" Кол-во: 2

"Позиция 38" "Светильник ОЭСС-СД.П.35 УХЛ4 IP 65" Кол-во: 21

"Позиция 39" "Лампа светодиодная СДЛ-КС 80W Е40 4700K" Кол-во: 99

"Позиция 40" "Светильник светодиодный пылевлагозащищенный ОЭСС-СД.П. 35 УХЛ4 IP 65" Кол-во: 176

"Позиция 41" "Лампа ультрафиолетовая ДБ-48 (GHO436T5L) для установки обеззараживания воды DUV-1-48-N BSC." Кол-во: 1

"Позиция 42" "Лампа светодиодная iRLED-GX53 6W-N" Кол-во: 30

"Позиция 43" "Лампа галогенная КГ-1500 вт 220в R7S" Кол-во: 24

"Позиция 44" "Светильник светодиодный пылевлагозащищенный ОЭСС-СД.П. 35 УХЛ4 IP 65" Кол-во: 26

"Позиция 45" "Светильник светодиодный ПССВ 04-04 105Вт" Кол-во: 28

"Позиция 46" "Светильник светодиодный ПССВ05-06-145" Кол-во: 3

"Позиция 47" "Светильник светодиодный пылевлагозащищенный ОЭСС-СД.П. 35 УХЛ4 IP 65" Кол-во: 39

"Позиция 48" "Светильник светодиодный ОЭСС-СД 11К УХЛ1 IP65" Кол-во: 69

"Позиция 49" "Светильник офисный светодиодный ОЭСС-СД.У 32/1 УХЛ4" Кол-во: 806

"Позиция 50" "Комплект носимых знаков ограждения КЗО-1" Кол-во: 6

"Позиция 51" "Комплект плакатов электробезопасности 7шт." Кол-во: 13

"Позиция 52" "Лента оградительная Опасная зона 250м" Кол-во: 36

"Позиция 53" "Лента сигнальная ЛСЭ-150" Кол-во: 85

"Позиция 54" "Лента сигнальная предупредительная 50мм 200м" Кол-во: 12

"Позиция 55" "Лента сигнальная Электро ЛСЭ-150" Кол-во: 4

"Позиция 56" "Этикетка 30х30 мм,символ Заземление 96шт" Кол-во: 6

"Позиция 57" "Этикетка 40х20 мм символ 12В 100шт." Кол-во: 1

"Позиция 58" "Этикетка 40х20 мм символ 36В 100шт." Кол-во: 1

"Позиция 59" "Этикетка 40х20 символ 220В (100шт)" Кол-во: 4

"Позиция 60" "Этикетка 90х38мм символ 220В (21шт)" Кол-во: 2

"Позиция 61" "Лампа светодиодная iRLED-A60 E27 12W-N" Кол-во: 19

"Позиция 62" "Лампа светодиодная iRLED-A60 E27 8W-N" Кол-во: 441

"Позиция 63" "Лампа светодиодная iRLED-A60 E27 12W-N" Кол-во: 1300

"Позиция 64" "Лампа светодиодная iRLED-A60 E27 10W-N" Кол-во: 820

"Позиция 65" "Лампа светодиодная iRLED-P45 E14 4W-N" Кол-во: 245

"Позиция 66" "Лампа светодиодная iRLED-A60 E27 8W-N" Кол-во: 700

"Позиция 67" "Лампа светодиодная iRLED-C37 свеч E14 5W" Кол-во: 125

"Позиция 68" "Лампа светодиодная iRLED -G9 3W-N" Кол-во: 10

"Позиция 69" "Лампа галогенная Космос G4 12v 20w" Кол-во: 20

"Позиция 70" "Лампа галогенная Космос GY6.35 35W 12" Кол-во: 20

"Позиция 71" "Лампа галогенная Космос G4 6v 15w" Кол-во: 20

"Позиция 72" "Лампа 30W BASIC T8 G13 L 30 W/640" Кол-во: 16

"Позиция 73" "Лампа накаливания местного освещения МО24-60 24В 60Вт E27" Кол-во: 30

"Позиция 74" "Светильник шахтный головной аккумуляторный СГГ 05.О5" Кол-во: 24

"Позиция 75" "Светильник светодиодный ОЭСС-СД 11К УХЛ1 IP65" Кол-во: 6

"Позиция 76" "Светильник уличный светодиодный ПССВ05-06-115" Кол-во: 22

"Позиция 77" "Светильник светодиодный ОЭСС-СД 11К УХЛ1 IP65" Кол-во: 20

"Позиция 78" "Лампа iRLED A60-1 E27 12W-W" Кол-во: 80

"Позиция 79" "Светильник светодиодный ОЭСС-СД 11К УХЛ1 IP65" Кол-во: 10

"Позиция 80" "Светильник офисный светодиодный ОЭСС-СД.У 32/1 УХЛ4" Кол-во: 102

"Позиция 81" "Светильник светодиодный ОЭСС-СД 11К УХЛ1 IP65" Кол-во: 10

"Позиция 82" "Светильник уличный светодиодный ПССВ05-06-115" Кол-во: 97

"Позиция 83" "Светильник светодиодный офисный ОЭСС-СД.П.35 УХЛ4" Кол-во: 55

"Позиция 84" "Светильник светодиодный офисный ОЭСС-СД.П.35 УХЛ4" Кол-во: 44

"Позиция 85" "Светильник светодиодный офисный ОЭСС-СД.П.35 УХЛ4" Кол-во: 3

"Позиция 86" "Разъединитель РЛНД-I.1-10Б/400Н УХЛ1 с приводом ПРНЗ-10 УХЛ1" Кол-во: 2

"Позиция 87" "Пускатель магнитный ПМЛ 1210 220В с РТЛ 1006" Кол-во: 6

"Позиция 88" "Батарейка GP CR2032 BLI" Кол-во: 40

"Позиция 89" "Розетка скрытая с заземлением РОНДО 250В 16А со шторками белая IP44 (RS16-126B-BI) ГОСТ Р 51322.1-2011" Кол-во: 25

"Позиция 90" "Выключатель ВА47-29-3С16-УХЛ3-КЭАЗ" Кол-во: 24

"Позиция 91" "Щит распределительный с цельнометаллической дверкой ЩРН 2-12-1-УХЛ4" Кол-во: 10

"Позиция 92" "Вставка диэлектрическая Вставка диэлектрическая" Кол-во: 1

"Позиция 93" "Выключатель дифференциального тока УЗО ВД1-63 2Р 16А 30mA" Кол-во: 17

"Позиция 94" "Предохранитель высоковольтный ПКТ 101-6-2-20 У3" Кол-во: 2

"Позиция 95" "Выключатель автоматический АП-50Б 2МТ 25А" Кол-во: 2

"Позиция 96" "Выключатель 1-клавишный СП Classic 10A белый" Кол-во: 12

"Позиция 97" "Выключатель 2-клавишный СП Classic 10A белый" Кол-во: 12

"Позиция 98" "Предохранитель ПКТ 101-10-10-12,5 У3" Кол-во: 19

"Позиция 99" "Выключатель автоматический ВА47-29 3п 100А С" Кол-во: 5

"Позиция 100" "Предохранитель ПКТ 101-10-3,2-20 У1" Кол-во: 5

"Позиция 101" "Разъем штепсельный 380в L+PE+N Модель 115 розетка стационарная вилка переносная" Кол-во: 3

"Позиция 102" "Вилка штепсельная В 16-242 250В,10А" Кол-во: 5

"Позиция 103" "Блок розеток Rem-16 с выключателем, 8 Shuko, 16A, алюминевый корпус 19", шнур 1,8 м" Кол-во: 1

"Позиция 104" "Фонарь аккумуляторный светодиодный Экотон-1 с корпусом из ударопрочной пластмассы высокой стойкости к ударам с поворотным механизмом для изменения угла наклона лампы с 12 светодиодами с LiIon аккумулятором емкостью 4,5Ач массой 1600г" Кол-во: 38

"Позиция 105" "Проводник заземляющий П-750 L=0.750м" Кол-во: 100

"Позиция 106" "Выключатель ВА47-29-2С10-УХЛ3-КЭАЗ" Кол-во: 21

"Позиция 107" "Розетка одноместная с/з РС16-004" Кол-во: 100

"Позиция 108" "Указатель напряжения ПИН-90" Кол-во: 6

"Позиция 109" "Выключатель ВА47-29-3С63-УХЛ3-КЭАЗ" Кол-во: 5

"Позиция 110" "Заземление переносное ЗПЛЗ-ПТР-15 для наложения с земли на ВЛ до 15 кв" Кол-во: 4

"Позиция 111" "Штанга изолирующая до 1000 В. ШО-1" Кол-во: 2

"Позиция 112" "Аккумулятор GP(R03 ААА 286) 650мАч" Кол-во: 194

"Позиция 113" "Обогреватель взрывозащищенный РИЗУР ОША-Р-10-F-(+10)-T4-220-50-0-1-0 1 ExmbllCT4Gbx" Кол-во: 4

"Позиция 114" "Выключатель 2-х клавишный А56-029" Кол-во: 25

"Позиция 115" "Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 100Ах-аС" Кол-во: 59

"Позиция 116" "Выключатель OptiDin BM63-3B63УХЛ3 КЭАЗ" Кол-во: 15

"Позиция 117" "Выключатель OptiDin BM63-1B6УХЛ3 КЭАЗ" Кол-во: 10

"Позиция 118" "Щит ОЩВ-12 (63/16А) УХЛ4 щиток освещения" Кол-во: 3

"Позиция 119" "Рейка DIN оцинкованная YDN10-0030 (30см)" Кол-во: 4

"Позиция 120" "Проводник заземляющий ЗП1 (1000мм)" Кол-во: 61

"Позиция 121" "Выключатель автоматический АП50 2МТ 40А" Кол-во: 2

"Позиция 122" "Выключатель дифференциального тока ВД1-63 (УЗО) 2Р 16А 10мА" Кол-во: 10

"Позиция 123" "Элемент нагревательный НСВ-200" Кол-во: 3

"Позиция 124" "Электронагреватель ТЭН электрический 444-3.5-6.5/9 ОР230 В3" Кол-во: 2

"Позиция 125" "Розетка стационарная наружной установки 32А 3П 380В IP44" Кол-во: 2

"Позиция 126" "Розетка переносная электрическая 32А 3П 380в IP44" Кол-во: 4

"Позиция 127" "Выключатель автоматический ВМ63 1ХС 25А" Кол-во: 2

"Позиция 128" "Выключатель автоматический ВМ63 1ХС 16А" Кол-во: 4

"Позиция 129" "Вилка переносная силовая 025 3Р+РЕ+N 32A 380V" Кол-во: 20

"Позиция 130" "Изолятор проходной ИПУ-10/630/7,5 УХЛ1" Кол-во: 11

"Позиция 131" "Ограничитель перенапряжений нелинейный ОПН-П-10/12,0 УХЛ1" Кол-во: 8

"Позиция 132" "Колпачек К-9 для изолятора ШФ шаг резьбы 6,4 для штыря Ш-24" Кол-во: 130

"Позиция 133" "Изолятор опорный ИОР-10-7,5-IIIУХЛ1" Кол-во: 10

"Позиция 134" "Предохранитель ПКТ 101-10-2-12,5 У3" Кол-во: 8

"Позиция 135" "Конфорка электрическая КЭТ-0,12/295Х417" Кол-во: 25

"Позиция 136" "Пускатель ПМ12-100150 220 неревесивный б/реле IP20 2з+2р 220" Кол-во: 4

"Позиция 137" "Выключатель ВПК-2111" Кол-во: 3

"Позиция 138" "Реле РП 21-003-УХЛ4-220" Кол-во: 4

"Позиция 139" "Пускатель магнитный ПМЛ 1220 380В прайс с РТЛ 1007(1,5-2,6А)" Кол-во: 4

"Позиция 140" "Изолятор ПС-70Д" Кол-во: 11

"Позиция 141" "Пускатель магнитный ПМЛ 4210 380В с РТЛ 2057(38-52А)" Кол-во: 2

"Позиция 142" "Пускатель магнитный ПМЛ 1220 380В с РТЛ 1008 (2,4-4А)" Кол-во: 9

"Позиция 143" "Заземление переносное ПЗРУ-1М сечение заземляющего провода 25мм2 до 1кВ ток термической стойкости 2,5кА 1 штанга" Кол-во: 4

"Позиция 144" "Штанга оперативная ШО-10" Кол-во: 6

"Позиция 145" "Коробка соединительная взрывозащищенная КСВ-4-2 1ExdllBT3 с 40 клеммами МВК6/Е с 6 вводами 25А 400В IP65" Кол-во: 6

"Позиция 146" "Измеритель поляризационного потенциала ИПП-1 Менделеевец" Кол-во: 2

"Позиция 147" "Громкоговоритель рупорный 10 ГР-38" Кол-во: 12

"Позиция 148" "Выключатель ВА47-29-1С25-УХЛ3-КЭАЗ" Кол-во: 5

"Позиция 149" "Выключатель автоматический ВА 101-1Р-025А-С" Кол-во: 4

"Позиция 150" "Реле давления РМ 5 1-5 бар 1/4 250в 10-16А IP 44 00082 ОГ-1" Кол-во: 4

"Позиция 151" "Розетка РАр10-3-ОПс заземлением на DIN-рейку ИЭК арт.MRD10-16" Кол-во: 10

"Позиция 152" "Выключатель OptiDin ВМ63-2С4-УХЛ3 КЭАЗ" Кол-во: 29

"Позиция 153" "Выключатель OptiDin ВМ63-2С2-УХЛ3 КЭАЗ" Кол-во: 1

"Позиция 154" "Шнур телефонный витой, трубка-телефонный аппарат белый 2м" Кол-во: 10

"Позиция 155" "Конденсатор 3300 мкФ 6.3 V 105 C" Кол-во: 50

"Позиция 156" "Конденсатор 2200 мкФ 6.3 V 105C" Кол-во: 50

"Позиция 157" "Конденсатор 1800 мкФ 6.3 V 105C" Кол-во: 50

"Позиция 158" "Подстанция КТП-СЭЩ-К-ВК-25/10/0.4-УХЛ1" Кол-во: 1

"Позиция 159" "Субмодуль на 16 аналоговых абонентов DX-500N-16SD" Кол-во: 1

"Позиция 160" "Пускатель магнитный ПМЛ-1210-220В" Кол-во: 24

"Позиция 161" "Модуль на 16 аналоговых абонентов DX-500N-16S" Кол-во: 1

"Позиция 162" "Аккумулятор Motorola PMNN4154 NiMH 2200mAH" Кол-во: 15

"Позиция 163" "Пускатель магнитный ПМЛ-2501 380в" Кол-во: 3

"Позиция 164" "Пускатель магнитный ПМ12-040240" Кол-во: 6

"Позиция 165" "Выключатель автоматический АП 50Б-3МТ 25А" Кол-во: 10

"Позиция 166" "Электродвигатель 4А132М8 5,5кВт 720 об/мин" Кол-во: 4

"Позиция 167" "Счетчик электрический ЦЭ-6803В 1Т2,0 220В1-7,5А" Кол-во: 2

"Позиция 168" "АЗК.ПВЕК.160.П.20Г-2-200.КЗ" Кол-во: 2

"Позиция 169" "Электронагреватель трубчатый (тэн) с креплением для аквадистилятора модели АЭ-25, обозачение ТЭН86А10/3,0Х220РБ_т, медный, мощн" Кол-во: 6

"Позиция 170" "Батарея аккумуляторная ШТАРК АГН 12-125ФМ" Кол-во: 36

"Позиция 171" "Катушка со скользящим контактом КСК-1 Менделеевец с проводом ГУСП-141 длиной 1000м на заплечной станине СТ-1, КСК-1-ГУСП141-1000-СТ1" Кол-во: 3

"Позиция 172" "Батарея аккумуляторная PMNN4103 для радиостанций Motorola номинальное напряжение 7,5 В, номинальная емкость 2200 мАч." Кол-во: 65

"Позиция 173" "Батарея аккумуляторная KNB-26N для радиостанций Kenwood. Номинальное напряжение 7,2 В, номинальная емкость 2000 мАч." Кол-во: 12

"Позиция 174" "Батарея аккумуляторная HNN9008А для радиостанций Motorola 7,5В 1400 мАч" Кол-во: 10

"Позиция 175" "Батарея аккумуляторная HNN9009A для радиостанций Motorola, номинальное напряжение 7,5 В, номинальная емкость 1900 мАч." Кол-во: 92

"Позиция 176" "Ящик силовой ЯРП-11М-311-54-УХЛ3. Ящик силовой с 3-х полюсным рубильником. Номинальный ток плавких вставок: 100 А." Кол-во: 3

"Позиция 177" "Реле контроля напряжения РКФ-М05-1-15 АС400В УХЛ4 , артикул 4640016934683. Напряжение питания фазное/линейное Uном - 400 В. 2 п" Кол-во: 2

"Позиция 178" "Антенна УКВ АН5-433, диапазон рабочих частот 433...435 МГц, коэффициент усиления 8 дБ, максимальная подводимая мощность 100 Вт," Кол-во: 10

"Позиция 179" "Контроллер беспроводной УДК-КИП-ИПР, диапазон частот 868 МГц, осуществляет измерение параметров ЭХЗ и передачу данных по радиаканалу, дальность связи до 3 км, устанавливается в КИП. Рабочая температура от -40 до +70C." Кол-во: 3

"Позиция 180" "Контроллер беспроводной УДК-КИП-КСР, диапазон частот 868 МГц, дальность связи до 3 км, осуществляет сбор данных от КИП по радиоканалу, архивирует и передает по интерфейсу RS-485, протокол Modbus RTU" Кол-во: 1

"Позиция 181" "Обогреватель взрывозащищенный Ризур ОША-Р-4-АR-T4-220-30-0-1-0 ExmbllCT4Gbx" Кол-во: 1

"Позиция 182" "Реле контроля напряжения РКН-3-26-15 АС230В/АС400В УХЛ4 , артикул 4640016938612. Напряжение питания фазное/линейное Uном - 230/" Кол-во: 4

"Позиция 183" "DTR 1/12/1500(LT) устройство защитное" Кол-во: 3

"Позиция 184" "Указатель проверки совпадения фаз УПСФ-10 (исполнение 1). Номинальное рабочее напряжение 6-10 кВ" Кол-во: 3

"Позиция 185" "Коммутатор LTV NIF-1008 120, Бюджет 120Вт, 8 портов РоЕ+ (30вт), 1 порт RJ45 + 1 SFP (1Гб), грозозащита 6кВа, темп.-40+75C" Кол-во: 3

"Позиция 186" "Переключатель пакетный ППКП-25А" Кол-во: 24

"Позиция 187" "Батарея аккумуляторная размер С (Ni-MH)никель-металлгидридные (1,2В; 4500мАч) для систем локаций ГНБ Subsite 752, Eclipse." Кол-во: 12

"Позиция 188" "Трансформатор Рет-ТН - блок трехфазного преобразователя напряжения, предназначенный для расширения функциональных возможностей Ретом-51" Кол-во: 1

"Позиция 189" "Шкаф 19" телекоммуникационный 6U настенный. 650x350x350. Лицевая дверь- металлическая" Кол-во: 1

"Позиция 190" "Устройство зарядное марки PKCELL 8182" Кол-во: 1

"Позиция 191" "Электропривод ALLFA ASTRA AS 230-5-S воздушный с возвратной пружиной 220 В, 5 Н/м" Кол-во: 7

"Позиция 192" "Электропривод ALLFA ASTRA FS 230-7-S противопожарный с возвратной пружиной 220 В, 7Н/м" Кол-во: 6

"Позиция 193" "Контроллер ОВЕН ПЛК160-24.У-L (программируемый логический контроллер) ТУ 4552-003-46526536-2008. Производитель: ООО ПО ОВЕН, Рос" Кол-во: 1

"Позиция 194" "Контроллер ОВЕН ПЛК154-220.И-М (моноблочный контроллер). Производитель: ООО Производственное объединение ОВЕН. ТУ 4252-002-46526" Кол-во: 1

"Позиция 195" "Клапан электромагнитный СЕНС ЭПВ-2-220В, маркировка взрывозащиты 1ExdIIBT4" Кол-во: 2

"Позиция 196" "Ящик силовой ЯРП-11М 711-54-УХЛ3 600х300х180 с рубильником 3-х полюсным ВР-32 на 2 направления без вспомогательных контактов," Кол-во: 2

"Позиция 197" "Пушка тепловая ЭЛВИН ЭК 18П-2, 380В, 18кВт" Кол-во: 1

"Позиция 198" "Щит распределительный ЩРН-3х12-1-УХЛ4 IP31 310х500х120 встроенный, с цельно- металлической дверкой" Кол-во: 10

"Позиция 199" "Выключатель ВА47-29-1С32-УХЛ3-КЭАЗ" Кол-во: 31

"Позиция 200" "Контроллер ОВЕН ПЛК160-24.У-L (программируемый логический контроллер)" Кол-во: 1

"Позиция 201" "Контроллер ОВЕН ПЛК154-220.И-М (моноблочный контроллер)." Кол-во: 1

"Позиция 202" "ПКМ.ПВЕК.БКМ.1.1" Кол-во: 4

"Позиция 203" "Шкаф ВШУ-2 6 3 5 5 2 3 6 /1800х800х600/RAL7032." Кол-во: 2

"Позиция 204" "Блок питания БП-01 для преобразователя катодной защиты ПНКЗ-ППЧ-М10 серии В, САНТ.436614.011" Кол-во: 1

"Позиция 205" "Кросс-плата БКУ для преобразователя катодной защиты ПНКЗ-ППЧ-М10 серии В, САНТ.687253.035" Кол-во: 1

"Позиция 206" "Блок источника питания БИП-01 для преобразователя катодной защиты ПНКЗ- ППЧ-М10-40-48-У2-В-485, САНТ.435111.001" Кол-во: 1

"Позиция 207" "Кросс-плата БИП для преобразователя катодной защиты ПНКЗ-ППЧ-М10 серии В, САНТ.687254.008" Кол-во: 2

"Позиция 208" "Измеритель параметров ИП-01 для преобразователя катодной защиты ПНКЗ- ППЧ-М10 серии В, САНТ.411619.002." Кол-во: 11

"Позиция 209" "Комплект измерительных проводов для измерителя поляризационного потенциала ИПП-1 Менделеевец (в комплекте 3 штуки)" Кол-во: 3

"Позиция 210" "Набор ЭВП-Д8-25 для ПКВ Менделеевец для высокотемпературной пайки кабеля сечением 25мм2 к металлическому сооружению, в составе: электрод ЭВП-Д8 - 1шт., наконечник кабельный 25-8-7 КО - 1 шт., керамическое кольцо ф8 - 1 шт." Кол-во: 1

"Позиция 211" "Наконечник пробка для ЭМС ХИМС.02.003.03" Кол-во: 2

"Позиция 212" "Стакан для ЭМС ХИМС.02.003.03" Кол-во: 1

"Позиция 213" "Тройник электрический ШАР 220В, 16 А белый" Кол-во: 10

"Позиция 214" "Батарея аккумуляторная СГАН 12-12" Кол-во: 18

"Позиция 215" "Батарея аккумуляторная СГАН(ф) 12-125" Кол-во: 2

"Позиция 216" "Батарея аккумуляторная СГГН 12-150" Кол-во: 12

"Позиция 217" "Батарея аккумуляторная СГГН 12-100" Кол-во: 4

"Позиция 218" "Батарея аккумуляторная СГГН 12-65" Кол-во: 18

"Позиция 219" "Батарея аккумуляторная СГГН 12-55" Кол-во: 28

"Позиция 220" "Батарея аккумуляторная СГАН 12-55(50)" Кол-во: 7

"Позиция 221" "Батарея аккумуляторная ШТАРК АГН 12-55А" Кол-во: 28

"Позиция 222" "Батарея аккумуляторная ШТАРК АГН 12-5М" Кол-во: 5

"Позиция 223" "Батарея аккумуляторная ШТАРК АГН 12-7М" Кол-во: 62

"Позиция 224" "Контроллер Pixel-2511-02-0; 6вх. (NPN/PNP)/3вых.(2реле5А,1симитор 500мА), 5аналог.вх.(Pt1000), 1аналог.вх.(0...10В/4...20мА),2а" Кол-во: 4

"Позиция 225" "Аккумулятор YUASA NPW45-12 12V, 45W" Кол-во: 4

"Позиция 226" "Фильтр сетевой pilot-s на 6 розет длина 3м" Кол-во: 19

"Позиция 227" "Модуль SFP CWDM оптический, дальность до 60км (17dB), 1490нм, SNR-SFP- C49-60" Кол-во: 2

"Позиция 228" "Контактор ПМЛ-2160М-25А-24АС-Б-УХЛ4-КЭАЗ, номинальный ток Iн=25А; напряжение катушки управления U=25В;" Кол-во: 3

"Позиция 229" "Аппарат пускорегулирующий ЭПРА-Л 220-1х75-2201-07 UV G75T8" Кол-во: 4

"Позиция 230" "Электроагрегат бензиновый ВЕПРЬ АБП 4,2-230 ВБ-БСГ Активная мощность 4 кВт. Габариты (" Кол-во: 1

"Позиция 231" "Автоматический модульный преобразователь инверторного типа ПНКЗ-ППЧ-М10-40-48-У2-В" Кол-во: 20

"Позиция 232" "Устройство автоматическое зарядное УЗПС 24-25 (24 В) для зарядки аккумуляторных батарей 24 В" Кол-во: 2

"Позиция 233" "Выключатель автоматический ВА 5735 160А" Кол-во: 1

"Позиция 234" "Стабилизатор напряжения Энергия АСН-10000" Кол-во: 10

"Позиция 235" "Рейка DIN OMEGA 3F. Код: 02140. Материал: оцинкованная сталь. Отличительные особенности: рейка O-типа с перфорацией." Кол-во: 6

"Позиция 236" "Блок розеток Rem-16 с выключателем, 8 Shuko, 16A, алюминевый корпус 19", шнур 1,8 м" Кол-во: 4

"Позиция 237" "Источник питания ИПИВ-5-ОПТИ/1AC/24В. Артикул: 3977861. -ипмульсный -виброустойчивый" Кол-во: 2

"Позиция 238" "Источник бесперебойного питания ENTEL SPB-U30BS2-CH-AK, 3/2.7кВА/кВт, 88(2U)x440x600мм, 14кг" Кол-во: 2

"Позиция 239" "Контрольно-измерительный пункт КИП.ПВЕК.2.2. 12-4.БСЗ.10-1" Кол-во: 6

"Позиция 240" "Батарея аккумуляторная СГАН 12-7.2" Кол-во: 629

"Позиция 241" "Батарея аккумуляторная СГАН 12-4" Кол-во: 65

"Позиция 242" "Батарея аккумуляторная СГАН 12--18" Кол-во: 122

"Позиция 243" "Удлинитель на катушке Лидер УХЗ 16-003 (КГ 3х2,5 А3) 50м артикул: 11213" Кол-во: 8

"Позиция 244" "Батарея аккумуляторная СГАН 12-80" Кол-во: 18

"Позиция 245" "Батарея аккумуляторная СГАН 12-65" Кол-во: 30

"Позиция 246" "Батарея аккумуляторная СГАН 12-75" Кол-во: 14

"Позиция 247" "Батарея аккумуляторная СГАН(ф) 12-100Б" Кол-во: 4

"Позиция 248" "Батарея аккумуляторная СГАН 12-5,5" Кол-во: 141

"Позиция 249" "Батарейка алкалиновая Фотон LR14 (C)" Кол-во: 40

"Позиция 250" "Преобразователь частоты векторный ОВЕН ПЧВ 203-7К5 для регулирования оборотов вентиляторов систем вентиляции" Кол-во: 1

"Позиция 251" "Выключатель ВА47-29-2С20-УХЛ3-КЭАЗ" Кол-во: 4

"Позиция 252" "Выключатель ВА47-29-2С25-УХЛ3-КЭАЗ" Кол-во: 7

"Позиция 253" "Оповещатель звуковой взрывозащищенный ExОППЗ-2В-Н-Б-1" Кол-во: 1

"Позиция 254" "Напоромер НМП-52-М3 (0-6кПА) кл.т. 1,5" Кол-во: 3

"Позиция 255" "Напоромер НМП-52-М3 (0-4кПА) кл.т. 1,5" Кол-во: 10

"Позиция 256" "Напоромер мембранный показывающий НМП-52-М2-У3(0-10КПА) класс точности 2 ,5 ТУ 25-7305.014-90" Кол-во: 5

"Позиция 257" "Напоромер НМП-100-М1-40 КПА-1,5-У3" Кол-во: 4

"Позиция 258" "Пирометр Кельвин Компакт 1000 ТУ 4211-001-40240197-2013" Кол-во: 1

"Позиция 259" "Плата ENTEL ModBus (1-3кВА) S-SPB-MOD для ИБП ENTEL SPB-U30BS2-CH-AK ТУ 3416-008-61938140-2014 Производитель ООО Завод инновационных технологий" Кол-во: 1

"Позиция 260" "Плата питания БП-04-01 Системы Магистраль-2" Кол-во: 5

"Позиция 261" "Плата питания БП-01-01 питания блока БФ-01 системы Магистраль-2" Кол-во: 8

"Позиция 262" "Плата соединительная ПС-15 к ТМ Магистраль-2" Кол-во: 2

"Позиция 263" "Плата расширения COM-портов ДМ-011 из состава Магистраль-2" Кол-во: 3

"Позиция 264" "Преобразователь аналого-цифровой ИЭ-03М" Кол-во: 16

"Позиция 265" "Напоромер НМП-100-М1-1 КПА-1,5-У3" Кол-во: 11

"Позиция 266" "Напоромер НМП-100-М1 - 4 кПа-1,5-У3" Кол-во: 4

"Позиция 267" "Модуль ЭР-04 из состава СЛТМ Магистраль" Кол-во: 1

"Позиция 268" "Модуль функциональный САУ СЭ-02Д" Кол-во: 2

"Позиция 269" "Модуль управления линейным краном СЭ-01" Кол-во: 16

"Позиция 270" "Модуль универсальный измерительный ИЭ-05 вариант 7 для Магистраль-2 производства Газприборавтоматика" Кол-во: 4

"Позиция 271" "Модуль процессора ДМ-01 из сост.Магистраль-2" Кол-во: 8

"Позиция 272" "Модуль памяти РММ-128-02 для Pixel 25xx; 128КБ, тип FRAM, хранение архива, журнала, копирование и перенос программы между ПЛК" Кол-во: 1

"Позиция 273" "Модуль интерфейсный Fastvel-I/O AIM730 2AO, 0-20mA/4-20mA, 0.08-2.5mm2, AWG 28...14" Кол-во: 1

"Позиция 274" "Модуль гальванической развязки ГР-10 Магистраль-2" Кол-во: 22

"Позиция 275" "Модуль ввода-вывода Метран-970-8АВ-ETH-BOX1 ТУ4227-020-13428679-2009 Изготовитель- ЗАО ПГ Метран" Кол-во: 2

"Позиция 276" "Модуль ввода-вывода Метран-970- 8АВП -ETH - BOX2 ТУ4227-020-13428679- 2009" Кол-во: 1

"Позиция 277" "Приемник Сталкер ПТ-12, корпус типа Моноблок,прибор для поиска подземных коммуникаций. Активные частоты: 1024, 8928, 32768 (33к). Пассивные частоты: 50(Power), ЭФИР (48-14000Гц), радио (10-36 кГц). Цифровое определение глубины и силы тока. НПФ Радио-" Кол-во: 1

"Позиция 278" "Прибор щитовой цифровой электроизмерительный многофункциональный. Индикация светодиодная, красная. Коэффициент трансформации по току 1500/5. Номинальное линейное напряжение 380 В. Дополнительный интерфейс, дискретные входы и выходы отсутствуют. Схема" Кол-во: 3

"Позиция 279" "Прибор щитовой цифровой электроизмерительный многофункциональный. Индикация светодиодная, красная. Коэффициент трансформации по току 1000/5. Номинальное линейное напряжение 380 В. Дополнительный интерфейс, дискретные входы и выходы отсутствуют. Схема" Кол-во: 2

"Позиция 280" "Прибор контроля универсальный ПК-У (тип применяемого дисплея LCD (ЖК), электропитание ПК осуществляется от двух элементов типа АА с номинальным напряжением 1,5В, диапазон рабочих температур -20 - +50 C, 120х65х25мм). Производство: ООО СТ-ПЕРИМЕТР, Р" Кол-во: 1

"Позиция 281" "Прибор генератор Сталкер ГТ-15, РАПМ.435131.005. Выходная мощность: 10 Вт. Рабочие частоты, Гц: 272, 526, 1024, 8928, 33 кГц, Двухчастотный режим-512 и 1024. Дальность обследований трассы до 5 км. НПФ Радио-сервис. РАПМ.464334.001ТУ" Кол-во: 1

"Позиция 282" "Преобразователь-термопара ТХА-9415-34" Кол-во: 12

"Позиция 283" "Преобразователь температуры программируемый ТСПУ 031С/МБ/Exd/С-(-50/180)-0,25-120-10-H-Г1-М20х1,5-1-К-П" Кол-во: 3

"Позиция 284" "Преобразователь ТМ20-01 для толщиномера МТ-2007. Диапазон измерения: 50-20000 мкм. Погрешность измерения, не более: 3%+10 мкм. Минимальная толщина основания: 0,8 мм. Минимальный радиус кривизны выпуклой /вогнутой поверхности: 35/160. Диаметр минималь" Кол-во: 1

"Позиция 285" "Преобразователь сопротивления СНАГ687281.017(R) ЗАО СофТИгаз" Кол-во: 14

"Позиция 286" "Преобразователь напряжения Сонар ПН-15, 24 /12 В" Кол-во: 15

"Позиция 287" "Преобразователь расхода вихревой ЭМИС-Вихрь-200-ЕхВ-050-Ж-Н-Ф1-2 ,5-100-СИО-В-ГП. Производитель - ООО ЭМИС-КИП, г.Челябинск. ТУ 4213-017-14145564-2009." Кол-во: 1

"Позиция 288" "Преобразователь расхода электромагнитный ПРЭМ-20 ГФ L0/-/F кл. D- 1шт, деталь приварная ДП2-20.40-2шт, МК №2 (8 болтов М12х60, 8 гаек М12, 126 шайб М12), защитный токопровод КМ 20, комплект крепежных деталей КМ. Изготовитель ЗАО НПФ Теплоком г. Санкт" Кол-во: 1

"Позиция 289" "Преобразователь Пеленг для УЗ-дефектоскопа УД 2-102 типа П121-5-70 для труб диаметром 89мм" Кол-во: 1

"Позиция 290" "Преобразователь для УЗ-дефектоскопа УД2-102 типа П121-5-70 для труб диаметром 57мм" Кол-во: 1

"Позиция 291" "Преобразователь для ультрозвуковых дефектоскопов Пеленг П121-5-70 для труб диаметром 45 мм" Кол-во: 1

"Позиция 292" "Преобразователь для ультрозвуковых дефектоскопов Пеленг П121-5-65" Кол-во: 1

"Позиция 293" "Преобразователь для ультрозвуковых дефектоскопов Пенленг П121-2,5-50" Кол-во: 1

"Позиция 294" "Манометр МП2-У 600 кПа класс точности 2,5, радиальный штуцер М12х1,5; IP40 ТУ 25-02.180335-84" Кол-во: 10

"Позиция 295" "Манометр МП2-У 2,5МПа класс точности 1,5 IP40 радиальный штуцер ТУ 25-02.180335-84" Кол-во: 10

"Позиция 296" "Модем ПУ-УСиУ МЭ-03" Кол-во: 3

"Позиция 297" "Мегомметр ЭСО202/2 до 2500 В" Кол-во: 1

"Позиция 298" "Мегаомметр цифровой Е6-24" Кол-во: 4

"Позиция 299" "Мегаомметр Е6-32. Диапазоны измерения сопротивления: от 1 кОм до 300 ГОм. Значения испытательного напряжения: от 50 до 2500 В (ш" Кол-во: 2

"Позиция 300" "Манометр электроконтактный взрывозащищенного исполнения ВЭ 16рб 0..16кгс/см2" Кол-во: 4

"Позиция 301" "Манометр цифровой ДМ 5002М-А-УХЛ3.1-250 кгс/см2-0,06-42-ЖКИ-24В. ТУ 4212-039-00225590-2003" Кол-во: 1

"Позиция 302" "Манометр ТМ-510Р.00(0-1МПа)-G1/2-1,5 (ЗАО "Росма) ТУ 4212-001-4719015564-2008" Кол-во: 5

"Позиция 303" "Манометр МТП-1М 4 МПА,класс точности 2,5, радиальный штуцер М12х1,5; IP00, ТУ 25.7310.0045-87" Кол-во: 2

"Позиция 304" "Манометр МТИ-1246 0-100 kgf/cm2-0,6" Кол-во: 4

"Позиция 305" "Манометр МТИ-1216-10 kgf/cm2-0,6" Кол-во: 7

"Позиция 306" "Манометр МТИ 1232 0-16МПа класс точности 0,6" Кол-во: 8

"Позиция 307" "Манометр МТИ 1218 0-1kgf/cm2-0,6" Кол-во: 4

"Позиция 308" "Манометр МТИ 1216 0-1МПа класс точности 1" Кол-во: 2

"Позиция 309" "Манометр МТИ 1216 0-1,6МПа класс точности 0,6" Кол-во: 2

"Позиция 310" "Манометр МТИ-1246 0-600 кПА IP40 клансс точности 0,6 М20х1,5 радиальный штуцер ТУ 25.05.1481-77" Кол-во: 2

"Позиция 311" "Манометр для точных измерений МТИ 0-60 КПа кл.т. 0,6 М20х1,5 радиальный штуцер ТУ 25.05.1481-77" Кол-во: 5

"Позиция 312" "Манометр МТИ-1232 0-40МПА IP40 клансс точности 0,6 М20х1,5 радиальный штуцер ТУ 25.05.1481-77" Кол-во: 2

"Позиция 313" "Манометр для точных измерений МТИ 0-100КПА КЛ.Т. 0,6 М20х1,5 радиальный штуцер ТУ 25.05.1481-77" Кол-во: 7

"Позиция 314" "Манометр МП4-УУ2-1 kgf/cm2" Кол-во: 12

"Позиция 315" "Манометр МП4-УУ2-160кгс/см2" Кол-во: 55

"Позиция 316" "Манометр МП4-У 1МПа класс точности 1,5 IP40 радиальный штуцер ТУ 311-00225621.167-97" Кол-во: 18

"Позиция 317" "Манометр МП4-У 10МПА класс точности 1,5 IP40 радиальный штуцер ТУ 311-00225621.167-97 ОАО Теплоконтроль г.Казань" Кол-во: 28

"Позиция 318" "Манометр МП4-У 1,6МПа класс точности 1,5 IP40 ТУ 311-00225621.167-97 радиальный штуцер" Кол-во: 4

"Позиция 319" "Приспособление для измерения глубины подрезов Спрут ИГП-10. ГОСТ 7590-93. Производитель ООО "Рентгенсервис" РД 03-606-03" Кол-во: 1

"Позиция 320" "Термопреобразователь сопротивления ТСМУ 014.12П-Оп-4/20-(-50/150)-0,5-1-2-1000-100-К3/Г8-К" Кол-во: 4

"Позиция 321" "Термопреобразователь сопротивления ТСМУ 011.22-EXD-4/20-(-50/150)-1" Кол-во: 1

"Позиция 322" "Термопреобразователь ТСМУ014.51-Exd-4/20-(-50/100)-0,5-2-80-10-H-M" Кол-во: 3

"Позиция 323" "Толщиномер магнитный МТ-2007" Кол-во: 1

"Позиция 324" "Течеискатель-сигнализ. ФП-12 (вариант ТПГ-94)" Кол-во: 2

"Позиция 325" "Течеискатель горючих газов ифреонов ТГП-11" Кол-во: 11

"Позиция 326" "Течеискатель ДМ-01, предназначен для обнаружения концентрации газа в помещениях. ОАО Пергам-Инжиниринг, Москва. ТУ 4215-003-52398851-2015" Кол-во: 1

"Позиция 327" "Термопреобразователь ТСП012.02-ОП-100П-А-4-1-120-10-Н-М20Х1.5-1-ПА-П (- 60+120)С 120мм ЗАО Софтигаз" Кол-во: 7

"Позиция 328" "Термопреобразователь ТСП012.02-ОП-100П-А-4-1-200-10-Н-М20х1.5-1-ПА-П (- 60+120)С 200мм ЗАО Софтигаз" Кол-во: 6

"Позиция 329" "Термопреобразователь ТСП012.02-ОП-100П-А-4-1-160-10-Н-М20Х1.5-1-ПА-П (- 60+120)С 160мм ЗАО Софтигаз" Кол-во: 8

"Позиция 330" "Термопреобразователь ТСП-8040 5П2.821.231-05" Кол-во: 6

"Позиция 331" "Термопреобразователь ТСП-8040 231-05ГР.21/В/4/(-50..+150)С (Эвелен)" Кол-во: 16

"Позиция 332" "Термопреобразователь сопративления ТСП012.02-ОП-100П-А-4-1-80-10-Н- М20Х1.5-1-ПА-П (-60+120) с 80мм ЗАО Софтигаз" Кол-во: 1

"Позиция 333" "Термопреобразователь сопративления ТСП012.02-ОП-100П-А-4-1-100-10-Н- М20Х1.5-1-ПА-П (-60+120)С 100ММ ЗАО СОФТИГАЗ" Кол-во: 2

"Позиция 334" "Термопреобразователь ТСП 012.02-Оп-100П-А-4-1-120-6-Н-М20х1,5-1-ПА(SF)-П" Кол-во: 3

"Позиция 335" "Термопреобразователи КТСП НСХР t100 L100" Кол-во: 2

"Позиция 336" "Термометр ТКП-160Сг-М2(0+120)1,5-2,5-160" Кол-во: 1

"Позиция 337" "Термометр биметаллический ТБ-2Р (-50..+50)-1-160-10-М20" Кол-во: 44

"Позиция 338" "Термометр биметаллический ТБ-2Р (0..+200)-1-160-10-М20" Кол-во: 10

"Позиция 339" "Термометр биметаллический ТБ-2(-50+50)-1-120-10-М20" Кол-во: 4

"Позиция 340" "Термометр сопротивления ТСП 012.02-Оп-100П-А-4-1-100-6-Н-М20х1,5-1-ПА (SF)-П" Кол-во: 17

"Позиция 341" "Термометр сопротивления ТСП 012.02-Оп-100П-А-4-1-100-6-Н-М20х1,5-1-ПА (SF)-П" Кол-во: 12

"Позиция 342" "Термометр контактный взрывозащищенный ТК-5.08, ТУ 4211-028-42290839-2004" Кол-во: 1

"Позиция 343" "Термометр биметаллический БТ-41.211 (0-120С) 80мм" Кол-во: 20

"Позиция 344" "Термометр биметаллический ТБ-2(-50+100)-1-160-10-М20" Кол-во: 15

"Позиция 345" "Термоманометр ТМТБ-BD-31Р-2(0-120С)(0-1,0МРа)G0,5 (диаметр 80мм, 0...120С, 0...1МПа, радиальное (Р), длина штока 46мм) ТУ 4212-001- 4719015564-2008 ГОСТ 2405-88 Компания BD." Кол-во: 1

"Позиция 346" "Термокожух ТКВ-400-Н УХЛ-1 IP68 темпер.дапазон -60+50 ГОСТ 14254" Кол-во: 4

"Позиция 347" "Манометр МТИ 1232 0-16МПа класс точности 0,6" Кол-во: 2

"Позиция 348" "Датчик избыточного давления Метран 150TG3 2G 2 1 A M5 EM 2F 2 B1 K14 PA" Кол-во: 3

"Позиция 349" "Датчик перепада давления Метран-150-CD-4-(0-630кПа) 2 2 1 1 L3 A M5 EM D5 4 B1 K12 PA J5 LT ML" Кол-во: 2

"Позиция 350" "Радиомодем Спектр-433 (исп. IP65) DIN" Кол-во: 6

"Позиция 351" "Элемент чувствительный (к1 датчику) ИБЯЛ.418429066.01" Кол-во: 10

"Позиция 352" "Датчик Метран 150TG3 2G 2 1 A M5 EM 2F 5 B1 K12 PC J5 LT ML ТУ 4212-022-51453097-2006 Описание: датчик избыточного давления Диапазон измерений: (-101,3)-6,0 МПа Технологическое соединение: M20 x 1,5 Материал разделительной мембраны: 316L SST Заполняю" Кол-во: 2

"Позиция 353" "Датчик избыточного давления Метран 150TG4 (0..25МПА) 2G 2 1 A M5 EM 2F 2 B1 K14 PA" Кол-во: 15

"Позиция 354" "Лампа iRLED A60-1 E27 12W-W" Кол-во: 597

"Позиция 355" "Светильник светодиодный ОЭСС-СД 11К УХЛ1 IP65" Кол-во: 26

"Позиция 356" "Светильник светодиодный офисный ОЭСС-СД.П.35 УХЛ4" Кол-во: 25

"Позиция 357" "Светильник станочный НКП 01У-100-003 до 100Вт/Е27 с выключателем АС/DC MO24/36" Кол-во: 2

"Позиция 358" "Лампа коммутаторная LED Т5.5 24V" Кол-во: 80

"Позиция 359" "Лампа люминесцентная ЛЛ 80вт FL80W-32/635" Кол-во: 40

"Позиция 360" "Этикетка 50х50х50 символ Молния 110шт." Кол-во: 4

"Позиция 361" "Удлинитель 20м 4 розетки ПВС 3х2,5(1,5) на пластиковой катушке и стойке 4-18-7039-20" Кол-во: 10

"Позиция 362" "Удлинитель 4х40м на металлической катушке 16А3х1,5 IP44" Кол-во: 25

"Позиция 363" "Патрон E27 подвесной, керамический" Кол-во: 100

"Позиция 364" "Пускатель магнитный ПМЕ-222 220в" Кол-во: 13

"Позиция 365" "Пускатель магнитный ПМ-12-063211 380В" Кол-во: 6

"Позиция 366" "Выключатель автоматический АП 50-3МТ-16А" Кол-во: 3

"Позиция 367" "Пускатель ПМЛ-2210-25А-380АС-(18-25А)-УХЛ3-Б РТЛ-1021-2-25А-(12-18А)" Кол-во: 3

"Позиция 368" "Выключатель 2-кл СП Classic 10A бел." Кол-во: 20

"Позиция 369" "Пускатель ПМЛ-3220-40А-380AC-(30-40А)-УХЛ3-Б" Кол-во: 13

"Позиция 370" "Коробка коммутационная УК-2П (4К) для 4х2 проводов под винт" Кол-во: 20

"Позиция 371" "Бокс кабельный междугородный влагонепроницаемый БМВМ 1-2 12х2 ПЭ-6 11- Б010" Кол-во: 3

"Позиция 372" "Разрядник РВО -10У1" Кол-во: 16

"Позиция 373" "Щиток осветительный 220 380 в номинальный ток 63 а ОЩВ1-6 УХЛ4" Кол-во: 2

"Позиция 374" "Розетка с заземлением скрытой проводки РС 16-239" Кол-во: 142

"Позиция 375" "Изолятор ШФ-10Г" Кол-во: 20

"Позиция 376" "Предохранитель ПКТ 101-10-31,5-12,5 У3" Кол-во: 10

"Позиция 377" "Фонарь осветительный специальный с поворотной фарой переносной аккумуляторный галогенный ФОС3-5/6 с зарядным устройством" Кол-во: 24

"Позиция 378" "Пускатель магнитный ПМЛ 1220 220В с РТЛ 1010 (3,8-6А" Кол-во: 2

"Позиция 379" "Пускатель магнитный ПМ12-160200 У3В, 220В, 100А" Кол-во: 1

"Позиция 380" "Трансформатор силовой ОМП-10/10/0,23 УХЛ1" Кол-во: 3

"Позиция 381" "Выключатель автоматический ВА 5735 100А" Кол-во: 1

"Позиция 382" "Ящик ЯТП-0.25 220/36" Кол-во: 5

"Позиция 383" "Электроконвектор универсальный ЭВУБ-1,5кВ Делсот" Кол-во: 36

"Позиция 384" "Лента нагревательная ЭНГЛЕХ-1-2,08/220-20,88" Кол-во: 3

"Позиция 385" "Электронагреватель ТЭН 178А 8/2,2кВт ШЖЭ3 внутренний" Кол-во: 8

"Позиция 386" "Электронареватель ТЭН 182 А 8/2,2 кВт ШЖЭ3 наружный" Кол-во: 14

"Позиция 387" "Батарейка Duracell LR MN1500/LR6 Basic 1,5V" Кол-во: 415

"Позиция 388" "Вилка переносная ССИ-024 32А-6ч/380-415В 3Р+РЕ IP44 MAGNUM" Кол-во: 50

"Позиция 389" "Предохранитель ПКТ 103-10-80-20 У3" Кол-во: 1

"Позиция 390" "Выключатель дифференциального тока УЗО ВД1-63 4Р 40А 30МА" Кол-во: 5

"Позиция 391" "Электронагреватель ТЭН 192-А-8/1,2 Т мармит" Кол-во: 6

"Позиция 392" "Щит заземления ЩЗ-П2" Кол-во: 9

"Позиция 393" "Заземление для ВЛ до 10кВ ЗПЛ-10Н (25 кв.мм)" Кол-во: 2

"Позиция 394" "Пускатель магнитный ПМ12-025100 220В" Кол-во: 2

"Позиция 395" "Выключатель автоматический ВА 47-100 3Р 100А" Кол-во: 4

"Позиция 396" "Выключатель ВА47-29-3С25-УХЛ3-КЭАЗ" Кол-во: 5

"Позиция 397" "Розетка наружной установки с заземлением (евро) РА 16-638(133б)" Кол-во: 249

"Позиция 398" "Стартер 80С-220-2 4-80вт одиночное подключение" Кол-во: 825

"Позиция 399" "Пускатель магнитный ПМА-3210 220В" Кол-во: 6

"Позиция 400" "Прожектор ИО-04-2000-001" Кол-во: 4

"Позиция 401" "Пускатель магнитный ПМЕ-211 220В" Кол-во: 7

"Позиция 402" "Пост кнопочный ПКЕ-222-2У2" Кол-во: 8

"Позиция 403" "Изолятор ШС-10Д штырьевой (383)" Кол-во: 10

"Позиция 404" "Изолятор ШФ-20Г (409)" Кол-во: 45

"Позиция 405" "Розетка RA16-234-B о/п двойная" Кол-во: 10

"Позиция 406" "Антенна Триада-ВА 994 SOTA, GSM 900 МГц (8 дБи), 1800 МГц / 3G (9 дБи), врезная, RG58 A/U (с низкими потерями) - 2 м, разъём SMA(f). Артикул антенны: 994SMA/2-VA." Кол-во: 4

"Позиция 407" "Кронштейн Триада КН-82 черный, для круговых антенн сотовой связи с основанием 86 мм. Артикул кронштейна: KN82." Кол-во: 4

"Позиция 408" "Шкаф управления скважинным насосом ШУН 1-0030-ПхЧ-К1-IP54-х; с преобразователем частоты." Кол-во: 1

"Позиция 409" "Нагреватель шкафов управления НШУ-150А, номинальная мощность 150 Вт, 240x172x48, одностороннее оребрение, вес 2 кг." Кол-во: 3

"Позиция 410" "Выключатель OptiDin ВМ63-2C6" Кол-во: 4

"Позиция 411" "Плинт под винт 10/2 размыкаемый для подключения кабеля с диаметром жил до 1,2мм, контакты IDC/под винт, артикул 110" Кол-во: 20

"Позиция 412" "Модем GSM\GPRS ПМ01-24.AB с интерфейсом RS-232/RS-485" Кол-во: 4

"Позиция 413" "Вилка RJ11 6P4C, CKC-Line J-RJ11-6P4C," Кол-во: 160

"Позиция 414" "Вилка RJ11 6Р6С, CKC-Line J-RJ11-6P6C" Кол-во: 50

"Позиция 415" "Элемент сетевой CKC-Line J-RJ45-8P8C-S вилка RJ11 8P8C, неэкранированная," Кол-во: 1300

"Позиция 416" "Удлинитель У1-5 марки Электробыт с литой вилкой и выносной розеткой 5 м ток 10А, 220В, мощность 2200Вт, ПВС 3х0,75 мм2" Кол-во: 3

"Позиция 417" "Батарея аккумуляторная СГАН 12-7" Кол-во: 668

"Позиция 418" "Батарея аккумуляторная СГАН 12-0,8" Кол-во: 16

"Позиция 419" "Корпус металлический серии ST. Код: R5ST0442. IP66. Размер корпуса ВхШхГ: 400x400x20" Кол-во: 4

"Позиция 420" "Цифровое зарядное устройство Агрессор 8А арт. AGR/SBC-080 Brick" Кол-во: 1

"Позиция 421" "Сетевой фильтр ITP HOME (6/5м/10А/400Дж/серый)" Кол-во: 2

"Позиция 422" "Преобразователь напряжения ОРИОН ОРИГИНАЛЬНЫЙ ПН-90, Максимальная выходная мощность-1500 Вт, Входное напряжение-12В" Кол-во: 1

"Позиция 423" "Батарея для работы часов реального времени LBA-3.6-1000, для контроллеров Pixel 125хх/SMH2G" Кол-во: 12

"Позиция 424" "Модуль расширения Pixel-MR120-00-0 для контроллеров Pixel 125хх/SMH 2G/SMH 2Gi; 12 входов (NPN/PNP), кабель 80мм, внутр.шина" Кол-во: 2

"Позиция 425" "Вилка прямая с заземлением Универсал А1010 16 А 220В, Черный цвет, IP 20." Кол-во: 50

"Позиция 426" "Розетка оптическая FC/UPC/SM" Кол-во: 4

"Позиция 427" "Рейка DIN перфорированная, длина 1000 мм. , артикул adr-1.0 EKF Electrotechnika" Кол-во: 2

"Позиция 428" "Выключатель ВА47-29-2С10-УХЛ3-КЭАЗ" Кол-во: 30

"Позиция 429" "Пускатель магнитный ПМ-12-100250-У3В Uк=220" Кол-во: 3

"Позиция 430" "Выключатель клавишный ВК-42(М) 16А" Кол-во: 2

"Позиция 431" "Плинт КВ-ПР10-У1-09" Кол-во: 10

"Позиция 432" "Конфорка КЭ-0,13/2,5-220 ля электроплит производства Rada" Кол-во: 4

"Позиция 433" "Лента оградительная красно-белая 70мм 500м" Кол-во: 90

"Позиция 434" "Лента оградител. наклон.полосами75мм150м" Кол-во: 14

"Позиция 435" "Контроллер PCO3 Carel без встр.терминала" Кол-во: 1

"Позиция 436" "Дисплей выносной PCO PGD0000FZ0" Кол-во: 1

"Позиция 437" "Реле напряжения однофазное РН-113 (регулируемая защита в диапазоне напряжений от 160В до 280В, нагрузка до 32А)" Кол-во: 101

"Позиция 438" "Удлинитель Зевс 20 м с заземлением ПВС 3х1 10А/2,2 квт" Кол-во: 1

"Позиция 439" "Фотореле ФР-7МТ 10А IP40 220В" Кол-во: 15

"Позиция 440" "Выключатель 1 клавишный о/п Евро А16-027" Кол-во: 6

"Позиция 441" "Контрольно-измерительный пункт КИП.ПВЕК.2.1. 6-4" Кол-во: 2

"Позиция 442" "Выключатель ВА47-29-1С25-УХЛ3-КЭАЗ" Кол-во: 99

"Позиция 443" "Устройство зарядное КОС-505 Код матриала: 4607136511453" Кол-во: 2

"Позиция 444" "Коннектор RJ-45 (8P8C) (в упаковке 2 шт.) Артикул: 2345 производитель Дори,г. Мытищи," Кол-во: 50

"Позиция 445" "Батарейка алкалин. Космос AAA 1,5V LR03" Кол-во: 30

"Позиция 446" "Батарейка литиевая Космос CR2032 3V" Кол-во: 10

"Позиция 447" "Батарейка Космос АА LR6 TURBO4 1,5В" Кол-во: 36

"Позиция 448" "Выключатель ВА47-29-3С40-УХЛ3-КЭАЗ" Кол-во: 18

"Позиция 449" "Выключатель ВА47-29-1С10УХЛ3-КЭАЗ" Кол-во: 94

"Позиция 450" "Выключатель ВА47-29-1С16-УХЛ3-КЭАЗ" Кол-во: 128

"Позиция 451" "Выключатель ВА47-29-1D40-УХЛ3-КЭАЗ" Кол-во: 55

"Позиция 452" "Выключатель ВА47-29-3С63-УХЛ3-КЭАЗ" Кол-во: 20

"Позиция 453" "Выключатель ВА47-29-3С20-УХЛ3-КЭАЗ" Кол-во: 14

"Позиция 454" "Выключатель ВА47-29-3С25-УХЛ3-КЭАЗ" Кол-во: 70

"Позиция 455" "Выключатель ВА47-29-3С32-УХЛ3-КЭАЗ" Кол-во: 28

"Позиция 456" "Колодка клеммная из полипропилена, сечение провода 6 мм2 3 секции, код DKS 43303PL/Br, упаковка 50 шт." Кол-во: 1

"Позиция 457" "Пускатель магнитный ПМ12-160201 Iн=160А катушка на 220В" Кол-во: 5

"Позиция 458" "Колодка клеммная из полипропилена, сечение провода 2,5 мм2 3 секции, код. 43103PL/Br, упаковка 50 шт.," Кол-во: 1

"Позиция 459" "Пускатель магнитный ПМ12-025201 Iн=25А катушка на 220В," Кол-во: 6

"Позиция 460" "Батарейка алкалиновая Фотон 6LR61 Крона" Кол-во: 60

"Позиция 461" "Выключатель ВА47-29-2С50-УХЛ3-КЭАЗ" Кол-во: 10

"Позиция 462" "Комплект устройств защиты птиц от поражения электрическим током на ВЛ 6 и 10 кВ тип УЗП-10/К" Кол-во: 6

"Позиция 463" "Коробка клеммная соединительная У614АУ2" Кол-во: 2

"Позиция 464" "Выключатель ВА47-29-1С16-УХЛ3-КЭАЗ" Кол-во: 20

"Позиция 465" "Контакт контактора КТ-6063С неподвижный" Кол-во: 12

"Позиция 466" "Контакт контактора КТ-6063С подвижный" Кол-во: 12

"Позиция 467" "Розетка штепсельная плоская на 42 вольта 10 ампер РШ-п-0-IP43-02-10/42" Кол-во: 20

"Позиция 468" "Шина нулевая на DIN-изол ШНИ-6х9-8-Д-С ИЭК арт.YNN10-69-8D-K07" Кол-во: 10

"Позиция 469" "Резистор МЛТ 2,2 кОм 0,25Вт" Кол-во: 50

"Позиция 470" "Табло светодиодное Выход не прозрачное без стрелки 5Вт, 220В со встроенным аккумулятором 3,6В" Кол-во: 16

"Позиция 471" "Выключатель ВА47-29-1С16-УХЛ3-КЭАЗ" Кол-во: 5

"Позиция 472" "Щиток осветительный УОЩВ12 25А 380/220В УХЛ4 IP31" Кол-во: 4

"Позиция 473" "Рейка Din 60 см оцинкованная" Кол-во: 25

"Позиция 474" "Плата блока управления БУ ИЖСК.656.116.033 для выпрямителя В-ОПЕ-ТМ-1 серии Б" Кол-во: 1

"Позиция 475" "Кронштейн стальной Р4" Кол-во: 36

"Позиция 476" "Блок питания импульсный Б5-71ПРО, 30В,10А" Кол-во: 3

"Позиция 477" "Пост кнопочный КУ-91 1ExdIIBT5" Кол-во: 2

"Позиция 478" "Пускатель магнитный ПМА 4200 380В 63А 2з+2р IP00 с реле" Кол-во: 1

"Позиция 479" "Аккумулятор АКБ 40А 12В" Кол-во: 2

"Позиция 480" "Вилка с заземляющим контактом белая угловая В16-005" Кол-во: 10

"Позиция 481" "Удлинитель ПВС3х1,5 16А 30м 4 розетки IP44" Кол-во: 4

"Позиция 482" "Стартер 20С-127-1 4-20вт" Кол-во: 800

"Позиция 483" "Блок питания БП30Б-Д3-5" Кол-во: 6

"Позиция 484" "Пост управления кнопочный ПКЕ112-2У3" Кол-во: 2

"Позиция 485" "Розетка 2-м СП Рондо с заземлением белая РС16-756-БИ" Кол-во: 11

"Позиция 486" "Разъединитель РЛНД-I.1-10Б/400Н УХЛ1 с приводом ПРНЗ-10 УХЛ1" Кол-во: 2

"Позиция 487" "Выключатель OptiDin BM63-1B25УХЛ3 КЭАЗ" Кол-во: 5

"Позиция 488" "Аккумулятор NIMH Космос ААА 1.2V HR03" Кол-во: 166

"Позиция 489" "Аккумулятор NIMH Космос С 1.2V HR14" Кол-во: 76

"Позиция 490" "Аккумулятор NIMH Космос АА 1.2V HR6" Кол-во: 30

"Позиция 491" "Аккумулятор NIMH Космос 9V 6HR61" Кол-во: 64

"Позиция 492" "Аккумулятор NIMH Космос D 1.2V HR20" Кол-во: 68

"Позиция 493" "Удлинитель У1-10 марки Электробыт с литой вилкой и выносной розеткой 10 м ток 16А, 220В, мощность 3500Вт, ПВС 3х1,0 мм ГОСТ Р" Кол-во: 9

"Позиция 494" "Удлинитель Титан 5 гнезд L=10 м с заземлением, выключатель с индикатором ПВС 3х1,5 16А мощность 3,5 кВт" Кол-во: 16

"Позиция 495" "Аккумулятор NIMH Космос АА 1.2V HR6 2700" Кол-во: 520

"Позиция 496" "Фильтр сетевой ZIS Pilot-XPro, 6 силовых розеток с заземляющим контактом, длина кабеля 5м., максимальная мощностью нагрузки 2,2" Кол-во: 28

"Позиция 497" "Табло (оповещатель) пожарный световой ЭКРАН СУ ВЫХОД взрывозащищенный, с постоянным свечение U=12-24В, 300 мА, IP-65" Кол-во: 4

"Позиция 498" "Указатель напряжения ПИН 90-2М" Кол-во: 19

"Позиция 499" "Прожектор светодиодный СДО-3-200 200Вт 6500К 16000Лм IP65 ASD" Кол-во: 6

"Позиция 500" "Выключатель автоматический ВА57-35 250А" Кол-во: 2

"Позиция 501" "Зарядное устройство унив. Robiton Universal 800-4. Артикул: 91-23-53 (в электронике). Заряжает 2- 4 аккумулятора АА/HR6, ААА/HR" Кол-во: 3

"Позиция 502" "Высокочастотный переходник BNC(M)-UHF(F) Артикул: 92-90-43." Кол-во: 10

"Позиция 503" "Консоль-приставка OpenStage 30T на 90 клавиш" Кол-во: 1

"Позиция 504" "Выключатель ВД1-63 (УЗО) 2Р 25А 30мА" Кол-во: 10

"Позиция 505" "Выключатель 1 клавишный о/п Евро А16-027" Кол-во: 10

"Позиция 506" "ЭСМС-ВЭ.ПВЕК-5" Кол-во: 8

"Позиция 507" "Реле контроля трехфазного напряжения ЕЛ-11М-5-01" Кол-во: 26

"Позиция 508" "Удлинитель на катушке УС1-4В-50/3,5(IP 44) (мод.УС1-43113) 4095 ПВС 3х1 ,5 3500Вт 16А 4розетки (IP 44) выключатель с защитой 50" Кол-во: 3

"Позиция 509" "Реле контроля фаз CZF-331" Кол-во: 4

"Позиция 510" "Выключатель 2-клавишный СП Classic 10A белый" Кол-во: 10

"Позиция 511" "Нагреватель электрическии трубчатый ТЭН Thermex RGS 1.2МПа 220V 2kW (0 ,7+1,3 кВт; фланец d-64 мм, вертикальный. медь." Кол-во: 5

"Позиция 512" "Коробка ответвительная, d60, h40, цвет белый, IP55, тусо арт 67010" Кол-во: 45

"Позиция 513" "Выключатель 1клавишный брызгозащ. ВА66-102Б" Кол-во: 21

"Позиция 514" "Коробка распределительная 150х110х70 IP56 54010 РОСС RU.АЮ64.Н07398 ТУ3464-028-47022248-2011" Кол-во: 12

"Позиция 515" "Вилка штепсельная с заземляющим контактом" Кол-во: 30

"Позиция 516" "Кассета с кросс-платой DX-500N-Cr250-1" Кол-во: 1

"Позиция 517" "Фара особовзрывозвщищенная с зарядным устройством ФР-ВС Экотон-3" Кол-во: 15

"Позиция 518" "Выключатель ВА47-29М 2P 32A 4,5кА х-ка D" Кол-во: 1

"Позиция 519" "Щит ЩРУВ-3/24 (ввод 3Р 100А, 1Р25А-6 шт, 1Р-16А-15 шт, УЗО 2Р25А-2 шт)" Кол-во: 3

"Позиция 520" "Печь для сушки электродов ПСПЭ-40/400" Кол-во: 1

"Позиция 521" "Блок ПС ИЖСК.656116.019-03 для В-ОПЕ-ТМ1-42-48-У1 серии Б1.3" Кол-во: 1

"Позиция 522" "Устройство сопряжения индикатора коррозионных процессов ИКП с системой телеметрии" Кол-во: 5

"Позиция 523" "Контрольно-измерительный пункт КИП.ПВЕК.2.1.ПТ 8-0" Кол-во: 10

"Позиция 524" "Стабилизатор напряжения Ресанта АСН 3000/1-ЭМ однофазовый, мощность 3 кВт" Кол-во: 4

"Позиция 525" "DTR 1/12/1500(LT) устройство защитное" Кол-во: 30

"Позиция 526" "DTNVR 1/110/1,5/1500 (LT) устройство защитное" Кол-во: 30

"Позиция 527" "Индикатор светодиодный КИП М23В3-6Ж желтый" Кол-во: 20

"Позиция 528" "Индикатор светодиодный КИП М23В3-6Л зеленый" Кол-во: 20

"Позиция 529" "Индикатор светодиодный КИП М23В3-6К красный" Кол-во: 20

"Позиция 530" "Аккумулятор AA емкость-2700 mAh, 1,2 V" Кол-во: 102

"Позиция 531" "Реле времени ПВИ-11" Кол-во: 20

"Позиция 532" "Муфта оптичическая 3М 2178-S малая с резиновой прокладкой Арт.80-6109- 3314-7" Кол-во: 5

"Позиция 533" "Фотореле ФР 601 максимальная нагрузка 2200 А IP44 LFR20-601-2200- 003" Кол-во: 3

"Позиция 534" "Проектор Benq MS506 DLP 800x600 3200 Ansi Lm, 9H.JA477.14E" Кол-во: 1

"Позиция 535" "Индикатор коррозионных процессов ИКП 10-012М с длиной соединительного проводника 5.0м" Кол-во: 1

"Позиция 536" "Щит учётно-распределительный ЩРУЭ-1Н/8" Кол-во: 10

"Позиция 537" "Штеккер телефонный 6Р4С" Кол-во: 150

"Позиция 538" "Выключатель пакетный ПВЗ-16У1" Кол-во: 5

"Позиция 539" "Пушка тепловая ЭЛВИН ЭК 9П" Кол-во: 2

"Позиция 540" "Корпус металлический с монтажной панелью ЩМП-2-0 74 (500х400х220) IP54. Цвет: RAL 7032 Артик" Кол-во: 4

"Позиция 541" "Патч-корд оптоволоконный 9/125, SС-SC UPC, 3 метра" Кол-во: 8

"Позиция 542" "Протектор магниевый модифицированный МПМ-К-20-У. D, мм - 270; d, мм - 180; I, мм - 450; L, мм - 480; масса анода, кг - 20+/-1;" Кол-во: 20

"Позиция 543" "Батарея аккумуляторная Лиман-М 2,6V 400Ah 70x140x180" Кол-во: 12

"Позиция 544" "Модуль сопряжения с СКЗ М-306.1 с нормированными входами" Кол-во: 2

"Позиция 545" "Консоль-приставка OpenStage 30T на 18 клавиш" Кол-во: 1

"Позиция 546" "Коробка взрывозащищенная КПД-20 У1" Кол-во: 5

"Позиция 547" "Коробка взрывозащищенная КТД-20 У1" Кол-во: 25

"Позиция 548" "Оповещатель световой уличный Газ - не входить! СПу12, IP68" Кол-во: 2

"Позиция 549" "Плата ДП-07" Кол-во: 2

"Позиция 550" "Выключатель автоматический ВА57Ф35-340010-200А-2000-400AC-УХЛ3" Кол-во: 2

"Позиция 551" "Магазин сопротивлений Р4834-М1" Кол-во: 4

"Позиция 552" "Выключатель OptiDin BM63-2B4УХЛ3 КЭАЗ" Кол-во: 3

"Позиция 553" "Мегафон АТ-М125А" Кол-во: 1

"Позиция 554" "Тепловентилятор Макар ТВ-15" Кол-во: 1

"Позиция 555" "Лента ЭНГЛ Ех -2,70/380-49,0" Кол-во: 2

"Позиция 556" "Тепловентилятор электрический Макар ТВ-3К" Кол-во: 1

"Позиция 557" "Плата блока управления БУ ИЖСК.687244.011 для выпрямителя В-ОПЕ-ТМ-1 серии В 1.4" Кол-во: 4

"Позиция 558" "Щит освещения ЩО-36Н - Габарит корпуса ШхВхГ - 350х450х120 мм наружный ,степень защиты IP54" Кол-во: 2

"Позиция 559" "Блок управления ИЖСК.656116.013 для выпрямителя В-ОПЕ-ТМ-1(2) серии Б1" Кол-во: 1

"Позиция 560" "Шкаф электромонтажный ШМ-7 для счетчика ВКТ-7 IP55 , 500х300х200 в сборе" Кол-во: 1

"Позиция 561" "Обогреватель взрывозащищенный Ризур ОША-Р-10-AR-T4-220-50-0-1-0 ExmbllCT4Gbx" Кол-во: 1

"Позиция 562" "Электрод сравнения пересной медносульфатный ЭМС-ВЭ-1,2-5 Менделеевец" Кол-во: 15

"Позиция 563" "Блок унифицированный наборных зажимов УБНЗ-30" Кол-во: 1

"Позиция 564" "Коробка соединительная взрывозащищенная КСВ-2И 1ExdIIBТ5Х с 30 клеммами МВК6/Е 5вводов 3/4" и 1 ввод 1"" Кол-во: 1

"Позиция 565" "Выключатель пакетный ПВ 3х16М1-ПЛ.56" Кол-во: 10

"Позиция 566" "Выключатель автоматический АП50 Б-3МТ 40" Кол-во: 2

"Позиция 567" "Выключатель автоматический АЕ 2056 80А" Кол-во: 1

"Позиция 568" "Изолятор ТФ-20" Кол-во: 30

"Позиция 569" "Блок тэновый ТЭНБ 10И220И1УХЛ3" Кол-во: 2

"Позиция 570" "Трансформатор Т-0,66 400/5КЛ0,5 5ВА М/Г" Кол-во: 9

"Позиция 571" "Коробка соединительная взрывозащищенная КСВ-3-4 1ExdllBT3 с 8 клеммами МВК6/Е с 4 вводами 25А 400В IP65" Кол-во: 3

"Позиция 572" "Реле тепловое РТЛ-2053-238-6А" Кол-во: 4

"Позиция 573" "Контактор КТ 6033-380 В" Кол-во: 2

"Позиция 574" "Выключатель автоматический АЕ-2044 25А" Кол-во: 13

"Позиция 575" "Выключатель автоматический АЕ-2044 10А" Кол-во: 1

"Позиция 576" "Клапан электромагнитный ВН-1/2 Н4 Ду15" Кол-во: 1

"Позиция 577" "Указатель УВНУ-2М С ТФ" Кол-во: 1

"Позиция 578" "Коробка У-409" Кол-во: 10

"Позиция 579" "Манометр МП4-У 0,6МПа класс точности 1,5 IP40 радиальный штуцер ТУ 311-00225621.167-97" Кол-во: 7

"Позиция 580" "Манометр МП3-УУ2-4кгс/см2" Кол-во: 2

"Позиция 581" "Манометр МП3-УУ2-1 kgf/cm2-1,5" Кол-во: 3

"Позиция 582" "Манометр МП3-УУ2-10 kgf/cm2" Кол-во: 39

"Позиция 583" "Манометр МП3-УУ2-100 kgf/cm2" Кол-во: 40

"Позиция 584" "Манометр МП-3У 0-1,6 МПа кл.т. 1,5 IP40 М20х1,5 радиальный штуцер ТУ 25-02.180335-84" Кол-во: 2

"Позиция 585" "Манометр избыточного давления МП3-У 0...1,0 МПа, IP40, кл.точ. 1,5, радиальный. ТУ 25-02.180335-84 ОАО Манотомь г.Томск" Кол-во: 6

"Позиция 586" "Манометр МО-1227-250-1,6МПа-0,15-М20х1,5 ТУ 25-05-1664-74" Кол-во: 1

"Позиция 587" "Манометр кислородный МП2-У-25 kgf/cm2" Кол-во: 14

"Позиция 588" "Манометр кислородный МП2-У-250 kgf/cm2" Кол-во: 14

"Позиция 589" "Манометр ДМ2005СгЕх-(0-1)МПа,класс точности 1,5,радиальный штуцер М20х1 ,5, ТУ4212-040-00225590-2001" Кол-во: 1

"Позиция 590" "Манометр ДМ 2010Сг У2 0-1 кгс/см2 взрывозащищенный класс точности 1,5" Кол-во: 1

"Позиция 591" "Манометр виброустойчивый ТМ-320 диаметр 63мм 1мПа кл 1,5 осевой фирмы Росма резьба М12x1,5 ТУ 4212-001-4719015564-2008 ГОСТ 2405-08" Кол-во: 6

"Позиция 592" "Коробка соединительная КП 24-25, 25А 660В 2EXELL T5 ООО "Специальные системы и технологии" г. Мытищи." Кол-во: 4

"Позиция 593" "Комплект для визуально измерительного контроля ВИК - 1. Универсальный шаблон сварщика УШС-3 1шт, Универсальный шаблон сварщика У" Кол-во: 3

"Позиция 594" "Источник питания ИПИВ-20-ОПТИ/1AC/24В, артикул: 3977887, ипмульсный, виброустойчивый, марка ОПТИ, серия ИПИВ. Технические данные: Номинальный диапазон входного напряжения(AC): 100 В AC...240 В AC Диапазон частот переменного тока (AC): 45...65 Гц Номи" Кол-во: 1

"Позиция 595" "Модуль ввода дискретной информации ДЭ-01" Кол-во: 5

"Позиция 596" "Модуль аккустический СОНАТА-3 производитель ООО "ТЕХНОЛОГИКА", г. Омск ТУ 4372-006-56433581-2004" Кол-во: 10

"Позиция 597" "Устройство зарядное ИБЯЛ.413955.012 к газоанализатору АНКАТ-7664Микро. ТУ ИБЯЛ.413955.012. Производитель - ФГУП "СПО"Аналитприбор"." Кол-во: 1

"Позиция 598" "Прибор для измерения статического и динамического уровня артезианских скважин УСП-Э50" Кол-во: 3

"Позиция 599" "Узел управления ЭПУУ-8-7, ООО Завод Калининградгазавтоматика, ТУ 4318-010-00123702-95" Кол-во: 1

"Позиция 600" "Узел управления ЭПУУ-4-1" Кол-во: 10

"Позиция 601" "Тягонапоромер ТНМП-52-М2 (-0,8+0,8)кПа, КЛ.2,5, ГОСТ 2405-88" Кол-во: 11

"Позиция 602" "Батарейка алкалиновая Duracell MN1604 типоразмер 6LR61/6LF22 K1 9В" Кол-во: 20

"Позиция 603" "Розетка кабельная 32А 3Р+PE IР44 на поверхность 380 В 124" Кол-во: 60

"Позиция 604" "Элемент силовой СЭ-02" Кол-во: 7

"Позиция 605" "Фильтр конический сетчатый КСФ-1, DN200 для счетчиков газа" Кол-во: 4

"Позиция 606" "Фильтр к счетчику газа Ду 80, конический сетчатый фильтр КCФ-1." Кол-во: 3

"Позиция 607" "Фильтр к счетчику газа Ду 50, конический сетчатый фильтр КCФ-1." Кол-во: 3

"Позиция 608" "Фильтр к счетчику газа Ду 150 100 бар, конический сетчатый фильтр КCФ-1." Кол-во: 4

"Позиция 609" "Фильтр к счетчику газа Ду 100 100 бар, конический сетчатый фильтр КCФ-1." Кол-во: 6

"Позиция 610" "Устройство УЗИП защиты от импульсных перенапряжений Hakel DTR 1/30/М" Кол-во: 50

"Позиция 611" "Устройство тестирования автоматическое АКБ SKAT-UTTV (напряжение питающей сети: 170....250 В, напряжение заряда АКБ 14,7 В, длительность процесса оценки технического состояния АКБ (при наличии и отсутствии сетевого питания) 20 сек, габаритные размеры" Кол-во: 1

"Позиция 612" "Тягонапоромер ТНМП-52-М2 (-0,3+0,3)КПА" Кол-во: 3

"Позиция 613" "Термопреобразователь сопротивления взрывозащищенный ТСМУ 030.МП-Exd-4/20-(-50/180)-0.5-2-80-10-Н-Г1-М20х1,5-1-К-П" Кол-во: 6

"Позиция 614" "Термопреобразователь ТСМУ 030.MB-EXD-Modbus/RS485-(-50/180)-0.25-200-10- Н-Г2-М20х1,5-1-К-П" Кол-во: 4

"Позиция 615" "Термопреобразователь ТСМУ 014.51-Exd-4/20-(-50+100)-0,5-2-160-10-Н- М20х1,5-1-К-К" Кол-во: 2

"Позиция 616" "Термопреобразователь ТСМУ 014-01.52 L100 -50+150C 4-20MA" Кол-во: 12

"Позиция 617" "Термопреобразователь ТСМУ014.52-Exd-4/20-(-50/150)-0,5-2-120-10-H- M20X1,5-1-К-К" Кол-во: 7

"Позиция 618" "Теплосчетчик МКТС Ду50 ТУ 4218-001-52560145-2004 в составе: Блок системный СБ-04-ББП07 с блоком бесперебойного питания,модули измер ительные типа М121-И6 Ду50 2 шт., Преобразователи температуры,встраиваемые в измерительные модули М121-И6, Интерфейс " Кол-во: 1

"Позиция 619" "Система автоматического контроля загазованности САКЗ-МК-2 DN20 НД (оксид углерода+природный газ). Производитель: ООО ЦИТ-Плюс г. Саратов. ТУ 4215-004-96941919-2007" Кол-во: 7

"Позиция 620" "Сигнализатор-течеискатель горючих газов переносной СГГ-20 Микро 01М. Технические условия: ИБЯЛ.413531.012ТУ." Кол-во: 47

"Позиция 621" "Сигнализатор СОУ-1" Кол-во: 1

"Позиция 622" "Сигнализатор скрытой проводки ЛИС-100 ТУ 4221-021-40720371-12." Кол-во: 2

"Позиция 623" "Сигнализатор горючих газов СГГ-20 Микро-02Г. Производитель ФГУП СПО Аналитприбор. ИБЯЛ.413531.012-02." Кол-во: 6

"Позиция 624" "Сигнализатор перепада давления Садко-44 ТЖИУ 406422.004" Кол-во: 1

"Позиция 625" "Сигнализатор погасания пламени Фламинго: датчик погасания пламени ДП1.04м УФ, Блок БС1.04, блок питания" Кол-во: 1

"Позиция 626" "Сигнализатор напряжения для определения наличия напряжения с земли Ива-Н" Кол-во: 4

"Позиция 627" "Сигнализатор избыточного давления МСТВ-2А, изготовитель - Энгельсское ОКБ"Сигнал" ТУ-МСТВ-70, код ОКП 7543451579, общепромышленное исполнение с приемкой ОТК" Кол-во: 10

"Позиция 628" "Сигнализатор избыточного давления МСТВ-1А, изготовитель - Энгельсское ОКБ "Сигнал", ТУ-МСТВ-70, код ОКП 7543451558, общепромышленное исполнение с приемкой ОТК" Кол-во: 10

"Позиция 629" "Сигнализатор загазованности СЗ-1-2Г" Кол-во: 3

"Позиция 630" "Сигнализатор газовый оптический СГОЭС(метан)" Кол-во: 2

"Позиция 631" "Сигнализатор газов шлейфовый СТГ-3-И-Ех ИБЯЛ.413411.051-29" Кол-во: 2

"Позиция 632" "Решетка антенная M9065 4.0V60R40X10CS предназначена для ультразвукового сканер-дефектоскопа А 1550 IntroVisor. Производитель: ОО" Кол-во: 1

"Позиция 633" "Решетка антенная M9060 4.0V0R40X10CL предназначена для ультразвукового сканер-дефектоскопа А 1550 IntroVisor (применяется для ко" Кол-во: 1

"Позиция 634" "Регулятор температуры РТ,диапазон измеряемых температур 0 - 1100 град.С, тип датчика температуры - термопара с характеристикой преобразования ХА(К), выпускается по 8Г2.002.102 ТУ производитель - УНПП Молния г. Уфа" Кол-во: 2

"Позиция 635" "Регулятор температуры РТК-02-50М-Р-I (-30...+60C) РЭЛСИБ (предназназначен для контроля температуры рабочей среды и формирования сигнала управления исполнительным нагревательным или охладительным устройством объекта эксплуататции). ТУ 4211-012-4218744" Кол-во: 1

"Позиция 636" "Регистратор многоканальный Метран-910-8-8-ГП в комплекте с ММС флэш картой 512Мб-1шт,; CARD READER-1шт." Кол-во: 1

"Позиция 637" "Расширитель 3хСОМ модуля ДМ-01 ДМ-011" Кол-во: 2

"Позиция 638" "Расширитель 3хСОМ ДМ-011-1 процессорного модуля ДМ-01" Кол-во: 2

"Позиция 639" "Радиомодем Спектр-433 (исп. IP65) DIN" Кол-во: 5

"Позиция 640" "Радиомодем Невод-5-IP65 во влагозащитном корпусе (IP65) для установки снаружи рядом с антенной. Изготовитель: ЗАО Геолинк Консалтинг г. Москва. ТУ ПМЕК.425624.016." Кол-во: 4

"Позиция 641" "Пульсметр, люксметр ТКА-ПКМ (08), ТУ-4215-003-16796024-04" Кол-во: 1

"Позиция 642" "Теплосчетчик Взлет ТСР-024М Ду50 по опросному листу ТУ 4218-076-44327050-2004" Кол-во: 1

"Позиция 643" "Тахометр-расходомер ЭРКОН-415 для щитового монтажа, производитель - НПФ КонтрАвт, г. Нижний Новгород" Кол-во: 44

"Позиция 644" "Тахометр контактный и фототахометр Профкип ТЦ-36.Номер в Госреестре СИ: 54909-13. Производитель ЗАО "ПровКиП" г.Мытищи. ГОСТ 213" Кол-во: 1

"Позиция 645" "Таймер реального времени ОВЕН УТ1-PIC-Щ1 двухканальный" Кол-во: 3

"Позиция 646" "Таймер астрономический ЭРКОН-714-Е-Д3-М0. Изготовитель: НПФ КонтрАвт, г.Нижний Новгород. ПИМФ.428218.001 ТУ." Кол-во: 1

"Позиция 647" "Счетчик моточасов СИМ-05Ч-1-17 AC220В (моторесурса, наработки) предназначен для подсчета общего времени работы и количества включений оборудования в процессе эксплуатации. http://www.electronshik.ru/card/sc hetchiki-motochasov-sim-05ch-118496#sthash." Кол-во: 2

"Позиция 648" "Счетчик электроэнергии однофазный СЕ102М-S7 ТУ 4228-090-63919543-2012" Кол-во: 15

"Позиция 649" "Счетчик электрический Меркурий-230 АRT-02 PQRSIN (60 А Интерфейс RS-485) ГОСТ Р 52320-2005" Кол-во: 1

"Позиция 650" "Счетчик электрический Меркурий-230 АRT-01 Pqrsin (60 А Интерфейс RS-485)" Кол-во: 5

"Позиция 651" "Счетчик электрический Меркурий 201.5 60А 1Ф" Кол-во: 46

"Позиция 652" "Счетчик электрический Меркурий-230 ART-02PRSN 10-100А 3Х230/400В класс точности 1.0/2.0" Кол-во: 2

"Позиция 653" "Счетчик электрический Меркурий-230 ART-02PQRS" Кол-во: 11

"Позиция 654" "Счетчик электрический Меркурий-230 ART-01PQRS" Кол-во: 5

"Позиция 655" "Счетчик электрической энергии однофазный Меркурий 203.2Т GBO со встроенным GSM модемом" Кол-во: 5

"Позиция 656" "Счетчик Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN АВЛГ.411152.021 ТУ" Кол-во: 4

"Позиция 657" "Счетчик электрический Меркурий 201.7 ГОСТ 30207-94" Кол-во: 2

"Позиция 658" "Счетчик жидкости ДД-25/1,6-СУ для измерения бензина, дизельного топлива, керосина и масла ГОСТ 8.401-80" Кол-во: 1

"Позиция 659" "Счетчик газа ТЗ G100-80-100(в комплекте фланцы,крепеж,фильтр)" Кол-во: 1

"Позиция 660" "Счетчик газа двухкамерный СГМН-1М (левый), ТУ РБ 00153637.048-98. ГОСТ 5542-87" Кол-во: 17

"Позиция 661" "Счетчик газа бытовой ВК-G4" Кол-во: 2

"Позиция 662" "Счетчик газа СГМН-1М" Кол-во: 19

"Позиция 663" "Счетчик времени наработки СВНЭ-1-1 Менделеевец" Кол-во: 4

"Позиция 664" "Счетчик водяной Бетар СГВ-15 антимагнитный" Кол-во: 4

"Позиция 665" "Счетчик воды СКВ-3/15 (СВ-15Х) без патрубков (с крепежем)" Кол-во: 7

"Позиция 666" "Соединитель навертной НСН 14ХМ20 Ру25МПа" Кол-во: 2

"Позиция 667" "Соединение ввертное НСВ 14хМ20 ТУ36.22.21.00.019-91" Кол-во: 100

"Позиция 668" "Соединение ввертное НСВ 14хG1/2 Ру25МПа" Кол-во: 28

"Позиция 669" "Сканер диагностический Сканматик 2 USB + BlueTooth (Scanmatik), предназначенный для диагностирования современных систем управлен" Кол-во: 1

"Позиция 670" "Водосчетчик ВМХ-50" Кол-во: 3

"Позиция 671" "Водосчетчик ВСКМ-90-25" Кол-во: 2

"Позиция 672" "Водосчетчик ОСВУ-90-40 ТУ 4213-001-5276179-00" Кол-во: 4

"Позиция 673" "Водосчетчик СТВУ-100 универсальный" Кол-во: 2

"Позиция 674" "Водосчетчик СТВХ-65 на холодную воду" Кол-во: 1

"Позиция 675" "Вычислитель количества теплоты ВКТ-7-03" Кол-во: 1

"Позиция 676" "Газоанализатор АНКАТ 7664 Микро-04 (О2, СН4), ИБЯЛ.413411.053-04, ИБЯЛ.413411.053 ТУ, ФГУП СПО Аналитприбор" Кол-во: 9

"Позиция 677" "Газоанализатор СГГ-20" Кол-во: 2

"Позиция 678" "Блок функциональный БФ-02" Кол-во: 3

"Позиция 679" "Адгезиметр механический Константа-АЦ для измерения адгезии лакокрасочных покрытий" Кол-во: 1

"Позиция 680" "Адгезиметр сдвиговый Константа-СА2. Предназначен для измерения адгезии изоляционных покрытий трубопроводов: по методу А - контроль защитных покрытий из полимерных лент и методу Б - контроль защитных покрытийна основе битумных мастик. Проиводитель: ОО" Кол-во: 1

"Позиция 681" "Батарейный модуль ENTEL SPB-BR72V2+D2-AK с АКБ 3кВА, 88(2U)x440x600мм, 44кг ТУ 3416-008-61938140-2014 Производитель ООО Завод инновационных технологий" Кол-во: 2

"Позиция 682" "Блок источника резервного питания БИРП-12/1,6А" Кол-во: 2

"Позиция 683" "Блок питания БП-04 (27/12В/5В под винт) ТУ 4318-018-00123702-96" Кол-во: 2

"Позиция 684" "Блок питания БП-С2/12 СТА10.00.00" Кол-во: 1

"Позиция 685" "Блок питания и сигнализации датчиков-сигнализаторов БПС-21М-1ВЦТ, одноканальный , напряжение питания - 220В. Изготовитель - ФГУП СПО "Аналитприбор" Выпускается по техническим условиям ИБЯЛ.411111.042-02 ТУ" Кол-во: 1

"Позиция 686" "Блок питания Метран-604-24-50 DIN ТУ 4276-001-2160758-2002" Кол-во: 18

"Позиция 687" "Блок питания одноканальный БП30Б-Д3-24С для установки на DIN-рельс. ТУ4345-004-46526536-2006. Размеры (ШхВхГ), мм: 54х90х58. Раб" Кол-во: 3

"Позиция 688" "Блок питания одноканальный БП30Б-Д3-24С для установки на DIN-рельс. ТУ4345-004-46526536-2006. Размеры (ШхВхГ), мм: 54х90х58. Рабочая температура: от - 40 до +70. Рабочая влажность: не более 80 %. Мощность: 30 Вт. Входное напряжение: переменного тока " Кол-во: 4

"Позиция 689" "Блок разветвительно-изолирующий Бриз исп. 03. ГОСТ Р 53325-2009" Кол-во: 24

"Позиция 690" "Блок речевого оповещения СОНАТА-К-ЛД, выходная мощность 24Вт. ТУ4372-011-56433581-2005" Кол-во: 2

"Позиция 691" "Блок управления и сигнализации БУС-04" Кол-во: 1

"Позиция 692" "Блок управления клапанами БУОК-1 СВТ667.11.222, ТУ 4371-042-23358046-2005" Кол-во: 10

"Позиция 693" "Блок функциональный для размещения в УСиУ на 48 выходных контактов БФ-01 комплекса Магистраль-2. ТУ 4318-018-00123702-96." Кол-во: 2

"Позиция 694" "Датчик разности давления Метран-150 CD2-(0-63 КПА)-L3-A-M5-EM-S5/ 0104- МW3-2 -С-1-1-VS" Кол-во: 6

"Позиция 695" "Датчик перепада давления Метран-150-CD-4-(0-630кПа) 2 2 1 1 L3 A M5 EM D5 4 B1 K12 PA J5 LT ML" Кол-во: 2

"Позиция 696" "Датчик избыточного давления Метран 150TG3 2G 2 1 A M5 EM 2F 2 B1 K14 PA" Кол-во: 2

"Позиция 697" "Датчик избыточного давления Метран-150TG3(0-1,6МПА)2G2 1А М5ЕМ2F2B1K03PC" Кол-во: 1

"Позиция 698" "Датчик погасания пламени ДП 1.04М" Кол-во: 1

"Позиция 699" "Измеритель потенциалов Орион ИП 01" Кол-во: 1

"Позиция 700" "Измеритель сопротивления заземления ИС-10" Кол-во: 4

"Позиция 701" "Измеритель-регулятор технологический цифровой ИРТ-5920 в исполнении с токовым выходным сигналом 0-5 мА" Кол-во: 1

"Позиция 702" "Измеритель-регулятор ТРМ10-Д.У.У.Р. ПИД-регулятор одноканальный. Крепление на DIN-рейку, универсальный измерительный вход, первы" Кол-во: 1

"Позиция 703" "Индикатор состояния электророзеток ИСЭР-01, предназначен для проверки наличия защитного заземления в розетках трехпроводной сети" Кол-во: 1

"Позиция 704" "Индикатор состояния электророзеток ИСЭР-03, предназначен для проверки наличия защитного заземления в розетках трехпроводной сети" Кол-во: 1

"Позиция 705" "Индуктор А2075(для SoNet) позволяет бесконтактно принимать ультразвуковые колебания в металлическом теле трубы и передавать их на у льтразвуковой бесконтактный сканер-дефектоскоп А2075 SoNet.Изготавляется в соответствии с АПЯС.304331.002СБ и реализу" Кол-во: 3

"Позиция 706" "Инжектор одноканальный PSE-PoE.220AC/28VA (стандарт PoE-IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, входное напряжение 100...240В, максимальная выходная мощность 28Вт, 55х32х87мм, степень защиты оболочкой по ГОСТ 14254-96-IP20, Диапазон рабочих температур -10...+40С" Кол-во: 3

"Позиция 707" "Источник высокого напряжения ИВН-24 для розжига горелок подогревателей газа ПГА-200, напряжение питания 24В, производитель ООО Прома" Кол-во: 2

"Позиция 708" "Датчик избыточного давления Метран 150ТG4 2G 2 1 A M5 EM 2F 2 B1 К14 PA" Кол-во: 4

"Позиция 709" "Газоанализатор взрывоопасных газов типа Сигнал-03КЛ" Кол-во: 5

"Позиция 710" "Гигрометр психометрический ВИТ-1" Кол-во: 8

"Позиция 711" "Гигрометр психометрический ВИТ-2" Кол-во: 13

"Позиция 712" "Гильза защитная к ТСП L100, Ф10 мм, ООО Теплоком-Уфа" Кол-во: 3

"Позиция 713" "Гильза РГАЖ 4.819.002-Ц-400-16-М20х1,5/М20х1,5-Н-25" Кол-во: 1

"Позиция 714" "Гильза защитная термоприбор РГАЖ4.819.000-Ц200-16М20х1,5/М20х1,5-Н-10" Кол-во: 3

"Позиция 715" "Гильза РГАЖ 4.819.000-Ц-80-16-М20х1,5/М20х1,5-Н-10" Кол-во: 1

"Позиция 716" "Гильза защитная РГАЖ 4.819.002-С-100-10-М20х1.5-Н-10" Кол-во: 25

"Позиция 717" "Гильза защитная РГАЖ 4.819.002-С-120-10-М20х1,5/М20х1,5-Н-10" Кол-во: 7

"Позиция 718" "Гильза защитная РГАЖ4.819.002-Ц-160-16-М20х1,5/М20х1,5-Н-10МПа" Кол-во: 2

"Позиция 719" "Гильза защитная РГАЖ 4.819.002-Ц-160-16-М20х1.5-Н-25МПа" Кол-во: 2

"Позиция 720" "Датчик давления МИДА-ДИ-13П-Ex-УХЛ3.1-0,2/0-0,16МПа-01-М20-УМ" Кол-во: 2

"Позиция 721" "Датчик давления МИДА-ДИ-13П-Ex-УХЛ3.1-0,2/0-0,25МПа-01-М20-УМ" Кол-во: 1

"Позиция 722" "Счетчик ОСВУ-32" Кол-во: 1

"Позиция 723" "Водосчетчик СВК-15-1,5" Кол-во: 1

"Позиция 724" "Водосчетчик СКБ-25" Кол-во: 1

"Позиция 725" "Блок речевого оповещения СОНАТА-К-ЛД, выходная мощность 24Вт. ТУ4372-011-56433581-2005" Кол-во: 2

"Позиция 726" "Система автоматического контроля загазованности САКЗ в комплекте :1)БСУ- 01 - 1шт., 2)Сигнализатор загазованности СЗ-2-2В -1шт.," Кол-во: 2

"Позиция 727" "Блок соединительный БС-03 на DIN-рейку 10х3 для подключения внешних" Кол-во: 2

"Позиция 728" "Блок управления и сигнализации БУС-04" Кол-во: 2

"Позиция 729" "Датчик-реле давления ДЕМ 102-2-05А-2. Поставщик: ТД Орлэкс, г. Москва. ТУ 25-7301.0029-88" Кол-во: 4

"Позиция 730" "Датчик-реле уровня ДРУ-1 ПМ" Кол-во: 2

"Позиция 731" "Дифманометр сигнализирующий с вент.блоком ДСП-80В-РАСКО-1,6 кПа-1,6МПа-1 ,5-К-У42Ex" Кол-во: 5

"Позиция 732" "Дифманометр сигнализирующий с вент.блоком ДСП-80В-РАСКО-4,0 кПа-1,6МПа-1 ,5-К-У42Ex, ООО "НПФ Раско", ГОСТ 18140-84" Кол-во: 5

"Позиция 733" "Извещатель пламени пожарный ИПЭС-ИК/УФ" Кол-во: 1

"Позиция 734" "Громкоговоритель потолочный, широкополосный ROXTON PA-610T, 6/3Вт" Кол-во: 25

"Позиция 735" "Удлинитель Люкс К1-0-40 40м/2х0.75мм2/10А/ПВС на катушке" Кол-во: 2

"Позиция 736" "Выключатель ВА47-29-1С6-УХЛ3-КЭАЗ" Кол-во: 20

"Позиция 737" "Шкаф напольный 19", 24U (600х600х1300), дверь стеклянная" Кол-во: 2

"Позиция 738" "Батарея аккумуляторная АКБ-12В-24А/ч." Кол-во: 2

"Позиция 739" "Выключатель OptiDin BM63-1B10УХЛ3 КЭАЗ" Кол-во: 10

"Позиция 740" "Выключатель OptiDin BM63-1B20УХЛ3 КЭАЗ" Кол-во: 2

"Позиция 741" "Выключатель OptiDin BM63-1B25УХЛ3 КЭАЗ" Кол-во: 38

"Позиция 742" "Удлинитель У16-041 ПВС3х2,5 16А 30м 4 розеток на металлической катушке" Кол-во: 11

"Позиция 743" "Розетка двойная скрытая белая с заземлением без шторок 16А 250В RS16-228-BI РОНДО" Кол-во: 19

"Позиция 744" "Источник питания импульсный виброустойчивый ИПИВ-20-ОПТИ/1АС/24В, артикул: 3977887" Кол-во: 3

"Позиция 745" "Преобразователь П111-5-К6-03 прямой контактный совмещенный с частотой 5 МГц с диаметром пьезоэлемента 6мм и разъемом ЛЕМО 00 (пр" Кол-во: 9

"Позиция 746" "Преобразователь П111-2,5-К12-03 прямой контактный совмещенный с частотой 2,5 МГц с диаметром пьезоэлемента 12 мм и разъемом ЛЕМО" Кол-во: 9

"Позиция 747" "Преобразователь интерфейсов RS-232/RS-485 АСЗ-М-024 ТУ 4218-002-46526536-2006" Кол-во: 5

"Позиция 748" "Преобразователь интерфейсов USB-RS 232 Сертификат соответствия ГОСТ Р: РОСС RU. ME61.B07381" Кол-во: 2

"Позиция 749" "Модуль ввода-вывода Метран-970-4АВП-4АЕ-ETH-BOX2. Изготовитель: ПГ Метран. ТУ 4227-020-99278829-2014." Кол-во: 2

"Позиция 750" "Патрон Е-40 380в" Кол-во: 5

"Позиция 751" "Пост кнопочный ПКЕ 222/3" Кол-во: 20

"Позиция 752" "Клещи токоизмерительные К4570/1Ц" Кол-во: 1

"Позиция 753" "Трассоискатель Контур, изготовитель ООО Квазар г.Уфа, ТУ 4276-008-12719185-2009" Кол-во: 1

"Позиция 754" "Расширитель двухзонный адресный С2000-АР2" Кол-во: 16

"Позиция 755" "Патч-корд оптоволоконный 9/125, SC-ST UPC, 3 метра" Кол-во: 8

"Позиция 756" "Светильник светодиодный ОЭСС-СД 11К УХЛ1 IP65" Кол-во: 20

"Позиция 757" "Лампа бактерицидная ДБ-300" Кол-во: 1

"Позиция 758" "Лента оградит.,красно-белая,75мм,250м" Кол-во: 13

"Позиция 759" "Лента оградительная Опасная зона 250м" Кол-во: 22

"Позиция 760" "Светильник светодиодный уличный ПССВ04-07-145" Кол-во: 19

"Позиция 761" "Коннектор RJ-45 кат.5 (упаковка 100шт)" Кол-во: 18

"Позиция 762" "Сигнализатор загазованности СЗ-2-2В по метану" Кол-во: 3

"Позиция 763" "Барометр-Анероид М-67" Кол-во: 2

"Позиция 764" "Плата ИП-11 ТУ СМ2.131.006" Кол-во: 2

"Позиция 765" "Резистор МЛТ 4,7 кОм 0,5 Вт" Кол-во: 200

"Позиция 766" "Модуль MGS-xDSL-SRL-E1B/2xRS232/Eth MEGATRANS-3L, subrack, LTU, M/S, 2*xDSL, 1*E1 120 Ом, 2*RS232, 1*Ethernet 10/100 Base-T, ЛП/подача/прием ДП, режим генератора, в комплекте с разъемом для кабеля G/703,кабелем Enternet и кабелем DSL" Кол-во: 1

"Позиция 767" "FG-R-Comp компактный настольный конструктив в пластиковом корпусе для установки 3-х модулей subrack, питание 48В" Кол-во: 1

"Позиция 768" "Изолятор фарфоровый ШФ 20 УО (Г1), ГОСТ 1232-93" Кол-во: 4

"Позиция 769" "WP-06T Настенный громкоговоритель 6/3 Вт широкополосный" Кол-во: 25

"Позиция 770" "Модуль сопряжения с СКЗ М-306" Кол-во: 1

"Позиция 771" "Автоматический модульный преобразователь инверторного типа ПН-ОПЕ-М11-С1-40-48-У1-А.2-485" Кол-во: 1

"Позиция 772" "Батарейка Duracell Lr03 Turbo Mn2400 AAA B2 1,5В" Кол-во: 395

"Позиция 773" "Прожектор светодиодный ПЛ-02 белый холодный" Кол-во: 23

"Позиция 774" "Прожектор светодиодный ПЛ-01белый холодный" Кол-во: 12

"Позиция 775" "Выключатель 1-клавишный СП Classic 10A белый" Кол-во: 75

"Позиция 776" "Выключатель 2-х клавишный А56-029" Кол-во: 16

"Позиция 777" "Изолятор ПС-70Е подвесной стеклянный для воздушных линий 6-10кВ" Кол-во: 24

"Позиция 778" "Трансформатор тока Т-0,66 150/5 КЛ0,5 5ВА" Кол-во: 6

"Позиция 779" "Трансформатор тока Т-066/100/5 КЛ05 5ВА" Кол-во: 12

"Позиция 780" "Рубильник ЯВЗ-31-100А У2УХЛ-220В" Кол-во: 1

"Позиция 781" "Пускатель магнитный ПМ 12-010-240 220В" Кол-во: 20

"Позиция 782" "Коннектор RJ 45П CAT.5E" Кол-во: 100

"Позиция 783" "Указатель высокого напряжения,комбинированный, на 10-110кВ, в комплекте с ШЭУ-110-2-2,2." Кол-во: 8

"Позиция 784" "Розетка открытой установки с заземляющим контактом РА 16-638" Кол-во: 10

"Позиция 785" "ТСМУ 011.16-Exd-(-50+50)-2-5000-219" Кол-во: 3

"Позиция 786" "Лампа переносная с выключателем БМ, 20-метров, 220В" Кол-во: 8

"Позиция 787" "Модуль ввода-вывода ЭР-03" Кол-во: 2

"Позиция 788" "Гильза защитная РГАЖ 4.819.002-Ц-160-16-М20х1.5-Н-25МПа" Кол-во: 44

"Позиция 789" "Датчик избыточного давления СДВ-Smart-Exd-ВИ-И-1151-02-ЭП1Г-t10-015-1 ,6МПа-42+HART-К05-П-КБуст/БКН1-10 АГБР.406239.010ТУ, производитель - ЗАО НПК ВИП, г. Екатеринбург, выпускается по техническим условиям АГБР.406239.010ТУ." Кол-во: 1

"Позиция 790" "Датчик загазованности СГОЭС (Метан)" Кол-во: 18

"Позиция 791" "Датчик контроля загазованности горючих газов СГОЭС-М, тип газа: метан. ЖСКФ 413311.002 ТУ." Кол-во: 2

"Позиция 792" "Датчик контроля пламени оптический ДКПО-01" Кол-во: 1

"Позиция 793" "Светильник светодиодный ОЭСС-СД 11К УХЛ1 IP65" Кол-во: 25

"Позиция 794" "Светильник под компактную люминесцентную лампу взрывозащищенный подвес на крюке ВАД81-ЭНЕСБ.Л.45К-У1 45Вт 1ExdllCT6 IP65" Кол-во: 15

"Позиция 795" "Светильник уличный светодиодный ПССВ05-06-115" Кол-во: 4

"Позиция 796" "Светильник светодиодный взрывозащищенный ВЭЛАН31-СД.Л.20-УХЛ1 20Вт 1ExdIICT6" Кол-во: 9

"Позиция 797" "Лампа светодиодная iRLED-A60 E27 12W-N" Кол-во: 100

"Позиция 798" "Лампа светодиодная iRLED-A60 E27 12W-N" Кол-во: 260

"Позиция 799" "Тепловентилятор ТВ-12, 12кВт 380в" Кол-во: 2

"Позиция 800" "Обогреватель взрывозащищенный Ризур ОША-Р-4-АR-T4-220-30-0-1-0 ExmbllCT4Gbx" Кол-во: 4

"Позиция 801" "Лампа люминесцентная FL18W/635 мощность 18Вт,световой поток 1060лм, цветовая температура 3500К,средняя температура горения 10000ч,размеры- 604х27мм,тип цоколя G13,индекс цветопередачи Ra-60,белый цвет излучения" Кол-во: 605

"Позиция 802" "Выключатель OptiDin BM63-1B20УХЛ3 КЭАЗ" Кол-во: 1

"Позиция 803" "Коробка ответвительная КОР-94-4" Кол-во: 103

"Позиция 804" "Батарея аккумуляторная СГГН(ф)12-125" Кол-во: 8

"Позиция 805" "Манометр ДМ2010Сг 600кПа класс точности 1,5 IP40 ТУ 4212-040-00225590-2001 радиальный штуцер" Кол-во: 15

"Позиция 806" "Тягонапоромер ТНМП-52 М2 (+- 3 КПА)" Кол-во: 5

"Позиция 807" "Термопреобразователь ТСМУ 014-02.51 (L120, -50+100C, 4-20мА)" Кол-во: 1

"Позиция 808" "Комплект ЗИП ЭПУУ-7-1" Кол-во: 2

"Позиция 809" "Комплект автоматики КСУ-МАК-7-24 подогревателя газа ПТПГ-30 (ЭЛЬКОМ)" Кол-во: 1

"Позиция 810" "Манометр МП4-УУ2 0-400 кгс/см2 кл.т.1,5" Кол-во: 10

"Позиция 811" "Манометр МП4-У 4МПа класс точности 1,5 IP40 ТУ 311-00225621.167-97 радиальный штуцер" Кол-во: 10

"Позиция 812" "Манометр МП4-У 2,5МПа класс точности 1,5 IP40 ТУ 311-00225621.167-97 радиальный штуцер" Кол-во: 12

"Позиция 813" "Бобышка БП1-М20х1,5-55 ТУ 36-1097-85" Кол-во: 4