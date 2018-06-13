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    Главная / Торги / № 0001/17/1.1/0077086/ТГУфа/ЗП/ГОС/Э/13.06.2018 Поставка электрооборудования, комплектующих для оборудования КИПиА и средств связи для нужд ООО «Газпром трансгаз Уфа»

    № 0001/17/1.1/0077086/ТГУфа/ЗП/ГОС/Э/13.06.2018 Поставка электрооборудования, комплектующих для оборудования КИПиА и средств связи для нужд ООО «Газпром трансгаз Уфа»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь18.07.2018 12:0018.07.2018 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806601571Дата и время окончания срока приема заявок № 0001/17/1.1/0077086/ТГУфа/ЗП/ГОС/Э/13.06.2018 Поставка электрооборудования, комплектующих для оборудования КИПиА и средств связи для нужд ООО «Газпром трансгаз Уфа»196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, литер АПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    31806601571

    Уникальный номер закупки

    17/1.1/0077086/ТГУфа

    Номер закупки

    Наименование закупки

    № 0001/17/1.1/0077086/ТГУфа/ЗП/ГОС/Э/13.06.2018 Поставка электрооборудования, комплектующих для оборудования КИПиА и средств связи для нужд ООО «Газпром трансгаз Уфа»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    13.06.2018 19:19

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    77086 Документация для публикации.rar

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    77086 Уведомление о продлении.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПАО Газпром
    Все закупки и тендеры ПАО Газпром

    Юридический адрес

    197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1

    Почтовый адрес

    197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1

    Контактный телефон

    +7 812 609-30-99

    Факс

    +7 495 719-66-61

    Адрес электронной почты

    Zakupki@adm.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Кудин Константин Юрьевич

    Место рассмотрения предложений

    196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, литер А

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город

    Закупки и тендеры Оборудование для измерения, испытаний и навигации

    Закупки и тендеры Аппаратура распределительная и регулирующая электрическая

    Закупки и тендеры Оборудование электрическое осветительное

    Закупки и тендеры Услуги по оптовой торговле прочими машинами и оборудованием

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    № 0001/17/1.1/0077086/ТГУфа/ЗП/ГОС/Э/13.06.2018 Поставка электрооборудования, комплектующих для оборудования КИПиА и средств связи для нужд ООО «Газпром трансгаз Уфа»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    18.07.2018 12:00 GMT +318.07.2018 12:0018.07.2018 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806601571Дата и время окончания срока приема заявок № 0001/17/1.1/0077086/ТГУфа/ЗП/ГОС/Э/13.06.2018 Поставка электрооборудования, комплектующих для оборудования КИПиА и средств связи для нужд ООО «Газпром трансгаз Уфа»196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, литер А

    Дата и время вскрытия заявок

    19.07.2018 12:0019.07.2018 12:0019.07.2018 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31806601571Дата и время вскрытия заявок № 0001/17/1.1/0077086/ТГУфа/ЗП/ГОС/Э/13.06.2018 Поставка электрооборудования, комплектующих для оборудования КИПиА и средств связи для нужд ООО «Газпром трансгаз Уфа»196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, литер А

    Подведение итогов не позднее

    25.07.2018 19:0025.07.2018 19:0025.07.2018 19:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806601571Подведение итогов не позднее № 0001/17/1.1/0077086/ТГУфа/ЗП/ГОС/Э/13.06.2018 Поставка электрооборудования, комплектующих для оборудования КИПиА и средств связи для нужд ООО «Газпром трансгаз Уфа»196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, литер А

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    25.07.201825.07.2018 19:0025.07.2018 19:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806601571Подведение итогов не позднее № 0001/17/1.1/0077086/ТГУфа/ЗП/ГОС/Э/13.06.2018 Поставка электрооборудования, комплектующих для оборудования КИПиА и средств связи для нужд ООО «Газпром трансгаз Уфа»196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, литер А

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    № 0001/17/1.1/0077086/ТГУфа/ЗП/ГОС/Э/13.06.2018 Поставка электрооборудования, комплектующих для оборудования КИПиА и средств связи для нужд ООО «Газпром трансгаз Уфа»

    Начальная цена

    87 941 289,56

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    «Газпром трансгаз Уфа»
    Все закупки и тендеры «Газпром трансгаз Уфа»

    Адрес местонахождения

    450054, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Уфа, Рихарда Зорге, 59

    450054, Российская Федерация, 02, Уфа, г. Уфа, ул. Р. Зорге, д.59

    Классификатор ОКПД2

    26.51.70.190

    Приборы автоматические регулирующие и контрольно-измерительные прочие

    27.12.10.110

    Выключатели, контакторы и реверсоры переменного тока высокого напряжения (выключатели силовые высоковольтные)

    46.69.1

    Услуги по оптовой торговле прочими машинами и оборудованием

    27.40.39.119

    Светильники и устройства осветительные прочие, не включенные в другие группировки, предназначенные для использования с лампами прочих типов

    Классификатор ОКВЭД2

    26.51

    Производство инструментов и приборов для измерения, тестирования и навигации

    27.12

    Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры

    27.40

    Производство электрических ламп и осветительного оборудования

    46.69

    Торговля оптовая прочими машинами и оборудованием

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Светильник светодиодный ОЭСС-СД 11К УХЛ1 IP65"

    Кол-во: 12

    "Позиция 2"

    "Светильник аварарийного освещения Ракета 02-30 LED. АКБ 1,2ч"

    Кол-во: 18

    "Позиция 3"

    "Светильник светодиодный ОЭСС-СД 11К УХЛ1 IP65"

    Кол-во: 25

    "Позиция 4"

    "Светильник уличный светодиодный ПССВ05-06-115"

    Кол-во: 42

    "Позиция 5"

    "Светильник светодиодный ОЭСС-СД 11К УХЛ1 IP65"

    Кол-во: 30

    "Позиция 6"

    "Лампа люминесцентная FL18W/635 мощность 18Вт,световой поток 1060лм, цветовая температура 3500К,средняя температура горения 10000ч,размеры- 604х27мм,тип цоколя G13,индекс цветопередачи Ra-60,белый цвет излучения"

    Кол-во: 150

    "Позиция 7"

    "Светильник светодиодный ПССВ04-07-145"

    Кол-во: 2

    "Позиция 8"

    "Светильник светодиодный ОЭСС-СД 11К УХЛ1 IP65"

    Кол-во: 2

    "Позиция 9"

    "Лампа бактерицидная ДБ-75-2С"

    Кол-во: 20

    "Позиция 10"

    "Светильник светодиодный ОЭСС-СД 11К УХЛ1 IP65"

    Кол-во: 4

    "Позиция 11"

    "Светильник светодиодный пылевлагозащищенный ОЭСС-СД.П. 35 УХЛ4 IP 65"

    Кол-во: 48

    "Позиция 12"

    "Лампа светодиодная iRLED-A60 E27 8W-N"

    Кол-во: 100

    "Позиция 13"

    "Лампа светодиодная iRLED-A60 E27 12W-N"

    Кол-во: 50

    "Позиция 14"

    "Лампа светодиодная Т8-1200mm, LТ-Т8-20-1200-СW-C-CM, 4000-5500К"

    Кол-во: 10

    "Позиция 15"

    "Лампа светодиодная Т8 - 600mm,LТ-Т8-10-600-СW-C-CM,4000-5500К"

    Кол-во: 60

    "Позиция 16"

    "Лампа накаливания местного освещения МО36-40 36В 40Вт E27"

    Кол-во: 40

    "Позиция 17"

    "Светильник аварийный светодиодный LEDx60 6ч непостоянный IP20"

    Кол-во: 10

    "Позиция 18"

    "Светильник уличный светодиодный ПССВ05-06-115"

    Кол-во: 15

    "Позиция 19"

    "Светильник аварийного освещения SKAT LT-2330 LED"

    Кол-во: 30

    "Позиция 20"

    "Светильник ПССВ05-06-145"

    Кол-во: 19

    "Позиция 21"

    "Светильник офисный светодиодный ОЭСС-СД.У 32/1 УХЛ4"

    Кол-во: 792

    "Позиция 22"

    "Светильник ВАД-81-ЭНСБ.Л.65 В УХЛ1 1ExdllCT6 IP65"

    Кол-во: 14

    "Позиция 23"

    "Светильник шахтный головной аккумуляторный СГГ 05.О5"

    Кол-во: 2

    "Позиция 24"

    "Лампа светодиодная iRLED-A60 E27 8W-N"

    Кол-во: 130

    "Позиция 25"

    "Лампа люминесцентная FL18W/635 мощность 18Вт,световой поток 1060лм, цветовая температура 3500К,средняя температура горения 10000ч,размеры- 604х27мм,тип цоколя G13,индекс цветопередачи Ra-60,белый цвет излучения"

    Кол-во: 225

    "Позиция 26"

    "Лампа дуговая натриевая высокого давления трубчатая ДНаТ-150 Е40 150Вт 115В 6600ч УХЛ2"

    Кол-во: 5

    "Позиция 27"

    "Светильник взрывозащищенный ВЗГ-200 М2, 1ExdIIСT3...Т6Gb/ExtbIIICТ135°СDb, IP65, УХЛ1"

    Кол-во: 5

    "Позиция 28"

    "Светильник под компактную люминесцентную лампу взрывозащищенный подвес на крюке ВАД81-ЭНЕСБ.Л.45К-У1 45Вт 1ExdllCT6 IP65"

    Кол-во: 8

    "Позиция 29"

    "Лампа местного освещения МО 24-60"

    Кол-во: 15

    "Позиция 30"

    "Лампа дуговая натриевая высокого давления трубчатая ДНаТ-250 E40 250Вт У1"

    Кол-во: 5

    "Позиция 31"

    "Лампа полупроводниковая ЛПРЖ-01 ГОСТ"

    Кол-во: 8

    "Позиция 32"

    "Светильник светодиодный ОЭСС-СД 11К УХЛ1 IP65"

    Кол-во: 41

    "Позиция 33"

    "Лампа люминесцентная FL18W/635 мощность 18Вт,световой поток 1060лм, цветовая температура 3500К,средняя температура горения 10000ч,размеры- 604х27мм,тип цоколя G13,индекс цветопередачи Ra-60,белый цвет излучения"

    Кол-во: 200

    "Позиция 34"

    "Лампа дуговая ртутная с люминофором высокого давления ДРЛ-250 Е40 250Вт 130В 12000ч"

    Кол-во: 60

    "Позиция 35"

    "Лампа накаливания коммутаторная КМ24-90"

    Кол-во: 50

    "Позиция 36"

    "Лампа люминесцентная FL18W/635 мощность 18Вт,световой поток 1060лм, цветовая температура 3500К,средняя температура горения 10000ч,размеры- 604х27мм,тип цоколя G13,индекс цветопередачи Ra-60,белый цвет излучения"

    Кол-во: 965

    "Позиция 37"

    "Светильник РВО-220 60вт 12м переносной с решеткой"

    Кол-во: 2

    "Позиция 38"

    "Светильник ОЭСС-СД.П.35 УХЛ4 IP 65"

    Кол-во: 21

    "Позиция 39"

    "Лампа светодиодная СДЛ-КС 80W Е40 4700K"

    Кол-во: 99

    "Позиция 40"

    "Светильник светодиодный пылевлагозащищенный ОЭСС-СД.П. 35 УХЛ4 IP 65"

    Кол-во: 176

    "Позиция 41"

    "Лампа ультрафиолетовая ДБ-48 (GHO436T5L) для установки обеззараживания воды DUV-1-48-N BSC."

    Кол-во: 1

    "Позиция 42"

    "Лампа светодиодная iRLED-GX53 6W-N"

    Кол-во: 30

    "Позиция 43"

    "Лампа галогенная КГ-1500 вт 220в R7S"

    Кол-во: 24

    "Позиция 44"

    "Светильник светодиодный пылевлагозащищенный ОЭСС-СД.П. 35 УХЛ4 IP 65"

    Кол-во: 26

    "Позиция 45"

    "Светильник светодиодный ПССВ 04-04 105Вт"

    Кол-во: 28

    "Позиция 46"

    "Светильник светодиодный ПССВ05-06-145"

    Кол-во: 3

    "Позиция 47"

    "Светильник светодиодный пылевлагозащищенный ОЭСС-СД.П. 35 УХЛ4 IP 65"

    Кол-во: 39

    "Позиция 48"

    "Светильник светодиодный ОЭСС-СД 11К УХЛ1 IP65"

    Кол-во: 69

    "Позиция 49"

    "Светильник офисный светодиодный ОЭСС-СД.У 32/1 УХЛ4"

    Кол-во: 806

    "Позиция 50"

    "Комплект носимых знаков ограждения КЗО-1"

    Кол-во: 6

    "Позиция 51"

    "Комплект плакатов электробезопасности 7шт."

    Кол-во: 13

    "Позиция 52"

    "Лента оградительная Опасная зона 250м"

    Кол-во: 36

    "Позиция 53"

    "Лента сигнальная ЛСЭ-150"

    Кол-во: 85

    "Позиция 54"

    "Лента сигнальная предупредительная 50мм 200м"

    Кол-во: 12

    "Позиция 55"

    "Лента сигнальная Электро ЛСЭ-150"

    Кол-во: 4

    "Позиция 56"

    "Этикетка 30х30 мм,символ Заземление 96шт"

    Кол-во: 6

    "Позиция 57"

    "Этикетка 40х20 мм символ 12В 100шт."

    Кол-во: 1

    "Позиция 58"

    "Этикетка 40х20 мм символ 36В 100шт."

    Кол-во: 1

    "Позиция 59"

    "Этикетка 40х20 символ 220В (100шт)"

    Кол-во: 4

    "Позиция 60"

    "Этикетка 90х38мм символ 220В (21шт)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 61"

    "Лампа светодиодная iRLED-A60 E27 12W-N"

    Кол-во: 19

    "Позиция 62"

    "Лампа светодиодная iRLED-A60 E27 8W-N"

    Кол-во: 441

    "Позиция 63"

    "Лампа светодиодная iRLED-A60 E27 12W-N"

    Кол-во: 1300

    "Позиция 64"

    "Лампа светодиодная iRLED-A60 E27 10W-N"

    Кол-во: 820

    "Позиция 65"

    "Лампа светодиодная iRLED-P45 E14 4W-N"

    Кол-во: 245

    "Позиция 66"

    "Лампа светодиодная iRLED-A60 E27 8W-N"

    Кол-во: 700

    "Позиция 67"

    "Лампа светодиодная iRLED-C37 свеч E14 5W"

    Кол-во: 125

    "Позиция 68"

    "Лампа светодиодная iRLED -G9 3W-N"

    Кол-во: 10

    "Позиция 69"

    "Лампа галогенная Космос G4 12v 20w"

    Кол-во: 20

    "Позиция 70"

    "Лампа галогенная Космос GY6.35 35W 12"

    Кол-во: 20

    "Позиция 71"

    "Лампа галогенная Космос G4 6v 15w"

    Кол-во: 20

    "Позиция 72"

    "Лампа 30W BASIC T8 G13 L 30 W/640"

    Кол-во: 16

    "Позиция 73"

    "Лампа накаливания местного освещения МО24-60 24В 60Вт E27"

    Кол-во: 30

    "Позиция 74"

    "Светильник шахтный головной аккумуляторный СГГ 05.О5"

    Кол-во: 24

    "Позиция 75"

    "Светильник светодиодный ОЭСС-СД 11К УХЛ1 IP65"

    Кол-во: 6

    "Позиция 76"

    "Светильник уличный светодиодный ПССВ05-06-115"

    Кол-во: 22

    "Позиция 77"

    "Светильник светодиодный ОЭСС-СД 11К УХЛ1 IP65"

    Кол-во: 20

    "Позиция 78"

    "Лампа iRLED A60-1 E27 12W-W"

    Кол-во: 80

    "Позиция 79"

    "Светильник светодиодный ОЭСС-СД 11К УХЛ1 IP65"

    Кол-во: 10

    "Позиция 80"

    "Светильник офисный светодиодный ОЭСС-СД.У 32/1 УХЛ4"

    Кол-во: 102

    "Позиция 81"

    "Светильник светодиодный ОЭСС-СД 11К УХЛ1 IP65"

    Кол-во: 10

    "Позиция 82"

    "Светильник уличный светодиодный ПССВ05-06-115"

    Кол-во: 97

    "Позиция 83"

    "Светильник светодиодный офисный ОЭСС-СД.П.35 УХЛ4"

    Кол-во: 55

    "Позиция 84"

    "Светильник светодиодный офисный ОЭСС-СД.П.35 УХЛ4"

    Кол-во: 44

    "Позиция 85"

    "Светильник светодиодный офисный ОЭСС-СД.П.35 УХЛ4"

    Кол-во: 3

    "Позиция 86"

    "Разъединитель РЛНД-I.1-10Б/400Н УХЛ1 с приводом ПРНЗ-10 УХЛ1"

    Кол-во: 2

    "Позиция 87"

    "Пускатель магнитный ПМЛ 1210 220В с РТЛ 1006"

    Кол-во: 6

    "Позиция 88"

    "Батарейка GP CR2032 BLI"

    Кол-во: 40

    "Позиция 89"

    "Розетка скрытая с заземлением РОНДО 250В 16А со шторками белая IP44 (RS16-126B-BI) ГОСТ Р 51322.1-2011"

    Кол-во: 25

    "Позиция 90"

    "Выключатель ВА47-29-3С16-УХЛ3-КЭАЗ"

    Кол-во: 24

    "Позиция 91"

    "Щит распределительный с цельнометаллической дверкой ЩРН 2-12-1-УХЛ4"

    Кол-во: 10

    "Позиция 92"

    "Вставка диэлектрическая Вставка диэлектрическая"

    Кол-во: 1

    "Позиция 93"

    "Выключатель дифференциального тока УЗО ВД1-63 2Р 16А 30mA"

    Кол-во: 17

    "Позиция 94"

    "Предохранитель высоковольтный ПКТ 101-6-2-20 У3"

    Кол-во: 2

    "Позиция 95"

    "Выключатель автоматический АП-50Б 2МТ 25А"

    Кол-во: 2

    "Позиция 96"

    "Выключатель 1-клавишный СП Classic 10A белый"

    Кол-во: 12

    "Позиция 97"

    "Выключатель 2-клавишный СП Classic 10A белый"

    Кол-во: 12

    "Позиция 98"

    "Предохранитель ПКТ 101-10-10-12,5 У3"

    Кол-во: 19

    "Позиция 99"

    "Выключатель автоматический ВА47-29 3п 100А С"

    Кол-во: 5

    "Позиция 100"

    "Предохранитель ПКТ 101-10-3,2-20 У1"

    Кол-во: 5

    "Позиция 101"

    "Разъем штепсельный 380в L+PE+N Модель 115 розетка стационарная вилка переносная"

    Кол-во: 3

    "Позиция 102"

    "Вилка штепсельная В 16-242 250В,10А"

    Кол-во: 5

    "Позиция 103"

    "Блок розеток Rem-16 с выключателем, 8 Shuko, 16A, алюминевый корпус 19", шнур 1,8 м"

    Кол-во: 1

    "Позиция 104"

    "Фонарь аккумуляторный светодиодный Экотон-1 с корпусом из ударопрочной пластмассы высокой стойкости к ударам с поворотным механизмом для изменения угла наклона лампы с 12 светодиодами с LiIon аккумулятором емкостью 4,5Ач массой 1600г"

    Кол-во: 38

    "Позиция 105"

    "Проводник заземляющий П-750 L=0.750м"

    Кол-во: 100

    "Позиция 106"

    "Выключатель ВА47-29-2С10-УХЛ3-КЭАЗ"

    Кол-во: 21

    "Позиция 107"

    "Розетка одноместная с/з РС16-004"

    Кол-во: 100

    "Позиция 108"

    "Указатель напряжения ПИН-90"

    Кол-во: 6

    "Позиция 109"

    "Выключатель ВА47-29-3С63-УХЛ3-КЭАЗ"

    Кол-во: 5

    "Позиция 110"

    "Заземление переносное ЗПЛЗ-ПТР-15 для наложения с земли на ВЛ до 15 кв"

    Кол-во: 4

    "Позиция 111"

    "Штанга изолирующая до 1000 В. ШО-1"

    Кол-во: 2

    "Позиция 112"

    "Аккумулятор GP(R03 ААА 286) 650мАч"

    Кол-во: 194

    "Позиция 113"

    "Обогреватель взрывозащищенный РИЗУР ОША-Р-10-F-(+10)-T4-220-50-0-1-0 1 ExmbllCT4Gbx"

    Кол-во: 4

    "Позиция 114"

    "Выключатель 2-х клавишный А56-029"

    Кол-во: 25

    "Позиция 115"

    "Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 100Ах-аС"

    Кол-во: 59

    "Позиция 116"

    "Выключатель OptiDin BM63-3B63УХЛ3 КЭАЗ"

    Кол-во: 15

    "Позиция 117"

    "Выключатель OptiDin BM63-1B6УХЛ3 КЭАЗ"

    Кол-во: 10

    "Позиция 118"

    "Щит ОЩВ-12 (63/16А) УХЛ4 щиток освещения"

    Кол-во: 3

    "Позиция 119"

    "Рейка DIN оцинкованная YDN10-0030 (30см)"

    Кол-во: 4

    "Позиция 120"

    "Проводник заземляющий ЗП1 (1000мм)"

    Кол-во: 61

    "Позиция 121"

    "Выключатель автоматический АП50 2МТ 40А"

    Кол-во: 2

    "Позиция 122"

    "Выключатель дифференциального тока ВД1-63 (УЗО) 2Р 16А 10мА"

    Кол-во: 10

    "Позиция 123"

    "Элемент нагревательный НСВ-200"

    Кол-во: 3

    "Позиция 124"

    "Электронагреватель ТЭН электрический 444-3.5-6.5/9 ОР230 В3"

    Кол-во: 2

    "Позиция 125"

    "Розетка стационарная наружной установки 32А 3П 380В IP44"

    Кол-во: 2

    "Позиция 126"

    "Розетка переносная электрическая 32А 3П 380в IP44"

    Кол-во: 4

    "Позиция 127"

    "Выключатель автоматический ВМ63 1ХС 25А"

    Кол-во: 2

    "Позиция 128"

    "Выключатель автоматический ВМ63 1ХС 16А"

    Кол-во: 4

    "Позиция 129"

    "Вилка переносная силовая 025 3Р+РЕ+N 32A 380V"

    Кол-во: 20

    "Позиция 130"

    "Изолятор проходной ИПУ-10/630/7,5 УХЛ1"

    Кол-во: 11

    "Позиция 131"

    "Ограничитель перенапряжений нелинейный ОПН-П-10/12,0 УХЛ1"

    Кол-во: 8

    "Позиция 132"

    "Колпачек К-9 для изолятора ШФ шаг резьбы 6,4 для штыря Ш-24"

    Кол-во: 130

    "Позиция 133"

    "Изолятор опорный ИОР-10-7,5-IIIУХЛ1"

    Кол-во: 10

    "Позиция 134"

    "Предохранитель ПКТ 101-10-2-12,5 У3"

    Кол-во: 8

    "Позиция 135"

    "Конфорка электрическая КЭТ-0,12/295Х417"

    Кол-во: 25

    "Позиция 136"

    "Пускатель ПМ12-100150 220 неревесивный б/реле IP20 2з+2р 220"

    Кол-во: 4

    "Позиция 137"

    "Выключатель ВПК-2111"

    Кол-во: 3

    "Позиция 138"

    "Реле РП 21-003-УХЛ4-220"

    Кол-во: 4

    "Позиция 139"

    "Пускатель магнитный ПМЛ 1220 380В прайс с РТЛ 1007(1,5-2,6А)"

    Кол-во: 4

    "Позиция 140"

    "Изолятор ПС-70Д"

    Кол-во: 11

    "Позиция 141"

    "Пускатель магнитный ПМЛ 4210 380В с РТЛ 2057(38-52А)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 142"

    "Пускатель магнитный ПМЛ 1220 380В с РТЛ 1008 (2,4-4А)"

    Кол-во: 9

    "Позиция 143"

    "Заземление переносное ПЗРУ-1М сечение заземляющего провода 25мм2 до 1кВ ток термической стойкости 2,5кА 1 штанга"

    Кол-во: 4

    "Позиция 144"

    "Штанга оперативная ШО-10"

    Кол-во: 6

    "Позиция 145"

    "Коробка соединительная взрывозащищенная КСВ-4-2 1ExdllBT3 с 40 клеммами МВК6/Е с 6 вводами 25А 400В IP65"

    Кол-во: 6

    "Позиция 146"

    "Измеритель поляризационного потенциала ИПП-1 Менделеевец"

    Кол-во: 2

    "Позиция 147"

    "Громкоговоритель рупорный 10 ГР-38"

    Кол-во: 12

    "Позиция 148"

    "Выключатель ВА47-29-1С25-УХЛ3-КЭАЗ"

    Кол-во: 5

    "Позиция 149"

    "Выключатель автоматический ВА 101-1Р-025А-С"

    Кол-во: 4

    "Позиция 150"

    "Реле давления РМ 5 1-5 бар 1/4 250в 10-16А IP 44 00082 ОГ-1"

    Кол-во: 4

    "Позиция 151"

    "Розетка РАр10-3-ОПс заземлением на DIN-рейку ИЭК арт.MRD10-16"

    Кол-во: 10

    "Позиция 152"

    "Выключатель OptiDin ВМ63-2С4-УХЛ3 КЭАЗ"

    Кол-во: 29

    "Позиция 153"

    "Выключатель OptiDin ВМ63-2С2-УХЛ3 КЭАЗ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 154"

    "Шнур телефонный витой, трубка-телефонный аппарат белый 2м"

    Кол-во: 10

    "Позиция 155"

    "Конденсатор 3300 мкФ 6.3 V 105 C"

    Кол-во: 50

    "Позиция 156"

    "Конденсатор 2200 мкФ 6.3 V 105C"

    Кол-во: 50

    "Позиция 157"

    "Конденсатор 1800 мкФ 6.3 V 105C"

    Кол-во: 50

    "Позиция 158"

    "Подстанция КТП-СЭЩ-К-ВК-25/10/0.4-УХЛ1"

    Кол-во: 1

    "Позиция 159"

    "Субмодуль на 16 аналоговых абонентов DX-500N-16SD"

    Кол-во: 1

    "Позиция 160"

    "Пускатель магнитный ПМЛ-1210-220В"

    Кол-во: 24

    "Позиция 161"

    "Модуль на 16 аналоговых абонентов DX-500N-16S"

    Кол-во: 1

    "Позиция 162"

    "Аккумулятор Motorola PMNN4154 NiMH 2200mAH"

    Кол-во: 15

    "Позиция 163"

    "Пускатель магнитный ПМЛ-2501 380в"

    Кол-во: 3

    "Позиция 164"

    "Пускатель магнитный ПМ12-040240"

    Кол-во: 6

    "Позиция 165"

    "Выключатель автоматический АП 50Б-3МТ 25А"

    Кол-во: 10

    "Позиция 166"

    "Электродвигатель 4А132М8 5,5кВт 720 об/мин"

    Кол-во: 4

    "Позиция 167"

    "Счетчик электрический ЦЭ-6803В 1Т2,0 220В1-7,5А"

    Кол-во: 2

    "Позиция 168"

    "АЗК.ПВЕК.160.П.20Г-2-200.КЗ"

    Кол-во: 2

    "Позиция 169"

    "Электронагреватель трубчатый (тэн) с креплением для аквадистилятора модели АЭ-25, обозачение ТЭН86А10/3,0Х220РБ_т, медный, мощн"

    Кол-во: 6

    "Позиция 170"

    "Батарея аккумуляторная ШТАРК АГН 12-125ФМ"

    Кол-во: 36

    "Позиция 171"

    "Катушка со скользящим контактом КСК-1 Менделеевец с проводом ГУСП-141 длиной 1000м на заплечной станине СТ-1, КСК-1-ГУСП141-1000-СТ1"

    Кол-во: 3

    "Позиция 172"

    "Батарея аккумуляторная PMNN4103 для радиостанций Motorola номинальное напряжение 7,5 В, номинальная емкость 2200 мАч."

    Кол-во: 65

    "Позиция 173"

    "Батарея аккумуляторная KNB-26N для радиостанций Kenwood. Номинальное напряжение 7,2 В, номинальная емкость 2000 мАч."

    Кол-во: 12

    "Позиция 174"

    "Батарея аккумуляторная HNN9008А для радиостанций Motorola 7,5В 1400 мАч"

    Кол-во: 10

    "Позиция 175"

    "Батарея аккумуляторная HNN9009A для радиостанций Motorola, номинальное напряжение 7,5 В, номинальная емкость 1900 мАч."

    Кол-во: 92

    "Позиция 176"

    "Ящик силовой ЯРП-11М-311-54-УХЛ3. Ящик силовой с 3-х полюсным рубильником. Номинальный ток плавких вставок: 100 А."

    Кол-во: 3

    "Позиция 177"

    "Реле контроля напряжения РКФ-М05-1-15 АС400В УХЛ4 , артикул 4640016934683. Напряжение питания фазное/линейное Uном - 400 В. 2 п"

    Кол-во: 2

    "Позиция 178"

    "Антенна УКВ АН5-433, диапазон рабочих частот 433...435 МГц, коэффициент усиления 8 дБ, максимальная подводимая мощность 100 Вт,"

    Кол-во: 10

    "Позиция 179"

    "Контроллер беспроводной УДК-КИП-ИПР, диапазон частот 868 МГц, осуществляет измерение параметров ЭХЗ и передачу данных по радиаканалу, дальность связи до 3 км, устанавливается в КИП. Рабочая температура от -40 до +70C."

    Кол-во: 3

    "Позиция 180"

    "Контроллер беспроводной УДК-КИП-КСР, диапазон частот 868 МГц, дальность связи до 3 км, осуществляет сбор данных от КИП по радиоканалу, архивирует и передает по интерфейсу RS-485, протокол Modbus RTU"

    Кол-во: 1

    "Позиция 181"

    "Обогреватель взрывозащищенный Ризур ОША-Р-4-АR-T4-220-30-0-1-0 ExmbllCT4Gbx"

    Кол-во: 1

    "Позиция 182"

    "Реле контроля напряжения РКН-3-26-15 АС230В/АС400В УХЛ4 , артикул 4640016938612. Напряжение питания фазное/линейное Uном - 230/"

    Кол-во: 4

    "Позиция 183"

    "DTR 1/12/1500(LT) устройство защитное"

    Кол-во: 3

    "Позиция 184"

    "Указатель проверки совпадения фаз УПСФ-10 (исполнение 1). Номинальное рабочее напряжение 6-10 кВ"

    Кол-во: 3

    "Позиция 185"

    "Коммутатор LTV NIF-1008 120, Бюджет 120Вт, 8 портов РоЕ+ (30вт), 1 порт RJ45 + 1 SFP (1Гб), грозозащита 6кВа, темп.-40+75C"

    Кол-во: 3

    "Позиция 186"

    "Переключатель пакетный ППКП-25А"

    Кол-во: 24

    "Позиция 187"

    "Батарея аккумуляторная размер С (Ni-MH)никель-металлгидридные (1,2В; 4500мАч) для систем локаций ГНБ Subsite 752, Eclipse."

    Кол-во: 12

    "Позиция 188"

    "Трансформатор Рет-ТН - блок трехфазного преобразователя напряжения, предназначенный для расширения функциональных возможностей Ретом-51"

    Кол-во: 1

    "Позиция 189"

    "Шкаф 19" телекоммуникационный 6U настенный. 650x350x350. Лицевая дверь- металлическая"

    Кол-во: 1

    "Позиция 190"

    "Устройство зарядное марки PKCELL 8182"

    Кол-во: 1

    "Позиция 191"

    "Электропривод ALLFA ASTRA AS 230-5-S воздушный с возвратной пружиной 220 В, 5 Н/м"

    Кол-во: 7

    "Позиция 192"

    "Электропривод ALLFA ASTRA FS 230-7-S противопожарный с возвратной пружиной 220 В, 7Н/м"

    Кол-во: 6

    "Позиция 193"

    "Контроллер ОВЕН ПЛК160-24.У-L (программируемый логический контроллер) ТУ 4552-003-46526536-2008. Производитель: ООО ПО ОВЕН, Рос"

    Кол-во: 1

    "Позиция 194"

    "Контроллер ОВЕН ПЛК154-220.И-М (моноблочный контроллер). Производитель: ООО Производственное объединение ОВЕН. ТУ 4252-002-46526"

    Кол-во: 1

    "Позиция 195"

    "Клапан электромагнитный СЕНС ЭПВ-2-220В, маркировка взрывозащиты 1ExdIIBT4"

    Кол-во: 2

    "Позиция 196"

    "Ящик силовой ЯРП-11М 711-54-УХЛ3 600х300х180 с рубильником 3-х полюсным ВР-32 на 2 направления без вспомогательных контактов,"

    Кол-во: 2

    "Позиция 197"

    "Пушка тепловая ЭЛВИН ЭК 18П-2, 380В, 18кВт"

    Кол-во: 1

    "Позиция 198"

    "Щит распределительный ЩРН-3х12-1-УХЛ4 IP31 310х500х120 встроенный, с цельно- металлической дверкой"

    Кол-во: 10

    "Позиция 199"

    "Выключатель ВА47-29-1С32-УХЛ3-КЭАЗ"

    Кол-во: 31

    "Позиция 200"

    "Контроллер ОВЕН ПЛК160-24.У-L (программируемый логический контроллер)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 201"

    "Контроллер ОВЕН ПЛК154-220.И-М (моноблочный контроллер)."

    Кол-во: 1

    "Позиция 202"

    "ПКМ.ПВЕК.БКМ.1.1"

    Кол-во: 4

    "Позиция 203"

    "Шкаф ВШУ-2 6 3 5 5 2 3 6 /1800х800х600/RAL7032."

    Кол-во: 2

    "Позиция 204"

    "Блок питания БП-01 для преобразователя катодной защиты ПНКЗ-ППЧ-М10 серии В, САНТ.436614.011"

    Кол-во: 1

    "Позиция 205"

    "Кросс-плата БКУ для преобразователя катодной защиты ПНКЗ-ППЧ-М10 серии В, САНТ.687253.035"

    Кол-во: 1

    "Позиция 206"

    "Блок источника питания БИП-01 для преобразователя катодной защиты ПНКЗ- ППЧ-М10-40-48-У2-В-485, САНТ.435111.001"

    Кол-во: 1

    "Позиция 207"

    "Кросс-плата БИП для преобразователя катодной защиты ПНКЗ-ППЧ-М10 серии В, САНТ.687254.008"

    Кол-во: 2

    "Позиция 208"

    "Измеритель параметров ИП-01 для преобразователя катодной защиты ПНКЗ- ППЧ-М10 серии В, САНТ.411619.002."

    Кол-во: 11

    "Позиция 209"

    "Комплект измерительных проводов для измерителя поляризационного потенциала ИПП-1 Менделеевец (в комплекте 3 штуки)"

    Кол-во: 3

    "Позиция 210"

    "Набор ЭВП-Д8-25 для ПКВ Менделеевец для высокотемпературной пайки кабеля сечением 25мм2 к металлическому сооружению, в составе: электрод ЭВП-Д8 - 1шт., наконечник кабельный 25-8-7 КО - 1 шт., керамическое кольцо ф8 - 1 шт."

    Кол-во: 1

    "Позиция 211"

    "Наконечник пробка для ЭМС ХИМС.02.003.03"

    Кол-во: 2

    "Позиция 212"

    "Стакан для ЭМС ХИМС.02.003.03"

    Кол-во: 1

    "Позиция 213"

    "Тройник электрический ШАР 220В, 16 А белый"

    Кол-во: 10

    "Позиция 214"

    "Батарея аккумуляторная СГАН 12-12"

    Кол-во: 18

    "Позиция 215"

    "Батарея аккумуляторная СГАН(ф) 12-125"

    Кол-во: 2

    "Позиция 216"

    "Батарея аккумуляторная СГГН 12-150"

    Кол-во: 12

    "Позиция 217"

    "Батарея аккумуляторная СГГН 12-100"

    Кол-во: 4

    "Позиция 218"

    "Батарея аккумуляторная СГГН 12-65"

    Кол-во: 18

    "Позиция 219"

    "Батарея аккумуляторная СГГН 12-55"

    Кол-во: 28

    "Позиция 220"

    "Батарея аккумуляторная СГАН 12-55(50)"

    Кол-во: 7

    "Позиция 221"

    "Батарея аккумуляторная ШТАРК АГН 12-55А"

    Кол-во: 28

    "Позиция 222"

    "Батарея аккумуляторная ШТАРК АГН 12-5М"

    Кол-во: 5

    "Позиция 223"

    "Батарея аккумуляторная ШТАРК АГН 12-7М"

    Кол-во: 62

    "Позиция 224"

    "Контроллер Pixel-2511-02-0; 6вх. (NPN/PNP)/3вых.(2реле5А,1симитор 500мА), 5аналог.вх.(Pt1000), 1аналог.вх.(0...10В/4...20мА),2а"

    Кол-во: 4

    "Позиция 225"

    "Аккумулятор YUASA NPW45-12 12V, 45W"

    Кол-во: 4

    "Позиция 226"

    "Фильтр сетевой pilot-s на 6 розет длина 3м"

    Кол-во: 19

    "Позиция 227"

    "Модуль SFP CWDM оптический, дальность до 60км (17dB), 1490нм, SNR-SFP- C49-60"

    Кол-во: 2

    "Позиция 228"

    "Контактор ПМЛ-2160М-25А-24АС-Б-УХЛ4-КЭАЗ, номинальный ток Iн=25А; напряжение катушки управления U=25В;"

    Кол-во: 3

    "Позиция 229"

    "Аппарат пускорегулирующий ЭПРА-Л 220-1х75-2201-07 UV G75T8"

    Кол-во: 4

    "Позиция 230"

    "Электроагрегат бензиновый ВЕПРЬ АБП 4,2-230 ВБ-БСГ Активная мощность 4 кВт. Габариты ("

    Кол-во: 1

    "Позиция 231"

    "Автоматический модульный преобразователь инверторного типа ПНКЗ-ППЧ-М10-40-48-У2-В"

    Кол-во: 20

    "Позиция 232"

    "Устройство автоматическое зарядное УЗПС 24-25 (24 В) для зарядки аккумуляторных батарей 24 В"

    Кол-во: 2

    "Позиция 233"

    "Выключатель автоматический ВА 5735 160А"

    Кол-во: 1

    "Позиция 234"

    "Стабилизатор напряжения Энергия АСН-10000"

    Кол-во: 10

    "Позиция 235"

    "Рейка DIN OMEGA 3F. Код: 02140. Материал: оцинкованная сталь. Отличительные особенности: рейка O-типа с перфорацией."

    Кол-во: 6

    "Позиция 236"

    "Блок розеток Rem-16 с выключателем, 8 Shuko, 16A, алюминевый корпус 19", шнур 1,8 м"

    Кол-во: 4

    "Позиция 237"

    "Источник питания ИПИВ-5-ОПТИ/1AC/24В. Артикул: 3977861. -ипмульсный -виброустойчивый"

    Кол-во: 2

    "Позиция 238"

    "Источник бесперебойного питания ENTEL SPB-U30BS2-CH-AK, 3/2.7кВА/кВт, 88(2U)x440x600мм, 14кг"

    Кол-во: 2

    "Позиция 239"

    "Контрольно-измерительный пункт КИП.ПВЕК.2.2. 12-4.БСЗ.10-1"

    Кол-во: 6

    "Позиция 240"

    "Батарея аккумуляторная СГАН 12-7.2"

    Кол-во: 629

    "Позиция 241"

    "Батарея аккумуляторная СГАН 12-4"

    Кол-во: 65

    "Позиция 242"

    "Батарея аккумуляторная СГАН 12--18"

    Кол-во: 122

    "Позиция 243"

    "Удлинитель на катушке Лидер УХЗ 16-003 (КГ 3х2,5 А3) 50м артикул: 11213"

    Кол-во: 8

    "Позиция 244"

    "Батарея аккумуляторная СГАН 12-80"

    Кол-во: 18

    "Позиция 245"

    "Батарея аккумуляторная СГАН 12-65"

    Кол-во: 30

    "Позиция 246"

    "Батарея аккумуляторная СГАН 12-75"

    Кол-во: 14

    "Позиция 247"

    "Батарея аккумуляторная СГАН(ф) 12-100Б"

    Кол-во: 4

    "Позиция 248"

    "Батарея аккумуляторная СГАН 12-5,5"

    Кол-во: 141

    "Позиция 249"

    "Батарейка алкалиновая Фотон LR14 (C)"

    Кол-во: 40

    "Позиция 250"

    "Преобразователь частоты векторный ОВЕН ПЧВ 203-7К5 для регулирования оборотов вентиляторов систем вентиляции"

    Кол-во: 1

    "Позиция 251"

    "Выключатель ВА47-29-2С20-УХЛ3-КЭАЗ"

    Кол-во: 4

    "Позиция 252"

    "Выключатель ВА47-29-2С25-УХЛ3-КЭАЗ"

    Кол-во: 7

    "Позиция 253"

    "Оповещатель звуковой взрывозащищенный ExОППЗ-2В-Н-Б-1"

    Кол-во: 1

    "Позиция 254"

    "Напоромер НМП-52-М3 (0-6кПА) кл.т. 1,5"

    Кол-во: 3

    "Позиция 255"

    "Напоромер НМП-52-М3 (0-4кПА) кл.т. 1,5"

    Кол-во: 10

    "Позиция 256"

    "Напоромер мембранный показывающий НМП-52-М2-У3(0-10КПА) класс точности 2 ,5 ТУ 25-7305.014-90"

    Кол-во: 5

    "Позиция 257"

    "Напоромер НМП-100-М1-40 КПА-1,5-У3"

    Кол-во: 4

    "Позиция 258"

    "Пирометр Кельвин Компакт 1000 ТУ 4211-001-40240197-2013"

    Кол-во: 1

    "Позиция 259"

    "Плата ENTEL ModBus (1-3кВА) S-SPB-MOD для ИБП ENTEL SPB-U30BS2-CH-AK ТУ 3416-008-61938140-2014 Производитель ООО Завод инновационных технологий"

    Кол-во: 1

    "Позиция 260"

    "Плата питания БП-04-01 Системы Магистраль-2"

    Кол-во: 5

    "Позиция 261"

    "Плата питания БП-01-01 питания блока БФ-01 системы Магистраль-2"

    Кол-во: 8

    "Позиция 262"

    "Плата соединительная ПС-15 к ТМ Магистраль-2"

    Кол-во: 2

    "Позиция 263"

    "Плата расширения COM-портов ДМ-011 из состава Магистраль-2"

    Кол-во: 3

    "Позиция 264"

    "Преобразователь аналого-цифровой ИЭ-03М"

    Кол-во: 16

    "Позиция 265"

    "Напоромер НМП-100-М1-1 КПА-1,5-У3"

    Кол-во: 11

    "Позиция 266"

    "Напоромер НМП-100-М1 - 4 кПа-1,5-У3"

    Кол-во: 4

    "Позиция 267"

    "Модуль ЭР-04 из состава СЛТМ Магистраль"

    Кол-во: 1

    "Позиция 268"

    "Модуль функциональный САУ СЭ-02Д"

    Кол-во: 2

    "Позиция 269"

    "Модуль управления линейным краном СЭ-01"

    Кол-во: 16

    "Позиция 270"

    "Модуль универсальный измерительный ИЭ-05 вариант 7 для Магистраль-2 производства Газприборавтоматика"

    Кол-во: 4

    "Позиция 271"

    "Модуль процессора ДМ-01 из сост.Магистраль-2"

    Кол-во: 8

    "Позиция 272"

    "Модуль памяти РММ-128-02 для Pixel 25xx; 128КБ, тип FRAM, хранение архива, журнала, копирование и перенос программы между ПЛК"

    Кол-во: 1

    "Позиция 273"

    "Модуль интерфейсный Fastvel-I/O AIM730 2AO, 0-20mA/4-20mA, 0.08-2.5mm2, AWG 28...14"

    Кол-во: 1

    "Позиция 274"

    "Модуль гальванической развязки ГР-10 Магистраль-2"

    Кол-во: 22

    "Позиция 275"

    "Модуль ввода-вывода Метран-970-8АВ-ETH-BOX1 ТУ4227-020-13428679-2009 Изготовитель- ЗАО ПГ Метран"

    Кол-во: 2

    "Позиция 276"

    "Модуль ввода-вывода Метран-970- 8АВП -ETH - BOX2 ТУ4227-020-13428679- 2009"

    Кол-во: 1

    "Позиция 277"

    "Приемник Сталкер ПТ-12, корпус типа Моноблок,прибор для поиска подземных коммуникаций. Активные частоты: 1024, 8928, 32768 (33к). Пассивные частоты: 50(Power), ЭФИР (48-14000Гц), радио (10-36 кГц). Цифровое определение глубины и силы тока. НПФ Радио-"

    Кол-во: 1

    "Позиция 278"

    "Прибор щитовой цифровой электроизмерительный многофункциональный. Индикация светодиодная, красная. Коэффициент трансформации по току 1500/5. Номинальное линейное напряжение 380 В. Дополнительный интерфейс, дискретные входы и выходы отсутствуют. Схема"

    Кол-во: 3

    "Позиция 279"

    "Прибор щитовой цифровой электроизмерительный многофункциональный. Индикация светодиодная, красная. Коэффициент трансформации по току 1000/5. Номинальное линейное напряжение 380 В. Дополнительный интерфейс, дискретные входы и выходы отсутствуют. Схема"

    Кол-во: 2

    "Позиция 280"

    "Прибор контроля универсальный ПК-У (тип применяемого дисплея LCD (ЖК), электропитание ПК осуществляется от двух элементов типа АА с номинальным напряжением 1,5В, диапазон рабочих температур -20 - +50 C, 120х65х25мм). Производство: ООО СТ-ПЕРИМЕТР, Р"

    Кол-во: 1

    "Позиция 281"

    "Прибор генератор Сталкер ГТ-15, РАПМ.435131.005. Выходная мощность: 10 Вт. Рабочие частоты, Гц: 272, 526, 1024, 8928, 33 кГц, Двухчастотный режим-512 и 1024. Дальность обследований трассы до 5 км. НПФ Радио-сервис. РАПМ.464334.001ТУ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 282"

    "Преобразователь-термопара ТХА-9415-34"

    Кол-во: 12

    "Позиция 283"

    "Преобразователь температуры программируемый ТСПУ 031С/МБ/Exd/С-(-50/180)-0,25-120-10-H-Г1-М20х1,5-1-К-П"

    Кол-во: 3

    "Позиция 284"

    "Преобразователь ТМ20-01 для толщиномера МТ-2007. Диапазон измерения: 50-20000 мкм. Погрешность измерения, не более: 3%+10 мкм. Минимальная толщина основания: 0,8 мм. Минимальный радиус кривизны выпуклой /вогнутой поверхности: 35/160. Диаметр минималь"

    Кол-во: 1

    "Позиция 285"

    "Преобразователь сопротивления СНАГ687281.017(R) ЗАО СофТИгаз"

    Кол-во: 14

    "Позиция 286"

    "Преобразователь напряжения Сонар ПН-15, 24 /12 В"

    Кол-во: 15

    "Позиция 287"

    "Преобразователь расхода вихревой ЭМИС-Вихрь-200-ЕхВ-050-Ж-Н-Ф1-2 ,5-100-СИО-В-ГП. Производитель - ООО ЭМИС-КИП, г.Челябинск. ТУ 4213-017-14145564-2009."

    Кол-во: 1

    "Позиция 288"

    "Преобразователь расхода электромагнитный ПРЭМ-20 ГФ L0/-/F кл. D- 1шт, деталь приварная ДП2-20.40-2шт, МК №2 (8 болтов М12х60, 8 гаек М12, 126 шайб М12), защитный токопровод КМ 20, комплект крепежных деталей КМ. Изготовитель ЗАО НПФ Теплоком г. Санкт"

    Кол-во: 1

    "Позиция 289"

    "Преобразователь Пеленг для УЗ-дефектоскопа УД 2-102 типа П121-5-70 для труб диаметром 89мм"

    Кол-во: 1

    "Позиция 290"

    "Преобразователь для УЗ-дефектоскопа УД2-102 типа П121-5-70 для труб диаметром 57мм"

    Кол-во: 1

    "Позиция 291"

    "Преобразователь для ультрозвуковых дефектоскопов Пеленг П121-5-70 для труб диаметром 45 мм"

    Кол-во: 1

    "Позиция 292"

    "Преобразователь для ультрозвуковых дефектоскопов Пеленг П121-5-65"

    Кол-во: 1

    "Позиция 293"

    "Преобразователь для ультрозвуковых дефектоскопов Пенленг П121-2,5-50"

    Кол-во: 1

    "Позиция 294"

    "Манометр МП2-У 600 кПа класс точности 2,5, радиальный штуцер М12х1,5; IP40 ТУ 25-02.180335-84"

    Кол-во: 10

    "Позиция 295"

    "Манометр МП2-У 2,5МПа класс точности 1,5 IP40 радиальный штуцер ТУ 25-02.180335-84"

    Кол-во: 10

    "Позиция 296"

    "Модем ПУ-УСиУ МЭ-03"

    Кол-во: 3

    "Позиция 297"

    "Мегомметр ЭСО202/2 до 2500 В"

    Кол-во: 1

    "Позиция 298"

    "Мегаомметр цифровой Е6-24"

    Кол-во: 4

    "Позиция 299"

    "Мегаомметр Е6-32. Диапазоны измерения сопротивления: от 1 кОм до 300 ГОм. Значения испытательного напряжения: от 50 до 2500 В (ш"

    Кол-во: 2

    "Позиция 300"

    "Манометр электроконтактный взрывозащищенного исполнения ВЭ 16рб 0..16кгс/см2"

    Кол-во: 4

    "Позиция 301"

    "Манометр цифровой ДМ 5002М-А-УХЛ3.1-250 кгс/см2-0,06-42-ЖКИ-24В. ТУ 4212-039-00225590-2003"

    Кол-во: 1

    "Позиция 302"

    "Манометр ТМ-510Р.00(0-1МПа)-G1/2-1,5 (ЗАО "Росма) ТУ 4212-001-4719015564-2008"

    Кол-во: 5

    "Позиция 303"

    "Манометр МТП-1М 4 МПА,класс точности 2,5, радиальный штуцер М12х1,5; IP00, ТУ 25.7310.0045-87"

    Кол-во: 2

    "Позиция 304"

    "Манометр МТИ-1246 0-100 kgf/cm2-0,6"

    Кол-во: 4

    "Позиция 305"

    "Манометр МТИ-1216-10 kgf/cm2-0,6"

    Кол-во: 7

    "Позиция 306"

    "Манометр МТИ 1232 0-16МПа класс точности 0,6"

    Кол-во: 8

    "Позиция 307"

    "Манометр МТИ 1218 0-1kgf/cm2-0,6"

    Кол-во: 4

    "Позиция 308"

    "Манометр МТИ 1216 0-1МПа класс точности 1"

    Кол-во: 2

    "Позиция 309"

    "Манометр МТИ 1216 0-1,6МПа класс точности 0,6"

    Кол-во: 2

    "Позиция 310"

    "Манометр МТИ-1246 0-600 кПА IP40 клансс точности 0,6 М20х1,5 радиальный штуцер ТУ 25.05.1481-77"

    Кол-во: 2

    "Позиция 311"

    "Манометр для точных измерений МТИ 0-60 КПа кл.т. 0,6 М20х1,5 радиальный штуцер ТУ 25.05.1481-77"

    Кол-во: 5

    "Позиция 312"

    "Манометр МТИ-1232 0-40МПА IP40 клансс точности 0,6 М20х1,5 радиальный штуцер ТУ 25.05.1481-77"

    Кол-во: 2

    "Позиция 313"

    "Манометр для точных измерений МТИ 0-100КПА КЛ.Т. 0,6 М20х1,5 радиальный штуцер ТУ 25.05.1481-77"

    Кол-во: 7

    "Позиция 314"

    "Манометр МП4-УУ2-1 kgf/cm2"

    Кол-во: 12

    "Позиция 315"

    "Манометр МП4-УУ2-160кгс/см2"

    Кол-во: 55

    "Позиция 316"

    "Манометр МП4-У 1МПа класс точности 1,5 IP40 радиальный штуцер ТУ 311-00225621.167-97"

    Кол-во: 18

    "Позиция 317"

    "Манометр МП4-У 10МПА класс точности 1,5 IP40 радиальный штуцер ТУ 311-00225621.167-97 ОАО Теплоконтроль г.Казань"

    Кол-во: 28

    "Позиция 318"

    "Манометр МП4-У 1,6МПа класс точности 1,5 IP40 ТУ 311-00225621.167-97 радиальный штуцер"

    Кол-во: 4

    "Позиция 319"

    "Приспособление для измерения глубины подрезов Спрут ИГП-10. ГОСТ 7590-93. Производитель ООО "Рентгенсервис" РД 03-606-03"

    Кол-во: 1

    "Позиция 320"

    "Термопреобразователь сопротивления ТСМУ 014.12П-Оп-4/20-(-50/150)-0,5-1-2-1000-100-К3/Г8-К"

    Кол-во: 4

    "Позиция 321"

    "Термопреобразователь сопротивления ТСМУ 011.22-EXD-4/20-(-50/150)-1"

    Кол-во: 1

    "Позиция 322"

    "Термопреобразователь ТСМУ014.51-Exd-4/20-(-50/100)-0,5-2-80-10-H-M"

    Кол-во: 3

    "Позиция 323"

    "Толщиномер магнитный МТ-2007"

    Кол-во: 1

    "Позиция 324"

    "Течеискатель-сигнализ. ФП-12 (вариант ТПГ-94)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 325"

    "Течеискатель горючих газов ифреонов ТГП-11"

    Кол-во: 11

    "Позиция 326"

    "Течеискатель ДМ-01, предназначен для обнаружения концентрации газа в помещениях. ОАО Пергам-Инжиниринг, Москва. ТУ 4215-003-52398851-2015"

    Кол-во: 1

    "Позиция 327"

    "Термопреобразователь ТСП012.02-ОП-100П-А-4-1-120-10-Н-М20Х1.5-1-ПА-П (- 60+120)С 120мм ЗАО Софтигаз"

    Кол-во: 7

    "Позиция 328"

    "Термопреобразователь ТСП012.02-ОП-100П-А-4-1-200-10-Н-М20х1.5-1-ПА-П (- 60+120)С 200мм ЗАО Софтигаз"

    Кол-во: 6

    "Позиция 329"

    "Термопреобразователь ТСП012.02-ОП-100П-А-4-1-160-10-Н-М20Х1.5-1-ПА-П (- 60+120)С 160мм ЗАО Софтигаз"

    Кол-во: 8

    "Позиция 330"

    "Термопреобразователь ТСП-8040 5П2.821.231-05"

    Кол-во: 6

    "Позиция 331"

    "Термопреобразователь ТСП-8040 231-05ГР.21/В/4/(-50..+150)С (Эвелен)"

    Кол-во: 16

    "Позиция 332"

    "Термопреобразователь сопративления ТСП012.02-ОП-100П-А-4-1-80-10-Н- М20Х1.5-1-ПА-П (-60+120) с 80мм ЗАО Софтигаз"

    Кол-во: 1

    "Позиция 333"

    "Термопреобразователь сопративления ТСП012.02-ОП-100П-А-4-1-100-10-Н- М20Х1.5-1-ПА-П (-60+120)С 100ММ ЗАО СОФТИГАЗ"

    Кол-во: 2

    "Позиция 334"

    "Термопреобразователь ТСП 012.02-Оп-100П-А-4-1-120-6-Н-М20х1,5-1-ПА(SF)-П"

    Кол-во: 3

    "Позиция 335"

    "Термопреобразователи КТСП НСХР t100 L100"

    Кол-во: 2

    "Позиция 336"

    "Термометр ТКП-160Сг-М2(0+120)1,5-2,5-160"

    Кол-во: 1

    "Позиция 337"

    "Термометр биметаллический ТБ-2Р (-50..+50)-1-160-10-М20"

    Кол-во: 44

    "Позиция 338"

    "Термометр биметаллический ТБ-2Р (0..+200)-1-160-10-М20"

    Кол-во: 10

    "Позиция 339"

    "Термометр биметаллический ТБ-2(-50+50)-1-120-10-М20"

    Кол-во: 4

    "Позиция 340"

    "Термометр сопротивления ТСП 012.02-Оп-100П-А-4-1-100-6-Н-М20х1,5-1-ПА (SF)-П"

    Кол-во: 17

    "Позиция 341"

    "Термометр сопротивления ТСП 012.02-Оп-100П-А-4-1-100-6-Н-М20х1,5-1-ПА (SF)-П"

    Кол-во: 12

    "Позиция 342"

    "Термометр контактный взрывозащищенный ТК-5.08, ТУ 4211-028-42290839-2004"

    Кол-во: 1

    "Позиция 343"

    "Термометр биметаллический БТ-41.211 (0-120С) 80мм"

    Кол-во: 20

    "Позиция 344"

    "Термометр биметаллический ТБ-2(-50+100)-1-160-10-М20"

    Кол-во: 15

    "Позиция 345"

    "Термоманометр ТМТБ-BD-31Р-2(0-120С)(0-1,0МРа)G0,5 (диаметр 80мм, 0...120С, 0...1МПа, радиальное (Р), длина штока 46мм) ТУ 4212-001- 4719015564-2008 ГОСТ 2405-88 Компания BD."

    Кол-во: 1

    "Позиция 346"

    "Термокожух ТКВ-400-Н УХЛ-1 IP68 темпер.дапазон -60+50 ГОСТ 14254"

    Кол-во: 4

    "Позиция 347"

    "Манометр МТИ 1232 0-16МПа класс точности 0,6"

    Кол-во: 2

    "Позиция 348"

    "Датчик избыточного давления Метран 150TG3 2G 2 1 A M5 EM 2F 2 B1 K14 PA"

    Кол-во: 3

    "Позиция 349"

    "Датчик перепада давления Метран-150-CD-4-(0-630кПа) 2 2 1 1 L3 A M5 EM D5 4 B1 K12 PA J5 LT ML"

    Кол-во: 2

    "Позиция 350"

    "Радиомодем Спектр-433 (исп. IP65) DIN"

    Кол-во: 6

    "Позиция 351"

    "Элемент чувствительный (к1 датчику) ИБЯЛ.418429066.01"

    Кол-во: 10

    "Позиция 352"

    "Датчик Метран 150TG3 2G 2 1 A M5 EM 2F 5 B1 K12 PC J5 LT ML ТУ 4212-022-51453097-2006 Описание: датчик избыточного давления Диапазон измерений: (-101,3)-6,0 МПа Технологическое соединение: M20 x 1,5 Материал разделительной мембраны: 316L SST Заполняю"

    Кол-во: 2

    "Позиция 353"

    "Датчик избыточного давления Метран 150TG4 (0..25МПА) 2G 2 1 A M5 EM 2F 2 B1 K14 PA"

    Кол-во: 15

    "Позиция 354"

    "Лампа iRLED A60-1 E27 12W-W"

    Кол-во: 597

    "Позиция 355"

    "Светильник светодиодный ОЭСС-СД 11К УХЛ1 IP65"

    Кол-во: 26

    "Позиция 356"

    "Светильник светодиодный офисный ОЭСС-СД.П.35 УХЛ4"

    Кол-во: 25

    "Позиция 357"

    "Светильник станочный НКП 01У-100-003 до 100Вт/Е27 с выключателем АС/DC MO24/36"

    Кол-во: 2

    "Позиция 358"

    "Лампа коммутаторная LED Т5.5 24V"

    Кол-во: 80

    "Позиция 359"

    "Лампа люминесцентная ЛЛ 80вт FL80W-32/635"

    Кол-во: 40

    "Позиция 360"

    "Этикетка 50х50х50 символ Молния 110шт."

    Кол-во: 4

    "Позиция 361"

    "Удлинитель 20м 4 розетки ПВС 3х2,5(1,5) на пластиковой катушке и стойке 4-18-7039-20"

    Кол-во: 10

    "Позиция 362"

    "Удлинитель 4х40м на металлической катушке 16А3х1,5 IP44"

    Кол-во: 25

    "Позиция 363"

    "Патрон E27 подвесной, керамический"

    Кол-во: 100

    "Позиция 364"

    "Пускатель магнитный ПМЕ-222 220в"

    Кол-во: 13

    "Позиция 365"

    "Пускатель магнитный ПМ-12-063211 380В"

    Кол-во: 6

    "Позиция 366"

    "Выключатель автоматический АП 50-3МТ-16А"

    Кол-во: 3

    "Позиция 367"

    "Пускатель ПМЛ-2210-25А-380АС-(18-25А)-УХЛ3-Б РТЛ-1021-2-25А-(12-18А)"

    Кол-во: 3

    "Позиция 368"

    "Выключатель 2-кл СП Classic 10A бел."

    Кол-во: 20

    "Позиция 369"

    "Пускатель ПМЛ-3220-40А-380AC-(30-40А)-УХЛ3-Б"

    Кол-во: 13

    "Позиция 370"

    "Коробка коммутационная УК-2П (4К) для 4х2 проводов под винт"

    Кол-во: 20

    "Позиция 371"

    "Бокс кабельный междугородный влагонепроницаемый БМВМ 1-2 12х2 ПЭ-6 11- Б010"

    Кол-во: 3

    "Позиция 372"

    "Разрядник РВО -10У1"

    Кол-во: 16

    "Позиция 373"

    "Щиток осветительный 220 380 в номинальный ток 63 а ОЩВ1-6 УХЛ4"

    Кол-во: 2

    "Позиция 374"

    "Розетка с заземлением скрытой проводки РС 16-239"

    Кол-во: 142

    "Позиция 375"

    "Изолятор ШФ-10Г"

    Кол-во: 20

    "Позиция 376"

    "Предохранитель ПКТ 101-10-31,5-12,5 У3"

    Кол-во: 10

    "Позиция 377"

    "Фонарь осветительный специальный с поворотной фарой переносной аккумуляторный галогенный ФОС3-5/6 с зарядным устройством"

    Кол-во: 24

    "Позиция 378"

    "Пускатель магнитный ПМЛ 1220 220В с РТЛ 1010 (3,8-6А"

    Кол-во: 2

    "Позиция 379"

    "Пускатель магнитный ПМ12-160200 У3В, 220В, 100А"

    Кол-во: 1

    "Позиция 380"

    "Трансформатор силовой ОМП-10/10/0,23 УХЛ1"

    Кол-во: 3

    "Позиция 381"

    "Выключатель автоматический ВА 5735 100А"

    Кол-во: 1

    "Позиция 382"

    "Ящик ЯТП-0.25 220/36"

    Кол-во: 5

    "Позиция 383"

    "Электроконвектор универсальный ЭВУБ-1,5кВ Делсот"

    Кол-во: 36

    "Позиция 384"

    "Лента нагревательная ЭНГЛЕХ-1-2,08/220-20,88"

    Кол-во: 3

    "Позиция 385"

    "Электронагреватель ТЭН 178А 8/2,2кВт ШЖЭ3 внутренний"

    Кол-во: 8

    "Позиция 386"

    "Электронареватель ТЭН 182 А 8/2,2 кВт ШЖЭ3 наружный"

    Кол-во: 14

    "Позиция 387"

    "Батарейка Duracell LR MN1500/LR6 Basic 1,5V"

    Кол-во: 415

    "Позиция 388"

    "Вилка переносная ССИ-024 32А-6ч/380-415В 3Р+РЕ IP44 MAGNUM"

    Кол-во: 50

    "Позиция 389"

    "Предохранитель ПКТ 103-10-80-20 У3"

    Кол-во: 1

    "Позиция 390"

    "Выключатель дифференциального тока УЗО ВД1-63 4Р 40А 30МА"

    Кол-во: 5

    "Позиция 391"

    "Электронагреватель ТЭН 192-А-8/1,2 Т мармит"

    Кол-во: 6

    "Позиция 392"

    "Щит заземления ЩЗ-П2"

    Кол-во: 9

    "Позиция 393"

    "Заземление для ВЛ до 10кВ ЗПЛ-10Н (25 кв.мм)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 394"

    "Пускатель магнитный ПМ12-025100 220В"

    Кол-во: 2

    "Позиция 395"

    "Выключатель автоматический ВА 47-100 3Р 100А"

    Кол-во: 4

    "Позиция 396"

    "Выключатель ВА47-29-3С25-УХЛ3-КЭАЗ"

    Кол-во: 5

    "Позиция 397"

    "Розетка наружной установки с заземлением (евро) РА 16-638(133б)"

    Кол-во: 249

    "Позиция 398"

    "Стартер 80С-220-2 4-80вт одиночное подключение"

    Кол-во: 825

    "Позиция 399"

    "Пускатель магнитный ПМА-3210 220В"

    Кол-во: 6

    "Позиция 400"

    "Прожектор ИО-04-2000-001"

    Кол-во: 4

    "Позиция 401"

    "Пускатель магнитный ПМЕ-211 220В"

    Кол-во: 7

    "Позиция 402"

    "Пост кнопочный ПКЕ-222-2У2"

    Кол-во: 8

    "Позиция 403"

    "Изолятор ШС-10Д штырьевой (383)"

    Кол-во: 10

    "Позиция 404"

    "Изолятор ШФ-20Г (409)"

    Кол-во: 45

    "Позиция 405"

    "Розетка RA16-234-B о/п двойная"

    Кол-во: 10

    "Позиция 406"

    "Антенна Триада-ВА 994 SOTA, GSM 900 МГц (8 дБи), 1800 МГц / 3G (9 дБи), врезная, RG58 A/U (с низкими потерями) - 2 м, разъём SMA(f). Артикул антенны: 994SMA/2-VA."

    Кол-во: 4

    "Позиция 407"

    "Кронштейн Триада КН-82 черный, для круговых антенн сотовой связи с основанием 86 мм. Артикул кронштейна: KN82."

    Кол-во: 4

    "Позиция 408"

    "Шкаф управления скважинным насосом ШУН 1-0030-ПхЧ-К1-IP54-х; с преобразователем частоты."

    Кол-во: 1

    "Позиция 409"

    "Нагреватель шкафов управления НШУ-150А, номинальная мощность 150 Вт, 240x172x48, одностороннее оребрение, вес 2 кг."

    Кол-во: 3

    "Позиция 410"

    "Выключатель OptiDin ВМ63-2C6"

    Кол-во: 4

    "Позиция 411"

    "Плинт под винт 10/2 размыкаемый для подключения кабеля с диаметром жил до 1,2мм, контакты IDC/под винт, артикул 110"

    Кол-во: 20

    "Позиция 412"

    "Модем GSM\GPRS ПМ01-24.AB с интерфейсом RS-232/RS-485"

    Кол-во: 4

    "Позиция 413"

    "Вилка RJ11 6P4C, CKC-Line J-RJ11-6P4C,"

    Кол-во: 160

    "Позиция 414"

    "Вилка RJ11 6Р6С, CKC-Line J-RJ11-6P6C"

    Кол-во: 50

    "Позиция 415"

    "Элемент сетевой CKC-Line J-RJ45-8P8C-S вилка RJ11 8P8C, неэкранированная,"

    Кол-во: 1300

    "Позиция 416"

    "Удлинитель У1-5 марки Электробыт с литой вилкой и выносной розеткой 5 м ток 10А, 220В, мощность 2200Вт, ПВС 3х0,75 мм2"

    Кол-во: 3

    "Позиция 417"

    "Батарея аккумуляторная СГАН 12-7"

    Кол-во: 668

    "Позиция 418"

    "Батарея аккумуляторная СГАН 12-0,8"

    Кол-во: 16

    "Позиция 419"

    "Корпус металлический серии ST. Код: R5ST0442. IP66. Размер корпуса ВхШхГ: 400x400x20"

    Кол-во: 4

    "Позиция 420"

    "Цифровое зарядное устройство Агрессор 8А арт. AGR/SBC-080 Brick"

    Кол-во: 1

    "Позиция 421"

    "Сетевой фильтр ITP HOME (6/5м/10А/400Дж/серый)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 422"

    "Преобразователь напряжения ОРИОН ОРИГИНАЛЬНЫЙ ПН-90, Максимальная выходная мощность-1500 Вт, Входное напряжение-12В"

    Кол-во: 1

    "Позиция 423"

    "Батарея для работы часов реального времени LBA-3.6-1000, для контроллеров Pixel 125хх/SMH2G"

    Кол-во: 12

    "Позиция 424"

    "Модуль расширения Pixel-MR120-00-0 для контроллеров Pixel 125хх/SMH 2G/SMH 2Gi; 12 входов (NPN/PNP), кабель 80мм, внутр.шина"

    Кол-во: 2

    "Позиция 425"

    "Вилка прямая с заземлением Универсал А1010 16 А 220В, Черный цвет, IP 20."

    Кол-во: 50

    "Позиция 426"

    "Розетка оптическая FC/UPC/SM"

    Кол-во: 4

    "Позиция 427"

    "Рейка DIN перфорированная, длина 1000 мм. , артикул adr-1.0 EKF Electrotechnika"

    Кол-во: 2

    "Позиция 428"

    "Выключатель ВА47-29-2С10-УХЛ3-КЭАЗ"

    Кол-во: 30

    "Позиция 429"

    "Пускатель магнитный ПМ-12-100250-У3В Uк=220"

    Кол-во: 3

    "Позиция 430"

    "Выключатель клавишный ВК-42(М) 16А"

    Кол-во: 2

    "Позиция 431"

    "Плинт КВ-ПР10-У1-09"

    Кол-во: 10

    "Позиция 432"

    "Конфорка КЭ-0,13/2,5-220 ля электроплит производства Rada"

    Кол-во: 4

    "Позиция 433"

    "Лента оградительная красно-белая 70мм 500м"

    Кол-во: 90

    "Позиция 434"

    "Лента оградител. наклон.полосами75мм150м"

    Кол-во: 14

    "Позиция 435"

    "Контроллер PCO3 Carel без встр.терминала"

    Кол-во: 1

    "Позиция 436"

    "Дисплей выносной PCO PGD0000FZ0"

    Кол-во: 1

    "Позиция 437"

    "Реле напряжения однофазное РН-113 (регулируемая защита в диапазоне напряжений от 160В до 280В, нагрузка до 32А)"

    Кол-во: 101

    "Позиция 438"

    "Удлинитель Зевс 20 м с заземлением ПВС 3х1 10А/2,2 квт"

    Кол-во: 1

    "Позиция 439"

    "Фотореле ФР-7МТ 10А IP40 220В"

    Кол-во: 15

    "Позиция 440"

    "Выключатель 1 клавишный о/п Евро А16-027"

    Кол-во: 6

    "Позиция 441"

    "Контрольно-измерительный пункт КИП.ПВЕК.2.1. 6-4"

    Кол-во: 2

    "Позиция 442"

    "Выключатель ВА47-29-1С25-УХЛ3-КЭАЗ"

    Кол-во: 99

    "Позиция 443"

    "Устройство зарядное КОС-505 Код матриала: 4607136511453"

    Кол-во: 2

    "Позиция 444"

    "Коннектор RJ-45 (8P8C) (в упаковке 2 шт.) Артикул: 2345 производитель Дори,г. Мытищи,"

    Кол-во: 50

    "Позиция 445"

    "Батарейка алкалин. Космос AAA 1,5V LR03"

    Кол-во: 30

    "Позиция 446"

    "Батарейка литиевая Космос CR2032 3V"

    Кол-во: 10

    "Позиция 447"

    "Батарейка Космос АА LR6 TURBO4 1,5В"

    Кол-во: 36

    "Позиция 448"

    "Выключатель ВА47-29-3С40-УХЛ3-КЭАЗ"

    Кол-во: 18

    "Позиция 449"

    "Выключатель ВА47-29-1С10УХЛ3-КЭАЗ"

    Кол-во: 94

    "Позиция 450"

    "Выключатель ВА47-29-1С16-УХЛ3-КЭАЗ"

    Кол-во: 128

    "Позиция 451"

    "Выключатель ВА47-29-1D40-УХЛ3-КЭАЗ"

    Кол-во: 55

    "Позиция 452"

    "Выключатель ВА47-29-3С63-УХЛ3-КЭАЗ"

    Кол-во: 20

    "Позиция 453"

    "Выключатель ВА47-29-3С20-УХЛ3-КЭАЗ"

    Кол-во: 14

    "Позиция 454"

    "Выключатель ВА47-29-3С25-УХЛ3-КЭАЗ"

    Кол-во: 70

    "Позиция 455"

    "Выключатель ВА47-29-3С32-УХЛ3-КЭАЗ"

    Кол-во: 28

    "Позиция 456"

    "Колодка клеммная из полипропилена, сечение провода 6 мм2 3 секции, код DKS 43303PL/Br, упаковка 50 шт."

    Кол-во: 1

    "Позиция 457"

    "Пускатель магнитный ПМ12-160201 Iн=160А катушка на 220В"

    Кол-во: 5

    "Позиция 458"

    "Колодка клеммная из полипропилена, сечение провода 2,5 мм2 3 секции, код. 43103PL/Br, упаковка 50 шт.,"

    Кол-во: 1

    "Позиция 459"

    "Пускатель магнитный ПМ12-025201 Iн=25А катушка на 220В,"

    Кол-во: 6

    "Позиция 460"

    "Батарейка алкалиновая Фотон 6LR61 Крона"

    Кол-во: 60

    "Позиция 461"

    "Выключатель ВА47-29-2С50-УХЛ3-КЭАЗ"

    Кол-во: 10

    "Позиция 462"

    "Комплект устройств защиты птиц от поражения электрическим током на ВЛ 6 и 10 кВ тип УЗП-10/К"

    Кол-во: 6

    "Позиция 463"

    "Коробка клеммная соединительная У614АУ2"

    Кол-во: 2

    "Позиция 464"

    "Выключатель ВА47-29-1С16-УХЛ3-КЭАЗ"

    Кол-во: 20

    "Позиция 465"

    "Контакт контактора КТ-6063С неподвижный"

    Кол-во: 12

    "Позиция 466"

    "Контакт контактора КТ-6063С подвижный"

    Кол-во: 12

    "Позиция 467"

    "Розетка штепсельная плоская на 42 вольта 10 ампер РШ-п-0-IP43-02-10/42"

    Кол-во: 20

    "Позиция 468"

    "Шина нулевая на DIN-изол ШНИ-6х9-8-Д-С ИЭК арт.YNN10-69-8D-K07"

    Кол-во: 10

    "Позиция 469"

    "Резистор МЛТ 2,2 кОм 0,25Вт"

    Кол-во: 50

    "Позиция 470"

    "Табло светодиодное Выход не прозрачное без стрелки 5Вт, 220В со встроенным аккумулятором 3,6В"

    Кол-во: 16

    "Позиция 471"

    "Выключатель ВА47-29-1С16-УХЛ3-КЭАЗ"

    Кол-во: 5

    "Позиция 472"

    "Щиток осветительный УОЩВ12 25А 380/220В УХЛ4 IP31"

    Кол-во: 4

    "Позиция 473"

    "Рейка Din 60 см оцинкованная"

    Кол-во: 25

    "Позиция 474"

    "Плата блока управления БУ ИЖСК.656.116.033 для выпрямителя В-ОПЕ-ТМ-1 серии Б"

    Кол-во: 1

    "Позиция 475"

    "Кронштейн стальной Р4"

    Кол-во: 36

    "Позиция 476"

    "Блок питания импульсный Б5-71ПРО, 30В,10А"

    Кол-во: 3

    "Позиция 477"

    "Пост кнопочный КУ-91 1ExdIIBT5"

    Кол-во: 2

    "Позиция 478"

    "Пускатель магнитный ПМА 4200 380В 63А 2з+2р IP00 с реле"

    Кол-во: 1

    "Позиция 479"

    "Аккумулятор АКБ 40А 12В"

    Кол-во: 2

    "Позиция 480"

    "Вилка с заземляющим контактом белая угловая В16-005"

    Кол-во: 10

    "Позиция 481"

    "Удлинитель ПВС3х1,5 16А 30м 4 розетки IP44"

    Кол-во: 4

    "Позиция 482"

    "Стартер 20С-127-1 4-20вт"

    Кол-во: 800

    "Позиция 483"

    "Блок питания БП30Б-Д3-5"

    Кол-во: 6

    "Позиция 484"

    "Пост управления кнопочный ПКЕ112-2У3"

    Кол-во: 2

    "Позиция 485"

    "Розетка 2-м СП Рондо с заземлением белая РС16-756-БИ"

    Кол-во: 11

    "Позиция 486"

    "Разъединитель РЛНД-I.1-10Б/400Н УХЛ1 с приводом ПРНЗ-10 УХЛ1"

    Кол-во: 2

    "Позиция 487"

    "Выключатель OptiDin BM63-1B25УХЛ3 КЭАЗ"

    Кол-во: 5

    "Позиция 488"

    "Аккумулятор NIMH Космос ААА 1.2V HR03"

    Кол-во: 166

    "Позиция 489"

    "Аккумулятор NIMH Космос С 1.2V HR14"

    Кол-во: 76

    "Позиция 490"

    "Аккумулятор NIMH Космос АА 1.2V HR6"

    Кол-во: 30

    "Позиция 491"

    "Аккумулятор NIMH Космос 9V 6HR61"

    Кол-во: 64

    "Позиция 492"

    "Аккумулятор NIMH Космос D 1.2V HR20"

    Кол-во: 68

    "Позиция 493"

    "Удлинитель У1-10 марки Электробыт с литой вилкой и выносной розеткой 10 м ток 16А, 220В, мощность 3500Вт, ПВС 3х1,0 мм ГОСТ Р"

    Кол-во: 9

    "Позиция 494"

    "Удлинитель Титан 5 гнезд L=10 м с заземлением, выключатель с индикатором ПВС 3х1,5 16А мощность 3,5 кВт"

    Кол-во: 16

    "Позиция 495"

    "Аккумулятор NIMH Космос АА 1.2V HR6 2700"

    Кол-во: 520

    "Позиция 496"

    "Фильтр сетевой ZIS Pilot-XPro, 6 силовых розеток с заземляющим контактом, длина кабеля 5м., максимальная мощностью нагрузки 2,2"

    Кол-во: 28

    "Позиция 497"

    "Табло (оповещатель) пожарный световой ЭКРАН СУ ВЫХОД взрывозащищенный, с постоянным свечение U=12-24В, 300 мА, IP-65"

    Кол-во: 4

    "Позиция 498"

    "Указатель напряжения ПИН 90-2М"

    Кол-во: 19

    "Позиция 499"

    "Прожектор светодиодный СДО-3-200 200Вт 6500К 16000Лм IP65 ASD"

    Кол-во: 6

    "Позиция 500"

    "Выключатель автоматический ВА57-35 250А"

    Кол-во: 2

    "Позиция 501"

    "Зарядное устройство унив. Robiton Universal 800-4. Артикул: 91-23-53 (в электронике). Заряжает 2- 4 аккумулятора АА/HR6, ААА/HR"

    Кол-во: 3

    "Позиция 502"

    "Высокочастотный переходник BNC(M)-UHF(F) Артикул: 92-90-43."

    Кол-во: 10

    "Позиция 503"

    "Консоль-приставка OpenStage 30T на 90 клавиш"

    Кол-во: 1

    "Позиция 504"

    "Выключатель ВД1-63 (УЗО) 2Р 25А 30мА"

    Кол-во: 10

    "Позиция 505"

    "Выключатель 1 клавишный о/п Евро А16-027"

    Кол-во: 10

    "Позиция 506"

    "ЭСМС-ВЭ.ПВЕК-5"

    Кол-во: 8

    "Позиция 507"

    "Реле контроля трехфазного напряжения ЕЛ-11М-5-01"

    Кол-во: 26

    "Позиция 508"

    "Удлинитель на катушке УС1-4В-50/3,5(IP 44) (мод.УС1-43113) 4095 ПВС 3х1 ,5 3500Вт 16А 4розетки (IP 44) выключатель с защитой 50"

    Кол-во: 3

    "Позиция 509"

    "Реле контроля фаз CZF-331"

    Кол-во: 4

    "Позиция 510"

    "Выключатель 2-клавишный СП Classic 10A белый"

    Кол-во: 10

    "Позиция 511"

    "Нагреватель электрическии трубчатый ТЭН Thermex RGS 1.2МПа 220V 2kW (0 ,7+1,3 кВт; фланец d-64 мм, вертикальный. медь."

    Кол-во: 5

    "Позиция 512"

    "Коробка ответвительная, d60, h40, цвет белый, IP55, тусо арт 67010"

    Кол-во: 45

    "Позиция 513"

    "Выключатель 1клавишный брызгозащ. ВА66-102Б"

    Кол-во: 21

    "Позиция 514"

    "Коробка распределительная 150х110х70 IP56 54010 РОСС RU.АЮ64.Н07398 ТУ3464-028-47022248-2011"

    Кол-во: 12

    "Позиция 515"

    "Вилка штепсельная с заземляющим контактом"

    Кол-во: 30

    "Позиция 516"

    "Кассета с кросс-платой DX-500N-Cr250-1"

    Кол-во: 1

    "Позиция 517"

    "Фара особовзрывозвщищенная с зарядным устройством ФР-ВС Экотон-3"

    Кол-во: 15

    "Позиция 518"

    "Выключатель ВА47-29М 2P 32A 4,5кА х-ка D"

    Кол-во: 1

    "Позиция 519"

    "Щит ЩРУВ-3/24 (ввод 3Р 100А, 1Р25А-6 шт, 1Р-16А-15 шт, УЗО 2Р25А-2 шт)"

    Кол-во: 3

    "Позиция 520"

    "Печь для сушки электродов ПСПЭ-40/400"

    Кол-во: 1

    "Позиция 521"

    "Блок ПС ИЖСК.656116.019-03 для В-ОПЕ-ТМ1-42-48-У1 серии Б1.3"

    Кол-во: 1

    "Позиция 522"

    "Устройство сопряжения индикатора коррозионных процессов ИКП с системой телеметрии"

    Кол-во: 5

    "Позиция 523"

    "Контрольно-измерительный пункт КИП.ПВЕК.2.1.ПТ 8-0"

    Кол-во: 10

    "Позиция 524"

    "Стабилизатор напряжения Ресанта АСН 3000/1-ЭМ однофазовый, мощность 3 кВт"

    Кол-во: 4

    "Позиция 525"

    "DTR 1/12/1500(LT) устройство защитное"

    Кол-во: 30

    "Позиция 526"

    "DTNVR 1/110/1,5/1500 (LT) устройство защитное"

    Кол-во: 30

    "Позиция 527"

    "Индикатор светодиодный КИП М23В3-6Ж желтый"

    Кол-во: 20

    "Позиция 528"

    "Индикатор светодиодный КИП М23В3-6Л зеленый"

    Кол-во: 20

    "Позиция 529"

    "Индикатор светодиодный КИП М23В3-6К красный"

    Кол-во: 20

    "Позиция 530"

    "Аккумулятор AA емкость-2700 mAh, 1,2 V"

    Кол-во: 102

    "Позиция 531"

    "Реле времени ПВИ-11"

    Кол-во: 20

    "Позиция 532"

    "Муфта оптичическая 3М 2178-S малая с резиновой прокладкой Арт.80-6109- 3314-7"

    Кол-во: 5

    "Позиция 533"

    "Фотореле ФР 601 максимальная нагрузка 2200 А IP44 LFR20-601-2200- 003"

    Кол-во: 3

    "Позиция 534"

    "Проектор Benq MS506 DLP 800x600 3200 Ansi Lm, 9H.JA477.14E"

    Кол-во: 1

    "Позиция 535"

    "Индикатор коррозионных процессов ИКП 10-012М с длиной соединительного проводника 5.0м"

    Кол-во: 1

    "Позиция 536"

    "Щит учётно-распределительный ЩРУЭ-1Н/8"

    Кол-во: 10

    "Позиция 537"

    "Штеккер телефонный 6Р4С"

    Кол-во: 150

    "Позиция 538"

    "Выключатель пакетный ПВЗ-16У1"

    Кол-во: 5

    "Позиция 539"

    "Пушка тепловая ЭЛВИН ЭК 9П"

    Кол-во: 2

    "Позиция 540"

    "Корпус металлический с монтажной панелью ЩМП-2-0 74 (500х400х220) IP54. Цвет: RAL 7032 Артик"

    Кол-во: 4

    "Позиция 541"

    "Патч-корд оптоволоконный 9/125, SС-SC UPC, 3 метра"

    Кол-во: 8

    "Позиция 542"

    "Протектор магниевый модифицированный МПМ-К-20-У. D, мм - 270; d, мм - 180; I, мм - 450; L, мм - 480; масса анода, кг - 20+/-1;"

    Кол-во: 20

    "Позиция 543"

    "Батарея аккумуляторная Лиман-М 2,6V 400Ah 70x140x180"

    Кол-во: 12

    "Позиция 544"

    "Модуль сопряжения с СКЗ М-306.1 с нормированными входами"

    Кол-во: 2

    "Позиция 545"

    "Консоль-приставка OpenStage 30T на 18 клавиш"

    Кол-во: 1

    "Позиция 546"

    "Коробка взрывозащищенная КПД-20 У1"

    Кол-во: 5

    "Позиция 547"

    "Коробка взрывозащищенная КТД-20 У1"

    Кол-во: 25

    "Позиция 548"

    "Оповещатель световой уличный Газ - не входить! СПу12, IP68"

    Кол-во: 2

    "Позиция 549"

    "Плата ДП-07"

    Кол-во: 2

    "Позиция 550"

    "Выключатель автоматический ВА57Ф35-340010-200А-2000-400AC-УХЛ3"

    Кол-во: 2

    "Позиция 551"

    "Магазин сопротивлений Р4834-М1"

    Кол-во: 4

    "Позиция 552"

    "Выключатель OptiDin BM63-2B4УХЛ3 КЭАЗ"

    Кол-во: 3

    "Позиция 553"

    "Мегафон АТ-М125А"

    Кол-во: 1

    "Позиция 554"

    "Тепловентилятор Макар ТВ-15"

    Кол-во: 1

    "Позиция 555"

    "Лента ЭНГЛ Ех -2,70/380-49,0"

    Кол-во: 2

    "Позиция 556"

    "Тепловентилятор электрический Макар ТВ-3К"

    Кол-во: 1

    "Позиция 557"

    "Плата блока управления БУ ИЖСК.687244.011 для выпрямителя В-ОПЕ-ТМ-1 серии В 1.4"

    Кол-во: 4

    "Позиция 558"

    "Щит освещения ЩО-36Н - Габарит корпуса ШхВхГ - 350х450х120 мм наружный ,степень защиты IP54"

    Кол-во: 2

    "Позиция 559"

    "Блок управления ИЖСК.656116.013 для выпрямителя В-ОПЕ-ТМ-1(2) серии Б1"

    Кол-во: 1

    "Позиция 560"

    "Шкаф электромонтажный ШМ-7 для счетчика ВКТ-7 IP55 , 500х300х200 в сборе"

    Кол-во: 1

    "Позиция 561"

    "Обогреватель взрывозащищенный Ризур ОША-Р-10-AR-T4-220-50-0-1-0 ExmbllCT4Gbx"

    Кол-во: 1

    "Позиция 562"

    "Электрод сравнения пересной медносульфатный ЭМС-ВЭ-1,2-5 Менделеевец"

    Кол-во: 15

    "Позиция 563"

    "Блок унифицированный наборных зажимов УБНЗ-30"

    Кол-во: 1

    "Позиция 564"

    "Коробка соединительная взрывозащищенная КСВ-2И 1ExdIIBТ5Х с 30 клеммами МВК6/Е 5вводов 3/4" и 1 ввод 1""

    Кол-во: 1

    "Позиция 565"

    "Выключатель пакетный ПВ 3х16М1-ПЛ.56"

    Кол-во: 10

    "Позиция 566"

    "Выключатель автоматический АП50 Б-3МТ 40"

    Кол-во: 2

    "Позиция 567"

    "Выключатель автоматический АЕ 2056 80А"

    Кол-во: 1

    "Позиция 568"

    "Изолятор ТФ-20"

    Кол-во: 30

    "Позиция 569"

    "Блок тэновый ТЭНБ 10И220И1УХЛ3"

    Кол-во: 2

    "Позиция 570"

    "Трансформатор Т-0,66 400/5КЛ0,5 5ВА М/Г"

    Кол-во: 9

    "Позиция 571"

    "Коробка соединительная взрывозащищенная КСВ-3-4 1ExdllBT3 с 8 клеммами МВК6/Е с 4 вводами 25А 400В IP65"

    Кол-во: 3

    "Позиция 572"

    "Реле тепловое РТЛ-2053-238-6А"

    Кол-во: 4

    "Позиция 573"

    "Контактор КТ 6033-380 В"

    Кол-во: 2

    "Позиция 574"

    "Выключатель автоматический АЕ-2044 25А"

    Кол-во: 13

    "Позиция 575"

    "Выключатель автоматический АЕ-2044 10А"

    Кол-во: 1

    "Позиция 576"

    "Клапан электромагнитный ВН-1/2 Н4 Ду15"

    Кол-во: 1

    "Позиция 577"

    "Указатель УВНУ-2М С ТФ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 578"

    "Коробка У-409"

    Кол-во: 10

    "Позиция 579"

    "Манометр МП4-У 0,6МПа класс точности 1,5 IP40 радиальный штуцер ТУ 311-00225621.167-97"

    Кол-во: 7

    "Позиция 580"

    "Манометр МП3-УУ2-4кгс/см2"

    Кол-во: 2

    "Позиция 581"

    "Манометр МП3-УУ2-1 kgf/cm2-1,5"

    Кол-во: 3

    "Позиция 582"

    "Манометр МП3-УУ2-10 kgf/cm2"

    Кол-во: 39

    "Позиция 583"

    "Манометр МП3-УУ2-100 kgf/cm2"

    Кол-во: 40

    "Позиция 584"

    "Манометр МП-3У 0-1,6 МПа кл.т. 1,5 IP40 М20х1,5 радиальный штуцер ТУ 25-02.180335-84"

    Кол-во: 2

    "Позиция 585"

    "Манометр избыточного давления МП3-У 0...1,0 МПа, IP40, кл.точ. 1,5, радиальный. ТУ 25-02.180335-84 ОАО Манотомь г.Томск"

    Кол-во: 6

    "Позиция 586"

    "Манометр МО-1227-250-1,6МПа-0,15-М20х1,5 ТУ 25-05-1664-74"

    Кол-во: 1

    "Позиция 587"

    "Манометр кислородный МП2-У-25 kgf/cm2"

    Кол-во: 14

    "Позиция 588"

    "Манометр кислородный МП2-У-250 kgf/cm2"

    Кол-во: 14

    "Позиция 589"

    "Манометр ДМ2005СгЕх-(0-1)МПа,класс точности 1,5,радиальный штуцер М20х1 ,5, ТУ4212-040-00225590-2001"

    Кол-во: 1

    "Позиция 590"

    "Манометр ДМ 2010Сг У2 0-1 кгс/см2 взрывозащищенный класс точности 1,5"

    Кол-во: 1

    "Позиция 591"

    "Манометр виброустойчивый ТМ-320 диаметр 63мм 1мПа кл 1,5 осевой фирмы Росма резьба М12x1,5 ТУ 4212-001-4719015564-2008 ГОСТ 2405-08"

    Кол-во: 6

    "Позиция 592"

    "Коробка соединительная КП 24-25, 25А 660В 2EXELL T5 ООО "Специальные системы и технологии" г. Мытищи."

    Кол-во: 4

    "Позиция 593"

    "Комплект для визуально измерительного контроля ВИК - 1. Универсальный шаблон сварщика УШС-3 1шт, Универсальный шаблон сварщика У"

    Кол-во: 3

    "Позиция 594"

    "Источник питания ИПИВ-20-ОПТИ/1AC/24В, артикул: 3977887, ипмульсный, виброустойчивый, марка ОПТИ, серия ИПИВ. Технические данные: Номинальный диапазон входного напряжения(AC): 100 В AC...240 В AC Диапазон частот переменного тока (AC): 45...65 Гц Номи"

    Кол-во: 1

    "Позиция 595"

    "Модуль ввода дискретной информации ДЭ-01"

    Кол-во: 5

    "Позиция 596"

    "Модуль аккустический СОНАТА-3 производитель ООО "ТЕХНОЛОГИКА", г. Омск ТУ 4372-006-56433581-2004"

    Кол-во: 10

    "Позиция 597"

    "Устройство зарядное ИБЯЛ.413955.012 к газоанализатору АНКАТ-7664Микро. ТУ ИБЯЛ.413955.012. Производитель - ФГУП "СПО"Аналитприбор"."

    Кол-во: 1

    "Позиция 598"

    "Прибор для измерения статического и динамического уровня артезианских скважин УСП-Э50"

    Кол-во: 3

    "Позиция 599"

    "Узел управления ЭПУУ-8-7, ООО Завод Калининградгазавтоматика, ТУ 4318-010-00123702-95"

    Кол-во: 1

    "Позиция 600"

    "Узел управления ЭПУУ-4-1"

    Кол-во: 10

    "Позиция 601"

    "Тягонапоромер ТНМП-52-М2 (-0,8+0,8)кПа, КЛ.2,5, ГОСТ 2405-88"

    Кол-во: 11

    "Позиция 602"

    "Батарейка алкалиновая Duracell MN1604 типоразмер 6LR61/6LF22 K1 9В"

    Кол-во: 20

    "Позиция 603"

    "Розетка кабельная 32А 3Р+PE IР44 на поверхность 380 В 124"

    Кол-во: 60

    "Позиция 604"

    "Элемент силовой СЭ-02"

    Кол-во: 7

    "Позиция 605"

    "Фильтр конический сетчатый КСФ-1, DN200 для счетчиков газа"

    Кол-во: 4

    "Позиция 606"

    "Фильтр к счетчику газа Ду 80, конический сетчатый фильтр КCФ-1."

    Кол-во: 3

    "Позиция 607"

    "Фильтр к счетчику газа Ду 50, конический сетчатый фильтр КCФ-1."

    Кол-во: 3

    "Позиция 608"

    "Фильтр к счетчику газа Ду 150 100 бар, конический сетчатый фильтр КCФ-1."

    Кол-во: 4

    "Позиция 609"

    "Фильтр к счетчику газа Ду 100 100 бар, конический сетчатый фильтр КCФ-1."

    Кол-во: 6

    "Позиция 610"

    "Устройство УЗИП защиты от импульсных перенапряжений Hakel DTR 1/30/М"

    Кол-во: 50

    "Позиция 611"

    "Устройство тестирования автоматическое АКБ SKAT-UTTV (напряжение питающей сети: 170....250 В, напряжение заряда АКБ 14,7 В, длительность процесса оценки технического состояния АКБ (при наличии и отсутствии сетевого питания) 20 сек, габаритные размеры"

    Кол-во: 1

    "Позиция 612"

    "Тягонапоромер ТНМП-52-М2 (-0,3+0,3)КПА"

    Кол-во: 3

    "Позиция 613"

    "Термопреобразователь сопротивления взрывозащищенный ТСМУ 030.МП-Exd-4/20-(-50/180)-0.5-2-80-10-Н-Г1-М20х1,5-1-К-П"

    Кол-во: 6

    "Позиция 614"

    "Термопреобразователь ТСМУ 030.MB-EXD-Modbus/RS485-(-50/180)-0.25-200-10- Н-Г2-М20х1,5-1-К-П"

    Кол-во: 4

    "Позиция 615"

    "Термопреобразователь ТСМУ 014.51-Exd-4/20-(-50+100)-0,5-2-160-10-Н- М20х1,5-1-К-К"

    Кол-во: 2

    "Позиция 616"

    "Термопреобразователь ТСМУ 014-01.52 L100 -50+150C 4-20MA"

    Кол-во: 12

    "Позиция 617"

    "Термопреобразователь ТСМУ014.52-Exd-4/20-(-50/150)-0,5-2-120-10-H- M20X1,5-1-К-К"

    Кол-во: 7

    "Позиция 618"

    "Теплосчетчик МКТС Ду50 ТУ 4218-001-52560145-2004 в составе: Блок системный СБ-04-ББП07 с блоком бесперебойного питания,модули измер ительные типа М121-И6 Ду50 2 шт., Преобразователи температуры,встраиваемые в измерительные модули М121-И6, Интерфейс "

    Кол-во: 1

    "Позиция 619"

    "Система автоматического контроля загазованности САКЗ-МК-2 DN20 НД (оксид углерода+природный газ). Производитель: ООО ЦИТ-Плюс г. Саратов. ТУ 4215-004-96941919-2007"

    Кол-во: 7

    "Позиция 620"

    "Сигнализатор-течеискатель горючих газов переносной СГГ-20 Микро 01М. Технические условия: ИБЯЛ.413531.012ТУ."

    Кол-во: 47

    "Позиция 621"

    "Сигнализатор СОУ-1"

    Кол-во: 1

    "Позиция 622"

    "Сигнализатор скрытой проводки ЛИС-100 ТУ 4221-021-40720371-12."

    Кол-во: 2

    "Позиция 623"

    "Сигнализатор горючих газов СГГ-20 Микро-02Г. Производитель ФГУП СПО Аналитприбор. ИБЯЛ.413531.012-02."

    Кол-во: 6

    "Позиция 624"

    "Сигнализатор перепада давления Садко-44 ТЖИУ 406422.004"

    Кол-во: 1

    "Позиция 625"

    "Сигнализатор погасания пламени Фламинго: датчик погасания пламени ДП1.04м УФ, Блок БС1.04, блок питания"

    Кол-во: 1

    "Позиция 626"

    "Сигнализатор напряжения для определения наличия напряжения с земли Ива-Н"

    Кол-во: 4

    "Позиция 627"

    "Сигнализатор избыточного давления МСТВ-2А, изготовитель - Энгельсское ОКБ"Сигнал" ТУ-МСТВ-70, код ОКП 7543451579, общепромышленное исполнение с приемкой ОТК"

    Кол-во: 10

    "Позиция 628"

    "Сигнализатор избыточного давления МСТВ-1А, изготовитель - Энгельсское ОКБ "Сигнал", ТУ-МСТВ-70, код ОКП 7543451558, общепромышленное исполнение с приемкой ОТК"

    Кол-во: 10

    "Позиция 629"

    "Сигнализатор загазованности СЗ-1-2Г"

    Кол-во: 3

    "Позиция 630"

    "Сигнализатор газовый оптический СГОЭС(метан)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 631"

    "Сигнализатор газов шлейфовый СТГ-3-И-Ех ИБЯЛ.413411.051-29"

    Кол-во: 2

    "Позиция 632"

    "Решетка антенная M9065 4.0V60R40X10CS предназначена для ультразвукового сканер-дефектоскопа А 1550 IntroVisor. Производитель: ОО"

    Кол-во: 1

    "Позиция 633"

    "Решетка антенная M9060 4.0V0R40X10CL предназначена для ультразвукового сканер-дефектоскопа А 1550 IntroVisor (применяется для ко"

    Кол-во: 1

    "Позиция 634"

    "Регулятор температуры РТ,диапазон измеряемых температур 0 - 1100 град.С, тип датчика температуры - термопара с характеристикой преобразования ХА(К), выпускается по 8Г2.002.102 ТУ производитель - УНПП Молния г. Уфа"

    Кол-во: 2

    "Позиция 635"

    "Регулятор температуры РТК-02-50М-Р-I (-30...+60C) РЭЛСИБ (предназназначен для контроля температуры рабочей среды и формирования сигнала управления исполнительным нагревательным или охладительным устройством объекта эксплуататции). ТУ 4211-012-4218744"

    Кол-во: 1

    "Позиция 636"

    "Регистратор многоканальный Метран-910-8-8-ГП в комплекте с ММС флэш картой 512Мб-1шт,; CARD READER-1шт."

    Кол-во: 1

    "Позиция 637"

    "Расширитель 3хСОМ модуля ДМ-01 ДМ-011"

    Кол-во: 2

    "Позиция 638"

    "Расширитель 3хСОМ ДМ-011-1 процессорного модуля ДМ-01"

    Кол-во: 2

    "Позиция 639"

    "Радиомодем Спектр-433 (исп. IP65) DIN"

    Кол-во: 5

    "Позиция 640"

    "Радиомодем Невод-5-IP65 во влагозащитном корпусе (IP65) для установки снаружи рядом с антенной. Изготовитель: ЗАО Геолинк Консалтинг г. Москва. ТУ ПМЕК.425624.016."

    Кол-во: 4

    "Позиция 641"

    "Пульсметр, люксметр ТКА-ПКМ (08), ТУ-4215-003-16796024-04"

    Кол-во: 1

    "Позиция 642"

    "Теплосчетчик Взлет ТСР-024М Ду50 по опросному листу ТУ 4218-076-44327050-2004"

    Кол-во: 1

    "Позиция 643"

    "Тахометр-расходомер ЭРКОН-415 для щитового монтажа, производитель - НПФ КонтрАвт, г. Нижний Новгород"

    Кол-во: 44

    "Позиция 644"

    "Тахометр контактный и фототахометр Профкип ТЦ-36.Номер в Госреестре СИ: 54909-13. Производитель ЗАО "ПровКиП" г.Мытищи. ГОСТ 213"

    Кол-во: 1

    "Позиция 645"

    "Таймер реального времени ОВЕН УТ1-PIC-Щ1 двухканальный"

    Кол-во: 3

    "Позиция 646"

    "Таймер астрономический ЭРКОН-714-Е-Д3-М0. Изготовитель: НПФ КонтрАвт, г.Нижний Новгород. ПИМФ.428218.001 ТУ."

    Кол-во: 1

    "Позиция 647"

    "Счетчик моточасов СИМ-05Ч-1-17 AC220В (моторесурса, наработки) предназначен для подсчета общего времени работы и количества включений оборудования в процессе эксплуатации. http://www.electronshik.ru/card/sc hetchiki-motochasov-sim-05ch-118496#sthash."

    Кол-во: 2

    "Позиция 648"

    "Счетчик электроэнергии однофазный СЕ102М-S7 ТУ 4228-090-63919543-2012"

    Кол-во: 15

    "Позиция 649"

    "Счетчик электрический Меркурий-230 АRT-02 PQRSIN (60 А Интерфейс RS-485) ГОСТ Р 52320-2005"

    Кол-во: 1

    "Позиция 650"

    "Счетчик электрический Меркурий-230 АRT-01 Pqrsin (60 А Интерфейс RS-485)"

    Кол-во: 5

    "Позиция 651"

    "Счетчик электрический Меркурий 201.5 60А 1Ф"

    Кол-во: 46

    "Позиция 652"

    "Счетчик электрический Меркурий-230 ART-02PRSN 10-100А 3Х230/400В класс точности 1.0/2.0"

    Кол-во: 2

    "Позиция 653"

    "Счетчик электрический Меркурий-230 ART-02PQRS"

    Кол-во: 11

    "Позиция 654"

    "Счетчик электрический Меркурий-230 ART-01PQRS"

    Кол-во: 5

    "Позиция 655"

    "Счетчик электрической энергии однофазный Меркурий 203.2Т GBO со встроенным GSM модемом"

    Кол-во: 5

    "Позиция 656"

    "Счетчик Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN АВЛГ.411152.021 ТУ"

    Кол-во: 4

    "Позиция 657"

    "Счетчик электрический Меркурий 201.7 ГОСТ 30207-94"

    Кол-во: 2

    "Позиция 658"

    "Счетчик жидкости ДД-25/1,6-СУ для измерения бензина, дизельного топлива, керосина и масла ГОСТ 8.401-80"

    Кол-во: 1

    "Позиция 659"

    "Счетчик газа ТЗ G100-80-100(в комплекте фланцы,крепеж,фильтр)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 660"

    "Счетчик газа двухкамерный СГМН-1М (левый), ТУ РБ 00153637.048-98. ГОСТ 5542-87"

    Кол-во: 17

    "Позиция 661"

    "Счетчик газа бытовой ВК-G4"

    Кол-во: 2

    "Позиция 662"

    "Счетчик газа СГМН-1М"

    Кол-во: 19

    "Позиция 663"

    "Счетчик времени наработки СВНЭ-1-1 Менделеевец"

    Кол-во: 4

    "Позиция 664"

    "Счетчик водяной Бетар СГВ-15 антимагнитный"

    Кол-во: 4

    "Позиция 665"

    "Счетчик воды СКВ-3/15 (СВ-15Х) без патрубков (с крепежем)"

    Кол-во: 7

    "Позиция 666"

    "Соединитель навертной НСН 14ХМ20 Ру25МПа"

    Кол-во: 2

    "Позиция 667"

    "Соединение ввертное НСВ 14хМ20 ТУ36.22.21.00.019-91"

    Кол-во: 100

    "Позиция 668"

    "Соединение ввертное НСВ 14хG1/2 Ру25МПа"

    Кол-во: 28

    "Позиция 669"

    "Сканер диагностический Сканматик 2 USB + BlueTooth (Scanmatik), предназначенный для диагностирования современных систем управлен"

    Кол-во: 1

    "Позиция 670"

    "Водосчетчик ВМХ-50"

    Кол-во: 3

    "Позиция 671"

    "Водосчетчик ВСКМ-90-25"

    Кол-во: 2

    "Позиция 672"

    "Водосчетчик ОСВУ-90-40 ТУ 4213-001-5276179-00"

    Кол-во: 4

    "Позиция 673"

    "Водосчетчик СТВУ-100 универсальный"

    Кол-во: 2

    "Позиция 674"

    "Водосчетчик СТВХ-65 на холодную воду"

    Кол-во: 1

    "Позиция 675"

    "Вычислитель количества теплоты ВКТ-7-03"

    Кол-во: 1

    "Позиция 676"

    "Газоанализатор АНКАТ 7664 Микро-04 (О2, СН4), ИБЯЛ.413411.053-04, ИБЯЛ.413411.053 ТУ, ФГУП СПО Аналитприбор"

    Кол-во: 9

    "Позиция 677"

    "Газоанализатор СГГ-20"

    Кол-во: 2

    "Позиция 678"

    "Блок функциональный БФ-02"

    Кол-во: 3

    "Позиция 679"

    "Адгезиметр механический Константа-АЦ для измерения адгезии лакокрасочных покрытий"

    Кол-во: 1

    "Позиция 680"

    "Адгезиметр сдвиговый Константа-СА2. Предназначен для измерения адгезии изоляционных покрытий трубопроводов: по методу А - контроль защитных покрытий из полимерных лент и методу Б - контроль защитных покрытийна основе битумных мастик. Проиводитель: ОО"

    Кол-во: 1

    "Позиция 681"

    "Батарейный модуль ENTEL SPB-BR72V2+D2-AK с АКБ 3кВА, 88(2U)x440x600мм, 44кг ТУ 3416-008-61938140-2014 Производитель ООО Завод инновационных технологий"

    Кол-во: 2

    "Позиция 682"

    "Блок источника резервного питания БИРП-12/1,6А"

    Кол-во: 2

    "Позиция 683"

    "Блок питания БП-04 (27/12В/5В под винт) ТУ 4318-018-00123702-96"

    Кол-во: 2

    "Позиция 684"

    "Блок питания БП-С2/12 СТА10.00.00"

    Кол-во: 1

    "Позиция 685"

    "Блок питания и сигнализации датчиков-сигнализаторов БПС-21М-1ВЦТ, одноканальный , напряжение питания - 220В. Изготовитель - ФГУП СПО "Аналитприбор" Выпускается по техническим условиям ИБЯЛ.411111.042-02 ТУ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 686"

    "Блок питания Метран-604-24-50 DIN ТУ 4276-001-2160758-2002"

    Кол-во: 18

    "Позиция 687"

    "Блок питания одноканальный БП30Б-Д3-24С для установки на DIN-рельс. ТУ4345-004-46526536-2006. Размеры (ШхВхГ), мм: 54х90х58. Раб"

    Кол-во: 3

    "Позиция 688"

    "Блок питания одноканальный БП30Б-Д3-24С для установки на DIN-рельс. ТУ4345-004-46526536-2006. Размеры (ШхВхГ), мм: 54х90х58. Рабочая температура: от - 40 до +70. Рабочая влажность: не более 80 %. Мощность: 30 Вт. Входное напряжение: переменного тока "

    Кол-во: 4

    "Позиция 689"

    "Блок разветвительно-изолирующий Бриз исп. 03. ГОСТ Р 53325-2009"

    Кол-во: 24

    "Позиция 690"

    "Блок речевого оповещения СОНАТА-К-ЛД, выходная мощность 24Вт. ТУ4372-011-56433581-2005"

    Кол-во: 2

    "Позиция 691"

    "Блок управления и сигнализации БУС-04"

    Кол-во: 1

    "Позиция 692"

    "Блок управления клапанами БУОК-1 СВТ667.11.222, ТУ 4371-042-23358046-2005"

    Кол-во: 10

    "Позиция 693"

    "Блок функциональный для размещения в УСиУ на 48 выходных контактов БФ-01 комплекса Магистраль-2. ТУ 4318-018-00123702-96."

    Кол-во: 2

    "Позиция 694"

    "Датчик разности давления Метран-150 CD2-(0-63 КПА)-L3-A-M5-EM-S5/ 0104- МW3-2 -С-1-1-VS"

    Кол-во: 6

    "Позиция 695"

    "Датчик перепада давления Метран-150-CD-4-(0-630кПа) 2 2 1 1 L3 A M5 EM D5 4 B1 K12 PA J5 LT ML"

    Кол-во: 2

    "Позиция 696"

    "Датчик избыточного давления Метран 150TG3 2G 2 1 A M5 EM 2F 2 B1 K14 PA"

    Кол-во: 2

    "Позиция 697"

    "Датчик избыточного давления Метран-150TG3(0-1,6МПА)2G2 1А М5ЕМ2F2B1K03PC"

    Кол-во: 1

    "Позиция 698"

    "Датчик погасания пламени ДП 1.04М"

    Кол-во: 1

    "Позиция 699"

    "Измеритель потенциалов Орион ИП 01"

    Кол-во: 1

    "Позиция 700"

    "Измеритель сопротивления заземления ИС-10"

    Кол-во: 4

    "Позиция 701"

    "Измеритель-регулятор технологический цифровой ИРТ-5920 в исполнении с токовым выходным сигналом 0-5 мА"

    Кол-во: 1

    "Позиция 702"

    "Измеритель-регулятор ТРМ10-Д.У.У.Р. ПИД-регулятор одноканальный. Крепление на DIN-рейку, универсальный измерительный вход, первы"

    Кол-во: 1

    "Позиция 703"

    "Индикатор состояния электророзеток ИСЭР-01, предназначен для проверки наличия защитного заземления в розетках трехпроводной сети"

    Кол-во: 1

    "Позиция 704"

    "Индикатор состояния электророзеток ИСЭР-03, предназначен для проверки наличия защитного заземления в розетках трехпроводной сети"

    Кол-во: 1

    "Позиция 705"

    "Индуктор А2075(для SoNet) позволяет бесконтактно принимать ультразвуковые колебания в металлическом теле трубы и передавать их на у льтразвуковой бесконтактный сканер-дефектоскоп А2075 SoNet.Изготавляется в соответствии с АПЯС.304331.002СБ и реализу"

    Кол-во: 3

    "Позиция 706"

    "Инжектор одноканальный PSE-PoE.220AC/28VA (стандарт PoE-IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, входное напряжение 100...240В, максимальная выходная мощность 28Вт, 55х32х87мм, степень защиты оболочкой по ГОСТ 14254-96-IP20, Диапазон рабочих температур -10...+40С"

    Кол-во: 3

    "Позиция 707"

    "Источник высокого напряжения ИВН-24 для розжига горелок подогревателей газа ПГА-200, напряжение питания 24В, производитель ООО Прома"

    Кол-во: 2

    "Позиция 708"

    "Датчик избыточного давления Метран 150ТG4 2G 2 1 A M5 EM 2F 2 B1 К14 PA"

    Кол-во: 4

    "Позиция 709"

    "Газоанализатор взрывоопасных газов типа Сигнал-03КЛ"

    Кол-во: 5

    "Позиция 710"

    "Гигрометр психометрический ВИТ-1"

    Кол-во: 8

    "Позиция 711"

    "Гигрометр психометрический ВИТ-2"

    Кол-во: 13

    "Позиция 712"

    "Гильза защитная к ТСП L100, Ф10 мм, ООО Теплоком-Уфа"

    Кол-во: 3

    "Позиция 713"

    "Гильза РГАЖ 4.819.002-Ц-400-16-М20х1,5/М20х1,5-Н-25"

    Кол-во: 1

    "Позиция 714"

    "Гильза защитная термоприбор РГАЖ4.819.000-Ц200-16М20х1,5/М20х1,5-Н-10"

    Кол-во: 3

    "Позиция 715"

    "Гильза РГАЖ 4.819.000-Ц-80-16-М20х1,5/М20х1,5-Н-10"

    Кол-во: 1

    "Позиция 716"

    "Гильза защитная РГАЖ 4.819.002-С-100-10-М20х1.5-Н-10"

    Кол-во: 25

    "Позиция 717"

    "Гильза защитная РГАЖ 4.819.002-С-120-10-М20х1,5/М20х1,5-Н-10"

    Кол-во: 7

    "Позиция 718"

    "Гильза защитная РГАЖ4.819.002-Ц-160-16-М20х1,5/М20х1,5-Н-10МПа"

    Кол-во: 2

    "Позиция 719"

    "Гильза защитная РГАЖ 4.819.002-Ц-160-16-М20х1.5-Н-25МПа"

    Кол-во: 2

    "Позиция 720"

    "Датчик давления МИДА-ДИ-13П-Ex-УХЛ3.1-0,2/0-0,16МПа-01-М20-УМ"

    Кол-во: 2

    "Позиция 721"

    "Датчик давления МИДА-ДИ-13П-Ex-УХЛ3.1-0,2/0-0,25МПа-01-М20-УМ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 722"

    "Счетчик ОСВУ-32"

    Кол-во: 1

    "Позиция 723"

    "Водосчетчик СВК-15-1,5"

    Кол-во: 1

    "Позиция 724"

    "Водосчетчик СКБ-25"

    Кол-во: 1

    "Позиция 725"

    "Блок речевого оповещения СОНАТА-К-ЛД, выходная мощность 24Вт. ТУ4372-011-56433581-2005"

    Кол-во: 2

    "Позиция 726"

    "Система автоматического контроля загазованности САКЗ в комплекте :1)БСУ- 01 - 1шт., 2)Сигнализатор загазованности СЗ-2-2В -1шт.,"

    Кол-во: 2

    "Позиция 727"

    "Блок соединительный БС-03 на DIN-рейку 10х3 для подключения внешних"

    Кол-во: 2

    "Позиция 728"

    "Блок управления и сигнализации БУС-04"

    Кол-во: 2

    "Позиция 729"

    "Датчик-реле давления ДЕМ 102-2-05А-2. Поставщик: ТД Орлэкс, г. Москва. ТУ 25-7301.0029-88"

    Кол-во: 4

    "Позиция 730"

    "Датчик-реле уровня ДРУ-1 ПМ"

    Кол-во: 2

    "Позиция 731"

    "Дифманометр сигнализирующий с вент.блоком ДСП-80В-РАСКО-1,6 кПа-1,6МПа-1 ,5-К-У42Ex"

    Кол-во: 5

    "Позиция 732"

    "Дифманометр сигнализирующий с вент.блоком ДСП-80В-РАСКО-4,0 кПа-1,6МПа-1 ,5-К-У42Ex, ООО "НПФ Раско", ГОСТ 18140-84"

    Кол-во: 5

    "Позиция 733"

    "Извещатель пламени пожарный ИПЭС-ИК/УФ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 734"

    "Громкоговоритель потолочный, широкополосный ROXTON PA-610T, 6/3Вт"

    Кол-во: 25

    "Позиция 735"

    "Удлинитель Люкс К1-0-40 40м/2х0.75мм2/10А/ПВС на катушке"

    Кол-во: 2

    "Позиция 736"

    "Выключатель ВА47-29-1С6-УХЛ3-КЭАЗ"

    Кол-во: 20

    "Позиция 737"

    "Шкаф напольный 19", 24U (600х600х1300), дверь стеклянная"

    Кол-во: 2

    "Позиция 738"

    "Батарея аккумуляторная АКБ-12В-24А/ч."

    Кол-во: 2

    "Позиция 739"

    "Выключатель OptiDin BM63-1B10УХЛ3 КЭАЗ"

    Кол-во: 10

    "Позиция 740"

    "Выключатель OptiDin BM63-1B20УХЛ3 КЭАЗ"

    Кол-во: 2

    "Позиция 741"

    "Выключатель OptiDin BM63-1B25УХЛ3 КЭАЗ"

    Кол-во: 38

    "Позиция 742"

    "Удлинитель У16-041 ПВС3х2,5 16А 30м 4 розеток на металлической катушке"

    Кол-во: 11

    "Позиция 743"

    "Розетка двойная скрытая белая с заземлением без шторок 16А 250В RS16-228-BI РОНДО"

    Кол-во: 19

    "Позиция 744"

    "Источник питания импульсный виброустойчивый ИПИВ-20-ОПТИ/1АС/24В, артикул: 3977887"

    Кол-во: 3

    "Позиция 745"

    "Преобразователь П111-5-К6-03 прямой контактный совмещенный с частотой 5 МГц с диаметром пьезоэлемента 6мм и разъемом ЛЕМО 00 (пр"

    Кол-во: 9

    "Позиция 746"

    "Преобразователь П111-2,5-К12-03 прямой контактный совмещенный с частотой 2,5 МГц с диаметром пьезоэлемента 12 мм и разъемом ЛЕМО"

    Кол-во: 9

    "Позиция 747"

    "Преобразователь интерфейсов RS-232/RS-485 АСЗ-М-024 ТУ 4218-002-46526536-2006"

    Кол-во: 5

    "Позиция 748"

    "Преобразователь интерфейсов USB-RS 232 Сертификат соответствия ГОСТ Р: РОСС RU. ME61.B07381"

    Кол-во: 2

    "Позиция 749"

    "Модуль ввода-вывода Метран-970-4АВП-4АЕ-ETH-BOX2. Изготовитель: ПГ Метран. ТУ 4227-020-99278829-2014."

    Кол-во: 2

    "Позиция 750"

    "Патрон Е-40 380в"

    Кол-во: 5

    "Позиция 751"

    "Пост кнопочный ПКЕ 222/3"

    Кол-во: 20

    "Позиция 752"

    "Клещи токоизмерительные К4570/1Ц"

    Кол-во: 1

    "Позиция 753"

    "Трассоискатель Контур, изготовитель ООО Квазар г.Уфа, ТУ 4276-008-12719185-2009"

    Кол-во: 1

    "Позиция 754"

    "Расширитель двухзонный адресный С2000-АР2"

    Кол-во: 16

    "Позиция 755"

    "Патч-корд оптоволоконный 9/125, SC-ST UPC, 3 метра"

    Кол-во: 8

    "Позиция 756"

    "Светильник светодиодный ОЭСС-СД 11К УХЛ1 IP65"

    Кол-во: 20

    "Позиция 757"

    "Лампа бактерицидная ДБ-300"

    Кол-во: 1

    "Позиция 758"

    "Лента оградит.,красно-белая,75мм,250м"

    Кол-во: 13

    "Позиция 759"

    "Лента оградительная Опасная зона 250м"

    Кол-во: 22

    "Позиция 760"

    "Светильник светодиодный уличный ПССВ04-07-145"

    Кол-во: 19

    "Позиция 761"

    "Коннектор RJ-45 кат.5 (упаковка 100шт)"

    Кол-во: 18

    "Позиция 762"

    "Сигнализатор загазованности СЗ-2-2В по метану"

    Кол-во: 3

    "Позиция 763"

    "Барометр-Анероид М-67"

    Кол-во: 2

    "Позиция 764"

    "Плата ИП-11 ТУ СМ2.131.006"

    Кол-во: 2

    "Позиция 765"

    "Резистор МЛТ 4,7 кОм 0,5 Вт"

    Кол-во: 200

    "Позиция 766"

    "Модуль MGS-xDSL-SRL-E1B/2xRS232/Eth MEGATRANS-3L, subrack, LTU, M/S, 2*xDSL, 1*E1 120 Ом, 2*RS232, 1*Ethernet 10/100 Base-T, ЛП/подача/прием ДП, режим генератора, в комплекте с разъемом для кабеля G/703,кабелем Enternet и кабелем DSL"

    Кол-во: 1

    "Позиция 767"

    "FG-R-Comp компактный настольный конструктив в пластиковом корпусе для установки 3-х модулей subrack, питание 48В"

    Кол-во: 1

    "Позиция 768"

    "Изолятор фарфоровый ШФ 20 УО (Г1), ГОСТ 1232-93"

    Кол-во: 4

    "Позиция 769"

    "WP-06T Настенный громкоговоритель 6/3 Вт широкополосный"

    Кол-во: 25

    "Позиция 770"

    "Модуль сопряжения с СКЗ М-306"

    Кол-во: 1

    "Позиция 771"

    "Автоматический модульный преобразователь инверторного типа ПН-ОПЕ-М11-С1-40-48-У1-А.2-485"

    Кол-во: 1

    "Позиция 772"

    "Батарейка Duracell Lr03 Turbo Mn2400 AAA B2 1,5В"

    Кол-во: 395

    "Позиция 773"

    "Прожектор светодиодный ПЛ-02 белый холодный"

    Кол-во: 23

    "Позиция 774"

    "Прожектор светодиодный ПЛ-01белый холодный"

    Кол-во: 12

    "Позиция 775"

    "Выключатель 1-клавишный СП Classic 10A белый"

    Кол-во: 75

    "Позиция 776"

    "Выключатель 2-х клавишный А56-029"

    Кол-во: 16

    "Позиция 777"

    "Изолятор ПС-70Е подвесной стеклянный для воздушных линий 6-10кВ"

    Кол-во: 24

    "Позиция 778"

    "Трансформатор тока Т-0,66 150/5 КЛ0,5 5ВА"

    Кол-во: 6

    "Позиция 779"

    "Трансформатор тока Т-066/100/5 КЛ05 5ВА"

    Кол-во: 12

    "Позиция 780"

    "Рубильник ЯВЗ-31-100А У2УХЛ-220В"

    Кол-во: 1

    "Позиция 781"

    "Пускатель магнитный ПМ 12-010-240 220В"

    Кол-во: 20

    "Позиция 782"

    "Коннектор RJ 45П CAT.5E"

    Кол-во: 100

    "Позиция 783"

    "Указатель высокого напряжения,комбинированный, на 10-110кВ, в комплекте с ШЭУ-110-2-2,2."

    Кол-во: 8

    "Позиция 784"

    "Розетка открытой установки с заземляющим контактом РА 16-638"

    Кол-во: 10

    "Позиция 785"

    "ТСМУ 011.16-Exd-(-50+50)-2-5000-219"

    Кол-во: 3

    "Позиция 786"

    "Лампа переносная с выключателем БМ, 20-метров, 220В"

    Кол-во: 8

    "Позиция 787"

    "Модуль ввода-вывода ЭР-03"

    Кол-во: 2

    "Позиция 788"

    "Гильза защитная РГАЖ 4.819.002-Ц-160-16-М20х1.5-Н-25МПа"

    Кол-во: 44

    "Позиция 789"

    "Датчик избыточного давления СДВ-Smart-Exd-ВИ-И-1151-02-ЭП1Г-t10-015-1 ,6МПа-42+HART-К05-П-КБуст/БКН1-10 АГБР.406239.010ТУ, производитель - ЗАО НПК ВИП, г. Екатеринбург, выпускается по техническим условиям АГБР.406239.010ТУ."

    Кол-во: 1

    "Позиция 790"

    "Датчик загазованности СГОЭС (Метан)"

    Кол-во: 18

    "Позиция 791"

    "Датчик контроля загазованности горючих газов СГОЭС-М, тип газа: метан. ЖСКФ 413311.002 ТУ."

    Кол-во: 2

    "Позиция 792"

    "Датчик контроля пламени оптический ДКПО-01"

    Кол-во: 1

    "Позиция 793"

    "Светильник светодиодный ОЭСС-СД 11К УХЛ1 IP65"

    Кол-во: 25

    "Позиция 794"

    "Светильник под компактную люминесцентную лампу взрывозащищенный подвес на крюке ВАД81-ЭНЕСБ.Л.45К-У1 45Вт 1ExdllCT6 IP65"

    Кол-во: 15

    "Позиция 795"

    "Светильник уличный светодиодный ПССВ05-06-115"

    Кол-во: 4

    "Позиция 796"

    "Светильник светодиодный взрывозащищенный ВЭЛАН31-СД.Л.20-УХЛ1 20Вт 1ExdIICT6"

    Кол-во: 9

    "Позиция 797"

    "Лампа светодиодная iRLED-A60 E27 12W-N"

    Кол-во: 100

    "Позиция 798"

    "Лампа светодиодная iRLED-A60 E27 12W-N"

    Кол-во: 260

    "Позиция 799"

    "Тепловентилятор ТВ-12, 12кВт 380в"

    Кол-во: 2

    "Позиция 800"

    "Обогреватель взрывозащищенный Ризур ОША-Р-4-АR-T4-220-30-0-1-0 ExmbllCT4Gbx"

    Кол-во: 4

    "Позиция 801"

    "Лампа люминесцентная FL18W/635 мощность 18Вт,световой поток 1060лм, цветовая температура 3500К,средняя температура горения 10000ч,размеры- 604х27мм,тип цоколя G13,индекс цветопередачи Ra-60,белый цвет излучения"

    Кол-во: 605

    "Позиция 802"

    "Выключатель OptiDin BM63-1B20УХЛ3 КЭАЗ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 803"

    "Коробка ответвительная КОР-94-4"

    Кол-во: 103

    "Позиция 804"

    "Батарея аккумуляторная СГГН(ф)12-125"

    Кол-во: 8

    "Позиция 805"

    "Манометр ДМ2010Сг 600кПа класс точности 1,5 IP40 ТУ 4212-040-00225590-2001 радиальный штуцер"

    Кол-во: 15

    "Позиция 806"

    "Тягонапоромер ТНМП-52 М2 (+- 3 КПА)"

    Кол-во: 5

    "Позиция 807"

    "Термопреобразователь ТСМУ 014-02.51 (L120, -50+100C, 4-20мА)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 808"

    "Комплект ЗИП ЭПУУ-7-1"

    Кол-во: 2

    "Позиция 809"

    "Комплект автоматики КСУ-МАК-7-24 подогревателя газа ПТПГ-30 (ЭЛЬКОМ)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 810"

    "Манометр МП4-УУ2 0-400 кгс/см2 кл.т.1,5"

    Кол-во: 10

    "Позиция 811"

    "Манометр МП4-У 4МПа класс точности 1,5 IP40 ТУ 311-00225621.167-97 радиальный штуцер"

    Кол-во: 10

    "Позиция 812"

    "Манометр МП4-У 2,5МПа класс точности 1,5 IP40 ТУ 311-00225621.167-97 радиальный штуцер"

    Кол-во: 12

    "Позиция 813"

    "Бобышка БП1-М20х1,5-55 ТУ 36-1097-85"

    Кол-во: 4

    "Позиция 814"

    "Виброметр-К1 1ExibllAT3 X, 10-1000Гц, виброскорость мм/с, неравномерность АЧХ gt;10%, Россия, зарегестрирован в Госреестре Р"

    Кол-во: 1

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    Выполнение работ по биологической рекультивации земельных участков, нарушенных при строительстве объектов в составе стройки «Реконструкция ГРС Мужукай» (код стройки 051-2002941) (для субъектов малого и среднего предпринимательства) № 01059
    Выполнение работ по биологической рекультивации земельных участков, нарушенных при...
    177068
    Торги ГК Газпром
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    02.03.2022 09:00(GMT+03:00)
    973 106
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    «Газпром инвест»
    Маркетинговые исследования № 32211080169
    Выполнение работ по биологической рекультивации земельных участков, нарушенных при строительстве объектов в составе стройки «Реконструкция ГРС «Кокрек» (код стройки 051-2002940) (для субъектов малого и среднего предпринимательства) № 01060
    Выполнение работ по биологической рекультивации земельных участков, нарушенных при...
    177067
    Торги ГК Газпром
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    02.03.2022 09:00(GMT+03:00)
    861 330
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    «Газпром инвест»
    Маркетинговые исследования № 32211079920
    Выполнение работ по биологической рекультивации земель, нарушенных при строительстве объекта «ГРС-7 г. Саратов» (для субъектов малого и среднего предпринимательства) № 01041
    Выполнение работ по биологической рекультивации земель, нарушенных при строительстве объекта...
    177065
    Торги ГК Газпром
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    02.03.2022 09:00(GMT+03:00)
    2 317 134
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    ПАО Газпром
    Конкурентный отбор № 32211080838
    Поставка присадки цетаноповышающей к дизельному топливу для Астраханского газоперерабатывающего завода ООО «Газпром переработка» для нужд ООО "Газпром комплектация" (№ 22/4.3/0005022/ГПК)
    Поставка присадки цетаноповышающей к дизельному топливу для Астраханского...
    177073
    Торги ГК Газпром
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    08.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    264 600 003
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
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