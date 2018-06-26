№ 0001/18/4.1/0041472/ГПК/ЗП/ГОС/Э/13.06.2018 Поставка электрощитового оборудования для комплектации стройки «МГ «Сила Сибири» для нужд ООО «Газпром комплектация»

Подведение итогов не позднее

Дата и время вскрытия заявок

Дата и время окончания срока приема заявок

Не установлен

Размер обеспечения заявки (в рублях)

№ 0001/18/4.1/0041472/ГПК/ЗП/ГОС/Э/13.06.2018 Поставка электрощитового оборудования для комплектации стройки «МГ «Сила Сибири» для нужд ООО «Газпром комплектация»

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Требования к документации

Нет прикрепленных документов

Перечень товаров, работ, услуг

"Позиция 1" "Шкаф охранного освещения с PE и N шинками Габаритные размеры (ВхШхГ): 700х500х250 мм; Климатическое исполнение: УХЛ4; Напряжение 380/220 В; Частота 50 Гц. Опросный лист 4570РД1.6.Р.03.ВЖК.ЛПУ1.000.000.ОС.000/ 8924.РП.01.000.0-ЭНО1.ОЛ1 изм.3" Кол-во: 1

"Позиция 2" "Щит управления Габаритные размеры (ВхШхГ): 700х500х250 мм; Климатическое исполнение: УХЛ4 Опросный лист 4570РД1.6.Р.03.ВЖК.ЛПУ1.000.000.ОС.000/ 8924.РП.01.000.0-ЭНО1.ОЛ2 изм.3" Кол-во: 1

"Позиция 3" "Шкаф распределительный с PE и N шинками Габаритные размеры (ВхШхГ): 700х500х250 мм; Климатическое исполнение: УХЛ4; Напряжение 380/220 В; Частота 50 Гц. Опросный лист 4570РД1.6.Р.03.ВЖК-ЛПУ1.000.000.ОС.000/8924.РП.01.000.0-ЭМ1.ОЛ1 изм.3" Кол-во: 1

"Позиция 4" "Щит управления Габаритные размеры (ВхШхГ): 700х500х250 мм; Климатическое исполнение: УХЛ4 Опросный лист 4570РД1.6.Р.03.ЛПУ.1.000.ОС.000/8924.РП.01.000.0-ЭНО.ОЛ2 изм.3" Кол-во: 1

"Позиция 5" "Шкаф распределительный с PE и N шинками Габаритные размеры (ВхШхГ): 700х500х250 мм; Климатическое исполнение: УХЛ4; Напряжение 380/220 В; Частота 50 Гц. Опросный лист 4570РД1.6.Р.03.ЛПУ.1.000.ОС.000/8924.РП.01.000.0-ЭМ.ОЛ2 изм.1" Кол-во: 1

"Позиция 6" "Шкаф распределительный с PE и N шинками Габаритные размеры (ВхШхГ): 700х500х250 мм; Климатическое исполнение: УХЛ4; Напряжение 380/220 В; Частота 50 Гц. Опросный лист 4570РД1.6.Р.03.ЛПУ.1.000.ОС.000/8924.РП.01.000.0-ЭМ.ОЛ1 изм.1" Кол-во: 1

"Позиция 7" "Щит управления Габаритные размеры (ВхШхГ): 700х500х250 мм; Климатическое исполнение: УХЛ4 Опросный лист 4570РД1.6.Р.03.ПРС.6.000.ОС.000/8924.РП.01.000.0-ЭМ6.ОЛ2 изм.3" Кол-во: 1

"Позиция 8" "Щит управления Габаритные размеры (ВхШхГ): 700х500х250 мм; Климатическое исполнение: УХЛ4 Опросный лист 4570РД1.6.Р.03.ПРС.5.000.ОС.000/8924.РП.01.000.0-ЭМ5.ОЛ2 изм.3" Кол-во: 1

"Позиция 9" "Щит управления Габаритные размеры (ВхШхГ): 700х500х250 мм; Климатическое исполнение: УХЛ4. Опросный лист 4570РД1.6.Р.03.ПРС.4.000.ОС.000/8924.РП.01.000.0-ЭМ4.ОЛ2 изм.3" Кол-во: 1

"Позиция 10" "Щит управления Габаритные размеры (ВхШхГ): 700х500х250 мм; Климатическое исполнение: УХЛ4 Опросный лист 4570РД1.6.Р.03.ПРС.3.000.ОС.000/8924.РП.01.000.0-ЭМ3.ОЛ2 изм.3" Кол-во: 1

"Позиция 11" "Щит управления Габаритные размеры (ВхШхГ): 700х500х250 мм; Климатическое исполнение: УХЛ4 Опросный лист 4570РД1.6.Р.03.ПРС.2.000.ОС.000/8924.РП.01.000.0-ЭМ2.ОЛ2 изм.3" Кол-во: 1

"Позиция 12" "Шкаф распределительный с PE и N шинками Габаритные размеры (ВхШхГ): 700х500х250 мм; Климатическое исполнение: УХЛ4; Напряжение 380/220 В; Частота 50 Гц. Опросный лист 4570РД1.6.Р.03.ПРС.8.000.ОС.000/8924.РП.01.000.0-ЭМ8.ОЛ1 изм.3" Кол-во: 1

"Позиция 13" "Шкаф распределительный с PE и N шинками Габаритные размеры (ВхШхГ): 700х500х250 мм; Климатическое исполнение: УХЛ4; Напряжение 380/220 В; Частота 50 Гц. Опросный лист 4570РД1.6.Р.03.ПРС.7.000.ОС.000/8924.РП.01.000.0-ЭМ7.ОЛ1 изм.3" Кол-во: 1

"Позиция 14" "Шкаф распределительный с PE и N шинками Габаритные размеры (ВхШхГ): 700х500х250 мм; Климатическое исполнение: УХЛ4; Напряжение 380/220 В; Частота 50 Гц. Опросный лист 4570РД1.6.Р.03.ПРС.6.000.ОС.000/8924.РП.01.000.0-ЭМ6.ОЛ1 изм.3" Кол-во: 1

"Позиция 15" "Шкаф распределительный с PE и N шинками Габаритные размеры (ВхШхГ): 700х500х250 мм; Климатическое исполнение: УХЛ4; Напряжение 380/220 В; Частота 50 Гц. Опросный лист 4570РД1.6.Р.03.ПРС.5.000.ОС.000/8924.РП.01.000.0-ЭМ5.ОЛ1 изм.3" Кол-во: 1

"Позиция 16" "Шкаф распределительный с PE и N шинками Габаритные размеры (ВхШхГ): 700х500х250 мм; Климатическое исполнение: УХЛ4; Напряжение 380/220 В; Частота 50 Гц. Опросный лист 4570РД1.6.Р.03.ПРС.4.000.ОС.000/8924.РП.01.000.0-ЭМ4.ОЛ1 изм.3" Кол-во: 1

"Позиция 17" "Шкаф распределительный с PE и N шинками Габаритные размеры (ВхШхГ): 700х500х250 мм; Климатическое исполнение: УХЛ4; Напряжение 380/220 В; Частота 50 Гц. Опросный лист 4570РД1.6.Р.03.ПРС.3.000.ОС.000/8924.РП.01.000.0-ЭМ3.ОЛ1 изм.3" Кол-во: 1

"Позиция 18" "Шкаф распределительный с PE и N шинками Габаритные размеры (ВхШхГ): 700х500х250 мм; Климатическое исполнение: УХЛ4; Напряжение 380/220 В; Частота 50 Гц. Опросный лист 4570РД1.6.Р.03.ПРС.2.000.ОС.000/8924.РП.01.000.0-ЭМ2.ОЛ1 изм.3" Кол-во: 1

"Позиция 19" "Шкаф охранного освещения с PE и N шинками Габаритные размеры (ВхШхГ): 700х500х250 мм; Климатическое исполнение: УХЛ4; Напряжение 380/220 В; Частота 50 Гц. Опросный лист 4570РД1.6.Р.03.ЛПУ.1.000.ОС.000/8924.РП.01.000.0-ЭНО.ОЛ1 изм.3" Кол-во: 1

"Позиция 20" "Щит управления Габаритные размеры (ВхШхГ): 700х500х250 мм; Климатическое исполнение: УХЛ4 Опросный лист 4570РД1.6.Р.03.ПРС.8.000.ОС.000/8924.РП.01.000.0-ЭМ8.ОЛ2 изм.3" Кол-во: 1