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    Главная / Торги / Поставка знаков и плакатов для нужд ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород" в 2018 году

    Поставка знаков и плакатов для нужд ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород" в 2018 году

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь05.07.2018 09:3005.07.2018 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806601449Дата и время окончания срока приема заявок Поставка информационных знаков, знаков безопасности, стендов и плакатов по охране труда для нужд ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» в 2018 году.ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород"Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    31806601449

    Уникальный номер закупки

    18/4.3/0024641/ТГННовгород

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка знаков и плакатов для нужд ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород" в 2018 году

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    13.06.2018 18:06

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Методика 18_4.3_0024641_ТГННовгород.DOC

    Изменения в извещении

    О размещении ТЗ с дополнениями 24641.docx

    Закупочная документация 18 4.3 0024641.zip

    Изменения в извещении

    Форма 08-Извещение о проведении.doc

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью ГАЗПРОМ трансгаз Нижний Новгород
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ трансгаз Нижний Новгород

    Юридический адрес

    603950, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Звездинка, 11

    Почтовый адрес

    603950, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Звездинка, 11

    Контактный телефон

    +7 831 431-15-10 доб. 78314311581

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    m.krestova@vtg.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Крестова М.В. Марина Вячеславовна

    Место рассмотрения предложений

    ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород"

    Закупки и тендеры Услуги печатные прочие

    Закупки и тендеры Услуги по переезду

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка информационных знаков, знаков безопасности, стендов и плакатов по охране труда для нужд ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» в 2018 году.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    05.07.2018 09:30 GMT +305.07.2018 09:3005.07.2018 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806601449Дата и время окончания срока приема заявок Поставка информационных знаков, знаков безопасности, стендов и плакатов по охране труда для нужд ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» в 2018 году.ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород"

    Дата и время вскрытия заявок

    05.07.2018 10:0005.07.2018 10:0005.07.2018 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31806601449Дата и время вскрытия заявок Поставка информационных знаков, знаков безопасности, стендов и плакатов по охране труда для нужд ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» в 2018 году.ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород"

    Подведение итогов не позднее

    19.07.2018 18:0019.07.2018 18:0019.07.2018 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806601449Подведение итогов не позднее Поставка информационных знаков, знаков безопасности, стендов и плакатов по охране труда для нужд ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» в 2018 году.ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород"

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    19.07.201819.07.2018 18:0019.07.2018 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806601449Подведение итогов не позднее Поставка информационных знаков, знаков безопасности, стендов и плакатов по охране труда для нужд ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» в 2018 году.ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород"

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка информационных знаков, знаков безопасности, стендов и плакатов по охране труда для нужд ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» в 2018 году.

    Начальная цена

    5 938 447,01

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ трансгаз Нижний Новгород
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ трансгаз Нижний Новгород

    Адрес местонахождения

    603950, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Звездинка, 11

    Классификатор ОКПД2

    18.12.16.000

    Услуги по печатанию непосредственно на пластмассе, стекле, металле, дереве и керамике

    49.41.19.000

    Услуги по перевозке грузов автомобильным транспортом прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    18.12

    Прочие виды полиграфической деятельности

    49.42

    Предоставление услуг по перевозкам

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    ""Вход посторонним запрещен" ZK099 (Пластик ПВХ 2 мм УФ печать; 200х250)"

    Кол-во: 129

    "Позиция 2"

    ""Внимание! Вход без каски запрещен" ZK096 (Пластик ПВХ 2 мм УФ печать; 450х600)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 3"

    ""Внимание опасность" ZK176 (Пластик ПВХ 2 мм УФ печать; 200х250)"

    Кол-во: 12

    "Позиция 4"

    ""Взрывоопасно" ZK183 (Пластик ПВХ 2 мм УФ печать; 450х600)"

    Кол-во: 53

    "Позиция 5"

    ""Стой! Напряжение", переносной с полиэфирным шнуром A07 (Пластик ПВХ 2 мм УФ печать; 300х150)"

    Кол-во: 39

    "Позиция 6"

    ""Работать здесь", переносной с полиэфирным шнуром A11 (Пластик ПВХ 2 мм УФ печать; 250х250)"

    Кол-во: 39

    "Позиция 7"

    ""Не открывать! Работают люди", переносной, с полиэфирным шнуром А02 (Пластик ПВХ 2 мм УФ печать; 200х100)"

    Кол-во: 107

    "Позиция 8"

    ""Не влезай! Убьёт", переносной с полиэфирным шнуром A09 (Пластик ПВХ 2 мм УФ печать; 300х150)"

    Кол-во: 15

    "Позиция 9"

    ""Не включать! Работают люди", переносной с полиэфирным шнуром A01 (Пластик ПВХ 2 мм; УФ печать 200х100)"

    Кол-во: 322

    "Позиция 10"

    ""Не включать! Работают люди", переносной с полиэфирным шнуром A01 (Пластик ПВХ 2 мм УФ печать; 100х50)"

    Кол-во: 216

    "Позиция 11"

    ""Не включать! Работа на линии", переносной с полиэфирным шнуром A03 (Пластик ПВХ 2 мм УФ печать; 200х100)"

    Кол-во: 132

    "Позиция 12"

    ""Заземлено", переносной с полиэфирным шнуром A13 (Пластик ПВХ 2 мм УФ печать; 200х100)"

    Кол-во: 55

    "Позиция 13"

    ""Заземлено", переносной с полиэфирным шнуром A13 (Пластик ПВХ 2 мм УФ печать; 100х50)"

    Кол-во: 5

    "Позиция 14"

    ""Влезать здесь", переносной с полиэфирным шнуром A12 (Пластик ПВХ 2 мм УФ печать; 250х250)"

    Кол-во: 23

    "Позиция 15"

    ""Доступ посторонним запрещен" P06 (Пластик ПВХ 2 мм УФ печать; 250x250)"

    Кол-во: 4

    "Позиция 16"

    ""Доступ посторонним запрещен" P06 (Пластик ПВХ 2 мм УФ печать; 200х200)"

    Кол-во: 4

    "Позиция 17"

    ""Доступ посторонним запрещен" P06 (Пленка самоклеющаяся ПВХ; 200х200)"

    Кол-во: 12

    "Позиция 18"

    ""Доступ посторонним запрещен" P06 (металл 1 мм полимерная окраска с обеих сторон Z-образное крепление газоводонепроницаемые соединения двойная сплошная отбортовка; 100х100)"

    Кол-во: 8

    "Позиция 19"

    ""Доступ посторонним запрещен" P06 (металл 1 мм оцинкованный, световозвращающая пленка, двойная сплошная отбортовка, Z-образное крепление газоводонепроницаемые соединения; 300х300)"

    Кол-во: 4

    "Позиция 20"

    ""Уходя, выключайте электроприборы" (Пленка самоклеющаяся ПВХ 200х100)"

    Кол-во: 15

    "Позиция 21"

    ""Территория находится под видеонаблюдением" DP936 (Пластик ПВХ 2 мм УФ печать, 300х150)"

    Кол-во: 6

    "Позиция 22"

    ""Стой! Опасная зона" DP62 (Пластик ПВХ 2 мм УФ печать 300х150)"

    Кол-во: 22

    "Позиция 23"

    ""При пожаре звонить 01" DP29 (Пластик ПВХ 2 мм УФ печать; 300х150)"

    Кол-во: 25

    "Позиция 24"

    ""При пожаре звонить 01" DP29 (Пленка самоклеющаяся ПВХ; 200х100)"

    Кол-во: 50

    "Позиция 25"

    ""Посторонним вход запрещен" (Пластик ПВХ 2 мм с фотолюминесцентной пленкой, 300х150)"

    Кол-во: 36

    "Позиция 26"

    ""ГАЗ! С огнем не приближаться" ZK092 (Пластик ПВХ 2 мм УФ печать; 400х300)"

    Кол-во: 95

    "Позиция 27"

    ""Аптечка первой медицинской помощи" EC01 (Пластик ПВХ 2 мм с фотолюмисцентной пленкой 100х100)"

    Кол-во: 38

    "Позиция 28"

    ""Аптечка первой медицинской помощи" EC01 (Пластик ПВХ 2 мм с фотолюмисцентной пленкой 300х300)"

    Кол-во: 10

    "Позиция 29"

    ""Аптечка первой медицинской помощи" EC01(Пластик ПВХ 2 мм с фотолюмисцентной пленкой 250х250)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 30"

    ""Не подходи! Территория контролируется техническими средствами охраны"(Пластик ПВХ 2 мм УФ печать, 300х400)"

    Кол-во: 118

    "Позиция 31"

    ""Запретная зона!Проход(проезд) запрещен (закрыт)" 300х400 Пластик ПВХ 2 мм УФ печать"

    Кол-во: 33

    "Позиция 32"

    ""Внимание! Охраняемая территория" 300х400 Пластик ПВХ 2 мм УФ печать"

    Кол-во: 120

    "Позиция 33"

    "Стенд "Информация КПП № 1" с логотипом, пластик ПВХ 4 мм, аллюминиевый профиль, (наполнение: карман А4 объемный вертикальный - 7 шт, карман А4 объемый горизонтал) 1200х800"

    Кол-во: 1

    "Позиция 34"

    ""Аптечка первой медицинской помощи" EC01 (Пластик ПВХ 2 мм с фотолюмисцентной пленкой; 200х200)"

    Кол-во: 30

    "Позиция 35"

    ""Работать в средствах индивидуальной защиты" ZK207 (Пластик ПВХ 2 мм УФ печать; 450х600)"

    Кол-во: 35

    "Позиция 36"

    ""Работать в средствах индивидуальной защиты" ZK167 (Пластик ПВХ 2 мм УФ печать; 200х250)"

    Кол-во: 44

    "Позиция 37"

    ""Работать в защитных очках или щитке" ZK165 (Пластик ПВХ 2 мм УФ печать; 400х300)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 38"

    ""Работать в защитных наушниках" ZK130 (Пластик ПВХ 2 мм УФ печать; 200х250)"

    Кол-во: 35

    "Позиция 39"

    ""Работать в защитной каске" ZK160 (Пластик ПВХ 2 мм УФ печать; 200х250)"

    Кол-во: 10

    "Позиция 40"

    ""Проход запрещен" ZK126 (Пластик ПВХ 2 мм УФ печать; 200х250)"

    Кол-во: 12

    "Позиция 41"

    ""При пожаре" ZK112 (Пластик ПВХ 2 мм УФ печать; 450х600)"

    Кол-во: 10

    "Позиция 42"

    ""Осторожно работает кран" ZK002 (Пластик ПВХ 2 мм УФ печать; 200х250)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 43"

    ""Осторожно ГАЗ" ZK034 (Пластик ПВХ 2 мм УФ печать; 200х250)"

    Кол-во: 16

    "Позиция 44"

    ""Огнеопасно. Запрещается пользоваться открытым огнем и курить" ZK203 (Пластик ПВХ 2 мм УФ печать; 400х300)"

    Кол-во: 133

    "Позиция 45"

    ""Огнеопасно ГАЗ! Не курить" ZK204 (Пластик ПВХ 2 мм УФ печать ; 400х300)"

    Кол-во: 10

    "Позиция 46"

    ""Не влезай! Убьет" ZK132 (Пластик ПВХ 2 мм УФ печать; 200х250)"

    Кол-во: 74

    "Позиция 47"

    ""Не включать. Работают люди" ZK205 (Пластик ПВХ 2 мм УФ печать; 400х300)"

    Кол-во: 7

    "Позиция 48"

    ""Место курения" ZK051 (Пленка самоклеющаяся ПВХ; 200х250)"

    Кол-во: 8

    "Позиция 49"

    ""Место курения" ZK051 (Пластик ПВХ 2 мм УФ печать; 200х250)"

    Кол-во: 42

    "Позиция 50"

    ""Запрещается курить" ZK094 (Пленка самоклеющаяся ПВХ; 200х250)"

    Кол-во: 42

    "Позиция 51"

    ""Пожарный кран №… О пожаре звонить 01" 200х100 мм ( Пленка самоклеющаяся ПВХ )"

    Кол-во: 156

    "Позиция 52"

    ""Газ! Вход запрещен"(D700 мм ; металл 1 мм полимерная окраска с обеих сторон Z-образное крепление газоводонепроницаемые соединения двойная сплошная отбортовка)"

    Кол-во: 705

    "Позиция 53"

    "У.1б "Осторожно! Газ" (500х250; металл 1 мм полимерная окраска с обеих сторон Z-образное крепление газоводонепроницаемые соединения двойная сплошная отбортовка)"

    Кол-во: 72

    "Позиция 54"

    "У.1а "Осторожно! Газ" (Т450мм;металл 1 мм полимерная окраска с обеих сторон Z-образное крепление газоводонепроницаемые соединения двойная сплошная отбортовка)"

    Кол-во: 26

    "Позиция 55"

    ""Осторожно! Газопровод" (710х710; металл 1 мм полимерная окраска с обеих сторон Z-образное крепление газоводонепроницаемые соединения двойная сплошная отбортовка)"

    Кол-во: 661

    "Позиция 56"

    ""Закрепление трассы газопровода на местности" (450х600 мм ; металл 1 мм полимерная окраска с обеих сторон Z-образное крепление газоводонепроницаемые соединения двойная сплошная отбортовка)"

    Кол-во: 1034

    "Позиция 57"

    ""Курить запрещается" (D560 мм металл 1 мм полимерная окраска с обеих сторон Z-образное крепление газоводонепроницаемые соединения двойная сплошная отбортовка)"

    Кол-во: 349

    "Позиция 58"

    "Знак " Работать в защитной обуви" М05 (200х200; Пластик ПВХ 2мм)"

    Кол-во: 10

    "Позиция 59"

    "Знак " Работать в защитных наушниках" М03 (200х200; Пластик ПВХ 2мм)"

    Кол-во: 90

    "Позиция 60"

    "Знак " Осторожно. Скользко" W28 (200х200, Пластик ПВХ 2 мм) ГОСТ 12.4.026-2001"

    Кол-во: 83

    "Позиция 61"

    "Знак " Не включать !" Р10 (150х150; Пластик ПВХ 2мм)"

    Кол-во: 104

    "Позиция 62"

    ""Запрещается курить" Р01 (100х100; Пластик ПВХ 2 мм)"

    Кол-во: 20

    "Позиция 63"

    "Знак " Аптечка первой медицинской помощи"EC01 ГОСТ 12.4.026-2001 пластик ПВХ 2 мм с 200х200 фотолюминисцентной пленкой"

    Кол-во: 88

    "Позиция 64"

    "" Указатель запасного выхода" Е23 ( 300х150; Пластик ПВХ 2мм; с фотолюминисцентной пленкой)"

    Кол-во: 37

    "Позиция 65"

    ""Указатель выхода" Е22 (300х150; Пленка самоклеющая ПВХ фотолюминисц)"

    Кол-во: 100

    "Позиция 66"

    "Знак " Указатель двери эвакуационного выхода (левосторонний)" Е10 (300х150; Пленка фотолюмин.)"

    Кол-во: 23

    "Позиция 67"

    "Знак " Указатель двери эвакуационного выхода (правосторонний)" Е09 (150х300; Пленка фотолюминисц)"

    Кол-во: 33

    "Позиция 68"

    "Знак " Направляющая стрелка" Е02-01 (200х200; Пластик ПВХ 2мм; с фотолюмин. пленкой)"

    Кол-во: 118

    "Позиция 69"

    "Знак " Выход здесь ( правосторонний)" Е01-02 (150х150;Пластик ПВХ 2мм; с фотолюм.пленкой)"

    Кол-во: 164

    "Позиция 70"

    "Знак " Выход здесь (левосторонний)" Е01-01 (150х150;Пластик ПВХ 2мм; с фотолюм.пленкой)"

    Кол-во: 105

    "Позиция 71"

    ""Работать в предохранительном (страховочном)поясе" М09 (200х200; Пластик ПВХ 2мм)"

    Кол-во: 14

    "Позиция 72"

    "Знак " Работать в защитной одежде" М07 (200х200; Пластик ПВХ 2мм)"

    Кол-во: 26

    "Позиция 73"

    "Знак " Работать в защитной каске (шлеме)" М02 (200х200; Пластик ПВХ 2мм)"

    Кол-во: 90

    "Позиция 74"

    "Знак " Осторожно. Возможность падения с высоты" W15 (200х200; Пластик ПВХ 2мм)"

    Кол-во: 7

    "Позиция 75"

    ""Запрещается курить" P01 (200х200; Пленка самоклеющ ПВХ)"

    Кол-во: 22

    "Позиция 76"

    "Знак закрепления трассы газопровода 450х600 металл 1 мм полимерная окраска Z-образное крепление газоводонепроницаемые соединения двойная сплошная отбортовка"

    Кол-во: 20

    "Позиция 77"

    ""Граница обслуживания" (700х350; металл 1 мм полимерная окраска с обеих сторон Z-образное крепление газоводонепроницаемые соединения двойная сплошная отбортовка)"

    Кол-во: 76

    "Позиция 78"

    ""Подъем запрещен " DP386 (Пластик ПВХ 2 мм УФ печать 300х150)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 79"

    ""Ответственный за пожарную безопасность" (Пластик ПВХ 2 мм УФ печать 300х150)"

    Кол-во: 206

    "Позиция 80"

    ""Уходя, выключайте освещение" (Пластик ПВХ 2 мм УФ печать 150х300)"

    Кол-во: 10

    "Позиция 81"

    ""Трансформатор отключен" (Пластик ПВХ 2 мм УФ печать 100х200)"

    Кол-во: 29

    "Позиция 82"

    ""Запрещается курить" ZK094 (Пластик ПВХ 2 мм УФ печать; 200х250)"

    Кол-во: 47

    "Позиция 83"

    ""Запрещается пользоваться электронагревательными приборами" (Пластик ПВХ 2 мм УФ печать 200х200)"

    Кол-во: 10

    "Позиция 84"

    "Плакаты. Редуктор-мультипликатор РЦОТ 1,6, А2 мм Полистирол 2 мм с отверстиями по верхнему краю"

    Кол-во: 3

    "Позиция 85"

    "Плакаты. Газоотделитель А2 Полистирол 2 мм с отверстиями по верхнему краю"

    Кол-во: 1

    "Позиция 86"

    "Плакаты. Безопасность работ на объектах водоснабжения и канализации PS-VIK-4 Комплект - 4л с 2 отверстиями по верхнему краю А2 Полистирол 2 мм"

    Кол-во: 7

    "Позиция 87"

    ""Опасная зона" DP90 (Пластик ПВХ 2 мм УФ печать; 200х200)"

    Кол-во: 21

    "Позиция 88"

    ""Не влезать. Опасно для жизни" (Пластик ПВХ 2 мм УФ печать 150х300)"

    Кол-во: 34

    "Позиция 89"

    ""Вход" DP172 (Пластик ПВХ 2 мм УФ печать; 300х150)"

    Кол-во: 4

    "Позиция 90"

    "Плакаты. Виды шаровых кранов по исполн.:подземные,надземные и др. А2 Полистирол 2 мм с отверстиями по верхнему краю"

    Кол-во: 5

    "Позиция 91"

    "Плакаты.Общий вид ЭГПА 12,5, (целый и уточненный) 594х894мм А2 Полистирол 2 мм с отверстиями по верхнему краю"

    Кол-во: 2

    "Позиция 92"

    ""Курить здесь!" М15 ( 300*300; металл 1 мм полимерная окраска с обеих сторон Z-образное крепление газоводонепроницаемые соединения двойная сплошная отбортовка"

    Кол-во: 16

    "Позиция 93"

    ""Огнетушитель" F04 (150х150; Пластик ПВХ 2мм УФ печать)"

    Кол-во: 236

    "Позиция 94"

    ""Открытый огонь не разводить" (Пластик ПВХ 2 мм УФ печать; 300х150)"

    Кол-во: 20

    "Позиция 95"

    ""Ответственный за противопожарное сост помещения" DP01 200х100 мм (Пластик ПВХ 2 мм)"

    Кол-во: 47

    "Позиция 96"

    ""Ответственный за противопожарное сост помещения" DP01 (Пластик ПВХ 2 мм УФ печать; 200х100)"

    Кол-во: 127

    "Позиция 97"

    ""Ответственный за противопожарное сост помещения" DP01 (Пленка самоклеющаяся ПВХ; 300х150)"

    Кол-во: 182

    "Позиция 98"

    ""Осторожно! Электрическое напряжение" (Пластик ПВХ 2 мм 300х300)"

    Кол-во: 95

    "Позиция 99"

    ""Осторожно! Сварка" DP941 (Пластик ПВХ 2 мм УФ печать, 200х200)"

    Кол-во: 7

    "Позиция 100"

    ""Осторожно! Оборудование в работе" (Пластик ПВХ 2 мм УФ печать 250х250)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 101"

    ""Категория пожарной безопасности" (Пленка самоклеющаяся ПВХ, 200х200)"

    Кол-во: 252

    "Позиция 102"

    ""Категория пожарной безопасности" (Пластик ПВХ 2 мм УФ печать, 200х200)"

    Кол-во: 395

    "Позиция 103"

    ""Аварийный выход" DP28 (Пленка самоклеющаяся ПВХ; 300х150)"

    Кол-во: 10

    "Позиция 104"

    ""Не включать! Работают люди", переносной с полиэфирным шнуром A01 100х200 Пластик ПВХ 2 мм УФ печать"

    Кол-во: 26

    "Позиция 105"

    "Не включать! Работа на линии, переносной с полиэфирным шнуром А03 (200х100 мм ; Пластик ПВХ 2 мм УФ печать),"

    Кол-во: 16

    "Позиция 106"

    "Заземлено, переносной с полиэфирным шнуром A13(200х100 мм ; Пластик ПВХ 2 мм УФ печать), СО 153-34.03.603-2003"

    Кол-во: 65

    "Позиция 107"

    ""Опасность поражения электрическим током" W08 Пленка самоклеющаяся ПВХ; 50х50"

    Кол-во: 1722

    "Позиция 108"

    ""Опасность поражения электрическим током" W08 (Т50 мм ; Пленка самоклеющаяся ПВХ)"

    Кол-во: 879

    "Позиция 109"

    "Зона действия 700 м (350х700;металл 1 мм оцинкованный, световозвращающая пленка тип IIб, двойная сплошная отбортовка, Z-образное крепление газоводонепроницаемые соединения)"

    Кол-во: 76

    "Позиция 110"

    ""Остановка запрещена" D700мм; металл 1 мм оцинкованный, световозвращающая пленка тип IIб, двойная сплошная отбортовка, Z-образное крепление газоводонепроницаемые соединения"

    Кол-во: 292

    "Позиция 111"

    ""Аптечка первой медицинской помощи" EC01 (Пластик ПВХ 2 мм с фотолюмисцентной пленкой 150х150)"

    Кол-во: 5

    "Позиция 112"

    ""Вход посторонним воспрещен" ZК099 (200*250; Пластик ПВХ 2мм УФ печать)"

    Кол-во: 56

    "Позиция 113"

    ""Газ. Опасно" (300х200; Пластик ПВХ 2мм УФ печать)"

    Кол-во: 75

    "Позиция 114"

    "Знак "Заземление" 30х30 пленка самоклеющаяся ПВХ"

    Кол-во: 1800

    "Позиция 115"

    "Знак безопасности "Земля" (круглый) Д20мм пленка самоклеющаяся ПВХ"

    Кол-во: 1000

    "Позиция 116"

    ""Закрепление трассы газопровода на местности " 450х600мм металл 1 мм полимерная окраска с обеих сторон Z-образное крепление газоводонепроницаемые соединения двойная сплошная отбортовка"

    Кол-во: 61

    "Позиция 117"

    "Знак "Осторожно! Газопровод " Т710 мм, металл 1 мм полимерная окраска с обеих сторон Z-образное крепление газоводонепроницаемые соединения двойная сплошная отбортовка"

    Кол-во: 112

    "Позиция 118"

    "Плакаты. Режим работы нагнетателей: 1.Явление помпажа; 2.Причины помпажа А2 Полистирол 2 мм с отверстиями по верхнему краю"

    Кол-во: 2

    "Позиция 119"

    "Плакаты. Принцип работы шаровых кранов с ручным приводом на примере ДУ-500 А2 Полистирол 2 мм с отверстиями по верхнему краю"

    Кол-во: 2

    "Позиция 120"

    "Плакаты. Принцип работы гидро-пневмоприводных шаровых кранов на примере ДУ-1400 А2 Полистирол 2 мм с отверстиями по верхнему краю"

    Кол-во: 5

    "Позиция 121"

    "Плакаты. Виды шаровых кранов по виду привода:ручной,гидро-пневмо,пневмо и электро.А2 мм Полистирол 2 мм с отверстиями по верхнему краю"

    Кол-во: 10

    "Позиция 122"

    "Плакаты. Мультициклонный пылеуловитель ГП-144 (5 ступеней очистки) производительность 20 млн.А2 мм Полистирол 2 мм с отверстиями по верхнему краю"

    Кол-во: 2

    "Позиция 123"

    "Плакаты. Центробежный нагнетатель 235-21-1 в разрезе А2 Полистирол 2 с отверстиями по верхнему краю"

    Кол-во: 1

    "Позиция 124"

    "Плакаты. Устройство и принцип работы СТД12500 в разрезе А2 Полистирол 2мм с отверстиями по верхнему краю"

    Кол-во: 2

    "Позиция 125"

    "Плакаты. РПД в разрезе с описанием А2 мм Полистирол 2 мм с отверстиями по верхнему краю"

    Кол-во: 1

    "Позиция 126"

    "Плакаты. Фильтр тонкой очистки А2 Полистирол 2 мм с отверстиями по верхнему краю"

    Кол-во: 1

    "Позиция 127"

    "Плакаты. Поплавковая камера в разрезе А2 мм Полистирол 2 мм с отверстиями по верхнему краю"

    Кол-во: 2

    "Позиция 128"

    "Плакаты. Газотурбинная установка в разрезе (с отверстиями под крючки) 594х894м А2 Полистирол 2 мм с отверстиями по верхнему краю"

    Кол-во: 9

    "Позиция 129"

    "Плакаты. Система уплотнительная А2 Полистирол 2 мм с отверстиями по верхнему краю"

    Кол-во: 1

    "Позиция 130"

    "Плакаты. Система смазочная А2 Полистирол 2 мм с отверстиями по верхнему краю"

    Кол-во: 1

    "Позиция 131"

    "Стенд-накопитель "Эксплуатация ЭГПА" с логотипом, 1100х1200мм Пластик ПВХ 4 мм, алюминиевый профиль по бренд-буку ПАО Газпром"

    Кол-во: 1

    "Позиция 132"

    "Безопасность грузоподъемных работ PS-GRUZ-5 Комплект - 5л.с отверстиями по верхнему краю А2 Полистирол 2 мм"

    Кол-во: 11

    "Позиция 133"

    ""Газ. Огнеопасно" (300*150; Пластик ПВХ 2мм УФ печать)"

    Кол-во: 130

    "Позиция 134"

    "Транспортные расходы"

    Кол-во: 1

    "Позиция 135"

    ""Аварийный выход" DP28 (Пластик ПВХ 2 мм УФ печать ; 300х150)"

    Кол-во: 10

    "Позиция 136"

    "Штендер "Внимание. Мокрый пол" 600х300 мм пластик"

    Кол-во: 64

    "Позиция 137"

    "ЛЕНТА ОГРАДИТЕЛЬНАЯ красно-белая. Ширина 75мм, ролик 250м DOR"

    Кол-во: 463

    "Позиция 138"

    ""ГАЗООПАСНЫЕ РАБОТЫ" (300*150; Пластик ПВХ 2мм УФ печать)"

    Кол-во: 121

    "Позиция 139"

    ""Опасность поражения электрическим током" W08 ( 100*100; Пленка самоклеющая ПВХ)"

    Кол-во: 450

    "Позиция 140"

    "Знак "Осторожно газ" (300х200; Пластик ПВХ 2 мм УФ печать)"

    Кол-во: 38

    "Позиция 141"

    "Плакат "Заземлено" ( 100х50 Пластик ПВХ 2мм УФ печать)"

    Кол-во: 50

    "Позиция 142"

    "Знак "Опасность поражения электрическим током" (Т150мм; Пластик ПВХ 2мм УФ печать)"

    Кол-во: 484

    "Позиция 143"

    "Знак "Заземлено" (200х100 Пластик ПВХ 2мм УФ печать)"

    Кол-во: 40

    "Позиция 144"

    ""ГАЗ!" ( 300х150; Пластик ПВХ 2мм УФ печать)"

    Кол-во: 10

    "Позиция 145"

    "Информационная вывеска 400х600"

    Кол-во: 3

    "Позиция 146"

    "Знаки для трассы КЛС (300х400мм; Металлокомпозит 3 мм, УФ печать газоводонепроницаемые соединения крепления Z-формы)"

    Кол-во: 782

    "Позиция 147"

    "" Огнетушитель"(200х200; Пластик ПВХ 2мм УФ печать)"

    Кол-во: 105

    "Позиция 148"

    ""Запрещается пользоваться открытым огнем и курить" Р02 (200х200; Пластик ПВХ 2мм УФ печать)"

    Кол-во: 274

    "Позиция 149"

    ""Опасно Газ! Не курить" ZK 204 (400х300; Пластик ПВХ 2мм УФ печать)"

    Кол-во: 64

    "Позиция 150"

    ""Стой! Опасная зона" (300х300; Пластик ПВХ 2мм УФ печать)"

    Кол-во: 24

    "Позиция 151"

    ""Закончил работу-убери рабочее место" (300х150; Пластик ПВХ 2мм УФ печать)"

    Кол-во: 137

    "Позиция 152"

    ""Газ! Взрывоопасно. Пожароопасно" (300*200; Пластик ПВХ 2мм УФ печать)"

    Кол-во: 246

    "Позиция 153"

    ""Запрещается курить" Р01 (300х300; Пластик ПВХ 2мм УФ печать)"

    Кол-во: 72

    "Позиция 154"

    ""Движение запрещено" (700х700;металл 1 мм оцинкованный, световозвращающая пленка тип IIб, двойная сплошная отбортовка, Z-образное крепление газоводонепроницаемые соединения"

    Кол-во: 23

    "Позиция 155"

    ""Газ! Вход посторонним запрещен" (300*150; Пластик ПВХ 2мм УФ печать)"

    Кол-во: 106

    "Позиция 156"

    "Знак "Открытый огонь не разводить" (200*200; Пластик ПВХ 2 мм УФ печать)"

    Кол-во: 216

    "Позиция 157"

    "Стенд-накопитель "Требования охраны труда" Пластик ПВХ 4 мм, алюминиевый профиль с логотипом 1100х1200 мм"

    Кол-во: 6

    "Позиция 158"

    "Плакаты.Газовые баллоны PS-GB-3 Комплект - 3л А2 Полистирол 2 мм с отверсиями по верхнему краю"

    Кол-во: 2

    "Позиция 159"

    "Плакаты. Безопасность работ на АЗС PS-AZS-3 Комплект - 3л.А2 Полистирол 2 мм с отверсиями по верхнему краю"

    Кол-во: 2

    "Позиция 160"

    "Плакаты. Аккумуляторные помещения PS-APO-3 Комплект - 3л.А2 Полистирол 2 мм с отверсиями по верхнему краю"

    Кол-во: 3

    "Позиция 161"

    "Плакаты. Пожарная безопасность PS-PB-3 Комплект - 3л.А2 Полистирол 2 мм с отверсиями по верхнему краю"

    Кол-во: 8

    "Позиция 162"

    "Плакаты по охране труда - Безопасность грузоподъемных работ PS-GRUZ-5 Комплект - 5л.А2 Полистирол 2 мм с отверсиями по верхнему краю"

    Кол-во: 2

    "Позиция 163"

    "Плакаты по охране труда - Основы электробезопасности PV-OEB-8 Комплект - 8л. А2 Полистирол 2 мм с отверсиями по верхнему краю"

    Кол-во: 7

    "Позиция 164"

    "Информационный стенд-лозунг "Обеспечение надежности работы опасных производственных объектов" 2800х300мм"

    Кол-во: 12

    "Позиция 165"

    "Информационный стенд-лозунг "Снижение риска аварий на опасных производственных объектах" 2800х300мм"

    Кол-во: 3

    "Позиция 166"

    "Информационный стенд "Оказание первой медицинской помощи" с логотипом 1300х1500 мм; Пластик ПВХ 4 мм, алюминиевый профиль , Плакат Соуэло А3-6л; Фон стенда серый из самоклеящейся пленки с матовой поверхностью, толщина пленки без клеевой основы 75 мКм"

    Кол-во: 1

    "Позиция 167"

    "Стенд-накопитель "Устройство запорной арматуры" с логотипом,1100х1200 мм Пластик ПВХ 4 мм, алюминиевый профиль, фон стенда серый из самоклеящейся пленки с матовой поверхностью, толщина пленки без клеевой основы 75 мКм, прямая полноцветная печать, кр"

    Кол-во: 2

    "Позиция 168"

    "Стенд-накопитель "Требования охраны труда" с логотипом 1100х1200 мм, Пластик ПВХ 4 мм, алюминиевый профиль, фон стенда серый из самоклеящейся пленки с матовой поверхностью, толщина пленки без клеевой основы 75 мКм, прямая полноцветная печать, крючки "

    Кол-во: 4

    "Позиция 169"

    "Стенд-накопитель "Безопасность проведения работ" с логотипом 1100х1200 мм, Пластик ПВХ 4 мм, алюминиевый профиль, фон стенда серый из самоклеящейся пленки с матовой поверхностью, толщина пленки без клеевой основы 75 мКм, прямая полноцветная печать, к"

    Кол-во: 3

    "Позиция 170"

    ""Ограничение высоты 4,8" D700мм; металл 1 мм оцинкованный, световозвращающая пленка тип IIб, двойная сплошная отбортовка, Z-образное крепление газоводонепроницаемые соединения"

    Кол-во: 45

    "Позиция 171"

    ""Пожарный гидрант" F09 (металл 1 мм оцинкованный, световозвращающая пленка, 400х400)"

    Кол-во: 88

    "Позиция 172"

    ""Запрещается загромождать проходы и или складировать" P12 (Пленка самоклеющаяся ПВХ; 300х300)"

    Кол-во: 6

    "Позиция 173"

    ""Запрещается загромождать проходы и или складировать" P12 (Пленка самоклеющаяся ПВХ; 150х150)"

    Кол-во: 36

    "Позиция 174"

    ""Запрещается загромождать проходы и или складировать" P12 (Пластик ПВХ 2 мм УФ печать; 200х200)"

    Кол-во: 56

    "Позиция 175"

    ""Доступ посторонним запрещен" P06 металл 1 мм полимерная окраска с обеих сторон Z-образное крепление газоводонепроницаемые соединения двойная сплошная отбортовка 300х300"

    Кол-во: 12

    "Позиция 176"

    ""Ограничение высоты" D700мм; металл 1 мм оцинкованный, световозвращающая пленка тип IIб, двойная сплошная отбортовка, Z-образное крепление газоводонепроницаемые соединения"

    Кол-во: 41

    "Позиция 177"

    "Табличка "Берегись автомобиля" 300х400 Пластик ПВХ 2 мм УФ печать"

    Кол-во: 2

    "Позиция 178"

    ""Медицинский кабинет" EC05 (Пластик ПВХ 2 мм с фотолюмисцентной пленкой200х200)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 179"

    ""Аптечка первой медицинской помощи" EC01 (Пленка самоклеющаяся ПВХ; 100х100)"

    Кол-во: 3

    "Позиция 180"

    ""Аптечка первой медицинской помощи" EC01 (Пленка самокл. фотолюмисцентная;100х100)"

    Кол-во: 6

    "Позиция 181"

    ""Аптечка первой медицинской помощи" EC01(Пластик ПВХ 2 мм с фотолюмисцентной пленкой 300х300)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 182"

    "Плакат А2 "Технология и комплекс оборудования для очистки полости магистральных газопроводов"с отверстиями по верхнему краю Полистирол 2 мм"

    Кол-во: 2

    "Позиция 183"

    "Плакат А2 "Коррозия трубопроводов,вызываемая блуждающими токами"с отверстиями по верхнему краю Полистирол 2 мм"

    Кол-во: 2

    "Позиция 184"

    "Плакат А2 "Катодная защита", с отверстиями по верхнему краю Полистирол 2 мм"

    Кол-во: 2

    "Позиция 185"

    "Плакат А2 "Автоматическая система одоризации газа АСОГ + уч пособие по АСОГ"с отверстиями по верхнему краю Полистирол 2 мм"

    Кол-во: 3

    "Позиция 186"

    "Плакат А2 "Подогреватели газа в разрезе", с отверстиями по верхнему краю Полистирол 2 мм с отверстиями по верхнему краю"

    Кол-во: 3

    "Позиция 187"

    "Плакат А2 "Регуляторы давления: РДУ,РДНК,РД,ЛОРД в разрезе"с отверстиями по верхнему краю Полистирол 2 мм"

    Кол-во: 4

    "Позиция 188"

    "Плакат А2 "Двухстенная емкость для хранения одоранта подземная в разрезе"с отверстиями по верхнему краю Полистирол 2 мм"

    Кол-во: 3

    "Позиция 189"

    "Плакат А2 "Мультициклонный пылеуловитель ДУ-800 или ДУ-700"с отверстиями по верхнему краю Полистирол 2 мм"

    Кол-во: 3

    "Позиция 190"

    "Плакат А2 "Шаровые краны (ДУ) в разрезе, подземного и надземного исполнения в (ДУ) на примере ДУ-500 с отверстиями по верхнему краю Полистирол 2 мм"

    Кол-во: 5

    "Позиция 191"

    "Плакат А2 "Типы кабелей электрических и связи в разрезе" с отверстиями по верхнему краю Полистирол 2 мм"

    Кол-во: 6

    "Позиция 192"

    "Плакат А2 "Фильтры ФХ-02 (схема в разрезе)" с отверстиями по верхнему краю Полистирол 2 мм"

    Кол-во: 2

    "Позиция 193"

    "Плакат А2 "Клапаны пружинные", с отверстиями по верхнему краю Полистирол 2 мм"

    Кол-во: 2

    "Позиция 194"

    "Плакат А2 "Виды запорной арматуры", с отверстиями по верхнему краю Полистирол 2 мм"

    Кол-во: 9

    "Позиция 195"

    "Плакат А2 "Виды строп, запорных устройств и грузозахватных приспособлений"с отверстиями по верхнему краю Полистирол 2 мм"

    Кол-во: 4

    "Позиция 196"

    "Плакаты по охране труда Соуэло. Безопасность работ в газовом хозяйстве PS-GAZ-4 Комплект - 4л.с отверстиями по верхнему краю А2 Полистирол 2 мм"

    Кол-во: 3

    "Позиция 197"

    "Плакаты. Средства индивидуальной защиты (гасзнак) 1 лист с отверстиями по верхнему краю А2 Полистирол 2 мм"

    Кол-во: 11

    "Позиция 198"

    "Плакаты. Обязательные инстр-жи (вводный инстр-ж, вводный противопож. инстр-ж, инстр-ж на 1 группу) с отверстиями по верхнему краю А2 Полистирол 2 мм"

    Кол-во: 5

    "Позиция 199"

    "Электробезопасность при напряжении до 1000 В PS-EBTV-3 Комплект - 3л. с отверстиями по верхнему краю А2 Полистирол 2 мм"

    Кол-во: 4

    "Позиция 200"

    ".Безопасность работ на металлообрабатывающих станках PS-MET-5 Комплект - 5л., А2 с отверстиями по верхнему краю А2 Полистирол 2 мм"

    Кол-во: 1

    "Позиция 201"

    ""Запрещается загромождать проходы и или складировать" P12 (Пленка самоклеющаяся ПВХ; 250х250)"

    Кол-во: 3

    "Позиция 202"

    "Плакаты. Знаки безопасности по ГОСТ 12.4.026-01 PS-ZB-4 Комплект - 4л.А2 Полистирол 2 мм с отверсиями по верхнему краю"

    Кол-во: 6

    "Позиция 203"

    "Плакат А2 "Термитная сварка", с отверстиями по верхнему краю Полистирол 2 мм"

    Кол-во: 1

    "Позиция 204"

    "Плакаты. Пожарная безопасность огневых работ А2 6 л с отверстиями по верхнему краю Полистирол 2 мм"

    Кол-во: 8

    "Позиция 205"

    "Плакаты.Безопасность работ на высоте PS-RV-3 Комплект - 3л А2 Полистирол 2 мм с отверсиями по верхнему краю"

    Кол-во: 13

    "Позиция 206"

    "Плакаты.Котлован. Ограждение места работ PS-KOTL-3 Комплект - 3л.А2 Полистирол 2 мм с отверсиями по верхнему краю"

    Кол-во: 10

    "Позиция 207"

    "Плакаты.Электроинструмент (электробезопасность) PS-EIE-2 Комплект - 2л.А2 Полистирол 2 мм с отверсиями по верхнему краю"

    Кол-во: 3

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