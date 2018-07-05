Поставка знаков и плакатов для нужд ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород" в 2018 году

Поставка информационных знаков, знаков безопасности, стендов и плакатов по охране труда для нужд ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» в 2018 году.

Дата и время вскрытия заявок

Дата и время окончания срока приема заявок

Поставка информационных знаков, знаков безопасности, стендов и плакатов по охране труда для нужд ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» в 2018 году.

Цена договора и требования к обеспечению

* Если это является обязательным условием

ГАЗПРОМ трансгаз Нижний Новгород Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ трансгаз Нижний Новгород

Перечень товаров, работ, услуг

"Позиция 1" ""Вход посторонним запрещен" ZK099 (Пластик ПВХ 2 мм УФ печать; 200х250)" Кол-во: 129

"Позиция 2" ""Внимание! Вход без каски запрещен" ZK096 (Пластик ПВХ 2 мм УФ печать; 450х600)" Кол-во: 1

"Позиция 3" ""Внимание опасность" ZK176 (Пластик ПВХ 2 мм УФ печать; 200х250)" Кол-во: 12

"Позиция 4" ""Взрывоопасно" ZK183 (Пластик ПВХ 2 мм УФ печать; 450х600)" Кол-во: 53

"Позиция 5" ""Стой! Напряжение", переносной с полиэфирным шнуром A07 (Пластик ПВХ 2 мм УФ печать; 300х150)" Кол-во: 39

"Позиция 6" ""Работать здесь", переносной с полиэфирным шнуром A11 (Пластик ПВХ 2 мм УФ печать; 250х250)" Кол-во: 39

"Позиция 7" ""Не открывать! Работают люди", переносной, с полиэфирным шнуром А02 (Пластик ПВХ 2 мм УФ печать; 200х100)" Кол-во: 107

"Позиция 8" ""Не влезай! Убьёт", переносной с полиэфирным шнуром A09 (Пластик ПВХ 2 мм УФ печать; 300х150)" Кол-во: 15

"Позиция 9" ""Не включать! Работают люди", переносной с полиэфирным шнуром A01 (Пластик ПВХ 2 мм; УФ печать 200х100)" Кол-во: 322

"Позиция 10" ""Не включать! Работают люди", переносной с полиэфирным шнуром A01 (Пластик ПВХ 2 мм УФ печать; 100х50)" Кол-во: 216

"Позиция 11" ""Не включать! Работа на линии", переносной с полиэфирным шнуром A03 (Пластик ПВХ 2 мм УФ печать; 200х100)" Кол-во: 132

"Позиция 12" ""Заземлено", переносной с полиэфирным шнуром A13 (Пластик ПВХ 2 мм УФ печать; 200х100)" Кол-во: 55

"Позиция 13" ""Заземлено", переносной с полиэфирным шнуром A13 (Пластик ПВХ 2 мм УФ печать; 100х50)" Кол-во: 5

"Позиция 14" ""Влезать здесь", переносной с полиэфирным шнуром A12 (Пластик ПВХ 2 мм УФ печать; 250х250)" Кол-во: 23

"Позиция 15" ""Доступ посторонним запрещен" P06 (Пластик ПВХ 2 мм УФ печать; 250x250)" Кол-во: 4

"Позиция 16" ""Доступ посторонним запрещен" P06 (Пластик ПВХ 2 мм УФ печать; 200х200)" Кол-во: 4

"Позиция 17" ""Доступ посторонним запрещен" P06 (Пленка самоклеющаяся ПВХ; 200х200)" Кол-во: 12

"Позиция 18" ""Доступ посторонним запрещен" P06 (металл 1 мм полимерная окраска с обеих сторон Z-образное крепление газоводонепроницаемые соединения двойная сплошная отбортовка; 100х100)" Кол-во: 8

"Позиция 19" ""Доступ посторонним запрещен" P06 (металл 1 мм оцинкованный, световозвращающая пленка, двойная сплошная отбортовка, Z-образное крепление газоводонепроницаемые соединения; 300х300)" Кол-во: 4

"Позиция 20" ""Уходя, выключайте электроприборы" (Пленка самоклеющаяся ПВХ 200х100)" Кол-во: 15

"Позиция 21" ""Территория находится под видеонаблюдением" DP936 (Пластик ПВХ 2 мм УФ печать, 300х150)" Кол-во: 6

"Позиция 22" ""Стой! Опасная зона" DP62 (Пластик ПВХ 2 мм УФ печать 300х150)" Кол-во: 22

"Позиция 23" ""При пожаре звонить 01" DP29 (Пластик ПВХ 2 мм УФ печать; 300х150)" Кол-во: 25

"Позиция 24" ""При пожаре звонить 01" DP29 (Пленка самоклеющаяся ПВХ; 200х100)" Кол-во: 50

"Позиция 25" ""Посторонним вход запрещен" (Пластик ПВХ 2 мм с фотолюминесцентной пленкой, 300х150)" Кол-во: 36

"Позиция 26" ""ГАЗ! С огнем не приближаться" ZK092 (Пластик ПВХ 2 мм УФ печать; 400х300)" Кол-во: 95

"Позиция 27" ""Аптечка первой медицинской помощи" EC01 (Пластик ПВХ 2 мм с фотолюмисцентной пленкой 100х100)" Кол-во: 38

"Позиция 28" ""Аптечка первой медицинской помощи" EC01 (Пластик ПВХ 2 мм с фотолюмисцентной пленкой 300х300)" Кол-во: 10

"Позиция 29" ""Аптечка первой медицинской помощи" EC01(Пластик ПВХ 2 мм с фотолюмисцентной пленкой 250х250)" Кол-во: 2

"Позиция 30" ""Не подходи! Территория контролируется техническими средствами охраны"(Пластик ПВХ 2 мм УФ печать, 300х400)" Кол-во: 118

"Позиция 31" ""Запретная зона!Проход(проезд) запрещен (закрыт)" 300х400 Пластик ПВХ 2 мм УФ печать" Кол-во: 33

"Позиция 32" ""Внимание! Охраняемая территория" 300х400 Пластик ПВХ 2 мм УФ печать" Кол-во: 120

"Позиция 33" "Стенд "Информация КПП № 1" с логотипом, пластик ПВХ 4 мм, аллюминиевый профиль, (наполнение: карман А4 объемный вертикальный - 7 шт, карман А4 объемый горизонтал) 1200х800" Кол-во: 1

"Позиция 34" ""Аптечка первой медицинской помощи" EC01 (Пластик ПВХ 2 мм с фотолюмисцентной пленкой; 200х200)" Кол-во: 30

"Позиция 35" ""Работать в средствах индивидуальной защиты" ZK207 (Пластик ПВХ 2 мм УФ печать; 450х600)" Кол-во: 35

"Позиция 36" ""Работать в средствах индивидуальной защиты" ZK167 (Пластик ПВХ 2 мм УФ печать; 200х250)" Кол-во: 44

"Позиция 37" ""Работать в защитных очках или щитке" ZK165 (Пластик ПВХ 2 мм УФ печать; 400х300)" Кол-во: 1

"Позиция 38" ""Работать в защитных наушниках" ZK130 (Пластик ПВХ 2 мм УФ печать; 200х250)" Кол-во: 35

"Позиция 39" ""Работать в защитной каске" ZK160 (Пластик ПВХ 2 мм УФ печать; 200х250)" Кол-во: 10

"Позиция 40" ""Проход запрещен" ZK126 (Пластик ПВХ 2 мм УФ печать; 200х250)" Кол-во: 12

"Позиция 41" ""При пожаре" ZK112 (Пластик ПВХ 2 мм УФ печать; 450х600)" Кол-во: 10

"Позиция 42" ""Осторожно работает кран" ZK002 (Пластик ПВХ 2 мм УФ печать; 200х250)" Кол-во: 2

"Позиция 43" ""Осторожно ГАЗ" ZK034 (Пластик ПВХ 2 мм УФ печать; 200х250)" Кол-во: 16

"Позиция 44" ""Огнеопасно. Запрещается пользоваться открытым огнем и курить" ZK203 (Пластик ПВХ 2 мм УФ печать; 400х300)" Кол-во: 133

"Позиция 45" ""Огнеопасно ГАЗ! Не курить" ZK204 (Пластик ПВХ 2 мм УФ печать ; 400х300)" Кол-во: 10

"Позиция 46" ""Не влезай! Убьет" ZK132 (Пластик ПВХ 2 мм УФ печать; 200х250)" Кол-во: 74

"Позиция 47" ""Не включать. Работают люди" ZK205 (Пластик ПВХ 2 мм УФ печать; 400х300)" Кол-во: 7

"Позиция 48" ""Место курения" ZK051 (Пленка самоклеющаяся ПВХ; 200х250)" Кол-во: 8

"Позиция 49" ""Место курения" ZK051 (Пластик ПВХ 2 мм УФ печать; 200х250)" Кол-во: 42

"Позиция 50" ""Запрещается курить" ZK094 (Пленка самоклеющаяся ПВХ; 200х250)" Кол-во: 42

"Позиция 51" ""Пожарный кран №… О пожаре звонить 01" 200х100 мм ( Пленка самоклеющаяся ПВХ )" Кол-во: 156

"Позиция 52" ""Газ! Вход запрещен"(D700 мм ; металл 1 мм полимерная окраска с обеих сторон Z-образное крепление газоводонепроницаемые соединения двойная сплошная отбортовка)" Кол-во: 705

"Позиция 53" "У.1б "Осторожно! Газ" (500х250; металл 1 мм полимерная окраска с обеих сторон Z-образное крепление газоводонепроницаемые соединения двойная сплошная отбортовка)" Кол-во: 72

"Позиция 54" "У.1а "Осторожно! Газ" (Т450мм;металл 1 мм полимерная окраска с обеих сторон Z-образное крепление газоводонепроницаемые соединения двойная сплошная отбортовка)" Кол-во: 26

"Позиция 55" ""Осторожно! Газопровод" (710х710; металл 1 мм полимерная окраска с обеих сторон Z-образное крепление газоводонепроницаемые соединения двойная сплошная отбортовка)" Кол-во: 661

"Позиция 56" ""Закрепление трассы газопровода на местности" (450х600 мм ; металл 1 мм полимерная окраска с обеих сторон Z-образное крепление газоводонепроницаемые соединения двойная сплошная отбортовка)" Кол-во: 1034

"Позиция 57" ""Курить запрещается" (D560 мм металл 1 мм полимерная окраска с обеих сторон Z-образное крепление газоводонепроницаемые соединения двойная сплошная отбортовка)" Кол-во: 349

"Позиция 58" "Знак " Работать в защитной обуви" М05 (200х200; Пластик ПВХ 2мм)" Кол-во: 10

"Позиция 59" "Знак " Работать в защитных наушниках" М03 (200х200; Пластик ПВХ 2мм)" Кол-во: 90

"Позиция 60" "Знак " Осторожно. Скользко" W28 (200х200, Пластик ПВХ 2 мм) ГОСТ 12.4.026-2001" Кол-во: 83

"Позиция 61" "Знак " Не включать !" Р10 (150х150; Пластик ПВХ 2мм)" Кол-во: 104

"Позиция 62" ""Запрещается курить" Р01 (100х100; Пластик ПВХ 2 мм)" Кол-во: 20

"Позиция 63" "Знак " Аптечка первой медицинской помощи"EC01 ГОСТ 12.4.026-2001 пластик ПВХ 2 мм с 200х200 фотолюминисцентной пленкой" Кол-во: 88

"Позиция 64" "" Указатель запасного выхода" Е23 ( 300х150; Пластик ПВХ 2мм; с фотолюминисцентной пленкой)" Кол-во: 37

"Позиция 65" ""Указатель выхода" Е22 (300х150; Пленка самоклеющая ПВХ фотолюминисц)" Кол-во: 100

"Позиция 66" "Знак " Указатель двери эвакуационного выхода (левосторонний)" Е10 (300х150; Пленка фотолюмин.)" Кол-во: 23

"Позиция 67" "Знак " Указатель двери эвакуационного выхода (правосторонний)" Е09 (150х300; Пленка фотолюминисц)" Кол-во: 33

"Позиция 68" "Знак " Направляющая стрелка" Е02-01 (200х200; Пластик ПВХ 2мм; с фотолюмин. пленкой)" Кол-во: 118

"Позиция 69" "Знак " Выход здесь ( правосторонний)" Е01-02 (150х150;Пластик ПВХ 2мм; с фотолюм.пленкой)" Кол-во: 164

"Позиция 70" "Знак " Выход здесь (левосторонний)" Е01-01 (150х150;Пластик ПВХ 2мм; с фотолюм.пленкой)" Кол-во: 105

"Позиция 71" ""Работать в предохранительном (страховочном)поясе" М09 (200х200; Пластик ПВХ 2мм)" Кол-во: 14

"Позиция 72" "Знак " Работать в защитной одежде" М07 (200х200; Пластик ПВХ 2мм)" Кол-во: 26

"Позиция 73" "Знак " Работать в защитной каске (шлеме)" М02 (200х200; Пластик ПВХ 2мм)" Кол-во: 90

"Позиция 74" "Знак " Осторожно. Возможность падения с высоты" W15 (200х200; Пластик ПВХ 2мм)" Кол-во: 7

"Позиция 75" ""Запрещается курить" P01 (200х200; Пленка самоклеющ ПВХ)" Кол-во: 22

"Позиция 76" "Знак закрепления трассы газопровода 450х600 металл 1 мм полимерная окраска Z-образное крепление газоводонепроницаемые соединения двойная сплошная отбортовка" Кол-во: 20

"Позиция 77" ""Граница обслуживания" (700х350; металл 1 мм полимерная окраска с обеих сторон Z-образное крепление газоводонепроницаемые соединения двойная сплошная отбортовка)" Кол-во: 76

"Позиция 78" ""Подъем запрещен " DP386 (Пластик ПВХ 2 мм УФ печать 300х150)" Кол-во: 2

"Позиция 79" ""Ответственный за пожарную безопасность" (Пластик ПВХ 2 мм УФ печать 300х150)" Кол-во: 206

"Позиция 80" ""Уходя, выключайте освещение" (Пластик ПВХ 2 мм УФ печать 150х300)" Кол-во: 10

"Позиция 81" ""Трансформатор отключен" (Пластик ПВХ 2 мм УФ печать 100х200)" Кол-во: 29

"Позиция 82" ""Запрещается курить" ZK094 (Пластик ПВХ 2 мм УФ печать; 200х250)" Кол-во: 47

"Позиция 83" ""Запрещается пользоваться электронагревательными приборами" (Пластик ПВХ 2 мм УФ печать 200х200)" Кол-во: 10

"Позиция 84" "Плакаты. Редуктор-мультипликатор РЦОТ 1,6, А2 мм Полистирол 2 мм с отверстиями по верхнему краю" Кол-во: 3

"Позиция 85" "Плакаты. Газоотделитель А2 Полистирол 2 мм с отверстиями по верхнему краю" Кол-во: 1

"Позиция 86" "Плакаты. Безопасность работ на объектах водоснабжения и канализации PS-VIK-4 Комплект - 4л с 2 отверстиями по верхнему краю А2 Полистирол 2 мм" Кол-во: 7

"Позиция 87" ""Опасная зона" DP90 (Пластик ПВХ 2 мм УФ печать; 200х200)" Кол-во: 21

"Позиция 88" ""Не влезать. Опасно для жизни" (Пластик ПВХ 2 мм УФ печать 150х300)" Кол-во: 34

"Позиция 89" ""Вход" DP172 (Пластик ПВХ 2 мм УФ печать; 300х150)" Кол-во: 4

"Позиция 90" "Плакаты. Виды шаровых кранов по исполн.:подземные,надземные и др. А2 Полистирол 2 мм с отверстиями по верхнему краю" Кол-во: 5

"Позиция 91" "Плакаты.Общий вид ЭГПА 12,5, (целый и уточненный) 594х894мм А2 Полистирол 2 мм с отверстиями по верхнему краю" Кол-во: 2

"Позиция 92" ""Курить здесь!" М15 ( 300*300; металл 1 мм полимерная окраска с обеих сторон Z-образное крепление газоводонепроницаемые соединения двойная сплошная отбортовка" Кол-во: 16

"Позиция 93" ""Огнетушитель" F04 (150х150; Пластик ПВХ 2мм УФ печать)" Кол-во: 236

"Позиция 94" ""Открытый огонь не разводить" (Пластик ПВХ 2 мм УФ печать; 300х150)" Кол-во: 20

"Позиция 95" ""Ответственный за противопожарное сост помещения" DP01 200х100 мм (Пластик ПВХ 2 мм)" Кол-во: 47

"Позиция 96" ""Ответственный за противопожарное сост помещения" DP01 (Пластик ПВХ 2 мм УФ печать; 200х100)" Кол-во: 127

"Позиция 97" ""Ответственный за противопожарное сост помещения" DP01 (Пленка самоклеющаяся ПВХ; 300х150)" Кол-во: 182

"Позиция 98" ""Осторожно! Электрическое напряжение" (Пластик ПВХ 2 мм 300х300)" Кол-во: 95

"Позиция 99" ""Осторожно! Сварка" DP941 (Пластик ПВХ 2 мм УФ печать, 200х200)" Кол-во: 7

"Позиция 100" ""Осторожно! Оборудование в работе" (Пластик ПВХ 2 мм УФ печать 250х250)" Кол-во: 2

"Позиция 101" ""Категория пожарной безопасности" (Пленка самоклеющаяся ПВХ, 200х200)" Кол-во: 252

"Позиция 102" ""Категория пожарной безопасности" (Пластик ПВХ 2 мм УФ печать, 200х200)" Кол-во: 395

"Позиция 103" ""Аварийный выход" DP28 (Пленка самоклеющаяся ПВХ; 300х150)" Кол-во: 10

"Позиция 104" ""Не включать! Работают люди", переносной с полиэфирным шнуром A01 100х200 Пластик ПВХ 2 мм УФ печать" Кол-во: 26

"Позиция 105" "Не включать! Работа на линии, переносной с полиэфирным шнуром А03 (200х100 мм ; Пластик ПВХ 2 мм УФ печать)," Кол-во: 16

"Позиция 106" "Заземлено, переносной с полиэфирным шнуром A13(200х100 мм ; Пластик ПВХ 2 мм УФ печать), СО 153-34.03.603-2003" Кол-во: 65

"Позиция 107" ""Опасность поражения электрическим током" W08 Пленка самоклеющаяся ПВХ; 50х50" Кол-во: 1722

"Позиция 108" ""Опасность поражения электрическим током" W08 (Т50 мм ; Пленка самоклеющаяся ПВХ)" Кол-во: 879

"Позиция 109" "Зона действия 700 м (350х700;металл 1 мм оцинкованный, световозвращающая пленка тип IIб, двойная сплошная отбортовка, Z-образное крепление газоводонепроницаемые соединения)" Кол-во: 76

"Позиция 110" ""Остановка запрещена" D700мм; металл 1 мм оцинкованный, световозвращающая пленка тип IIб, двойная сплошная отбортовка, Z-образное крепление газоводонепроницаемые соединения" Кол-во: 292

"Позиция 111" ""Аптечка первой медицинской помощи" EC01 (Пластик ПВХ 2 мм с фотолюмисцентной пленкой 150х150)" Кол-во: 5

"Позиция 112" ""Вход посторонним воспрещен" ZК099 (200*250; Пластик ПВХ 2мм УФ печать)" Кол-во: 56

"Позиция 113" ""Газ. Опасно" (300х200; Пластик ПВХ 2мм УФ печать)" Кол-во: 75

"Позиция 114" "Знак "Заземление" 30х30 пленка самоклеющаяся ПВХ" Кол-во: 1800

"Позиция 115" "Знак безопасности "Земля" (круглый) Д20мм пленка самоклеющаяся ПВХ" Кол-во: 1000

"Позиция 116" ""Закрепление трассы газопровода на местности " 450х600мм металл 1 мм полимерная окраска с обеих сторон Z-образное крепление газоводонепроницаемые соединения двойная сплошная отбортовка" Кол-во: 61

"Позиция 117" "Знак "Осторожно! Газопровод " Т710 мм, металл 1 мм полимерная окраска с обеих сторон Z-образное крепление газоводонепроницаемые соединения двойная сплошная отбортовка" Кол-во: 112

"Позиция 118" "Плакаты. Режим работы нагнетателей: 1.Явление помпажа; 2.Причины помпажа А2 Полистирол 2 мм с отверстиями по верхнему краю" Кол-во: 2

"Позиция 119" "Плакаты. Принцип работы шаровых кранов с ручным приводом на примере ДУ-500 А2 Полистирол 2 мм с отверстиями по верхнему краю" Кол-во: 2

"Позиция 120" "Плакаты. Принцип работы гидро-пневмоприводных шаровых кранов на примере ДУ-1400 А2 Полистирол 2 мм с отверстиями по верхнему краю" Кол-во: 5

"Позиция 121" "Плакаты. Виды шаровых кранов по виду привода:ручной,гидро-пневмо,пневмо и электро.А2 мм Полистирол 2 мм с отверстиями по верхнему краю" Кол-во: 10

"Позиция 122" "Плакаты. Мультициклонный пылеуловитель ГП-144 (5 ступеней очистки) производительность 20 млн.А2 мм Полистирол 2 мм с отверстиями по верхнему краю" Кол-во: 2

"Позиция 123" "Плакаты. Центробежный нагнетатель 235-21-1 в разрезе А2 Полистирол 2 с отверстиями по верхнему краю" Кол-во: 1

"Позиция 124" "Плакаты. Устройство и принцип работы СТД12500 в разрезе А2 Полистирол 2мм с отверстиями по верхнему краю" Кол-во: 2

"Позиция 125" "Плакаты. РПД в разрезе с описанием А2 мм Полистирол 2 мм с отверстиями по верхнему краю" Кол-во: 1

"Позиция 126" "Плакаты. Фильтр тонкой очистки А2 Полистирол 2 мм с отверстиями по верхнему краю" Кол-во: 1

"Позиция 127" "Плакаты. Поплавковая камера в разрезе А2 мм Полистирол 2 мм с отверстиями по верхнему краю" Кол-во: 2

"Позиция 128" "Плакаты. Газотурбинная установка в разрезе (с отверстиями под крючки) 594х894м А2 Полистирол 2 мм с отверстиями по верхнему краю" Кол-во: 9

"Позиция 129" "Плакаты. Система уплотнительная А2 Полистирол 2 мм с отверстиями по верхнему краю" Кол-во: 1

"Позиция 130" "Плакаты. Система смазочная А2 Полистирол 2 мм с отверстиями по верхнему краю" Кол-во: 1

"Позиция 131" "Стенд-накопитель "Эксплуатация ЭГПА" с логотипом, 1100х1200мм Пластик ПВХ 4 мм, алюминиевый профиль по бренд-буку ПАО Газпром" Кол-во: 1

"Позиция 132" "Безопасность грузоподъемных работ PS-GRUZ-5 Комплект - 5л.с отверстиями по верхнему краю А2 Полистирол 2 мм" Кол-во: 11

"Позиция 133" ""Газ. Огнеопасно" (300*150; Пластик ПВХ 2мм УФ печать)" Кол-во: 130

"Позиция 134" "Транспортные расходы" Кол-во: 1

"Позиция 135" ""Аварийный выход" DP28 (Пластик ПВХ 2 мм УФ печать ; 300х150)" Кол-во: 10

"Позиция 136" "Штендер "Внимание. Мокрый пол" 600х300 мм пластик" Кол-во: 64

"Позиция 137" "ЛЕНТА ОГРАДИТЕЛЬНАЯ красно-белая. Ширина 75мм, ролик 250м DOR" Кол-во: 463

"Позиция 138" ""ГАЗООПАСНЫЕ РАБОТЫ" (300*150; Пластик ПВХ 2мм УФ печать)" Кол-во: 121

"Позиция 139" ""Опасность поражения электрическим током" W08 ( 100*100; Пленка самоклеющая ПВХ)" Кол-во: 450

"Позиция 140" "Знак "Осторожно газ" (300х200; Пластик ПВХ 2 мм УФ печать)" Кол-во: 38

"Позиция 141" "Плакат "Заземлено" ( 100х50 Пластик ПВХ 2мм УФ печать)" Кол-во: 50

"Позиция 142" "Знак "Опасность поражения электрическим током" (Т150мм; Пластик ПВХ 2мм УФ печать)" Кол-во: 484

"Позиция 143" "Знак "Заземлено" (200х100 Пластик ПВХ 2мм УФ печать)" Кол-во: 40

"Позиция 144" ""ГАЗ!" ( 300х150; Пластик ПВХ 2мм УФ печать)" Кол-во: 10

"Позиция 145" "Информационная вывеска 400х600" Кол-во: 3

"Позиция 146" "Знаки для трассы КЛС (300х400мм; Металлокомпозит 3 мм, УФ печать газоводонепроницаемые соединения крепления Z-формы)" Кол-во: 782

"Позиция 147" "" Огнетушитель"(200х200; Пластик ПВХ 2мм УФ печать)" Кол-во: 105

"Позиция 148" ""Запрещается пользоваться открытым огнем и курить" Р02 (200х200; Пластик ПВХ 2мм УФ печать)" Кол-во: 274

"Позиция 149" ""Опасно Газ! Не курить" ZK 204 (400х300; Пластик ПВХ 2мм УФ печать)" Кол-во: 64

"Позиция 150" ""Стой! Опасная зона" (300х300; Пластик ПВХ 2мм УФ печать)" Кол-во: 24

"Позиция 151" ""Закончил работу-убери рабочее место" (300х150; Пластик ПВХ 2мм УФ печать)" Кол-во: 137

"Позиция 152" ""Газ! Взрывоопасно. Пожароопасно" (300*200; Пластик ПВХ 2мм УФ печать)" Кол-во: 246

"Позиция 153" ""Запрещается курить" Р01 (300х300; Пластик ПВХ 2мм УФ печать)" Кол-во: 72

"Позиция 154" ""Движение запрещено" (700х700;металл 1 мм оцинкованный, световозвращающая пленка тип IIб, двойная сплошная отбортовка, Z-образное крепление газоводонепроницаемые соединения" Кол-во: 23

"Позиция 155" ""Газ! Вход посторонним запрещен" (300*150; Пластик ПВХ 2мм УФ печать)" Кол-во: 106

"Позиция 156" "Знак "Открытый огонь не разводить" (200*200; Пластик ПВХ 2 мм УФ печать)" Кол-во: 216

"Позиция 157" "Стенд-накопитель "Требования охраны труда" Пластик ПВХ 4 мм, алюминиевый профиль с логотипом 1100х1200 мм" Кол-во: 6

"Позиция 158" "Плакаты.Газовые баллоны PS-GB-3 Комплект - 3л А2 Полистирол 2 мм с отверсиями по верхнему краю" Кол-во: 2

"Позиция 159" "Плакаты. Безопасность работ на АЗС PS-AZS-3 Комплект - 3л.А2 Полистирол 2 мм с отверсиями по верхнему краю" Кол-во: 2

"Позиция 160" "Плакаты. Аккумуляторные помещения PS-APO-3 Комплект - 3л.А2 Полистирол 2 мм с отверсиями по верхнему краю" Кол-во: 3

"Позиция 161" "Плакаты. Пожарная безопасность PS-PB-3 Комплект - 3л.А2 Полистирол 2 мм с отверсиями по верхнему краю" Кол-во: 8

"Позиция 162" "Плакаты по охране труда - Безопасность грузоподъемных работ PS-GRUZ-5 Комплект - 5л.А2 Полистирол 2 мм с отверсиями по верхнему краю" Кол-во: 2

"Позиция 163" "Плакаты по охране труда - Основы электробезопасности PV-OEB-8 Комплект - 8л. А2 Полистирол 2 мм с отверсиями по верхнему краю" Кол-во: 7

"Позиция 164" "Информационный стенд-лозунг "Обеспечение надежности работы опасных производственных объектов" 2800х300мм" Кол-во: 12

"Позиция 165" "Информационный стенд-лозунг "Снижение риска аварий на опасных производственных объектах" 2800х300мм" Кол-во: 3

"Позиция 166" "Информационный стенд "Оказание первой медицинской помощи" с логотипом 1300х1500 мм; Пластик ПВХ 4 мм, алюминиевый профиль , Плакат Соуэло А3-6л; Фон стенда серый из самоклеящейся пленки с матовой поверхностью, толщина пленки без клеевой основы 75 мКм" Кол-во: 1

"Позиция 167" "Стенд-накопитель "Устройство запорной арматуры" с логотипом,1100х1200 мм Пластик ПВХ 4 мм, алюминиевый профиль, фон стенда серый из самоклеящейся пленки с матовой поверхностью, толщина пленки без клеевой основы 75 мКм, прямая полноцветная печать, кр" Кол-во: 2

"Позиция 168" "Стенд-накопитель "Требования охраны труда" с логотипом 1100х1200 мм, Пластик ПВХ 4 мм, алюминиевый профиль, фон стенда серый из самоклеящейся пленки с матовой поверхностью, толщина пленки без клеевой основы 75 мКм, прямая полноцветная печать, крючки " Кол-во: 4

"Позиция 169" "Стенд-накопитель "Безопасность проведения работ" с логотипом 1100х1200 мм, Пластик ПВХ 4 мм, алюминиевый профиль, фон стенда серый из самоклеящейся пленки с матовой поверхностью, толщина пленки без клеевой основы 75 мКм, прямая полноцветная печать, к" Кол-во: 3

"Позиция 170" ""Ограничение высоты 4,8" D700мм; металл 1 мм оцинкованный, световозвращающая пленка тип IIб, двойная сплошная отбортовка, Z-образное крепление газоводонепроницаемые соединения" Кол-во: 45

"Позиция 171" ""Пожарный гидрант" F09 (металл 1 мм оцинкованный, световозвращающая пленка, 400х400)" Кол-во: 88

"Позиция 172" ""Запрещается загромождать проходы и или складировать" P12 (Пленка самоклеющаяся ПВХ; 300х300)" Кол-во: 6

"Позиция 173" ""Запрещается загромождать проходы и или складировать" P12 (Пленка самоклеющаяся ПВХ; 150х150)" Кол-во: 36

"Позиция 174" ""Запрещается загромождать проходы и или складировать" P12 (Пластик ПВХ 2 мм УФ печать; 200х200)" Кол-во: 56

"Позиция 175" ""Доступ посторонним запрещен" P06 металл 1 мм полимерная окраска с обеих сторон Z-образное крепление газоводонепроницаемые соединения двойная сплошная отбортовка 300х300" Кол-во: 12

"Позиция 176" ""Ограничение высоты" D700мм; металл 1 мм оцинкованный, световозвращающая пленка тип IIб, двойная сплошная отбортовка, Z-образное крепление газоводонепроницаемые соединения" Кол-во: 41

"Позиция 177" "Табличка "Берегись автомобиля" 300х400 Пластик ПВХ 2 мм УФ печать" Кол-во: 2

"Позиция 178" ""Медицинский кабинет" EC05 (Пластик ПВХ 2 мм с фотолюмисцентной пленкой200х200)" Кол-во: 2

"Позиция 179" ""Аптечка первой медицинской помощи" EC01 (Пленка самоклеющаяся ПВХ; 100х100)" Кол-во: 3

"Позиция 180" ""Аптечка первой медицинской помощи" EC01 (Пленка самокл. фотолюмисцентная;100х100)" Кол-во: 6

"Позиция 181" ""Аптечка первой медицинской помощи" EC01(Пластик ПВХ 2 мм с фотолюмисцентной пленкой 300х300)" Кол-во: 2

"Позиция 182" "Плакат А2 "Технология и комплекс оборудования для очистки полости магистральных газопроводов"с отверстиями по верхнему краю Полистирол 2 мм" Кол-во: 2

"Позиция 183" "Плакат А2 "Коррозия трубопроводов,вызываемая блуждающими токами"с отверстиями по верхнему краю Полистирол 2 мм" Кол-во: 2

"Позиция 184" "Плакат А2 "Катодная защита", с отверстиями по верхнему краю Полистирол 2 мм" Кол-во: 2

"Позиция 185" "Плакат А2 "Автоматическая система одоризации газа АСОГ + уч пособие по АСОГ"с отверстиями по верхнему краю Полистирол 2 мм" Кол-во: 3

"Позиция 186" "Плакат А2 "Подогреватели газа в разрезе", с отверстиями по верхнему краю Полистирол 2 мм с отверстиями по верхнему краю" Кол-во: 3

"Позиция 187" "Плакат А2 "Регуляторы давления: РДУ,РДНК,РД,ЛОРД в разрезе"с отверстиями по верхнему краю Полистирол 2 мм" Кол-во: 4

"Позиция 188" "Плакат А2 "Двухстенная емкость для хранения одоранта подземная в разрезе"с отверстиями по верхнему краю Полистирол 2 мм" Кол-во: 3

"Позиция 189" "Плакат А2 "Мультициклонный пылеуловитель ДУ-800 или ДУ-700"с отверстиями по верхнему краю Полистирол 2 мм" Кол-во: 3

"Позиция 190" "Плакат А2 "Шаровые краны (ДУ) в разрезе, подземного и надземного исполнения в (ДУ) на примере ДУ-500 с отверстиями по верхнему краю Полистирол 2 мм" Кол-во: 5

"Позиция 191" "Плакат А2 "Типы кабелей электрических и связи в разрезе" с отверстиями по верхнему краю Полистирол 2 мм" Кол-во: 6

"Позиция 192" "Плакат А2 "Фильтры ФХ-02 (схема в разрезе)" с отверстиями по верхнему краю Полистирол 2 мм" Кол-во: 2

"Позиция 193" "Плакат А2 "Клапаны пружинные", с отверстиями по верхнему краю Полистирол 2 мм" Кол-во: 2

"Позиция 194" "Плакат А2 "Виды запорной арматуры", с отверстиями по верхнему краю Полистирол 2 мм" Кол-во: 9

"Позиция 195" "Плакат А2 "Виды строп, запорных устройств и грузозахватных приспособлений"с отверстиями по верхнему краю Полистирол 2 мм" Кол-во: 4

"Позиция 196" "Плакаты по охране труда Соуэло. Безопасность работ в газовом хозяйстве PS-GAZ-4 Комплект - 4л.с отверстиями по верхнему краю А2 Полистирол 2 мм" Кол-во: 3

"Позиция 197" "Плакаты. Средства индивидуальной защиты (гасзнак) 1 лист с отверстиями по верхнему краю А2 Полистирол 2 мм" Кол-во: 11

"Позиция 198" "Плакаты. Обязательные инстр-жи (вводный инстр-ж, вводный противопож. инстр-ж, инстр-ж на 1 группу) с отверстиями по верхнему краю А2 Полистирол 2 мм" Кол-во: 5

"Позиция 199" "Электробезопасность при напряжении до 1000 В PS-EBTV-3 Комплект - 3л. с отверстиями по верхнему краю А2 Полистирол 2 мм" Кол-во: 4

"Позиция 200" ".Безопасность работ на металлообрабатывающих станках PS-MET-5 Комплект - 5л., А2 с отверстиями по верхнему краю А2 Полистирол 2 мм" Кол-во: 1

"Позиция 201" ""Запрещается загромождать проходы и или складировать" P12 (Пленка самоклеющаяся ПВХ; 250х250)" Кол-во: 3

"Позиция 202" "Плакаты. Знаки безопасности по ГОСТ 12.4.026-01 PS-ZB-4 Комплект - 4л.А2 Полистирол 2 мм с отверсиями по верхнему краю" Кол-во: 6

"Позиция 203" "Плакат А2 "Термитная сварка", с отверстиями по верхнему краю Полистирол 2 мм" Кол-во: 1

"Позиция 204" "Плакаты. Пожарная безопасность огневых работ А2 6 л с отверстиями по верхнему краю Полистирол 2 мм" Кол-во: 8

"Позиция 205" "Плакаты.Безопасность работ на высоте PS-RV-3 Комплект - 3л А2 Полистирол 2 мм с отверсиями по верхнему краю" Кол-во: 13

"Позиция 206" "Плакаты.Котлован. Ограждение места работ PS-KOTL-3 Комплект - 3л.А2 Полистирол 2 мм с отверсиями по верхнему краю" Кол-во: 10