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Номер извещения
31806601449
Уникальный номер закупки
18/4.3/0024641/ТГННовгород
Наименование закупки
Поставка знаков и плакатов для нужд ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород" в 2018 году
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
13.06.2018 18:06
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
603950, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Звездинка, 11
Почтовый адрес
603950, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Звездинка, 11
Контактный телефон
+7 831 431-15-10 доб. 78314311581
Факс
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Адрес электронной почты
m.krestova@vtg.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Крестова М.В. Марина Вячеславовна
Место рассмотрения предложений
ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород"
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Поставка информационных знаков, знаков безопасности, стендов и плакатов по охране труда для нужд ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» в 2018 году.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
05.07.2018 09:30 GMT +305.07.2018 09:3005.07.2018 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806601449Дата и время окончания срока приема заявок Поставка информационных знаков, знаков безопасности, стендов и плакатов по охране труда для нужд ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» в 2018 году.ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород"
Дата и время вскрытия заявок
05.07.2018 10:0005.07.2018 10:0005.07.2018 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31806601449Дата и время вскрытия заявок Поставка информационных знаков, знаков безопасности, стендов и плакатов по охране труда для нужд ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» в 2018 году.ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород"
Подведение итогов не позднее
19.07.2018 18:0019.07.2018 18:0019.07.2018 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806601449Подведение итогов не позднее Поставка информационных знаков, знаков безопасности, стендов и плакатов по охране труда для нужд ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» в 2018 году.ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород"
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
19.07.201819.07.2018 18:0019.07.2018 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806601449Подведение итогов не позднее Поставка информационных знаков, знаков безопасности, стендов и плакатов по охране труда для нужд ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» в 2018 году.ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород"
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка информационных знаков, знаков безопасности, стендов и плакатов по охране труда для нужд ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» в 2018 году.
Начальная цена
5 938 447,01
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГАЗПРОМ трансгаз Нижний Новгород
Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ трансгаз Нижний Новгород
Адрес местонахождения
603950, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Звездинка, 11
18.12.16.000
49.41.19.000
18.12
49.42
Документация лота
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