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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
ГП806043
Уникальный номер закупки
18/2.1/0001696/ГКосмСист
Наименование закупки
Оказание услуг по добровольному медицинскому страхованию для нужд АО «Газпром космические системы» (1696)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
13.06.2018 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Почтовый адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Контактный телефон
+7 812 609-30-93
Факс
+7 495 719-66-61
Адрес электронной почты
zakupki@adm.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Новожилов Андрей Алексеевич
Место рассмотрения предложений
г. Санкт-Петербург
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по добровольному медицинскому страхованию для нужд АО «Газпром космические системы»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
27.06.2018 12:00 GMT +327.06.2018 12:0027.06.2018 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП806043Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по добровольному медицинскому страхованию для нужд АО «Газпром космические системы»г. Санкт-Петербург
Дата и время вскрытия заявок
28.06.2018 11:1028.06.2018 11:1028.06.2018 11:10Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП806043Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по добровольному медицинскому страхованию для нужд АО «Газпром космические системы»г. Санкт-Петербург
Подведение итогов не позднее
04.07.2018 20:0004.07.2018 20:0004.07.2018 20:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806043Подведение итогов не позднее Оказание услуг по добровольному медицинскому страхованию для нужд АО «Газпром космические системы»г. Санкт-Петербург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по добровольному медицинскому страхованию для нужд АО «Газпром космические системы»
Начальная цена
73 298 358,20
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО "ГАЗПРОМ КОСМИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ"
Все закупки и тендеры АО "ГАЗПРОМ КОСМИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ"
Адрес местонахождения
141108, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г ЩЁЛКОВО, УЛ МОСКОВСКАЯ, 77Б,
141112, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г ЩЕЛКОВО, УЛ МОСКОВСКАЯ, 77Б
65.12.12
65.12.1
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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