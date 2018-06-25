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Номер извещения
31806601305
Уникальный номер закупки
18/6/0030708/ПАО Газпром
Наименование закупки
Консультационные услуги по разработке методических указаний по применению отдельных положений Налогового Кодекса Российской Федерации о контролируемых иностранных компаниях (далее – КИК) с учетом специфики деятельности КИК ПАО «Газпром», занятых ПАО «Газпром» методологических подходов и положений Федерального закона от 28.12.2017 №436-ФЗ. для нужд ПАО "Газпром" (30708)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
13.06.2018 17:29
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Почтовый адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Контактный телефон
+7 812 609-30-93
Факс
+7 495 719-66-61
Адрес электронной почты
zakupki@adm.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Новожилов Андрей Алексеевич
Место рассмотрения предложений
г. Санкт-Петербург
Закупки и тендеры Услуги в области бухгалтерского учета; по проведению финансового аудита; по налоговому консультированию
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Консультационные услуги по разработке методических указаний по применению отдельных положений Налогового Кодекса Российской Федерации о контролируемых иностранных компаниях (далее – КИК) с учетом специфики деятельности КИК ПАО «Газпром», занятых ПАО «Газпром» методологических подходов и положений Федерального закона от 28.12.2017 №436-ФЗ.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
25.06.2018 12:00 GMT +325.06.2018 12:0025.06.2018 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806601305Дата и время окончания срока приема заявок Консультационные услуги по разработке методических указаний по применению отдельных положений Налогового Кодекса Российской Федерации о контролируемых иностранных компаниях (далее – КИК) с учетом специфики деятельности КИК ПАО «Газпром», занятых ПАО «Газпром» методологических подходов и положений Федерального закона от 28.12.2017 №436-ФЗ.г. Санкт-Петербург
Дата и время вскрытия заявок
26.06.2018 11:4526.06.2018 11:4526.06.2018 11:45Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31806601305Дата и время вскрытия заявок Консультационные услуги по разработке методических указаний по применению отдельных положений Налогового Кодекса Российской Федерации о контролируемых иностранных компаниях (далее – КИК) с учетом специфики деятельности КИК ПАО «Газпром», занятых ПАО «Газпром» методологических подходов и положений Федерального закона от 28.12.2017 №436-ФЗ.г. Санкт-Петербург
Подведение итогов не позднее
04.07.2018 14:0004.07.2018 14:0004.07.2018 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806601305Подведение итогов не позднее Консультационные услуги по разработке методических указаний по применению отдельных положений Налогового Кодекса Российской Федерации о контролируемых иностранных компаниях (далее – КИК) с учетом специфики деятельности КИК ПАО «Газпром», занятых ПАО «Газпром» методологических подходов и положений Федерального закона от 28.12.2017 №436-ФЗ.г. Санкт-Петербург
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
04.07.201804.07.2018 14:0004.07.2018 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806601305Подведение итогов не позднее Консультационные услуги по разработке методических указаний по применению отдельных положений Налогового Кодекса Российской Федерации о контролируемых иностранных компаниях (далее – КИК) с учетом специфики деятельности КИК ПАО «Газпром», занятых ПАО «Газпром» методологических подходов и положений Федерального закона от 28.12.2017 №436-ФЗ.г. Санкт-Петербург
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Консультационные услуги по разработке методических указаний по применению отдельных положений Налогового Кодекса Российской Федерации о контролируемых иностранных компаниях (далее – КИК) с учетом специфики деятельности КИК ПАО «Газпром», занятых ПАО «Газпром» методологических подходов и положений Федерального закона от 28.12.2017 №436-ФЗ.
Начальная цена
4 720 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО Газпром
Все закупки и тендеры ПАО Газпром
Адрес местонахождения
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
69.20.31.000
69.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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