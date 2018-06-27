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Номер извещения
31806601014
Уникальный номер закупки
18/2.1/0033386/ТГМосква
Наименование закупки
Bыполнение кадастровых работ в 2019-2020 году по установлению охранных зон участков магистральных газопроводов, газопроводов-отводов, компрессорных станций газораспределительных станций, объектов электросетевого хозяйства, объектов связи и зон минимальных расстояний от объектов трубопроводного транспорта ПАО «Газпром», находящихся в производственной ответственности филиалов Общества (Белгородское ЛПУМГ, Белоусовское ЛПУМГ, Брянское ЛПУМГ, Курское ЛПУМГ, Моршанское ЛПУМГ, Орловское ЛПУМГ, Острогожское ЛПУМГ, Путятинское ЛПУМГ, Серпуховское ЛПУМГ, Тульское ЛПУМГ, включая оформление прав на земельные участки расположенные в Рязанской и Тамбовской областях для нужд ООО «Газпром трансгаз Москва» (ДЛЯ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА) 33386
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
13.06.2018 16:43
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Почтовый адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Контактный телефон
+7 812 609-30-93
Факс
+7 495 719-66-61
Адрес электронной почты
zakupki@adm.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Новожилов Андрей Алексеевич
Место рассмотрения предложений
г. Санкт-Петербург
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Bыполнение кадастровых работ в 2019-2020 году по установлению охранных зон участков магистральных газопроводов, газопроводов-отводов, компрессорных станций газораспределительных станций, объектов электросетевого хозяйства, объектов связи и зон минимальных расстояний от объектов трубопроводного транспорта ПАО «Газпром», находящихся в производственной ответственности филиалов Общества (Белгородское ЛПУМГ, Белоусовское ЛПУМГ, Брянское ЛПУМГ, Курское ЛПУМГ, Моршанское ЛПУМГ, Орловское ЛПУМГ, Острогожское ЛПУМГ, Путятинское ЛПУМГ, Серпуховское ЛПУМГ, Тульское ЛПУМГ, включая оформление прав на земельные участки расположенные в Рязанской и Тамбовской областях для нужд ООО «Газпром трансгаз Москва» (ДЛЯ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
27.06.2018 12:00 GMT +327.06.2018 12:0027.06.2018 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806601014Дата и время окончания срока приема заявок Bыполнение кадастровых работ в 2019-2020 году по установлению охранных зон участков магистральных газопроводов, газопроводов-отводов, компрессорных станций газораспределительных станций, объектов электросетевого хозяйства, объектов связи и зон минимальных расстояний от объектов трубопроводного транспорта ПАО «Газпром», находящихся в производственной ответственности филиалов Общества (Белгородское ЛПУМГ, Белоусовское ЛПУМГ, Брянское ЛПУМГ, Курское ЛПУМГ, Моршанское ЛПУМГ, Орловское ЛПУМГ, Острогожское ЛПУМГ, Путятинское ЛПУМГ, Серпуховское ЛПУМГ, Тульское ЛПУМГ, включая оформление прав на земельные участки расположенные в Рязанской и Тамбовской областях для нужд ООО «Газпром трансгаз Москва» (ДЛЯ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА)г. Санкт-Петербург
Дата и время вскрытия заявок
28.06.2018 11:0028.06.2018 11:0028.06.2018 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31806601014Дата и время вскрытия заявок Bыполнение кадастровых работ в 2019-2020 году по установлению охранных зон участков магистральных газопроводов, газопроводов-отводов, компрессорных станций газораспределительных станций, объектов электросетевого хозяйства, объектов связи и зон минимальных расстояний от объектов трубопроводного транспорта ПАО «Газпром», находящихся в производственной ответственности филиалов Общества (Белгородское ЛПУМГ, Белоусовское ЛПУМГ, Брянское ЛПУМГ, Курское ЛПУМГ, Моршанское ЛПУМГ, Орловское ЛПУМГ, Острогожское ЛПУМГ, Путятинское ЛПУМГ, Серпуховское ЛПУМГ, Тульское ЛПУМГ, включая оформление прав на земельные участки расположенные в Рязанской и Тамбовской областях для нужд ООО «Газпром трансгаз Москва» (ДЛЯ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА)г. Санкт-Петербург
Подведение итогов не позднее
04.07.2018 20:0004.07.2018 20:0004.07.2018 20:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806601014Подведение итогов не позднее Bыполнение кадастровых работ в 2019-2020 году по установлению охранных зон участков магистральных газопроводов, газопроводов-отводов, компрессорных станций газораспределительных станций, объектов электросетевого хозяйства, объектов связи и зон минимальных расстояний от объектов трубопроводного транспорта ПАО «Газпром», находящихся в производственной ответственности филиалов Общества (Белгородское ЛПУМГ, Белоусовское ЛПУМГ, Брянское ЛПУМГ, Курское ЛПУМГ, Моршанское ЛПУМГ, Орловское ЛПУМГ, Острогожское ЛПУМГ, Путятинское ЛПУМГ, Серпуховское ЛПУМГ, Тульское ЛПУМГ, включая оформление прав на земельные участки расположенные в Рязанской и Тамбовской областях для нужд ООО «Газпром трансгаз Москва» (ДЛЯ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА)г. Санкт-Петербург
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
04.07.201804.07.2018 20:0004.07.2018 20:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806601014Подведение итогов не позднее Bыполнение кадастровых работ в 2019-2020 году по установлению охранных зон участков магистральных газопроводов, газопроводов-отводов, компрессорных станций газораспределительных станций, объектов электросетевого хозяйства, объектов связи и зон минимальных расстояний от объектов трубопроводного транспорта ПАО «Газпром», находящихся в производственной ответственности филиалов Общества (Белгородское ЛПУМГ, Белоусовское ЛПУМГ, Брянское ЛПУМГ, Курское ЛПУМГ, Моршанское ЛПУМГ, Орловское ЛПУМГ, Острогожское ЛПУМГ, Путятинское ЛПУМГ, Серпуховское ЛПУМГ, Тульское ЛПУМГ, включая оформление прав на земельные участки расположенные в Рязанской и Тамбовской областях для нужд ООО «Газпром трансгаз Москва» (ДЛЯ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА)г. Санкт-Петербург
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Bыполнение кадастровых работ в 2019-2020 году по установлению охранных зон участков магистральных газопроводов, газопроводов-отводов, компрессорных станций газораспределительных станций, объектов электросетевого хозяйства, объектов связи и зон минимальных расстояний от объектов трубопроводного транспорта ПАО «Газпром», находящихся в производственной ответственности филиалов Общества (Белгородское ЛПУМГ, Белоусовское ЛПУМГ, Брянское ЛПУМГ, Курское ЛПУМГ, Моршанское ЛПУМГ, Орловское ЛПУМГ, Острогожское ЛПУМГ, Путятинское ЛПУМГ, Серпуховское ЛПУМГ, Тульское ЛПУМГ, включая оформление прав на земельные участки расположенные в Рязанской и Тамбовской областях для нужд ООО «Газпром трансгаз Москва» (ДЛЯ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА)
Начальная цена
180 271 822,60
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
«Газпром трансгаз Москва»
Все закупки и тендеры «Газпром трансгаз Москва»
Адрес местонахождения
117420, Российская Федерация, Москва, Намёткина, дом 16
71.12.34.110
71.12.46
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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