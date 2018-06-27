Bыполнение кадастровых работ в 2019-2020 году по установлению охранных зон участков магистральных газопроводов, газопроводов-отводов, компрессорных станций газораспределительных станций, объектов электросетевого хозяйства, объектов связи и зон минимальных расстояний от объектов трубопроводного транспорта ПАО «Газпром», находящихся в производственной ответственности филиалов Общества (Белгородское ЛПУМГ, Белоусовское ЛПУМГ, Брянское ЛПУМГ, Курское ЛПУМГ, Моршанское ЛПУМГ, Орловское ЛПУМГ, Острогожское ЛПУМГ, Путятинское ЛПУМГ, Серпуховское ЛПУМГ, Тульское ЛПУМГ, включая оформление прав на земельные участки расположенные в Рязанской и Тамбовской областях для нужд ООО «Газпром трансгаз Москва» (ДЛЯ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА) 33386

Основные сведения Описание секции Торги ГК Газпром Номер извещения 31806601014 Уникальный номер закупки 18/2.1/0033386/ТГМосква Номер закупки Наименование закупки Bыполнение кадастровых работ в 2019-2020 году по установлению охранных зон участков магистральных газопроводов, газопроводов-отводов, компрессорных станций газораспределительных станций, объектов электросетевого хозяйства, объектов связи и зон минимальных расстояний от объектов трубопроводного транспорта ПАО «Газпром», находящихся в производственной ответственности филиалов Общества (Белгородское ЛПУМГ, Белоусовское ЛПУМГ, Брянское ЛПУМГ, Курское ЛПУМГ, Моршанское ЛПУМГ, Орловское ЛПУМГ, Острогожское ЛПУМГ, Путятинское ЛПУМГ, Серпуховское ЛПУМГ, Тульское ЛПУМГ, включая оформление прав на земельные участки расположенные в Рязанской и Тамбовской областях для нужд ООО «Газпром трансгаз Москва» (ДЛЯ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА) 33386 Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос предложений Способ реализации Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор ПАО Газпром

Все закупки и тендеры ПАО Газпром Юридический адрес 197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1 Почтовый адрес 197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1 Контактный телефон +7 812 609-30-93 Факс +7 495 719-66-61 Адрес электронной почты zakupki@adm.gazprom.ru Ф.И.О. контактного лица Новожилов Андрей Алексеевич Место рассмотрения предложений г. Санкт-Петербург Ключевые слова: земельные участки, транспорт

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