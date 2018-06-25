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Номер извещения
31806600339
Уникальный номер закупки
18/5.1/0043479/ТГМосква
Наименование закупки
Выполнение работ по оценке воздействия на водные биоресурсы и среду их обитания при выполнении работ по проекту «Капитальный ремонт методом замены трубы газопровода Острогожск-Белоусово на участке КС Пришня – КС Белоусово 380-410 км» (участок ремонта 2018 года с 380 по 391 км).
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
13.06.2018 15:24
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117420, Российская Федерация, Москва, Намёткина, дом 16
Почтовый адрес
117420, Российская Федерация, Москва, Намёткина, дом 16
Контактный телефон
+7 495 817-09-95 доб. 23180
Факс
+7 495 917-93-30
Адрес электронной почты
anons@gtm.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Болдырев Роман Сергеевич
Место рассмотрения предложений
Российская Федерация, 108814, г. Москва, поселение Сосенское, п. Газопровод, д.101, корпус 1, ООО «Газпром трансгаз Москва»
Закупки и тендеры Услуги инженерно-технического характера Эта группировка не включает: - услуги по научным исследованиям и экспериментальным разработкам в области технических наук, см. 72.19.2
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Выполнение работ по оценке воздействия на водные биоресурсы и среду их обитания при выполнении работ по проекту «Капитальный ремонт методом замены трубы газопровода Острогожск-Белоусово на участке КС Пришня – КС Белоусово 380-410 км» (участок ремонта 2018 года с 380 по 391 км).
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
25.06.2018 10:00 GMT +325.06.2018 10:0025.06.2018 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806600339Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по оценке воздействия на водные биоресурсы и среду их обитания при выполнении работ по проекту «Капитальный ремонт методом замены трубы газопровода Острогожск-Белоусово на участке КС Пришня – КС Белоусово 380-410 км» (участок ремонта 2018 года с 380 по 391 км).Российская Федерация, 108814, г. Москва, поселение Сосенское, п. Газопровод, д.101, корпус 1, ООО «Газпром трансгаз Москва»
Дата и время вскрытия заявок
25.06.2018 10:0025.06.2018 10:0025.06.2018 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31806600339Дата и время вскрытия заявок Выполнение работ по оценке воздействия на водные биоресурсы и среду их обитания при выполнении работ по проекту «Капитальный ремонт методом замены трубы газопровода Острогожск-Белоусово на участке КС Пришня – КС Белоусово 380-410 км» (участок ремонта 2018 года с 380 по 391 км).Российская Федерация, 108814, г. Москва, поселение Сосенское, п. Газопровод, д.101, корпус 1, ООО «Газпром трансгаз Москва»
Подведение итогов не позднее
05.07.2018 23:0005.07.2018 23:0005.07.2018 23:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806600339Подведение итогов не позднее Выполнение работ по оценке воздействия на водные биоресурсы и среду их обитания при выполнении работ по проекту «Капитальный ремонт методом замены трубы газопровода Острогожск-Белоусово на участке КС Пришня – КС Белоусово 380-410 км» (участок ремонта 2018 года с 380 по 391 км).Российская Федерация, 108814, г. Москва, поселение Сосенское, п. Газопровод, д.101, корпус 1, ООО «Газпром трансгаз Москва»
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
05.07.201805.07.2018 23:0005.07.2018 23:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806600339Подведение итогов не позднее Выполнение работ по оценке воздействия на водные биоресурсы и среду их обитания при выполнении работ по проекту «Капитальный ремонт методом замены трубы газопровода Острогожск-Белоусово на участке КС Пришня – КС Белоусово 380-410 км» (участок ремонта 2018 года с 380 по 391 км).Российская Федерация, 108814, г. Москва, поселение Сосенское, п. Газопровод, д.101, корпус 1, ООО «Газпром трансгаз Москва»
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение работ по оценке воздействия на водные биоресурсы и среду их обитания при выполнении работ по проекту «Капитальный ремонт методом замены трубы газопровода Острогожск-Белоусово на участке КС Пришня – КС Белоусово 380-410 км» (участок ремонта 2018 года с 380 по 391 км).
Начальная цена
547 315,73
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
«Газпром трансгаз Москва»
Все закупки и тендеры «Газпром трансгаз Москва»
Адрес местонахождения
117420, Российская Федерация, Москва, Намёткина, дом 16
41.10.10.000
71.12.1
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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