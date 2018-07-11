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Номер извещения
ГП806042
Уникальный номер закупки
18/4.3/0031005/Газмаш
Наименование закупки
Поставка электромонтажных деталей для нужд Балакиревского филиала АО «Газпром бытовые системы»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
13.06.2018 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
197374, Российская Федерация, 78, Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, пр-т Приморский, д .54
Почтовый адрес
195027, Российская Федерация, 78, Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, проспект Металлистов, дом 7
Контактный телефон
+7 49244 7-41-40
Факс
+7 812 458-77-32
Адрес электронной почты
bf-okz@gazprom-bs.ru
Ф.И.О. контактного лица
Баранова Мария Александровна
Место рассмотрения предложений
Владимирская обл., Александровский р-он, п. Балакирево, ул.Заводская, д.10
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Поставка электромонтажных деталей для нужд Балакиревского филиала АО "Газпром бытовые системы"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
11.07.2018 09:30 GMT +311.07.2018 09:3011.07.2018 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП806042Дата и время окончания срока приема заявок Поставка электромонтажных деталей для нужд Балакиревского филиала АО "Газпром бытовые системы"Владимирская обл., Александровский р-он, п. Балакирево, ул.Заводская, д.10
Дата и время вскрытия заявок
11.07.2018 10:0011.07.2018 10:0011.07.2018 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП806042Дата и время вскрытия заявок Поставка электромонтажных деталей для нужд Балакиревского филиала АО "Газпром бытовые системы"Владимирская обл., Александровский р-он, п. Балакирево, ул.Заводская, д.10
Подведение итогов не позднее
28.07.2018 17:0028.07.2018 17:0028.07.2018 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806042Подведение итогов не позднее Поставка электромонтажных деталей для нужд Балакиревского филиала АО "Газпром бытовые системы"Владимирская обл., Александровский р-он, п. Балакирево, ул.Заводская, д.10
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
28.07.201828.07.2018 17:0028.07.2018 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806042Подведение итогов не позднее Поставка электромонтажных деталей для нужд Балакиревского филиала АО "Газпром бытовые системы"Владимирская обл., Александровский р-он, п. Балакирево, ул.Заводская, д.10
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка электромонтажных деталей для нужд Балакиревского филиала АО "Газпром бытовые системы"
Начальная цена
1 110 026,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО Газпром бытовые системы
Все закупки и тендеры АО Газпром бытовые системы
Адрес местонахождения
197374, Российская Федерация, 78, Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, пр-т Приморский, д .54
195027, Российская Федерация, 78, Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, проспект Металлистов, дом 7
25.94.13
25.94
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 230000
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