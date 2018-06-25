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Номер извещения
31806599312
Уникальный номер закупки
18/4.3/0041599/ГИнформ
Наименование закупки
Поставка расходных материалов для ООО "Газпром информ"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
13.06.2018 13:16
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117447, Российская Федерация, Москва, Большая Черемушкинская, 13/3
Почтовый адрес
117447, Российская Федерация, Москва, Большая Черемушкинская, 13/3
Контактный телефон
+7 499 580-10-51
Факс
+7 499 580-10-22
Адрес электронной почты
E.Statsenko@inform.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Стаценко Елизавета Валерьевна
Место рассмотрения предложений
г. Москва, ул. Большая Черемушкинская, д. 13, стр. 3
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка расходных материалов для ООО "Газпром информ"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
25.06.2018 11:00 GMT +325.06.2018 11:0025.06.2018 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806599312Дата и время окончания срока приема заявок Поставка расходных материалов для ООО "Газпром информ"г. Москва, ул. Большая Черемушкинская, д. 13, стр. 3
Дата и время вскрытия заявок
25.06.2018 12:0025.06.2018 12:0025.06.2018 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31806599312Дата и время вскрытия заявок Поставка расходных материалов для ООО "Газпром информ"г. Москва, ул. Большая Черемушкинская, д. 13, стр. 3
Подведение итогов не позднее
28.06.2018 22:0028.06.2018 22:0028.06.2018 22:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806599312Подведение итогов не позднее Поставка расходных материалов для ООО "Газпром информ"г. Москва, ул. Большая Черемушкинская, д. 13, стр. 3
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка расходных материалов для ООО "Газпром информ"
Начальная цена
181 096,94
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "Газпром информ"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром информ"
Адрес местонахождения
117447, Российская Федерация, Москва, Большая Черемушкинская, 13/3
27.32.11.000
27.32
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 10
Кол-во: 6
Кол-во: 16
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 8
Кол-во: 3
Кол-во: 20
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 5
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 4
Кол-во: 10
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