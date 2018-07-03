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Номер извещения
31806599186
Уникальный номер закупки
18/4.3/0040071/ТГЕкатеринб
Наименование закупки
Поставка МТР для диагностического обследования ГПА для планово-эксплуатационных нужд ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург" (0035/18/4.3/0040071/ТГЕкатеринб/ЗП/ГОС/Э/13.06.2018)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
13.06.2018 12:58
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
620075, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ КЛАРЫ ЦЕТКИН, СТРОЕНИЕ 14,
Почтовый адрес
620000, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ КЛАРЫ ЦЕТКИН, ДОМ 14
Контактный телефон
+7 343 287-21-97
Факс
+7 343 287-22-04
Адрес электронной почты
R.Rumyantsev@ekaterinburg-tr.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Pyмянцев Pycлaн Bлaдимиpович
Место рассмотрения предложений
г. Екатеринбург, ул. Свердлова, д.7, 10 этаж, секция Б
Закупки и тендеры Услуги по производству прочего оборудования специального назначения, не включенного в другие группировки, отдельные, выполняемые субподрядчиком
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка МТР для диагностического обследования ГПА для планово-эксплуатационных нужд ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
03.07.2018 10:00 GMT +303.07.2018 10:0003.07.2018 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806599186Дата и время окончания срока приема заявок Поставка МТР для диагностического обследования ГПА для планово-эксплуатационных нужд ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург"г. Екатеринбург, ул. Свердлова, д.7, 10 этаж, секция Б
Дата и время вскрытия заявок
03.07.2018 10:0003.07.2018 10:0003.07.2018 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31806599186Дата и время вскрытия заявок Поставка МТР для диагностического обследования ГПА для планово-эксплуатационных нужд ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург"г. Екатеринбург, ул. Свердлова, д.7, 10 этаж, секция Б
Подведение итогов не позднее
23.07.2018 12:0023.07.2018 12:0023.07.2018 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806599186Подведение итогов не позднее Поставка МТР для диагностического обследования ГПА для планово-эксплуатационных нужд ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург"г. Екатеринбург, ул. Свердлова, д.7, 10 этаж, секция Б
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
23.07.201823.07.2018 12:0023.07.2018 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806599186Подведение итогов не позднее Поставка МТР для диагностического обследования ГПА для планово-эксплуатационных нужд ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург"г. Екатеринбург, ул. Свердлова, д.7, 10 этаж, секция Б
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка МТР для диагностического обследования ГПА для планово-эксплуатационных нужд ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург"
Начальная цена
108 472,22
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЕКАТЕРИНБУРГ"
Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЕКАТЕРИНБУРГ"
Адрес местонахождения
620075, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ КЛАРЫ ЦЕТКИН, СТРОЕНИЕ 14,
620000, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ КЛАРЫ ЦЕТКИН, ДОМ 14
28.11.33.000
28.99.9
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 32
Кол-во: 32
Кол-во: 32
Кол-во: 2
Кол-во: 12
Кол-во: 22
Кол-во: 16
Кол-во: 16
Кол-во: 32
Кол-во: 16
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