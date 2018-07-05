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Номер извещения
31806597933
Уникальный номер закупки
18/4.3/0031151/ТГННовгород
Наименование закупки
Поставка установки автоматизированного ультразвуковово контроля (АУЗК) для нужд ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород" в 2018 году
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
13.06.2018 10:01
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
603950, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Звездинка, 11
Почтовый адрес
603950, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Звездинка, 11
Контактный телефон
+7 831 431-19-61
Факс
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Адрес электронной почты
yakupovagh@vtg.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Якупова Гюзель Хамзиновна
Место рассмотрения предложений
г. Нижний Новгород, ул. Звездинка, 11
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Поставка установки автоматизированного ультразвуковово контроля (АУЗК) для нужд ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород" в 2018 году
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
05.07.2018 09:00 GMT +305.07.2018 09:0005.07.2018 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806597933Дата и время окончания срока приема заявок Поставка установки автоматизированного ультразвуковово контроля (АУЗК) для нужд ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород" в 2018 годуг. Нижний Новгород, ул. Звездинка, 11
Дата и время вскрытия заявок
05.07.2018 10:0005.07.2018 10:0005.07.2018 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31806597933Дата и время вскрытия заявок Поставка установки автоматизированного ультразвуковово контроля (АУЗК) для нужд ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород" в 2018 годуг. Нижний Новгород, ул. Звездинка, 11
Подведение итогов не позднее
19.07.2018 18:0019.07.2018 18:0019.07.2018 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806597933Подведение итогов не позднее Поставка установки автоматизированного ультразвуковово контроля (АУЗК) для нужд ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород" в 2018 годуг. Нижний Новгород, ул. Звездинка, 11
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
19.07.201819.07.2018 18:0019.07.2018 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806597933Подведение итогов не позднее Поставка установки автоматизированного ультразвуковово контроля (АУЗК) для нужд ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород" в 2018 годуг. Нижний Новгород, ул. Звездинка, 11
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка установки автоматизированного ультразвуковово контроля (АУЗК) для нужд ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород" в 2018 году
Начальная цена
4 379 807,18
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГАЗПРОМ трансгаз Нижний Новгород
Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ трансгаз Нижний Новгород
Адрес местонахождения
603950, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Звездинка, 11
26.51.70.190
49.41.19.000
01.11.13
49.42
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
Кол-во: 1
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