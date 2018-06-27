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Номер извещения
31806597221
Уникальный номер закупки
18/4.3/0040070/ТГЕкатеринб
Наименование закупки
Поставка столбиков для производственно -эксплуатационных нужд ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург" 0035/18/4.3/0040070/ТГЕкатеринб/ЗП/ГОС/Э/13.06.2018
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
13.06.2018 07:02
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
620075, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ КЛАРЫ ЦЕТКИН, СТРОЕНИЕ 14,
Почтовый адрес
620000, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ КЛАРЫ ЦЕТКИН, ДОМ 14
Контактный телефон
+7 343 287-21-59
Факс
+7 343 287-22-04
Адрес электронной почты
S.Semenskay@ekaterinburg-tr.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Семенская Светлана Викторовна
Место рассмотрения предложений
г.Екатеринбург, ул.Свердлова, 7, зал заседаний
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Поставка столбиков для производственно -эксплуатационных нужд ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
27.06.2018 08:00 GMT +327.06.2018 08:0027.06.2018 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806597221Дата и время окончания срока приема заявок Поставка столбиков для производственно -эксплуатационных нужд ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург"г.Екатеринбург, ул.Свердлова, 7, зал заседаний
Дата и время вскрытия заявок
27.06.2018 08:0027.06.2018 08:0027.06.2018 08:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31806597221Дата и время вскрытия заявок Поставка столбиков для производственно -эксплуатационных нужд ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург"г.Екатеринбург, ул.Свердлова, 7, зал заседаний
Подведение итогов не позднее
12.07.2018 22:0012.07.2018 22:0012.07.2018 22:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806597221Подведение итогов не позднее Поставка столбиков для производственно -эксплуатационных нужд ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург"г.Екатеринбург, ул.Свердлова, 7, зал заседаний
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка столбиков для производственно -эксплуатационных нужд ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург"
Начальная цена
403 807,80
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЕКАТЕРИНБУРГ"
Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЕКАТЕРИНБУРГ"
Адрес местонахождения
620075, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ КЛАРЫ ЦЕТКИН, СТРОЕНИЕ 14,
620000, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ КЛАРЫ ЦЕТКИН, ДОМ 14
22.23.19.000
22.23
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 374
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