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    Главная / Торги / Поставка продуктов питания на 2 полугодие 2018 год (свежемороженая рыба, морепродукты, полуфабрикаты, мясосырье, с/с рыба, соленые, молочные изделия, колбасы, бакалея, продукты для диабетиков, напитки) для ОЦ "Санаторий "Юг" ООО "Газпром добыча Астрахань"

    Поставка продуктов питания на 2 полугодие 2018 год (свежемороженая рыба, морепродукты, полуфабрикаты, мясосырье, с/с рыба, соленые, молочные изделия, колбасы, бакалея, продукты для диабетиков, напитки) для ОЦ "Санаторий "Юг" ООО "Газпром добыча Астрахань"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь19.06.2018 09:0019.06.2018 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806596278Дата и время окончания срока приема заявок Поставка продуктов питания на 2 полугодие 2018 г., "Свежемороженая рыба, морепродукты, полуфабрикаты, мясосырье, с/с рыба,соленые, молочные изделия, колбасы, бакалея, продукты для диабетиков, напитки" для ОЦ "Санаторий "Юг" ООО "Газпром добыча Астрахань"По адресу ОрганизатораПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    31806596278

    Уникальный номер закупки

    18/4.3/0036756/ДАстр

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка продуктов питания на 2 полугодие 2018 год (свежемороженая рыба, морепродукты, полуфабрикаты, мясосырье, с/с рыба, соленые, молочные изделия, колбасы, бакалея, продукты для диабетиков, напитки) для ОЦ "Санаторий "Юг" ООО "Газпром добыча Астрахань"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    09.06.2018 17:01

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение о проведении ЗП на поставку бакалеи 2 пол. 2018 ОЦ Юг.DOC

    Изменения в извещении

    ДОЗП_0036756 с внесенными изменениями.zip

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром добыча Астрахань"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Астрахань"

    Юридический адрес

    414000, Российская Федерация, Астраханская область, Астрахань, Ленина/Бабушкина, 30/33, строения А

    Почтовый адрес

    414000, Российская Федерация, Астраханская область, Астрахань, Ленина, стр. 30

    Контактный телефон

    +7 8512 31-62-55

    Факс

    +7 8512 23-03-77

    Адрес электронной почты

    upopruga@astrakhan-dobycha.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Попруга Юлия Викторовна

    Место рассмотрения предложений

    По адресу Организатора

    Закупки и тендеры Услуги по оптовой торговле пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями за вознаграждение или на договорной основе

    Ключевые слова:

    мясо

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка продуктов питания на 2 полугодие 2018 г., "Свежемороженая рыба, морепродукты, полуфабрикаты, мясосырье, с/с рыба,соленые, молочные изделия, колбасы, бакалея, продукты для диабетиков, напитки" для ОЦ "Санаторий "Юг" ООО "Газпром добыча Астрахань"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    19.06.2018 09:00 GMT +319.06.2018 09:0019.06.2018 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806596278Дата и время окончания срока приема заявок Поставка продуктов питания на 2 полугодие 2018 г., "Свежемороженая рыба, морепродукты, полуфабрикаты, мясосырье, с/с рыба,соленые, молочные изделия, колбасы, бакалея, продукты для диабетиков, напитки" для ОЦ "Санаторий "Юг" ООО "Газпром добыча Астрахань"По адресу Организатора

    Дата и время вскрытия заявок

    19.06.2018 09:0019.06.2018 09:0019.06.2018 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31806596278Дата и время вскрытия заявок Поставка продуктов питания на 2 полугодие 2018 г., "Свежемороженая рыба, морепродукты, полуфабрикаты, мясосырье, с/с рыба,соленые, молочные изделия, колбасы, бакалея, продукты для диабетиков, напитки" для ОЦ "Санаторий "Юг" ООО "Газпром добыча Астрахань"По адресу Организатора

    Подведение итогов не позднее

    26.06.2018 07:3026.06.2018 07:3026.06.2018 07:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806596278Подведение итогов не позднее Поставка продуктов питания на 2 полугодие 2018 г., "Свежемороженая рыба, морепродукты, полуфабрикаты, мясосырье, с/с рыба,соленые, молочные изделия, колбасы, бакалея, продукты для диабетиков, напитки" для ОЦ "Санаторий "Юг" ООО "Газпром добыча Астрахань"По адресу Организатора

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    26.06.201826.06.2018 07:3026.06.2018 07:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806596278Подведение итогов не позднее Поставка продуктов питания на 2 полугодие 2018 г., "Свежемороженая рыба, морепродукты, полуфабрикаты, мясосырье, с/с рыба,соленые, молочные изделия, колбасы, бакалея, продукты для диабетиков, напитки" для ОЦ "Санаторий "Юг" ООО "Газпром добыча Астрахань"По адресу Организатора

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка продуктов питания на 2 полугодие 2018 г., "Свежемороженая рыба, морепродукты, полуфабрикаты, мясосырье, с/с рыба,соленые, молочные изделия, колбасы, бакалея, продукты для диабетиков, напитки" для ОЦ "Санаторий "Юг" ООО "Газпром добыча Астрахань"

    Начальная цена

    16 091 718,35

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром добыча Астрахань"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Астрахань"

    Адрес местонахождения

    414000, Российская Федерация, Астраханская область, Астрахань, Ленина/Бабушкина, 30/33, строения А

    414000, Российская Федерация, Астраханская область, Астрахань, Ленина, стр. 30

    Классификатор ОКПД2

    46.17.11.000

    Услуги по оптовой торговле пищевыми продуктами за вознаграждение или на договорной основе

    Классификатор ОКВЭД2

    46.17

    Деятельность агентов по оптовой торговле пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Сливки порционные"

    Кол-во: 500

    "Позиция 2"

    "Молоко"

    Кол-во: 7300

    "Позиция 3"

    "Молоко"

    Кол-во: 300

    "Позиция 4"

    "Масло сливочное крестьянское весовое"

    Кол-во: 1200

    "Позиция 5"

    "Масло сливочное"

    Кол-во: 100

    "Позиция 6"

    "Масло сливочное "Крестьянское""

    Кол-во: 70

    "Позиция 7"

    "Маргарин весовой"

    Кол-во: 500

    "Позиция 8"

    "Майонез Махеев"

    Кол-во: 800

    "Позиция 9"

    "Майонез Кальве"

    Кол-во: 200

    "Позиция 10"

    "Кефир Калория"

    Кол-во: 6100

    "Позиция 11"

    "Хек (тушка)"

    Кол-во: 300

    "Позиция 12"

    "Форель"

    Кол-во: 100

    "Позиция 13"

    "Треска (тушка)"

    Кол-во: 1000

    "Позиция 14"

    "Скумбрия, тушка"

    Кол-во: 500

    "Позиция 15"

    "Семга соленая"

    Кол-во: 20

    "Позиция 16"

    "Семга (лосось)"

    Кол-во: 200

    "Позиция 17"

    "Грибы - шампиньоны, ж/б"

    Кол-во: 200

    "Позиция 18"

    "Горчица"

    Кол-во: 420

    "Позиция 19"

    "Горошек зеленый консервированный"

    Кол-во: 600

    "Позиция 20"

    "Горох колотый"

    Кол-во: 120

    "Позиция 21"

    "Говядина тушенная"

    Кол-во: 120

    "Позиция 22"

    "Геркулес (овсяные хлопья)"

    Кол-во: 500

    "Позиция 23"

    "Вода "Бонаква""

    Кол-во: 200

    "Позиция 24"

    "Вода "Новотерская""

    Кол-во: 300

    "Позиция 25"

    "Виноградные листья, ст./б"

    Кол-во: 13

    "Позиция 26"

    "Бамия консервированная"

    Кол-во: 10

    "Позиция 27"

    "Аджика"

    Кол-во: 10

    "Позиция 28"

    "Черника"

    Кол-во: 10

    "Позиция 29"

    "Фасоль лопатка п/ф"

    Кол-во: 100

    "Позиция 30"

    "Тесто слоеное, дрожжевое"

    Кол-во: 30

    "Позиция 31"

    "Тесто слоеное, бездрожжевое"

    Кол-во: 30

    "Позиция 32"

    "Смородина черная"

    Кол-во: 40

    "Позиция 33"

    "Малина"

    Кол-во: 20

    "Позиция 34"

    "Капуста цветная п/ф"

    Кол-во: 60

    "Позиция 35"

    "Капуста брокколи п/ф"

    Кол-во: 350

    "Позиция 36"

    "Зеленый горошек п/ф"

    Кол-во: 350

    "Позиция 37"

    "Творог весовой, Калория"

    Кол-во: 56

    "Позиция 38"

    "Творог в барьерной пленке, Калория"

    Кол-во: 2100

    "Позиция 39"

    "Сыр Чечил"

    Кол-во: 43

    "Позиция 40"

    "Сыр Фетакса"

    Кол-во: 80

    "Позиция 41"

    "Сыр рассольный брынза Калория"

    Кол-во: 45

    "Позиция 42"

    "Сыр Голландский"

    Кол-во: 100

    "Позиция 43"

    "Сельдь"

    Кол-во: 450

    "Позиция 44"

    "Сосиски венские"

    Кол-во: 60

    "Позиция 45"

    "Сердце куриное"

    Кол-во: 150

    "Позиция 46"

    "Сердце говяжье"

    Кол-во: 600

    "Позиция 47"

    "Сервелат"

    Кол-во: 160

    "Позиция 48"

    "Свинина, шейная часть"

    Кол-во: 600

    "Позиция 49"

    "Свинина, тазобедренная часть"

    Кол-во: 3850

    "Позиция 50"

    "Свинина н/к 2 кат."

    Кол-во: 300

    "Позиция 51"

    "Свиная шейка"

    Кол-во: 80

    "Позиция 52"

    "Праздничная колбаса"

    Кол-во: 100

    "Позиция 53"

    "Печень куриная"

    Кол-во: 150

    "Позиция 54"

    "Печень говяжья"

    Кол-во: 1200

    "Позиция 55"

    "Перепела (тушка)"

    Кол-во: 200

    "Позиция 56"

    "Окорока куриные замороженные"

    Кол-во: 2100

    "Позиция 57"

    "Купеческая колбаса"

    Кол-во: 60

    "Позиция 58"

    "Кролик (филе)"

    Кол-во: 60

    "Позиция 59"

    "Индейка(тушка)"

    Кол-во: 120

    "Позиция 60"

    "Желудки куриные"

    Кол-во: 120

    "Позиция 61"

    "Докторская колбаса"

    Кол-во: 500

    "Позиция 62"

    "Гусь (тушка)"

    Кол-во: 60

    "Позиция 63"

    "Грудинка свиная"

    Кол-во: 60

    "Позиция 64"

    "Говядина на кости"

    Кол-во: 500

    "Позиция 65"

    "Говядина блочная"

    Кол-во: 6000

    "Позиция 66"

    "Ветчина нежная"

    Кол-во: 300

    "Позиция 67"

    "Балык"

    Кол-во: 30

    "Позиция 68"

    "Баранина окорок б/к с/м"

    Кол-во: 300

    "Позиция 69"

    "Баранина 1 кат."

    Кол-во: 500

    "Позиция 70"

    "Осьминоги"

    Кол-во: 40

    "Позиция 71"

    "Окунь (тушка)"

    Кол-во: 40

    "Позиция 72"

    "Мясо мидий"

    Кол-во: 80

    "Позиция 73"

    "Морской коктейль"

    Кол-во: 130

    "Позиция 74"

    "Морского гребешка филе"

    Кол-во: 10

    "Позиция 75"

    "Мойва"

    Кол-во: 500

    "Позиция 76"

    "Креветки"

    Кол-во: 100

    "Позиция 77"

    "Креветка"

    Кол-во: 120

    "Позиция 78"

    "Крабовые палочки "ВИЧИ""

    Кол-во: 70

    "Позиция 79"

    "Камбала"

    Кол-во: 100

    "Позиция 80"

    "Кальмар тушка"

    Кол-во: 100

    "Позиция 81"

    "Кальмар"

    Кол-во: 100

    "Позиция 82"

    "Судак (филе)"

    Кол-во: 100

    "Позиция 83"

    "Палтус (тушка)"

    Кол-во: 100

    "Позиция 84"

    "Сибас"

    Кол-во: 60

    "Позиция 85"

    "Дорада"

    Кол-во: 80

    "Позиция 86"

    "Кета (тушка)"

    Кол-во: 150

    "Позиция 87"

    "Горбуша (тушка)"

    Кол-во: 800

    "Позиция 88"

    "Голец"

    Кол-во: 150

    "Позиция 89"

    "Язык говяжий"

    Кол-во: 400

    "Позиция 90"

    "Юбилейная колбаса"

    Кол-во: 50

    "Позиция 91"

    "Чесночная колбаса"

    Кол-во: 20

    "Позиция 92"

    "Цыплята карнишоны 350-400 Iкат.(тушка)"

    Кол-во: 2900

    "Позиция 93"

    "Цыплята бройлеры I кат. (тушка)"

    Кол-во: 3200

    "Позиция 94"

    "Филе куриное"

    Кол-во: 600

    "Позиция 95"

    "Утка(тушка)"

    Кол-во: 70

    "Позиция 96"

    "Сосиски молочные"

    Кол-во: 1200

    "Позиция 97"

    "Стружка кокосовая"

    Кол-во: 1

    "Позиция 98"

    "Соус чили"

    Кол-во: 100

    "Позиция 99"

    "Соус соевый"

    Кол-во: 59

    "Позиция 100"

    "Соус сацибели"

    Кол-во: 10

    "Позиция 101"

    "Соус по-грузински"

    Кол-во: 40

    "Позиция 102"

    "Соль, помол №1"

    Кол-во: 400

    "Позиция 103"

    "Сок Золотая Русь"

    Кол-во: 90

    "Позиция 104"

    "Сок 1л "Я ""

    Кол-во: 30

    "Позиция 105"

    "Сок "Дивный сад""

    Кол-во: 1200

    "Позиция 106"

    "Сода"

    Кол-во: 30

    "Позиция 107"

    "Сахар коричневый "Мистраль""

    Кол-во: 25

    "Позиция 108"

    "Сахар рафинад"

    Кол-во: 20

    "Позиция 109"

    "Сахар мешок"

    Кол-во: 5200

    "Позиция 110"

    "Сахар, трубка фасованная"

    Кол-во: 51

    "Позиция 111"

    "Сайра тихоокеанская, ж/б"

    Кол-во: 10

    "Позиция 112"

    "Рис шлифованный"

    Кол-во: 1150

    "Позиция 113"

    "Пудра сахарная"

    Кол-во: 500

    "Позиция 114"

    "Приправа хмели-сунели"

    Кол-во: 400

    "Позиция 115"

    "Приправа "Премьер""

    Кол-во: 420

    "Позиция 116"

    "Приправа "Вегета""

    Кол-во: 200

    "Позиция 117"

    "Повидло яблочное"

    Кол-во: 660

    "Позиция 118"

    "Печенье- сэндвич"

    Кол-во: 100

    "Позиция 119"

    "Печенье "Юбилейное""

    Кол-во: 500

    "Позиция 120"

    "Печень трески, ж/б"

    Кол-во: 10

    "Позиция 121"

    "Перец черный молотый"

    Кол-во: 300

    "Позиция 122"

    "Паста томатная ст./б"

    Кол-во: 1100

    "Позиция 123"

    "Яйцо куриное, 1 сорт"

    Кол-во: 73000

    "Позиция 124"

    "Яйцо перепелиное"

    Кол-во: 145

    "Позиция 125"

    "Шоколадный батончик "ТВИКС" 55г"

    Кол-во: 200

    "Позиция 126"

    "Шоколадный батончик "СНИКЕРС" 50,5г"

    Кол-во: 200

    "Позиция 127"

    "Шоколадный батончик "МАРС""

    Кол-во: 200

    "Позиция 128"

    "Шоколадный батончик "БАУНТИ ""

    Кол-во: 170

    "Позиция 129"

    "Шоколад Милка"

    Кол-во: 60

    "Позиция 130"

    "Шоколад Альпенд Гольд"

    Кол-во: 360

    "Позиция 131"

    "Шоколад 90г. "СУДАРУШКА""

    Кол-во: 170

    "Позиция 132"

    "Шоколад 90г. "РОССИЙСКИЙ""

    Кол-во: 140

    "Позиция 133"

    "Шоколад 90г. "ДАВ""

    Кол-во: 200

    "Позиция 134"

    "Шоколад 90г. "БЛАЖЕНСТВО""

    Кол-во: 190

    "Позиция 135"

    "Шоколад "M&MS" 46-50г*30*"

    Кол-во: 150

    "Позиция 136"

    "Чечевица "Мистраль""

    Кол-во: 65

    "Позиция 137"

    "Чай черный "Майский""

    Кол-во: 300

    "Позиция 138"

    "Чай черный "Ahmad Tea""

    Кол-во: 290

    "Позиция 139"

    "Чай красный "Каркаде""

    Кол-во: 300

    "Позиция 140"

    "Чай зеленый "Гринфилд""

    Кол-во: 100

    "Позиция 141"

    "Чай зеленый "Ahmad Tea""

    Кол-во: 90

    "Позиция 142"

    "Хрен столовый, ст/б"

    Кол-во: 150

    "Позиция 143"

    "Хлебцы Finn"

    Кол-во: 50

    "Позиция 144"

    "Хлебцы Maxi Vita"

    Кол-во: 80

    "Позиция 145"

    "Фасоль фасованная"

    Кол-во: 180

    "Позиция 146"

    "Фасоль белая - консервированная, ж/б"

    Кол-во: 30

    "Позиция 147"

    "Уксус"

    Кол-во: 350

    "Позиция 148"

    "Сухие завтраки, хлопья кукурузные"

    Кол-во: 120

    "Позиция 149"

    "Сухие завтраки, Несквик"

    Кол-во: 120

    "Позиция 150"

    "Паста томатная ж/б"

    Кол-во: 220

    "Позиция 151"

    "Крупа перловая"

    Кол-во: 250

    "Позиция 152"

    "Крупа манная"

    Кол-во: 300

    "Позиция 153"

    "Крупа кукурузная"

    Кол-во: 250

    "Позиция 154"

    "Крупа гречневая"

    Кол-во: 800

    "Позиция 155"

    "Крахмал картофельный"

    Кол-во: 8

    "Позиция 156"

    "Краситель пищевой"

    Кол-во: 15

    "Позиция 157"

    "Кофейный напиток"

    Кол-во: 30

    "Позиция 158"

    "Кофе Моккона"

    Кол-во: 200

    "Позиция 159"

    "Кофе "Якобс Монарх""

    Кол-во: 600

    "Позиция 160"

    "Кофе Арабика "Принц Лебо""

    Кол-во: 300

    "Позиция 161"

    "Кофе "Nescafe Gold""

    Кол-во: 400

    "Позиция 162"

    "Кофе "Milagro""

    Кол-во: 120

    "Позиция 163"

    "Кофе Lavazza Espresso"

    Кол-во: 150

    "Позиция 164"

    "Корнишоны ст/б"

    Кол-во: 90

    "Позиция 165"

    "Конфеты шоколадные трюфель"

    Кол-во: 15

    "Позиция 166"

    "Конфеты шоколадные "Коркунов""

    Кол-во: 200

    "Позиция 167"

    "Конфеты 235г. "РОДНЫЕ ПРОСТОРЫ""

    Кол-во: 110

    "Позиция 168"

    "Конфеты 150г. "Раффаелло""

    Кол-во: 110

    "Позиция 169"

    "Конфеты "Добрый совет""

    Кол-во: 4

    "Позиция 170"

    "Консервы артишоки по-римски"

    Кол-во: 10

    "Позиция 171"

    "Консервы тунец, ж/б"

    Кол-во: 50

    "Позиция 172"

    "Кислота лимонная"

    Кол-во: 400

    "Позиция 173"

    "Каперсы консервированные"

    Кол-во: 80

    "Позиция 174"

    "Какао"

    Кол-во: 250

    "Позиция 175"

    "Икра лососевых рыб, ж/б"

    Кол-во: 300

    "Позиция 176"

    "Желатин"

    Кол-во: 5000

    "Позиция 177"

    "Дрожжи"

    Кол-во: 5200

    "Позиция 178"

    "Паприка - перец красный"

    Кол-во: 50

    "Позиция 179"

    "Орехи фисташки"

    Кол-во: 1

    "Позиция 180"

    "Орехи миндаль"

    Кол-во: 1

    "Позиция 181"

    "Оливки"

    Кол-во: 120

    "Позиция 182"

    "Огурцы консервированные"

    Кол-во: 120

    "Позиция 183"

    "Овощная смесь "Весенняя""

    Кол-во: 400

    "Позиция 184"

    "Напиток "АХ" 0,5л"

    Кол-во: 220

    "Позиция 185"

    "Мука"

    Кол-во: 5000

    "Позиция 186"

    "Морс Золотая Русь"

    Кол-во: 100

    "Позиция 187"

    "Молоко сгущенное"

    Кол-во: 450

    "Позиция 188"

    "Минеральная вода, газированная "АКВА МИНЕРАЛЕ " 0,6 л"

    Кол-во: 40

    "Позиция 189"

    "Мед натуральный (цветочный)"

    Кол-во: 150

    "Позиция 190"

    "Мед натуральный (каштановый)"

    Кол-во: 25

    "Позиция 191"

    "Масло подсолнечное, 5 л."

    Кол-во: 750

    "Позиция 192"

    "Масло подсолнечное, 1 л."

    Кол-во: 110

    "Позиция 193"

    "Масло оливковое, 0,5 л"

    Кол-во: 90

    "Позиция 194"

    "Маслины б/к"

    Кол-во: 300

    "Позиция 195"

    "Макароны "Макфа""

    Кол-во: 1300

    "Позиция 196"

    "Макаронные изделия"

    Кол-во: 600

    "Позиция 197"

    "Мак голубой"

    Кол-во: 40

    "Позиция 198"

    "Кунжут белый"

    Кол-во: 3

    "Позиция 199"

    "Кукуруза консервированная"

    Кол-во: 500

    "Позиция 200"

    "Ванилин"

    Кол-во: 900

    "Позиция 201"

    "Соль"

    Кол-во: 30

    "Позиция 202"

    "Сыр Воронеж"

    Кол-во: 210

    "Позиция 203"

    "Сыр "Костромской""

    Кол-во: 338

    "Позиция 204"

    "Сыр Сулугуни Гиагинский"

    Кол-во: 45

    "Позиция 205"

    "Сыр Российский"

    Кол-во: 400

    "Позиция 206"

    "Сыр Мааздам"

    Кол-во: 10

    "Позиция 207"

    "Сыр с голубой/зелёной плесенью"

    Кол-во: 5

    "Позиция 208"

    "Сыр с белой плесенью Камамбер"

    Кол-во: 20

    "Позиция 209"

    "Сыр с белой плесенью Бри"

    Кол-во: 20

    "Позиция 210"

    "Сыр Мацаррела"

    Кол-во: 60

    "Позиция 211"

    "Сметана, ведро"

    Кол-во: 4400

    "Позиция 212"

    "Сметана Калория"

    Кол-во: 120

    "Позиция 213"

    "Кубики бульонные"

    Кол-во: 48

    "Позиция 214"

    "Крупа ячневая"

    Кол-во: 180

    "Позиция 215"

    "Крупа рисовая"

    Кол-во: 100

    "Позиция 216"

    "Крупа пшено"

    Кол-во: 300

    "Позиция 217"

    "Крупа пшеничная"

    Кол-во: 250

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