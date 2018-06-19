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Номер извещения
31806596278
Уникальный номер закупки
18/4.3/0036756/ДАстр
Наименование закупки
Поставка продуктов питания на 2 полугодие 2018 год (свежемороженая рыба, морепродукты, полуфабрикаты, мясосырье, с/с рыба, соленые, молочные изделия, колбасы, бакалея, продукты для диабетиков, напитки) для ОЦ "Санаторий "Юг" ООО "Газпром добыча Астрахань"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
09.06.2018 17:01
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
414000, Российская Федерация, Астраханская область, Астрахань, Ленина/Бабушкина, 30/33, строения А
Почтовый адрес
414000, Российская Федерация, Астраханская область, Астрахань, Ленина, стр. 30
Контактный телефон
+7 8512 31-62-55
Факс
+7 8512 23-03-77
Адрес электронной почты
upopruga@astrakhan-dobycha.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Попруга Юлия Викторовна
Место рассмотрения предложений
По адресу Организатора
Закупки и тендеры Услуги по оптовой торговле пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями за вознаграждение или на договорной основе
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
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Поставка продуктов питания на 2 полугодие 2018 г., "Свежемороженая рыба, морепродукты, полуфабрикаты, мясосырье, с/с рыба,соленые, молочные изделия, колбасы, бакалея, продукты для диабетиков, напитки" для ОЦ "Санаторий "Юг" ООО "Газпром добыча Астрахань"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
19.06.2018 09:00 GMT +319.06.2018 09:0019.06.2018 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806596278Дата и время окончания срока приема заявок Поставка продуктов питания на 2 полугодие 2018 г., "Свежемороженая рыба, морепродукты, полуфабрикаты, мясосырье, с/с рыба,соленые, молочные изделия, колбасы, бакалея, продукты для диабетиков, напитки" для ОЦ "Санаторий "Юг" ООО "Газпром добыча Астрахань"По адресу Организатора
Дата и время вскрытия заявок
19.06.2018 09:0019.06.2018 09:0019.06.2018 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31806596278Дата и время вскрытия заявок Поставка продуктов питания на 2 полугодие 2018 г., "Свежемороженая рыба, морепродукты, полуфабрикаты, мясосырье, с/с рыба,соленые, молочные изделия, колбасы, бакалея, продукты для диабетиков, напитки" для ОЦ "Санаторий "Юг" ООО "Газпром добыча Астрахань"По адресу Организатора
Подведение итогов не позднее
26.06.2018 07:3026.06.2018 07:3026.06.2018 07:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806596278Подведение итогов не позднее Поставка продуктов питания на 2 полугодие 2018 г., "Свежемороженая рыба, морепродукты, полуфабрикаты, мясосырье, с/с рыба,соленые, молочные изделия, колбасы, бакалея, продукты для диабетиков, напитки" для ОЦ "Санаторий "Юг" ООО "Газпром добыча Астрахань"По адресу Организатора
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
26.06.201826.06.2018 07:3026.06.2018 07:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806596278Подведение итогов не позднее Поставка продуктов питания на 2 полугодие 2018 г., "Свежемороженая рыба, морепродукты, полуфабрикаты, мясосырье, с/с рыба,соленые, молочные изделия, колбасы, бакалея, продукты для диабетиков, напитки" для ОЦ "Санаторий "Юг" ООО "Газпром добыча Астрахань"По адресу Организатора
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка продуктов питания на 2 полугодие 2018 г., "Свежемороженая рыба, морепродукты, полуфабрикаты, мясосырье, с/с рыба,соленые, молочные изделия, колбасы, бакалея, продукты для диабетиков, напитки" для ОЦ "Санаторий "Юг" ООО "Газпром добыча Астрахань"
Начальная цена
16 091 718,35
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "Газпром добыча Астрахань"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Астрахань"
Адрес местонахождения
414000, Российская Федерация, Астраханская область, Астрахань, Ленина/Бабушкина, 30/33, строения А
414000, Российская Федерация, Астраханская область, Астрахань, Ленина, стр. 30
46.17.11.000
46.17
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 500
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Кол-во: 10
Кол-во: 5
Кол-во: 20
Кол-во: 20
Кол-во: 60
Кол-во: 4400
Кол-во: 120
Кол-во: 48
Кол-во: 180
Кол-во: 100
Кол-во: 300
Кол-во: 250
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