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Номер извещения
31806595674
Уникальный номер закупки
18/4.3/0023717/ДНоябрьск
Наименование закупки
Поставка строительных материалов для подразделений ЯНАО ООО «Газпром добыча Ноябрьск» в 2018 году (0056/18/4.3/0023717/ДНоябрьск/ЗП/ГОС/Э/09.06.2018) Закупка только у СМСП.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
09.06.2018 15:27
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
141112, Российская Федерация, Московская область, ГОРОД ЩЕЛКОВО/РАЙОН ЩЕЛКОВСКИЙ, УЛИЦА МОСКОВСКАЯ, ДОМ 1/ПОМЕЩЕНИЕ 98
Почтовый адрес
141112, Российская Федерация, Московская область, ГОРОД ЩЕЛКОВО/РАЙОН ЩЕЛКОВСКИЙ, УЛИЦА МОСКОВСКАЯ, ДОМ 1/ПОМЕЩЕНИЕ 98
Контактный телефон
+7 499 580-45-18
Факс
+7 499 580-45-80
Адрес электронной почты
tender@gcr.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Филиппова Анастасия Викторовна
Место рассмотрения предложений
г. Санкт-Петербург
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Поставка строительных материалов для подразделений ЯНАО ООО «Газпром добыча Ноябрьск» в 2018 году
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
21.06.2018 09:00 GMT +321.06.2018 09:0021.06.2018 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806595674Дата и время окончания срока приема заявок Поставка строительных материалов для подразделений ЯНАО ООО «Газпром добыча Ноябрьск» в 2018 годуг. Санкт-Петербург
Дата и время вскрытия заявок
21.06.2018 09:1021.06.2018 09:1021.06.2018 09:10Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31806595674Дата и время вскрытия заявок Поставка строительных материалов для подразделений ЯНАО ООО «Газпром добыча Ноябрьск» в 2018 годуг. Санкт-Петербург
Подведение итогов не позднее
04.07.2018 15:0004.07.2018 15:0004.07.2018 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806595674Подведение итогов не позднее Поставка строительных материалов для подразделений ЯНАО ООО «Газпром добыча Ноябрьск» в 2018 годуг. Санкт-Петербург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка строительных материалов для подразделений ЯНАО ООО «Газпром добыча Ноябрьск» в 2018 году
Начальная цена
26 522 351,21
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "Газпром добыча Ноябрьск"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Ноябрьск"
Адрес местонахождения
629806, Российская Федерация, Тюменская область, Ноябрьск, ул. Республики, 20
46.73.16.000
46.73.6
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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Кол-во: 4500
Кол-во: 325
Кол-во: 3749.6
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