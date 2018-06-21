Поставка строительных материалов для подразделений ЯНАО ООО «Газпром добыча Ноябрьск» в 2018 году

Подведение итогов не позднее

Дата и время вскрытия заявок

Дата и время окончания срока приема заявок

Не установлен

Размер обеспечения заявки (в рублях)

Поставка строительных материалов для подразделений ЯНАО ООО «Газпром добыча Ноябрьск» в 2018 году

Цена договора и требования к обеспечению

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Не указан

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Требования к документации

Нет прикрепленных документов

Перечень товаров, работ, услуг

"Позиция 1" "Обезжириватель CLASSIC - индустриальный" Кол-во: 100

"Позиция 2" "Растворитель ксилол нефтяной" Кол-во: 1050

"Позиция 3" "Крошка мраморная, фракция 2,0-3,0 мм, цвет белый" Кол-во: 10

"Позиция 4" "Герметик Момент сантехнический силиконовый, санитарный, белый 280 мл. "Хенкель" (или аналог)" Кол-во: 10

"Позиция 5" "Средство деревозащитное Pinotex Ultra, 10 л, цвет 305 дуб" Кол-во: 30

"Позиция 6" "МОРИЛКА НЕВОДНАЯ" Кол-во: 100

"Позиция 7" "Клей плиточный "Юнис Гранит", 25 кг." Кол-во: 2500

"Позиция 8" "Клей для плитки Litoflex K 80 eco" Кол-во: 5200

"Позиция 9" "Клей "Titebond Multi Purpose",310 мл" Кол-во: 130

"Позиция 10" "ЛАК ТЕКСТУРНАЯ ЛАЗУРЬ ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ" Кол-во: 50

"Позиция 11" "Колер PARADE,солнце, 0,75л" Кол-во: 17

"Позиция 12" "КОЛЕР "PARADE" НЕБЕСНЫЙ (0,75л)" Кол-во: 67

"Позиция 13" "Грунт эмаль СБЭ 111 "Унипол" RAL 9017" Кол-во: 150

"Позиция 14" "ЭМАЛЬ ПФ 115 салатная" Кол-во: 60

"Позиция 15" "Праймер "Технониколь" №1" Кол-во: 200

"Позиция 16" "Полисульфидный герметик для стеклопакетов СТИЗ 20" Кол-во: 1

"Позиция 17" "Шпаклевка финишная белая weber.vetonit KR (сухая смесь) Максимальная фракция, мм -0,3, 20 кг" Кол-во: 500

"Позиция 18" "Финишная шпаклевка weber.vetonit JS (сухая смесь) Максимальная фракция, мм -0,3" Кол-во: 1000

"Позиция 19" "Грунтовка Tiefengrund Knauf" Кол-во: 500

"Позиция 20" "Грунтовка для внутренних работ "ТИФЕНГРУНТ"" Кол-во: 40

"Позиция 21" "Колер "PARADE" темно-зеленый, 0,75 л." Кол-во: 17

"Позиция 22" "Колер "PARADE" синий, №245, 0,75 л." Кол-во: 17

"Позиция 23" "Колер "PARADE" коричневый, №205, 0,75 л." Кол-во: 37

"Позиция 24" "Смеситель для умывальник Елочка" Кол-во: 19

"Позиция 25" "Смеситель для ванны FRAP H2279 40 мм" Кол-во: 39

"Позиция 26" "УНИТАЗ в комплекте с арматурой,креплением,сидением,керамический, цвет белый" Кол-во: 12

"Позиция 27" "Умывальник Нарцис код 00789, с отверстием под смеситель, с пьедисталом, в гофротаре, цвет белый" Кол-во: 5

"Позиция 28" "Смеситель для умывальника. С поворотным изливом , однозахватный" Кол-во: 29

"Позиция 29" "УМЫВАЛЬНИК-ТЮЛЬПАН" Кол-во: 13

"Позиция 30" "СТЕКЛО СТРОИТЕЛЬНОЕ 4ММ" Кол-во: 280

"Позиция 31" "Заполнитель швов Кнауф-Фугенбун, цвет темно-коричневый, бумажный мешок 5 кг (ЦЕРИЗИТ)" Кол-во: 160

"Позиция 32" "Клей для флизелиновых обоев" Кол-во: 130

"Позиция 33" "Эмаль "Мондо Ново Смальто Сантарио",белая,матовая" Кол-во: 200

"Позиция 34" "Противопожарная огнеупорная пена "Makroflex FR 77" 750 мл" Кол-во: 45

"Позиция 35" "Профиль-Кнауф металлический направляющий ПН 50х40" Кол-во: 1800

"Позиция 36" "ПРОФИЛЬ УГЛОВОЙ ПУ 31*31" Кол-во: 65

"Позиция 37" "КЛЕЙ ДЛЯ СТЕКЛООБОЕВ" Кол-во: 100

"Позиция 38" "Смесь сухая weber.vetonit REP 05. Размер фракции заполнителя, мм 0,5" Кол-во: 1000

"Позиция 39" "Штукатурка универсальная weber.vetonit TT40 (сухая смесь) Максимальная фракция, мм -1.2" Кол-во: 10000

"Позиция 40" "Стеклообои Vitrulan Classic Plus" Кол-во: 1200

"Позиция 41" "Обои виниловые на флизелиновой основе окрашенные, Exclusive" Кол-во: 1300

"Позиция 42" "Сухая смесь "Ветонит LR+"" Кол-во: 6000

"Позиция 43" "Смесь сухая Weber.vetonit Rep 45. Прочность сцепления (28 суток), Мпа 2 (EN 1542)" Кол-во: 1000

"Позиция 44" "Наливной пол weber.vetonit 4310 Цвет - серый, Прочность сжатия - более 20 Мпа" Кол-во: 5500

"Позиция 45" "Кромка ПВХ с клеевым основанием, 0,45х19, бук" Кол-во: 200

"Позиция 46" "Кромка ПВХ с клеевым основанием, 0,45х19 мм, вишня" Кол-во: 200

"Позиция 47" "Портландцемент ПЦ 400-Д20 в таре МКР" Кол-во: 140

"Позиция 48" "Кирпич керамический, пустотелый, одинарный М 125" Кол-во: 100

"Позиция 49" "Краска водно-дисперсионная для окрашивания интерьеров, внутренних работ по бетонным, кирпичным и оштукатуренным основаниям BAU MASTER Арктика" Кол-во: 8600

"Позиция 50" "Грунтовка глифталевая ГФ-021 светло-серая для защиты деревянных и металлических поверхностей" Кол-во: 550

"Позиция 51" "Эмаль СБЭ-111 Унипол марки АМ, RAL 5015" Кол-во: 3725

"Позиция 52" "Эмаль пентафталевая ПФ-115 светло-серая для окраски металлических, деревянных и других поверхностей" Кол-во: 175

"Позиция 53" "Эмаль пентафталевая ПФ-115 синяя для окраски металлических, деревянных и других поверхностей" Кол-во: 1975

"Позиция 54" "Эмаль ПФ-115,белая,глянцевая" Кол-во: 2750

"Позиция 55" "Эмаль пентафталевая ПФ-115 коричневая для окраски металлических, деревянных и других поверхностей" Кол-во: 300

"Позиция 56" "Эмаль пентафталевая ПФ-115 голубая(451) для окраски металлических, деревянных и других поверхностей" Кол-во: 625

"Позиция 57" "Эмаль ПФ-115 зеленая" Кол-во: 825

"Позиция 58" "Полотно нетканое клееное для пищевой промышленности" Кол-во: 1187

"Позиция 59" "Эмаль алкидная для покрытия окрашенных и неокрашенных деревянных полов желто-коричневая ПФ-266" Кол-во: 150

"Позиция 60" "Эмаль пентафталевая ПФ-115 черная для окраски металлических, деревянных и других поверхностей" Кол-во: 975

"Позиция 61" "Эмаль пентафталевая ПФ-115 желтая для окраски металлических, деревянных и других поверхностей" Кол-во: 1025

"Позиция 62" "Полотно нетканое фильтровальное марки Г" Кол-во: 1030

"Позиция 63" "Эмаль пентафталевая ПФ-115 фисташковая для окраски металлических, деревянных и других поверхностей" Кол-во: 175

"Позиция 64" "Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая для окраски металлических, деревянных и других поверхностей" Кол-во: 1700

"Позиция 65" "Эмаль пентафталевая ПФ-115 красная для окраски металлических, деревянных и других поверхностей" Кол-во: 975

"Позиция 66" "Эмаль кремнийорганическая КО-174 белая для создания атмосферостойких декоративных покрытий на изделиях из бетона, асбоцемента" Кол-во: 1300

"Позиция 67" "Полотно нетканое геотекстильное для дорожного строительства и балластировки газопроводов и нефтепроводов марки Геоком Д-360" Кол-во: 9870

"Позиция 68" "Панель стеновая отделочная из поливинилхлорида, марка В 1.1,300х250х8 мм,цвет светло-бежевый" Кол-во: 55

"Позиция 69" "Материал СБС-модифицированный битумно-полимерный рулонный кровельный и гидроизоляционный на полиэстеровой основе Техноэласт ЭПП 4 вес 1м2 4,0кг" Кол-во: 2560

"Позиция 70" "Профиль стоечный С-образной формы размерами 50х50х0,6мм из оцинкованной стальной ленты длиной 3м крепление посредством просекателя Knauf ПС 50/50" Кол-во: 3700

"Позиция 71" "Грунтовка ВД-АК элан плюс" Кол-во: 90

"Позиция 72" "Плита ориентированно-стружечная OSB 3, размер 2500х1250х15 мм, стандарт EN 300, ровная грань" Кол-во: 550

"Позиция 73" "Профиль ПН 28/27 мм горизонтальный для гипсоволокнистых листов" Кол-во: 1350

"Позиция 74" "Потолок реечный закрытого типа Geipel 100мм цвет белый с подвесной системой" Кол-во: 50

"Позиция 75" "Плита ориентированно-стружечная OSB 3, размер 2500х1250х10 мм, стандарт EN 300, ровная грань" Кол-во: 450

"Позиция 76" "Лючок 200х200 мм с замком, металлический, белый" Кол-во: 44

"Позиция 77" "Скотч малярный Novaroll 38ммх50м" Кол-во: 420

"Позиция 78" "Потолок подвесной Armstrong Bajkal Board 600х600х12мм в комплекте с направляющими (система Donn)" Кол-во: 320

"Позиция 79" "Техноэласт ЭКП-4.0 мм" Кол-во: 3700

"Позиция 80" "Эмаль ПФ-115 светло-коричневая" Кол-во: 180

"Позиция 81" "Обои виниловые на флизелиновой основе под покраску,Vode Viles Professional,1,06х25м, артикул 2716-1 (или аналог)" Кол-во: 600

"Позиция 82" "Маты URSA М-15 1800х1200х50 мм" Кол-во: 10

"Позиция 83" "Лист гипсоволокнистый ГВЛВ-ПК 2500х1200х12 мм" Кол-во: 50

"Позиция 84" "Фанера березовая ФК 1525х1525х8мм сорт1/2,Ш2" Кол-во: 3

"Позиция 85" "Плита древесноволокнистая облагороженная 2745х1700х3,2 мм,цвет вишня, сорт 1" Кол-во: 150

"Позиция 86" "Плита древесноволокнистая декоративная облагороженная 2745х1700х3,2-4 мм, цвет бук, сорт 1" Кол-во: 150

"Позиция 87" "Плита ДСП ламинированная 2750х1830х16 мм, цвет вишня, сорт 1" Кол-во: 340

"Позиция 88" "Плита ДСП ламинированная 2750х1830х16 мм цвет бук сорт 1" Кол-во: 355

"Позиция 89" "Радиатор отопления биметаллический В 500/100/10" Кол-во: 9

"Позиция 90" "Клей универсальный Жидкие Гвозди Liquid Nails LN-601 310мл" Кол-во: 117

"Позиция 91" "Клей порошковый на основе модифицированного крахмала для стеклотканевых обоев бесцветный массой 2,5кг Vitrulan Powder Plus 250" Кол-во: 35

"Позиция 92" "Клей строительный универсальный ПВА" Кол-во: 250

"Позиция 93" "Олифа Оксоль" Кол-во: 260

"Позиция 94" "Лак пентафталевый ПФ-231 бесцветный для отделки придания оттенка и блеска изделиям из древесины, деревянным и паркетным полам" Кол-во: 200

"Позиция 95" "Смесь штукатурная универсальная сухая для оштукатуривания вручную стен и потолков с любым типом поверхности Knauf Rotband" Кол-во: 4000

"Позиция 96" "Герметик однокомпонентный акриловый KimTEC 201 D 310мл белый" Кол-во: 630

"Позиция 97" "Герметик однокомпонентный санитарный силиконовый Makrosil SX 101 290мл бесцветный" Кол-во: 190

"Позиция 98" "Растворитель Р-646, таренный в канистры" Кол-во: 454

"Позиция 99" "Растворитель Уайт-спирит" Кол-во: 1215

"Позиция 100" "Мастика ТЕХНОНИКОЛЬ №21 (Техномаст) фасовка 20 кг" Кол-во: 500

"Позиция 101" "Краска полиакриловая АК-585 белая для нанесения линий разметки на автомобильных дорогах с асфальто-бетонным и цементно-бетонным покрытиями" Кол-во: 225

"Позиция 102" "Грунт-эмаль СБЭ-111 Унипол АМ RAL 7047" Кол-во: 1050

"Позиция 103" "Грунт-эмаль СБЭ-111 УНИПОЛ марка AM RAL 6017" Кол-во: 1050

"Позиция 104" "Грунт-эмаль СБЭ-111 Унипол марки АМ, RAL 8002" Кол-во: 1100

"Позиция 105" "Грунт-эмаль СБЭ-111 Унипол АМ RAL 3020 красный" Кол-во: 1250

"Позиция 106" "Грунт-эмаль СБЭ-111 Унипол RAL 1021 желтый" Кол-во: 3600

"Позиция 107" "Грунт-эмаль СБЭ-111 УНИПОЛ марка AM RAL 5005" Кол-во: 3749

"Позиция 108" "Грунт-эмаль СБЭ-11 Унипол RAL 7004 серый" Кол-во: 11650

"Позиция 109" "Колер воднодисперсионный Parade 750мл охра 201" Кол-во: 67

"Позиция 110" "Колер воднодисперсионный Parade 750мл золотой 240" Кол-во: 67

"Позиция 111" "Колер Parade N235 экологически чистый матовый атмосферостойкий светостойкий для вододисперсионных красок цвет хром-желтый 0,75л" Кол-во: 67

"Позиция 112" "Колер Parade № 246 экологически чистый матовый атмосферостойкий светостойкий для вододисперсионных красок цвет зеленое яблоко 0,75л" Кол-во: 67

"Позиция 113" "Колер воднодисперсионный для тонирования всех видов красок, шпатлевок и декоративных штукатурок на водной основе Оранжевый-208 0,75л PARADE 208" Кол-во: 47

"Позиция 114" "КЛЕЙ "ХОЛОДНАЯ СВАРКА" 100МЛ" Кол-во: 20

"Позиция 115" "Клей ПВА "Люкс" мебельный" Кол-во: 200

"Позиция 116" "Лючок 300*300 с замком, металлический" Кол-во: 54

"Позиция 117" "Стеклохолст Vitrulan VP 35" Кол-во: 350

"Позиция 118" "Грунт-эмаль СБЭ-111 УНИПОЛ марка AM RAL 9003" Кол-во: 4500

"Позиция 119" "Эмаль пф-115 белая матовая" Кол-во: 325