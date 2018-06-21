Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Поставка строительных материалов для подразделений ЯНАО ООО «Газпром добыча Ноябрьск» в 2018 году (0056/18/4.3/0023717/ДНоябрьск/ЗП/ГОС/Э/09.06.2018) Закупка только у СМСП.

    Поставка строительных материалов для подразделений ЯНАО ООО «Газпром добыча Ноябрьск» в 2018 году (0056/18/4.3/0023717/ДНоябрьск/ЗП/ГОС/Э/09.06.2018) Закупка только у СМСП.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь21.06.2018 09:0021.06.2018 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806595674Дата и время окончания срока приема заявок Поставка строительных материалов для подразделений ЯНАО ООО «Газпром добыча Ноябрьск» в 2018 годуг. Санкт-ПетербургПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    31806595674

    Уникальный номер закупки

    18/4.3/0023717/ДНоябрьск

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка строительных материалов для подразделений ЯНАО ООО «Газпром добыча Ноябрьск» в 2018 году (0056/18/4.3/0023717/ДНоябрьск/ЗП/ГОС/Э/09.06.2018) Закупка только у СМСП.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    09.06.2018 15:27

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ДЗП 23717.zip

    Изменения в извещении

    Участникам изменения от 25.06.18.doc

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью Газпром центрремонт
    Все закупки и тендеры ООО Газпром центрремонт

    Юридический адрес

    141112, Российская Федерация, Московская область, ГОРОД ЩЕЛКОВО/РАЙОН ЩЕЛКОВСКИЙ, УЛИЦА МОСКОВСКАЯ, ДОМ 1/ПОМЕЩЕНИЕ 98

    Почтовый адрес

    141112, Российская Федерация, Московская область, ГОРОД ЩЕЛКОВО/РАЙОН ЩЕЛКОВСКИЙ, УЛИЦА МОСКОВСКАЯ, ДОМ 1/ПОМЕЩЕНИЕ 98

    Контактный телефон

    +7 499 580-45-18

    Факс

    +7 499 580-45-80

    Адрес электронной почты

    tender@gcr.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Филиппова Анастасия Викторовна

    Место рассмотрения предложений

    г. Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    ремонт

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка строительных материалов для подразделений ЯНАО ООО «Газпром добыча Ноябрьск» в 2018 году

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    21.06.2018 09:00 GMT +321.06.2018 09:0021.06.2018 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806595674Дата и время окончания срока приема заявок Поставка строительных материалов для подразделений ЯНАО ООО «Газпром добыча Ноябрьск» в 2018 годуг. Санкт-Петербург

    Дата и время вскрытия заявок

    21.06.2018 09:1021.06.2018 09:1021.06.2018 09:10Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31806595674Дата и время вскрытия заявок Поставка строительных материалов для подразделений ЯНАО ООО «Газпром добыча Ноябрьск» в 2018 годуг. Санкт-Петербург

    Подведение итогов не позднее

    04.07.2018 15:0004.07.2018 15:0004.07.2018 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806595674Подведение итогов не позднее Поставка строительных материалов для подразделений ЯНАО ООО «Газпром добыча Ноябрьск» в 2018 годуг. Санкт-Петербург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    04.07.201804.07.2018 15:0004.07.2018 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806595674Подведение итогов не позднее Поставка строительных материалов для подразделений ЯНАО ООО «Газпром добыча Ноябрьск» в 2018 годуг. Санкт-Петербург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка строительных материалов для подразделений ЯНАО ООО «Газпром добыча Ноябрьск» в 2018 году

    Начальная цена

    26 522 351,21

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром добыча Ноябрьск"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Ноябрьск"

    Адрес местонахождения

    629806, Российская Федерация, Тюменская область, Ноябрьск, ул. Республики, 20

    Классификатор ОКПД2

    46.73.16.000

    Услуги по оптовой торговле прочими строительными материалами и изделиями

    Классификатор ОКВЭД2

    46.73.6

    Торговля оптовая прочими строительными материалами и изделиями

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Обезжириватель CLASSIC - индустриальный"

    Кол-во: 100

    "Позиция 2"

    "Растворитель ксилол нефтяной"

    Кол-во: 1050

    "Позиция 3"

    "Крошка мраморная, фракция 2,0-3,0 мм, цвет белый"

    Кол-во: 10

    "Позиция 4"

    "Герметик Момент сантехнический силиконовый, санитарный, белый 280 мл. "Хенкель" (или аналог)"

    Кол-во: 10

    "Позиция 5"

    "Средство деревозащитное Pinotex Ultra, 10 л, цвет 305 дуб"

    Кол-во: 30

    "Позиция 6"

    "МОРИЛКА НЕВОДНАЯ"

    Кол-во: 100

    "Позиция 7"

    "Клей плиточный "Юнис Гранит", 25 кг."

    Кол-во: 2500

    "Позиция 8"

    "Клей для плитки Litoflex K 80 eco"

    Кол-во: 5200

    "Позиция 9"

    "Клей "Titebond Multi Purpose",310 мл"

    Кол-во: 130

    "Позиция 10"

    "ЛАК ТЕКСТУРНАЯ ЛАЗУРЬ ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ"

    Кол-во: 50

    "Позиция 11"

    "Колер PARADE,солнце, 0,75л"

    Кол-во: 17

    "Позиция 12"

    "КОЛЕР "PARADE" НЕБЕСНЫЙ (0,75л)"

    Кол-во: 67

    "Позиция 13"

    "Грунт эмаль СБЭ 111 "Унипол" RAL 9017"

    Кол-во: 150

    "Позиция 14"

    "ЭМАЛЬ ПФ 115 салатная"

    Кол-во: 60

    "Позиция 15"

    "Праймер "Технониколь" №1"

    Кол-во: 200

    "Позиция 16"

    "Полисульфидный герметик для стеклопакетов СТИЗ 20"

    Кол-во: 1

    "Позиция 17"

    "Шпаклевка финишная белая weber.vetonit KR (сухая смесь) Максимальная фракция, мм -0,3, 20 кг"

    Кол-во: 500

    "Позиция 18"

    "Финишная шпаклевка weber.vetonit JS (сухая смесь) Максимальная фракция, мм -0,3"

    Кол-во: 1000

    "Позиция 19"

    "Грунтовка Tiefengrund Knauf"

    Кол-во: 500

    "Позиция 20"

    "Грунтовка для внутренних работ "ТИФЕНГРУНТ""

    Кол-во: 40

    "Позиция 21"

    "Колер "PARADE" темно-зеленый, 0,75 л."

    Кол-во: 17

    "Позиция 22"

    "Колер "PARADE" синий, №245, 0,75 л."

    Кол-во: 17

    "Позиция 23"

    "Колер "PARADE" коричневый, №205, 0,75 л."

    Кол-во: 37

    "Позиция 24"

    "Смеситель для умывальник Елочка"

    Кол-во: 19

    "Позиция 25"

    "Смеситель для ванны FRAP H2279 40 мм"

    Кол-во: 39

    "Позиция 26"

    "УНИТАЗ в комплекте с арматурой,креплением,сидением,керамический, цвет белый"

    Кол-во: 12

    "Позиция 27"

    "Умывальник Нарцис код 00789, с отверстием под смеситель, с пьедисталом, в гофротаре, цвет белый"

    Кол-во: 5

    "Позиция 28"

    "Смеситель для умывальника. С поворотным изливом , однозахватный"

    Кол-во: 29

    "Позиция 29"

    "УМЫВАЛЬНИК-ТЮЛЬПАН"

    Кол-во: 13

    "Позиция 30"

    "СТЕКЛО СТРОИТЕЛЬНОЕ 4ММ"

    Кол-во: 280

    "Позиция 31"

    "Заполнитель швов Кнауф-Фугенбун, цвет темно-коричневый, бумажный мешок 5 кг (ЦЕРИЗИТ)"

    Кол-во: 160

    "Позиция 32"

    "Клей для флизелиновых обоев"

    Кол-во: 130

    "Позиция 33"

    "Эмаль "Мондо Ново Смальто Сантарио",белая,матовая"

    Кол-во: 200

    "Позиция 34"

    "Противопожарная огнеупорная пена "Makroflex FR 77" 750 мл"

    Кол-во: 45

    "Позиция 35"

    "Профиль-Кнауф металлический направляющий ПН 50х40"

    Кол-во: 1800

    "Позиция 36"

    "ПРОФИЛЬ УГЛОВОЙ ПУ 31*31"

    Кол-во: 65

    "Позиция 37"

    "КЛЕЙ ДЛЯ СТЕКЛООБОЕВ"

    Кол-во: 100

    "Позиция 38"

    "Смесь сухая weber.vetonit REP 05. Размер фракции заполнителя, мм 0,5"

    Кол-во: 1000

    "Позиция 39"

    "Штукатурка универсальная weber.vetonit TT40 (сухая смесь) Максимальная фракция, мм -1.2"

    Кол-во: 10000

    "Позиция 40"

    "Стеклообои Vitrulan Classic Plus"

    Кол-во: 1200

    "Позиция 41"

    "Обои виниловые на флизелиновой основе окрашенные, Exclusive"

    Кол-во: 1300

    "Позиция 42"

    "Сухая смесь "Ветонит LR+""

    Кол-во: 6000

    "Позиция 43"

    "Смесь сухая Weber.vetonit Rep 45. Прочность сцепления (28 суток), Мпа 2 (EN 1542)"

    Кол-во: 1000

    "Позиция 44"

    "Наливной пол weber.vetonit 4310 Цвет - серый, Прочность сжатия - более 20 Мпа"

    Кол-во: 5500

    "Позиция 45"

    "Кромка ПВХ с клеевым основанием, 0,45х19, бук"

    Кол-во: 200

    "Позиция 46"

    "Кромка ПВХ с клеевым основанием, 0,45х19 мм, вишня"

    Кол-во: 200

    "Позиция 47"

    "Портландцемент ПЦ 400-Д20 в таре МКР"

    Кол-во: 140

    "Позиция 48"

    "Кирпич керамический, пустотелый, одинарный М 125"

    Кол-во: 100

    "Позиция 49"

    "Краска водно-дисперсионная для окрашивания интерьеров, внутренних работ по бетонным, кирпичным и оштукатуренным основаниям BAU MASTER Арктика"

    Кол-во: 8600

    "Позиция 50"

    "Грунтовка глифталевая ГФ-021 светло-серая для защиты деревянных и металлических поверхностей"

    Кол-во: 550

    "Позиция 51"

    "Эмаль СБЭ-111 Унипол марки АМ, RAL 5015"

    Кол-во: 3725

    "Позиция 52"

    "Эмаль пентафталевая ПФ-115 светло-серая для окраски металлических, деревянных и других поверхностей"

    Кол-во: 175

    "Позиция 53"

    "Эмаль пентафталевая ПФ-115 синяя для окраски металлических, деревянных и других поверхностей"

    Кол-во: 1975

    "Позиция 54"

    "Эмаль ПФ-115,белая,глянцевая"

    Кол-во: 2750

    "Позиция 55"

    "Эмаль пентафталевая ПФ-115 коричневая для окраски металлических, деревянных и других поверхностей"

    Кол-во: 300

    "Позиция 56"

    "Эмаль пентафталевая ПФ-115 голубая(451) для окраски металлических, деревянных и других поверхностей"

    Кол-во: 625

    "Позиция 57"

    "Эмаль ПФ-115 зеленая"

    Кол-во: 825

    "Позиция 58"

    "Полотно нетканое клееное для пищевой промышленности"

    Кол-во: 1187

    "Позиция 59"

    "Эмаль алкидная для покрытия окрашенных и неокрашенных деревянных полов желто-коричневая ПФ-266"

    Кол-во: 150

    "Позиция 60"

    "Эмаль пентафталевая ПФ-115 черная для окраски металлических, деревянных и других поверхностей"

    Кол-во: 975

    "Позиция 61"

    "Эмаль пентафталевая ПФ-115 желтая для окраски металлических, деревянных и других поверхностей"

    Кол-во: 1025

    "Позиция 62"

    "Полотно нетканое фильтровальное марки Г"

    Кол-во: 1030

    "Позиция 63"

    "Эмаль пентафталевая ПФ-115 фисташковая для окраски металлических, деревянных и других поверхностей"

    Кол-во: 175

    "Позиция 64"

    "Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая для окраски металлических, деревянных и других поверхностей"

    Кол-во: 1700

    "Позиция 65"

    "Эмаль пентафталевая ПФ-115 красная для окраски металлических, деревянных и других поверхностей"

    Кол-во: 975

    "Позиция 66"

    "Эмаль кремнийорганическая КО-174 белая для создания атмосферостойких декоративных покрытий на изделиях из бетона, асбоцемента"

    Кол-во: 1300

    "Позиция 67"

    "Полотно нетканое геотекстильное для дорожного строительства и балластировки газопроводов и нефтепроводов марки Геоком Д-360"

    Кол-во: 9870

    "Позиция 68"

    "Панель стеновая отделочная из поливинилхлорида, марка В 1.1,300х250х8 мм,цвет светло-бежевый"

    Кол-во: 55

    "Позиция 69"

    "Материал СБС-модифицированный битумно-полимерный рулонный кровельный и гидроизоляционный на полиэстеровой основе Техноэласт ЭПП 4 вес 1м2 4,0кг"

    Кол-во: 2560

    "Позиция 70"

    "Профиль стоечный С-образной формы размерами 50х50х0,6мм из оцинкованной стальной ленты длиной 3м крепление посредством просекателя Knauf ПС 50/50"

    Кол-во: 3700

    "Позиция 71"

    "Грунтовка ВД-АК элан плюс"

    Кол-во: 90

    "Позиция 72"

    "Плита ориентированно-стружечная OSB 3, размер 2500х1250х15 мм, стандарт EN 300, ровная грань"

    Кол-во: 550

    "Позиция 73"

    "Профиль ПН 28/27 мм горизонтальный для гипсоволокнистых листов"

    Кол-во: 1350

    "Позиция 74"

    "Потолок реечный закрытого типа Geipel 100мм цвет белый с подвесной системой"

    Кол-во: 50

    "Позиция 75"

    "Плита ориентированно-стружечная OSB 3, размер 2500х1250х10 мм, стандарт EN 300, ровная грань"

    Кол-во: 450

    "Позиция 76"

    "Лючок 200х200 мм с замком, металлический, белый"

    Кол-во: 44

    "Позиция 77"

    "Скотч малярный Novaroll 38ммх50м"

    Кол-во: 420

    "Позиция 78"

    "Потолок подвесной Armstrong Bajkal Board 600х600х12мм в комплекте с направляющими (система Donn)"

    Кол-во: 320

    "Позиция 79"

    "Техноэласт ЭКП-4.0 мм"

    Кол-во: 3700

    "Позиция 80"

    "Эмаль ПФ-115 светло-коричневая"

    Кол-во: 180

    "Позиция 81"

    "Обои виниловые на флизелиновой основе под покраску,Vode Viles Professional,1,06х25м, артикул 2716-1 (или аналог)"

    Кол-во: 600

    "Позиция 82"

    "Маты URSA М-15 1800х1200х50 мм"

    Кол-во: 10

    "Позиция 83"

    "Лист гипсоволокнистый ГВЛВ-ПК 2500х1200х12 мм"

    Кол-во: 50

    "Позиция 84"

    "Фанера березовая ФК 1525х1525х8мм сорт1/2,Ш2"

    Кол-во: 3

    "Позиция 85"

    "Плита древесноволокнистая облагороженная 2745х1700х3,2 мм,цвет вишня, сорт 1"

    Кол-во: 150

    "Позиция 86"

    "Плита древесноволокнистая декоративная облагороженная 2745х1700х3,2-4 мм, цвет бук, сорт 1"

    Кол-во: 150

    "Позиция 87"

    "Плита ДСП ламинированная 2750х1830х16 мм, цвет вишня, сорт 1"

    Кол-во: 340

    "Позиция 88"

    "Плита ДСП ламинированная 2750х1830х16 мм цвет бук сорт 1"

    Кол-во: 355

    "Позиция 89"

    "Радиатор отопления биметаллический В 500/100/10"

    Кол-во: 9

    "Позиция 90"

    "Клей универсальный Жидкие Гвозди Liquid Nails LN-601 310мл"

    Кол-во: 117

    "Позиция 91"

    "Клей порошковый на основе модифицированного крахмала для стеклотканевых обоев бесцветный массой 2,5кг Vitrulan Powder Plus 250"

    Кол-во: 35

    "Позиция 92"

    "Клей строительный универсальный ПВА"

    Кол-во: 250

    "Позиция 93"

    "Олифа Оксоль"

    Кол-во: 260

    "Позиция 94"

    "Лак пентафталевый ПФ-231 бесцветный для отделки придания оттенка и блеска изделиям из древесины, деревянным и паркетным полам"

    Кол-во: 200

    "Позиция 95"

    "Смесь штукатурная универсальная сухая для оштукатуривания вручную стен и потолков с любым типом поверхности Knauf Rotband"

    Кол-во: 4000

    "Позиция 96"

    "Герметик однокомпонентный акриловый KimTEC 201 D 310мл белый"

    Кол-во: 630

    "Позиция 97"

    "Герметик однокомпонентный санитарный силиконовый Makrosil SX 101 290мл бесцветный"

    Кол-во: 190

    "Позиция 98"

    "Растворитель Р-646, таренный в канистры"

    Кол-во: 454

    "Позиция 99"

    "Растворитель Уайт-спирит"

    Кол-во: 1215

    "Позиция 100"

    "Мастика ТЕХНОНИКОЛЬ №21 (Техномаст) фасовка 20 кг"

    Кол-во: 500

    "Позиция 101"

    "Краска полиакриловая АК-585 белая для нанесения линий разметки на автомобильных дорогах с асфальто-бетонным и цементно-бетонным покрытиями"

    Кол-во: 225

    "Позиция 102"

    "Грунт-эмаль СБЭ-111 Унипол АМ RAL 7047"

    Кол-во: 1050

    "Позиция 103"

    "Грунт-эмаль СБЭ-111 УНИПОЛ марка AM RAL 6017"

    Кол-во: 1050

    "Позиция 104"

    "Грунт-эмаль СБЭ-111 Унипол марки АМ, RAL 8002"

    Кол-во: 1100

    "Позиция 105"

    "Грунт-эмаль СБЭ-111 Унипол АМ RAL 3020 красный"

    Кол-во: 1250

    "Позиция 106"

    "Грунт-эмаль СБЭ-111 Унипол RAL 1021 желтый"

    Кол-во: 3600

    "Позиция 107"

    "Грунт-эмаль СБЭ-111 УНИПОЛ марка AM RAL 5005"

    Кол-во: 3749

    "Позиция 108"

    "Грунт-эмаль СБЭ-11 Унипол RAL 7004 серый"

    Кол-во: 11650

    "Позиция 109"

    "Колер воднодисперсионный Parade 750мл охра 201"

    Кол-во: 67

    "Позиция 110"

    "Колер воднодисперсионный Parade 750мл золотой 240"

    Кол-во: 67

    "Позиция 111"

    "Колер Parade N235 экологически чистый матовый атмосферостойкий светостойкий для вододисперсионных красок цвет хром-желтый 0,75л"

    Кол-во: 67

    "Позиция 112"

    "Колер Parade № 246 экологически чистый матовый атмосферостойкий светостойкий для вододисперсионных красок цвет зеленое яблоко 0,75л"

    Кол-во: 67

    "Позиция 113"

    "Колер воднодисперсионный для тонирования всех видов красок, шпатлевок и декоративных штукатурок на водной основе Оранжевый-208 0,75л PARADE 208"

    Кол-во: 47

    "Позиция 114"

    "КЛЕЙ "ХОЛОДНАЯ СВАРКА" 100МЛ"

    Кол-во: 20

    "Позиция 115"

    "Клей ПВА "Люкс" мебельный"

    Кол-во: 200

    "Позиция 116"

    "Лючок 300*300 с замком, металлический"

    Кол-во: 54

    "Позиция 117"

    "Стеклохолст Vitrulan VP 35"

    Кол-во: 350

    "Позиция 118"

    "Грунт-эмаль СБЭ-111 УНИПОЛ марка AM RAL 9003"

    Кол-во: 4500

    "Позиция 119"

    "Эмаль пф-115 белая матовая"

    Кол-во: 325

    "Позиция 120"

    "Грунт-эмаль СБЭ-111 УНИПОЛ марка AM RAL 5005"

    Кол-во: 3749.6

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    ГАЗПРОМ ГНП ХОЛДИНГ
    Конкурентный отбор № 32211081248
    Оказание информационных и консультационно-правовых услуг по вопросам, вытекающим из хозяйственной деятельности Заказчика и связанным с применением гражданского, уголовного, трудового, корпоративного, земельного, жилищного, административного, антимонопольного законодательства о несостоятельности (банкротстве), а также других отраслей российского законодательства, кроме вопросов применения законодательства в области бухгалтерского учета и налогообложения для нужд ООО "Газпром ГНП холдинг"
    Оказание информационных и консультационно-правовых услуг по вопросам, вытекающим из...
    177078
    Торги ГК Газпром
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    18.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    864 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    ПАО Газпром
    Конкурентный отбор № 32211080814
    Поставка трубы и переводников для объектов строительства ПАО «Газпром» для ООО «Газпром инвест» для нужд ООО «Газпром комплектация» № 0001/22/4.1/0008064/ГПК/К/ГОС/Э
    Поставка трубы и переводников для объектов строительства ПАО «Газпром» для ООО «Газпром...
    177075
    Торги ГК Газпром
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    08.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    504 946 522
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    АО Газпром закупки
    Конкурентный отбор № 32211080764
    Поставка трансформаторных подстанций для объекта строительства "Реконструкция газосборной сети с применением МКУ и объединением УКПГ Ямбургского НГКМ" для нужд ООО "Газпром инвест" (ФАВ 02411)
    Поставка трансформаторных подстанций для объекта строительства "Реконструкция газосборной сети...
    177074
    Торги ГК Газпром
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 09:30(GMT+03:00)
    54 279 095
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    «Газпром инвест»
    Маркетинговые исследования № 32211080503
    Выполнение работ по биологической рекультивации земельных участков, нарушенных при строительстве объектов в составе стройки «Реконструкция газопровода-перемычки между газопроводом «Челябинск-Петровск» и действующими газопроводами «Баштрансгаз» (код стройки 051-2001408) (для субъектов малого и среднего предпринимательства) № 01439
    Выполнение работ по биологической рекультивации земельных участков, нарушенных при...
    177069
    Торги ГК Газпром
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.03.2022 09:00(GMT+03:00)
    4 899 719
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    «Газпром инвест»
    Маркетинговые исследования № 32211080376
    Выполнение работ по биологической рекультивации земельных участков, нарушенных при строительстве объектов в составе стройки «Реконструкция ГРС Мужукай» (код стройки 051-2002941) (для субъектов малого и среднего предпринимательства) № 01059
    Выполнение работ по биологической рекультивации земельных участков, нарушенных при...
    177068
    Торги ГК Газпром
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.03.2022 09:00(GMT+03:00)
    973 106
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    «Газпром инвест»
    Маркетинговые исследования № 32211080169
    Выполнение работ по биологической рекультивации земельных участков, нарушенных при строительстве объектов в составе стройки «Реконструкция ГРС «Кокрек» (код стройки 051-2002940) (для субъектов малого и среднего предпринимательства) № 01060
    Выполнение работ по биологической рекультивации земельных участков, нарушенных при...
    177067
    Торги ГК Газпром
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.03.2022 09:00(GMT+03:00)
    861 330
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    «Газпром инвест»
    Маркетинговые исследования № 32211079920
    Выполнение работ по биологической рекультивации земель, нарушенных при строительстве объекта «ГРС-7 г. Саратов» (для субъектов малого и среднего предпринимательства) № 01041
    Выполнение работ по биологической рекультивации земель, нарушенных при строительстве объекта...
    177065
    Торги ГК Газпром
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.03.2022 09:00(GMT+03:00)
    2 317 134
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    ПАО Газпром
    Конкурентный отбор № 32211080838
    Поставка присадки цетаноповышающей к дизельному топливу для Астраханского газоперерабатывающего завода ООО «Газпром переработка» для нужд ООО "Газпром комплектация" (№ 22/4.3/0005022/ГПК)
    Поставка присадки цетаноповышающей к дизельному топливу для Астраханского...
    177073
    Торги ГК Газпром
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    08.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    264 600 003
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить