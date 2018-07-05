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Номер извещения
31806595668
Уникальный номер закупки
18/4.2/0036742/ТГСПб
Наименование закупки
Поставка сопутствующих МТР для объектов КР 2019 с применением КМЧ для нужд ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» в 2018 году (0056/18/4.2/0036742/ТГСПб/ЗП/ГОС/Э/09.06.2018) Закупка только у СМСП.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
09.06.2018 15:26
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
141112, Российская Федерация, Московская область, ГОРОД ЩЕЛКОВО/РАЙОН ЩЕЛКОВСКИЙ, УЛИЦА МОСКОВСКАЯ, ДОМ 1/ПОМЕЩЕНИЕ 98
Почтовый адрес
141112, Российская Федерация, Московская область, ГОРОД ЩЕЛКОВО/РАЙОН ЩЕЛКОВСКИЙ, УЛИЦА МОСКОВСКАЯ, ДОМ 1/ПОМЕЩЕНИЕ 98
Контактный телефон
+7 499 580-45-06
Факс
+7 499 580-45-80
Адрес электронной почты
tender@gcr.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Захаркина Ольга Викторовна
Место рассмотрения предложений
г. Санкт-Петербург
Закупки и тендеры Услуги по оптовой торговле, кроме оптовой торговли автотранспортными средствами и мотоциклами
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Поставка сопутствующих МТР для объектов КР 2019 с применением КМЧ для нужд ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» в 2018 году
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
05.07.2018 09:00 GMT +305.07.2018 09:0005.07.2018 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806595668Дата и время окончания срока приема заявок Поставка сопутствующих МТР для объектов КР 2019 с применением КМЧ для нужд ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» в 2018 годуг. Санкт-Петербург
Дата и время вскрытия заявок
05.07.2018 09:1005.07.2018 09:1005.07.2018 09:10Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31806595668Дата и время вскрытия заявок Поставка сопутствующих МТР для объектов КР 2019 с применением КМЧ для нужд ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» в 2018 годуг. Санкт-Петербург
Подведение итогов не позднее
11.07.2018 15:0011.07.2018 15:0011.07.2018 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806595668Подведение итогов не позднее Поставка сопутствующих МТР для объектов КР 2019 с применением КМЧ для нужд ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» в 2018 годуг. Санкт-Петербург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка сопутствующих МТР для объектов КР 2019 с применением КМЧ для нужд ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» в 2018 году
Начальная цена
15 584 327,78
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
«Газпром трансгаз Санкт-Петербург»
Все закупки и тендеры «Газпром трансгаз Санкт-Петербург»
Адрес местонахождения
196128, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Варшавская, дом 3, корпус 2
196128, Российская Федерация, 78, Санкт-Петербург, ул. Варшавская, д.3, к.2, литера Б, вн.тер. г. муниципальный округ Московская застава
26.51
46
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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Кол-во: 0.86
Кол-во: 0.027
Кол-во: 0.14
Кол-во: 0.12
Кол-во: 0.01
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