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    Главная / Торги / Поставка сопутствующих МТР для объектов КР 2019 с применением КМЧ для нужд ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» в 2018 году (0056/18/4.2/0036742/ТГСПб/ЗП/ГОС/Э/09.06.2018) Закупка только у СМСП.

    Поставка сопутствующих МТР для объектов КР 2019 с применением КМЧ для нужд ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» в 2018 году (0056/18/4.2/0036742/ТГСПб/ЗП/ГОС/Э/09.06.2018) Закупка только у СМСП.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь05.07.2018 09:0005.07.2018 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806595668Дата и время окончания срока приема заявок Поставка сопутствующих МТР для объектов КР 2019 с применением КМЧ для нужд ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» в 2018 годуг. Санкт-ПетербургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    31806595668

    Уникальный номер закупки

    18/4.2/0036742/ТГСПб

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка сопутствующих МТР для объектов КР 2019 с применением КМЧ для нужд ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» в 2018 году (0056/18/4.2/0036742/ТГСПб/ЗП/ГОС/Э/09.06.2018) Закупка только у СМСП.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    09.06.2018 15:26

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ДЗП 36742.zip

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Участникам от 29.06.18.doc

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью Газпром центрремонт
    Все закупки и тендеры ООО Газпром центрремонт

    Юридический адрес

    141112, Российская Федерация, Московская область, ГОРОД ЩЕЛКОВО/РАЙОН ЩЕЛКОВСКИЙ, УЛИЦА МОСКОВСКАЯ, ДОМ 1/ПОМЕЩЕНИЕ 98

    Почтовый адрес

    141112, Российская Федерация, Московская область, ГОРОД ЩЕЛКОВО/РАЙОН ЩЕЛКОВСКИЙ, УЛИЦА МОСКОВСКАЯ, ДОМ 1/ПОМЕЩЕНИЕ 98

    Контактный телефон

    +7 499 580-45-06

    Факс

    +7 499 580-45-80

    Адрес электронной почты

    tender@gcr.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Захаркина Ольга Викторовна

    Место рассмотрения предложений

    г. Санкт-Петербург

    Закупки и тендеры Услуги по оптовой торговле, кроме оптовой торговли автотранспортными средствами и мотоциклами

    Ключевые слова:

    ремонт

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка сопутствующих МТР для объектов КР 2019 с применением КМЧ для нужд ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» в 2018 году

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    05.07.2018 09:00 GMT +305.07.2018 09:0005.07.2018 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806595668Дата и время окончания срока приема заявок Поставка сопутствующих МТР для объектов КР 2019 с применением КМЧ для нужд ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» в 2018 годуг. Санкт-Петербург

    Дата и время вскрытия заявок

    05.07.2018 09:1005.07.2018 09:1005.07.2018 09:10Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31806595668Дата и время вскрытия заявок Поставка сопутствующих МТР для объектов КР 2019 с применением КМЧ для нужд ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» в 2018 годуг. Санкт-Петербург

    Подведение итогов не позднее

    11.07.2018 15:0011.07.2018 15:0011.07.2018 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806595668Подведение итогов не позднее Поставка сопутствующих МТР для объектов КР 2019 с применением КМЧ для нужд ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» в 2018 годуг. Санкт-Петербург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    11.07.201811.07.2018 15:0011.07.2018 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806595668Подведение итогов не позднее Поставка сопутствующих МТР для объектов КР 2019 с применением КМЧ для нужд ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» в 2018 годуг. Санкт-Петербург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка сопутствующих МТР для объектов КР 2019 с применением КМЧ для нужд ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» в 2018 году

    Начальная цена

    15 584 327,78

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    «Газпром трансгаз Санкт-Петербург»
    Все закупки и тендеры «Газпром трансгаз Санкт-Петербург»

    Адрес местонахождения

    196128, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Варшавская, дом 3, корпус 2

    196128, Российская Федерация, 78, Санкт-Петербург, ул. Варшавская, д.3, к.2, литера Б, вн.тер. г. муниципальный округ Московская застава

    Классификатор ОКПД2

    26.51

    Оборудование для измерения, испытаний и навигации

    Классификатор ОКВЭД2

    46

    Торговля оптовая, кроме оптовой торговли автотранспортными средствами и мотоциклами

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Термопреобразователь корабельный"

    Кол-во: 2

    "Позиция 2"

    "Термопреобразователь сопротивления"

    Кол-во: 6

    "Позиция 3"

    "Термопреобразователь сопротивления"

    Кол-во: 24

    "Позиция 4"

    "Сигнализатор давления"

    Кол-во: 3

    "Позиция 5"

    "Манометр"

    Кол-во: 9

    "Позиция 6"

    "Манометр"

    Кол-во: 12

    "Позиция 7"

    "Манометр"

    Кол-во: 6

    "Позиция 8"

    "Манометр"

    Кол-во: 3

    "Позиция 9"

    "Узел"

    Кол-во: 7

    "Позиция 10"

    "Узел управления"

    Кол-во: 3

    "Позиция 11"

    "Коробка"

    Кол-во: 3

    "Позиция 12"

    "Выключатель"

    Кол-во: 9

    "Позиция 13"

    "Коробка"

    Кол-во: 5

    "Позиция 14"

    "Термопреобразователь сопротивления"

    Кол-во: 9

    "Позиция 15"

    "Пластина соединительная"

    Кол-во: 260

    "Позиция 16"

    "Консоль потолочная"

    Кол-во: 60

    "Позиция 17"

    "Консоль В"

    Кол-во: 57

    "Позиция 18"

    "Угол вертикальный"

    Кол-во: 1

    "Позиция 19"

    "Ответвитель вертикальный"

    Кол-во: 6

    "Позиция 20"

    "Ответвитель вертикальный"

    Кол-во: 5

    "Позиция 21"

    "Металлорукав"

    Кол-во: 60

    "Позиция 22"

    "Провод"

    Кол-во: 0

    "Позиция 23"

    "Преобразователь давления корабельный"

    Кол-во: 2

    "Позиция 24"

    "Преобразователь давления корабельный"

    Кол-во: 4

    "Позиция 25"

    "Преобразователь давления корабельный"

    Кол-во: 8

    "Позиция 26"

    "Кабель оптический"

    Кол-во: 0

    "Позиция 27"

    "Накладка CGC для крышки 200 цинк-ламель"

    Кол-во: 65

    "Позиция 28"

    "Пластина заземления PTCE"

    Кол-во: 112

    "Позиция 29"

    "Крышка"

    Кол-во: 1

    "Позиция 30"

    "Крышка"

    Кол-во: 6

    "Позиция 31"

    "Крышка"

    Кол-во: 2

    "Позиция 32"

    "Крышка"

    Кол-во: 12

    "Позиция 33"

    "Ответвитель горизонтальный"

    Кол-во: 2

    "Позиция 34"

    "Угол горизонтальный"

    Кол-во: 12

    "Позиция 35"

    "Металлорукав"

    Кол-во: 20

    "Позиция 36"

    "Кабель"

    Кол-во: 0

    "Позиция 37"

    "Бирка"

    Кол-во: 1

    "Позиция 38"

    "Кабель"

    Кол-во: 2

    "Позиция 39"

    "Преобразователь давления корабельный"

    Кол-во: 10

    "Позиция 40"

    "Наконечник"

    Кол-во: 100

    "Позиция 41"

    "Гильза термоусаживаемая"

    Кол-во: 5

    "Позиция 42"

    "Адаптер"

    Кол-во: 100

    "Позиция 43"

    "Шнур оптический соединительный"

    Кол-во: 1

    "Позиция 44"

    "Шнур оптический соединительный"

    Кол-во: 5

    "Позиция 45"

    "Винт для электрического соединения"

    Кол-во: 1

    "Позиция 46"

    "Гайка с насечкой"

    Кол-во: 10

    "Позиция 47"

    "Винт с крестообразным шлицем"

    Кол-во: 10

    "Позиция 48"

    "Кабель"

    Кол-во: 1

    "Позиция 49"

    "Анкер со шпилькой"

    Кол-во: 125

    "Позиция 50"

    "Уголок опорный FR на H100 цинк-ламель"

    Кол-во: 20

    "Позиция 51"

    "Заглушка сборная"

    Кол-во: 10

    "Позиция 52"

    "Пластина соединительная"

    Кол-во: 8

    "Позиция 53"

    "Гильза защитная"

    Кол-во: 2

    "Позиция 54"

    "Выключатель автоматический"

    Кол-во: 4

    "Позиция 55"

    "Узел"

    Кол-во: 15

    "Позиция 56"

    "Коробка"

    Кол-во: 6

    "Позиция 57"

    "Выключатель автоматический"

    Кол-во: 8

    "Позиция 58"

    "Скоба"

    Кол-во: 24

    "Позиция 59"

    "Блок управления шаговым двигателем дозатора газа"

    Кол-во: 1

    "Позиция 60"

    "Преобразователь давления корабельный"

    Кол-во: 6

    "Позиция 61"

    "Преобразователь давления корабельный"

    Кол-во: 14

    "Позиция 62"

    "Сигнализатор давления"

    Кол-во: 1

    "Позиция 63"

    "Термопреобразователь сопротивления"

    Кол-во: 8

    "Позиция 64"

    "Гильза защитная"

    Кол-во: 5

    "Позиция 65"

    "Термопреобразователь сопротивления"

    Кол-во: 5

    "Позиция 66"

    "Гильза защитная"

    Кол-во: 1

    "Позиция 67"

    "Блок клапанный"

    Кол-во: 18

    "Позиция 68"

    "Манометр"

    Кол-во: 2

    "Позиция 69"

    "Провод"

    Кол-во: 0.43

    "Позиция 70"

    "Кабель"

    Кол-во: 0.06

    "Позиция 71"

    "Кабель"

    Кол-во: 0.2

    "Позиция 72"

    "Кабель оптический"

    Кол-во: 0.151

    "Позиция 73"

    "Кабель оптический"

    Кол-во: 0.164

    "Позиция 74"

    "Кабель"

    Кол-во: 0.04

    "Позиция 75"

    "Кабель"

    Кол-во: 1.5

    "Позиция 76"

    "Кабель"

    Кол-во: 0.1

    "Позиция 77"

    "Кабель"

    Кол-во: 0.033

    "Позиция 78"

    "Провод"

    Кол-во: 0.5

    "Позиция 79"

    "Кабель"

    Кол-во: 0.83

    "Позиция 80"

    "Кабель"

    Кол-во: 0.339

    "Позиция 81"

    "Кабель"

    Кол-во: 0.12

    "Позиция 82"

    "Кабель"

    Кол-во: 0.432

    "Позиция 83"

    "Провод"

    Кол-во: 0.1

    "Позиция 84"

    "Кабель"

    Кол-во: 0.11

    "Позиция 85"

    "Кабель"

    Кол-во: 0.15

    "Позиция 86"

    "Кабель"

    Кол-во: 0.75

    "Позиция 87"

    "Провод"

    Кол-во: 0.026

    "Позиция 88"

    "Провод"

    Кол-во: 0.066

    "Позиция 89"

    "Провод"

    Кол-во: 0.048

    "Позиция 90"

    "Кабель"

    Кол-во: 0.124

    "Позиция 91"

    "Кабель"

    Кол-во: 0.005

    "Позиция 92"

    "Кабель"

    Кол-во: 0.03

    "Позиция 93"

    "Кабель"

    Кол-во: 1.72

    "Позиция 94"

    "Кабель"

    Кол-во: 0.058

    "Позиция 95"

    "Кабель"

    Кол-во: 0.056

    "Позиция 96"

    "Кабель"

    Кол-во: 0.036

    "Позиция 97"

    "Кабель"

    Кол-во: 0.108

    "Позиция 98"

    "Кабель"

    Кол-во: 0.86

    "Позиция 99"

    "Кабель"

    Кол-во: 0.027

    "Позиция 100"

    "Кабель"

    Кол-во: 0.14

    "Позиция 101"

    "Провод"

    Кол-во: 0.12

    "Позиция 102"

    "Кабель"

    Кол-во: 0.01

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    Выполнение работ по биологической рекультивации земельных участков, нарушенных при строительстве объектов в составе стройки «Реконструкция ГРС «Кокрек» (код стройки 051-2002940) (для субъектов малого и среднего предпринимательства) № 01060
    Выполнение работ по биологической рекультивации земельных участков, нарушенных при...
    177067
    Торги ГК Газпром
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    02.03.2022 09:00(GMT+03:00)
    861 330
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    «Газпром инвест»
    Маркетинговые исследования № 32211079920
    Выполнение работ по биологической рекультивации земель, нарушенных при строительстве объекта «ГРС-7 г. Саратов» (для субъектов малого и среднего предпринимательства) № 01041
    Выполнение работ по биологической рекультивации земель, нарушенных при строительстве объекта...
    177065
    Торги ГК Газпром
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    02.03.2022 09:00(GMT+03:00)
    2 317 134
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    ПАО Газпром
    Конкурентный отбор № 32211080838
    Поставка присадки цетаноповышающей к дизельному топливу для Астраханского газоперерабатывающего завода ООО «Газпром переработка» для нужд ООО "Газпром комплектация" (№ 22/4.3/0005022/ГПК)
    Поставка присадки цетаноповышающей к дизельному топливу для Астраханского...
    177073
    Торги ГК Газпром
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    08.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    264 600 003
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
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