Поставка приборов и оборудования КИПиА, кабельно - проводниковой продукции, запасных частей и расходных материалов для оборудования связи, оргтехники, компьютерной техники для подразделений ЯНАО ООО «Газпром добыча Ноябрьск» в 2018 году

Дата и время вскрытия заявок

Дата и время окончания срока приема заявок

Поставка приборов и оборудования КИПиА, кабельно - проводниковой продукции, запасных частей и расходных материалов для оборудования связи, оргтехники, компьютерной техники для подразделений ЯНАО ООО «Газпром добыча Ноябрьск» в 2018 году

Цена договора и требования к обеспечению

* Если это является обязательным условием

Перечень товаров, работ, услуг

"Позиция 1" "Измеритель-регулятор микропроцессорный одноканальный ОВЕН ТРМ1-Щ1.У.Р с универсальным входом выходом электромагнитное реле 8А 250В 50Гц щитового монтажа размерами 96х96х65мм степени защиты IP54 напряжением питания 90-245В частотой 47-63Гц потребляемо" Кол-во: 5

"Позиция 2" "Преобразователь измерительный уровня буйковый Сапфир-22Р-ДУ-Ех-2640-02-У2(-50+80)-0,5/600-1150-42-1000" Кол-во: 1

"Позиция 3" "Термопреобразователь ТСПУ Метран-276-05-Exia-Pt100-200/120-0,25-Н10-(-50+150)-4/20-Т5-У1.1(-45+70)-ГП" Кол-во: 5

"Позиция 4" "Датчик разности давлений Метран-150CD3(5-250кПа)-2-2-1-1-L3-A-M5-EM-D5-5-B1-C1-K14" Кол-во: 3

"Позиция 5" "Датчик разности давлений Метран-150CD3 (0-0,1МПа) 2 2 1 1 L3 A M5 IM S5 C1 K01/0104 M T 3 2 F 1 1 D9 2 L4" Кол-во: 2

"Позиция 6" "Датчик осевого сдвига (ДОС) с диапазоном измерения 0,35-2,35мм, преобразователь с установочной резьбой М10х1 в металлорукаве, жгут 9м в металлорукаве, ИКЛЖ.402218.003-ПН2/ПВ1/L2" Кол-во: 1

"Позиция 7" "Преобразователь уровня буйковый Сапфир-22МП-ДУ-Ех-2620-02-У2 (-50:+80 С)-0,5/2000-42-HART-протокол" Кол-во: 2

"Позиция 8" "Сигнализатор СГГ-20Микро переносной суммы горючих газов и паров со встроенным датчиком, рабочая температура -40 -(+50)C., диапазон измерений 0-50 % НКПР, взрывозащищенный с зарядным устройством" Кол-во: 2

"Позиция 9" "Радиоповторитель интерфейсов RS-485/RS-232 С2000-РПИ исп.01" Кол-во: 4

"Позиция 10" "Гильза защитная 2001-02-М20х1,5-М20х1,5-Н10-120-25МПа" Кол-во: 60

"Позиция 11" "Газоанализатор-течеискатель взрывозащищенный переносной ФП-22" Кол-во: 4

"Позиция 12" "Регулятор давления газа РДУ 80-01 Dn 50 Pn 80 с ответными фланцеми. Класс герметичности А корпус из легированной стали" Кол-во: 1

"Позиция 13" "Сиглализатор СГГ-20Микро-02, длина кабеля 2м" Кол-во: 3

"Позиция 14" "Контроллер универсальный МИКОНТ-186 МС-701 (366.00.00.000) с передачей информации на верхний уровень с помощью интерфейса RS-485 по протоколу ModBus RTU. Аналоговый входной токовый-14шт. (4-20мА). Аналоговый входной от термопреобразователей сопротив" Кол-во: 1

"Позиция 15" "Манометр электроконтактный сигнализирующий взрывозащищенный ДМ2005Сг1Ex-У3-10МПа-1,5-V-IP40-ФРШ-М20х1,5" Кол-во: 10

"Позиция 16" "Манометр технический МП4-У-У2-400кПа-1-IP53-ФРШ-М20х1,5" Кол-во: 10

"Позиция 17" "Манометр технический МП4-У-У2-1,6МПа-1-IP53-ФРШ-М20х1,5" Кол-во: 36

"Позиция 18" "Датчик-сигнализатор давления МСТВ-0,4" Кол-во: 1

"Позиция 19" "Преобразователь измерительный уровня буйковый Сапфир-22Р-ДУ-Ех-2620-02-У2(-40+80)-0,5/2000-1150-42-1000" Кол-во: 2

"Позиция 20" "Тягонапоромер ТНМП-52-М2-(-0,125+0,125)кПа-2,5-У3-IP40" Кол-во: 10

"Позиция 21" "Прибор приемно-контрольный (адресный расширитель шлейфов) охранно-пожарный ППКОП 01121-20-1 Сигнал-20П SMD АЦДР.425533.001-01 с монтажной площадкой под Touch Memory черная со светодиодом Считыватель-2 (исполнение 01)" Кол-во: 5

"Позиция 22" "Теплоэнергоконтроллер ТЭКОН-19-06М А-98 с блоком питания БП-63-00, адаптер удаленного доступа А-98" Кол-во: 1

"Позиция 23" "Манометр виброустойчивый ДМ8008-ВУ-У2-4МПа-1,5-IP54-РШ-М20х1,5" Кол-во: 15

"Позиция 24" "Мановакуумметр виброустойчивый ДА8008-ВУф-У2-(-0,1+0,3)МПа-1,5-IP54-РШ-М20х1,5" Кол-во: 5

"Позиция 25" "Манометр технический МП4-Уф-У2-2,5МПа-1,5-IP40-РШ-М20х1,5" Кол-во: 10

"Позиция 26" "Манометр технический МП4-У-У2-6МПа-1-IP53-ФРШ-М20х1,5" Кол-во: 100

"Позиция 27" "Датчик избыточного давления Метран-150TG4(0...10МПа) 2G 2 1 A M5 IM 2F 5 B1 K12 РА" Кол-во: 7

"Позиция 28" "Манометр технический МП4-У-У2-160кПа-1-IP53-ФРШ-М20х1,5" Кол-во: 10

"Позиция 29" "Сигнализатор стационарный СТМ-30-54" Кол-во: 5

"Позиция 30" "Газоанализатор СГОЭС (пропан)" Кол-во: 2

"Позиция 31" "Индикатор МИДА-ИЦ-202-Ex-DIN" Кол-во: 5

"Позиция 32" "Преобразователь температуры Метран-286-02-Exia-1-400/120-Н10-(-50+500)-Т5-У1.1(-50+85)-ГП" Кол-во: 2

"Позиция 33" "Манометр технический МП4-У-У2-16МПа-1-IP53-ФРШ-М20х1,5" Кол-во: 15

"Позиция 34" "Датчик избыточного давления Метран-150TG4(0-10МПа)-2G-2-1-A-M5-IM-2F-5-B1-K12-PA" Кол-во: 6

"Позиция 35" "Манометр виброустойчивый ДМ8008-ВУ-У2-1МПа-1,5-IP54-РШ-М20х1,5" Кол-во: 17

"Позиция 36" "Гильза защитная 2001-03-М20х1,5-М20х1,5-Н10-80-25МПа" Кол-во: 25

"Позиция 37" "Термопреобразователь ТСП 319М.03-Pt100-B-3-5/20-1600-О-Ксп-К" Кол-во: 18

"Позиция 38" "Преобразователь уровня Сапфир 22МП-ДУ-ВН-2640-02-У2-05-400-1000-42" Кол-во: 2

"Позиция 39" "Термометр контактный ТК-5.08 с функцией измерения относительной влажности (взрывозащищенный) Диапазон измеряемых температур, С: 100...+1800 (в зависимости от подключаемого зонда) Диапазон измерения относительной влажности, % 3... 97 Цена единицы млад" Кол-во: 1

"Позиция 40" "Термопреобразователь ТСМУ Метран-274-02-100М-120/120-0,5-Н10-(-50+50)-4/20-У1.1(-45+70)-ГП" Кол-во: 6

"Позиция 41" "Манометр технический МП4-У-У2-600кПа-1-IP53-ФРШ-М20х1,5" Кол-во: 60

"Позиция 42" "Датчик виброперемещения ИКЛЖ.402248.003-ПН7/2ПВ1/2L3" Кол-во: 1

"Позиция 43" "Измеритель-регулятор микропроцессорный 2ТРМ1-Щ1.У.РР" Кол-во: 5

"Позиция 44" "Сигнализатор стационарный СТМ-30-10" Кол-во: 8

"Позиция 45" "Гильза защитная 2001-02-М20х1,5-М20х1,5-Н10-100-25МПа" Кол-во: 30

"Позиция 46" "Адгезиметр СМ-1 механический прибор для определения адгезии, когезии и смешанного вида разрушений изоляционного покрытия трубопроводов на битумной основе" Кол-во: 1

"Позиция 47" "Денситометр цифровой ДД 5005-220 с ручным зондом для измерений диффузных оптических плотностей черно-белых фотоматериалов на прозрачной подложке, в составе: ручной зонд,измерительный блок, сетевой адаптер; диапазон измерений визуальной диффузной опти" Кол-во: 2

"Позиция 48" "Преобразователь измерительный ЭЛЕМЕР-БРИЗ-420-Ех-К2-12-А-ГП, обеспечение искробезопасности датчиков с токовым выходным сигналом 4-20мА, два аналоговых входных и выходных сигнала, код класса точности А, уровень взрывозащиты ExiaIIC, питание 18...42В, " Кол-во: 2

"Позиция 49" "Манометр технический МП4-У-У2-2,5МПа-1-IP53-ФРШ-М20х1,5" Кол-во: 30

"Позиция 50" "Манометр технический МП4-У-У2-10МПа-1-IP53-ФРШ-М20х1,5" Кол-во: 100

"Позиция 51" "Термопреобразователь Овен ДТС 125-50М.B2.60" Кол-во: 16

"Позиция 52" "Преобразователь температуры Метран-286-02-Exia-1-200/120-Н10-(-50+300)-Т5-У1.1(-50+85)-ГП" Кол-во: 6

"Позиция 53" "Термопреобразователь Метран-2700-(-50+180)-0,25-4/20-100М-A02-200-120-Н10-0ExiaIICT5X-А2-Н-У1.1(-40+75)-ГП" Кол-во: 6

"Позиция 54" "Датчик избыточного давления Метран-150TG3 (0-0,4МПа) 2G 2 1 A KM 2F 2 B4 K12 LT" Кол-во: 4

"Позиция 55" "Вольтметр универсальный цифровой В7-38М, диапазоны измерений величин: 10мкВ - 1000В, 10мкА - 10А, 0,01Ом - 30МОм, 300Гц - 300кГц, 10пФ - 200мкФ" Кол-во: 1

"Позиция 56" "Сигнализатор звуковой ВС-3-ГС-24В" Кол-во: 2

"Позиция 57" "Газоанализатор ПГА-300, сенсор на CH4(метан), датчик ДГЭ на О2(кислород)" Кол-во: 5

"Позиция 58" "Термопреобразователь ТСП 012.60-Exd(F3)-Pt100-B-3-1-320-8-Н-М20х1,5-1-К-К" Кол-во: 3

"Позиция 59" "Термометр биметаллический термобаллон осевой ТБ-2-(0+120)-1-125-6-М20х1,5 З/Г-М20х1,5, P=6,3МПа" Кол-во: 10

"Позиция 60" "Адгезиметр механический АМЦ-1 контролирует степень адгезии различных лакокрасочных и других покрытий" Кол-во: 1

"Позиция 61" "Фотовал LJ 5000/5100" Кол-во: 20

"Позиция 62" "Головка печатающая С4813А" Кол-во: 4

"Позиция 63" "Фотобарабан НР СВ386А желтый для НР CLJ CM6030/CM6040/CP6015" Кол-во: 4

"Позиция 64" "Комплект ремонтный МК-6315 TASKalfa 3500i/3501i/4550ci/5500i" Кол-во: 2

"Позиция 65" "Фотовал LJ 1320/1160/P2015" Кол-во: 20

"Позиция 66" "Головка печатающая С4822А" Кол-во: 2

"Позиция 67" "Головка печатающая С4820А" Кол-во: 2

"Позиция 68" "Головка печатающая С9384А" Кол-во: 6

"Позиция 69" "Газоанализатор СГОЭС (метанол)" Кол-во: 2

"Позиция 70" "ПРОВОД РКГМ 0,75" Кол-во: 0

"Позиция 71" "Комплект ремонтный MK-1130" Кол-во: 5

"Позиция 72" "Головка печатающая С4812А" Кол-во: 4

"Позиция 73" "Фотовал LJ 5200/M5025/5035" Кол-во: 20

"Позиция 74" "Кабель UTP 4 х 2 (305 м) Кат.5e многожильный" Кол-во: 3

"Позиция 75" "Многоканальный измеритель температуры МИТ 8.10М1" Кол-во: 1

"Позиция 76" "Термоманометр ТМТБ-3-1-Р-1-(0+120)-1МПа-G1/2-2,5" Кол-во: 15

"Позиция 77" "Пирометр Кельвин Компакт 1000" Кол-во: 1

"Позиция 78" "Магазин сопротивления Р4834 М1" Кол-во: 4

"Позиция 79" "Термопреобразователь ТСПУ-205-Ex-М-3-АГ-10-С-(t1070-С3)-Pt100-(0+300)-320-10-0,25-ГП" Кол-во: 4

"Позиция 80" "Термопреобразователь ТСПУ-205-Ex-М-3-АГ-10-С-(t1070-С3)-Pt100-(0+500)-320-10-0,25-ГП" Кол-во: 2

"Позиция 81" "Манометр технический МП4-Уф-У2-1МПа-1,5-IP54-РШ-М20х1,5" Кол-во: 15

"Позиция 82" "Манометр технический МП4-Уф-У2-6МПа-1,5-IP40-РШ-М20х1,5" Кол-во: 15

"Позиция 83" "Датчик-реле контроля пламени газовых горелок ультрафиолетовый Парус-002УФ-2/220 с разъемом типа 2РМ22, напряжение питания 220В/50Гц, исполнение IP 65" Кол-во: 2

"Позиция 84" "Измеритель-регулятор технологический ИРТ 5920Н-цветопеременный-ПВИ(4...20мА)- ГП-ТУ" Кол-во: 2

"Позиция 85" "Преобразователь измерительный уровня буйковый Сапфир-22МП1-ДУ-Ех-2640-02-У2(-50...+80С)-0,25/600-42-1000-HART" Кол-во: 2

"Позиция 86" "Счетчик газа турбинный СГ16МТ-250" Кол-во: 2

"Позиция 87" "Датчик разности давления Метран-150CD4(0-0,4МПа)-2-2-1-1-L3-A-HR7-KM-S5-K02 /0104-M-W-3-2-C-1-1" Кол-во: 3

"Позиция 88" "Манометр технический МП4-У-У2-1МПа-1-IP53-ФРШ-М20х1,5" Кол-во: 50

"Позиция 89" "Термопреобразователь ТСПУ Метран-276-05-Exia-Pt100-250/120-0,25-Н10-(-50+50)-4/20-Т5-У1.1(-45+70)-ГП" Кол-во: 3

"Позиция 90" "Сигнализатор уровня жидкости СУ-1С без обогрева рабочей зоны, для пониженных температур, монтажная длина 400мм, без фланца" Кол-во: 2

"Позиция 91" "Термометр сигнализирующий газовый ТГП-160Сг-УХЛ2-(-50+150)-1,5-4-160" Кол-во: 2

"Позиция 92" "Термометр биметаллический термобаллон радиальный ТБ-2Р-(-50+100)-1-80-10-М20х1,5" Кол-во: 5

"Позиция 93" "Термопреобразователь ТСМ 0193-01-80мм-100М-B-схема2-12Х18Н10Т-C4" Кол-во: 12

"Позиция 94" "Преобразователь температуры Метран-286-02-Exia-1-250/120-Н10-(-50+200)-Т5-У1.1-ГП" Кол-во: 2

"Позиция 95" "Термопреобразователь ТСМУ 014.51-Exd-4/20-(-50+100)-0,25-2-320-10-Н-М20х1,5-1-К-К" Кол-во: 6

"Позиция 96" "Термопреобразователь ТСП 012.60-Exd(F3)-Pt100-B-3-1-120-8-Н-М20х1,5-1-К-К" Кол-во: 30

"Позиция 97" "Мановакуумметр виброустойчивый ДА8008-ВУф-У2-(-0,1+0,9)МПа-1,5-IP54-РШ-М20х1,5" Кол-во: 16

"Позиция 98" "Датчик-сигнализатор давления МСТВ-0,2" Кол-во: 1

"Позиция 99" "ЭМАЛЬПРОВОД ПЭТВ-2 0.710" Кол-во: 40

"Позиция 100" "Провод 3х2,5" Кол-во: 0

"Позиция 101" "Кабель ВВГнг(А) 3х2,5-0,66" Кол-во: 3

"Позиция 102" "ЭМАЛЬПРОВОД ПЭТВ-2 0.600" Кол-во: 40

"Позиция 103" "ЭМАЛЬПРОВОД ПЭТВ-2 0.560" Кол-во: 40

"Позиция 104" "ЭМАЛЬПРОВОД ПЭТВ-2 0.425" Кол-во: 20

"Позиция 105" "Кабель ВБШв 5х16-0,66" Кол-во: 0

"Позиция 106" "ЭМАЛЬПРОВОД ПЭТВ-2 0.630" Кол-во: 40

"Позиция 107" "ЭМАЛЬПРОВОД ПЭТВ-2 0.690" Кол-во: 20

"Позиция 108" "ПРОВОД ПЭТВ-2 0.53" Кол-во: 20

"Позиция 109" "ЭМАЛЬПРОВОД ПЭТВ-2 1.400" Кол-во: 20

"Позиция 110" "ЭМАЛЬПРОВОД ПЭТВ-2 1.320" Кол-во: 20

"Позиция 111" "Кабель ВВГнг(А)-ХЛ 3х1,5-0,66" Кол-во: 3

"Позиция 112" "КАБЕЛЬ КГ-ХЛ 4х4" Кол-во: 0

"Позиция 113" "КАБЕЛЬ КГ-ХЛ 3х2,5" Кол-во: 0

"Позиция 114" "КАБЕЛЬ КГ-ХЛ 1х25-660" Кол-во: 0

"Позиция 115" "КАБЕЛЬ КГ-ХЛ 1х16-660" Кол-во: 0

"Позиция 116" "КАБЕЛЬ РПШ 7х1.5" Кол-во: 0

"Позиция 117" "Лента саморегулирующая нагревательная 45ВТС-ВТ" Кол-во: 75

"Позиция 118" "КАБЕЛЬ КГ-ХЛ 4х2,5" Кол-во: 0

"Позиция 119" "КАБЕЛЬ КВВБГ 14х1.5" Кол-во: 0

"Позиция 120" "КАБЕЛЬ КВВГ 14х1.5" Кол-во: 0

"Позиция 121" "КАБЕЛЬ АВВГ 4х4" Кол-во: 0

"Позиция 122" "ЭМАЛЬПРОВОД ПЭТВ-2 0.500" Кол-во: 20

"Позиция 123" "ПРОВОД ПВС 3x1,5 ГОСТ 6323-79" Кол-во: 0

"Позиция 124" "Кабель ParLan U/UTP Cat5e 4х2х0,52 PVC/PE" Кол-во: 5

"Позиция 125" "ПРОВОД МГ 6" Кол-во: 0

"Позиция 126" "КАБЕЛЬ АВВГ 4х10" Кол-во: 0

"Позиция 127" "ПРОВОД РКГМ 1" Кол-во: 0

"Позиция 128" "ЭМАЛЬПРОВОД ПЭТВ-2 0.750" Кол-во: 40

"Позиция 129" "ПРОВОД ПЭТВ-2 1.25" Кол-во: 60

"Позиция 130" "ЭМАЛЬПРОВОД ПЭТВ-2 1.120" Кол-во: 60

"Позиция 131" "ПРОВОД ПЭТВ-2 1.08" Кол-во: 60

"Позиция 132" "ЭМАЛЬПРОВОД ПЭТВ-2 1.060" Кол-во: 59

"Позиция 133" "ЭМАЛЬПРОВОД ПЭТВ-2 1.000" Кол-во: 60

"Позиция 134" "Кабель ВВГнг(А)-ХЛ 3х4-0,66" Кол-во: 1

"Позиция 135" "КАБЕЛЬ ВБбШв 4х10" Кол-во: 0

"Позиция 136" "Провод ПуГВ 1х4 ГОСТ Р 53768-2010" Кол-во: 0

"Позиция 137" "Кабель волоконно-оптический ОКЛК-01-8-10/125-7,0" Кол-во: 1

"Позиция 138" "КАБЕЛЬ КГ-ХЛ 3х1,5" Кол-во: 0

"Позиция 139" "ЭМАЛЬПРОВОД ПЭТВ-2 0.450" Кол-во: 20

"Позиция 140" "Кабель ParLan U/UTP Cat6 ZH нг(А)-HF 4х2х0,57" Кол-во: 0

"Позиция 141" "Кабель ВВГнг(А)-ХЛ 4х2,5-0,66" Кол-во: 0

"Позиция 142" "Кабель ВБШв 3х2,5-0,66" Кол-во: 0

"Позиция 143" "Кабель ВВГнг(А)-ХЛ 5х6-0,66" Кол-во: 0

"Позиция 144" "Кабель ВВГнг(А)-ХЛ 5х10-0,66" Кол-во: 0

"Позиция 145" "Кабель ВВГнг(А)-ХЛ 5х1,5-0,66" Кол-во: 0

"Позиция 146" "ЭМАЛЬПРОВОД ПЭТВ-2 0.670" Кол-во: 20

"Позиция 147" "Лента саморегулирующая нагревательная 30 ВТС2-ВР" Кол-во: 50

"Позиция 148" "Кабель ВВГнг(А)-ХЛ 3х6-0,66" Кол-во: 0

"Позиция 149" "Кабель Hyperline UTP4-C5E-SOLID-SW-OUTDOOR-40, с металлическим тросом д.1,3 мм" Кол-во: 1

"Позиция 150" "Кабель контрольный бронированный КВБбШв 14х1,5" Кол-во: 0

"Позиция 151" "Провод МГТФ 0,07" Кол-во: 1

"Позиция 152" "ЭМАЛЬПРОВОД ПЭТВ-2 0.950" Кол-во: 30

"Позиция 153" "ЭМАЛЬПРОВОД ПЭТВ-2 0.900" Кол-во: 50

"Позиция 154" "ЭМАЛЬПРОВОД ПЭТВ-2 0.850" Кол-во: 50

"Позиция 155" "ЭМАЛЬПРОВОД ПЭТВ-2 0.800" Кол-во: 50

"Позиция 156" "Измеритель прочности бетона ИПС-МГ4.04" Кол-во: 2

"Позиция 157" "Увлажнитель воздуха Сохра М6. Воздухообмен 135м3/ч." Кол-во: 1

"Позиция 158" "Калибратор температуры ЭЛЕМЕР-КТ-200К/М1И-В-НТБ-НБ15" Кол-во: 1

"Позиция 159" "Лабораторные весы САРТОГОСМ СЕ 4202-С, II (высокого) класса точности, (0,5..4200) г" Кол-во: 1

"Позиция 160" "Нутромер микрометрический НМ 150-1400 в составе Головка микрометрическая-1; наконечник-1; набор удлинителей-1; установочная мера-1; ключ-1; футляр-1; паспорт-1." Кол-во: 2

"Позиция 161" "Термостат переливной прецизионный ТПП-1.2 (-60…+100) °С" Кол-во: 1

"Позиция 162" "Калибратор температуры ЭЛЕМЕР-КТ-500К/М1И-В-СТБ---НБ15 с дополнительным оборудованием: ТЦЭ-005/М3, ПТСВ-3-3-350. Диапазон измерений (28..500) °С, погрешность измерений "В"." Кол-во: 1

"Позиция 163" "Преобразователь давления эталонный ПДЭ-020---ДИВ-350-АО-ТУ4212-122-13282997-2014. Диапазон измерений (-100..600) кПа, класс точности АО (0,02%) (1шт)" Кол-во: 1

"Позиция 164" "Комплект образцовых нейтральных светофильтров КС-105" Кол-во: 1

"Позиция 165" "Пневматический ручной насос PV210 ( -0,9…+3 Бар)" Кол-во: 2

"Позиция 166" "Установка высоковольтная измерительная ПрофКиП УПУ-10М" Кол-во: 1

"Позиция 167" "Эталонный преобразователь давления ПДЭ-010И (–100...600 кПа) КТ 0,02" Кол-во: 1

"Позиция 168" "Шкаф вытяжной ШВ-1 для ТПП-1.0" Кол-во: 1

"Позиция 169" "Термостат переливной прецизионный ТПП-1.0 (+35…+300) °С" Кол-во: 1

"Позиция 170" "Узел закрепления в сбореRM1-4726/ RM1-4729 для HP 1522" Кол-во: 4

"Позиция 171" "Фотобарабан НР СВ387А пурпурный для НР CLJ CM6030/CM6040/CP6015" Кол-во: 4

"Позиция 172" "Комплект ремонтный MK-170 для Kyocera FS-1320/1370/P2135d" Кол-во: 2

"Позиция 173" "ПАМЯТЬ ОПЕРАТИВНАЯ DDR II PC-5300, 1Gb" Кол-во: 5

"Позиция 174" "Диск жесткий Seagate SATA III 2 Tb" Кол-во: 5

"Позиция 175" "КАРТРИДЖ C4913A № 82 ДЛЯ ПЛОТТЕРА HP 500" Кол-во: 4

"Позиция 176" "Комплект ремонтный MK-470 для автоподатчика оригиналов KYOCERA FS-6525MFP" Кол-во: 1

"Позиция 177" "Комплект ремонтный MK-3140 для автоподатчика оригиналов для ECOSYS M3540dn" Кол-во: 2

"Позиция 178" "Комплект ремонтный MK-895/896А для KYOCERA FS-C8025MFP" Кол-во: 1

"Позиция 179" "Комплект ремонтный MK-370 (автоподатчик)" Кол-во: 1

"Позиция 180" "Комплект ремонтный МК-8505В" Кол-во: 1

"Позиция 181" "ДИСК ЖЕСТКИЙ Seagate SATA 500 Gb Barracuda 7200rpm SATA II 32Mb" Кол-во: 5

"Позиция 182" "Вентилятор корпуса ПК Aerocool Dark Force 90 мм" Кол-во: 4

"Позиция 183" "Вентилятор CPU Fan DP6-9GDSB-0L-GP 95х95х30 мм" Кол-во: 4

"Позиция 184" "Модуль памяти ОЗУ Kingston DDR2 KVR400D2D4R3/4G, 4GB" Кол-во: 5

"Позиция 185" "КОМПЛЕКТ ПЕРЕНОСА ИЗОБРАЖЕНИЯ CB463A" Кол-во: 4

"Позиция 186" "Комплект ремонтный MK-895B для KYOCERA FS-C8025MFP" Кол-во: 1

"Позиция 187" "Комплект ремонтный МК-1140 FS-1135MFP" Кол-во: 7

"Позиция 188" "Узел закрепления в сборе RM1-3045 для HP 3055" Кол-во: 2

"Позиция 189" "Блок DK-170" Кол-во: 14

"Позиция 190" "КОМПЛЕКТ РОЛИКОВ CB459A" Кол-во: 4

"Позиция 191" "КАРТРИДЖ C4912A № 82 ДЛЯ ПЛОТТЕРА HP 500" Кол-во: 4

"Позиция 192" "КОМПЛЕКТ ТЕРМИЧЕСКОГО ЗАКРЕПЛЕНИЯ LJ Q3985A" Кол-во: 2

"Позиция 193" "Комплект ремонтный MK-475 для KYOCERA FS-6525MFP" Кол-во: 1

"Позиция 194" "Комплект ремонтный MK-590" Кол-во: 7

"Позиция 195" "Комплект ремонтный МК-6705А TASKalfa 8000i" Кол-во: 1

"Позиция 196" "Комплект ремонтный MK-3100 для ECOSYS M3540dn" Кол-во: 5

"Позиция 197" "Комплект ремонтный МК-895A FS-C8025MFP" Кол-во: 1

"Позиция 198" "Комплект ремонтный МК-6705С TASKalfa 8000i" Кол-во: 1

"Позиция 199" "Комплект ремонтный МК-8505с TASKalfa 4550ci/5550ci" Кол-во: 1

"Позиция 200" "Комплект ремонтный МК-8505А TASKalfa 4550ci/5550сi" Кол-во: 1

"Позиция 201" "Комплект ремонтный МК-8305В TASKalfa 3550ci" Кол-во: 2

"Позиция 202" "Комплект ремонтный МК-6305С TASKalfa 5500i" Кол-во: 1

"Позиция 203" "Комплект ремонтный МК-6305А TASKalfa 5500i" Кол-во: 2

"Позиция 204" "Головка печатающая С4811А" Кол-во: 4

"Позиция 205" "Комплект ремонтный МК-8305С TASKalfa 3550ci" Кол-во: 3

"Позиция 206" "Комплект ремонтный МК-8305А TASKalfa 3550ci" Кол-во: 2

"Позиция 207" "Фотовал LJ 4000/4050" Кол-во: 3

"Позиция 208" "Вал магнитный HP1505MDR-OS-5" Кол-во: 100

"Позиция 209" "Узел закрепления HP CB458A (печь в сборе) для принтера HP LJ CM6030/6040" Кол-во: 3

"Позиция 210" "Вал магнитный HANP LJ1010/1012/1015" Кол-во: 100

"Позиция 211" "Фотовал LJ 8100/8150" Кол-во: 20

"Позиция 212" "Фотовал LJ 1010/1012/1015" Кол-во: 20

"Позиция 213" "Фотовал LJ 2410/2420/2430/P3005" Кол-во: 5

"Позиция 214" "Головка печатающая С4823А" Кол-во: 2

"Позиция 215" "Головка печатающая С4810А" Кол-во: 4

"Позиция 216" "Головка печатающая С9383А" Кол-во: 6

"Позиция 217" "Блок питания ATX 550W hiper M550" Кол-во: 10

"Позиция 218" "Головка печатающая С4821А" Кол-во: 2

"Позиция 219" "Головка печатающая С9380А" Кол-во: 6

"Позиция 220" "Плата форматирования CB425-67907 для HP LJ 4300/4250/4350 / 4345" Кол-во: 2

"Позиция 221" "Узел переноса изображений НР С9734В для HP Color LJ 5550" Кол-во: 2

"Позиция 222" "Двигатель для сканера LJ M1522/M2727 OEM." Кол-во: 2

"Позиция 223" "Фотовал LJ P1005/1006/1505/M1120/1522" Кол-во: 100

"Позиция 224" "Фотовал LJ 2100/2200" Кол-во: 20

"Позиция 225" "Диск жесткий Seagate SATA III 1 Tb" Кол-во: 5

"Позиция 226" "Модуль памяти ОЗУ Kingston DDR3 HX318C10F х 8, 8ГБ" Кол-во: 5

"Позиция 227" "КАРТРИДЖ C4911A № 82 ДЛЯ ПЛОТТЕРА HP 500" Кол-во: 4

"Позиция 228" "Фотобарабан НР СВ385А голубой для НР CLJ CM6030/CM6040/CP6015" Кол-во: 4

"Позиция 229" "Фотобарабан НР СВ384А черный для НР CLJ CM6030/CM6040/CP6015" Кол-во: 4

"Позиция 230" "Комплект ремонтный для автоподатчика MK-470для KYOCERA FS-C8025MFP" Кол-во: 1

"Позиция 231" "Набор подачи документов CE487A" Кол-во: 4

"Позиция 232" "Преобразователь измерительный уровня буйковый Сапфир-22Р-ДУ-Ех-2640-02-У2(-50+80)-0,5/1600-1150-42-1000" Кол-во: 1

"Позиция 233" "Датчик разности давлений Метран-150CD3(0-100кПа)-2-2-1-1-L3-A-M5-IM-D5-2-K01" Кол-во: 1

"Позиция 234" "Преобразователь температуры Метран-286-02-Exia-1-100/120-Н10-(-50+300)-Т5-У1.1-ГП" Кол-во: 5

"Позиция 235" "Манометр технический МП4-У-У2-250кПа-1-IP53-ФРШ-М20х1,5" Кол-во: 25

"Позиция 236" "Провод 3х2,5" Кол-во: 0.2

"Позиция 237" "Кабель ВВГнг(А) 3х2,5-0,66" Кол-во: 3.7

"Позиция 238" "Кабель ВБШв 5х16-0,66" Кол-во: 0.16

"Позиция 239" "Кабель ВВГнг(А)-ХЛ 3х1,5-0,66" Кол-во: 3.5

"Позиция 240" "КАБЕЛЬ КГ-ХЛ 4х4" Кол-во: 0.2

"Позиция 241" "КАБЕЛЬ КГ-ХЛ 3х2,5" Кол-во: 0.6

"Позиция 242" "КАБЕЛЬ КГ-ХЛ 1х25-660" Кол-во: 0.2

"Позиция 243" "КАБЕЛЬ КГ-ХЛ 1х16-660" Кол-во: 0.25

"Позиция 244" "КАБЕЛЬ РПШ 7х1.5" Кол-во: 0.3

"Позиция 245" "КАБЕЛЬ КГ-ХЛ 4х2,5" Кол-во: 0.7

"Позиция 246" "КАБЕЛЬ КВВБГ 14х1.5" Кол-во: 0.1

"Позиция 247" "КАБЕЛЬ КВВГ 14х1.5" Кол-во: 0.1

"Позиция 248" "КАБЕЛЬ АВВГ 4х4" Кол-во: 0.2

"Позиция 249" "ПРОВОД ПВС 3x1,5 ГОСТ 6323-79" Кол-во: 0.2

"Позиция 250" "Кабель ParLan U/UTP Cat5e 4х2х0,52 PVC/PE" Кол-во: 5.185

"Позиция 251" "ПРОВОД МГ 6" Кол-во: 0.45

"Позиция 252" "КАБЕЛЬ АВВГ 4х10" Кол-во: 0.5

"Позиция 253" "ПРОВОД РКГМ 1" Кол-во: 0.53

"Позиция 254" "ПРОВОД РКГМ 0,75" Кол-во: 0.6

"Позиция 255" "ЭМАЛЬПРОВОД ПЭТВ-2 1.060" Кол-во: 59.4

"Позиция 256" "КАБЕЛЬ ВБбШв 4х10" Кол-во: 0.3

"Позиция 257" "Провод ПуГВ 1х4 ГОСТ Р 53768-2010" Кол-во: 0.5

"Позиция 258" "КАБЕЛЬ КГ-ХЛ 3х1,5" Кол-во: 0.3

"Позиция 259" "Кабель ParLan U/UTP Cat6 ZH нг(А)-HF 4х2х0,57" Кол-во: 0.305

"Позиция 260" "Кабель ВВГнг(А)-ХЛ 4х2,5-0,66" Кол-во: 0.2

"Позиция 261" "Кабель ВБШв 3х2,5-0,66" Кол-во: 0.6

"Позиция 262" "Кабель ВВГнг(А)-ХЛ 5х6-0,66" Кол-во: 0.2

"Позиция 263" "Кабель ВВГнг(А)-ХЛ 5х10-0,66" Кол-во: 0.2

"Позиция 264" "Кабель ВВГнг(А)-ХЛ 5х1,5-0,66" Кол-во: 0.5

"Позиция 265" "Кабель ВВГнг(А)-ХЛ 3х6-0,66" Кол-во: 0.3

"Позиция 266" "Кабель ВВГнг(А)-ХЛ 3х6-0,66" Кол-во: 0.7

"Позиция 267" "Кабель UTP 4 х 2 (305 м) Кат.5e многожильный" Кол-во: 3.05

"Позиция 268" "Кабель Hyperline UTP4-C5E-SOLID-SW-OUTDOOR-40, с металлическим тросом д.1,3 мм" Кол-во: 1.22