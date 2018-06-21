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    Главная / Торги / Поставка приборов и оборудования КИПиА, кабельно - проводниковой продукции, запасных частей и расходных материалов для оборудования связи, оргтехники, компьютерной техники для подразделений ЯНАО ООО «Газпром добыча Ноябрьск» в 2018 году (0056/18/4.3/0023744/ДНоябрьск /ЗП/ГОС/Э/09.06.2018) Закупка только у СМСП.

    Поставка приборов и оборудования КИПиА, кабельно - проводниковой продукции, запасных частей и расходных материалов для оборудования связи, оргтехники, компьютерной техники для подразделений ЯНАО ООО «Газпром добыча Ноябрьск» в 2018 году (0056/18/4.3/0023744/ДНоябрьск /ЗП/ГОС/Э/09.06.2018) Закупка только у СМСП.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь21.06.2018 09:0021.06.2018 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806595808Дата и время окончания срока приема заявок Поставка приборов и оборудования КИПиА, кабельно - проводниковой продукции, запасных частей и расходных материалов для оборудования связи, оргтехники, компьютерной техники для подразделений ЯНАО ООО «Газпром добыча Ноябрьск» в 2018 годуг. Санкт-ПетербургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    31806595808

    Уникальный номер закупки

    18/4.3/0023744/ДНоябрьск

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка приборов и оборудования КИПиА, кабельно - проводниковой продукции, запасных частей и расходных материалов для оборудования связи, оргтехники, компьютерной техники для подразделений ЯНАО ООО «Газпром добыча Ноябрьск» в 2018 году (0056/18/4.3/0023744/ДНоябрьск /ЗП/ГОС/Э/09.06.2018) Закупка только у СМСП.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    09.06.2018 15:44

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ДЗП 23744.zip

    Изменения в извещении

    Участникам изменения от 25.06.18.doc

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью Газпром центрремонт
    Все закупки и тендеры ООО Газпром центрремонт

    Юридический адрес

    141112, Российская Федерация, Московская область, ГОРОД ЩЕЛКОВО/РАЙОН ЩЕЛКОВСКИЙ, УЛИЦА МОСКОВСКАЯ, ДОМ 1/ПОМЕЩЕНИЕ 98

    Почтовый адрес

    141112, Российская Федерация, Московская область, ГОРОД ЩЕЛКОВО/РАЙОН ЩЕЛКОВСКИЙ, УЛИЦА МОСКОВСКАЯ, ДОМ 1/ПОМЕЩЕНИЕ 98

    Контактный телефон

    +7 499 580-45-06

    Факс

    +7 499 580-45-80

    Адрес электронной почты

    tender@gcr.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Алексеева Татьяна Александровна

    Место рассмотрения предложений

    г. Санкт-Петербург

    Закупки и тендеры Услуги по оптовой торговле машинами, производственным оборудованием, судами и летательными аппаратами за вознаграждение или на договорной основе

    Закупки и тендеры Услуги по оптовой торговле машинами, производственным оборудованием, судами и летательными аппаратами за вознаграждение или на договорной основе

    Ключевые слова:

    кабель, ремонт

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка приборов и оборудования КИПиА, кабельно - проводниковой продукции, запасных частей и расходных материалов для оборудования связи, оргтехники, компьютерной техники для подразделений ЯНАО ООО «Газпром добыча Ноябрьск» в 2018 году

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    21.06.2018 09:00 GMT +321.06.2018 09:0021.06.2018 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806595808Дата и время окончания срока приема заявок Поставка приборов и оборудования КИПиА, кабельно - проводниковой продукции, запасных частей и расходных материалов для оборудования связи, оргтехники, компьютерной техники для подразделений ЯНАО ООО «Газпром добыча Ноябрьск» в 2018 годуг. Санкт-Петербург

    Дата и время вскрытия заявок

    21.06.2018 09:1021.06.2018 09:1021.06.2018 09:10Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31806595808Дата и время вскрытия заявок Поставка приборов и оборудования КИПиА, кабельно - проводниковой продукции, запасных частей и расходных материалов для оборудования связи, оргтехники, компьютерной техники для подразделений ЯНАО ООО «Газпром добыча Ноябрьск» в 2018 годуг. Санкт-Петербург

    Подведение итогов не позднее

    04.07.2018 15:0004.07.2018 15:0004.07.2018 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806595808Подведение итогов не позднее Поставка приборов и оборудования КИПиА, кабельно - проводниковой продукции, запасных частей и расходных материалов для оборудования связи, оргтехники, компьютерной техники для подразделений ЯНАО ООО «Газпром добыча Ноябрьск» в 2018 годуг. Санкт-Петербург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    04.07.201804.07.2018 15:0004.07.2018 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806595808Подведение итогов не позднее Поставка приборов и оборудования КИПиА, кабельно - проводниковой продукции, запасных частей и расходных материалов для оборудования связи, оргтехники, компьютерной техники для подразделений ЯНАО ООО «Газпром добыча Ноябрьск» в 2018 годуг. Санкт-Петербург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка приборов и оборудования КИПиА, кабельно - проводниковой продукции, запасных частей и расходных материалов для оборудования связи, оргтехники, компьютерной техники для подразделений ЯНАО ООО «Газпром добыча Ноябрьск» в 2018 году

    Начальная цена

    23 587 261,44

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

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    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

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    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром добыча Ноябрьск"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Ноябрьск"

    Адрес местонахождения

    629806, Российская Федерация, Тюменская область, Ноябрьск, ул. Республики, 20

    Классификатор ОКПД2

    46.14.19.000

    Услуги по оптовой торговле прочими машинами и промышленным оборудованием, не включенными в другие группировки, за вознаграждение или на договорной основе

    46.69.19.190

    Услуги по оптовой торговле прочими машинами, приборами, аппаратурой и оборудованием общепромышленного и специального назначения, не включенными в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    46.14

    Деятельность агентов по оптовой торговле машинами, промышленным оборудованием, судами и летательными аппаратами

    46.14.1

    Деятельность агентов по оптовой торговле вычислительной техникой, телекоммуникационным оборудованием и прочим офисным оборудованием

    46.69.7

    Торговля оптовая измерительными приборами и оборудованием

    46.69.9

    Торговля оптовая прочими машинами, приборами, аппаратурой и оборудованием общепромышленного и специального назначения

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Измеритель-регулятор микропроцессорный одноканальный ОВЕН ТРМ1-Щ1.У.Р с универсальным входом выходом электромагнитное реле 8А 250В 50Гц щитового монтажа размерами 96х96х65мм степени защиты IP54 напряжением питания 90-245В частотой 47-63Гц потребляемо"

    Кол-во: 5

    "Позиция 2"

    "Преобразователь измерительный уровня буйковый Сапфир-22Р-ДУ-Ех-2640-02-У2(-50+80)-0,5/600-1150-42-1000"

    Кол-во: 1

    "Позиция 3"

    "Термопреобразователь ТСПУ Метран-276-05-Exia-Pt100-200/120-0,25-Н10-(-50+150)-4/20-Т5-У1.1(-45+70)-ГП"

    Кол-во: 5

    "Позиция 4"

    "Датчик разности давлений Метран-150CD3(5-250кПа)-2-2-1-1-L3-A-M5-EM-D5-5-B1-C1-K14"

    Кол-во: 3

    "Позиция 5"

    "Датчик разности давлений Метран-150CD3 (0-0,1МПа) 2 2 1 1 L3 A M5 IM S5 C1 K01/0104 M T 3 2 F 1 1 D9 2 L4"

    Кол-во: 2

    "Позиция 6"

    "Датчик осевого сдвига (ДОС) с диапазоном измерения 0,35-2,35мм, преобразователь с установочной резьбой М10х1 в металлорукаве, жгут 9м в металлорукаве, ИКЛЖ.402218.003-ПН2/ПВ1/L2"

    Кол-во: 1

    "Позиция 7"

    "Преобразователь уровня буйковый Сапфир-22МП-ДУ-Ех-2620-02-У2 (-50:+80 С)-0,5/2000-42-HART-протокол"

    Кол-во: 2

    "Позиция 8"

    "Сигнализатор СГГ-20Микро переносной суммы горючих газов и паров со встроенным датчиком, рабочая температура -40 -(+50)C., диапазон измерений 0-50 % НКПР, взрывозащищенный с зарядным устройством"

    Кол-во: 2

    "Позиция 9"

    "Радиоповторитель интерфейсов RS-485/RS-232 С2000-РПИ исп.01"

    Кол-во: 4

    "Позиция 10"

    "Гильза защитная 2001-02-М20х1,5-М20х1,5-Н10-120-25МПа"

    Кол-во: 60

    "Позиция 11"

    "Газоанализатор-течеискатель взрывозащищенный переносной ФП-22"

    Кол-во: 4

    "Позиция 12"

    "Регулятор давления газа РДУ 80-01 Dn 50 Pn 80 с ответными фланцеми. Класс герметичности А корпус из легированной стали"

    Кол-во: 1

    "Позиция 13"

    "Сиглализатор СГГ-20Микро-02, длина кабеля 2м"

    Кол-во: 3

    "Позиция 14"

    "Контроллер универсальный МИКОНТ-186 МС-701 (366.00.00.000) с передачей информации на верхний уровень с помощью интерфейса RS-485 по протоколу ModBus RTU. Аналоговый входной токовый-14шт. (4-20мА). Аналоговый входной от термопреобразователей сопротив"

    Кол-во: 1

    "Позиция 15"

    "Манометр электроконтактный сигнализирующий взрывозащищенный ДМ2005Сг1Ex-У3-10МПа-1,5-V-IP40-ФРШ-М20х1,5"

    Кол-во: 10

    "Позиция 16"

    "Манометр технический МП4-У-У2-400кПа-1-IP53-ФРШ-М20х1,5"

    Кол-во: 10

    "Позиция 17"

    "Манометр технический МП4-У-У2-1,6МПа-1-IP53-ФРШ-М20х1,5"

    Кол-во: 36

    "Позиция 18"

    "Датчик-сигнализатор давления МСТВ-0,4"

    Кол-во: 1

    "Позиция 19"

    "Преобразователь измерительный уровня буйковый Сапфир-22Р-ДУ-Ех-2620-02-У2(-40+80)-0,5/2000-1150-42-1000"

    Кол-во: 2

    "Позиция 20"

    "Тягонапоромер ТНМП-52-М2-(-0,125+0,125)кПа-2,5-У3-IP40"

    Кол-во: 10

    "Позиция 21"

    "Прибор приемно-контрольный (адресный расширитель шлейфов) охранно-пожарный ППКОП 01121-20-1 Сигнал-20П SMD АЦДР.425533.001-01 с монтажной площадкой под Touch Memory черная со светодиодом Считыватель-2 (исполнение 01)"

    Кол-во: 5

    "Позиция 22"

    "Теплоэнергоконтроллер ТЭКОН-19-06М А-98 с блоком питания БП-63-00, адаптер удаленного доступа А-98"

    Кол-во: 1

    "Позиция 23"

    "Манометр виброустойчивый ДМ8008-ВУ-У2-4МПа-1,5-IP54-РШ-М20х1,5"

    Кол-во: 15

    "Позиция 24"

    "Мановакуумметр виброустойчивый ДА8008-ВУф-У2-(-0,1+0,3)МПа-1,5-IP54-РШ-М20х1,5"

    Кол-во: 5

    "Позиция 25"

    "Манометр технический МП4-Уф-У2-2,5МПа-1,5-IP40-РШ-М20х1,5"

    Кол-во: 10

    "Позиция 26"

    "Манометр технический МП4-У-У2-6МПа-1-IP53-ФРШ-М20х1,5"

    Кол-во: 100

    "Позиция 27"

    "Датчик избыточного давления Метран-150TG4(0...10МПа) 2G 2 1 A M5 IM 2F 5 B1 K12 РА"

    Кол-во: 7

    "Позиция 28"

    "Манометр технический МП4-У-У2-160кПа-1-IP53-ФРШ-М20х1,5"

    Кол-во: 10

    "Позиция 29"

    "Сигнализатор стационарный СТМ-30-54"

    Кол-во: 5

    "Позиция 30"

    "Газоанализатор СГОЭС (пропан)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 31"

    "Индикатор МИДА-ИЦ-202-Ex-DIN"

    Кол-во: 5

    "Позиция 32"

    "Преобразователь температуры Метран-286-02-Exia-1-400/120-Н10-(-50+500)-Т5-У1.1(-50+85)-ГП"

    Кол-во: 2

    "Позиция 33"

    "Манометр технический МП4-У-У2-16МПа-1-IP53-ФРШ-М20х1,5"

    Кол-во: 15

    "Позиция 34"

    "Датчик избыточного давления Метран-150TG4(0-10МПа)-2G-2-1-A-M5-IM-2F-5-B1-K12-PA"

    Кол-во: 6

    "Позиция 35"

    "Манометр виброустойчивый ДМ8008-ВУ-У2-1МПа-1,5-IP54-РШ-М20х1,5"

    Кол-во: 17

    "Позиция 36"

    "Гильза защитная 2001-03-М20х1,5-М20х1,5-Н10-80-25МПа"

    Кол-во: 25

    "Позиция 37"

    "Термопреобразователь ТСП 319М.03-Pt100-B-3-5/20-1600-О-Ксп-К"

    Кол-во: 18

    "Позиция 38"

    "Преобразователь уровня Сапфир 22МП-ДУ-ВН-2640-02-У2-05-400-1000-42"

    Кол-во: 2

    "Позиция 39"

    "Термометр контактный ТК-5.08 с функцией измерения относительной влажности (взрывозащищенный) Диапазон измеряемых температур, С: 100...+1800 (в зависимости от подключаемого зонда) Диапазон измерения относительной влажности, % 3... 97 Цена единицы млад"

    Кол-во: 1

    "Позиция 40"

    "Термопреобразователь ТСМУ Метран-274-02-100М-120/120-0,5-Н10-(-50+50)-4/20-У1.1(-45+70)-ГП"

    Кол-во: 6

    "Позиция 41"

    "Манометр технический МП4-У-У2-600кПа-1-IP53-ФРШ-М20х1,5"

    Кол-во: 60

    "Позиция 42"

    "Датчик виброперемещения ИКЛЖ.402248.003-ПН7/2ПВ1/2L3"

    Кол-во: 1

    "Позиция 43"

    "Измеритель-регулятор микропроцессорный 2ТРМ1-Щ1.У.РР"

    Кол-во: 5

    "Позиция 44"

    "Сигнализатор стационарный СТМ-30-10"

    Кол-во: 8

    "Позиция 45"

    "Гильза защитная 2001-02-М20х1,5-М20х1,5-Н10-100-25МПа"

    Кол-во: 30

    "Позиция 46"

    "Адгезиметр СМ-1 механический прибор для определения адгезии, когезии и смешанного вида разрушений изоляционного покрытия трубопроводов на битумной основе"

    Кол-во: 1

    "Позиция 47"

    "Денситометр цифровой ДД 5005-220 с ручным зондом для измерений диффузных оптических плотностей черно-белых фотоматериалов на прозрачной подложке, в составе: ручной зонд,измерительный блок, сетевой адаптер; диапазон измерений визуальной диффузной опти"

    Кол-во: 2

    "Позиция 48"

    "Преобразователь измерительный ЭЛЕМЕР-БРИЗ-420-Ех-К2-12-А-ГП, обеспечение искробезопасности датчиков с токовым выходным сигналом 4-20мА, два аналоговых входных и выходных сигнала, код класса точности А, уровень взрывозащиты ExiaIIC, питание 18...42В, "

    Кол-во: 2

    "Позиция 49"

    "Манометр технический МП4-У-У2-2,5МПа-1-IP53-ФРШ-М20х1,5"

    Кол-во: 30

    "Позиция 50"

    "Манометр технический МП4-У-У2-10МПа-1-IP53-ФРШ-М20х1,5"

    Кол-во: 100

    "Позиция 51"

    "Термопреобразователь Овен ДТС 125-50М.B2.60"

    Кол-во: 16

    "Позиция 52"

    "Преобразователь температуры Метран-286-02-Exia-1-200/120-Н10-(-50+300)-Т5-У1.1(-50+85)-ГП"

    Кол-во: 6

    "Позиция 53"

    "Термопреобразователь Метран-2700-(-50+180)-0,25-4/20-100М-A02-200-120-Н10-0ExiaIICT5X-А2-Н-У1.1(-40+75)-ГП"

    Кол-во: 6

    "Позиция 54"

    "Датчик избыточного давления Метран-150TG3 (0-0,4МПа) 2G 2 1 A KM 2F 2 B4 K12 LT"

    Кол-во: 4

    "Позиция 55"

    "Вольтметр универсальный цифровой В7-38М, диапазоны измерений величин: 10мкВ - 1000В, 10мкА - 10А, 0,01Ом - 30МОм, 300Гц - 300кГц, 10пФ - 200мкФ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 56"

    "Сигнализатор звуковой ВС-3-ГС-24В"

    Кол-во: 2

    "Позиция 57"

    "Газоанализатор ПГА-300, сенсор на CH4(метан), датчик ДГЭ на О2(кислород)"

    Кол-во: 5

    "Позиция 58"

    "Термопреобразователь ТСП 012.60-Exd(F3)-Pt100-B-3-1-320-8-Н-М20х1,5-1-К-К"

    Кол-во: 3

    "Позиция 59"

    "Термометр биметаллический термобаллон осевой ТБ-2-(0+120)-1-125-6-М20х1,5 З/Г-М20х1,5, P=6,3МПа"

    Кол-во: 10

    "Позиция 60"

    "Адгезиметр механический АМЦ-1 контролирует степень адгезии различных лакокрасочных и других покрытий"

    Кол-во: 1

    "Позиция 61"

    "Фотовал LJ 5000/5100"

    Кол-во: 20

    "Позиция 62"

    "Головка печатающая С4813А"

    Кол-во: 4

    "Позиция 63"

    "Фотобарабан НР СВ386А желтый для НР CLJ CM6030/CM6040/CP6015"

    Кол-во: 4

    "Позиция 64"

    "Комплект ремонтный МК-6315 TASKalfa 3500i/3501i/4550ci/5500i"

    Кол-во: 2

    "Позиция 65"

    "Фотовал LJ 1320/1160/P2015"

    Кол-во: 20

    "Позиция 66"

    "Головка печатающая С4822А"

    Кол-во: 2

    "Позиция 67"

    "Головка печатающая С4820А"

    Кол-во: 2

    "Позиция 68"

    "Головка печатающая С9384А"

    Кол-во: 6

    "Позиция 69"

    "Газоанализатор СГОЭС (метанол)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 70"

    "ПРОВОД РКГМ 0,75"

    Кол-во: 0

    "Позиция 71"

    "Комплект ремонтный MK-1130"

    Кол-во: 5

    "Позиция 72"

    "Головка печатающая С4812А"

    Кол-во: 4

    "Позиция 73"

    "Фотовал LJ 5200/M5025/5035"

    Кол-во: 20

    "Позиция 74"

    "Кабель UTP 4 х 2 (305 м) Кат.5e многожильный"

    Кол-во: 3

    "Позиция 75"

    "Многоканальный измеритель температуры МИТ 8.10М1"

    Кол-во: 1

    "Позиция 76"

    "Термоманометр ТМТБ-3-1-Р-1-(0+120)-1МПа-G1/2-2,5"

    Кол-во: 15

    "Позиция 77"

    "Пирометр Кельвин Компакт 1000"

    Кол-во: 1

    "Позиция 78"

    "Магазин сопротивления Р4834 М1"

    Кол-во: 4

    "Позиция 79"

    "Термопреобразователь ТСПУ-205-Ex-М-3-АГ-10-С-(t1070-С3)-Pt100-(0+300)-320-10-0,25-ГП"

    Кол-во: 4

    "Позиция 80"

    "Термопреобразователь ТСПУ-205-Ex-М-3-АГ-10-С-(t1070-С3)-Pt100-(0+500)-320-10-0,25-ГП"

    Кол-во: 2

    "Позиция 81"

    "Манометр технический МП4-Уф-У2-1МПа-1,5-IP54-РШ-М20х1,5"

    Кол-во: 15

    "Позиция 82"

    "Манометр технический МП4-Уф-У2-6МПа-1,5-IP40-РШ-М20х1,5"

    Кол-во: 15

    "Позиция 83"

    "Датчик-реле контроля пламени газовых горелок ультрафиолетовый Парус-002УФ-2/220 с разъемом типа 2РМ22, напряжение питания 220В/50Гц, исполнение IP 65"

    Кол-во: 2

    "Позиция 84"

    "Измеритель-регулятор технологический ИРТ 5920Н-цветопеременный-ПВИ(4...20мА)- ГП-ТУ"

    Кол-во: 2

    "Позиция 85"

    "Преобразователь измерительный уровня буйковый Сапфир-22МП1-ДУ-Ех-2640-02-У2(-50...+80С)-0,25/600-42-1000-HART"

    Кол-во: 2

    "Позиция 86"

    "Счетчик газа турбинный СГ16МТ-250"

    Кол-во: 2

    "Позиция 87"

    "Датчик разности давления Метран-150CD4(0-0,4МПа)-2-2-1-1-L3-A-HR7-KM-S5-K02 /0104-M-W-3-2-C-1-1"

    Кол-во: 3

    "Позиция 88"

    "Манометр технический МП4-У-У2-1МПа-1-IP53-ФРШ-М20х1,5"

    Кол-во: 50

    "Позиция 89"

    "Термопреобразователь ТСПУ Метран-276-05-Exia-Pt100-250/120-0,25-Н10-(-50+50)-4/20-Т5-У1.1(-45+70)-ГП"

    Кол-во: 3

    "Позиция 90"

    "Сигнализатор уровня жидкости СУ-1С без обогрева рабочей зоны, для пониженных температур, монтажная длина 400мм, без фланца"

    Кол-во: 2

    "Позиция 91"

    "Термометр сигнализирующий газовый ТГП-160Сг-УХЛ2-(-50+150)-1,5-4-160"

    Кол-во: 2

    "Позиция 92"

    "Термометр биметаллический термобаллон радиальный ТБ-2Р-(-50+100)-1-80-10-М20х1,5"

    Кол-во: 5

    "Позиция 93"

    "Термопреобразователь ТСМ 0193-01-80мм-100М-B-схема2-12Х18Н10Т-C4"

    Кол-во: 12

    "Позиция 94"

    "Преобразователь температуры Метран-286-02-Exia-1-250/120-Н10-(-50+200)-Т5-У1.1-ГП"

    Кол-во: 2

    "Позиция 95"

    "Термопреобразователь ТСМУ 014.51-Exd-4/20-(-50+100)-0,25-2-320-10-Н-М20х1,5-1-К-К"

    Кол-во: 6

    "Позиция 96"

    "Термопреобразователь ТСП 012.60-Exd(F3)-Pt100-B-3-1-120-8-Н-М20х1,5-1-К-К"

    Кол-во: 30

    "Позиция 97"

    "Мановакуумметр виброустойчивый ДА8008-ВУф-У2-(-0,1+0,9)МПа-1,5-IP54-РШ-М20х1,5"

    Кол-во: 16

    "Позиция 98"

    "Датчик-сигнализатор давления МСТВ-0,2"

    Кол-во: 1

    "Позиция 99"

    "ЭМАЛЬПРОВОД ПЭТВ-2 0.710"

    Кол-во: 40

    "Позиция 100"

    "Провод 3х2,5"

    Кол-во: 0

    "Позиция 101"

    "Кабель ВВГнг(А) 3х2,5-0,66"

    Кол-во: 3

    "Позиция 102"

    "ЭМАЛЬПРОВОД ПЭТВ-2 0.600"

    Кол-во: 40

    "Позиция 103"

    "ЭМАЛЬПРОВОД ПЭТВ-2 0.560"

    Кол-во: 40

    "Позиция 104"

    "ЭМАЛЬПРОВОД ПЭТВ-2 0.425"

    Кол-во: 20

    "Позиция 105"

    "Кабель ВБШв 5х16-0,66"

    Кол-во: 0

    "Позиция 106"

    "ЭМАЛЬПРОВОД ПЭТВ-2 0.630"

    Кол-во: 40

    "Позиция 107"

    "ЭМАЛЬПРОВОД ПЭТВ-2 0.690"

    Кол-во: 20

    "Позиция 108"

    "ПРОВОД ПЭТВ-2 0.53"

    Кол-во: 20

    "Позиция 109"

    "ЭМАЛЬПРОВОД ПЭТВ-2 1.400"

    Кол-во: 20

    "Позиция 110"

    "ЭМАЛЬПРОВОД ПЭТВ-2 1.320"

    Кол-во: 20

    "Позиция 111"

    "Кабель ВВГнг(А)-ХЛ 3х1,5-0,66"

    Кол-во: 3

    "Позиция 112"

    "КАБЕЛЬ КГ-ХЛ 4х4"

    Кол-во: 0

    "Позиция 113"

    "КАБЕЛЬ КГ-ХЛ 3х2,5"

    Кол-во: 0

    "Позиция 114"

    "КАБЕЛЬ КГ-ХЛ 1х25-660"

    Кол-во: 0

    "Позиция 115"

    "КАБЕЛЬ КГ-ХЛ 1х16-660"

    Кол-во: 0

    "Позиция 116"

    "КАБЕЛЬ РПШ 7х1.5"

    Кол-во: 0

    "Позиция 117"

    "Лента саморегулирующая нагревательная 45ВТС-ВТ"

    Кол-во: 75

    "Позиция 118"

    "КАБЕЛЬ КГ-ХЛ 4х2,5"

    Кол-во: 0

    "Позиция 119"

    "КАБЕЛЬ КВВБГ 14х1.5"

    Кол-во: 0

    "Позиция 120"

    "КАБЕЛЬ КВВГ 14х1.5"

    Кол-во: 0

    "Позиция 121"

    "КАБЕЛЬ АВВГ 4х4"

    Кол-во: 0

    "Позиция 122"

    "ЭМАЛЬПРОВОД ПЭТВ-2 0.500"

    Кол-во: 20

    "Позиция 123"

    "ПРОВОД ПВС 3x1,5 ГОСТ 6323-79"

    Кол-во: 0

    "Позиция 124"

    "Кабель ParLan U/UTP Cat5e 4х2х0,52 PVC/PE"

    Кол-во: 5

    "Позиция 125"

    "ПРОВОД МГ 6"

    Кол-во: 0

    "Позиция 126"

    "КАБЕЛЬ АВВГ 4х10"

    Кол-во: 0

    "Позиция 127"

    "ПРОВОД РКГМ 1"

    Кол-во: 0

    "Позиция 128"

    "ЭМАЛЬПРОВОД ПЭТВ-2 0.750"

    Кол-во: 40

    "Позиция 129"

    "ПРОВОД ПЭТВ-2 1.25"

    Кол-во: 60

    "Позиция 130"

    "ЭМАЛЬПРОВОД ПЭТВ-2 1.120"

    Кол-во: 60

    "Позиция 131"

    "ПРОВОД ПЭТВ-2 1.08"

    Кол-во: 60

    "Позиция 132"

    "ЭМАЛЬПРОВОД ПЭТВ-2 1.060"

    Кол-во: 59

    "Позиция 133"

    "ЭМАЛЬПРОВОД ПЭТВ-2 1.000"

    Кол-во: 60

    "Позиция 134"

    "Кабель ВВГнг(А)-ХЛ 3х4-0,66"

    Кол-во: 1

    "Позиция 135"

    "КАБЕЛЬ ВБбШв 4х10"

    Кол-во: 0

    "Позиция 136"

    "Провод ПуГВ 1х4 ГОСТ Р 53768-2010"

    Кол-во: 0

    "Позиция 137"

    "Кабель волоконно-оптический ОКЛК-01-8-10/125-7,0"

    Кол-во: 1

    "Позиция 138"

    "КАБЕЛЬ КГ-ХЛ 3х1,5"

    Кол-во: 0

    "Позиция 139"

    "ЭМАЛЬПРОВОД ПЭТВ-2 0.450"

    Кол-во: 20

    "Позиция 140"

    "Кабель ParLan U/UTP Cat6 ZH нг(А)-HF 4х2х0,57"

    Кол-во: 0

    "Позиция 141"

    "Кабель ВВГнг(А)-ХЛ 4х2,5-0,66"

    Кол-во: 0

    "Позиция 142"

    "Кабель ВБШв 3х2,5-0,66"

    Кол-во: 0

    "Позиция 143"

    "Кабель ВВГнг(А)-ХЛ 5х6-0,66"

    Кол-во: 0

    "Позиция 144"

    "Кабель ВВГнг(А)-ХЛ 5х10-0,66"

    Кол-во: 0

    "Позиция 145"

    "Кабель ВВГнг(А)-ХЛ 5х1,5-0,66"

    Кол-во: 0

    "Позиция 146"

    "ЭМАЛЬПРОВОД ПЭТВ-2 0.670"

    Кол-во: 20

    "Позиция 147"

    "Лента саморегулирующая нагревательная 30 ВТС2-ВР"

    Кол-во: 50

    "Позиция 148"

    "Кабель ВВГнг(А)-ХЛ 3х6-0,66"

    Кол-во: 0

    "Позиция 149"

    "Кабель Hyperline UTP4-C5E-SOLID-SW-OUTDOOR-40, с металлическим тросом д.1,3 мм"

    Кол-во: 1

    "Позиция 150"

    "Кабель контрольный бронированный КВБбШв 14х1,5"

    Кол-во: 0

    "Позиция 151"

    "Провод МГТФ 0,07"

    Кол-во: 1

    "Позиция 152"

    "ЭМАЛЬПРОВОД ПЭТВ-2 0.950"

    Кол-во: 30

    "Позиция 153"

    "ЭМАЛЬПРОВОД ПЭТВ-2 0.900"

    Кол-во: 50

    "Позиция 154"

    "ЭМАЛЬПРОВОД ПЭТВ-2 0.850"

    Кол-во: 50

    "Позиция 155"

    "ЭМАЛЬПРОВОД ПЭТВ-2 0.800"

    Кол-во: 50

    "Позиция 156"

    "Измеритель прочности бетона ИПС-МГ4.04"

    Кол-во: 2

    "Позиция 157"

    "Увлажнитель воздуха Сохра М6. Воздухообмен 135м3/ч."

    Кол-во: 1

    "Позиция 158"

    "Калибратор температуры ЭЛЕМЕР-КТ-200К/М1И-В-НТБ-НБ15"

    Кол-во: 1

    "Позиция 159"

    "Лабораторные весы САРТОГОСМ СЕ 4202-С, II (высокого) класса точности, (0,5..4200) г"

    Кол-во: 1

    "Позиция 160"

    "Нутромер микрометрический НМ 150-1400 в составе Головка микрометрическая-1; наконечник-1; набор удлинителей-1; установочная мера-1; ключ-1; футляр-1; паспорт-1."

    Кол-во: 2

    "Позиция 161"

    "Термостат переливной прецизионный ТПП-1.2 (-60…+100) °С"

    Кол-во: 1

    "Позиция 162"

    "Калибратор температуры ЭЛЕМЕР-КТ-500К/М1И-В-СТБ---НБ15 с дополнительным оборудованием: ТЦЭ-005/М3, ПТСВ-3-3-350. Диапазон измерений (28..500) °С, погрешность измерений "В"."

    Кол-во: 1

    "Позиция 163"

    "Преобразователь давления эталонный ПДЭ-020---ДИВ-350-АО-ТУ4212-122-13282997-2014. Диапазон измерений (-100..600) кПа, класс точности АО (0,02%) (1шт)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 164"

    "Комплект образцовых нейтральных светофильтров КС-105"

    Кол-во: 1

    "Позиция 165"

    "Пневматический ручной насос PV210 ( -0,9…+3 Бар)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 166"

    "Установка высоковольтная измерительная ПрофКиП УПУ-10М"

    Кол-во: 1

    "Позиция 167"

    "Эталонный преобразователь давления ПДЭ-010И (–100...600 кПа) КТ 0,02"

    Кол-во: 1

    "Позиция 168"

    "Шкаф вытяжной ШВ-1 для ТПП-1.0"

    Кол-во: 1

    "Позиция 169"

    "Термостат переливной прецизионный ТПП-1.0 (+35…+300) °С"

    Кол-во: 1

    "Позиция 170"

    "Узел закрепления в сбореRM1-4726/ RM1-4729 для HP 1522"

    Кол-во: 4

    "Позиция 171"

    "Фотобарабан НР СВ387А пурпурный для НР CLJ CM6030/CM6040/CP6015"

    Кол-во: 4

    "Позиция 172"

    "Комплект ремонтный MK-170 для Kyocera FS-1320/1370/P2135d"

    Кол-во: 2

    "Позиция 173"

    "ПАМЯТЬ ОПЕРАТИВНАЯ DDR II PC-5300, 1Gb"

    Кол-во: 5

    "Позиция 174"

    "Диск жесткий Seagate SATA III 2 Tb"

    Кол-во: 5

    "Позиция 175"

    "КАРТРИДЖ C4913A № 82 ДЛЯ ПЛОТТЕРА HP 500"

    Кол-во: 4

    "Позиция 176"

    "Комплект ремонтный MK-470 для автоподатчика оригиналов KYOCERA FS-6525MFP"

    Кол-во: 1

    "Позиция 177"

    "Комплект ремонтный MK-3140 для автоподатчика оригиналов для ECOSYS M3540dn"

    Кол-во: 2

    "Позиция 178"

    "Комплект ремонтный MK-895/896А для KYOCERA FS-C8025MFP"

    Кол-во: 1

    "Позиция 179"

    "Комплект ремонтный MK-370 (автоподатчик)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 180"

    "Комплект ремонтный МК-8505В"

    Кол-во: 1

    "Позиция 181"

    "ДИСК ЖЕСТКИЙ Seagate SATA 500 Gb Barracuda 7200rpm SATA II 32Mb"

    Кол-во: 5

    "Позиция 182"

    "Вентилятор корпуса ПК Aerocool Dark Force 90 мм"

    Кол-во: 4

    "Позиция 183"

    "Вентилятор CPU Fan DP6-9GDSB-0L-GP 95х95х30 мм"

    Кол-во: 4

    "Позиция 184"

    "Модуль памяти ОЗУ Kingston DDR2 KVR400D2D4R3/4G, 4GB"

    Кол-во: 5

    "Позиция 185"

    "КОМПЛЕКТ ПЕРЕНОСА ИЗОБРАЖЕНИЯ CB463A"

    Кол-во: 4

    "Позиция 186"

    "Комплект ремонтный MK-895B для KYOCERA FS-C8025MFP"

    Кол-во: 1

    "Позиция 187"

    "Комплект ремонтный МК-1140 FS-1135MFP"

    Кол-во: 7

    "Позиция 188"

    "Узел закрепления в сборе RM1-3045 для HP 3055"

    Кол-во: 2

    "Позиция 189"

    "Блок DK-170"

    Кол-во: 14

    "Позиция 190"

    "КОМПЛЕКТ РОЛИКОВ CB459A"

    Кол-во: 4

    "Позиция 191"

    "КАРТРИДЖ C4912A № 82 ДЛЯ ПЛОТТЕРА HP 500"

    Кол-во: 4

    "Позиция 192"

    "КОМПЛЕКТ ТЕРМИЧЕСКОГО ЗАКРЕПЛЕНИЯ LJ Q3985A"

    Кол-во: 2

    "Позиция 193"

    "Комплект ремонтный MK-475 для KYOCERA FS-6525MFP"

    Кол-во: 1

    "Позиция 194"

    "Комплект ремонтный MK-590"

    Кол-во: 7

    "Позиция 195"

    "Комплект ремонтный МК-6705А TASKalfa 8000i"

    Кол-во: 1

    "Позиция 196"

    "Комплект ремонтный MK-3100 для ECOSYS M3540dn"

    Кол-во: 5

    "Позиция 197"

    "Комплект ремонтный МК-895A FS-C8025MFP"

    Кол-во: 1

    "Позиция 198"

    "Комплект ремонтный МК-6705С TASKalfa 8000i"

    Кол-во: 1

    "Позиция 199"

    "Комплект ремонтный МК-8505с TASKalfa 4550ci/5550ci"

    Кол-во: 1

    "Позиция 200"

    "Комплект ремонтный МК-8505А TASKalfa 4550ci/5550сi"

    Кол-во: 1

    "Позиция 201"

    "Комплект ремонтный МК-8305В TASKalfa 3550ci"

    Кол-во: 2

    "Позиция 202"

    "Комплект ремонтный МК-6305С TASKalfa 5500i"

    Кол-во: 1

    "Позиция 203"

    "Комплект ремонтный МК-6305А TASKalfa 5500i"

    Кол-во: 2

    "Позиция 204"

    "Головка печатающая С4811А"

    Кол-во: 4

    "Позиция 205"

    "Комплект ремонтный МК-8305С TASKalfa 3550ci"

    Кол-во: 3

    "Позиция 206"

    "Комплект ремонтный МК-8305А TASKalfa 3550ci"

    Кол-во: 2

    "Позиция 207"

    "Фотовал LJ 4000/4050"

    Кол-во: 3

    "Позиция 208"

    "Вал магнитный HP1505MDR-OS-5"

    Кол-во: 100

    "Позиция 209"

    "Узел закрепления HP CB458A (печь в сборе) для принтера HP LJ CM6030/6040"

    Кол-во: 3

    "Позиция 210"

    "Вал магнитный HANP LJ1010/1012/1015"

    Кол-во: 100

    "Позиция 211"

    "Фотовал LJ 8100/8150"

    Кол-во: 20

    "Позиция 212"

    "Фотовал LJ 1010/1012/1015"

    Кол-во: 20

    "Позиция 213"

    "Фотовал LJ 2410/2420/2430/P3005"

    Кол-во: 5

    "Позиция 214"

    "Головка печатающая С4823А"

    Кол-во: 2

    "Позиция 215"

    "Головка печатающая С4810А"

    Кол-во: 4

    "Позиция 216"

    "Головка печатающая С9383А"

    Кол-во: 6

    "Позиция 217"

    "Блок питания ATX 550W hiper M550"

    Кол-во: 10

    "Позиция 218"

    "Головка печатающая С4821А"

    Кол-во: 2

    "Позиция 219"

    "Головка печатающая С9380А"

    Кол-во: 6

    "Позиция 220"

    "Плата форматирования CB425-67907 для HP LJ 4300/4250/4350 / 4345"

    Кол-во: 2

    "Позиция 221"

    "Узел переноса изображений НР С9734В для HP Color LJ 5550"

    Кол-во: 2

    "Позиция 222"

    "Двигатель для сканера LJ M1522/M2727 OEM."

    Кол-во: 2

    "Позиция 223"

    "Фотовал LJ P1005/1006/1505/M1120/1522"

    Кол-во: 100

    "Позиция 224"

    "Фотовал LJ 2100/2200"

    Кол-во: 20

    "Позиция 225"

    "Диск жесткий Seagate SATA III 1 Tb"

    Кол-во: 5

    "Позиция 226"

    "Модуль памяти ОЗУ Kingston DDR3 HX318C10F х 8, 8ГБ"

    Кол-во: 5

    "Позиция 227"

    "КАРТРИДЖ C4911A № 82 ДЛЯ ПЛОТТЕРА HP 500"

    Кол-во: 4

    "Позиция 228"

    "Фотобарабан НР СВ385А голубой для НР CLJ CM6030/CM6040/CP6015"

    Кол-во: 4

    "Позиция 229"

    "Фотобарабан НР СВ384А черный для НР CLJ CM6030/CM6040/CP6015"

    Кол-во: 4

    "Позиция 230"

    "Комплект ремонтный для автоподатчика MK-470для KYOCERA FS-C8025MFP"

    Кол-во: 1

    "Позиция 231"

    "Набор подачи документов CE487A"

    Кол-во: 4

    "Позиция 232"

    "Преобразователь измерительный уровня буйковый Сапфир-22Р-ДУ-Ех-2640-02-У2(-50+80)-0,5/1600-1150-42-1000"

    Кол-во: 1

    "Позиция 233"

    "Датчик разности давлений Метран-150CD3(0-100кПа)-2-2-1-1-L3-A-M5-IM-D5-2-K01"

    Кол-во: 1

    "Позиция 234"

    "Преобразователь температуры Метран-286-02-Exia-1-100/120-Н10-(-50+300)-Т5-У1.1-ГП"

    Кол-во: 5

    "Позиция 235"

    "Манометр технический МП4-У-У2-250кПа-1-IP53-ФРШ-М20х1,5"

    Кол-во: 25

    "Позиция 236"

    "Провод 3х2,5"

    Кол-во: 0.2

    "Позиция 237"

    "Кабель ВВГнг(А) 3х2,5-0,66"

    Кол-во: 3.7

    "Позиция 238"

    "Кабель ВБШв 5х16-0,66"

    Кол-во: 0.16

    "Позиция 239"

    "Кабель ВВГнг(А)-ХЛ 3х1,5-0,66"

    Кол-во: 3.5

    "Позиция 240"

    "КАБЕЛЬ КГ-ХЛ 4х4"

    Кол-во: 0.2

    "Позиция 241"

    "КАБЕЛЬ КГ-ХЛ 3х2,5"

    Кол-во: 0.6

    "Позиция 242"

    "КАБЕЛЬ КГ-ХЛ 1х25-660"

    Кол-во: 0.2

    "Позиция 243"

    "КАБЕЛЬ КГ-ХЛ 1х16-660"

    Кол-во: 0.25

    "Позиция 244"

    "КАБЕЛЬ РПШ 7х1.5"

    Кол-во: 0.3

    "Позиция 245"

    "КАБЕЛЬ КГ-ХЛ 4х2,5"

    Кол-во: 0.7

    "Позиция 246"

    "КАБЕЛЬ КВВБГ 14х1.5"

    Кол-во: 0.1

    "Позиция 247"

    "КАБЕЛЬ КВВГ 14х1.5"

    Кол-во: 0.1

    "Позиция 248"

    "КАБЕЛЬ АВВГ 4х4"

    Кол-во: 0.2

    "Позиция 249"

    "ПРОВОД ПВС 3x1,5 ГОСТ 6323-79"

    Кол-во: 0.2

    "Позиция 250"

    "Кабель ParLan U/UTP Cat5e 4х2х0,52 PVC/PE"

    Кол-во: 5.185

    "Позиция 251"

    "ПРОВОД МГ 6"

    Кол-во: 0.45

    "Позиция 252"

    "КАБЕЛЬ АВВГ 4х10"

    Кол-во: 0.5

    "Позиция 253"

    "ПРОВОД РКГМ 1"

    Кол-во: 0.53

    "Позиция 254"

    "ПРОВОД РКГМ 0,75"

    Кол-во: 0.6

    "Позиция 255"

    "ЭМАЛЬПРОВОД ПЭТВ-2 1.060"

    Кол-во: 59.4

    "Позиция 256"

    "КАБЕЛЬ ВБбШв 4х10"

    Кол-во: 0.3

    "Позиция 257"

    "Провод ПуГВ 1х4 ГОСТ Р 53768-2010"

    Кол-во: 0.5

    "Позиция 258"

    "КАБЕЛЬ КГ-ХЛ 3х1,5"

    Кол-во: 0.3

    "Позиция 259"

    "Кабель ParLan U/UTP Cat6 ZH нг(А)-HF 4х2х0,57"

    Кол-во: 0.305

    "Позиция 260"

    "Кабель ВВГнг(А)-ХЛ 4х2,5-0,66"

    Кол-во: 0.2

    "Позиция 261"

    "Кабель ВБШв 3х2,5-0,66"

    Кол-во: 0.6

    "Позиция 262"

    "Кабель ВВГнг(А)-ХЛ 5х6-0,66"

    Кол-во: 0.2

    "Позиция 263"

    "Кабель ВВГнг(А)-ХЛ 5х10-0,66"

    Кол-во: 0.2

    "Позиция 264"

    "Кабель ВВГнг(А)-ХЛ 5х1,5-0,66"

    Кол-во: 0.5

    "Позиция 265"

    "Кабель ВВГнг(А)-ХЛ 3х6-0,66"

    Кол-во: 0.3

    "Позиция 266"

    "Кабель ВВГнг(А)-ХЛ 3х6-0,66"

    Кол-во: 0.7

    "Позиция 267"

    "Кабель UTP 4 х 2 (305 м) Кат.5e многожильный"

    Кол-во: 3.05

    "Позиция 268"

    "Кабель Hyperline UTP4-C5E-SOLID-SW-OUTDOOR-40, с металлическим тросом д.1,3 мм"

    Кол-во: 1.22

    "Позиция 269"

    "Кабель контрольный бронированный КВБбШв 14х1,5"

    Кол-во: 0.1

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