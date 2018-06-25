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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
31806594687
Уникальный номер закупки
18/4.3/0041334/ТГСПб
Наименование закупки
0001/18/4.3/0041334/ТГСПб/ЗП/ГОС/Э/09.06.2018 Поставка силикагеля для нужд ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
09.06.2018 13:40
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Почтовый адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Контактный телефон
+7 812 609-31-87
Факс
+7 495 719-66-61
Адрес электронной почты
E.Sitnikova@adm.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Ситникова Елена Владимировна
Место рассмотрения предложений
196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, литера А
Закупки и тендеры Услуги по оптовой торговле, кроме оптовой торговли автотранспортными средствами и мотоциклами
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Поставка силикагеля для нужд ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
25.06.2018 10:00 GMT +325.06.2018 10:0025.06.2018 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806594687Дата и время окончания срока приема заявок Поставка силикагеля для нужд ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург»196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, литера А
Дата и время вскрытия заявок
25.06.2018 12:0025.06.2018 12:0025.06.2018 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31806594687Дата и время вскрытия заявок Поставка силикагеля для нужд ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург»196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, литера А
Подведение итогов не позднее
27.06.2018 19:0027.06.2018 19:0027.06.2018 19:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806594687Подведение итогов не позднее Поставка силикагеля для нужд ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург»196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, литера А
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка силикагеля для нужд ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург»
Начальная цена
59 191 134,98
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
«Газпром трансгаз Санкт-Петербург»
Все закупки и тендеры «Газпром трансгаз Санкт-Петербург»
Адрес местонахождения
196128, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Варшавская, дом 3, корпус 2
196128, Российская Федерация, 78, Санкт-Петербург, ул. Варшавская, д.3, к.2, литера Б, вн.тер. г. муниципальный округ Московская застава
20.1
46
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 53220
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