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Номер извещения
31806595743
Уникальный номер закупки
18/4.3/0031126/ГПХГ
Наименование закупки
Поставка для нужд филиалов ООО «Газпром ПХГ» фасованных масел по статье ПЭН (0056/18/4.3/0031126/ГПХГ/ЗП/ГОС/Э/09.06.2018)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
09.06.2018 15:35
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
141112, Российская Федерация, Московская область, ГОРОД ЩЕЛКОВО/РАЙОН ЩЕЛКОВСКИЙ, УЛИЦА МОСКОВСКАЯ, ДОМ 1/ПОМЕЩЕНИЕ 98
Почтовый адрес
141112, Российская Федерация, Московская область, ГОРОД ЩЕЛКОВО/РАЙОН ЩЕЛКОВСКИЙ, УЛИЦА МОСКОВСКАЯ, ДОМ 1/ПОМЕЩЕНИЕ 98
Контактный телефон
+7 499 580-45-18
Факс
+7 499 580-45-80
Адрес электронной почты
tender@gcr.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Васильева Наталья Игоревна
Место рассмотрения предложений
г. Санкт-Петербург
Закупки и тендеры Услуги по оптовой торговле твердым, жидким и газообразным топливом и связанными продуктами
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка для нужд филиалов ООО «Газпром ПХГ» фасованных масел по статье ПЭН
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
29.06.2018 09:00 GMT +329.06.2018 09:0029.06.2018 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806595743Дата и время окончания срока приема заявок Поставка для нужд филиалов ООО «Газпром ПХГ» фасованных масел по статье ПЭНг. Санкт-Петербург
Дата и время вскрытия заявок
29.06.2018 09:1029.06.2018 09:1029.06.2018 09:10Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31806595743Дата и время вскрытия заявок Поставка для нужд филиалов ООО «Газпром ПХГ» фасованных масел по статье ПЭНг. Санкт-Петербург
Подведение итогов не позднее
11.07.2018 15:0011.07.2018 15:0011.07.2018 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806595743Подведение итогов не позднее Поставка для нужд филиалов ООО «Газпром ПХГ» фасованных масел по статье ПЭНг. Санкт-Петербург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка для нужд филиалов ООО «Газпром ПХГ» фасованных масел по статье ПЭН
Начальная цена
3 212 659,97
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Газпром ПХГ
Все закупки и тендеры Газпром ПХГ
Адрес местонахождения
196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Московский, д.139, к.1, стр.1, Помещ. 1-Н (Ч.П. 350)
19.20.29.160
46.71
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 3553
Кол-во: 3135
Кол-во: 1
Кол-во: 0
Кол-во: 5
Кол-во: 10
Кол-во: 1.424
Кол-во: 0.174
Кол-во: 5.4
Кол-во: 10.8
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