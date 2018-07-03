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Номер извещения
31806593831
Уникальный номер закупки
18/4.3/0039401/ГПереработка
Наименование закупки
Поставка метизов для нужд филиалов ООО "Газпром переработка" в 2018 году
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
09.06.2018 12:17
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Смолячкова, дом 6, корпус 1, стр.1, офис 901
Почтовый адрес
194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Смолячкова, дом 6, корпус 1, стр.1, офис 901
Контактный телефон
+7 812 609-86-25
Факс
--
Адрес электронной почты
KuskovaYS@gpp.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Кускова Юлия Сергеевна
Место рассмотрения предложений
194044, город Санкт-Петербург, улица Смолячкова, дом 6, корпус 1, строение 1, офис 625
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Поставка метизов для нужд филиалов ООО Газпром переработка в 2018 году
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
03.07.2018 08:00 GMT +303.07.2018 08:0003.07.2018 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806593831Дата и время окончания срока приема заявок Поставка метизов для нужд филиалов ООО Газпром переработка в 2018 году194044, город Санкт-Петербург, улица Смолячкова, дом 6, корпус 1, строение 1, офис 625
Дата и время вскрытия заявок
03.07.2018 09:0003.07.2018 09:0003.07.2018 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31806593831Дата и время вскрытия заявок Поставка метизов для нужд филиалов ООО Газпром переработка в 2018 году194044, город Санкт-Петербург, улица Смолячкова, дом 6, корпус 1, строение 1, офис 625
Подведение итогов не позднее
10.07.2018 18:0010.07.2018 18:0010.07.2018 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806593831Подведение итогов не позднее Поставка метизов для нужд филиалов ООО Газпром переработка в 2018 году194044, город Санкт-Петербург, улица Смолячкова, дом 6, корпус 1, строение 1, офис 625
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
10.07.201810.07.2018 18:0010.07.2018 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806593831Подведение итогов не позднее Поставка метизов для нужд филиалов ООО Газпром переработка в 2018 году194044, город Санкт-Петербург, улица Смолячкова, дом 6, корпус 1, строение 1, офис 625
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка метизов для нужд филиалов ООО Газпром переработка в 2018 году
Начальная цена
1 765 867,26
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "Газпром переработка"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром переработка"
Адрес местонахождения
194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Смолячкова, дом 6, корпус 1, стр.1, офис 901
25.94.11.190
25.94
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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Кол-во: 0.02
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Кол-во: 0.275
Кол-во: 0.012
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Кол-во: 0.02
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Кол-во: 0.035
Кол-во: 0.035
Кол-во: 0.005
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