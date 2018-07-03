Поставка метизов для нужд филиалов ООО Газпром переработка в 2018 году

Дата и время вскрытия заявок

Дата и время окончания срока приема заявок

Поставка метизов для нужд филиалов ООО Газпром переработка в 2018 году

Цена договора и требования к обеспечению

* Если это является обязательным условием

Перечень товаров, работ, услуг

"Позиция 1" "Гайка шестигранная низкая класса точности А с крупной резьбой ф10мм с полем допуска 6H класса прочности 04 без покрытия М10-6H.04 ГОСТ 5929-70" Кол-во: 0

"Позиция 2" "Болт с шестигранной головкой класса точности В исполнения 1 с крупной резьбой ф6мм с полем допуска 6g длиной 20мм класса прочности 5,8 без покрытия М6-6gх20.58 ГОСТ 7798-70" Кол-во: 0

"Позиция 3" "Саморез 4,2х16мм оцинкованный с прессшайбой для металла и пластмассы ГОСТ 10618-80" Кол-во: 1500

"Позиция 4" "Болт М8-6gх25.58 с шестигранной головкой класса точности А исполнения 1 с диаметром резьбы d = 8 мм длиной l = 25 мм с крупным шагом резьбы с полем допуска 6g класса прочности 5.8 без покрытия ГОСТ 7805-70" Кол-во: 0

"Позиция 5" "Болт М24-6gх120.58.35 с шестигранной головкой класса точности А исполнения 1 с диаметром резьбы d = 24 мм длиной l = 120 мм с крупным шагом резьбы с полем допуска 6g класса прочности 5.8 из стали марки 35 без покрытия ГОСТ 7798-70" Кол-во: 0

"Позиция 6" "Болт М14-6gх100.58.35 с шестигранной головкой с метрической резьбой, исполнения 1 с диаметром резьбы d = 14мм длиной l = 100мм с крупным шагом резьбы с полем допуска 6g класс прочности 5.8 из стали марки 35 без покрытия ГОСТ 7798-70" Кол-во: 0

"Позиция 7" "Болт М6-6gх50.58 с шестигранной головкой класса точности В исполнения 1 с диаметром резьбы d = 6 мм длиной l = 50 мм с крупным шагом резьбы с полем допуска 6g класса прочности 5.8 без покрытия ГОСТ 7798-70" Кол-во: 0

"Позиция 8" "Болт М8-6gх40.58.35 с шестигранной головкой класса точности А исполнения 1 с диаметром резьбы d = 8 мм длиной l = 40 мм с крупным шагом резьбы с полем допуска 6g класса прочности 5.8 из стали марки 35 без покрытия ГОСТ 7805-70" Кол-во: 0

"Позиция 9" "Гвоздь строительный с конической головкой круглый К 4х120 ГОСТ 4028-63" Кол-во: 0

"Позиция 10" "Гвоздь строительный с конической головкой круглый К 4х100 ГОСТ 4028-63" Кол-во: 0

"Позиция 11" "Гвоздь строительный с конической головкой круглый К 3,5х90 ГОСТ 4028-63" Кол-во: 0

"Позиция 12" "Гайка шестигранная класса точности А исполнения 1 с крупной резьбой ф8мм с полем допуска 6H класса прочности 5 без покрытия М8-6H.5 ГОСТ 5927-70" Кол-во: 0

"Позиция 13" "Гайка шестигранная с уменьшенным размером под ключ класса точности А с крупной резьбой ф10мм с полем допуска 6H класса прочности 5 без покрытия М10-6H.5 ГОСТ 2524-70" Кол-во: 0

"Позиция 14" "Шуруп саморез с потайной головкой фосфатированный для крепления ГКЛ к металлу ф3,5мм длина 25мм СГМ 3,5х25 ТУ 1690-001-14664502-2006" Кол-во: 10

"Позиция 15" "Шуруп саморез с полусферической головкой с прессшайбой крестообразный шлиц сверлоконечный ф4,2мм длинна 25мм стальной оцинкованный для крепления листового металла" Кол-во: 1000

"Позиция 16" "Шуруп саморез с полусферической головкой с прессшайбой крестообразный шлиц сверлоконечный ф4,2мм длинна 25мм стальной оцинкованный для крепления листового металла" Кол-во: 15500

"Позиция 17" "Шайба плоская из оцинкованной стали 6,0" Кол-во: 300

"Позиция 18" "Саморез 4,2х14 ПШ полусферная наконечник сверло,предназначен для крепления листов металла до2 мм без предварительго сверления." Кол-во: 2000

"Позиция 19" "Гайка М6" Кол-во: 28

"Позиция 20" "Болт с шестигранной головкой класса точности В, исполнения 1 с диаметром резьбы d = 6 мм, длиной l = 60 мм, с крупным шагом резьбы с поле м допуска 6g, класса прочности 5.8, без покрытия." Кол-во: 0

"Позиция 21" "Гайка шестигранная класса точности А с крупной резьбой ф6мм с полем допуска 6H класса прочности 4 с цинковым покрытием 6мкм хроматированным М6-6H.4.016 ГОСТ 5927-70" Кол-во: 0

"Позиция 22" "Саморез 4,2х25мм оцинкованный с прессшайбой для металла и пластмассы ГОСТ 10618-80" Кол-во: 30000

"Позиция 23" "Гвоздь строительный с конической головкой круглый К 2,5х60 ГОСТ 4028-63" Кол-во: 0

"Позиция 24" "Диаметр 6,0мм;диаметр шляпки 10мм; длина 60мм;вес приведен на 1000шт;" Кол-во: 1000

"Позиция 25" "Гвоздь для пневмоинструмента 3,1х90 барабанный, длина 90мм, диаметр 3,1мм, форма шляпки круглая, угол наклона гвоздей 16гр., материал сталь, тип накатки кольцевая, тип кассеты цилиндрическая бобина, тип связки проволока, количество гвоздей в обойме 2" Кол-во: 8

"Позиция 26" "Дюбель-гвоздь полипропиленовый со стальным шурупом SM 6х40" Кол-во: 22000

"Позиция 27" "Шуруп саморез с потайной головкой фосфатированный для крепления ГКЛ к металлу ф3,5мм длина 25мм СГМ 3,5х25 ТУ 1690-001-14664502-2006" Кол-во: 43

"Позиция 28" "Гвоздь для пневмоинструмента 2,5х60 барабанный, длина 60мм, диаметр 2,5мм, форма шляпки круглая, угол наклона гвоздей 16гр., материал сталь, тип накатки кольцевая, тип кассеты цилиндрическая бобина, тип связки проволока, количество гвоздей в обойме 2" Кол-во: 3

"Позиция 29" "Гайка М12" Кол-во: 300

"Позиция 30" "Болт с шестигранной головкой с метрической резьбой, исполнения 1, с диаметром резьбы d = 20мм, длиной l = 80мм, с крупным шагом резь бы с полем допуска 6g, класс прочности 5.8, из стали марки 20, без покрытия." Кол-во: 0

"Позиция 31" "С шестигранной головкой; класса точности В; шаг резьбы крупный 1,25; размер "под ключ" S13; класс прочности 58 без покрытия;" Кол-во: 0

"Позиция 32" "Болт с шестигранной головкой с метрической резьбой, исполнения 1, с диаметром резьбы d = 16мм, длиной l = 60мм, с крупным шагом резь бы с полем допуска 6g, класс прочности 5.8, из стали марки 35, без покрытия." Кол-во: 0

"Позиция 33" "Болт с шестигранной головкой с метрической резьбой, исполнения 1, с диаметром резьбы d = 12мм, длиной l = 70мм, с крупным шагом резь бы с полем допуска 6g, класс прочности 5.8, из стали марки 35, без покрытия." Кол-во: 0

"Позиция 34" "Болт М12-6gх50.58.35 ст.35 ГОСТ 7798-70" Кол-во: 0

"Позиция 35" "Саморез шуруп 3.5х55 для крепления гипсокартонных плит к металлическому профилю толщиной до 0,9 мм без предварительного сверления острый наконечник частая резьба" Кол-во: 2000

"Позиция 36" "Шуруп саморез с потайной головкой фосфатированный для крепления ГКЛ к металлу ф3,5мм длина 25мм СГМ 3,5х25 ТУ 1690-001-14664502-2006" Кол-во: 20

"Позиция 37" "Шайба М12" Кол-во: 10

"Позиция 38" "Шайба М10" Кол-во: 10

"Позиция 39" "Шайба М8" Кол-во: 0

"Позиция 40" "Гайка М6" Кол-во: 35

"Позиция 41" "Винт самонарезающий с потайной головкой с крестообразным шлицем и наконечником-сверло диаметр 4,2мм длиной 75мм с цинковым покрытием 7мкм 4,2х75 DIN 7504 О" Кол-во: 1000

"Позиция 42" "Саморез шуруп 4.2х25 сверло" Кол-во: 2000

"Позиция 43" "Гайка М12" Кол-во: 1240

"Позиция 44" "С шестигранной головкой класса точности А, исполнения 1 с диаметром резьбы d = 16 мм, длиной l = 80 мм, с крупным шагом резьбы с пол ем допуска 6g, класса прочности 5.8, из стали марки 35, без покрытия." Кол-во: 0

"Позиция 45" "Гвоздь винтовой 4,5х90мм горячеоцинкованный предназначен для гибких или гнущихся по причине влажности или нагрузок конструкций" Кол-во: 0

"Позиция 46" "Гвоздь винтовой 3,5х60мм горячеоцинкованный предназначен для гибких или гнущихся по причине влажности или нагрузок конструкций" Кол-во: 0

"Позиция 47" "Болт с шестигранной головкой с метрической резьбой, исполнения 1, с диаметром резьбы d = 16мм, длиной l = 110мм, с крупным шагом рез ьбы с полем допуска 6g, класс прочности 5.8, из стали марки 20, без покрытия." Кол-во: 0

"Позиция 48" "Болт с шестигранной головкой класса точности В исполнения 1 с крупной резьбой ф6мм с полем допуска 6g длиной 70мм класса прочности 5,8 без покрытия М6-6gх70.58.20 ГОСТ 7798-70" Кол-во: 0

"Позиция 49" "Болт С шестигранной головкой класса точности А, исполнения 1 с диаметром резьбы d = 10 мм, длиной l = 80 мм, с крупным шагом резьбы с пол ем допуска 6g, класса прочности 5.8, без покрытия." Кол-во: 0

"Позиция 50" "Саморез СГМ 3.5х35. Стальной фосфатированный с двухзаходной резьбой ГОСТ 11650-80" Кол-во: 1500

"Позиция 51" "Болт с шестигранной головкой класса точности А исполнения 1 с крупной резьбой ф10мм с полем допуска 6g длиной 60мм класса прочности 5,8 без покрытия марка стали 20 М10-6gх60.58.20 ГОСТ 7805-70" Кол-во: 0

"Позиция 52" "Гайка шестигранная класса точности В исполнения 1 с крупной резьбой ф8мм с полем допуска 6H класса прочности 5 без покрытия М8-6H.5 ГОСТ 5915-70" Кол-во: 0

"Позиция 53" "Болт с шестигранной головкой класса точности В исполнения 1 с крупной резьбой ф10мм с полем допуска 6g длиной 40мм класса прочности 5,8 без покрытия М10-6gх40.58 ГОСТ 7798-70" Кол-во: 0

"Позиция 54" "Гайка шестигранная низкая класса точности А с крупной резьбой ф10мм с полем допуска 6H класса прочности 04 без покрытия М10-6H.04 ГОСТ 5929-70" Кол-во: 0.005

"Позиция 55" "Болт с шестигранной головкой класса точности В исполнения 1 с крупной резьбой ф6мм с полем допуска 6g длиной 20мм класса прочности 5,8 без покрытия М6-6gх20.58 ГОСТ 7798-70" Кол-во: 0.035

"Позиция 56" "Болт М8-6gх25.58 с шестигранной головкой класса точности А исполнения 1 с диаметром резьбы d = 8 мм длиной l = 25 мм с крупным шагом резьбы с полем допуска 6g класса прочности 5.8 без покрытия ГОСТ 7805-70" Кол-во: 0.02

"Позиция 57" "Болт М24-6gх120.58.35 с шестигранной головкой класса точности А исполнения 1 с диаметром резьбы d = 24 мм длиной l = 120 мм с крупным шагом резьбы с полем допуска 6g класса прочности 5.8 из стали марки 35 без покрытия ГОСТ 7798-70" Кол-во: 0.01

"Позиция 58" "Болт М14-6gх100.58.35 с шестигранной головкой с метрической резьбой, исполнения 1 с диаметром резьбы d = 14мм длиной l = 100мм с крупным шагом резьбы с полем допуска 6g класс прочности 5.8 из стали марки 35 без покрытия ГОСТ 7798-70" Кол-во: 0.01

"Позиция 59" "Болт М6-6gх50.58 с шестигранной головкой класса точности В исполнения 1 с диаметром резьбы d = 6 мм длиной l = 50 мм с крупным шагом резьбы с полем допуска 6g класса прочности 5.8 без покрытия ГОСТ 7798-70" Кол-во: 0.035

"Позиция 60" "Болт М8-6gх40.58.35 с шестигранной головкой класса точности А исполнения 1 с диаметром резьбы d = 8 мм длиной l = 40 мм с крупным шагом резьбы с полем допуска 6g класса прочности 5.8 из стали марки 35 без покрытия ГОСТ 7805-70" Кол-во: 0.025

"Позиция 61" "Гвоздь строительный с конической головкой круглый К 4х120 ГОСТ 4028-63" Кол-во: 0.02

"Позиция 62" "Гвоздь строительный с конической головкой круглый К 4х100 ГОСТ 4028-63" Кол-во: 0.02

"Позиция 63" "Гвоздь строительный с конической головкой круглый К 3,5х90 ГОСТ 4028-63" Кол-во: 0.02

"Позиция 64" "Гайка шестигранная класса точности А исполнения 1 с крупной резьбой ф8мм с полем допуска 6H класса прочности 5 без покрытия М8-6H.5 ГОСТ 5927-70" Кол-во: 0.05

"Позиция 65" "Гайка шестигранная с уменьшенным размером под ключ класса точности А с крупной резьбой ф10мм с полем допуска 6H класса прочности 5 без покрытия М10-6H.5 ГОСТ 2524-70" Кол-во: 0.095

"Позиция 66" "Болт с шестигранной головкой класса точности В, исполнения 1 с диаметром резьбы d = 6 мм, длиной l = 60 мм, с крупным шагом резьбы с поле м допуска 6g, класса прочности 5.8, без покрытия." Кол-во: 0.001

"Позиция 67" "Гайка шестигранная класса точности А с крупной резьбой ф6мм с полем допуска 6H класса прочности 4 с цинковым покрытием 6мкм хроматированным М6-6H.4.016 ГОСТ 5927-70" Кол-во: 0.001

"Позиция 68" "Гвоздь строительный с конической головкой круглый К 2,5х60 ГОСТ 4028-63" Кол-во: 0.02

"Позиция 69" "Гвоздь для пневмоинструмента 2,5х60 барабанный, длина 60мм, диаметр 2,5мм, форма шляпки круглая, угол наклона гвоздей 16гр., материал сталь, тип накатки кольцевая, тип кассеты цилиндрическая бобина, тип связки проволока, количество гвоздей в обойме 2" Кол-во: 3.2

"Позиция 70" "Болт с шестигранной головкой с метрической резьбой, исполнения 1, с диаметром резьбы d = 20мм, длиной l = 80мм, с крупным шагом резь бы с полем допуска 6g, класс прочности 5.8, из стали марки 20, без покрытия." Кол-во: 0.1

"Позиция 71" "С шестигранной головкой; класса точности В; шаг резьбы крупный 1,25; размер "под ключ" S13; класс прочности 58 без покрытия;" Кол-во: 0.02

"Позиция 72" "Болт с шестигранной головкой с метрической резьбой, исполнения 1, с диаметром резьбы d = 16мм, длиной l = 60мм, с крупным шагом резь бы с полем допуска 6g, класс прочности 5.8, из стали марки 35, без покрытия." Кол-во: 0.22

"Позиция 73" "Болт с шестигранной головкой с метрической резьбой, исполнения 1, с диаметром резьбы d = 12мм, длиной l = 70мм, с крупным шагом резь бы с полем допуска 6g, класс прочности 5.8, из стали марки 35, без покрытия." Кол-во: 0.2

"Позиция 74" "Болт М12-6gх50.58.35 ст.35 ГОСТ 7798-70" Кол-во: 0.275

"Позиция 75" "Гайка шестигранная класса точности А с крупной резьбой ф6мм с полем допуска 6H класса прочности 4 с цинковым покрытием 6мкм хроматированным М6-6H.4.016 ГОСТ 5927-70" Кол-во: 0.012

"Позиция 76" "Болт М14-6gх100.58.35 с шестигранной головкой с метрической резьбой, исполнения 1 с диаметром резьбы d = 14мм длиной l = 100мм с крупным шагом резьбы с полем допуска 6g класс прочности 5.8 из стали марки 35 без покрытия ГОСТ 7798-70" Кол-во: 0.08

"Позиция 77" "Болт М6-6gх50.58 с шестигранной головкой класса точности В исполнения 1 с диаметром резьбы d = 6 мм длиной l = 50 мм с крупным шагом резьбы с полем допуска 6g класса прочности 5.8 без покрытия ГОСТ 7798-70" Кол-во: 0.016

"Позиция 78" "Шайба М8" Кол-во: 0.015

"Позиция 79" "С шестигранной головкой класса точности А, исполнения 1 с диаметром резьбы d = 16 мм, длиной l = 80 мм, с крупным шагом резьбы с пол ем допуска 6g, класса прочности 5.8, из стали марки 35, без покрытия." Кол-во: 0.01

"Позиция 80" "Гвоздь винтовой 4,5х90мм горячеоцинкованный предназначен для гибких или гнущихся по причине влажности или нагрузок конструкций" Кол-во: 0.02

"Позиция 81" "Гвоздь винтовой 3,5х60мм горячеоцинкованный предназначен для гибких или гнущихся по причине влажности или нагрузок конструкций" Кол-во: 0.02

"Позиция 82" "Болт с шестигранной головкой с метрической резьбой, исполнения 1, с диаметром резьбы d = 20мм, длиной l = 80мм, с крупным шагом резь бы с полем допуска 6g, класс прочности 5.8, из стали марки 20, без покрытия." Кол-во: 0.01

"Позиция 83" "Болт с шестигранной головкой с метрической резьбой, исполнения 1, с диаметром резьбы d = 16мм, длиной l = 110мм, с крупным шагом рез ьбы с полем допуска 6g, класс прочности 5.8, из стали марки 20, без покрытия." Кол-во: 0.01

"Позиция 84" "Болт с шестигранной головкой класса точности В исполнения 1 с крупной резьбой ф6мм с полем допуска 6g длиной 70мм класса прочности 5,8 без покрытия М6-6gх70.58.20 ГОСТ 7798-70" Кол-во: 0.01

"Позиция 85" "Болт с шестигранной головкой с метрической резьбой, исполнения 1, с диаметром резьбы d = 12мм, длиной l = 70мм, с крупным шагом резь бы с полем допуска 6g, класс прочности 5.8, из стали марки 35, без покрытия." Кол-во: 0.02

"Позиция 86" "Болт С шестигранной головкой класса точности А, исполнения 1 с диаметром резьбы d = 10 мм, длиной l = 80 мм, с крупным шагом резьбы с пол ем допуска 6g, класса прочности 5.8, без покрытия." Кол-во: 0.01

"Позиция 87" "Болт с шестигранной головкой класса точности А исполнения 1 с крупной резьбой ф10мм с полем допуска 6g длиной 60мм класса прочности 5,8 без покрытия марка стали 20 М10-6gх60.58.20 ГОСТ 7805-70" Кол-во: 0.07

"Позиция 88" "Болт М12-6gх50.58.35 ст.35 ГОСТ 7798-70" Кол-во: 0.035

"Позиция 89" "Гайка шестигранная класса точности В исполнения 1 с крупной резьбой ф8мм с полем допуска 6H класса прочности 5 без покрытия М8-6H.5 ГОСТ 5915-70" Кол-во: 0.035

"Позиция 90" "Болт с шестигранной головкой класса точности В исполнения 1 с крупной резьбой ф10мм с полем допуска 6g длиной 40мм класса прочности 5,8 без покрытия М10-6gх40.58 ГОСТ 7798-70" Кол-во: 0.035