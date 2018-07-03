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    Главная / Торги / Поставка метизов для нужд филиалов ООО "Газпром переработка" в 2018 году

    Поставка метизов для нужд филиалов ООО "Газпром переработка" в 2018 году

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь03.07.2018 08:0003.07.2018 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806593831Дата и время окончания срока приема заявок Поставка метизов для нужд филиалов ООО Газпром переработка в 2018 году194044, город Санкт-Петербург, улица Смолячкова, дом 6, корпус 1, строение 1, офис 625Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    31806593831

    Уникальный номер закупки

    18/4.3/0039401/ГПереработка

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка метизов для нужд филиалов ООО "Газпром переработка" в 2018 году

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    09.06.2018 12:17

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    060 Документация 39401 СМСП.rar

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром переработка"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром переработка"

    Юридический адрес

    194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Смолячкова, дом 6, корпус 1, стр.1, офис 901

    Почтовый адрес

    194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Смолячкова, дом 6, корпус 1, стр.1, офис 901

    Контактный телефон

    +7 812 609-86-25

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    KuskovaYS@gpp.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Кускова Юлия Сергеевна

    Место рассмотрения предложений

    194044, город Санкт-Петербург, улица Смолячкова, дом 6, корпус 1, строение 1, офис 625

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город

    Закупки и тендеры Изделия крепежные и винты крепежные

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка метизов для нужд филиалов ООО Газпром переработка в 2018 году

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    03.07.2018 08:00 GMT +303.07.2018 08:0003.07.2018 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806593831Дата и время окончания срока приема заявок Поставка метизов для нужд филиалов ООО Газпром переработка в 2018 году194044, город Санкт-Петербург, улица Смолячкова, дом 6, корпус 1, строение 1, офис 625

    Дата и время вскрытия заявок

    03.07.2018 09:0003.07.2018 09:0003.07.2018 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31806593831Дата и время вскрытия заявок Поставка метизов для нужд филиалов ООО Газпром переработка в 2018 году194044, город Санкт-Петербург, улица Смолячкова, дом 6, корпус 1, строение 1, офис 625

    Подведение итогов не позднее

    10.07.2018 18:0010.07.2018 18:0010.07.2018 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806593831Подведение итогов не позднее Поставка метизов для нужд филиалов ООО Газпром переработка в 2018 году194044, город Санкт-Петербург, улица Смолячкова, дом 6, корпус 1, строение 1, офис 625

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    10.07.201810.07.2018 18:0010.07.2018 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806593831Подведение итогов не позднее Поставка метизов для нужд филиалов ООО Газпром переработка в 2018 году194044, город Санкт-Петербург, улица Смолячкова, дом 6, корпус 1, строение 1, офис 625

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка метизов для нужд филиалов ООО Газпром переработка в 2018 году

    Начальная цена

    1 765 867,26

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром переработка"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром переработка"

    Адрес местонахождения

    194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Смолячкова, дом 6, корпус 1, стр.1, офис 901

    Классификатор ОКПД2

    25.94.11.190

    Изделия резьбовые из черных металлов прочие, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    25.94

    Производство крепежных изделий

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Гайка шестигранная низкая класса точности А с крупной резьбой ф10мм с полем допуска 6H класса прочности 04 без покрытия М10-6H.04 ГОСТ 5929-70"

    Кол-во: 0

    "Позиция 2"

    "Болт с шестигранной головкой класса точности В исполнения 1 с крупной резьбой ф6мм с полем допуска 6g длиной 20мм класса прочности 5,8 без покрытия М6-6gх20.58 ГОСТ 7798-70"

    Кол-во: 0

    "Позиция 3"

    "Саморез 4,2х16мм оцинкованный с прессшайбой для металла и пластмассы ГОСТ 10618-80"

    Кол-во: 1500

    "Позиция 4"

    "Болт М8-6gх25.58 с шестигранной головкой класса точности А исполнения 1 с диаметром резьбы d = 8 мм длиной l = 25 мм с крупным шагом резьбы с полем допуска 6g класса прочности 5.8 без покрытия ГОСТ 7805-70"

    Кол-во: 0

    "Позиция 5"

    "Болт М24-6gх120.58.35 с шестигранной головкой класса точности А исполнения 1 с диаметром резьбы d = 24 мм длиной l = 120 мм с крупным шагом резьбы с полем допуска 6g класса прочности 5.8 из стали марки 35 без покрытия ГОСТ 7798-70"

    Кол-во: 0

    "Позиция 6"

    "Болт М14-6gх100.58.35 с шестигранной головкой с метрической резьбой, исполнения 1 с диаметром резьбы d = 14мм длиной l = 100мм с крупным шагом резьбы с полем допуска 6g класс прочности 5.8 из стали марки 35 без покрытия ГОСТ 7798-70"

    Кол-во: 0

    "Позиция 7"

    "Болт М6-6gх50.58 с шестигранной головкой класса точности В исполнения 1 с диаметром резьбы d = 6 мм длиной l = 50 мм с крупным шагом резьбы с полем допуска 6g класса прочности 5.8 без покрытия ГОСТ 7798-70"

    Кол-во: 0

    "Позиция 8"

    "Болт М8-6gх40.58.35 с шестигранной головкой класса точности А исполнения 1 с диаметром резьбы d = 8 мм длиной l = 40 мм с крупным шагом резьбы с полем допуска 6g класса прочности 5.8 из стали марки 35 без покрытия ГОСТ 7805-70"

    Кол-во: 0

    "Позиция 9"

    "Гвоздь строительный с конической головкой круглый К 4х120 ГОСТ 4028-63"

    Кол-во: 0

    "Позиция 10"

    "Гвоздь строительный с конической головкой круглый К 4х100 ГОСТ 4028-63"

    Кол-во: 0

    "Позиция 11"

    "Гвоздь строительный с конической головкой круглый К 3,5х90 ГОСТ 4028-63"

    Кол-во: 0

    "Позиция 12"

    "Гайка шестигранная класса точности А исполнения 1 с крупной резьбой ф8мм с полем допуска 6H класса прочности 5 без покрытия М8-6H.5 ГОСТ 5927-70"

    Кол-во: 0

    "Позиция 13"

    "Гайка шестигранная с уменьшенным размером под ключ класса точности А с крупной резьбой ф10мм с полем допуска 6H класса прочности 5 без покрытия М10-6H.5 ГОСТ 2524-70"

    Кол-во: 0

    "Позиция 14"

    "Шуруп саморез с потайной головкой фосфатированный для крепления ГКЛ к металлу ф3,5мм длина 25мм СГМ 3,5х25 ТУ 1690-001-14664502-2006"

    Кол-во: 10

    "Позиция 15"

    "Шуруп саморез с полусферической головкой с прессшайбой крестообразный шлиц сверлоконечный ф4,2мм длинна 25мм стальной оцинкованный для крепления листового металла"

    Кол-во: 1000

    "Позиция 16"

    "Шуруп саморез с полусферической головкой с прессшайбой крестообразный шлиц сверлоконечный ф4,2мм длинна 25мм стальной оцинкованный для крепления листового металла"

    Кол-во: 15500

    "Позиция 17"

    "Шайба плоская из оцинкованной стали 6,0"

    Кол-во: 300

    "Позиция 18"

    "Саморез 4,2х14 ПШ полусферная наконечник сверло,предназначен для крепления листов металла до2 мм без предварительго сверления."

    Кол-во: 2000

    "Позиция 19"

    "Гайка М6"

    Кол-во: 28

    "Позиция 20"

    "Болт с шестигранной головкой класса точности В, исполнения 1 с диаметром резьбы d = 6 мм, длиной l = 60 мм, с крупным шагом резьбы с поле м допуска 6g, класса прочности 5.8, без покрытия."

    Кол-во: 0

    "Позиция 21"

    "Гайка шестигранная класса точности А с крупной резьбой ф6мм с полем допуска 6H класса прочности 4 с цинковым покрытием 6мкм хроматированным М6-6H.4.016 ГОСТ 5927-70"

    Кол-во: 0

    "Позиция 22"

    "Саморез 4,2х25мм оцинкованный с прессшайбой для металла и пластмассы ГОСТ 10618-80"

    Кол-во: 30000

    "Позиция 23"

    "Гвоздь строительный с конической головкой круглый К 2,5х60 ГОСТ 4028-63"

    Кол-во: 0

    "Позиция 24"

    "Диаметр 6,0мм;диаметр шляпки 10мм; длина 60мм;вес приведен на 1000шт;"

    Кол-во: 1000

    "Позиция 25"

    "Гвоздь для пневмоинструмента 3,1х90 барабанный, длина 90мм, диаметр 3,1мм, форма шляпки круглая, угол наклона гвоздей 16гр., материал сталь, тип накатки кольцевая, тип кассеты цилиндрическая бобина, тип связки проволока, количество гвоздей в обойме 2"

    Кол-во: 8

    "Позиция 26"

    "Дюбель-гвоздь полипропиленовый со стальным шурупом SM 6х40"

    Кол-во: 22000

    "Позиция 27"

    "Шуруп саморез с потайной головкой фосфатированный для крепления ГКЛ к металлу ф3,5мм длина 25мм СГМ 3,5х25 ТУ 1690-001-14664502-2006"

    Кол-во: 43

    "Позиция 28"

    "Гвоздь для пневмоинструмента 2,5х60 барабанный, длина 60мм, диаметр 2,5мм, форма шляпки круглая, угол наклона гвоздей 16гр., материал сталь, тип накатки кольцевая, тип кассеты цилиндрическая бобина, тип связки проволока, количество гвоздей в обойме 2"

    Кол-во: 3

    "Позиция 29"

    "Гайка М12"

    Кол-во: 300

    "Позиция 30"

    "Болт с шестигранной головкой с метрической резьбой, исполнения 1, с диаметром резьбы d = 20мм, длиной l = 80мм, с крупным шагом резь бы с полем допуска 6g, класс прочности 5.8, из стали марки 20, без покрытия."

    Кол-во: 0

    "Позиция 31"

    "С шестигранной головкой; класса точности В; шаг резьбы крупный 1,25; размер "под ключ" S13; класс прочности 58 без покрытия;"

    Кол-во: 0

    "Позиция 32"

    "Болт с шестигранной головкой с метрической резьбой, исполнения 1, с диаметром резьбы d = 16мм, длиной l = 60мм, с крупным шагом резь бы с полем допуска 6g, класс прочности 5.8, из стали марки 35, без покрытия."

    Кол-во: 0

    "Позиция 33"

    "Болт с шестигранной головкой с метрической резьбой, исполнения 1, с диаметром резьбы d = 12мм, длиной l = 70мм, с крупным шагом резь бы с полем допуска 6g, класс прочности 5.8, из стали марки 35, без покрытия."

    Кол-во: 0

    "Позиция 34"

    "Болт М12-6gх50.58.35 ст.35 ГОСТ 7798-70"

    Кол-во: 0

    "Позиция 35"

    "Саморез шуруп 3.5х55 для крепления гипсокартонных плит к металлическому профилю толщиной до 0,9 мм без предварительного сверления острый наконечник частая резьба"

    Кол-во: 2000

    "Позиция 36"

    "Шуруп саморез с потайной головкой фосфатированный для крепления ГКЛ к металлу ф3,5мм длина 25мм СГМ 3,5х25 ТУ 1690-001-14664502-2006"

    Кол-во: 20

    "Позиция 37"

    "Шайба М12"

    Кол-во: 10

    "Позиция 38"

    "Шайба М10"

    Кол-во: 10

    "Позиция 39"

    "Шайба М8"

    Кол-во: 0

    "Позиция 40"

    "Гайка М6"

    Кол-во: 35

    "Позиция 41"

    "Винт самонарезающий с потайной головкой с крестообразным шлицем и наконечником-сверло диаметр 4,2мм длиной 75мм с цинковым покрытием 7мкм 4,2х75 DIN 7504 О"

    Кол-во: 1000

    "Позиция 42"

    "Саморез шуруп 4.2х25 сверло"

    Кол-во: 2000

    "Позиция 43"

    "Гайка М12"

    Кол-во: 1240

    "Позиция 44"

    "С шестигранной головкой класса точности А, исполнения 1 с диаметром резьбы d = 16 мм, длиной l = 80 мм, с крупным шагом резьбы с пол ем допуска 6g, класса прочности 5.8, из стали марки 35, без покрытия."

    Кол-во: 0

    "Позиция 45"

    "Гвоздь винтовой 4,5х90мм горячеоцинкованный предназначен для гибких или гнущихся по причине влажности или нагрузок конструкций"

    Кол-во: 0

    "Позиция 46"

    "Гвоздь винтовой 3,5х60мм горячеоцинкованный предназначен для гибких или гнущихся по причине влажности или нагрузок конструкций"

    Кол-во: 0

    "Позиция 47"

    "Болт с шестигранной головкой с метрической резьбой, исполнения 1, с диаметром резьбы d = 16мм, длиной l = 110мм, с крупным шагом рез ьбы с полем допуска 6g, класс прочности 5.8, из стали марки 20, без покрытия."

    Кол-во: 0

    "Позиция 48"

    "Болт с шестигранной головкой класса точности В исполнения 1 с крупной резьбой ф6мм с полем допуска 6g длиной 70мм класса прочности 5,8 без покрытия М6-6gх70.58.20 ГОСТ 7798-70"

    Кол-во: 0

    "Позиция 49"

    "Болт С шестигранной головкой класса точности А, исполнения 1 с диаметром резьбы d = 10 мм, длиной l = 80 мм, с крупным шагом резьбы с пол ем допуска 6g, класса прочности 5.8, без покрытия."

    Кол-во: 0

    "Позиция 50"

    "Саморез СГМ 3.5х35. Стальной фосфатированный с двухзаходной резьбой ГОСТ 11650-80"

    Кол-во: 1500

    "Позиция 51"

    "Болт с шестигранной головкой класса точности А исполнения 1 с крупной резьбой ф10мм с полем допуска 6g длиной 60мм класса прочности 5,8 без покрытия марка стали 20 М10-6gх60.58.20 ГОСТ 7805-70"

    Кол-во: 0

    "Позиция 52"

    "Гайка шестигранная класса точности В исполнения 1 с крупной резьбой ф8мм с полем допуска 6H класса прочности 5 без покрытия М8-6H.5 ГОСТ 5915-70"

    Кол-во: 0

    "Позиция 53"

    "Болт с шестигранной головкой класса точности В исполнения 1 с крупной резьбой ф10мм с полем допуска 6g длиной 40мм класса прочности 5,8 без покрытия М10-6gх40.58 ГОСТ 7798-70"

    Кол-во: 0

    "Позиция 54"

    "Гайка шестигранная низкая класса точности А с крупной резьбой ф10мм с полем допуска 6H класса прочности 04 без покрытия М10-6H.04 ГОСТ 5929-70"

    Кол-во: 0.005

    "Позиция 55"

    "Болт с шестигранной головкой класса точности В исполнения 1 с крупной резьбой ф6мм с полем допуска 6g длиной 20мм класса прочности 5,8 без покрытия М6-6gх20.58 ГОСТ 7798-70"

    Кол-во: 0.035

    "Позиция 56"

    "Болт М8-6gх25.58 с шестигранной головкой класса точности А исполнения 1 с диаметром резьбы d = 8 мм длиной l = 25 мм с крупным шагом резьбы с полем допуска 6g класса прочности 5.8 без покрытия ГОСТ 7805-70"

    Кол-во: 0.02

    "Позиция 57"

    "Болт М24-6gх120.58.35 с шестигранной головкой класса точности А исполнения 1 с диаметром резьбы d = 24 мм длиной l = 120 мм с крупным шагом резьбы с полем допуска 6g класса прочности 5.8 из стали марки 35 без покрытия ГОСТ 7798-70"

    Кол-во: 0.01

    "Позиция 58"

    "Болт М14-6gх100.58.35 с шестигранной головкой с метрической резьбой, исполнения 1 с диаметром резьбы d = 14мм длиной l = 100мм с крупным шагом резьбы с полем допуска 6g класс прочности 5.8 из стали марки 35 без покрытия ГОСТ 7798-70"

    Кол-во: 0.01

    "Позиция 59"

    "Болт М6-6gх50.58 с шестигранной головкой класса точности В исполнения 1 с диаметром резьбы d = 6 мм длиной l = 50 мм с крупным шагом резьбы с полем допуска 6g класса прочности 5.8 без покрытия ГОСТ 7798-70"

    Кол-во: 0.035

    "Позиция 60"

    "Болт М8-6gх40.58.35 с шестигранной головкой класса точности А исполнения 1 с диаметром резьбы d = 8 мм длиной l = 40 мм с крупным шагом резьбы с полем допуска 6g класса прочности 5.8 из стали марки 35 без покрытия ГОСТ 7805-70"

    Кол-во: 0.025

    "Позиция 61"

    "Гвоздь строительный с конической головкой круглый К 4х120 ГОСТ 4028-63"

    Кол-во: 0.02

    "Позиция 62"

    "Гвоздь строительный с конической головкой круглый К 4х100 ГОСТ 4028-63"

    Кол-во: 0.02

    "Позиция 63"

    "Гвоздь строительный с конической головкой круглый К 3,5х90 ГОСТ 4028-63"

    Кол-во: 0.02

    "Позиция 64"

    "Гайка шестигранная класса точности А исполнения 1 с крупной резьбой ф8мм с полем допуска 6H класса прочности 5 без покрытия М8-6H.5 ГОСТ 5927-70"

    Кол-во: 0.05

    "Позиция 65"

    "Гайка шестигранная с уменьшенным размером под ключ класса точности А с крупной резьбой ф10мм с полем допуска 6H класса прочности 5 без покрытия М10-6H.5 ГОСТ 2524-70"

    Кол-во: 0.095

    "Позиция 66"

    "Болт с шестигранной головкой класса точности В, исполнения 1 с диаметром резьбы d = 6 мм, длиной l = 60 мм, с крупным шагом резьбы с поле м допуска 6g, класса прочности 5.8, без покрытия."

    Кол-во: 0.001

    "Позиция 67"

    "Гайка шестигранная класса точности А с крупной резьбой ф6мм с полем допуска 6H класса прочности 4 с цинковым покрытием 6мкм хроматированным М6-6H.4.016 ГОСТ 5927-70"

    Кол-во: 0.001

    "Позиция 68"

    "Гвоздь строительный с конической головкой круглый К 2,5х60 ГОСТ 4028-63"

    Кол-во: 0.02

    "Позиция 69"

    "Гвоздь для пневмоинструмента 2,5х60 барабанный, длина 60мм, диаметр 2,5мм, форма шляпки круглая, угол наклона гвоздей 16гр., материал сталь, тип накатки кольцевая, тип кассеты цилиндрическая бобина, тип связки проволока, количество гвоздей в обойме 2"

    Кол-во: 3.2

    "Позиция 70"

    "Болт с шестигранной головкой с метрической резьбой, исполнения 1, с диаметром резьбы d = 20мм, длиной l = 80мм, с крупным шагом резь бы с полем допуска 6g, класс прочности 5.8, из стали марки 20, без покрытия."

    Кол-во: 0.1

    "Позиция 71"

    "С шестигранной головкой; класса точности В; шаг резьбы крупный 1,25; размер "под ключ" S13; класс прочности 58 без покрытия;"

    Кол-во: 0.02

    "Позиция 72"

    "Болт с шестигранной головкой с метрической резьбой, исполнения 1, с диаметром резьбы d = 16мм, длиной l = 60мм, с крупным шагом резь бы с полем допуска 6g, класс прочности 5.8, из стали марки 35, без покрытия."

    Кол-во: 0.22

    "Позиция 73"

    "Болт с шестигранной головкой с метрической резьбой, исполнения 1, с диаметром резьбы d = 12мм, длиной l = 70мм, с крупным шагом резь бы с полем допуска 6g, класс прочности 5.8, из стали марки 35, без покрытия."

    Кол-во: 0.2

    "Позиция 74"

    "Болт М12-6gх50.58.35 ст.35 ГОСТ 7798-70"

    Кол-во: 0.275

    "Позиция 75"

    "Гайка шестигранная класса точности А с крупной резьбой ф6мм с полем допуска 6H класса прочности 4 с цинковым покрытием 6мкм хроматированным М6-6H.4.016 ГОСТ 5927-70"

    Кол-во: 0.012

    "Позиция 76"

    "Болт М14-6gх100.58.35 с шестигранной головкой с метрической резьбой, исполнения 1 с диаметром резьбы d = 14мм длиной l = 100мм с крупным шагом резьбы с полем допуска 6g класс прочности 5.8 из стали марки 35 без покрытия ГОСТ 7798-70"

    Кол-во: 0.08

    "Позиция 77"

    "Болт М6-6gх50.58 с шестигранной головкой класса точности В исполнения 1 с диаметром резьбы d = 6 мм длиной l = 50 мм с крупным шагом резьбы с полем допуска 6g класса прочности 5.8 без покрытия ГОСТ 7798-70"

    Кол-во: 0.016

    "Позиция 78"

    "Шайба М8"

    Кол-во: 0.015

    "Позиция 79"

    "С шестигранной головкой класса точности А, исполнения 1 с диаметром резьбы d = 16 мм, длиной l = 80 мм, с крупным шагом резьбы с пол ем допуска 6g, класса прочности 5.8, из стали марки 35, без покрытия."

    Кол-во: 0.01

    "Позиция 80"

    "Гвоздь винтовой 4,5х90мм горячеоцинкованный предназначен для гибких или гнущихся по причине влажности или нагрузок конструкций"

    Кол-во: 0.02

    "Позиция 81"

    "Гвоздь винтовой 3,5х60мм горячеоцинкованный предназначен для гибких или гнущихся по причине влажности или нагрузок конструкций"

    Кол-во: 0.02

    "Позиция 82"

    "Болт с шестигранной головкой с метрической резьбой, исполнения 1, с диаметром резьбы d = 20мм, длиной l = 80мм, с крупным шагом резь бы с полем допуска 6g, класс прочности 5.8, из стали марки 20, без покрытия."

    Кол-во: 0.01

    "Позиция 83"

    "Болт с шестигранной головкой с метрической резьбой, исполнения 1, с диаметром резьбы d = 16мм, длиной l = 110мм, с крупным шагом рез ьбы с полем допуска 6g, класс прочности 5.8, из стали марки 20, без покрытия."

    Кол-во: 0.01

    "Позиция 84"

    "Болт с шестигранной головкой класса точности В исполнения 1 с крупной резьбой ф6мм с полем допуска 6g длиной 70мм класса прочности 5,8 без покрытия М6-6gх70.58.20 ГОСТ 7798-70"

    Кол-во: 0.01

    "Позиция 85"

    "Болт с шестигранной головкой с метрической резьбой, исполнения 1, с диаметром резьбы d = 12мм, длиной l = 70мм, с крупным шагом резь бы с полем допуска 6g, класс прочности 5.8, из стали марки 35, без покрытия."

    Кол-во: 0.02

    "Позиция 86"

    "Болт С шестигранной головкой класса точности А, исполнения 1 с диаметром резьбы d = 10 мм, длиной l = 80 мм, с крупным шагом резьбы с пол ем допуска 6g, класса прочности 5.8, без покрытия."

    Кол-во: 0.01

    "Позиция 87"

    "Болт с шестигранной головкой класса точности А исполнения 1 с крупной резьбой ф10мм с полем допуска 6g длиной 60мм класса прочности 5,8 без покрытия марка стали 20 М10-6gх60.58.20 ГОСТ 7805-70"

    Кол-во: 0.07

    "Позиция 88"

    "Болт М12-6gх50.58.35 ст.35 ГОСТ 7798-70"

    Кол-во: 0.035

    "Позиция 89"

    "Гайка шестигранная класса точности В исполнения 1 с крупной резьбой ф8мм с полем допуска 6H класса прочности 5 без покрытия М8-6H.5 ГОСТ 5915-70"

    Кол-во: 0.035

    "Позиция 90"

    "Болт с шестигранной головкой класса точности В исполнения 1 с крупной резьбой ф10мм с полем допуска 6g длиной 40мм класса прочности 5,8 без покрытия М10-6gх40.58 ГОСТ 7798-70"

    Кол-во: 0.035

    "Позиция 91"

    "Гайка шестигранная класса точности А с крупной резьбой ф6мм с полем допуска 6H класса прочности 4 с цинковым покрытием 6мкм хроматированным М6-6H.4.016 ГОСТ 5927-70"

    Кол-во: 0.005

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