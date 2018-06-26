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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
ГП806038
Уникальный номер закупки
18/4.3/0038904/ГПШкола
Наименование закупки
0001/18/4.3/0038904/ГПШкола/ЗП/Э/09.06.2018 Поставка оборудования для занятий по робототехнике для нужд ОЧУ «Газпром школа»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
09.06.2018 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Почтовый адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Контактный телефон
+7 812 609-31-87
Факс
+7 495 719-66-61
Адрес электронной почты
E.Sitnikova@adm.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Ситникова Елена Владимировна
Место рассмотрения предложений
196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, литера А
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Поставка оборудования для занятий по робототехнике для нужд ОЧУ «Газпром школа»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
26.06.2018 12:00 GMT +326.06.2018 12:0026.06.2018 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП806038Дата и время окончания срока приема заявок Поставка оборудования для занятий по робототехнике для нужд ОЧУ «Газпром школа»196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, литера А
Дата и время вскрытия заявок
27.06.2018 12:0027.06.2018 12:0027.06.2018 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП806038Дата и время вскрытия заявок Поставка оборудования для занятий по робототехнике для нужд ОЧУ «Газпром школа»196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, литера А
Подведение итогов не позднее
04.07.2018 19:0004.07.2018 19:0004.07.2018 19:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806038Подведение итогов не позднее Поставка оборудования для занятий по робототехнике для нужд ОЧУ «Газпром школа»196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, литера А
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка оборудования для занятий по робототехнике для нужд ОЧУ «Газпром школа»
Начальная цена
1 874 853,29
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
«Образовательный центр ОАО «Газпром»
Все закупки и тендеры «Образовательный центр ОАО «Газпром»
Адрес местонахождения
117420, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 66
26.20.16.190
26.20
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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