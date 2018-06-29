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Номер извещения
31806592056
Уникальный номер закупки
18/4.3/0039870/ТГКраснодар
Наименование закупки
Поставка печатной продукции
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
09.06.2018 09:03
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
350051, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, ул. Шоссе Нефтянников, дом 53
Почтовый адрес
350001, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Захарова, 11 офис 233-234
Контактный телефон
+7 861 213-15-22
Факс
+7 952 822-10-22
Адрес электронной почты
tender@tgk.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Титова Марина Александровна
Место рассмотрения предложений
350051, г. Краснодар, ул. Дзержинского, 36
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка печатной продукции
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
29.06.2018 09:30 GMT +329.06.2018 09:3029.06.2018 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806592056Дата и время окончания срока приема заявок Поставка печатной продукции350051, г. Краснодар, ул. Дзержинского, 36
Дата и время вскрытия заявок
29.06.2018 10:0029.06.2018 10:0029.06.2018 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31806592056Дата и время вскрытия заявок Поставка печатной продукции350051, г. Краснодар, ул. Дзержинского, 36
Подведение итогов не позднее
27.07.2018 14:0027.07.2018 14:0027.07.2018 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806592056Подведение итогов не позднее Поставка печатной продукции350051, г. Краснодар, ул. Дзержинского, 36
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка печатной продукции
Начальная цена
756 125,92
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "Газпром трансгаз Краснодар"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Краснодар"
Адрес местонахождения
350051, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, ул. Шоссе Нефтянников, дом 53
350001, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Захарова, 11 офис 233-234
17.23.13.110
17.23.13.199
17.23.13.144
17.23.13.140
17.23.14.110
17.23.13.143
17.23.13.141
17.23
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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