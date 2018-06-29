Дата и время вскрытия заявок

Дата и время окончания срока приема заявок

Цена договора и требования к обеспечению

* Если это является обязательным условием

Перечень товаров, работ, услуг

"Позиция 1" "Журнал регистрации проектов конфиденциальных документов на бумажных носителях (жесткая обложка), 100л. Офсет 80 гр., обложка бумвинил цвет синий" Кол-во: 5

"Позиция 2" "Журнал регистрации приказов (постановлений,распоряжений), 100л. Офсет 80 гр., обложка бумвинил, Формат А-4" Кол-во: 13

"Позиция 3" "Журнал регистрации конфиденциальных изданий (личных карточек работников) (жесткая обложка), 100л. Офсет 80 гр., обложка бумвинил цвет синий" Кол-во: 1

"Позиция 4" "Журнал регистрации конфиденциальных изданий (личных дел работников) (жесткая обложка), 100л. Офсет 80 гр., обложка бумвинил цвет синий" Кол-во: 1

"Позиция 5" "Журнал регистрации конфиденциальных изданий (жесткая обложка), 100л. Офсет 80 гр., обложка бумвинил цвет синий" Кол-во: 3

"Позиция 6" "Журнал регистрации командировочных удостоверений, 100л. Офсет 80 гр., обложка бумвинил" Кол-во: 3

"Позиция 7" "Журнал регистрации инструктажа по пожарной безопасности, формат А-4, бумага офсет 80г/м2, твердый переплет, бумвинил 1/100 листов" Кол-во: 22

"Позиция 8" "Журнал регистрации инструктажа на рабочем месте, формат А-4, офсет, пл 80г/м2, твердый переплет, бумвинил, печать 1+1, 1/60листов" Кол-во: 27

"Позиция 9" "Журнал регистрации входящих документов, 100л. Офсет 80 гр., обложка бумвинил, Формат А-4" Кол-во: 13

"Позиция 10" "Журнал регистрации вводного инструктажа, бумага офсет, 80г/м2, формат А-4, твердый переплет, бумвинил, 1/200 листов" Кол-во: 7

"Позиция 11" "Журнал регистрации (жесткая обложка), 100л. Офсет 80 гр., обложка бумвинил цвет синий" Кол-во: 5

"Позиция 12" "Журнал проверки состояния охраны труда, 100л. Офсет 80 гр., обложка бумвинил,Формат А-4" Кол-во: 20

"Позиция 13" "Журнал проведения профилактических и ремонтных работ" Кол-во: 10

"Позиция 14" "Журнал охраны труда цеха (службы) (мягкая обложка), 20 листов. Офсет, цвет голубой" Кол-во: 50

"Позиция 15" "Журнал ознакомления работников СКЗ ООО "ГТК" (жесткая обложка), 100л. Офсет 80 гр., обложка бумвинил цвет синий" Кол-во: 2

"Позиция 16" "Журнал ознакомления работников администрации ООО "ГТК" (жесткая обложка), 100л. Офсет 80 гр., обложка бумвинил цвет синий" Кол-во: 2

"Позиция 17" "Журнал контроля функционирования ИТСО и САЗ, 100л. бумага формат А4, обложка бумвенил, твердый переплет, 100 листов." Кол-во: 4

"Позиция 18" "Журнал контроля функционирования ИТСО (жесткая обложка), 100л. Офсет 80 гр., обложка бумвинил цвет синий" Кол-во: 80

"Позиция 19" "Журнал контроля воздушной среды, Формат А-4,бумага газетная, пл. 48/8г/м2,100 лист.твердый переплет, бумвинил, без нумерации, красочность обычная,ярлык" Кол-во: 5

"Позиция 20" "Журнал исходящей документации, 100л. Офсет 80 гр., обложка бумвинил, Формат А-4" Кол-во: 7

"Позиция 21" "Журнал исходных данных для расхода газа на собственные технологические нужды, ГРС формат А4, офсет, 80г/м2, твердый переплет, твердый переплет, бумвинил, печать 1+1, 1/60 листов" Кол-во: 2

"Позиция 22" "Журнал выпуска транспорта на линию (жесткая обложка), 100л. Офсет 80 гр., обложка бумвинил" Кол-во: 3

"Позиция 23" "Журнал выполненных работ по графику ТО и ППР газового оборудования низких сетей, бумага газетная, пл. 48/8г/м2, 100 лист.твердый переплет, бумвинил без нумерации, красочность обычная,ярлык , Формат А-4" Кол-во: 13

"Позиция 24" "Журнал выполненных работ на ГРС, (АГРС) (по графику ТО и ППР) формат А4, офсет, 80г/м2, твердый переплет, твердый переплет, бумвинил, печать 1+1, 1/60 листов" Кол-во: 2

"Позиция 25" "Журнал административно-производственного контроля 2 уровня, Формат А-4; Бумага-офсет; Двусторонняя печать; 150 листов." Кол-во: 15

"Позиция 26" "Вкладыши к трудовым книжкам, внутренняя форма" Кол-во: 30

"Позиция 27" "Вахтовый журнал оператора, бумага газетная, пл. 48/8г/м2, 100 лист.твердый переплет, бумвинил, Формат А-4" Кол-во: 2

"Позиция 28" "Вахтенный журнал крановщика бумага формат А4, обложка бумвенил, твердый переплет, 100 листов." Кол-во: 6

"Позиция 29" "Бланки деловой документации (фирменные бланки). Бланк распоряжения,Формат А-4 1 лист" Кол-во: 3000

"Позиция 30" "Бланки деловой документации (фирменные бланки). Бланк приказа,Формат А-4 1 лист" Кол-во: 6000

"Позиция 31" "Бланки деловой документации (фирменные бланки). Бланк письма,Формат А-4 1 лист" Кол-во: 50000

"Позиция 32" "Бланк Путевой лист специального автомобиля Типовая межотраслевая форма №3 спец., Формат А-4" Кол-во: 200

"Позиция 33" "Бланк "Требование-накладная" , М-11 бумага газетная, пл.48/8г/м2, формат А-5, печать 1+1" Кол-во: 5500

"Позиция 34" "Бланк "Личная карточка учета выдачи средств индивидуальной защиты", Форма 53 формат А-4, бумага офсет, пл 180г/м2, печать 1+1" Кол-во: 366

"Позиция 35" "Автобиография бланк формат А4, офсет 80 гр., на 1-ом листе с обеих сторон" Кол-во: 500

"Позиция 36" "Журнал регистрации, учёта и выдачи ключевых документов и носителей УЦ ООО "ГТК" (жесткая обложка), 100л. Офсет 80 гр., обложка бумвинил цвет синий" Кол-во: 2

"Позиция 37" "Удостоверение по охране труда" Кол-во: 320

"Позиция 38" "Удостоверение об аттестации и проверке знаний по проверке промышленной безопасности и ОТ ЕСУОТПБ, прил.4.9 Картон переплетный, офсет пл.80г/м2, бумвинил, с вкладышем (полноцвет), горячее тиснение, размер разложенного удостоверения 7,0 х 20 см красног" Кол-во: 254

"Позиция 39" "Удостоверение о проверке знаний требований охраны труда Удостоверения об окончании курса "Охрана труда работников организации" Размер сложенного удостоверения 7,5х11 красного цвета с внутренней бумажной вставкой. Простая жесткая корочка, внутри 1 сло" Кол-во: 760

"Позиция 40" "Удостоверение о проверке знаний норм и правил работы в электроустановках межотраслевые правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, Картон переплетный, офсет, пл. 80г/м2, бумвинил, с вкладышем, горячее тиснение, размер разложенного удос" Кол-во: 222

"Позиция 41" "Удостоверение о повышении квалификации. Размер в развернутом виде 184х120 мм.Твердая обложка (бумвинил) с внутренней бумажной вставкой" Кол-во: 1390

"Позиция 42" "Трудовые книжки размер 85 х 125 мм" Кол-во: 10

"Позиция 43" "Технический (аппаратный) журнал Удостоверяющего центра ООО "ГТК"(жесткая обложка), 100л. Офсет 80 гр., обложка бумвинил цвет синий" Кол-во: 2

"Позиция 44" "Свидетельство о присвоении разряда по профессии. Размер в развернутом виде 184х120 мм.Твердая обложка (бумвинил) с внутренней бумажной вставкой" Кол-во: 2331

"Позиция 45" "Разовый материальный пропуск (размер 31х15см , пл. бумаги 48/8 г /м2гр. на м2" Кол-во: 5000

"Позиция 46" "Пропуск на получение ГСМ и материалов (Форма №2.п.1,6 и п.2"Правил пожарной безопасности для предприятий и организаций газовой промышленности" (размер А-4 пл. бумаги 48/8 г/м2" Кол-во: 3000

"Позиция 47" "Пропуск для допуска работника на территоррию филиала. Размер сложенного пропуска 10 х 6 красного цвета с внутренней бумажной вставкой. Простая жесткая корочка, внутри 1 слой картона. На лицевой стороне корочки тиснение золотой фольгой слово «Пропуск»" Кол-во: 50

"Позиция 48" "Оперативный журнал, формат А4, офсет, 80г/м2, твердый переплет, твердый переплет, бумвинил, печать 1+1, 1/60 листов" Кол-во: 23

"Позиция 49" "Материальный ярлык Типовая форма № М-16 , размер 11 х 7,5 см (280 г/м2)" Кол-во: 10000

"Позиция 50" "Личный листок по учёту кадров бланк формат А4, офсет 80 гр., на 1-ом листе с обеих сторон" Кол-во: 500

"Позиция 51" "Личная карточка работника бланк форма Т-2, формат А4, бумага офсет, пл 200г/м2, печать 2+1" Кол-во: 2350

"Позиция 52" "Карточка складского учета форма № М-17, размер 15 х 21 см, плотность 280 г/м2" Кол-во: 20700

"Позиция 53" "Календарь-домик настольный на 2018 год пейзаж (200х140 мм)" Кол-во: 4

"Позиция 54" "Календарь перекидной настольный 2018г. 2-х цветный блок Белый (сменный блок) 160Кп6б 08654" Кол-во: 231

"Позиция 55" "Календарь квартальный 2018г., 3-х блочный 3 греб. с бегунком" Кол-во: 269

"Позиция 56" "Журнал учёта СКЗИ Удостоверяющего центра ООО "ГТК" (жесткая обложка), 100л. Офсет 80 гр., обложка бумвинил цвет синий" Кол-во: 2

"Позиция 57" "Журнал учета работы измерительного комплекса" Кол-во: 3

"Позиция 58" "Журнал учёта работников СКЗ ООО "ГТК" получивших доступ к информации (жесткая обложка), 100л. Офсет 80 гр., обложка бумвинил цвет синий" Кол-во: 2

"Позиция 59" "Журнал учёта работников администрации ООО "ГТК" получивших доступ к информации (жесткая обложка), 100л. Офсет 80 гр., обложка бумвинил цвет синий" Кол-во: 2

"Позиция 60" "Журнал учета противоаварийных тренировок, формат А4, офсет, 80г/м2, твердый переплет, твердый переплет, бумвинил, печать 1+1, 1/60 листов" Кол-во: 16

"Позиция 61" "Журнал учета наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей, а также иных первичных средств пожаротушения, формат А-4, офсет, пл 80г/м2, твердый переплет, бумвинил, печать 1+1, 1/60листов" Кол-во: 23

"Позиция 62" "Журнал учета и технического обслуживания огнетушителей, бумага газетная, пл. 48/8г/м2, 100 лист.твердый переплет, бумвинил, Формат А-4" Кол-во: 12

"Позиция 63" "Журнал учета и осмотра такелажных средств, механизмов и приспособлений, Формат А-4,офсет 80г/м2, твердый переплет, бумвинил, 1/200листов" Кол-во: 8

"Позиция 64" "Журнал учёта и выдачи картридеров (жесткая обложка), 100л. Офсет 80 гр., обложка бумвинил цвет синий" Кол-во: 2

"Позиция 65" "Журнал учёта занятий и посещаемости по дисциплинам обучения (мягкая обложка), 32 листа. Офсет, цвет голубой" Кол-во: 20

"Позиция 66" "Журнал учета газоопасных работ проводимых с оформлением наряда -допуска, бумага газетная, пл. 48/8г/м2, 100 лист.твердый переплет, бумвинил, Формат А-4" Кол-во: 8

"Позиция 67" "Журнал учета выдачи доверенностей" Кол-во: 1

"Позиция 68" "Журнал ТО и ППР автоматических установок пожарной сигнализации, пожаротушения и противодымной защиты, формат А-4, офсет, пл 80г/м2, твердый переплет, бумвинил, печать 1+1, 1/60листов" Кол-во: 45

"Позиция 69" "Журнал техобслуживания и проверок техсостояния ИТСО и САЗ, 100л.бумага формат А4, обложка бумвенил, твердый переплет, 100 листов." Кол-во: 4

"Позиция 70" "Журнал режим работы газопровода, 100л. Офсет 80 гр., обложка бумвинил, Формат А-4" Кол-во: 3