Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Поставка печатной продукции

    Поставка печатной продукции

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь29.06.2018 09:3029.06.2018 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806592056Дата и время окончания срока приема заявок Поставка печатной продукции350051, г. Краснодар, ул. Дзержинского, 36Печать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    31806592056

    Уникальный номер закупки

    18/4.3/0039870/ТГКраснодар

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка печатной продукции

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    09.06.2018 09:03

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    0070 18 4.3 0039870 ТГКраснодар ЗП ГОС Э 09.06.2018.zip

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром трансгаз Краснодар"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Краснодар"

    Юридический адрес

    350051, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, ул. Шоссе Нефтянников, дом 53

    Почтовый адрес

    350001, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Захарова, 11 офис 233-234

    Контактный телефон

    +7 861 213-15-22

    Факс

    +7 952 822-10-22

    Адрес электронной почты

    tender@tgk.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Титова Марина Александровна

    Место рассмотрения предложений

    350051, г. Краснодар, ул. Дзержинского, 36

    Закупки и тендеры Краснодарский Край

    Закупки и тендеры Принадлежности канцелярские бумажные

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка печатной продукции

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    29.06.2018 09:30 GMT +329.06.2018 09:3029.06.2018 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806592056Дата и время окончания срока приема заявок Поставка печатной продукции350051, г. Краснодар, ул. Дзержинского, 36

    Дата и время вскрытия заявок

    29.06.2018 10:0029.06.2018 10:0029.06.2018 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31806592056Дата и время вскрытия заявок Поставка печатной продукции350051, г. Краснодар, ул. Дзержинского, 36

    Подведение итогов не позднее

    27.07.2018 14:0027.07.2018 14:0027.07.2018 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806592056Подведение итогов не позднее Поставка печатной продукции350051, г. Краснодар, ул. Дзержинского, 36

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    27.07.201827.07.2018 14:0027.07.2018 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806592056Подведение итогов не позднее Поставка печатной продукции350051, г. Краснодар, ул. Дзержинского, 36

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка печатной продукции

    Начальная цена

    756 125,92

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром трансгаз Краснодар"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Краснодар"

    Адрес местонахождения

    350051, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, ул. Шоссе Нефтянников, дом 53

    350001, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Захарова, 11 офис 233-234

    Классификатор ОКПД2

    17.23.13.110

    Журналы регистрационные из бумаги или картона

    17.23.13.199

    Принадлежности канцелярские прочие из бумаги или картона, не включенные в другие группировки

    17.23.13.144

    Карточки учетные строгого учета

    17.23.13.140

    Бланки из бумаги или картона

    17.23.14.110

    Бумага прочая, используемая для письма или печати или прочих графических целей, тисненая, гофрированная или перфорированная

    17.23.13.143

    Бланки форм учетной и отчетной документации

    17.23.13.141

    Бланки личных документов строгого учета

    Классификатор ОКВЭД2

    17.23

    Производство бумажных канцелярских принадлежностей

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Журнал регистрации проектов конфиденциальных документов на бумажных носителях (жесткая обложка), 100л. Офсет 80 гр., обложка бумвинил цвет синий"

    Кол-во: 5

    "Позиция 2"

    "Журнал регистрации приказов (постановлений,распоряжений), 100л. Офсет 80 гр., обложка бумвинил, Формат А-4"

    Кол-во: 13

    "Позиция 3"

    "Журнал регистрации конфиденциальных изданий (личных карточек работников) (жесткая обложка), 100л. Офсет 80 гр., обложка бумвинил цвет синий"

    Кол-во: 1

    "Позиция 4"

    "Журнал регистрации конфиденциальных изданий (личных дел работников) (жесткая обложка), 100л. Офсет 80 гр., обложка бумвинил цвет синий"

    Кол-во: 1

    "Позиция 5"

    "Журнал регистрации конфиденциальных изданий (жесткая обложка), 100л. Офсет 80 гр., обложка бумвинил цвет синий"

    Кол-во: 3

    "Позиция 6"

    "Журнал регистрации командировочных удостоверений, 100л. Офсет 80 гр., обложка бумвинил"

    Кол-во: 3

    "Позиция 7"

    "Журнал регистрации инструктажа по пожарной безопасности, формат А-4, бумага офсет 80г/м2, твердый переплет, бумвинил 1/100 листов"

    Кол-во: 22

    "Позиция 8"

    "Журнал регистрации инструктажа на рабочем месте, формат А-4, офсет, пл 80г/м2, твердый переплет, бумвинил, печать 1+1, 1/60листов"

    Кол-во: 27

    "Позиция 9"

    "Журнал регистрации входящих документов, 100л. Офсет 80 гр., обложка бумвинил, Формат А-4"

    Кол-во: 13

    "Позиция 10"

    "Журнал регистрации вводного инструктажа, бумага офсет, 80г/м2, формат А-4, твердый переплет, бумвинил, 1/200 листов"

    Кол-во: 7

    "Позиция 11"

    "Журнал регистрации (жесткая обложка), 100л. Офсет 80 гр., обложка бумвинил цвет синий"

    Кол-во: 5

    "Позиция 12"

    "Журнал проверки состояния охраны труда, 100л. Офсет 80 гр., обложка бумвинил,Формат А-4"

    Кол-во: 20

    "Позиция 13"

    "Журнал проведения профилактических и ремонтных работ"

    Кол-во: 10

    "Позиция 14"

    "Журнал охраны труда цеха (службы) (мягкая обложка), 20 листов. Офсет, цвет голубой"

    Кол-во: 50

    "Позиция 15"

    "Журнал ознакомления работников СКЗ ООО "ГТК" (жесткая обложка), 100л. Офсет 80 гр., обложка бумвинил цвет синий"

    Кол-во: 2

    "Позиция 16"

    "Журнал ознакомления работников администрации ООО "ГТК" (жесткая обложка), 100л. Офсет 80 гр., обложка бумвинил цвет синий"

    Кол-во: 2

    "Позиция 17"

    "Журнал контроля функционирования ИТСО и САЗ, 100л. бумага формат А4, обложка бумвенил, твердый переплет, 100 листов."

    Кол-во: 4

    "Позиция 18"

    "Журнал контроля функционирования ИТСО (жесткая обложка), 100л. Офсет 80 гр., обложка бумвинил цвет синий"

    Кол-во: 80

    "Позиция 19"

    "Журнал контроля воздушной среды, Формат А-4,бумага газетная, пл. 48/8г/м2,100 лист.твердый переплет, бумвинил, без нумерации, красочность обычная,ярлык"

    Кол-во: 5

    "Позиция 20"

    "Журнал исходящей документации, 100л. Офсет 80 гр., обложка бумвинил, Формат А-4"

    Кол-во: 7

    "Позиция 21"

    "Журнал исходных данных для расхода газа на собственные технологические нужды, ГРС формат А4, офсет, 80г/м2, твердый переплет, твердый переплет, бумвинил, печать 1+1, 1/60 листов"

    Кол-во: 2

    "Позиция 22"

    "Журнал выпуска транспорта на линию (жесткая обложка), 100л. Офсет 80 гр., обложка бумвинил"

    Кол-во: 3

    "Позиция 23"

    "Журнал выполненных работ по графику ТО и ППР газового оборудования низких сетей, бумага газетная, пл. 48/8г/м2, 100 лист.твердый переплет, бумвинил без нумерации, красочность обычная,ярлык , Формат А-4"

    Кол-во: 13

    "Позиция 24"

    "Журнал выполненных работ на ГРС, (АГРС) (по графику ТО и ППР) формат А4, офсет, 80г/м2, твердый переплет, твердый переплет, бумвинил, печать 1+1, 1/60 листов"

    Кол-во: 2

    "Позиция 25"

    "Журнал административно-производственного контроля 2 уровня, Формат А-4; Бумага-офсет; Двусторонняя печать; 150 листов."

    Кол-во: 15

    "Позиция 26"

    "Вкладыши к трудовым книжкам, внутренняя форма"

    Кол-во: 30

    "Позиция 27"

    "Вахтовый журнал оператора, бумага газетная, пл. 48/8г/м2, 100 лист.твердый переплет, бумвинил, Формат А-4"

    Кол-во: 2

    "Позиция 28"

    "Вахтенный журнал крановщика бумага формат А4, обложка бумвенил, твердый переплет, 100 листов."

    Кол-во: 6

    "Позиция 29"

    "Бланки деловой документации (фирменные бланки). Бланк распоряжения,Формат А-4 1 лист"

    Кол-во: 3000

    "Позиция 30"

    "Бланки деловой документации (фирменные бланки). Бланк приказа,Формат А-4 1 лист"

    Кол-во: 6000

    "Позиция 31"

    "Бланки деловой документации (фирменные бланки). Бланк письма,Формат А-4 1 лист"

    Кол-во: 50000

    "Позиция 32"

    "Бланк Путевой лист специального автомобиля Типовая межотраслевая форма №3 спец., Формат А-4"

    Кол-во: 200

    "Позиция 33"

    "Бланк "Требование-накладная" , М-11 бумага газетная, пл.48/8г/м2, формат А-5, печать 1+1"

    Кол-во: 5500

    "Позиция 34"

    "Бланк "Личная карточка учета выдачи средств индивидуальной защиты", Форма 53 формат А-4, бумага офсет, пл 180г/м2, печать 1+1"

    Кол-во: 366

    "Позиция 35"

    "Автобиография бланк формат А4, офсет 80 гр., на 1-ом листе с обеих сторон"

    Кол-во: 500

    "Позиция 36"

    "Журнал регистрации, учёта и выдачи ключевых документов и носителей УЦ ООО "ГТК" (жесткая обложка), 100л. Офсет 80 гр., обложка бумвинил цвет синий"

    Кол-во: 2

    "Позиция 37"

    "Удостоверение по охране труда"

    Кол-во: 320

    "Позиция 38"

    "Удостоверение об аттестации и проверке знаний по проверке промышленной безопасности и ОТ ЕСУОТПБ, прил.4.9 Картон переплетный, офсет пл.80г/м2, бумвинил, с вкладышем (полноцвет), горячее тиснение, размер разложенного удостоверения 7,0 х 20 см красног"

    Кол-во: 254

    "Позиция 39"

    "Удостоверение о проверке знаний требований охраны труда Удостоверения об окончании курса "Охрана труда работников организации" Размер сложенного удостоверения 7,5х11 красного цвета с внутренней бумажной вставкой. Простая жесткая корочка, внутри 1 сло"

    Кол-во: 760

    "Позиция 40"

    "Удостоверение о проверке знаний норм и правил работы в электроустановках межотраслевые правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, Картон переплетный, офсет, пл. 80г/м2, бумвинил, с вкладышем, горячее тиснение, размер разложенного удос"

    Кол-во: 222

    "Позиция 41"

    "Удостоверение о повышении квалификации. Размер в развернутом виде 184х120 мм.Твердая обложка (бумвинил) с внутренней бумажной вставкой"

    Кол-во: 1390

    "Позиция 42"

    "Трудовые книжки размер 85 х 125 мм"

    Кол-во: 10

    "Позиция 43"

    "Технический (аппаратный) журнал Удостоверяющего центра ООО "ГТК"(жесткая обложка), 100л. Офсет 80 гр., обложка бумвинил цвет синий"

    Кол-во: 2

    "Позиция 44"

    "Свидетельство о присвоении разряда по профессии. Размер в развернутом виде 184х120 мм.Твердая обложка (бумвинил) с внутренней бумажной вставкой"

    Кол-во: 2331

    "Позиция 45"

    "Разовый материальный пропуск (размер 31х15см , пл. бумаги 48/8 г /м2гр. на м2"

    Кол-во: 5000

    "Позиция 46"

    "Пропуск на получение ГСМ и материалов (Форма №2.п.1,6 и п.2"Правил пожарной безопасности для предприятий и организаций газовой промышленности" (размер А-4 пл. бумаги 48/8 г/м2"

    Кол-во: 3000

    "Позиция 47"

    "Пропуск для допуска работника на территоррию филиала. Размер сложенного пропуска 10 х 6 красного цвета с внутренней бумажной вставкой. Простая жесткая корочка, внутри 1 слой картона. На лицевой стороне корочки тиснение золотой фольгой слово «Пропуск»"

    Кол-во: 50

    "Позиция 48"

    "Оперативный журнал, формат А4, офсет, 80г/м2, твердый переплет, твердый переплет, бумвинил, печать 1+1, 1/60 листов"

    Кол-во: 23

    "Позиция 49"

    "Материальный ярлык Типовая форма № М-16 , размер 11 х 7,5 см (280 г/м2)"

    Кол-во: 10000

    "Позиция 50"

    "Личный листок по учёту кадров бланк формат А4, офсет 80 гр., на 1-ом листе с обеих сторон"

    Кол-во: 500

    "Позиция 51"

    "Личная карточка работника бланк форма Т-2, формат А4, бумага офсет, пл 200г/м2, печать 2+1"

    Кол-во: 2350

    "Позиция 52"

    "Карточка складского учета форма № М-17, размер 15 х 21 см, плотность 280 г/м2"

    Кол-во: 20700

    "Позиция 53"

    "Календарь-домик настольный на 2018 год пейзаж (200х140 мм)"

    Кол-во: 4

    "Позиция 54"

    "Календарь перекидной настольный 2018г. 2-х цветный блок Белый (сменный блок) 160Кп6б 08654"

    Кол-во: 231

    "Позиция 55"

    "Календарь квартальный 2018г., 3-х блочный 3 греб. с бегунком"

    Кол-во: 269

    "Позиция 56"

    "Журнал учёта СКЗИ Удостоверяющего центра ООО "ГТК" (жесткая обложка), 100л. Офсет 80 гр., обложка бумвинил цвет синий"

    Кол-во: 2

    "Позиция 57"

    "Журнал учета работы измерительного комплекса"

    Кол-во: 3

    "Позиция 58"

    "Журнал учёта работников СКЗ ООО "ГТК" получивших доступ к информации (жесткая обложка), 100л. Офсет 80 гр., обложка бумвинил цвет синий"

    Кол-во: 2

    "Позиция 59"

    "Журнал учёта работников администрации ООО "ГТК" получивших доступ к информации (жесткая обложка), 100л. Офсет 80 гр., обложка бумвинил цвет синий"

    Кол-во: 2

    "Позиция 60"

    "Журнал учета противоаварийных тренировок, формат А4, офсет, 80г/м2, твердый переплет, твердый переплет, бумвинил, печать 1+1, 1/60 листов"

    Кол-во: 16

    "Позиция 61"

    "Журнал учета наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей, а также иных первичных средств пожаротушения, формат А-4, офсет, пл 80г/м2, твердый переплет, бумвинил, печать 1+1, 1/60листов"

    Кол-во: 23

    "Позиция 62"

    "Журнал учета и технического обслуживания огнетушителей, бумага газетная, пл. 48/8г/м2, 100 лист.твердый переплет, бумвинил, Формат А-4"

    Кол-во: 12

    "Позиция 63"

    "Журнал учета и осмотра такелажных средств, механизмов и приспособлений, Формат А-4,офсет 80г/м2, твердый переплет, бумвинил, 1/200листов"

    Кол-во: 8

    "Позиция 64"

    "Журнал учёта и выдачи картридеров (жесткая обложка), 100л. Офсет 80 гр., обложка бумвинил цвет синий"

    Кол-во: 2

    "Позиция 65"

    "Журнал учёта занятий и посещаемости по дисциплинам обучения (мягкая обложка), 32 листа. Офсет, цвет голубой"

    Кол-во: 20

    "Позиция 66"

    "Журнал учета газоопасных работ проводимых с оформлением наряда -допуска, бумага газетная, пл. 48/8г/м2, 100 лист.твердый переплет, бумвинил, Формат А-4"

    Кол-во: 8

    "Позиция 67"

    "Журнал учета выдачи доверенностей"

    Кол-во: 1

    "Позиция 68"

    "Журнал ТО и ППР автоматических установок пожарной сигнализации, пожаротушения и противодымной защиты, формат А-4, офсет, пл 80г/м2, твердый переплет, бумвинил, печать 1+1, 1/60листов"

    Кол-во: 45

    "Позиция 69"

    "Журнал техобслуживания и проверок техсостояния ИТСО и САЗ, 100л.бумага формат А4, обложка бумвенил, твердый переплет, 100 листов."

    Кол-во: 4

    "Позиция 70"

    "Журнал режим работы газопровода, 100л. Офсет 80 гр., обложка бумвинил, Формат А-4"

    Кол-во: 3

    "Позиция 71"

    "Оперативный журнал,бумага газетная, пл. 48/8г/м2, 100 лист.твердый переплет, бумвинил, Формат А-4"

    Кол-во: 4

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    ГАЗПРОМ ГНП ХОЛДИНГ
    Конкурентный отбор № 32211081248
    Оказание информационных и консультационно-правовых услуг по вопросам, вытекающим из хозяйственной деятельности Заказчика и связанным с применением гражданского, уголовного, трудового, корпоративного, земельного, жилищного, административного, антимонопольного законодательства о несостоятельности (банкротстве), а также других отраслей российского законодательства, кроме вопросов применения законодательства в области бухгалтерского учета и налогообложения для нужд ООО "Газпром ГНП холдинг"
    Оказание информационных и консультационно-правовых услуг по вопросам, вытекающим из...
    177078
    Торги ГК Газпром
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    18.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    864 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    ПАО Газпром
    Конкурентный отбор № 32211080814
    Поставка трубы и переводников для объектов строительства ПАО «Газпром» для ООО «Газпром инвест» для нужд ООО «Газпром комплектация» № 0001/22/4.1/0008064/ГПК/К/ГОС/Э
    Поставка трубы и переводников для объектов строительства ПАО «Газпром» для ООО «Газпром...
    177075
    Торги ГК Газпром
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    08.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    504 946 522
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    АО Газпром закупки
    Конкурентный отбор № 32211080764
    Поставка трансформаторных подстанций для объекта строительства "Реконструкция газосборной сети с применением МКУ и объединением УКПГ Ямбургского НГКМ" для нужд ООО "Газпром инвест" (ФАВ 02411)
    Поставка трансформаторных подстанций для объекта строительства "Реконструкция газосборной сети...
    177074
    Торги ГК Газпром
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 09:30(GMT+03:00)
    54 279 095
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    «Газпром инвест»
    Маркетинговые исследования № 32211080503
    Выполнение работ по биологической рекультивации земельных участков, нарушенных при строительстве объектов в составе стройки «Реконструкция газопровода-перемычки между газопроводом «Челябинск-Петровск» и действующими газопроводами «Баштрансгаз» (код стройки 051-2001408) (для субъектов малого и среднего предпринимательства) № 01439
    Выполнение работ по биологической рекультивации земельных участков, нарушенных при...
    177069
    Торги ГК Газпром
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.03.2022 09:00(GMT+03:00)
    4 899 719
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    «Газпром инвест»
    Маркетинговые исследования № 32211080376
    Выполнение работ по биологической рекультивации земельных участков, нарушенных при строительстве объектов в составе стройки «Реконструкция ГРС Мужукай» (код стройки 051-2002941) (для субъектов малого и среднего предпринимательства) № 01059
    Выполнение работ по биологической рекультивации земельных участков, нарушенных при...
    177068
    Торги ГК Газпром
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.03.2022 09:00(GMT+03:00)
    973 106
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    «Газпром инвест»
    Маркетинговые исследования № 32211080169
    Выполнение работ по биологической рекультивации земельных участков, нарушенных при строительстве объектов в составе стройки «Реконструкция ГРС «Кокрек» (код стройки 051-2002940) (для субъектов малого и среднего предпринимательства) № 01060
    Выполнение работ по биологической рекультивации земельных участков, нарушенных при...
    177067
    Торги ГК Газпром
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.03.2022 09:00(GMT+03:00)
    861 330
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    «Газпром инвест»
    Маркетинговые исследования № 32211079920
    Выполнение работ по биологической рекультивации земель, нарушенных при строительстве объекта «ГРС-7 г. Саратов» (для субъектов малого и среднего предпринимательства) № 01041
    Выполнение работ по биологической рекультивации земель, нарушенных при строительстве объекта...
    177065
    Торги ГК Газпром
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.03.2022 09:00(GMT+03:00)
    2 317 134
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    ПАО Газпром
    Конкурентный отбор № 32211080838
    Поставка присадки цетаноповышающей к дизельному топливу для Астраханского газоперерабатывающего завода ООО «Газпром переработка» для нужд ООО "Газпром комплектация" (№ 22/4.3/0005022/ГПК)
    Поставка присадки цетаноповышающей к дизельному топливу для Астраханского...
    177073
    Торги ГК Газпром
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    08.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    264 600 003
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить