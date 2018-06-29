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    Главная / Торги / Поставка медицинских устройств, приборов, приспособлений, принадлежностей и комплектующих для нужд филиалов ООО «Газпром трансгаз Москва»

    Поставка медицинских устройств, приборов, приспособлений, принадлежностей и комплектующих для нужд филиалов ООО «Газпром трансгаз Москва»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь29.06.2018 10:0029.06.2018 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806590831Дата и время окончания срока приема заявок Поставка медицинских устройств, приборов, приспособлений, принадлежностей и комплектующих для нужд филиалов ООО «Газпром трансгаз Москва»Российская Федерация, 108814, г. Москва, поселение Сосенское, п. Газопровод, д.101, корпус 1, ООО «Газпром трансгаз Москва»Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    31806590831

    Уникальный номер закупки

    18/4.3/0043709/ТГМосква

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка медицинских устройств, приборов, приспособлений, принадлежностей и комплектующих для нужд филиалов ООО «Газпром трансгаз Москва»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    08.06.2018 17:52

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Приложение_3_к_Документации_082_Методика.doc

    Изменения в извещении

    Документация_082_изм.1.doc

    Изменения в извещении

    Приложение_1_к_Документации_082_Расчет_НМЦ_изм.1.xls

    Приложение_2_к_Документации_082_Проект_дог._изм.1.zip

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Москва»
    Все закупки и тендеры «Газпром трансгаз Москва»

    Юридический адрес

    117420, Российская Федерация, Москва, Намёткина, дом 16

    Почтовый адрес

    117420, Российская Федерация, Москва, Намёткина, дом 16

    Контактный телефон

    +7 495 817-09-95 доб. 23180

    Факс

    +7 495 917-93-30

    Адрес электронной почты

    anons@gtm.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Болдырев Роман Максимович

    Место рассмотрения предложений

    Российская Федерация, 108814, г. Москва, поселение Сосенское, п. Газопровод, д.101, корпус 1, ООО «Газпром трансгаз Москва»

    Закупки и тендеры Москва Город

    Закупки и тендеры Услуги по оптовой торговле, кроме оптовой торговли автотранспортными средствами и мотоциклами

    Ключевые слова:

    рис

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка медицинских устройств, приборов, приспособлений, принадлежностей и комплектующих для нужд филиалов ООО «Газпром трансгаз Москва»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    29.06.2018 10:00 GMT +329.06.2018 10:0029.06.2018 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806590831Дата и время окончания срока приема заявок Поставка медицинских устройств, приборов, приспособлений, принадлежностей и комплектующих для нужд филиалов ООО «Газпром трансгаз Москва»Российская Федерация, 108814, г. Москва, поселение Сосенское, п. Газопровод, д.101, корпус 1, ООО «Газпром трансгаз Москва»

    Дата и время вскрытия заявок

    29.06.2018 10:0029.06.2018 10:0029.06.2018 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31806590831Дата и время вскрытия заявок Поставка медицинских устройств, приборов, приспособлений, принадлежностей и комплектующих для нужд филиалов ООО «Газпром трансгаз Москва»Российская Федерация, 108814, г. Москва, поселение Сосенское, п. Газопровод, д.101, корпус 1, ООО «Газпром трансгаз Москва»

    Подведение итогов не позднее

    12.07.2018 23:0012.07.2018 23:0012.07.2018 23:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806590831Подведение итогов не позднее Поставка медицинских устройств, приборов, приспособлений, принадлежностей и комплектующих для нужд филиалов ООО «Газпром трансгаз Москва»Российская Федерация, 108814, г. Москва, поселение Сосенское, п. Газопровод, д.101, корпус 1, ООО «Газпром трансгаз Москва»

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    12.07.201812.07.2018 23:0012.07.2018 23:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806590831Подведение итогов не позднее Поставка медицинских устройств, приборов, приспособлений, принадлежностей и комплектующих для нужд филиалов ООО «Газпром трансгаз Москва»Российская Федерация, 108814, г. Москва, поселение Сосенское, п. Газопровод, д.101, корпус 1, ООО «Газпром трансгаз Москва»

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка медицинских устройств, приборов, приспособлений, принадлежностей и комплектующих для нужд филиалов ООО «Газпром трансгаз Москва»

    Начальная цена

    1 629 511,96

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    «Газпром трансгаз Москва»
    Все закупки и тендеры «Газпром трансгаз Москва»

    Адрес местонахождения

    117420, Российская Федерация, Москва, Намёткина, дом 16

    Классификатор ОКПД2

    26.60.13.190

    Оборудование для электротерапии прочее, не включенное в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    46

    Торговля оптовая, кроме оптовой торговли автотранспортными средствами и мотоциклами

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Глюкометр OneTouch UltraEasy"

    Кол-во: 5

    "Позиция 2"

    "АНАЛИЗАТОР ACCUTREND GCT"

    Кол-во: 2

    "Позиция 3"

    "ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКИЙ ТОНОМЕТР OMRON M1 ECO"

    Кол-во: 1

    "Позиция 4"

    "ПРИБОР ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ Armed YE-680A"

    Кол-во: 6

    "Позиция 5"

    "Стетофонендоскоп СФ-01 ''АДЪЮТОР''"

    Кол-во: 2

    "Позиция 6"

    "ВЕСЫ МЕДИЦИНСКИЕ НАПОЛЬНЫЕ RGT-160 С РОСТОМЕРОМ (АНАЛОГ РП-150МГ)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 7"

    "Глюкометр - экспресс-измеритель концентрации глюкозы в крови портативный ПКГ-02.4 САТЕЛЛИТ ПЛЮС"

    Кол-во: 1

    "Позиция 8"

    "Светильник мед.ламп. Dialight №24664"

    Кол-во: 1

    "Позиция 9"

    "Весы напольные Delta D-9971-31P"

    Кол-во: 1

    "Позиция 10"

    "УСТРОЙСТВО ДЛЯ СЕРДЕЧНО-ЛЕГОЧНОЙ РЕАНИМАЦИИ ПР-01"

    Кол-во: 9

    "Позиция 11"

    "Аппарат "РЕФТОН-01-ФС" Комплект. ГТ+СМТ+ДДТ (1 канал)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 12"

    "Облучатель СОЛЛЮКС настольный,"

    Кол-во: 1

    "Позиция 13"

    "ИНГАЛЯТОР КОМПРЕССОРНЫЙ "MCN-600B" STYLE"

    Кол-во: 1

    "Позиция 14"

    "ЧАСЫ ПРОЦЕДУРНЫЕ ПЧ-3"

    Кол-во: 10

    "Позиция 15"

    "КРЕСЛО РЕЛАКСАЦИОННОЕ ДИСНЕТ 68Х83Х100СМ С ПОДСТАВКОЙ КОМПАНИЯ "ДИСНЕТ" Г. МОСК"

    Кол-во: 8

    "Позиция 16"

    "МАТРАС ВАКУУМНЫЙ МВИОВ-02"

    Кол-во: 2

    "Позиция 17"

    "Бактерицидный облучатель Сибэст ОБС-2х30-150 М1"

    Кол-во: 1

    "Позиция 18"

    "СТЕРИЛИЗАТОР ВОЗДУШНЫЙ (ШКАФ СУХОЖАРОВОЙ). ГП-20 СПУ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 19"

    "ОБЛУЧАТЕЛЬ БАКТЕРИЦИДНЫЙ ПЕРЕДВИЖНОЙ ОБПЕ-450,УХЛ4.2 (АЗОВ)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 20"

    "ОБЛУЧАТЕЛЬ-РЕЦИРКУЛЯТОР "ДЕЗАР-4" РОССИЯ"

    Кол-во: 3

    "Позиция 21"

    "ОБЛУЧАТЕЛЬ-РЕЦИРКУЛЯТОР "ДЕЗАР-3" НАСТЕННЫЙ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 22"

    "ИНГАЛЯТОР НЕБУЛАЙЗЕР OMRON U-22"

    Кол-во: 3

    "Позиция 23"

    "Термометр MT 1931"

    Кол-во: 57

    "Позиция 24"

    "ГЛЮКОМЕТР ACCU-CHEK ACTIVE 105Х520Х22 ММ. ГАБАРИТЫ 0,105X0,022X0,52М"

    Кол-во: 2

    "Позиция 25"

    "Ультрафиолетовый бактерицидный облучатель ОБН-150 без счётчика"

    Кол-во: 1

    "Позиция 26"

    "ТОНОМЕТР АВТОМАТИЧЕСКИЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ С АДАПТЕРОМ UA-777"

    Кол-во: 3

    "Позиция 27"

    "АНАЛИЗАТОР ПАРОВ ЭТАНОЛА В ВЫДЫХАЕМОМ ВОЗДУХЕ DRIVESAFE II"

    Кол-во: 2

    "Позиция 28"

    "Деструктор игл (металлических) ДИ-1М"

    Кол-во: 1

    "Позиция 29"

    "Укладка-контейнер полимерный для доставки проб биологического материала в пробирках и флаконах УКП-100-01-"Кронт""

    Кол-во: 4

    "Позиция 30"

    "Фартук рентгенозащитный стоматологический"

    Кол-во: 2

    "Позиция 31"

    "ЭКГ КАБЕЛЬ ПАЦИЕНТА GE MARQUETTE MAC 500"

    Кол-во: 1

    "Позиция 32"

    "Кабель пациента для ЭКГ Schiller Cardiovit AT-2"

    Кол-во: 1

    "Позиция 33"

    "Кабель пациента GETEMED на 7 отведений 80 см"

    Кол-во: 2

    "Позиция 34"

    "АППАРАТ ДЫХАТЕЛЬНЫЙ PULMANEX (МЕШОК АМБУ)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 35"

    "Транспортные расходы"

    Кол-во: 1

    "Позиция 36"

    "ПОРТ. ЭКСПРЕСС-АНАЛИЗАТОР УРОВНЯ ХОЛЕСТЕРИНА В КРОВИ MULTICARE-IN"

    Кол-во: 1

    "Позиция 37"

    "Тонометр "BR AG1-30" механический, с большим манометром, стетоскоп в комплекте,"

    Кол-во: 16

    "Позиция 38"

    "ЭЛЕКТРОКАРДИОГРАФ ОДНОКАНАЛЬНЫЙ ПОРТАТИВНЫЙ ЭК1Т-07 "АКСИОН""

    Кол-во: 8

    "Позиция 39"

    "АППАРАТ ДЛЯ НЧ-ТЕРАПИИ "АМПЛИПУЛЬС-5Бр""

    Кол-во: 1

    "Позиция 40"

    "ОБЛУЧАТЕЛЬ НАСТОЛЬНЫЙ "СОЛНЫШКО ОУФК-01 РОССИЯ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 41"

    "АППАРАТ ПОТОК-1"

    Кол-во: 1

    "Позиция 42"

    "ТОНОМЕТР LD-71 МАНЖЕТА, СТЕТОСКОП"

    Кол-во: 5

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