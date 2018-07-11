www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
31806590595
Уникальный номер закупки
18/4.3/0039815/ТГУфа
Наименование закупки
Поставка специализированных автомобилей для нужд ООО «Газпром трансгаз Уфа» (0056/18/4.3/0039815/ТГУфа/ЗП/ГОС/Э/08.06.2018) Закупка только у СМСП.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
08.06.2018 16:59
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
141112, Российская Федерация, Московская область, ГОРОД ЩЕЛКОВО/РАЙОН ЩЕЛКОВСКИЙ, УЛИЦА МОСКОВСКАЯ, ДОМ 1/ПОМЕЩЕНИЕ 98
Почтовый адрес
141112, Российская Федерация, Московская область, ГОРОД ЩЕЛКОВО/РАЙОН ЩЕЛКОВСКИЙ, УЛИЦА МОСКОВСКАЯ, ДОМ 1/ПОМЕЩЕНИЕ 98
Контактный телефон
+7 499 580-45-06
Факс
+7 499 580-45-80
Адрес электронной почты
tender@gcr.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Захаркина Ольга Викторовна
Место рассмотрения предложений
г. Санкт-Петербург
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка специализированных автомобилей для нужд ООО «Газпром трансгаз Уфа»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
11.07.2018 09:00 GMT +311.07.2018 09:0011.07.2018 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806590595Дата и время окончания срока приема заявок Поставка специализированных автомобилей для нужд ООО «Газпром трансгаз Уфа»г. Санкт-Петербург
Дата и время вскрытия заявок
11.07.2018 09:1011.07.2018 09:1011.07.2018 09:10Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31806590595Дата и время вскрытия заявок Поставка специализированных автомобилей для нужд ООО «Газпром трансгаз Уфа»г. Санкт-Петербург
Подведение итогов не позднее
18.07.2018 15:0018.07.2018 15:0018.07.2018 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806590595Подведение итогов не позднее Поставка специализированных автомобилей для нужд ООО «Газпром трансгаз Уфа»г. Санкт-Петербург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка специализированных автомобилей для нужд ООО «Газпром трансгаз Уфа»
Начальная цена
17 195 469,64
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
«Газпром трансгаз Уфа»
Все закупки и тендеры «Газпром трансгаз Уфа»
Адрес местонахождения
450054, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Уфа, Рихарда Зорге, 59
450054, Российская Федерация, 02, Уфа, г. Уфа, ул. Р. Зорге, д.59
29.10.59.390
29.10
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
Кол-во: 1
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.