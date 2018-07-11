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    Главная / Торги / Поставка специализированных автомобилей для нужд ООО «Газпром трансгаз Уфа» (0056/18/4.3/0039815/ТГУфа/ЗП/ГОС/Э/08.06.2018) Закупка только у СМСП.

    Поставка специализированных автомобилей для нужд ООО «Газпром трансгаз Уфа» (0056/18/4.3/0039815/ТГУфа/ЗП/ГОС/Э/08.06.2018) Закупка только у СМСП.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь11.07.2018 09:0011.07.2018 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806590595Дата и время окончания срока приема заявок Поставка специализированных автомобилей для нужд ООО «Газпром трансгаз Уфа»г. Санкт-ПетербургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    31806590595

    Уникальный номер закупки

    18/4.3/0039815/ТГУфа

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка специализированных автомобилей для нужд ООО «Газпром трансгаз Уфа» (0056/18/4.3/0039815/ТГУфа/ЗП/ГОС/Э/08.06.2018) Закупка только у СМСП.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    08.06.2018 16:59

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    1 ДЗП.zip

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Участникам перенос.doc

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью Газпром центрремонт
    Все закупки и тендеры ООО Газпром центрремонт

    Юридический адрес

    141112, Российская Федерация, Московская область, ГОРОД ЩЕЛКОВО/РАЙОН ЩЕЛКОВСКИЙ, УЛИЦА МОСКОВСКАЯ, ДОМ 1/ПОМЕЩЕНИЕ 98

    Почтовый адрес

    141112, Российская Федерация, Московская область, ГОРОД ЩЕЛКОВО/РАЙОН ЩЕЛКОВСКИЙ, УЛИЦА МОСКОВСКАЯ, ДОМ 1/ПОМЕЩЕНИЕ 98

    Контактный телефон

    +7 499 580-45-06

    Факс

    +7 499 580-45-80

    Адрес электронной почты

    tender@gcr.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Захаркина Ольга Викторовна

    Место рассмотрения предложений

    г. Санкт-Петербург

    Закупки и тендеры Средства автотранспортные

    Ключевые слова:

    ремонт

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка специализированных автомобилей для нужд ООО «Газпром трансгаз Уфа»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    11.07.2018 09:00 GMT +311.07.2018 09:0011.07.2018 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806590595Дата и время окончания срока приема заявок Поставка специализированных автомобилей для нужд ООО «Газпром трансгаз Уфа»г. Санкт-Петербург

    Дата и время вскрытия заявок

    11.07.2018 09:1011.07.2018 09:1011.07.2018 09:10Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31806590595Дата и время вскрытия заявок Поставка специализированных автомобилей для нужд ООО «Газпром трансгаз Уфа»г. Санкт-Петербург

    Подведение итогов не позднее

    18.07.2018 15:0018.07.2018 15:0018.07.2018 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806590595Подведение итогов не позднее Поставка специализированных автомобилей для нужд ООО «Газпром трансгаз Уфа»г. Санкт-Петербург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    18.07.201818.07.2018 15:0018.07.2018 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806590595Подведение итогов не позднее Поставка специализированных автомобилей для нужд ООО «Газпром трансгаз Уфа»г. Санкт-Петербург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка специализированных автомобилей для нужд ООО «Газпром трансгаз Уфа»

    Начальная цена

    17 195 469,64

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    «Газпром трансгаз Уфа»
    Все закупки и тендеры «Газпром трансгаз Уфа»

    Адрес местонахождения

    450054, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Уфа, Рихарда Зорге, 59

    450054, Российская Федерация, 02, Уфа, г. Уфа, ул. Р. Зорге, д.59

    Классификатор ОКПД2

    29.10.59.390

    Средства автотранспортные специального назначения прочие, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    29.10

    Производство автотранспортных средств

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Машина комбинированная КО-829БГ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    "Автогидроподъемник 2784 GH АГП Т328 на шасси КАМАЗ 43114-32"

    Кол-во: 1

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