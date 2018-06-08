№ 0001/18/4/3/0039119/ТГЮгорск/ЗП/ГОС/Э/08.06.2018 Поставка электрооборудования, телекоммуникационного оборудования, вычислительной техники, оборудования мультиплексирования, сетевого и прочих МТР для нужд ООО «Газпром трансгаз Югорск»

Дата и время вскрытия заявок

Дата и время окончания срока приема заявок

№ 0001/18/4/3/0039119/ТГЮгорск/ЗП/ГОС/Э/08.06.2018 Поставка электрооборудования, телекоммуникационного оборудования, вычислительной техники, оборудования мультиплексирования, сетевого и прочих МТР для нужд ООО «Газпром трансгаз Югорск»

Цена договора и требования к обеспечению

* Если это является обязательным условием

Перечень товаров, работ, услуг

"Позиция 1" "Коврик П-образный 60В для термообработки штуцеров для труб от 60 до 90мм, 1050 C, 2,7кВт. Приспособление для местной термообработки. Код 306200" Кол-во: 1

"Позиция 2" "Сопло газовое d=12 к горелке SB-150 (345P012002) (UECO1530). Расходные части для горелок (MIG/MAG)" Кол-во: 7

"Позиция 3" "Сердечник для гнезда CAMLOCK 300A. Код 833030. Разъем для кабелей и кабельных сборок для местной термической обработки" Кол-во: 4

"Позиция 4" "Сопло плазменное 1,2мм/70а к плазмотрону abiplas cut 150 №757.d037 binzel" Кол-во: 3

"Позиция 5" "Подогреватели для подогрева стыков труб ду 500 перед их сваркой" Кол-во: 4

"Позиция 6" "Пружина дистанционная к плазмотрону abiplas cut 110/150 №745.d012 binzel" Кол-во: 21

"Позиция 7" "Сопло для строгания шва к плазмотрону abiplas cut 150 №757.d015 binzel" Кол-во: 24

"Позиция 8" "Сопло плазменное длинное с крест.канавкой 1,2мм/50а к плазмотрону abiplas cut 150 №757.d016 binzel" Кол-во: 3

"Позиция 9" "Сердечник для штекера CAMLOCK 300A. Код 833031Разъем для кабелей и кабельных сборок для местной термической обработки" Кол-во: 4

"Позиция 10" "Коврик гибкий нагревательный 410х125мм, количество бусин 17х6, 60В, 45А, 2.7кВт. Приспособление для местной термообработки. Код 1617 06" Кол-во: 1

"Позиция 11" "Сопло плазменное 1,8мм/120-150а к плазмотрону abiplas cut 150 №757.d011 binzel" Кол-во: 3

"Позиция 12" "Изолятор для штекера CAMLOCK 300A. Код 833021. Разъем для кабелей и кабельных сборок для местной термической обработки" Кол-во: 11

"Позиция 13" "Гнездо CAMLOCK 300A в сборе. Код 833000. Разъем для кабелей и кабельных сборок для местной термической обработки" Кол-во: 31

"Позиция 14" "Гнездо BEB 35-50 511.0314. Принадлежности к сарочному оборудованию Abicor Binzel" Кол-во: 42

"Позиция 15" "Комплект ремонтный для силового трансформатора ТМ(Г)-630 кВа в составе: уплотнительные прокладки (на основе МБС) под изоляторы ВН – 3 шт; уплотнительные прокладки (на основе МБС) под изоляторы НН – 4 шт; уплотнительные втулки (кольца) на изоляторы В" Кол-во: 3

"Позиция 16" "Подогреватель ПСТ-426 для подогрева стыков труб перед их сваркой диаметр трубы 426мм" Кол-во: 4

"Позиция 17" "Экран настен-потолочный 210х280 Digis DSEM-4306 рулонный, моторизированный" Кол-во: 2

"Позиция 18" "Изолятор для гнезда CAMLOCK 300A. Код 833020. Разъем для кабелей и кабельных сборок для местной термической обработки" Кол-во: 3

"Позиция 19" "Электродержатель Электрододержатель ЭД-50 "Корд-Универсал" (500А), Сварочный ток не более 500А; масса не более 0.5кг ГОСТ 14651-78" Кол-во: 7

"Позиция 20" "Светильник взрывозащищенный под лампу накаливания переносной ручной преимущественно отраженного света открытый РВО-42У2 60Вт 42В 12м ТУ 16-545.132-77" Кол-во: 10

"Позиция 21" "Завихритель к плазмотрону abiplas cut 150 №757.d060 binzel" Кол-во: 3

"Позиция 22" "Светильник НГР 06-4-003.01.05" Кол-во: 3

"Позиция 23" "Светильник светодиодный Linvel RPL1 12W круг, ультратонкий, встраиваемый, 4000 K, световой поток 720 лм, наружный диаметр 170 мм, вр езной 150 мм." Кол-во: 83

"Позиция 24" "Коврик гибкий нагревательный 150х340мм, количество бусин 6х16, 60В, 45А, 2.7кВт. Приспособление для местной термообработки. Код 1606 16" Кол-во: 1

"Позиция 25" "Вилка сварочного кабеля BSB 35-50, размер 50мм, идентификационный №511.0015. Приспособление для сварки." Кол-во: 80

"Позиция 26" "Втулка вставная BEB 35-50, размер 50мм, идентификационный № 511.0014. Приспособление для сварки." Кол-во: 14

"Позиция 27" "Комплект ремонтный для силового трансформатора ТМ(Г)-1000 кВа в составе: уплотнительные прокладки (на основе МБС) под изоляторы ВН – 3 шт; уплотнительные прокладки (на основе МБС) под изоляторы НН – 4 шт; уплотнительные втулки (кольца) на изоляторы В" Кол-во: 6

"Позиция 28" "Штекер в сборе DINSE 35-50мм. КОД 847001. Комплектующее изделие для сварочного оборудования." Кол-во: 39

"Позиция 29" "Подогреватель ПСТ-720 для подогрева стыков труб перед их сваркой диаметр трубы 720мм" Кол-во: 8

"Позиция 30" "Трансформатор ОСО-0,63 380/12" Кол-во: 1

"Позиция 31" "Люстра Snowlight 14-598-06C (RU) 6-ти рожковая х 60W, Е14, подвесная. Стиль: Классический, материал подвесок: хрусталь, тип поверхно сти подвесок: глянцевый, цвет арматуры: белый, золотистый, материал арматуры: металл. IP20. Высота: 700 Диаметр: 630 " Кол-во: 7

"Позиция 32" "Сопло коронное к ручному плазмотрону abiplas cut 150 №757.d046 binzel" Кол-во: 10

"Позиция 33" "Сопло к горелкам sf36lc 16мм 145.0078 binzel" Кол-во: 7

"Позиция 34" "Светильник светодиодный Linvel RPL1 6W 4000K круг, ультратонкий, встраиваемый, 4000 K, световой поток 360 лм, наружный диаметр 120 м м, врезной 105 мм." Кол-во: 112

"Позиция 35" "Светильник настенно-потолочный Kadia 1227, высота 14см, длина 30см, цвет плафона: белое матовое стекло, материал подвесок: прозрачны й хрусталь, цвет арматуры: хромированный металл, количество ламп накаливания: 1х60Вт, тип цоколя лампы: E27 ГОСТ 8607" Кол-во: 10

"Позиция 36" "Подогреватель ПСТ-325 для подогрева стыков труб перед их сваркой диаметр трубы 325мм" Кол-во: 11

"Позиция 37" "Коврик гибкий нагревательный 255х210мм, количество бусин 10х10, 60В, 45А, 2.7кВт. Приспособление для местной термообработки. Код 161 010" Кол-во: 1

"Позиция 38" "Сопло плазменное 1,6мм/90-120а к плазмотрону abiplas cut 150 №757.d010 binzel" Кол-во: 38

"Позиция 39" "Сопло для снятия фасок к ручному плазмотрону abiplas cut 110/150 №757.d040 binzel" Кол-во: 14

"Позиция 40" "Коврик гибкий нагревательный 205х255мм, количество бусин 8х12, 60В, 45А, 2.7кВт. Приспособление для местной термообработки. Код 1608 12" Кол-во: 1

"Позиция 41" "Диффузор 446P102001 для плазм.PLC150" Кол-во: 41

"Позиция 42" "Светильник под ртутную лампу типа ДРЛ подвесной для промышленных и производственных зданий РСП 05-400-001" Кол-во: 8

"Позиция 43" "Коврик П-образный 60В для термообработки штуцеров для труб от 90 до 120мм, 1050 C, 2,7кВт. Приспособление для местной термообработки . Код 306205" Кол-во: 1

"Позиция 44" "Трансформатор понижающий ОСМ1-0,25 220/12В" Кол-во: 1

"Позиция 45" "Сопло медное для плазмотрона plc 150 1,6мм" Кол-во: 277

"Позиция 46" "Сопло к горелкам sf36lc 12мм 145.0126 binzel" Кол-во: 7

"Позиция 47" "Плазмотрон ручной plc 150 (150a пн=60%) разъем -евро для установки воздушно-плазменной резки длина кабель-шланга 12м" Кол-во: 1

"Позиция 48" "Светильник NLP-R1-18W-R240-840-SL-LED светодиодный круглый, мощность 18Вт, цветовая температура 4000К, напряжение 220В, световой пот ок 1300 Лм, высота 24мм, диаметр 240мм, цвет корпуса серебро. ТУ 3461-001-37192951-2014 ТУ 3461-001-37192951-2014" Кол-во: 16

"Позиция 49" "Трансформатор ТШП-0,66-5-0,5S-1000/5 У3 ТУ16-2011 ОГГ.671230.001 ТУ" Кол-во: 6

"Позиция 50" "Коврик П-образный 60В для термообработки штуцеров для труб от 140 до 170мм, 1050 C, 2,7кВт. Приспособление для местной термообработк и. Код 306215" Кол-во: 1

"Позиция 51" "Коврик гибкий нагревательный 410х130мм, количество бусин 16х6, 60В, 45А, 2.7кВт. Приспособление для местной термообработки. Код 1616 06" Кол-во: 1

"Позиция 52" "Гнездо для крепления в панель DINSE 35-50мм2. Разъем для кабелей и кабельных сборок для местной термической обработки" Кол-во: 21

"Позиция 53" "Светильник взрывозащищенный под лампу накаливания переносной ручной преимущественно отраженного света открытый РВО-220 60Вт 220В 12м" Кол-во: 12

"Позиция 54" "Коврик П-образный 60В для термообработки штуцеров для труб от 120 до 140мм, 1050 C, 2,7кВт. Приспособление для местной термообработк и. Код 306210" Кол-во: 1

"Позиция 55" "Сопло плазменное 1,5мм/70-90а к плазмотрону abiplas cut 150 №757.d009 binzel" Кол-во: 3

"Позиция 56" "Электрод для плазмотрона plc 150 медь" Кол-во: 260

"Позиция 57" "Термопенал ТП 8/130 ГОСТ 15150-69" Кол-во: 19

"Позиция 58" "Штекер Camlock 300А в сборе" Кол-во: 8

"Позиция 59" "Прожектор под кварцевую галогенную (накаливания) лампу ИО 04-500-002" Кол-во: 10

"Позиция 60" "Счетчик электрической энергии однофазный однотарифный CE101-R5-145M6 класс точности 1 номинальное напряжение 230В базовый(максимальн ый) ток 5(60)А отсчетное устройство механическое 6-разрядное для монтажа на рейку ТН-35 ТУ 4228-054-22136119-2005" Кол-во: 3

"Позиция 61" "Лампа галогенная Мощность - 40 Вт. Напряжение - 230 В.Цоколь - G9" Кол-во: 35

"Позиция 62" "Штанга изолирующая оперативная универсальная ШОУ-15 напряжение 15кВ общая длина штанги 1350мм ГОСТ 20494-2001, ТУ РА 01802164.1002-9 7" Кол-во: 9

"Позиция 63" "Электрод медно-сульфатный для электрометрических измерений ЭМС-1,2-5 Менделеевец, длина 1160мм, длина провода 5м, ТУ 4318-011-247074 90-2005" Кол-во: 3

"Позиция 64" "Счетчик электрической энергии трехфазный многотарифный трансформаторного включения Меркурий 230-ART-03 PQC(R)SIGN, 5(7,5)А ГОСТ Р 52 425-2005" Кол-во: 13

"Позиция 65" "Счетчик электроэнергии трехфазный,однотарифный CE 300 для измерения активной энергии в одном или двух направлениях в трехфазных трех - или четырехпроводных цепях переменного тока,класс точности-1 номинальное напряжение 3х230В/400В в корпусе S33(для у" Кол-во: 8

"Позиция 66" "Изолента ПХВ 20 (синяя)" Кол-во: 534

"Позиция 67" "Выключатель автоматический OptiDin ВМ63-1C16-УХЛ3 16А, 230В ТУ 3421-040-05758109-2009" Кол-во: 317

"Позиция 68" "Заземление переносное ЗПП-15М 70мм2 И-10кВ ГОСТ 20494-90" Кол-во: 8

"Позиция 69" "Выключатель концевой серии ВК-200, ВК-300 предназначен для применения в электрических цепях управления, сигнализации и контроля отно сительного положения подвижных частей механизма в пространстве. Ток продолжительного режима, А16, номинальное рабочее" Кол-во: 3

"Позиция 70" "Выключатель концевой КУ-701А,ток продолжительного режима 10А ,номинальное напряжение переменного тока 220, 380В. номинальное напряже ние постоянного тока 110, 220, 440В ,степень пылевлагозащищенности IP44 ,температура окружающей среды от минус 40С до" Кол-во: 1

"Позиция 71" "Колпачок К-7" Кол-во: 2580

"Позиция 72" "Электрический счетчиксчетчик Матрица NP 71E/1-10-1 однофазный ГОСТ2005 (IEC62053-21 ) Гос.реестр№36792-10" Кол-во: 2

"Позиция 73" "Счетчик электрический Матрица NP 73L/2-5-2(100А)трехфазный ГОСТ2005 (IEC62053-21 ) Гос.реестр№36792-08" Кол-во: 2

"Позиция 74" "Изолятор проходной усиленный керамический ИПУ-10/630-7,5 УХЛ1 до 10кВ 630А разрушающая нагрузка 7,5кН" Кол-во: 39

"Позиция 75" "Диод Д161-250-10" Кол-во: 6

"Позиция 76" "Лампа накаливания местного освещения МО24-60 24В 60Вт E27 ТУ 16-88 ИКАФ.675300.001ТУ" Кол-во: 100

"Позиция 77" "Лампа светодиодная коммутаторная с ламельными контактами повышенной яркости группы Б красного цвета свечения в рассеивающей окрашенн ой колбе СКЛ 12Б-К-3-220 переменного тока 220В ЕНСК.433137.012 ТУ" Кол-во: 30

"Позиция 78" "Индикатор мнемонический КИПМ 23В-6Л 13мА желтый ТУ БКЖИ.676654.001" Кол-во: 40

"Позиция 79" "Лампа светодиодная коммутаторная,повышенной яркости, зеленого цвета свечения СКЛ 17Б-Л- 2-28, постоянного однонаправленного тока 28В ЕНСК.433137.017ТУ" Кол-во: 120

"Позиция 80" "Выключатель автоматический трехполюсный ВА47-100 D80/3 номинальный ток 80А, 10кА, характеристика D ТУ 2000 АГИЕ.641235.003" Кол-во: 20

"Позиция 81" "Индикатор мнемонический КИПМ 23В-6К 12мА зеленый ТУ БКЖИ.676654.001" Кол-во: 40

"Позиция 82" "Лампа светодиодная коммутаторная с ламельными контактами повышенной яркости группы Б зеленого цвета свечения в рассеивающей окрашенн ой колбе СКЛ 12Б-Л-3-220 переменного тока 220В ЕНСК.433137.012 ТУ" Кол-во: 30

"Позиция 83" "Лампа газоразрядная металогалогенная высокого давления короткой дугой без внешней колбы с кварцевой горелкой для закрытых светильник ов Osram Powerstar HQI-TS 2000/D/S длиной 187мм диаметром 36мм с цоколем K12s-36 мощностью 200Вт на силу тока 11,5А н" Кол-во: 7

"Позиция 84" "Лампа натриевая высокого давления дневного белого света длиной 156мм диаметром 37мм с цоколем E27 мощностью 70Вт на рабочее напряжен ие 220В световым потоком 6000Лм Osram Vialox NAV-T 70W Standard" Кол-во: 7

"Позиция 85" "Шинка заземления, зануления 07067 SCH, 20 зажимов, расстояние между осями винтов 250мм.Устанавливается в кабельных каналах горизонта льно на функциональные стойки. В комплект входит соеденитель для жестких или полужеских кабелей сечением 35мм2, 2 изо" Кол-во: 1

"Позиция 86" "Шинка заземления,зануления 8X12мм26/2" Кол-во: 3

"Позиция 87" "Предохранитель высоковольтный с кварцевым наполнителем для силовых трансформаторов ПКТ 101-10-3,2-12,5 У3" Кол-во: 29

"Позиция 88" "Предохранитель высоковольтный с кварцевым наполнителем для силовых трансформаторов ПКТ 101-6-16-20 У3" Кол-во: 6

"Позиция 89" "Лампа дуговая натриевая высокого давления трубчатая ДНаТ-100-1М Е40 100Вт" Кол-во: 11

"Позиция 90" "Водонагреватель электрический Реал ВР-440 V=30 л. ТУ 3468-001-49655327-2009" Кол-во: 2

"Позиция 91" "Выключатель автоматический OptiDin ВМ63-2C25-УХЛ3, артикул 103678 ТУ 3421-040-05758109-2009" Кол-во: 10

"Позиция 92" "Выключатель автоматический ВА 51-35М1 25А" Кол-во: 5

"Позиция 93" "Заземление переносное распределительных устройств ПЗРУ-1 сечение заземляющего провода 16мм2 напряжение до 1кВ ТУ 34-31-10509-90" Кол-во: 17

"Позиция 94" "Изолента ПХВ 15мм желтая" Кол-во: 196

"Позиция 95" "Пункт распределительный ввода и распределения электроэнергии с применением автоматических выключателей переменного тока, напольный, ввод кабеля снизу ПР-8501-20-66У3 250А 660В IP21 ТУ 3430-001-75454983-2005" Кол-во: 2

"Позиция 96" "Привод ручной наружной установки для разъединителя с ножом заземления номинальное напряжение, 10кВ ПРНЗ-10 УХЛ1" Кол-во: 13

"Позиция 97" "Удлинитель Союз 481S-3605 на катушке ПВС 3х1,5 3,7кВт 4х50м ГОСТ 3345-76" Кол-во: 467

"Позиция 98" "Удлинитель Союз 481S-3603 на катушке ПВС 3х1,5 3,7кВт 4х30м ГОСТ 3345-76" Кол-во: 70

"Позиция 99" "Тепловентилятор напольный с электрическим трубчатым воздухонагревателем максимальной мощностью 3кВт с регулировкой мощности с максим альным воздухообменом 460м3/ч с механическим управлением с термостатом с напряжением питания 220В 50Гц 295х250х420мм " Кол-во: 87

"Позиция 100" "Щиток освещения с вводным выключателем, со счетчиком электроэнергии, с 12 автоматическими выключателями на отходящих линиях и с устр ойством защитного отключения (УЗО), МЗУ 24-12 УХЛ4 63А 380/220В ТУ 3434-003-01395394-98" Кол-во: 4

"Позиция 101" "Щиток освещения с вводным выключателем и 9 автоматическими выключателями на отходящих линиях МЗУ 22-09 УХЛ4 40А 380/220В ТУ 3434-003 -01393394-98" Кол-во: 2

"Позиция 102" "Щиток освещения внутренней установки, с вводным выключателем, с 6 автоматическими выключателями на отходящих линиях и с устройством защитного отключения (УЗО), МЗ 17-06 УХЛ4 40А 380/220В ТУ 3434-001-01395394-97" Кол-во: 11

"Позиция 103" "Щиток освещения с вводным выключателем и 6 автоматическими выключателями на отходящих линиях МЗ 01-06 УХЛ4 40А 380/220В ТУ 3434-001- 01395394-97" Кол-во: 32

"Позиция 104" "Разъединитель РЛНД-I.1-10Б/400Н УХЛ1 с приводом ПРНЗ-10 УХЛ1" Кол-во: 23

"Позиция 105" "Разъединитель РЛНД-10Б/630 УХЛ1 Ток термо-стойкости, кА 10 Предельный сквозной ток, кА 25 Масса, кг 31 На номинальное напряжение 10 кВ без заземлителей ТУ 16-91 ИВЕЖ.674212.003 ТУ" Кол-во: 7

"Позиция 106" "Ящик управления освещением ЯУО-9601-3474У3.1 IP54 ТУ 3430-011-14372047-2005" Кол-во: 2

"Позиция 107" "Преобразователь многоканальный автоматический для катодной защиты инертного типа, модульной конструкции МПН-ОПЕ-М14-1/С4-6/1,0-3/20- 48-У1-А, наружного исполнения, с возможностью питания от двух независимых источников, с возможностью резервирования. " Кол-во: 1

"Позиция 108" "Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25-220/12В ТУ 36-631-76" Кол-во: 1

"Позиция 109" "Подсистема дистанционного контроля и управления НГК-ПДКУ ЭХЗ Опросный лист № 0002.002.001.2015.Р.04.СП1.С.ЭХЗ.ОЛ2" Кол-во: 1

"Позиция 110" "Ящик ЯРВ-250А IP54 для защиты и неавтоматической коммутации силовых электрических цепей переменного тока,номинальное напряжение 380В , номинальный ток-250А, размещение рукоятки привода правое. Климатическое исполнение УХЛ, категория размещения 3 по Г" Кол-во: 2

"Позиция 111" "Станция катодной защиты НГК-ИПКЗ (многоканальная) максимальной выходной мощностью 5кВт номинальным выходным током 100А(при 48В) КПД9 0% частотой 50(+/-55)Гц степени защиты IP34 климатического исполнения У, габаритами 770х730х445мм ТУ 3415-008-4375038" Кол-во: 1

"Позиция 112" "Комплекс модульного оборудования КМО-НГК-ИПКЗ-Евро-0,6(24)-у2-м4(4) Опросный лист 4476/1-ИОС7.3.ОЛ2" Кол-во: 1

"Позиция 113" "Выпрямитель В-ОПЕ-М2-С1-63-48-У1-В-485 Энергомера, 63А, 48В, 3 кВт, автоматическое поддержание положительного потенциала, встроенный прерыватель тока, встроенн. УС (связь с ТМ по RS-485), стационарный ЭС" Кол-во: 11

"Позиция 114" "Щиток освещения с вводным выключателем и 12 автоматическими выключателями на отходящих линиях и с устройством защитного отключения ( УЗО) МЗ 01-12 УХЛ4 63А 380/220В ТУ 3434-001-01395394-97" Кол-во: 29

"Позиция 115" "Тепловентилятор напольный с электрическим трубчатым воздухонагревателем максимальной мощностью 2кВт с регулировкой мощности с максим альным воздухообменом 200м3/ч с механическим управлением с термостатом с напряжением питания 220В 50Гц 258х260х380мм " Кол-во: 44

"Позиция 116" "Элемент питания Duracell MN2400 1,5V" Кол-во: 2400

"Позиция 117" "Элемент питания DURACELL MN1500 TURBO BL2 1,5в,1500а/ч" Кол-во: 3297

"Позиция 118" "Щелочной элемент питания Duracell 6LR61/MN1604 9 В, Alkaline" Кол-во: 693

"Позиция 119" "Шкаф ШНР-50У навесной, телефонный, унифицированный, усиленный корпус, антикоррозийное покрытие, пыле и влагозащищенный, с антивандал ьным замком. Класс защиты IP-54" Кол-во: 4

"Позиция 120" "Шкаф ШНР-100У навесной, телефонный, унифицированный, усиленный корпус, антикоррозийное покрытие, пыле и влагозащищенный, с антиванда льным замком. Класс защиты IP-54" Кол-во: 9

"Позиция 121" "Шкаф напольный 27U ШТК-М-27.6.6-1ААА (600х600) дверь стекло, в комплекте: Полка глубина 580 мм, СВ-58-6 шт; Вертикальный орг., ширин а 75 мм 27U, ВКО-М-27.75-4 шт; Органайзер кабельный одинарный 65х45 мм, СМ - 20 шт; Модуль вент. 19" 1U, 3 вент., 200" Кол-во: 1

"Позиция 122" "Фильтр дуплексный малогабаритный Радиал MDF-6VH4.5/6 (Диапазон 156-172МГц, 6-ти резон., режекторный, разнос 4,5-6 МГц, 50 Вт, -1,3-1 ,5 dB, -80 dB) ТУ 65.7700-048-01181481-01" Кол-во: 3

"Позиция 123" "Устройство многофункциональное Canon i-SENSYS MF229dw (A4, 256Mb, 27стр/мин, DADF, двусторонняя печать, USB 2.0, WiFi)" Кол-во: 83

"Позиция 124" "Усилитель мощности трансляционный УМТ-400" Кол-во: 1

"Позиция 125" "Студия МСР. Мини студия руководителя ТУ ВАБМ.465129.001" Кол-во: 8

"Позиция 126" "Сканер Canon imageFORMULA P-215II, А4, 600 dpi, 24 бит, 15 стр/мин, двухстороннее сканирование, USB 2.0, USB 3.0" Кол-во: 16

"Позиция 127" "Синтезатор частот 7,8-8,8ГГц ЖНКЮ.467871.096ПС, диапазон рабочих частот 7800-8822МГц, шаг перестройки 14МГц, выходная мощность(на на грузке 50 Ом)от+12 до+16дБм, напряжение питания 10В, потребляемый ток 280мА ТУ ЖНКЮ.467871.096" Кол-во: 2

"Позиция 128" "Синтезатор частот ЖНКЮ.467870.022-03 7800-8822МГц шаг перестройки частоты 14МГц м" Кол-во: 3

"Позиция 129" "Селектор зон БК-АТО2 ВАБМ.300.309 питание 220В в комплекте с кабелем питания 220В длиной 2м подключение к автомату" Кол-во: 1

"Позиция 130" "Радиостанция портативная цифровая Янтарь-H Ex во взрывозащищенном исполнении с GPS- приемником, для работы в цифровых транкинговых с етях связи стандарта TETRA, диапазон рабочих частот 380-430МГц с доп. оборудованием: антенна с увеличенным коэффициен" Кол-во: 6

"Позиция 131" "Радиостанция потативная Ермак Р-1110 136-174 МГц 16 каналов 1-5 Вт ТС №RU Д-RU.АВ45.В.25165, ТС №RU Д-RU.АВ45.В.25166" Кол-во: 28

"Позиция 132" "Радиостанция Гранит 2Р-23 диапазон частот 146-174 МГц выходная мощность до 45Вт ТКЛГ.464511.001 ТУ, ГОСТ 12252-86" Кол-во: 14

"Позиция 133" "Принтер Canon i-SENSYS LBP151dw, А4, 1200х1200 dpi, 27 стр/мин, Ethernet (RJ-45), Wi-Fi, 802.11n, USB 2.0, 8,6 кг" Кол-во: 32

"Позиция 134" "Приемник трассопоисковый многочастотный ТМ-8 Абрис" Кол-во: 2

"Позиция 135" "Плата материнская HP 611835-001 Socket 1155/2xPCI-E x16 /3xPCI /PCI-E x1 /4xDDR3 /4xSATA /6xUSB /LAN /COM/SVGA /mATX /HP Elite 8200 CMT System Board" Кол-во: 24

"Позиция 136" "Плата материнская HP 536883-001 iG45 S775 HT 4DDRIII 5SATAII 2PCI-E16x PCI-E1x 3PCI SVGA LAN1000 AC97-8ch mATX For 8000 Elite CMT" Кол-во: 17

"Позиция 137" "Плата материнская HP 462431-001 Q45 DC7900 CMT GMA X 4500 socket 755" Кол-во: 18

"Позиция 138" "Передатчик оптический 1310 нм 4 мВт (6 дБм) OT1310-1-04" Кол-во: 1

"Позиция 139" "Память оперативная форм-фактора DIMM типа DDR2 с тактовой частотой 667MHz объемом 1Gb пропускной способностью 5300Mb/s Kingston KVR6 67D2N5/1G" Кол-во: 247

"Позиция 140" "Память Kingston KVR13N9S6/2 1 модуль памяти DDR3, объем модуля 2 Гб, форм-фактор DIMM, 240-контактный, частота 1333 МГц, CAS Latency (CL): 9" Кол-во: 69

"Позиция 141" "Память оперативная форм-фактора DIMM типа DDR3 с тактовой частотой 1333MHz объемом 2х1Gb пропускной способностью 10600Mb/s Kingston KVR1333D3N9K2/2G" Кол-во: 25

"Позиция 142" "Ноутбук Lenovo G5070 15.6"(1366х768)/Intel Core i5 4210U(1.7Ghz)/4096Mb/1000Gb/DVDrw/Ext:AMD Radeon R5 M230(2048Mb)/Cam/BT/WiFi/32WH r/war 1y/2.5kg/black/W8.1" Кол-во: 16

"Позиция 143" "Накопитель HDD (жесткий диск) внешний Seagate STEA1000400, емкость 1Tb, форм-фактор 2,5", интерфейс USB3.0 micro-B, Black" Кол-во: 27

"Позиция 144" "Набор инструмента из 35 предметов включает в себя: остроносые плоскогубцы, косые острогубцы, гибкий вал, пинцет, отвёртку с адаптеро м-удлиннителем под сменные насадки (M2 - 4х25мм): прямой шлиц, крестовые Phillips и Pozidriv, звезда Torx, шестигранн" Кол-во: 28

"Позиция 145" "Набор инструмента КВАЗАР арт.02044 сервисного инженера ТУ 3926-021-127191850-2007" Кол-во: 10

"Позиция 146" "Мультиплексор гибкий модульный Zelax MM-225RC-UNI-AC9 для передачи данных каналов Ethernet, E1 и V.35 через каналообразующее оборудо вание с интерфейсом E1, V.35, пластмассовый корпус, питание ~220 В" Кол-во: 4

"Позиция 147" "Монитор 24 Samsung S24D300H, разрешение 1920х1080, 2 мс, 1000:1, 250кд/м2,HDMI, VGA (D-Sub)" Кол-во: 135

"Позиция 148" "Модуль памяти Kingston KVR16N11S8/4 4Gb DIMM DDR3 1600MHz CL11 NoECC Kingston" Кол-во: 25

"Позиция 149" "Модуль оптический Zelax SFP SFP-G-S1550/120-D" Кол-во: 2

"Позиция 150" "Модуль интерфейсный VWIC3-4MFT-T1/E1, 4-Port 3rd Gen Multiflex Trunk Voice/WAN Int. Card - T1/E1 (для маршрутизатора удаленного упра вления Cisco2911/K9)" Кол-во: 1

"Позиция 151" "Модуль Zelax MPR-4xVS,голосовой модуль с четырьмя слотами для установки субмодулей MPR-2xFXS/MPR-2xFXO/MPR-2xVF.Допускается установк а субмодулей с портами FXS,FXO и ТЧ одновременно.Для подключения модема ГМ-2-MPR к различным сетям передачи данных и " Кол-во: 6

"Позиция 152" "Модуль Zelax MPR-2хSHDSL-VQ с двумя портами SHDSL, 14080 кбит/с, без источника дистанционного питания" Кол-во: 1

"Позиция 153" "Модуль Zelax MPR-2хFXO,с двумя портами FXO, для подключения к модему ГМ-2-MPR ТУ УВЮА.460501.009" Кол-во: 5

"Позиция 154" "Модуль Zelax MPR-2xVF, для подключения модемов ГМ-2-MPR к сетям передачи данных SDH/PDH, радиорелейным линиям связи,телефонным станц иям." Кол-во: 2

"Позиция 155" "Модуль Zelax MIM-SHDSL с одним портом SHDSL для подключения оборудования Speedway" Кол-во: 7

"Позиция 156" "Модуль Zelax MIME-2XSHDSL c двумя портами SHDSL для подключения оборудования Speedway" Кол-во: 7

"Позиция 157" "Модуль Zelax Ethernet 10/100/1000 Мбит/с коммутационный на 24 порта и 4 порта SFP 100/1000 Мбит/с коммутационной фабрикой 56Гбит/с Т У УВЮА.460501.012" Кол-во: 2

"Позиция 158" "Модуль расширения VWIC2-2MFT-G703 маршрутизаторов Cisco" Кол-во: 1

"Позиция 159" "Модуль SFP-G-S1550:1310/20-D для подключения к одномодовым оптоволоконным линиям связи УВЮА.460501.012ТУ" Кол-во: 3

"Позиция 160" "Модуль NM-16ESW-1GiG для маршрутизаторов Cisco 2600, 3600, 3700 c 16 Ethernet-интерфейсами 10Base-T/100Base-TX" Кол-во: 1

"Позиция 161" "Модуль 2-го поколения VWIC2-2MFT-T1/E1 с двумя портами T1/E1 Multiflex Trunk Voice/WAN Interface Card" Кол-во: 1

"Позиция 162" "Модем оптический ПолиКом-200U+-I-01-SFP-2E1-Eth100 1 линейный интерфейс SFP (1,3 Gb/s), 20 км 1310 нм; DC; 19", 1U. 3,4 порты E1 и 1 Gb Ethernet - Модуль расширения. SFP в комплекте ТУ ЮКАТ.465122.005" Кол-во: 1

"Позиция 163" "Модем Zelax М-1-МЕГА-1S1E-AC9, 1 порт SHDSL.bis, 1 порт Ethernet, питание 220" Кол-во: 10

"Позиция 164" "Медиаконвертер D-Link DMC-700SC многомодовый,1 1000BASE-T порт,1 1000BASE-SX порт,разъем SC,многомодовый оптический кабель 50/125 ми крон,максимальная длина 550м,Артикул:DMC-700SC(38777)" Кол-во: 9

"Позиция 165" "Маршрутизатор Zelax MM-225RC-UNI-T мультисервисный коммутатор, версия 2, 4 встроенных порта Ethernet 10/100Base-TX, до 2-х WAN-порто в, до 4-х портов на кросс-коннекторе, 1 слот для установки дополнительного модуля" Кол-во: 1

"Позиция 166" "Маршрутизатор Zelax MM-222RC-UNI-I-DC60 мультисервисный коммутатор, версия 2, 1 встроенный порт Ethernet 10/100Base-TX, до 4-х WAN-п ортов, до 8-ми портов на кросс-коннекторе, 2 слота для установки дополнительных модулей" Кол-во: 3

"Позиция 167" "Маршрутизатор Zelax MM-222RC-UNI-I-AC9 мультисервисный коммутатор, версия 2, 1 встроенный порт Ethernet 10/100Base-TX, до 4-х WAN-по ртов, до 8-ми портов на кросс-коннекторе, 2 слота для установки дополнительных модулей" Кол-во: 3

"Позиция 168" "Кросс оптический ШКО-С-19"-1U-16-SM-FC в составе: Шнур оптический соединительный ШОС LC/UPS-FC/UPC sm3.0 L=3м - 2шт" Кол-во: 17

"Позиция 169" "Коробка соединительная КСП-25 с зажимами 2,5 мм IP 54(212х250х78мм) ТУ 36.22.22.002-86" Кол-во: 15

"Позиция 170" "Конструктив Zelax Р-510 (DC) мультиплексора ГМ-1(GL-16E1-T), профильный, для установки нескольких изделий в стойку 19", высота 6U (2 30мм), для установки до 12 разнотипных плат, габаритные размеры 436х231х303мм." Кол-во: 1

"Позиция 171" "Конструктив Zelax P-510 (AC) мультиплексора ГМ-1(GL-16E1-T), профильный, для установки нескольких изделий в стойку 19", высота 6U (2 30мм), источник питания 220В, для установки до 10 разнотипных плат, габаритные размеры 436х231х303мм." Кол-во: 1

"Позиция 172" "Конвертер FC-SAN-2E1B/2Eth,V3 3672VDC 2хE1(G.703); 2хEthernet(10/100BT); встроенный VLAN switch настольное, в комплекте с кабелем ТУ №6656-012-69643912-2012 Nateks" Кол-во: 1

"Позиция 173" "Коммутатор сетевой с 24 портами Ethernet 10/100Mbit/с, 2 портами SFP Ethernet 10/100/1000Mbit/с с динамической маршрутизацией по про токолам RIP v1, RIP v2, IGMP v1, IGMP v2, IGMP v3 с управлением через консольный порт, Web-интерфейс с поддержкой про" Кол-во: 20

"Позиция 174" "Карта сетевая Intel X520-DA2 E10G42BTDA" Кол-во: 10

"Позиция 175" "Источник питания резервированный PWR-3845-DC/2 маршрутизаторов Cisco 3845" Кол-во: 1

"Позиция 176" "Источник питания Motorola GPN6145 для радиостанций с выходной мощность до 25Вт" Кол-во: 3

"Позиция 177" "Источник бесперебойного питания VoltGuard HR1101S 1000ВА максимальная выходная мощность, 1/0,7кВА/кВт, OnLine, емкость АБ 7Ач, степе нь защиты IP20, диапазон входного фазного напряжения, 120 295 (при нагрузке 0-50%)В" Кол-во: 18

"Позиция 178" "Инвертор цифровой со встроенным байпасом ИЦ-1500 БП, номинальное входное напряжение 60В, максимальный входной ток 35А, номинальное в ыходное напряжение 220В, максимальный выходной ток 6,8А" Кол-во: 1

"Позиция 179" "Измеритель оптической мощности FOD-1202H длина волны 850/1310/1550нм" Кол-во: 1

"Позиция 180" "Диск жесткий WD10EZEX, Western Digital HDD SATA-III, 1000Gb Blue WD10EZEX, 7200rpm, 64MB buffer" Кол-во: 62

"Позиция 181" "Диск жесткий 500Gb SATA-II Momentus ST500LT012 2.5 5400 об/мин кэш 16 Мб Seagate" Кол-во: 48

"Позиция 182" "Диск жесткий ST1000LM024 для ноутбука, 2.5", SATA 3Gb/s, 1000 Гб, буфер 8 Мб, скорость вращения 5400 rpm, cреднее время доступа 12 м с" Кол-во: 45

"Позиция 183" "Диск жесткий Seagate Barracuda ST3000DM001, 3TB, 3.5", Скорость вращения шпинделя, об/мин 7200, SATA 6Gb/s, Объем буфера, Мбайт 64Mb" Кол-во: 17

"Позиция 184" "Диск жесткий HP 600GB 10K 6G 2.5" SAS DP HDD HP 581286-B21" Кол-во: 22

"Позиция 185" "Диск жесткий HP 507127-B21 300GB 10K 6G 2.5" SAS DP HDD Для сервера HP DL380G6." Кол-во: 32

"Позиция 186" "Диск жесткий EMC AX-SS15-600 600GB 3.5in 3Gbps 15K RPM AX4-5 Series SAS HDD" Кол-во: 5

"Позиция 187" "Диск жесткий 146ГБ 15K 6G SFF SAS 2.5" HotPlug Dual Port HDD, 512547-B21 HP" Кол-во: 24

"Позиция 188" "Диск жесткий Western Digital WD5000AZLX, внутренний HDD, 3.5, 500 Гб,SATA-III, 6Gb/s 7200rpm 32Mb" Кол-во: 51

"Позиция 189" "Диск жесткий HDD с интерфейсом подключения SATA II объемом 2Tb с объемом буферной памяти 32Mb форм-фактором 3,5" со скоростью вращен ия 5900rpm Seagate Barracuda LP ST32000542AS" Кол-во: 10

"Позиция 190" "Диск жесткий 4Тб Seagate ST4000NM0033 SATA3" Кол-во: 14

"Позиция 191" "Демодулятор одноканальный спутниковый Wisi OH 77 для DVB-S/S2 (950-2150МГц) сигналов с CI интерфейсом, встроенный модулятор (45-862 МГц), MPEG-2/4, QPSK, 8PSK" Кол-во: 6

"Позиция 192" "Дальномер Bosch GLM150 лазерный" Кол-во: 20

"Позиция 193" "Блок системный Aquarius Pro P30 K15 (MNT400/Ci36100/1хD4096D42133/Vint/S5007200/SB/NIC/KM), MiniTower, процессор Intel Core i3, памя ть 1х4Gb DDR4 SDRAM 2133 МГц, видео Intel GMA HD, LAN 10/100/1000Мб/с, HDD 500Gb SATA 7200об/мин, клавиатура USB, мыш" Кол-во: 137

"Позиция 194" "Блок питания HP PS-4321-9HA OUTPUT 320W для HP8200 p/n 503378-001" Кол-во: 22

"Позиция 195" "Блок питания HP 511778-001 для сервера HP DL380G7, мощность 750 Вт" Кол-во: 10

"Позиция 196" "Блок питания HP 508154-001 для HP Compaq 8000 Elite Power Supply, мощность 325 Вт" Кол-во: 14

"Позиция 197" "Блок питания HP 503296-B21 460W Power Supply" Кол-во: 7

"Позиция 198" "Блок питания HP 432171-001 DL320 G5 420W PFC non Hot-plug 100-240V" Кол-во: 6

"Позиция 199" "Блок питания 1000W для HP ML350G5/ML370G5/DL380G5 HP P/N: 379123-001" Кол-во: 14

"Позиция 200" "Блок питания EMC 1000 Watt (078-000-062) Standby Power Supply for Clariion AX4-5" Кол-во: 4

"Позиция 201" "Блок питания Cisco PWR-7200-AC для маршрутизаторов Cisco 7200 Series, 280W 100-240V" Кол-во: 2

"Позиция 202" "Блок питания ATX Cooler Master Extreme 600W RP-600-PCAP 600Вт ATX12V 2.01 PFC пассивный вентилятор (120 мм) 20+4 pin 140х150х86мм" Кол-во: 34

"Позиция 203" "Блок питания HP Hot Plug Redundant Power Supply 1200Wt HSTNS-PL11 PS-2122-1CB-LF для серверов DL360G6 DL360G7 DL370G6 DL380G6 DL380G 7 DL385G5p DL385G6 DL385G7 DL580G7 DL585G7 DL1000 DL170hG6 DL785G6 ML350G6 ML370G6 SL160zG6 SL160sG6 SL165sG7 SL1" Кол-во: 12

"Позиция 204" "Блок микрофонный МБ-АТО" Кол-во: 1

"Позиция 205" "Блок вентиляторов БВ-03, рэковая система охлаждения, 450 м3/час с терморегулятором, 1U ВАБМ.300.402" Кол-во: 3

"Позиция 206" "Батарея аккумуляторная АГН 12-9М габариты ДхШхВ(Общ.В) 151х64х94(100), вес 2,75кг. Тип клемм штекер 6,3 ТУ 3481-117-73200020-2015" Кол-во: 260

"Позиция 207" "Батарея аккумуляторная PMNN4018 Motorola для портативных радиостанций серии P040/P080, химический тип аккумулятора NiMH, 7,5V, 1150m Ah, диапазон рабочих температур -20/+60C, время работы при рабочем цикле 8ч, габариты ВхШхГ 60х124х23мм, вес 195г." Кол-во: 46

"Позиция 208" "Батарея аккумуляторная HR 5,5-12,напряжение 12В,емкость 5,5Ач,длина 90мм,ширина 70мм,высота 102мм,высота с клеммой 106мм,тип клеммы FASTON(зажим)4,75мм" Кол-во: 384

"Позиция 209" "Батарея аккумуляторная герметизированная CSB GP1272 12В 7,2Ач габариты (ДхШхВ) 151х65х94мм CSB Battery Co" Кол-во: 410

"Позиция 210" "Батарея аккумуляторная свинцово-кислотная Штарк АГН 12-65М, герметизированная, необслуживаемая, номинальное напряжение 12В, номиналь ная емкость 65,5Ач, расположение выводов верхнее ТУ 3481-117-73200020-2015" Кол-во: 107

"Позиция 211" "Батарея аккумуляторная свинцово-кислотная герметизированная BB Battery BP5-12 напряжение 12В емкость 5Ач" Кол-во: 217

"Позиция 212" "Аппарат телефонный Goodwin Байкал TSV-2 Дисплей, спикерфон, будильник, АОН, Caller ID ГОСТ 7153-85" Кол-во: 84

"Позиция 213" "Аппарат телефонный Optic-1 Teleset Harris P/N 780921" Кол-во: 6

"Позиция 214" "Аппарат телефонный взрывозащищенный ТАШ1-11 1ExibIICT5 IР54 ГОСТ 14254-96" Кол-во: 1

"Позиция 215" "Антенна автомобильная на магнитном основании АВМЗ-300У диапазон частот 300-400МГц" Кол-во: 36

"Позиция 216" "Антенна направленная Radial Y5 VHF (M) диапазон частот 153-168МГц" Кол-во: 10

"Позиция 217" "Антенна Radial Y5 VHF(H) диапазон частот 161-178МГц" Кол-во: 3

"Позиция 218" "Анализатор Ethernet 10/100 LAN Test" Кол-во: 1

"Позиция 219" "Аккумулятор Штарк АГНГ 12-85М-В герметизированный необслуживаемый свинцово-кислотный номинальное напряжение 12В, номинальная емкость 85Ач, размеры 204х244х250 мм, высота с контактом 276мм, масса 32 кг ТУ 3481-120-73200020-2015" Кол-во: 18

"Позиция 220" "Аккумулятор ШТАРК АГНГ 12-140-А ТУ 3481-117-7300020-2015" Кол-во: 48

"Позиция 221" "Аккумулятор ШТАРК АГН 12-5М 12В Тангстоун, 5Ач, габариты (ДхШхВ) 90х70х101мм, тип вывода штекер ТУ3481-117-73200020-2015" Кол-во: 59

"Позиция 222" "Аккумулятор ШТАРК АГН 12-28М ТУ 3481-120-73000020-2015" Кол-во: 64

"Позиция 223" "Аккумулятор АГНГ 6-165М-В герметизированный необслуживаемый свинцово-кислотный ШТАРК ТУ 3481-120-73200020-2015" Кол-во: 48

"Позиция 224" "Аккумулятор АГН 12-7М габариты ДхШхВ(Общ.В) 151х65х98, вес 2,75кг. Тип клемм штекер 6,3 ГОСТ 12.2.007.12-88, ГОСТ Р МЭК 60896-2-99" Кол-во: 130

"Позиция 225" "Аккумулятор АГН 12-17М габариты ДхШхВ(Общ.В) 181х76х166, вес 6,15кг. Тип клемм штекер 6,3 ГОСТ 12.2.007.12-88, ГОСТ Р МЭК 60896-2-99" Кол-во: 37

"Позиция 226" "Аккумулятор АГН 12-12М габариты ДхШхВ(Общ.В) 151х98х98, вес 3,94кг. Тип клемм штекер 6,3 ГОСТ 12.2.007.12-88, ГОСТ Р МЭК 60896-2-99" Кол-во: 65

"Позиция 227" "Аккумулятор Duracell ААА R03 1000 мАч Ni-MH 1,2В" Кол-во: 457

"Позиция 228" "Аккумулятор Delta DTM 1217 Емкость номинальная: 17 А.ч" Кол-во: 48

"Позиция 229" "Аккумулятор Delta DTM 1207 Напряжение (В) 12 ; емкость (Ач) 7, габариты (Д/Ш/В с клеммами) 151/65/100" Кол-во: 309

"Позиция 230" "Аккумулятор CSB GP1245 12В 4,5Ач" Кол-во: 8

"Позиция 231" "Аккумулятор APC RBC17 для источников бесперебойного питания APC. Кислотно-свинцовый (lead-acid), напряжение 12V, емкость 7Ah." Кол-во: 3

"Позиция 232" "Flash-накопитель USB Flash Drive с интерфейсом USB 3.0 с колпачком в пластиковом корпусе объемом памяти 32Gb скоростью чтения 70Mb/s скоростью записи 30Mb/s черный Transcend JetFlash 700 32Gb TS32GJF700" Кол-во: 118

"Позиция 233" "Светильник светодиодный для внутренних помещений СПО-18 УХЛ3, IP40, 20Вт, 220В, ТУ 3461-008-73016210-2008" Кол-во: 47

"Позиция 234" "Светильник светодиодный уличный ДКУ10-60-001UL 60 Вт, 220 В, световой поток 9600 Лм, IP65 ТУ 3461-001-21099072-2015" Кол-во: 120

"Позиция 235" "Печь микроволновая Rolsen MG2380SK мощность 0,9кВт, тип управления электронное" Кол-во: 40

"Позиция 236" "Светильник светодиодный ЖКХ-08 ТУ 3461-013-0021-3570-2010" Кол-во: 240

"Позиция 237" "Светильник головной в комплекте с зарядным устройством СГСВ-1 Экотон-4-03" Кол-во: 232

"Позиция 238" "Трансформатор НОЛП-10 ТУ16-2010 ОГГ.671 240.003 ТУ" Кол-во: 4

"Позиция 239" "Прожектор общего назначения ИО-04-1500-10 УХЛ1 для освещения открытых площадок, рекламных щитов, автостоянок, фасадов зданий. Номина льное напряжение 220В, степень защиты IP54, тип источника света КГ 220-1500, тип монтажа на лиру. ГОСТ Р МЭК 60598-2-" Кол-во: 58

"Позиция 240" "Светильник LE-22-УХЛ1-100-65Х-8529 ЛДЦК.676200.002 ТУ" Кол-во: 16

"Позиция 241" "Светильник взрывозащищенный светодиодный ДСП02-С-30-220АС на скобе 1EXd IICT6 ХЛ1 IP66 ТУ 3461-001-38407558-2012" Кол-во: 3

"Позиция 242" "Прожектор светодиодный ПРС-35 35 Вт, 220В, IP-65, t от-70 до +40, 235х285х155" Кол-во: 134

"Позиция 243" "Светильник светодиодный ДПО20-32-005UL, с аварийным блоком питания, офисный, 32Вт, 220В, световой поток 4186Лм, IP40, накладной/подв есной, линейный ТУ 3461-001-21099072-2015" Кол-во: 36

"Позиция 244" "Светильник дельта-1У настольный на подставке" Кол-во: 18

"Позиция 245" "Двигатель АИМУ(АИМЛ)225М2 55/3000 3081 ГОСТ 17494-72, ГОСТ 2479-79." Кол-во: 2

"Позиция 246" "Светильник ОЭСС-СД.Л-70С УХЛ1 ТУ 3461-001-38442947-2015" Кол-во: 318

"Позиция 247" "Светильник ПСС-30 ШАР светодиодный, крепление торшерное ТУ 3461-010-73016210-2011" Кол-во: 10

"Позиция 248" "Трансформатор ТШП-0,66-5-0,5S-600/5 У3 ТУ16-2011 ОГГ.671230.001 ТУ" Кол-во: 252

"Позиция 249" "Светильник люминесцентный потолочный для общественных зданий с призматическим рассеивателем AOT.PRS 218 2х18Вт 220В 50Гц цоколь G13 степени защиты IP40 климатического исполнения УХЛ4 с электромагнитным ПРА ТУ 3461-001-44919750-07" Кол-во: 60

"Позиция 250" "Клемма заземления для присоединения сварочного провода к заземлению КЗ-31 Корд 315А" Кол-во: 237

"Позиция 251" "Видеокамера LTV-GTCDM2-M600-V1, цилиндрическая мультигибридная. Матрица 1/2.7" CMOS, 1920х1080 пикселей, мультистандартный выход AHD 1080p / TV1 1080p 7 CV1 1080p / PAL, режим день/ночь (механический ИК-фильтр), вариофокальный объектив с фокусным рас" Кол-во: 7

"Позиция 252" "Устройство для электродуговой сварки на четыре поста краб-4. для обеспечения надежного контакта обратного провода с изделием при про изводстве сварочных работ." Кол-во: 5

"Позиция 253" "Фонарь поисково-спасательный ФПС-4/6 ПМ (модернизированный)с миниатюрной галогенной лампой накаливания и необслуживаемым аккумулятор ом предназначен для работы на суше и на море, в том числе в условиях морского тумана, при температуре окружающего воз" Кол-во: 62

"Позиция 254" "Двигатель 5АИ 160 М4 18,5/1500 IM1081 ГОСТ Р 51689-2000, ГОСТ Р 52776-2007, МЭК 60034" Кол-во: 1

"Позиция 255" "Светильник светодиодный Radian 25, 140-265 В, 16 Вт, 1500 лм, IP40, 3000-5000 К, УХЛ4, от 0 до + 50 C, 90х242х242 мм, встраиваемый в подвесной потолок ТУ 3461-035-60320484-2013" Кол-во: 356

"Позиция 256" "Светильник ОЭСС-СД.Л-140С2 УХЛ1 ТУ 3461-001-38442947-2015" Кол-во: 287

"Позиция 257" "Блок управления сварочным выпрямителем ВДУ-306 серия 03" Кол-во: 13

"Позиция 258" "Светильник светодиодный L-office 55 Premium ТУ 3461-002-60320484-2009" Кол-во: 869

"Позиция 259" "Светильник светодиодный ДПБ01-10-002UL, 10 Вт, 220 В, световой поток 800 Лм, IP54, накладной ТУ 3461-001-21099072-2015" Кол-во: 24

"Позиция 260" "Пояс для трубы диаметром 1420мм к установке для автоматической сварки неповоротных стыков труб УАСТ-1. Предназначены для установки и перемещения головки вокруг трубы. Долговечная конструкция из нержавеющей стали. Технотрон" Кол-во: 6

"Позиция 261" "Двигатель электрический асинхронный трехфазный взрывозащищенный АИМ80А4 1,1кВт 1500об/мин IM1081" Кол-во: 1

"Позиция 262" "Двигатель электрический асинхронный трехфазный взрывозащищенный АИМЛ100S4 3кВт 1500об/мин IM1081" Кол-во: 3

"Позиция 263" "Двигатель АИР225М2 55/3000 IM1001 ГОСТ Р 51689-2000, ГОСТ 17494-87, ГОСТ 2479-81" Кол-во: 2

"Позиция 264" "Трансформатор ТШП-0,66-5-0,5S-800/5 У3 под шину 6х80 ТУ16-2011 ОГГ.671230.001 ТУ" Кол-во: 3

"Позиция 265" "Светильник LE-22-УХЛ1-100-65Д-8260 ЛЕД-Эффект ЛДЦК.676200.002 ТУ" Кол-во: 23

"Позиция 266" "Светильник общепромышленный светодиодный ВЭЛАН-02-СД.Л.140-УХЛ1 140Вт 185-250В 50Гц стандартного исполнения с креплением на регулиру емых скобах климатического исполнения УХЛ1 степени защиты IP65 в комплекте с матрицей светодиодной и вводом кабельным" Кол-во: 6

"Позиция 267" "Светильник светодиодный промышленный Диора-120 Industrial-Д, 120 Вт, 12000 Лм, 5000 К, IP65, крепление скоба ТУ 3461-004-67014253-20 12" Кол-во: 20

"Позиция 268" "Светильник светодиодный офисный ДВО02-40-001UL (панель), 40 Вт, 220 В, световой поток 3300 Лм, IP33, универсальный ТУ 3461-001-21099 072-2015" Кол-во: 28

"Позиция 269" "Трансформатор ТШП-0,66-2,5-0,5S-100/5 У3 под шину 6х50 ТУ16-2011 ОГГ.671230.001 ТУ" Кол-во: 42

"Позиция 270" "Трансформатор ТШП-0,66-5-0,5S-200/5 У3 под шину 6х50 ТУ16-2011 ОГГ.671230.001 ТУ" Кол-во: 117

"Позиция 271" "Светильник светодиодный DS-Prom-16. ТУ 3461-001-38442947-2015" Кол-во: 19

"Позиция 272" "Светильник ОЭСС-СД.У-48/4800/С, мощность 48Вт, световой поток 4800лм. ТУ 3461-001-38442947-2015" Кол-во: 145

"Позиция 273" "Светильник светодиодный промышленный ДСП02-40-001UL (Д), линейный, 40Вт, 220В, световой поток 4144Лм, IP65, подвесной ТУ 3461-001-21 099072-2015" Кол-во: 18

"Позиция 274" "Печь для прокалки электродов ЭПСЭ-40/400.01М ТУ 3443-016-36901397-01" Кол-во: 3

"Позиция 275" "Светильник светодиодный ОЭСС-Купол-СД.Л.100К УХЛ1 ТУ 3461-001-38407558-2012" Кол-во: 62

"Позиция 276" "Светильник светодиодный для внутреннего освещения СПО 36, УХЛ3, IP40 ТУ 3461-008-73016210-2008" Кол-во: 69

"Позиция 277" "Пульт дистанционного управления для сварочного выпрямителя ВДУ-306мт" Кол-во: 51

"Позиция 278" "Светильник ОЭСС-СД.Л-180С2 УХЛ1 ТУ 3461-001-38442947-2015" Кол-во: 194

"Позиция 279" "Светильник взрывозащищенный подвесной с сеткой и отражателем, под лампу ДРЛ 250Вт, 2ExdIICT4, IP54 РСП 25-250-02 УХЛ1, ТУ16-545.436- 83" Кол-во: 8

"Позиция 280" "Светильник светодиодный ARCTIC LED 1200 1х60Вт с блоком питания IP65 УХЛ2 код №1070000010. ТУ 3461-001-44919750-07" Кол-во: 22

"Позиция 281" "Светильник люминесцентный встраиваемый для общественных зданий с зеркальной экранирующей решеткой ARS/R 218 2х18Вт 220В 50Гц под лам пы Т8 с цоколем G13 с электромагнитным ПРА степени защиты IP20 климатического исполнения УХЛ4 ТУ 3461-002-44919750-07" Кол-во: 36

"Позиция 282" "Светильник ДСП02-40С 1ExdIICT6 УХЛ1 ТУ 3461-001-38442947-2016" Кол-во: 281

"Позиция 283" "Подогреватель ПСТ-1020 для подогрева стыков труб перед их сваркой диаметр трубы 1020мм" Кол-во: 19

"Позиция 284" "Светильник светодиодный DS-Prom-40. ТУ 3461-001-38442947-2015" Кол-во: 50

"Позиция 285" "Светильник светодиодный Sveteco 8, 20 диодов, IP66, 10Вт ТУ 3461-035-60320484-2013" Кол-во: 170

"Позиция 286" "Подогреватель ПСТ-1420 для подогрева стыков труб перед их сваркой диаметр трубы 1420мм ТУ 102.2015-79" Кол-во: 29

"Позиция 287" "Электрододержатель ЭД-31 Корд (клещи) ГОСТ 14651-78" Кол-во: 281

"Позиция 288" "Светильник светодиодный DS-Street-150. ТУ 3461-001-38442947-2015" Кол-во: 24

"Позиция 289" "Светильник светодиодный АСТРАТА СДС24Н-5500Д-С-65. ТУ 3461-001-38442947-2015" Кол-во: 13

"Позиция 290" "Светильник светодиодный настенный STAR NBT LED 11 silver 4000K, 11Вт IP65 код 1418000080 ТУ 3461-003-03965956-99" Кол-во: 33

"Позиция 291" "Светильник светодиодный УСС-70 ТУ 3461-005-73016210-2007" Кол-во: 22

"Позиция 292" "Подогреватели для подогрева стыков труб ду 1200 перед их сваркой" Кол-во: 11

"Позиция 293" "Электрододержатель ЭД-40 Корд (клещи) ГОСТ 14651-78" Кол-во: 278

"Позиция 294" "Резак плазменный РПВ-101 ручной резка углеродистых и легированных сталей толщиной до 25мм ГОСТ 12.2.008-75" Кол-во: 1

"Позиция 295" "Аппарат сварочный инверторный Форсаж-200. Однофазная сеть переменного тока со следующими параметрами: линейное напряжение 220В, -33+ 22, частота 50Гц. Процент нагрузки (ПН) при рабочем цикле 5 минут и рабочей температуре окружающего воздуха + (252) С" Кол-во: 21

"Позиция 296" "Печь сушки электродов ЭПСЭ-10/400 для подогрева и хранения электродов" Кол-во: 8

"Позиция 297" "Пульт дистанционного управления для инверторного источника сварочного тока дс-250" Кол-во: 46

"Позиция 298" "Светильник аварийный BS-783-2x1 LED Briz с наклейкой Выход, степень защиты IP42. Артикул 8776. ТУ 3461-027-54762960-2004" Кол-во: 267

"Позиция 299" "Светильник LE-15-УХЛ4-033-65Д-8467 с решеткой ЛДЦК.676200.002 ТУ" Кол-во: 88

"Позиция 300" "Изолента ПХВ 15мм зеленая" Кол-во: 184

"Позиция 301" "Лампа бактерицидная низкого давления, амальгамная ДБ 145 ТУ 3467-003-58183229-2002" Кол-во: 2

"Позиция 302" "Лампа светодиодная коммутаторная,повышенной яркости, красного цвета свечения СКЛ 17Б-К- 2-28, постоянного однонаправленного тока 28В ЕНСК.433137.017ТУ" Кол-во: 120

"Позиция 303" "Кнопка APBB-22N пуск-стоп 22мм неон 240В 1з+1р" Кол-во: 11

"Позиция 304" "Выключатель автоматический АЕ 2046 16А ТУ 16-522.064-82" Кол-во: 18

"Позиция 305" "Конфорка электрическая для электроплиты ЭКЧ-180-1,5кВт/220В, диаметр рабочей поверхности 180 мм, напряжение 220 В, мощность конфорки 1,5 кВт ТУ 3469-001-53223355-2014" Кол-во: 2

"Позиция 306" "Счетчик электрической энергии трехфазный многотарифный трансформаторного включения ЭНЕРГОМЕРА CE303-S31 543 YAPR1, 5(7,5)А ГОСТ Р 52 425-2006" Кол-во: 3

"Позиция 307" "Счетчик электрической энергии трехфазный многотарифный трансформаторного включения ЭНЕРГОМЕРА CE303-S31 543 YGVZ12, 5(7,5)А ГОСТ Р 5 2425-2006" Кол-во: 22

"Позиция 308" "Лампа галогенная Мощность - 20W. Напряжение - 12В. Цоколь - GU5,3" Кол-во: 35

"Позиция 309" "Диод Д161-320-09" Кол-во: 6

"Позиция 310" "Лампа люминесцентная 18W/840 2G11" Кол-во: 21

"Позиция 311" "Лампа кварцевая амальгамная уф бактерицидная ДБ 500НО-32, срок службы 13 000 часов ТУ 3467-003-581832229-02" Кол-во: 4

"Позиция 312" "Смесь термитная медная НГК для приварки катодных выводов и КИПов ТУ 1793-001-43750384-2006" Кол-во: 5

"Позиция 313" "Счетчик электрической энергии трехфазный многотарифный трансформаторного включения ЭНЕРГОМЕРА CE303-S31 543 YPVZ12, 5(7,5)А ГОСТ Р 5 2425-2006" Кол-во: 1

"Позиция 314" "Электрозапал для дистанционного поджига термита СТЭ.000 ТУ 555130.18.59947226-05" Кол-во: 10

"Позиция 315" "Переключатель ALCLR-22 на три фиксированных положения I-0-II ТУ 6401-002-00213569-2006" Кол-во: 42

"Позиция 316" "Клещи электроизмерительные АКИП 2302 измерение силы тока до 2000А напряж.до 600В, измер.частоты до 20МГц, измер.сопротивления 40МОм ГОСТ 14014-91" Кол-во: 11

"Позиция 317" "Штанга изолирующая (универсальная) ШОУ-15 ГОСТ 2094-2001, ТУ РА 37511563.3292-2003" Кол-во: 22

"Позиция 318" "Выключатель автоматический ВА 57ф35-340010-20 250А напряжение 0,69кВ ток отсечки 2500А" Кол-во: 11

"Позиция 319" "Выключатель автоматический трехполюсный OptiDin ВМ63-3C40 артикул 103744, номинальный ток теплового расцепителя 40 А, тип защитной х арактеристики С, климатическое исполнение УХЛ3" Кол-во: 139

"Позиция 320" "Элемент нагревательный гибкий ленточный взрывозащищенный ЭНГЛЕХ 1-0,92/220-11,68, удельная мощность 80Вт/м,номинальная мощность 920В т,электрическое сопротивление 51 Ом,длина 11,68." Кол-во: 3

"Позиция 321" "Электрод медно-сульфатный переносной со вспомогательным электродом ЭМС-ВЭ-1,2 Менделеевец с проводами длиной 5м ТУ 4318-011-24707490 -2014" Кол-во: 6

"Позиция 322" "Лампа газоразрядная КГ-220-1000 ТУ 16.575.009-83" Кол-во: 30

"Позиция 323" "Патрон ПТ 1.3-10-100-12,5 У3 к высоковольтным предохранителям типа ПКТ" Кол-во: 3

"Позиция 324" "Изолятор проходной неармированный ИПП-6-10/250 Б 01 на напряжение 6-10 кВ включительно, для комплектации съемных трансформаторных вв одов переменного тока частотой 50 и 60 Гц и для силовых трансформаторов переменного тока частотой до 100 Гц. для рабо" Кол-во: 16

"Позиция 325" "Лампа галогенная в наружной колбе Osram Halogen Eco Pro Classic, 64543 R63 Pro, мощность 46Вт, цоколь Е27, напряжение 230В, цвет теп лый белый, угол рассеивания 30град, код 4008321998361" Кол-во: 50

"Позиция 326" "Выключатель автоматический четырехполюсный ВА47-100 D100/4 номинальный ток 100А, 10кА характеристика D, артикул MVA40-4-100-D, ТУ 20 00 АГИЕ.641235.003" Кол-во: 26

"Позиция 327" "Пост управления кнопочный с двумя кнопочными элементами КУ-92-1ExdIIBT5-У2 ТУ 16-526.201-75" Кол-во: 2

"Позиция 328" "Выключатель автоматический ВА 52-37-341210 400А НР 220 3 полюса" Кол-во: 1

"Позиция 329" "Лампа натриевая ДНаТ-70 E27, ГОСТ Р 52713-2007" Кол-во: 7

"Позиция 330" "Лампа светодиодная коммутаторная, красного цвета свечения СКЛ 8-К- 1-28, рабочее напряжение 28В ЕНСК.433137.008ТУ" Кол-во: 10

"Позиция 331" "Серьга СРС-7-16 ГОСТ 2725-78" Кол-во: 130

"Позиция 332" "Выключатель автоматический модульный OptiDin ВМ63-3C63-УХЛ3, артикул 103748 ТУ 3421-040-05758109-2009" Кол-во: 87

"Позиция 333" "Тигель-форма многоразовая мтф-нгк" Кол-во: 4

"Позиция 334" "Тигель-форма разовая РТФ.020 конструкция: закрепленный катодно-дренажный вывод с приваренным резьбовым наконечником, снабженным двум я шайбами и стяжной гайкой. ТУ 522152-012-59947226-05" Кол-во: 105

"Позиция 335" "Паяльник ЭПСН-80/220" Кол-во: 7

"Позиция 336" "Лампа люминисцентная компактная колба 3U диаматром 49мм длиной 142мм с цоколем GX24q-3 на рабочее напряжение 220В мощностью 32Вт теп лого белого света цветовой температурой 3000K световым потоком 2400Лм Osram Dulux T/E in PLUS 32/830" Кол-во: 20

"Позиция 337" "Лампа дуговая ртутная металлогалогеновая высокого давления Osram HQI-TS 150W/NDL UVS RX7s 4200K 150Вт" Кол-во: 23

"Позиция 338" "Лампа 18W/840/4P G24q-2 DuLux D/E компактная люминесцентная, штекерным цоколем G24q-2, мощность лампы 18 W, цвет 840" Кол-во: 35

"Позиция 339" "Выключатель автоматический модульный OptiDin ВМ63-1C6-УХЛ3, артикул 103555, ТУ 3421-040-05758109-2009" Кол-во: 155

"Позиция 340" "Паяльник электрический непрерывного нагрева с цельным жалом паяльным стержнем с номинальной потребляемой мощностью 80Вт на номинальное напряжение 220В ЭПЦН-80/220 жало- медный пруток диаметром 9 мм ГОСТ 7219-83" Кол-во: 2

"Позиция 341" "Переключатель AC-22 ТУ 6401-002-00213569-2006" Кол-во: 8

"Позиция 342" "Выключатель автоматический трехполюсный OptiDin ВМ63-3C50-УХЛ3 Iн=50 А, IP20, характеристика С, артикул 103746 ТУ 3421-040-05758109- 2009" Кол-во: 16

"Позиция 343" "Изолента ПХВ 15мм красная" Кол-во: 183

"Позиция 344" "Искатель скрытой проводки ЛИС 100 ТУ 4221-017-40720371-08" Кол-во: 1

"Позиция 345" "Предохранитель высоковольтный с кварцевым наполнителем для силовых трансформаторов ПКТ 103-6-100-31,5 У3" Кол-во: 9

"Позиция 346" "Паяльник ЭПСН-40/220" Кол-во: 3

"Позиция 347" "Выключатель автоматический ВА 57-39 630А" Кол-во: 3

"Позиция 348" "Выключатель автоматический трехполюсный ВА57-35-340010-20УХЛ3 номинальный ток 125А уставка 1250А комплект зажимов №3, ТУ 16-93 ИГПН. 641452.068ТУ" Кол-во: 12

"Позиция 349" "Счетчик электрический Матрица NP 73E/3-14-1 10А трехфазный ГОСТ2005 (IEC62053-21 ) Гос.реестр№36792-09" Кол-во: 2

"Позиция 350" "Изолятор опорный керамический ИО-10-375 У3 ДО 10КВ разрушающая нагрузка (на изгиб) 3,75КН ТУ 16-528.105-77" Кол-во: 12

"Позиция 351" "Нагреватель ленточный ЭНГЛУ 400-4,8/220-16" Кол-во: 1

"Позиция 352" "Ушко однолапчатое для соединения стержня подвесного изолятора или серьги с другой линейной арматурой У1-7-16 разрушающая нагрузка 70 кН ТУ 34-13-11309-88" Кол-во: 180

"Позиция 353" "Водонагреватель Electrolux Smartfix 2.0Т 6,5кВт проточный электрический, безнапорный производительность 3.7л/мин, мощность нагрева 6 .5кВт, max t нагрева 40С, напряжение 220/230V, оснащен специальным термостатом для защиты от перегрева, три режима мо" Кол-во: 3

"Позиция 354" "Термитные спички НГК сопутствующий материал для термитной сварки" Кол-во: 320

"Позиция 355" "Выключатель автоматический ВА 51-35М2 160А" Кол-во: 11

"Позиция 356" "Заземление переносное ЗПП 15/50" Кол-во: 5

"Позиция 357" "Счетчик электроэнергии CE 102 S7 145 AOKSVZ однофазный многотарифный" Кол-во: 10

"Позиция 358" "Колпачок для крепления штыревых изоляторов воздушных линий электропередач К-6 для ШФ-20УО ТУ 35-2036-90" Кол-во: 550

"Позиция 359" "Лампа люминесцентная L40W/32 765, номинальная мощность 40Вт, цоколь G13, световой поток 2300лм, диаметр трубки 32мм, длина 1200мм." Кол-во: 50

"Позиция 360" "Выключатель ВПВ1А-12ХЛ1 ПИЖЦ.642236.003ТУ" Кол-во: 10

"Позиция 361" "Лента термостойкая электроизоляционная самослипающаяся ЛЭТСАР КФ-0,5 красная фигурного сечения ширина 26мм толщина 0,5мм от -50 до + 250 C ТУ 38.103171-80" Кол-во: 11

"Позиция 362" "Пост кнопочный ПКПИ предназначен для управления с пола или из кабины мостовыми, козловыми и подвесными кранами грузоподъемностью до 0,5 МН (50 тс), они имеют общепромышленное исполнение, могут использоваться во взрывоопасных зонах только в искробезо" Кол-во: 1

"Позиция 363" "Выключатель автоматический OptiDin ВМ63-1C10-УХЛЗ артикул 103543 ТУ 3421-040-05758109-2009" Кол-во: 106

"Позиция 364" "Лампа дуговая ртутная с люминофором высокого давления фотосинтетическая ДРЛФ-400 Е40 400Вт 135В 7000ч" Кол-во: 10

"Позиция 365" "Электроконвектор ЕВРОКОН ЭВНС-1,5 (универсальный) IP 20 ГОСТ 20849-94" Кол-во: 102

"Позиция 366" "Выпрямитель В-ОПЕ-М2-С1-42-48-У1-В-485 Энергомера, 42А, 48В, 2 кВт, автоматическое поддержание положительного потенциала, встроенный прерыватель тока, встроенн. УС (связь с ТМ по RS-485), стационарный ЭС" Кол-во: 12

"Позиция 367" "Выпрямитель автоматический наружной установки В-ОПЕ-М2-С1-104-48-У1-В-4.20, Iвых =104A, Uвых=48 В, Pвых=5,0 кВт с коэффициентом пуль сации менее 3%, с встроенным прерывателем выходного тока. имеет встроенный преобразователь аналоговых сигналов телеиз" Кол-во: 1

"Позиция 368" "Преобразователь катодной защиты НГК-ИПКЗ максимальной выходной мощностью 5кВт номинальным выходным током 100А (при 48В) КПД 90% напр яжением питания 187-242В частотой 50(+/-5)Гц степени защиты IP34 климатического исполнения У габаритами 770х730х445мм" Кол-во: 1

"Позиция 369" "Преобразователь импульсный катодной защиты НГК-ИПКЗ-3,0(48)-У1. ТУ 3415-008-43750384-2005" Кол-во: 1

"Позиция 370" "Плита электрическая четырехконфорочная на основе нагревателей трубчатых Deluxe 5004.13Э крс 1,5кВт 220В" Кол-во: 11

"Позиция 371" "Ограничитель перенапряжения ОПН-П/ЗЭУ-10/12,7/10/550 УХЛ1 ТУ 3414-001-56227313-2006" Кол-во: 93

"Позиция 372" "Изолента Х/Б ГОСТ 2162-97" Кол-во: 292

"Позиция 373" "Светильник LZ M LED 1200 5000K светодиодный потолочный с опаловым рассеивателем из поликарбоната, мощность 25 Вт, степень защиты IP6 5, II класс электробезопасности ТУ 3461-001-44919750-12" Кол-во: 123

"Позиция 374" "Клемма заземления магнитная МКЗ предназначены для подсоединения сварочного кабеля к заземлению.Клеммы обеспечивают надежный контакт в месте подключения, а также могут использоваться для соединения деталей. Клеммы выпускаются на номинальные токи 315А" Кол-во: 63

"Позиция 375" "Светильник светодиодный взрывозащищенный ВЭЛАН31-СД.Л.60С1-(220АС)-УХЛ1 ТУ 3461-013-00213569-2009" Кол-во: 14

"Позиция 376" "Фара особовзрывозащищенная с зарядным устройством ФР-ВС Экотон-3 ТУ 3466- 002-17777767-2001" Кол-во: 15

"Позиция 377" "Аккумулятор PMNN4251AR Ni-MH (1400 мАч) аккумулятор для радиостанций Motorola серии CP-Commercial ГОСТ Р МЭК 61436-2004" Кол-во: 166

"Позиция 378" "Аккумулятор GP12120 12V 12AH" Кол-во: 38

"Позиция 379" "Аккумулятор GP AA 2800" Кол-во: 480