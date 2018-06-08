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    Главная / Торги / № 0001/18/4/3/0039119/ТГЮгорск/ЗП/ГОС/Э/08.06.2018 Поставка электрооборудования, телекоммуникационного оборудования, вычислительной техники, оборудования мультиплексирования, сетевого и прочих МТР для нужд ООО «Газпром трансгаз Югорск»

    № 0001/18/4/3/0039119/ТГЮгорск/ЗП/ГОС/Э/08.06.2018 Поставка электрооборудования, телекоммуникационного оборудования, вычислительной техники, оборудования мультиплексирования, сетевого и прочих МТР для нужд ООО «Газпром трансгаз Югорск»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь25.06.2018 10:0025.06.2018 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806590378Дата и время окончания срока приема заявок № 0001/18/4/3/0039119/ТГЮгорск/ЗП/ГОС/Э/08.06.2018 Поставка электрооборудования, телекоммуникационного оборудования, вычислительной техники, оборудования мультиплексирования, сетевого и прочих МТР для нужд ООО «Газпром трансгаз Югорск»196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, литер АПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    31806590378

    Уникальный номер закупки

    18/4.3/0039119/ТГЮгорск

    Номер закупки

    Наименование закупки

    № 0001/18/4/3/0039119/ТГЮгорск/ЗП/ГОС/Э/08.06.2018 Поставка электрооборудования, телекоммуникационного оборудования, вычислительной техники, оборудования мультиплексирования, сетевого и прочих МТР для нужд ООО «Газпром трансгаз Югорск»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    08.06.2018 16:37

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    39119 Документация для публикации.rar

    Изменения в извещении

    39119 Уведомление о продлении 1.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПАО Газпром
    Все закупки и тендеры ПАО Газпром

    Юридический адрес

    197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1

    Почтовый адрес

    197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1

    Контактный телефон

    +7 812 609-30-99

    Факс

    +7 495 719-66-61

    Адрес электронной почты

    Zakupki@adm.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Кудин Константин Юрьевич

    Место рассмотрения предложений

    196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, литер А

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город

    Закупки и тендеры Изделия готовые прочие, не включенные в другие группировки

    Закупки и тендеры Услуги по оптовой торговле прочими машинами и оборудованием

    Закупки и тендеры Услуги по неспециализированной оптовой торговле

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    № 0001/18/4/3/0039119/ТГЮгорск/ЗП/ГОС/Э/08.06.2018 Поставка электрооборудования, телекоммуникационного оборудования, вычислительной техники, оборудования мультиплексирования, сетевого и прочих МТР для нужд ООО «Газпром трансгаз Югорск»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    25.06.2018 10:00 GMT +325.06.2018 10:0025.06.2018 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806590378Дата и время окончания срока приема заявок № 0001/18/4/3/0039119/ТГЮгорск/ЗП/ГОС/Э/08.06.2018 Поставка электрооборудования, телекоммуникационного оборудования, вычислительной техники, оборудования мультиплексирования, сетевого и прочих МТР для нужд ООО «Газпром трансгаз Югорск»196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, литер А

    Дата и время вскрытия заявок

    25.06.2018 12:0025.06.2018 12:0025.06.2018 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31806590378Дата и время вскрытия заявок № 0001/18/4/3/0039119/ТГЮгорск/ЗП/ГОС/Э/08.06.2018 Поставка электрооборудования, телекоммуникационного оборудования, вычислительной техники, оборудования мультиплексирования, сетевого и прочих МТР для нужд ООО «Газпром трансгаз Югорск»196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, литер А

    Подведение итогов не позднее

    27.06.2018 19:0027.06.2018 19:0027.06.2018 19:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806590378Подведение итогов не позднее № 0001/18/4/3/0039119/ТГЮгорск/ЗП/ГОС/Э/08.06.2018 Поставка электрооборудования, телекоммуникационного оборудования, вычислительной техники, оборудования мультиплексирования, сетевого и прочих МТР для нужд ООО «Газпром трансгаз Югорск»196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, литер А

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    27.06.201827.06.2018 19:0027.06.2018 19:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806590378Подведение итогов не позднее № 0001/18/4/3/0039119/ТГЮгорск/ЗП/ГОС/Э/08.06.2018 Поставка электрооборудования, телекоммуникационного оборудования, вычислительной техники, оборудования мультиплексирования, сетевого и прочих МТР для нужд ООО «Газпром трансгаз Югорск»196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, литер А

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    № 0001/18/4/3/0039119/ТГЮгорск/ЗП/ГОС/Э/08.06.2018 Поставка электрооборудования, телекоммуникационного оборудования, вычислительной техники, оборудования мультиплексирования, сетевого и прочих МТР для нужд ООО «Газпром трансгаз Югорск»

    Начальная цена

    201 220 765,29

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    «Газпром трансгаз Югорск»
    Все закупки и тендеры «Газпром трансгаз Югорск»

    Адрес местонахождения

    628260, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (Тюменская область), Югорск, Мира, 15

    Классификатор ОКПД2

    32.99.59

    Изделия различные прочие, не включенные в другие группировки

    27.40.25.120

    Устройства осветительные электрические подвесные, потолочные, встраиваемые и настенные

    28.41.40.000

    Части и принадлежности станков для обработки металлов

    27.90.33.110

    Комплектующие (запасные части) прочего электрического оборудования, не имеющие самостоятельных группировок

    Классификатор ОКВЭД2

    32.99

    Производство прочих готовых изделий, не включенных в другие группировки

    46.69

    Торговля оптовая прочими машинами и оборудованием

    46.69.5

    Торговля оптовая производственным электротехническим оборудованием, машинами, аппаратурой и материалами

    46.90

    Торговля оптовая неспециализированная

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Коврик П-образный 60В для термообработки штуцеров для труб от 60 до 90мм, 1050 C, 2,7кВт. Приспособление для местной термообработки. Код 306200"

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    "Сопло газовое d=12 к горелке SB-150 (345P012002) (UECO1530). Расходные части для горелок (MIG/MAG)"

    Кол-во: 7

    "Позиция 3"

    "Сердечник для гнезда CAMLOCK 300A. Код 833030. Разъем для кабелей и кабельных сборок для местной термической обработки"

    Кол-во: 4

    "Позиция 4"

    "Сопло плазменное 1,2мм/70а к плазмотрону abiplas cut 150 №757.d037 binzel"

    Кол-во: 3

    "Позиция 5"

    "Подогреватели для подогрева стыков труб ду 500 перед их сваркой"

    Кол-во: 4

    "Позиция 6"

    "Пружина дистанционная к плазмотрону abiplas cut 110/150 №745.d012 binzel"

    Кол-во: 21

    "Позиция 7"

    "Сопло для строгания шва к плазмотрону abiplas cut 150 №757.d015 binzel"

    Кол-во: 24

    "Позиция 8"

    "Сопло плазменное длинное с крест.канавкой 1,2мм/50а к плазмотрону abiplas cut 150 №757.d016 binzel"

    Кол-во: 3

    "Позиция 9"

    "Сердечник для штекера CAMLOCK 300A. Код 833031Разъем для кабелей и кабельных сборок для местной термической обработки"

    Кол-во: 4

    "Позиция 10"

    "Коврик гибкий нагревательный 410х125мм, количество бусин 17х6, 60В, 45А, 2.7кВт. Приспособление для местной термообработки. Код 1617 06"

    Кол-во: 1

    "Позиция 11"

    "Сопло плазменное 1,8мм/120-150а к плазмотрону abiplas cut 150 №757.d011 binzel"

    Кол-во: 3

    "Позиция 12"

    "Изолятор для штекера CAMLOCK 300A. Код 833021. Разъем для кабелей и кабельных сборок для местной термической обработки"

    Кол-во: 11

    "Позиция 13"

    "Гнездо CAMLOCK 300A в сборе. Код 833000. Разъем для кабелей и кабельных сборок для местной термической обработки"

    Кол-во: 31

    "Позиция 14"

    "Гнездо BEB 35-50 511.0314. Принадлежности к сарочному оборудованию Abicor Binzel"

    Кол-во: 42

    "Позиция 15"

    "Комплект ремонтный для силового трансформатора ТМ(Г)-630 кВа в составе: уплотнительные прокладки (на основе МБС) под изоляторы ВН – 3 шт; уплотнительные прокладки (на основе МБС) под изоляторы НН – 4 шт; уплотнительные втулки (кольца) на изоляторы В"

    Кол-во: 3

    "Позиция 16"

    "Подогреватель ПСТ-426 для подогрева стыков труб перед их сваркой диаметр трубы 426мм"

    Кол-во: 4

    "Позиция 17"

    "Экран настен-потолочный 210х280 Digis DSEM-4306 рулонный, моторизированный"

    Кол-во: 2

    "Позиция 18"

    "Изолятор для гнезда CAMLOCK 300A. Код 833020. Разъем для кабелей и кабельных сборок для местной термической обработки"

    Кол-во: 3

    "Позиция 19"

    "Электродержатель Электрододержатель ЭД-50 "Корд-Универсал" (500А), Сварочный ток не более 500А; масса не более 0.5кг ГОСТ 14651-78"

    Кол-во: 7

    "Позиция 20"

    "Светильник взрывозащищенный под лампу накаливания переносной ручной преимущественно отраженного света открытый РВО-42У2 60Вт 42В 12м ТУ 16-545.132-77"

    Кол-во: 10

    "Позиция 21"

    "Завихритель к плазмотрону abiplas cut 150 №757.d060 binzel"

    Кол-во: 3

    "Позиция 22"

    "Светильник НГР 06-4-003.01.05"

    Кол-во: 3

    "Позиция 23"

    "Светильник светодиодный Linvel RPL1 12W круг, ультратонкий, встраиваемый, 4000 K, световой поток 720 лм, наружный диаметр 170 мм, вр езной 150 мм."

    Кол-во: 83

    "Позиция 24"

    "Коврик гибкий нагревательный 150х340мм, количество бусин 6х16, 60В, 45А, 2.7кВт. Приспособление для местной термообработки. Код 1606 16"

    Кол-во: 1

    "Позиция 25"

    "Вилка сварочного кабеля BSB 35-50, размер 50мм, идентификационный №511.0015. Приспособление для сварки."

    Кол-во: 80

    "Позиция 26"

    "Втулка вставная BEB 35-50, размер 50мм, идентификационный № 511.0014. Приспособление для сварки."

    Кол-во: 14

    "Позиция 27"

    "Комплект ремонтный для силового трансформатора ТМ(Г)-1000 кВа в составе: уплотнительные прокладки (на основе МБС) под изоляторы ВН – 3 шт; уплотнительные прокладки (на основе МБС) под изоляторы НН – 4 шт; уплотнительные втулки (кольца) на изоляторы В"

    Кол-во: 6

    "Позиция 28"

    "Штекер в сборе DINSE 35-50мм. КОД 847001. Комплектующее изделие для сварочного оборудования."

    Кол-во: 39

    "Позиция 29"

    "Подогреватель ПСТ-720 для подогрева стыков труб перед их сваркой диаметр трубы 720мм"

    Кол-во: 8

    "Позиция 30"

    "Трансформатор ОСО-0,63 380/12"

    Кол-во: 1

    "Позиция 31"

    "Люстра Snowlight 14-598-06C (RU) 6-ти рожковая х 60W, Е14, подвесная. Стиль: Классический, материал подвесок: хрусталь, тип поверхно сти подвесок: глянцевый, цвет арматуры: белый, золотистый, материал арматуры: металл. IP20. Высота: 700 Диаметр: 630 "

    Кол-во: 7

    "Позиция 32"

    "Сопло коронное к ручному плазмотрону abiplas cut 150 №757.d046 binzel"

    Кол-во: 10

    "Позиция 33"

    "Сопло к горелкам sf36lc 16мм 145.0078 binzel"

    Кол-во: 7

    "Позиция 34"

    "Светильник светодиодный Linvel RPL1 6W 4000K круг, ультратонкий, встраиваемый, 4000 K, световой поток 360 лм, наружный диаметр 120 м м, врезной 105 мм."

    Кол-во: 112

    "Позиция 35"

    "Светильник настенно-потолочный Kadia 1227, высота 14см, длина 30см, цвет плафона: белое матовое стекло, материал подвесок: прозрачны й хрусталь, цвет арматуры: хромированный металл, количество ламп накаливания: 1х60Вт, тип цоколя лампы: E27 ГОСТ 8607"

    Кол-во: 10

    "Позиция 36"

    "Подогреватель ПСТ-325 для подогрева стыков труб перед их сваркой диаметр трубы 325мм"

    Кол-во: 11

    "Позиция 37"

    "Коврик гибкий нагревательный 255х210мм, количество бусин 10х10, 60В, 45А, 2.7кВт. Приспособление для местной термообработки. Код 161 010"

    Кол-во: 1

    "Позиция 38"

    "Сопло плазменное 1,6мм/90-120а к плазмотрону abiplas cut 150 №757.d010 binzel"

    Кол-во: 38

    "Позиция 39"

    "Сопло для снятия фасок к ручному плазмотрону abiplas cut 110/150 №757.d040 binzel"

    Кол-во: 14

    "Позиция 40"

    "Коврик гибкий нагревательный 205х255мм, количество бусин 8х12, 60В, 45А, 2.7кВт. Приспособление для местной термообработки. Код 1608 12"

    Кол-во: 1

    "Позиция 41"

    "Диффузор 446P102001 для плазм.PLC150"

    Кол-во: 41

    "Позиция 42"

    "Светильник под ртутную лампу типа ДРЛ подвесной для промышленных и производственных зданий РСП 05-400-001"

    Кол-во: 8

    "Позиция 43"

    "Коврик П-образный 60В для термообработки штуцеров для труб от 90 до 120мм, 1050 C, 2,7кВт. Приспособление для местной термообработки . Код 306205"

    Кол-во: 1

    "Позиция 44"

    "Трансформатор понижающий ОСМ1-0,25 220/12В"

    Кол-во: 1

    "Позиция 45"

    "Сопло медное для плазмотрона plc 150 1,6мм"

    Кол-во: 277

    "Позиция 46"

    "Сопло к горелкам sf36lc 12мм 145.0126 binzel"

    Кол-во: 7

    "Позиция 47"

    "Плазмотрон ручной plc 150 (150a пн=60%) разъем -евро для установки воздушно-плазменной резки длина кабель-шланга 12м"

    Кол-во: 1

    "Позиция 48"

    "Светильник NLP-R1-18W-R240-840-SL-LED светодиодный круглый, мощность 18Вт, цветовая температура 4000К, напряжение 220В, световой пот ок 1300 Лм, высота 24мм, диаметр 240мм, цвет корпуса серебро. ТУ 3461-001-37192951-2014 ТУ 3461-001-37192951-2014"

    Кол-во: 16

    "Позиция 49"

    "Трансформатор ТШП-0,66-5-0,5S-1000/5 У3 ТУ16-2011 ОГГ.671230.001 ТУ"

    Кол-во: 6

    "Позиция 50"

    "Коврик П-образный 60В для термообработки штуцеров для труб от 140 до 170мм, 1050 C, 2,7кВт. Приспособление для местной термообработк и. Код 306215"

    Кол-во: 1

    "Позиция 51"

    "Коврик гибкий нагревательный 410х130мм, количество бусин 16х6, 60В, 45А, 2.7кВт. Приспособление для местной термообработки. Код 1616 06"

    Кол-во: 1

    "Позиция 52"

    "Гнездо для крепления в панель DINSE 35-50мм2. Разъем для кабелей и кабельных сборок для местной термической обработки"

    Кол-во: 21

    "Позиция 53"

    "Светильник взрывозащищенный под лампу накаливания переносной ручной преимущественно отраженного света открытый РВО-220 60Вт 220В 12м"

    Кол-во: 12

    "Позиция 54"

    "Коврик П-образный 60В для термообработки штуцеров для труб от 120 до 140мм, 1050 C, 2,7кВт. Приспособление для местной термообработк и. Код 306210"

    Кол-во: 1

    "Позиция 55"

    "Сопло плазменное 1,5мм/70-90а к плазмотрону abiplas cut 150 №757.d009 binzel"

    Кол-во: 3

    "Позиция 56"

    "Электрод для плазмотрона plc 150 медь"

    Кол-во: 260

    "Позиция 57"

    "Термопенал ТП 8/130 ГОСТ 15150-69"

    Кол-во: 19

    "Позиция 58"

    "Штекер Camlock 300А в сборе"

    Кол-во: 8

    "Позиция 59"

    "Прожектор под кварцевую галогенную (накаливания) лампу ИО 04-500-002"

    Кол-во: 10

    "Позиция 60"

    "Счетчик электрической энергии однофазный однотарифный CE101-R5-145M6 класс точности 1 номинальное напряжение 230В базовый(максимальн ый) ток 5(60)А отсчетное устройство механическое 6-разрядное для монтажа на рейку ТН-35 ТУ 4228-054-22136119-2005"

    Кол-во: 3

    "Позиция 61"

    "Лампа галогенная Мощность - 40 Вт. Напряжение - 230 В.Цоколь - G9"

    Кол-во: 35

    "Позиция 62"

    "Штанга изолирующая оперативная универсальная ШОУ-15 напряжение 15кВ общая длина штанги 1350мм ГОСТ 20494-2001, ТУ РА 01802164.1002-9 7"

    Кол-во: 9

    "Позиция 63"

    "Электрод медно-сульфатный для электрометрических измерений ЭМС-1,2-5 Менделеевец, длина 1160мм, длина провода 5м, ТУ 4318-011-247074 90-2005"

    Кол-во: 3

    "Позиция 64"

    "Счетчик электрической энергии трехфазный многотарифный трансформаторного включения Меркурий 230-ART-03 PQC(R)SIGN, 5(7,5)А ГОСТ Р 52 425-2005"

    Кол-во: 13

    "Позиция 65"

    "Счетчик электроэнергии трехфазный,однотарифный CE 300 для измерения активной энергии в одном или двух направлениях в трехфазных трех - или четырехпроводных цепях переменного тока,класс точности-1 номинальное напряжение 3х230В/400В в корпусе S33(для у"

    Кол-во: 8

    "Позиция 66"

    "Изолента ПХВ 20 (синяя)"

    Кол-во: 534

    "Позиция 67"

    "Выключатель автоматический OptiDin ВМ63-1C16-УХЛ3 16А, 230В ТУ 3421-040-05758109-2009"

    Кол-во: 317

    "Позиция 68"

    "Заземление переносное ЗПП-15М 70мм2 И-10кВ ГОСТ 20494-90"

    Кол-во: 8

    "Позиция 69"

    "Выключатель концевой серии ВК-200, ВК-300 предназначен для применения в электрических цепях управления, сигнализации и контроля отно сительного положения подвижных частей механизма в пространстве. Ток продолжительного режима, А16, номинальное рабочее"

    Кол-во: 3

    "Позиция 70"

    "Выключатель концевой КУ-701А,ток продолжительного режима 10А ,номинальное напряжение переменного тока 220, 380В. номинальное напряже ние постоянного тока 110, 220, 440В ,степень пылевлагозащищенности IP44 ,температура окружающей среды от минус 40С до"

    Кол-во: 1

    "Позиция 71"

    "Колпачок К-7"

    Кол-во: 2580

    "Позиция 72"

    "Электрический счетчиксчетчик Матрица NP 71E/1-10-1 однофазный ГОСТ2005 (IEC62053-21 ) Гос.реестр№36792-10"

    Кол-во: 2

    "Позиция 73"

    "Счетчик электрический Матрица NP 73L/2-5-2(100А)трехфазный ГОСТ2005 (IEC62053-21 ) Гос.реестр№36792-08"

    Кол-во: 2

    "Позиция 74"

    "Изолятор проходной усиленный керамический ИПУ-10/630-7,5 УХЛ1 до 10кВ 630А разрушающая нагрузка 7,5кН"

    Кол-во: 39

    "Позиция 75"

    "Диод Д161-250-10"

    Кол-во: 6

    "Позиция 76"

    "Лампа накаливания местного освещения МО24-60 24В 60Вт E27 ТУ 16-88 ИКАФ.675300.001ТУ"

    Кол-во: 100

    "Позиция 77"

    "Лампа светодиодная коммутаторная с ламельными контактами повышенной яркости группы Б красного цвета свечения в рассеивающей окрашенн ой колбе СКЛ 12Б-К-3-220 переменного тока 220В ЕНСК.433137.012 ТУ"

    Кол-во: 30

    "Позиция 78"

    "Индикатор мнемонический КИПМ 23В-6Л 13мА желтый ТУ БКЖИ.676654.001"

    Кол-во: 40

    "Позиция 79"

    "Лампа светодиодная коммутаторная,повышенной яркости, зеленого цвета свечения СКЛ 17Б-Л- 2-28, постоянного однонаправленного тока 28В ЕНСК.433137.017ТУ"

    Кол-во: 120

    "Позиция 80"

    "Выключатель автоматический трехполюсный ВА47-100 D80/3 номинальный ток 80А, 10кА, характеристика D ТУ 2000 АГИЕ.641235.003"

    Кол-во: 20

    "Позиция 81"

    "Индикатор мнемонический КИПМ 23В-6К 12мА зеленый ТУ БКЖИ.676654.001"

    Кол-во: 40

    "Позиция 82"

    "Лампа светодиодная коммутаторная с ламельными контактами повышенной яркости группы Б зеленого цвета свечения в рассеивающей окрашенн ой колбе СКЛ 12Б-Л-3-220 переменного тока 220В ЕНСК.433137.012 ТУ"

    Кол-во: 30

    "Позиция 83"

    "Лампа газоразрядная металогалогенная высокого давления короткой дугой без внешней колбы с кварцевой горелкой для закрытых светильник ов Osram Powerstar HQI-TS 2000/D/S длиной 187мм диаметром 36мм с цоколем K12s-36 мощностью 200Вт на силу тока 11,5А н"

    Кол-во: 7

    "Позиция 84"

    "Лампа натриевая высокого давления дневного белого света длиной 156мм диаметром 37мм с цоколем E27 мощностью 70Вт на рабочее напряжен ие 220В световым потоком 6000Лм Osram Vialox NAV-T 70W Standard"

    Кол-во: 7

    "Позиция 85"

    "Шинка заземления, зануления 07067 SCH, 20 зажимов, расстояние между осями винтов 250мм.Устанавливается в кабельных каналах горизонта льно на функциональные стойки. В комплект входит соеденитель для жестких или полужеских кабелей сечением 35мм2, 2 изо"

    Кол-во: 1

    "Позиция 86"

    "Шинка заземления,зануления 8X12мм26/2"

    Кол-во: 3

    "Позиция 87"

    "Предохранитель высоковольтный с кварцевым наполнителем для силовых трансформаторов ПКТ 101-10-3,2-12,5 У3"

    Кол-во: 29

    "Позиция 88"

    "Предохранитель высоковольтный с кварцевым наполнителем для силовых трансформаторов ПКТ 101-6-16-20 У3"

    Кол-во: 6

    "Позиция 89"

    "Лампа дуговая натриевая высокого давления трубчатая ДНаТ-100-1М Е40 100Вт"

    Кол-во: 11

    "Позиция 90"

    "Водонагреватель электрический Реал ВР-440 V=30 л. ТУ 3468-001-49655327-2009"

    Кол-во: 2

    "Позиция 91"

    "Выключатель автоматический OptiDin ВМ63-2C25-УХЛ3, артикул 103678 ТУ 3421-040-05758109-2009"

    Кол-во: 10

    "Позиция 92"

    "Выключатель автоматический ВА 51-35М1 25А"

    Кол-во: 5

    "Позиция 93"

    "Заземление переносное распределительных устройств ПЗРУ-1 сечение заземляющего провода 16мм2 напряжение до 1кВ ТУ 34-31-10509-90"

    Кол-во: 17

    "Позиция 94"

    "Изолента ПХВ 15мм желтая"

    Кол-во: 196

    "Позиция 95"

    "Пункт распределительный ввода и распределения электроэнергии с применением автоматических выключателей переменного тока, напольный, ввод кабеля снизу ПР-8501-20-66У3 250А 660В IP21 ТУ 3430-001-75454983-2005"

    Кол-во: 2

    "Позиция 96"

    "Привод ручной наружной установки для разъединителя с ножом заземления номинальное напряжение, 10кВ ПРНЗ-10 УХЛ1"

    Кол-во: 13

    "Позиция 97"

    "Удлинитель Союз 481S-3605 на катушке ПВС 3х1,5 3,7кВт 4х50м ГОСТ 3345-76"

    Кол-во: 467

    "Позиция 98"

    "Удлинитель Союз 481S-3603 на катушке ПВС 3х1,5 3,7кВт 4х30м ГОСТ 3345-76"

    Кол-во: 70

    "Позиция 99"

    "Тепловентилятор напольный с электрическим трубчатым воздухонагревателем максимальной мощностью 3кВт с регулировкой мощности с максим альным воздухообменом 460м3/ч с механическим управлением с термостатом с напряжением питания 220В 50Гц 295х250х420мм "

    Кол-во: 87

    "Позиция 100"

    "Щиток освещения с вводным выключателем, со счетчиком электроэнергии, с 12 автоматическими выключателями на отходящих линиях и с устр ойством защитного отключения (УЗО), МЗУ 24-12 УХЛ4 63А 380/220В ТУ 3434-003-01395394-98"

    Кол-во: 4

    "Позиция 101"

    "Щиток освещения с вводным выключателем и 9 автоматическими выключателями на отходящих линиях МЗУ 22-09 УХЛ4 40А 380/220В ТУ 3434-003 -01393394-98"

    Кол-во: 2

    "Позиция 102"

    "Щиток освещения внутренней установки, с вводным выключателем, с 6 автоматическими выключателями на отходящих линиях и с устройством защитного отключения (УЗО), МЗ 17-06 УХЛ4 40А 380/220В ТУ 3434-001-01395394-97"

    Кол-во: 11

    "Позиция 103"

    "Щиток освещения с вводным выключателем и 6 автоматическими выключателями на отходящих линиях МЗ 01-06 УХЛ4 40А 380/220В ТУ 3434-001- 01395394-97"

    Кол-во: 32

    "Позиция 104"

    "Разъединитель РЛНД-I.1-10Б/400Н УХЛ1 с приводом ПРНЗ-10 УХЛ1"

    Кол-во: 23

    "Позиция 105"

    "Разъединитель РЛНД-10Б/630 УХЛ1 Ток термо-стойкости, кА 10 Предельный сквозной ток, кА 25 Масса, кг 31 На номинальное напряжение 10 кВ без заземлителей ТУ 16-91 ИВЕЖ.674212.003 ТУ"

    Кол-во: 7

    "Позиция 106"

    "Ящик управления освещением ЯУО-9601-3474У3.1 IP54 ТУ 3430-011-14372047-2005"

    Кол-во: 2

    "Позиция 107"

    "Преобразователь многоканальный автоматический для катодной защиты инертного типа, модульной конструкции МПН-ОПЕ-М14-1/С4-6/1,0-3/20- 48-У1-А, наружного исполнения, с возможностью питания от двух независимых источников, с возможностью резервирования. "

    Кол-во: 1

    "Позиция 108"

    "Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25-220/12В ТУ 36-631-76"

    Кол-во: 1

    "Позиция 109"

    "Подсистема дистанционного контроля и управления НГК-ПДКУ ЭХЗ Опросный лист № 0002.002.001.2015.Р.04.СП1.С.ЭХЗ.ОЛ2"

    Кол-во: 1

    "Позиция 110"

    "Ящик ЯРВ-250А IP54 для защиты и неавтоматической коммутации силовых электрических цепей переменного тока,номинальное напряжение 380В , номинальный ток-250А, размещение рукоятки привода правое. Климатическое исполнение УХЛ, категория размещения 3 по Г"

    Кол-во: 2

    "Позиция 111"

    "Станция катодной защиты НГК-ИПКЗ (многоканальная) максимальной выходной мощностью 5кВт номинальным выходным током 100А(при 48В) КПД9 0% частотой 50(+/-55)Гц степени защиты IP34 климатического исполнения У, габаритами 770х730х445мм ТУ 3415-008-4375038"

    Кол-во: 1

    "Позиция 112"

    "Комплекс модульного оборудования КМО-НГК-ИПКЗ-Евро-0,6(24)-у2-м4(4) Опросный лист 4476/1-ИОС7.3.ОЛ2"

    Кол-во: 1

    "Позиция 113"

    "Выпрямитель В-ОПЕ-М2-С1-63-48-У1-В-485 Энергомера, 63А, 48В, 3 кВт, автоматическое поддержание положительного потенциала, встроенный прерыватель тока, встроенн. УС (связь с ТМ по RS-485), стационарный ЭС"

    Кол-во: 11

    "Позиция 114"

    "Щиток освещения с вводным выключателем и 12 автоматическими выключателями на отходящих линиях и с устройством защитного отключения ( УЗО) МЗ 01-12 УХЛ4 63А 380/220В ТУ 3434-001-01395394-97"

    Кол-во: 29

    "Позиция 115"

    "Тепловентилятор напольный с электрическим трубчатым воздухонагревателем максимальной мощностью 2кВт с регулировкой мощности с максим альным воздухообменом 200м3/ч с механическим управлением с термостатом с напряжением питания 220В 50Гц 258х260х380мм "

    Кол-во: 44

    "Позиция 116"

    "Элемент питания Duracell MN2400 1,5V"

    Кол-во: 2400

    "Позиция 117"

    "Элемент питания DURACELL MN1500 TURBO BL2 1,5в,1500а/ч"

    Кол-во: 3297

    "Позиция 118"

    "Щелочной элемент питания Duracell 6LR61/MN1604 9 В, Alkaline"

    Кол-во: 693

    "Позиция 119"

    "Шкаф ШНР-50У навесной, телефонный, унифицированный, усиленный корпус, антикоррозийное покрытие, пыле и влагозащищенный, с антивандал ьным замком. Класс защиты IP-54"

    Кол-во: 4

    "Позиция 120"

    "Шкаф ШНР-100У навесной, телефонный, унифицированный, усиленный корпус, антикоррозийное покрытие, пыле и влагозащищенный, с антиванда льным замком. Класс защиты IP-54"

    Кол-во: 9

    "Позиция 121"

    "Шкаф напольный 27U ШТК-М-27.6.6-1ААА (600х600) дверь стекло, в комплекте: Полка глубина 580 мм, СВ-58-6 шт; Вертикальный орг., ширин а 75 мм 27U, ВКО-М-27.75-4 шт; Органайзер кабельный одинарный 65х45 мм, СМ - 20 шт; Модуль вент. 19" 1U, 3 вент., 200"

    Кол-во: 1

    "Позиция 122"

    "Фильтр дуплексный малогабаритный Радиал MDF-6VH4.5/6 (Диапазон 156-172МГц, 6-ти резон., режекторный, разнос 4,5-6 МГц, 50 Вт, -1,3-1 ,5 dB, -80 dB) ТУ 65.7700-048-01181481-01"

    Кол-во: 3

    "Позиция 123"

    "Устройство многофункциональное Canon i-SENSYS MF229dw (A4, 256Mb, 27стр/мин, DADF, двусторонняя печать, USB 2.0, WiFi)"

    Кол-во: 83

    "Позиция 124"

    "Усилитель мощности трансляционный УМТ-400"

    Кол-во: 1

    "Позиция 125"

    "Студия МСР. Мини студия руководителя ТУ ВАБМ.465129.001"

    Кол-во: 8

    "Позиция 126"

    "Сканер Canon imageFORMULA P-215II, А4, 600 dpi, 24 бит, 15 стр/мин, двухстороннее сканирование, USB 2.0, USB 3.0"

    Кол-во: 16

    "Позиция 127"

    "Синтезатор частот 7,8-8,8ГГц ЖНКЮ.467871.096ПС, диапазон рабочих частот 7800-8822МГц, шаг перестройки 14МГц, выходная мощность(на на грузке 50 Ом)от+12 до+16дБм, напряжение питания 10В, потребляемый ток 280мА ТУ ЖНКЮ.467871.096"

    Кол-во: 2

    "Позиция 128"

    "Синтезатор частот ЖНКЮ.467870.022-03 7800-8822МГц шаг перестройки частоты 14МГц м"

    Кол-во: 3

    "Позиция 129"

    "Селектор зон БК-АТО2 ВАБМ.300.309 питание 220В в комплекте с кабелем питания 220В длиной 2м подключение к автомату"

    Кол-во: 1

    "Позиция 130"

    "Радиостанция портативная цифровая Янтарь-H Ex во взрывозащищенном исполнении с GPS- приемником, для работы в цифровых транкинговых с етях связи стандарта TETRA, диапазон рабочих частот 380-430МГц с доп. оборудованием: антенна с увеличенным коэффициен"

    Кол-во: 6

    "Позиция 131"

    "Радиостанция потативная Ермак Р-1110 136-174 МГц 16 каналов 1-5 Вт ТС №RU Д-RU.АВ45.В.25165, ТС №RU Д-RU.АВ45.В.25166"

    Кол-во: 28

    "Позиция 132"

    "Радиостанция Гранит 2Р-23 диапазон частот 146-174 МГц выходная мощность до 45Вт ТКЛГ.464511.001 ТУ, ГОСТ 12252-86"

    Кол-во: 14

    "Позиция 133"

    "Принтер Canon i-SENSYS LBP151dw, А4, 1200х1200 dpi, 27 стр/мин, Ethernet (RJ-45), Wi-Fi, 802.11n, USB 2.0, 8,6 кг"

    Кол-во: 32

    "Позиция 134"

    "Приемник трассопоисковый многочастотный ТМ-8 Абрис"

    Кол-во: 2

    "Позиция 135"

    "Плата материнская HP 611835-001 Socket 1155/2xPCI-E x16 /3xPCI /PCI-E x1 /4xDDR3 /4xSATA /6xUSB /LAN /COM/SVGA /mATX /HP Elite 8200 CMT System Board"

    Кол-во: 24

    "Позиция 136"

    "Плата материнская HP 536883-001 iG45 S775 HT 4DDRIII 5SATAII 2PCI-E16x PCI-E1x 3PCI SVGA LAN1000 AC97-8ch mATX For 8000 Elite CMT"

    Кол-во: 17

    "Позиция 137"

    "Плата материнская HP 462431-001 Q45 DC7900 CMT GMA X 4500 socket 755"

    Кол-во: 18

    "Позиция 138"

    "Передатчик оптический 1310 нм 4 мВт (6 дБм) OT1310-1-04"

    Кол-во: 1

    "Позиция 139"

    "Память оперативная форм-фактора DIMM типа DDR2 с тактовой частотой 667MHz объемом 1Gb пропускной способностью 5300Mb/s Kingston KVR6 67D2N5/1G"

    Кол-во: 247

    "Позиция 140"

    "Память Kingston KVR13N9S6/2 1 модуль памяти DDR3, объем модуля 2 Гб, форм-фактор DIMM, 240-контактный, частота 1333 МГц, CAS Latency (CL): 9"

    Кол-во: 69

    "Позиция 141"

    "Память оперативная форм-фактора DIMM типа DDR3 с тактовой частотой 1333MHz объемом 2х1Gb пропускной способностью 10600Mb/s Kingston KVR1333D3N9K2/2G"

    Кол-во: 25

    "Позиция 142"

    "Ноутбук Lenovo G5070 15.6"(1366х768)/Intel Core i5 4210U(1.7Ghz)/4096Mb/1000Gb/DVDrw/Ext:AMD Radeon R5 M230(2048Mb)/Cam/BT/WiFi/32WH r/war 1y/2.5kg/black/W8.1"

    Кол-во: 16

    "Позиция 143"

    "Накопитель HDD (жесткий диск) внешний Seagate STEA1000400, емкость 1Tb, форм-фактор 2,5", интерфейс USB3.0 micro-B, Black"

    Кол-во: 27

    "Позиция 144"

    "Набор инструмента из 35 предметов включает в себя: остроносые плоскогубцы, косые острогубцы, гибкий вал, пинцет, отвёртку с адаптеро м-удлиннителем под сменные насадки (M2 - 4х25мм): прямой шлиц, крестовые Phillips и Pozidriv, звезда Torx, шестигранн"

    Кол-во: 28

    "Позиция 145"

    "Набор инструмента КВАЗАР арт.02044 сервисного инженера ТУ 3926-021-127191850-2007"

    Кол-во: 10

    "Позиция 146"

    "Мультиплексор гибкий модульный Zelax MM-225RC-UNI-AC9 для передачи данных каналов Ethernet, E1 и V.35 через каналообразующее оборудо вание с интерфейсом E1, V.35, пластмассовый корпус, питание ~220 В"

    Кол-во: 4

    "Позиция 147"

    "Монитор 24 Samsung S24D300H, разрешение 1920х1080, 2 мс, 1000:1, 250кд/м2,HDMI, VGA (D-Sub)"

    Кол-во: 135

    "Позиция 148"

    "Модуль памяти Kingston KVR16N11S8/4 4Gb DIMM DDR3 1600MHz CL11 NoECC Kingston"

    Кол-во: 25

    "Позиция 149"

    "Модуль оптический Zelax SFP SFP-G-S1550/120-D"

    Кол-во: 2

    "Позиция 150"

    "Модуль интерфейсный VWIC3-4MFT-T1/E1, 4-Port 3rd Gen Multiflex Trunk Voice/WAN Int. Card - T1/E1 (для маршрутизатора удаленного упра вления Cisco2911/K9)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 151"

    "Модуль Zelax MPR-4xVS,голосовой модуль с четырьмя слотами для установки субмодулей MPR-2xFXS/MPR-2xFXO/MPR-2xVF.Допускается установк а субмодулей с портами FXS,FXO и ТЧ одновременно.Для подключения модема ГМ-2-MPR к различным сетям передачи данных и "

    Кол-во: 6

    "Позиция 152"

    "Модуль Zelax MPR-2хSHDSL-VQ с двумя портами SHDSL, 14080 кбит/с, без источника дистанционного питания"

    Кол-во: 1

    "Позиция 153"

    "Модуль Zelax MPR-2хFXO,с двумя портами FXO, для подключения к модему ГМ-2-MPR ТУ УВЮА.460501.009"

    Кол-во: 5

    "Позиция 154"

    "Модуль Zelax MPR-2xVF, для подключения модемов ГМ-2-MPR к сетям передачи данных SDH/PDH, радиорелейным линиям связи,телефонным станц иям."

    Кол-во: 2

    "Позиция 155"

    "Модуль Zelax MIM-SHDSL с одним портом SHDSL для подключения оборудования Speedway"

    Кол-во: 7

    "Позиция 156"

    "Модуль Zelax MIME-2XSHDSL c двумя портами SHDSL для подключения оборудования Speedway"

    Кол-во: 7

    "Позиция 157"

    "Модуль Zelax Ethernet 10/100/1000 Мбит/с коммутационный на 24 порта и 4 порта SFP 100/1000 Мбит/с коммутационной фабрикой 56Гбит/с Т У УВЮА.460501.012"

    Кол-во: 2

    "Позиция 158"

    "Модуль расширения VWIC2-2MFT-G703 маршрутизаторов Cisco"

    Кол-во: 1

    "Позиция 159"

    "Модуль SFP-G-S1550:1310/20-D для подключения к одномодовым оптоволоконным линиям связи УВЮА.460501.012ТУ"

    Кол-во: 3

    "Позиция 160"

    "Модуль NM-16ESW-1GiG для маршрутизаторов Cisco 2600, 3600, 3700 c 16 Ethernet-интерфейсами 10Base-T/100Base-TX"

    Кол-во: 1

    "Позиция 161"

    "Модуль 2-го поколения VWIC2-2MFT-T1/E1 с двумя портами T1/E1 Multiflex Trunk Voice/WAN Interface Card"

    Кол-во: 1

    "Позиция 162"

    "Модем оптический ПолиКом-200U+-I-01-SFP-2E1-Eth100 1 линейный интерфейс SFP (1,3 Gb/s), 20 км 1310 нм; DC; 19", 1U. 3,4 порты E1 и 1 Gb Ethernet - Модуль расширения. SFP в комплекте ТУ ЮКАТ.465122.005"

    Кол-во: 1

    "Позиция 163"

    "Модем Zelax М-1-МЕГА-1S1E-AC9, 1 порт SHDSL.bis, 1 порт Ethernet, питание 220"

    Кол-во: 10

    "Позиция 164"

    "Медиаконвертер D-Link DMC-700SC многомодовый,1 1000BASE-T порт,1 1000BASE-SX порт,разъем SC,многомодовый оптический кабель 50/125 ми крон,максимальная длина 550м,Артикул:DMC-700SC(38777)"

    Кол-во: 9

    "Позиция 165"

    "Маршрутизатор Zelax MM-225RC-UNI-T мультисервисный коммутатор, версия 2, 4 встроенных порта Ethernet 10/100Base-TX, до 2-х WAN-порто в, до 4-х портов на кросс-коннекторе, 1 слот для установки дополнительного модуля"

    Кол-во: 1

    "Позиция 166"

    "Маршрутизатор Zelax MM-222RC-UNI-I-DC60 мультисервисный коммутатор, версия 2, 1 встроенный порт Ethernet 10/100Base-TX, до 4-х WAN-п ортов, до 8-ми портов на кросс-коннекторе, 2 слота для установки дополнительных модулей"

    Кол-во: 3

    "Позиция 167"

    "Маршрутизатор Zelax MM-222RC-UNI-I-AC9 мультисервисный коммутатор, версия 2, 1 встроенный порт Ethernet 10/100Base-TX, до 4-х WAN-по ртов, до 8-ми портов на кросс-коннекторе, 2 слота для установки дополнительных модулей"

    Кол-во: 3

    "Позиция 168"

    "Кросс оптический ШКО-С-19"-1U-16-SM-FC в составе: Шнур оптический соединительный ШОС LC/UPS-FC/UPC sm3.0 L=3м - 2шт"

    Кол-во: 17

    "Позиция 169"

    "Коробка соединительная КСП-25 с зажимами 2,5 мм IP 54(212х250х78мм) ТУ 36.22.22.002-86"

    Кол-во: 15

    "Позиция 170"

    "Конструктив Zelax Р-510 (DC) мультиплексора ГМ-1(GL-16E1-T), профильный, для установки нескольких изделий в стойку 19", высота 6U (2 30мм), для установки до 12 разнотипных плат, габаритные размеры 436х231х303мм."

    Кол-во: 1

    "Позиция 171"

    "Конструктив Zelax P-510 (AC) мультиплексора ГМ-1(GL-16E1-T), профильный, для установки нескольких изделий в стойку 19", высота 6U (2 30мм), источник питания 220В, для установки до 10 разнотипных плат, габаритные размеры 436х231х303мм."

    Кол-во: 1

    "Позиция 172"

    "Конвертер FC-SAN-2E1B/2Eth,V3 3672VDC 2хE1(G.703); 2хEthernet(10/100BT); встроенный VLAN switch настольное, в комплекте с кабелем ТУ №6656-012-69643912-2012 Nateks"

    Кол-во: 1

    "Позиция 173"

    "Коммутатор сетевой с 24 портами Ethernet 10/100Mbit/с, 2 портами SFP Ethernet 10/100/1000Mbit/с с динамической маршрутизацией по про токолам RIP v1, RIP v2, IGMP v1, IGMP v2, IGMP v3 с управлением через консольный порт, Web-интерфейс с поддержкой про"

    Кол-во: 20

    "Позиция 174"

    "Карта сетевая Intel X520-DA2 E10G42BTDA"

    Кол-во: 10

    "Позиция 175"

    "Источник питания резервированный PWR-3845-DC/2 маршрутизаторов Cisco 3845"

    Кол-во: 1

    "Позиция 176"

    "Источник питания Motorola GPN6145 для радиостанций с выходной мощность до 25Вт"

    Кол-во: 3

    "Позиция 177"

    "Источник бесперебойного питания VoltGuard HR1101S 1000ВА максимальная выходная мощность, 1/0,7кВА/кВт, OnLine, емкость АБ 7Ач, степе нь защиты IP20, диапазон входного фазного напряжения, 120 295 (при нагрузке 0-50%)В"

    Кол-во: 18

    "Позиция 178"

    "Инвертор цифровой со встроенным байпасом ИЦ-1500 БП, номинальное входное напряжение 60В, максимальный входной ток 35А, номинальное в ыходное напряжение 220В, максимальный выходной ток 6,8А"

    Кол-во: 1

    "Позиция 179"

    "Измеритель оптической мощности FOD-1202H длина волны 850/1310/1550нм"

    Кол-во: 1

    "Позиция 180"

    "Диск жесткий WD10EZEX, Western Digital HDD SATA-III, 1000Gb Blue WD10EZEX, 7200rpm, 64MB buffer"

    Кол-во: 62

    "Позиция 181"

    "Диск жесткий 500Gb SATA-II Momentus ST500LT012 2.5 5400 об/мин кэш 16 Мб Seagate"

    Кол-во: 48

    "Позиция 182"

    "Диск жесткий ST1000LM024 для ноутбука, 2.5", SATA 3Gb/s, 1000 Гб, буфер 8 Мб, скорость вращения 5400 rpm, cреднее время доступа 12 м с"

    Кол-во: 45

    "Позиция 183"

    "Диск жесткий Seagate Barracuda ST3000DM001, 3TB, 3.5", Скорость вращения шпинделя, об/мин 7200, SATA 6Gb/s, Объем буфера, Мбайт 64Mb"

    Кол-во: 17

    "Позиция 184"

    "Диск жесткий HP 600GB 10K 6G 2.5" SAS DP HDD HP 581286-B21"

    Кол-во: 22

    "Позиция 185"

    "Диск жесткий HP 507127-B21 300GB 10K 6G 2.5" SAS DP HDD Для сервера HP DL380G6."

    Кол-во: 32

    "Позиция 186"

    "Диск жесткий EMC AX-SS15-600 600GB 3.5in 3Gbps 15K RPM AX4-5 Series SAS HDD"

    Кол-во: 5

    "Позиция 187"

    "Диск жесткий 146ГБ 15K 6G SFF SAS 2.5" HotPlug Dual Port HDD, 512547-B21 HP"

    Кол-во: 24

    "Позиция 188"

    "Диск жесткий Western Digital WD5000AZLX, внутренний HDD, 3.5, 500 Гб,SATA-III, 6Gb/s 7200rpm 32Mb"

    Кол-во: 51

    "Позиция 189"

    "Диск жесткий HDD с интерфейсом подключения SATA II объемом 2Tb с объемом буферной памяти 32Mb форм-фактором 3,5" со скоростью вращен ия 5900rpm Seagate Barracuda LP ST32000542AS"

    Кол-во: 10

    "Позиция 190"

    "Диск жесткий 4Тб Seagate ST4000NM0033 SATA3"

    Кол-во: 14

    "Позиция 191"

    "Демодулятор одноканальный спутниковый Wisi OH 77 для DVB-S/S2 (950-2150МГц) сигналов с CI интерфейсом, встроенный модулятор (45-862 МГц), MPEG-2/4, QPSK, 8PSK"

    Кол-во: 6

    "Позиция 192"

    "Дальномер Bosch GLM150 лазерный"

    Кол-во: 20

    "Позиция 193"

    "Блок системный Aquarius Pro P30 K15 (MNT400/Ci36100/1хD4096D42133/Vint/S5007200/SB/NIC/KM), MiniTower, процессор Intel Core i3, памя ть 1х4Gb DDR4 SDRAM 2133 МГц, видео Intel GMA HD, LAN 10/100/1000Мб/с, HDD 500Gb SATA 7200об/мин, клавиатура USB, мыш"

    Кол-во: 137

    "Позиция 194"

    "Блок питания HP PS-4321-9HA OUTPUT 320W для HP8200 p/n 503378-001"

    Кол-во: 22

    "Позиция 195"

    "Блок питания HP 511778-001 для сервера HP DL380G7, мощность 750 Вт"

    Кол-во: 10

    "Позиция 196"

    "Блок питания HP 508154-001 для HP Compaq 8000 Elite Power Supply, мощность 325 Вт"

    Кол-во: 14

    "Позиция 197"

    "Блок питания HP 503296-B21 460W Power Supply"

    Кол-во: 7

    "Позиция 198"

    "Блок питания HP 432171-001 DL320 G5 420W PFC non Hot-plug 100-240V"

    Кол-во: 6

    "Позиция 199"

    "Блок питания 1000W для HP ML350G5/ML370G5/DL380G5 HP P/N: 379123-001"

    Кол-во: 14

    "Позиция 200"

    "Блок питания EMC 1000 Watt (078-000-062) Standby Power Supply for Clariion AX4-5"

    Кол-во: 4

    "Позиция 201"

    "Блок питания Cisco PWR-7200-AC для маршрутизаторов Cisco 7200 Series, 280W 100-240V"

    Кол-во: 2

    "Позиция 202"

    "Блок питания ATX Cooler Master Extreme 600W RP-600-PCAP 600Вт ATX12V 2.01 PFC пассивный вентилятор (120 мм) 20+4 pin 140х150х86мм"

    Кол-во: 34

    "Позиция 203"

    "Блок питания HP Hot Plug Redundant Power Supply 1200Wt HSTNS-PL11 PS-2122-1CB-LF для серверов DL360G6 DL360G7 DL370G6 DL380G6 DL380G 7 DL385G5p DL385G6 DL385G7 DL580G7 DL585G7 DL1000 DL170hG6 DL785G6 ML350G6 ML370G6 SL160zG6 SL160sG6 SL165sG7 SL1"

    Кол-во: 12

    "Позиция 204"

    "Блок микрофонный МБ-АТО"

    Кол-во: 1

    "Позиция 205"

    "Блок вентиляторов БВ-03, рэковая система охлаждения, 450 м3/час с терморегулятором, 1U ВАБМ.300.402"

    Кол-во: 3

    "Позиция 206"

    "Батарея аккумуляторная АГН 12-9М габариты ДхШхВ(Общ.В) 151х64х94(100), вес 2,75кг. Тип клемм штекер 6,3 ТУ 3481-117-73200020-2015"

    Кол-во: 260

    "Позиция 207"

    "Батарея аккумуляторная PMNN4018 Motorola для портативных радиостанций серии P040/P080, химический тип аккумулятора NiMH, 7,5V, 1150m Ah, диапазон рабочих температур -20/+60C, время работы при рабочем цикле 8ч, габариты ВхШхГ 60х124х23мм, вес 195г."

    Кол-во: 46

    "Позиция 208"

    "Батарея аккумуляторная HR 5,5-12,напряжение 12В,емкость 5,5Ач,длина 90мм,ширина 70мм,высота 102мм,высота с клеммой 106мм,тип клеммы FASTON(зажим)4,75мм"

    Кол-во: 384

    "Позиция 209"

    "Батарея аккумуляторная герметизированная CSB GP1272 12В 7,2Ач габариты (ДхШхВ) 151х65х94мм CSB Battery Co"

    Кол-во: 410

    "Позиция 210"

    "Батарея аккумуляторная свинцово-кислотная Штарк АГН 12-65М, герметизированная, необслуживаемая, номинальное напряжение 12В, номиналь ная емкость 65,5Ач, расположение выводов верхнее ТУ 3481-117-73200020-2015"

    Кол-во: 107

    "Позиция 211"

    "Батарея аккумуляторная свинцово-кислотная герметизированная BB Battery BP5-12 напряжение 12В емкость 5Ач"

    Кол-во: 217

    "Позиция 212"

    "Аппарат телефонный Goodwin Байкал TSV-2 Дисплей, спикерфон, будильник, АОН, Caller ID ГОСТ 7153-85"

    Кол-во: 84

    "Позиция 213"

    "Аппарат телефонный Optic-1 Teleset Harris P/N 780921"

    Кол-во: 6

    "Позиция 214"

    "Аппарат телефонный взрывозащищенный ТАШ1-11 1ExibIICT5 IР54 ГОСТ 14254-96"

    Кол-во: 1

    "Позиция 215"

    "Антенна автомобильная на магнитном основании АВМЗ-300У диапазон частот 300-400МГц"

    Кол-во: 36

    "Позиция 216"

    "Антенна направленная Radial Y5 VHF (M) диапазон частот 153-168МГц"

    Кол-во: 10

    "Позиция 217"

    "Антенна Radial Y5 VHF(H) диапазон частот 161-178МГц"

    Кол-во: 3

    "Позиция 218"

    "Анализатор Ethernet 10/100 LAN Test"

    Кол-во: 1

    "Позиция 219"

    "Аккумулятор Штарк АГНГ 12-85М-В герметизированный необслуживаемый свинцово-кислотный номинальное напряжение 12В, номинальная емкость 85Ач, размеры 204х244х250 мм, высота с контактом 276мм, масса 32 кг ТУ 3481-120-73200020-2015"

    Кол-во: 18

    "Позиция 220"

    "Аккумулятор ШТАРК АГНГ 12-140-А ТУ 3481-117-7300020-2015"

    Кол-во: 48

    "Позиция 221"

    "Аккумулятор ШТАРК АГН 12-5М 12В Тангстоун, 5Ач, габариты (ДхШхВ) 90х70х101мм, тип вывода штекер ТУ3481-117-73200020-2015"

    Кол-во: 59

    "Позиция 222"

    "Аккумулятор ШТАРК АГН 12-28М ТУ 3481-120-73000020-2015"

    Кол-во: 64

    "Позиция 223"

    "Аккумулятор АГНГ 6-165М-В герметизированный необслуживаемый свинцово-кислотный ШТАРК ТУ 3481-120-73200020-2015"

    Кол-во: 48

    "Позиция 224"

    "Аккумулятор АГН 12-7М габариты ДхШхВ(Общ.В) 151х65х98, вес 2,75кг. Тип клемм штекер 6,3 ГОСТ 12.2.007.12-88, ГОСТ Р МЭК 60896-2-99"

    Кол-во: 130

    "Позиция 225"

    "Аккумулятор АГН 12-17М габариты ДхШхВ(Общ.В) 181х76х166, вес 6,15кг. Тип клемм штекер 6,3 ГОСТ 12.2.007.12-88, ГОСТ Р МЭК 60896-2-99"

    Кол-во: 37

    "Позиция 226"

    "Аккумулятор АГН 12-12М габариты ДхШхВ(Общ.В) 151х98х98, вес 3,94кг. Тип клемм штекер 6,3 ГОСТ 12.2.007.12-88, ГОСТ Р МЭК 60896-2-99"

    Кол-во: 65

    "Позиция 227"

    "Аккумулятор Duracell ААА R03 1000 мАч Ni-MH 1,2В"

    Кол-во: 457

    "Позиция 228"

    "Аккумулятор Delta DTM 1217 Емкость номинальная: 17 А.ч"

    Кол-во: 48

    "Позиция 229"

    "Аккумулятор Delta DTM 1207 Напряжение (В) 12 ; емкость (Ач) 7, габариты (Д/Ш/В с клеммами) 151/65/100"

    Кол-во: 309

    "Позиция 230"

    "Аккумулятор CSB GP1245 12В 4,5Ач"

    Кол-во: 8

    "Позиция 231"

    "Аккумулятор APC RBC17 для источников бесперебойного питания APC. Кислотно-свинцовый (lead-acid), напряжение 12V, емкость 7Ah."

    Кол-во: 3

    "Позиция 232"

    "Flash-накопитель USB Flash Drive с интерфейсом USB 3.0 с колпачком в пластиковом корпусе объемом памяти 32Gb скоростью чтения 70Mb/s скоростью записи 30Mb/s черный Transcend JetFlash 700 32Gb TS32GJF700"

    Кол-во: 118

    "Позиция 233"

    "Светильник светодиодный для внутренних помещений СПО-18 УХЛ3, IP40, 20Вт, 220В, ТУ 3461-008-73016210-2008"

    Кол-во: 47

    "Позиция 234"

    "Светильник светодиодный уличный ДКУ10-60-001UL 60 Вт, 220 В, световой поток 9600 Лм, IP65 ТУ 3461-001-21099072-2015"

    Кол-во: 120

    "Позиция 235"

    "Печь микроволновая Rolsen MG2380SK мощность 0,9кВт, тип управления электронное"

    Кол-во: 40

    "Позиция 236"

    "Светильник светодиодный ЖКХ-08 ТУ 3461-013-0021-3570-2010"

    Кол-во: 240

    "Позиция 237"

    "Светильник головной в комплекте с зарядным устройством СГСВ-1 Экотон-4-03"

    Кол-во: 232

    "Позиция 238"

    "Трансформатор НОЛП-10 ТУ16-2010 ОГГ.671 240.003 ТУ"

    Кол-во: 4

    "Позиция 239"

    "Прожектор общего назначения ИО-04-1500-10 УХЛ1 для освещения открытых площадок, рекламных щитов, автостоянок, фасадов зданий. Номина льное напряжение 220В, степень защиты IP54, тип источника света КГ 220-1500, тип монтажа на лиру. ГОСТ Р МЭК 60598-2-"

    Кол-во: 58

    "Позиция 240"

    "Светильник LE-22-УХЛ1-100-65Х-8529 ЛДЦК.676200.002 ТУ"

    Кол-во: 16

    "Позиция 241"

    "Светильник взрывозащищенный светодиодный ДСП02-С-30-220АС на скобе 1EXd IICT6 ХЛ1 IP66 ТУ 3461-001-38407558-2012"

    Кол-во: 3

    "Позиция 242"

    "Прожектор светодиодный ПРС-35 35 Вт, 220В, IP-65, t от-70 до +40, 235х285х155"

    Кол-во: 134

    "Позиция 243"

    "Светильник светодиодный ДПО20-32-005UL, с аварийным блоком питания, офисный, 32Вт, 220В, световой поток 4186Лм, IP40, накладной/подв есной, линейный ТУ 3461-001-21099072-2015"

    Кол-во: 36

    "Позиция 244"

    "Светильник дельта-1У настольный на подставке"

    Кол-во: 18

    "Позиция 245"

    "Двигатель АИМУ(АИМЛ)225М2 55/3000 3081 ГОСТ 17494-72, ГОСТ 2479-79."

    Кол-во: 2

    "Позиция 246"

    "Светильник ОЭСС-СД.Л-70С УХЛ1 ТУ 3461-001-38442947-2015"

    Кол-во: 318

    "Позиция 247"

    "Светильник ПСС-30 ШАР светодиодный, крепление торшерное ТУ 3461-010-73016210-2011"

    Кол-во: 10

    "Позиция 248"

    "Трансформатор ТШП-0,66-5-0,5S-600/5 У3 ТУ16-2011 ОГГ.671230.001 ТУ"

    Кол-во: 252

    "Позиция 249"

    "Светильник люминесцентный потолочный для общественных зданий с призматическим рассеивателем AOT.PRS 218 2х18Вт 220В 50Гц цоколь G13 степени защиты IP40 климатического исполнения УХЛ4 с электромагнитным ПРА ТУ 3461-001-44919750-07"

    Кол-во: 60

    "Позиция 250"

    "Клемма заземления для присоединения сварочного провода к заземлению КЗ-31 Корд 315А"

    Кол-во: 237

    "Позиция 251"

    "Видеокамера LTV-GTCDM2-M600-V1, цилиндрическая мультигибридная. Матрица 1/2.7" CMOS, 1920х1080 пикселей, мультистандартный выход AHD 1080p / TV1 1080p 7 CV1 1080p / PAL, режим день/ночь (механический ИК-фильтр), вариофокальный объектив с фокусным рас"

    Кол-во: 7

    "Позиция 252"

    "Устройство для электродуговой сварки на четыре поста краб-4. для обеспечения надежного контакта обратного провода с изделием при про изводстве сварочных работ."

    Кол-во: 5

    "Позиция 253"

    "Фонарь поисково-спасательный ФПС-4/6 ПМ (модернизированный)с миниатюрной галогенной лампой накаливания и необслуживаемым аккумулятор ом предназначен для работы на суше и на море, в том числе в условиях морского тумана, при температуре окружающего воз"

    Кол-во: 62

    "Позиция 254"

    "Двигатель 5АИ 160 М4 18,5/1500 IM1081 ГОСТ Р 51689-2000, ГОСТ Р 52776-2007, МЭК 60034"

    Кол-во: 1

    "Позиция 255"

    "Светильник светодиодный Radian 25, 140-265 В, 16 Вт, 1500 лм, IP40, 3000-5000 К, УХЛ4, от 0 до + 50 C, 90х242х242 мм, встраиваемый в подвесной потолок ТУ 3461-035-60320484-2013"

    Кол-во: 356

    "Позиция 256"

    "Светильник ОЭСС-СД.Л-140С2 УХЛ1 ТУ 3461-001-38442947-2015"

    Кол-во: 287

    "Позиция 257"

    "Блок управления сварочным выпрямителем ВДУ-306 серия 03"

    Кол-во: 13

    "Позиция 258"

    "Светильник светодиодный L-office 55 Premium ТУ 3461-002-60320484-2009"

    Кол-во: 869

    "Позиция 259"

    "Светильник светодиодный ДПБ01-10-002UL, 10 Вт, 220 В, световой поток 800 Лм, IP54, накладной ТУ 3461-001-21099072-2015"

    Кол-во: 24

    "Позиция 260"

    "Пояс для трубы диаметром 1420мм к установке для автоматической сварки неповоротных стыков труб УАСТ-1. Предназначены для установки и перемещения головки вокруг трубы. Долговечная конструкция из нержавеющей стали. Технотрон"

    Кол-во: 6

    "Позиция 261"

    "Двигатель электрический асинхронный трехфазный взрывозащищенный АИМ80А4 1,1кВт 1500об/мин IM1081"

    Кол-во: 1

    "Позиция 262"

    "Двигатель электрический асинхронный трехфазный взрывозащищенный АИМЛ100S4 3кВт 1500об/мин IM1081"

    Кол-во: 3

    "Позиция 263"

    "Двигатель АИР225М2 55/3000 IM1001 ГОСТ Р 51689-2000, ГОСТ 17494-87, ГОСТ 2479-81"

    Кол-во: 2

    "Позиция 264"

    "Трансформатор ТШП-0,66-5-0,5S-800/5 У3 под шину 6х80 ТУ16-2011 ОГГ.671230.001 ТУ"

    Кол-во: 3

    "Позиция 265"

    "Светильник LE-22-УХЛ1-100-65Д-8260 ЛЕД-Эффект ЛДЦК.676200.002 ТУ"

    Кол-во: 23

    "Позиция 266"

    "Светильник общепромышленный светодиодный ВЭЛАН-02-СД.Л.140-УХЛ1 140Вт 185-250В 50Гц стандартного исполнения с креплением на регулиру емых скобах климатического исполнения УХЛ1 степени защиты IP65 в комплекте с матрицей светодиодной и вводом кабельным"

    Кол-во: 6

    "Позиция 267"

    "Светильник светодиодный промышленный Диора-120 Industrial-Д, 120 Вт, 12000 Лм, 5000 К, IP65, крепление скоба ТУ 3461-004-67014253-20 12"

    Кол-во: 20

    "Позиция 268"

    "Светильник светодиодный офисный ДВО02-40-001UL (панель), 40 Вт, 220 В, световой поток 3300 Лм, IP33, универсальный ТУ 3461-001-21099 072-2015"

    Кол-во: 28

    "Позиция 269"

    "Трансформатор ТШП-0,66-2,5-0,5S-100/5 У3 под шину 6х50 ТУ16-2011 ОГГ.671230.001 ТУ"

    Кол-во: 42

    "Позиция 270"

    "Трансформатор ТШП-0,66-5-0,5S-200/5 У3 под шину 6х50 ТУ16-2011 ОГГ.671230.001 ТУ"

    Кол-во: 117

    "Позиция 271"

    "Светильник светодиодный DS-Prom-16. ТУ 3461-001-38442947-2015"

    Кол-во: 19

    "Позиция 272"

    "Светильник ОЭСС-СД.У-48/4800/С, мощность 48Вт, световой поток 4800лм. ТУ 3461-001-38442947-2015"

    Кол-во: 145

    "Позиция 273"

    "Светильник светодиодный промышленный ДСП02-40-001UL (Д), линейный, 40Вт, 220В, световой поток 4144Лм, IP65, подвесной ТУ 3461-001-21 099072-2015"

    Кол-во: 18

    "Позиция 274"

    "Печь для прокалки электродов ЭПСЭ-40/400.01М ТУ 3443-016-36901397-01"

    Кол-во: 3

    "Позиция 275"

    "Светильник светодиодный ОЭСС-Купол-СД.Л.100К УХЛ1 ТУ 3461-001-38407558-2012"

    Кол-во: 62

    "Позиция 276"

    "Светильник светодиодный для внутреннего освещения СПО 36, УХЛ3, IP40 ТУ 3461-008-73016210-2008"

    Кол-во: 69

    "Позиция 277"

    "Пульт дистанционного управления для сварочного выпрямителя ВДУ-306мт"

    Кол-во: 51

    "Позиция 278"

    "Светильник ОЭСС-СД.Л-180С2 УХЛ1 ТУ 3461-001-38442947-2015"

    Кол-во: 194

    "Позиция 279"

    "Светильник взрывозащищенный подвесной с сеткой и отражателем, под лампу ДРЛ 250Вт, 2ExdIICT4, IP54 РСП 25-250-02 УХЛ1, ТУ16-545.436- 83"

    Кол-во: 8

    "Позиция 280"

    "Светильник светодиодный ARCTIC LED 1200 1х60Вт с блоком питания IP65 УХЛ2 код №1070000010. ТУ 3461-001-44919750-07"

    Кол-во: 22

    "Позиция 281"

    "Светильник люминесцентный встраиваемый для общественных зданий с зеркальной экранирующей решеткой ARS/R 218 2х18Вт 220В 50Гц под лам пы Т8 с цоколем G13 с электромагнитным ПРА степени защиты IP20 климатического исполнения УХЛ4 ТУ 3461-002-44919750-07"

    Кол-во: 36

    "Позиция 282"

    "Светильник ДСП02-40С 1ExdIICT6 УХЛ1 ТУ 3461-001-38442947-2016"

    Кол-во: 281

    "Позиция 283"

    "Подогреватель ПСТ-1020 для подогрева стыков труб перед их сваркой диаметр трубы 1020мм"

    Кол-во: 19

    "Позиция 284"

    "Светильник светодиодный DS-Prom-40. ТУ 3461-001-38442947-2015"

    Кол-во: 50

    "Позиция 285"

    "Светильник светодиодный Sveteco 8, 20 диодов, IP66, 10Вт ТУ 3461-035-60320484-2013"

    Кол-во: 170

    "Позиция 286"

    "Подогреватель ПСТ-1420 для подогрева стыков труб перед их сваркой диаметр трубы 1420мм ТУ 102.2015-79"

    Кол-во: 29

    "Позиция 287"

    "Электрододержатель ЭД-31 Корд (клещи) ГОСТ 14651-78"

    Кол-во: 281

    "Позиция 288"

    "Светильник светодиодный DS-Street-150. ТУ 3461-001-38442947-2015"

    Кол-во: 24

    "Позиция 289"

    "Светильник светодиодный АСТРАТА СДС24Н-5500Д-С-65. ТУ 3461-001-38442947-2015"

    Кол-во: 13

    "Позиция 290"

    "Светильник светодиодный настенный STAR NBT LED 11 silver 4000K, 11Вт IP65 код 1418000080 ТУ 3461-003-03965956-99"

    Кол-во: 33

    "Позиция 291"

    "Светильник светодиодный УСС-70 ТУ 3461-005-73016210-2007"

    Кол-во: 22

    "Позиция 292"

    "Подогреватели для подогрева стыков труб ду 1200 перед их сваркой"

    Кол-во: 11

    "Позиция 293"

    "Электрододержатель ЭД-40 Корд (клещи) ГОСТ 14651-78"

    Кол-во: 278

    "Позиция 294"

    "Резак плазменный РПВ-101 ручной резка углеродистых и легированных сталей толщиной до 25мм ГОСТ 12.2.008-75"

    Кол-во: 1

    "Позиция 295"

    "Аппарат сварочный инверторный Форсаж-200. Однофазная сеть переменного тока со следующими параметрами: линейное напряжение 220В, -33+ 22, частота 50Гц. Процент нагрузки (ПН) при рабочем цикле 5 минут и рабочей температуре окружающего воздуха + (252) С"

    Кол-во: 21

    "Позиция 296"

    "Печь сушки электродов ЭПСЭ-10/400 для подогрева и хранения электродов"

    Кол-во: 8

    "Позиция 297"

    "Пульт дистанционного управления для инверторного источника сварочного тока дс-250"

    Кол-во: 46

    "Позиция 298"

    "Светильник аварийный BS-783-2x1 LED Briz с наклейкой Выход, степень защиты IP42. Артикул 8776. ТУ 3461-027-54762960-2004"

    Кол-во: 267

    "Позиция 299"

    "Светильник LE-15-УХЛ4-033-65Д-8467 с решеткой ЛДЦК.676200.002 ТУ"

    Кол-во: 88

    "Позиция 300"

    "Изолента ПХВ 15мм зеленая"

    Кол-во: 184

    "Позиция 301"

    "Лампа бактерицидная низкого давления, амальгамная ДБ 145 ТУ 3467-003-58183229-2002"

    Кол-во: 2

    "Позиция 302"

    "Лампа светодиодная коммутаторная,повышенной яркости, красного цвета свечения СКЛ 17Б-К- 2-28, постоянного однонаправленного тока 28В ЕНСК.433137.017ТУ"

    Кол-во: 120

    "Позиция 303"

    "Кнопка APBB-22N пуск-стоп 22мм неон 240В 1з+1р"

    Кол-во: 11

    "Позиция 304"

    "Выключатель автоматический АЕ 2046 16А ТУ 16-522.064-82"

    Кол-во: 18

    "Позиция 305"

    "Конфорка электрическая для электроплиты ЭКЧ-180-1,5кВт/220В, диаметр рабочей поверхности 180 мм, напряжение 220 В, мощность конфорки 1,5 кВт ТУ 3469-001-53223355-2014"

    Кол-во: 2

    "Позиция 306"

    "Счетчик электрической энергии трехфазный многотарифный трансформаторного включения ЭНЕРГОМЕРА CE303-S31 543 YAPR1, 5(7,5)А ГОСТ Р 52 425-2006"

    Кол-во: 3

    "Позиция 307"

    "Счетчик электрической энергии трехфазный многотарифный трансформаторного включения ЭНЕРГОМЕРА CE303-S31 543 YGVZ12, 5(7,5)А ГОСТ Р 5 2425-2006"

    Кол-во: 22

    "Позиция 308"

    "Лампа галогенная Мощность - 20W. Напряжение - 12В. Цоколь - GU5,3"

    Кол-во: 35

    "Позиция 309"

    "Диод Д161-320-09"

    Кол-во: 6

    "Позиция 310"

    "Лампа люминесцентная 18W/840 2G11"

    Кол-во: 21

    "Позиция 311"

    "Лампа кварцевая амальгамная уф бактерицидная ДБ 500НО-32, срок службы 13 000 часов ТУ 3467-003-581832229-02"

    Кол-во: 4

    "Позиция 312"

    "Смесь термитная медная НГК для приварки катодных выводов и КИПов ТУ 1793-001-43750384-2006"

    Кол-во: 5

    "Позиция 313"

    "Счетчик электрической энергии трехфазный многотарифный трансформаторного включения ЭНЕРГОМЕРА CE303-S31 543 YPVZ12, 5(7,5)А ГОСТ Р 5 2425-2006"

    Кол-во: 1

    "Позиция 314"

    "Электрозапал для дистанционного поджига термита СТЭ.000 ТУ 555130.18.59947226-05"

    Кол-во: 10

    "Позиция 315"

    "Переключатель ALCLR-22 на три фиксированных положения I-0-II ТУ 6401-002-00213569-2006"

    Кол-во: 42

    "Позиция 316"

    "Клещи электроизмерительные АКИП 2302 измерение силы тока до 2000А напряж.до 600В, измер.частоты до 20МГц, измер.сопротивления 40МОм ГОСТ 14014-91"

    Кол-во: 11

    "Позиция 317"

    "Штанга изолирующая (универсальная) ШОУ-15 ГОСТ 2094-2001, ТУ РА 37511563.3292-2003"

    Кол-во: 22

    "Позиция 318"

    "Выключатель автоматический ВА 57ф35-340010-20 250А напряжение 0,69кВ ток отсечки 2500А"

    Кол-во: 11

    "Позиция 319"

    "Выключатель автоматический трехполюсный OptiDin ВМ63-3C40 артикул 103744, номинальный ток теплового расцепителя 40 А, тип защитной х арактеристики С, климатическое исполнение УХЛ3"

    Кол-во: 139

    "Позиция 320"

    "Элемент нагревательный гибкий ленточный взрывозащищенный ЭНГЛЕХ 1-0,92/220-11,68, удельная мощность 80Вт/м,номинальная мощность 920В т,электрическое сопротивление 51 Ом,длина 11,68."

    Кол-во: 3

    "Позиция 321"

    "Электрод медно-сульфатный переносной со вспомогательным электродом ЭМС-ВЭ-1,2 Менделеевец с проводами длиной 5м ТУ 4318-011-24707490 -2014"

    Кол-во: 6

    "Позиция 322"

    "Лампа газоразрядная КГ-220-1000 ТУ 16.575.009-83"

    Кол-во: 30

    "Позиция 323"

    "Патрон ПТ 1.3-10-100-12,5 У3 к высоковольтным предохранителям типа ПКТ"

    Кол-во: 3

    "Позиция 324"

    "Изолятор проходной неармированный ИПП-6-10/250 Б 01 на напряжение 6-10 кВ включительно, для комплектации съемных трансформаторных вв одов переменного тока частотой 50 и 60 Гц и для силовых трансформаторов переменного тока частотой до 100 Гц. для рабо"

    Кол-во: 16

    "Позиция 325"

    "Лампа галогенная в наружной колбе Osram Halogen Eco Pro Classic, 64543 R63 Pro, мощность 46Вт, цоколь Е27, напряжение 230В, цвет теп лый белый, угол рассеивания 30град, код 4008321998361"

    Кол-во: 50

    "Позиция 326"

    "Выключатель автоматический четырехполюсный ВА47-100 D100/4 номинальный ток 100А, 10кА характеристика D, артикул MVA40-4-100-D, ТУ 20 00 АГИЕ.641235.003"

    Кол-во: 26

    "Позиция 327"

    "Пост управления кнопочный с двумя кнопочными элементами КУ-92-1ExdIIBT5-У2 ТУ 16-526.201-75"

    Кол-во: 2

    "Позиция 328"

    "Выключатель автоматический ВА 52-37-341210 400А НР 220 3 полюса"

    Кол-во: 1

    "Позиция 329"

    "Лампа натриевая ДНаТ-70 E27, ГОСТ Р 52713-2007"

    Кол-во: 7

    "Позиция 330"

    "Лампа светодиодная коммутаторная, красного цвета свечения СКЛ 8-К- 1-28, рабочее напряжение 28В ЕНСК.433137.008ТУ"

    Кол-во: 10

    "Позиция 331"

    "Серьга СРС-7-16 ГОСТ 2725-78"

    Кол-во: 130

    "Позиция 332"

    "Выключатель автоматический модульный OptiDin ВМ63-3C63-УХЛ3, артикул 103748 ТУ 3421-040-05758109-2009"

    Кол-во: 87

    "Позиция 333"

    "Тигель-форма многоразовая мтф-нгк"

    Кол-во: 4

    "Позиция 334"

    "Тигель-форма разовая РТФ.020 конструкция: закрепленный катодно-дренажный вывод с приваренным резьбовым наконечником, снабженным двум я шайбами и стяжной гайкой. ТУ 522152-012-59947226-05"

    Кол-во: 105

    "Позиция 335"

    "Паяльник ЭПСН-80/220"

    Кол-во: 7

    "Позиция 336"

    "Лампа люминисцентная компактная колба 3U диаматром 49мм длиной 142мм с цоколем GX24q-3 на рабочее напряжение 220В мощностью 32Вт теп лого белого света цветовой температурой 3000K световым потоком 2400Лм Osram Dulux T/E in PLUS 32/830"

    Кол-во: 20

    "Позиция 337"

    "Лампа дуговая ртутная металлогалогеновая высокого давления Osram HQI-TS 150W/NDL UVS RX7s 4200K 150Вт"

    Кол-во: 23

    "Позиция 338"

    "Лампа 18W/840/4P G24q-2 DuLux D/E компактная люминесцентная, штекерным цоколем G24q-2, мощность лампы 18 W, цвет 840"

    Кол-во: 35

    "Позиция 339"

    "Выключатель автоматический модульный OptiDin ВМ63-1C6-УХЛ3, артикул 103555, ТУ 3421-040-05758109-2009"

    Кол-во: 155

    "Позиция 340"

    "Паяльник электрический непрерывного нагрева с цельным жалом паяльным стержнем с номинальной потребляемой мощностью 80Вт на номинальное напряжение 220В ЭПЦН-80/220 жало- медный пруток диаметром 9 мм ГОСТ 7219-83"

    Кол-во: 2

    "Позиция 341"

    "Переключатель AC-22 ТУ 6401-002-00213569-2006"

    Кол-во: 8

    "Позиция 342"

    "Выключатель автоматический трехполюсный OptiDin ВМ63-3C50-УХЛ3 Iн=50 А, IP20, характеристика С, артикул 103746 ТУ 3421-040-05758109- 2009"

    Кол-во: 16

    "Позиция 343"

    "Изолента ПХВ 15мм красная"

    Кол-во: 183

    "Позиция 344"

    "Искатель скрытой проводки ЛИС 100 ТУ 4221-017-40720371-08"

    Кол-во: 1

    "Позиция 345"

    "Предохранитель высоковольтный с кварцевым наполнителем для силовых трансформаторов ПКТ 103-6-100-31,5 У3"

    Кол-во: 9

    "Позиция 346"

    "Паяльник ЭПСН-40/220"

    Кол-во: 3

    "Позиция 347"

    "Выключатель автоматический ВА 57-39 630А"

    Кол-во: 3

    "Позиция 348"

    "Выключатель автоматический трехполюсный ВА57-35-340010-20УХЛ3 номинальный ток 125А уставка 1250А комплект зажимов №3, ТУ 16-93 ИГПН. 641452.068ТУ"

    Кол-во: 12

    "Позиция 349"

    "Счетчик электрический Матрица NP 73E/3-14-1 10А трехфазный ГОСТ2005 (IEC62053-21 ) Гос.реестр№36792-09"

    Кол-во: 2

    "Позиция 350"

    "Изолятор опорный керамический ИО-10-375 У3 ДО 10КВ разрушающая нагрузка (на изгиб) 3,75КН ТУ 16-528.105-77"

    Кол-во: 12

    "Позиция 351"

    "Нагреватель ленточный ЭНГЛУ 400-4,8/220-16"

    Кол-во: 1

    "Позиция 352"

    "Ушко однолапчатое для соединения стержня подвесного изолятора или серьги с другой линейной арматурой У1-7-16 разрушающая нагрузка 70 кН ТУ 34-13-11309-88"

    Кол-во: 180

    "Позиция 353"

    "Водонагреватель Electrolux Smartfix 2.0Т 6,5кВт проточный электрический, безнапорный производительность 3.7л/мин, мощность нагрева 6 .5кВт, max t нагрева 40С, напряжение 220/230V, оснащен специальным термостатом для защиты от перегрева, три режима мо"

    Кол-во: 3

    "Позиция 354"

    "Термитные спички НГК сопутствующий материал для термитной сварки"

    Кол-во: 320

    "Позиция 355"

    "Выключатель автоматический ВА 51-35М2 160А"

    Кол-во: 11

    "Позиция 356"

    "Заземление переносное ЗПП 15/50"

    Кол-во: 5

    "Позиция 357"

    "Счетчик электроэнергии CE 102 S7 145 AOKSVZ однофазный многотарифный"

    Кол-во: 10

    "Позиция 358"

    "Колпачок для крепления штыревых изоляторов воздушных линий электропередач К-6 для ШФ-20УО ТУ 35-2036-90"

    Кол-во: 550

    "Позиция 359"

    "Лампа люминесцентная L40W/32 765, номинальная мощность 40Вт, цоколь G13, световой поток 2300лм, диаметр трубки 32мм, длина 1200мм."

    Кол-во: 50

    "Позиция 360"

    "Выключатель ВПВ1А-12ХЛ1 ПИЖЦ.642236.003ТУ"

    Кол-во: 10

    "Позиция 361"

    "Лента термостойкая электроизоляционная самослипающаяся ЛЭТСАР КФ-0,5 красная фигурного сечения ширина 26мм толщина 0,5мм от -50 до + 250 C ТУ 38.103171-80"

    Кол-во: 11

    "Позиция 362"

    "Пост кнопочный ПКПИ предназначен для управления с пола или из кабины мостовыми, козловыми и подвесными кранами грузоподъемностью до 0,5 МН (50 тс), они имеют общепромышленное исполнение, могут использоваться во взрывоопасных зонах только в искробезо"

    Кол-во: 1

    "Позиция 363"

    "Выключатель автоматический OptiDin ВМ63-1C10-УХЛЗ артикул 103543 ТУ 3421-040-05758109-2009"

    Кол-во: 106

    "Позиция 364"

    "Лампа дуговая ртутная с люминофором высокого давления фотосинтетическая ДРЛФ-400 Е40 400Вт 135В 7000ч"

    Кол-во: 10

    "Позиция 365"

    "Электроконвектор ЕВРОКОН ЭВНС-1,5 (универсальный) IP 20 ГОСТ 20849-94"

    Кол-во: 102

    "Позиция 366"

    "Выпрямитель В-ОПЕ-М2-С1-42-48-У1-В-485 Энергомера, 42А, 48В, 2 кВт, автоматическое поддержание положительного потенциала, встроенный прерыватель тока, встроенн. УС (связь с ТМ по RS-485), стационарный ЭС"

    Кол-во: 12

    "Позиция 367"

    "Выпрямитель автоматический наружной установки В-ОПЕ-М2-С1-104-48-У1-В-4.20, Iвых =104A, Uвых=48 В, Pвых=5,0 кВт с коэффициентом пуль сации менее 3%, с встроенным прерывателем выходного тока. имеет встроенный преобразователь аналоговых сигналов телеиз"

    Кол-во: 1

    "Позиция 368"

    "Преобразователь катодной защиты НГК-ИПКЗ максимальной выходной мощностью 5кВт номинальным выходным током 100А (при 48В) КПД 90% напр яжением питания 187-242В частотой 50(+/-5)Гц степени защиты IP34 климатического исполнения У габаритами 770х730х445мм"

    Кол-во: 1

    "Позиция 369"

    "Преобразователь импульсный катодной защиты НГК-ИПКЗ-3,0(48)-У1. ТУ 3415-008-43750384-2005"

    Кол-во: 1

    "Позиция 370"

    "Плита электрическая четырехконфорочная на основе нагревателей трубчатых Deluxe 5004.13Э крс 1,5кВт 220В"

    Кол-во: 11

    "Позиция 371"

    "Ограничитель перенапряжения ОПН-П/ЗЭУ-10/12,7/10/550 УХЛ1 ТУ 3414-001-56227313-2006"

    Кол-во: 93

    "Позиция 372"

    "Изолента Х/Б ГОСТ 2162-97"

    Кол-во: 292

    "Позиция 373"

    "Светильник LZ M LED 1200 5000K светодиодный потолочный с опаловым рассеивателем из поликарбоната, мощность 25 Вт, степень защиты IP6 5, II класс электробезопасности ТУ 3461-001-44919750-12"

    Кол-во: 123

    "Позиция 374"

    "Клемма заземления магнитная МКЗ предназначены для подсоединения сварочного кабеля к заземлению.Клеммы  обеспечивают надежный контакт в месте подключения, а также могут использоваться для соединения деталей. Клеммы выпускаются на номинальные токи 315А"

    Кол-во: 63

    "Позиция 375"

    "Светильник светодиодный взрывозащищенный ВЭЛАН31-СД.Л.60С1-(220АС)-УХЛ1 ТУ 3461-013-00213569-2009"

    Кол-во: 14

    "Позиция 376"

    "Фара особовзрывозащищенная с зарядным устройством ФР-ВС Экотон-3 ТУ 3466- 002-17777767-2001"

    Кол-во: 15

    "Позиция 377"

    "Аккумулятор PMNN4251AR Ni-MH (1400 мАч) аккумулятор для радиостанций Motorola серии CP-Commercial ГОСТ Р МЭК 61436-2004"

    Кол-во: 166

    "Позиция 378"

    "Аккумулятор GP12120 12V 12AH"

    Кол-во: 38

    "Позиция 379"

    "Аккумулятор GP AA 2800"

    Кол-во: 480

    "Позиция 380"

    "Лента термостойкая электроизоляционная самослипающаяся ЛЭТСАР КФ-0,5 красная фигурного сечения ширина 26мм толщина 0,5мм от -50 до + 250 C ТУ 38.103171-80"

    Кол-во: 11.7

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