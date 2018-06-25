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Номер извещения
31806590376
Уникальный номер закупки
18/4.4/0041550/ДИркутск
Наименование закупки
0001/18/4.4/0041550/ДИркутск/ЗП/ГОС/Э/08.06.2018 Выбор на этапе проектно-изыскательских работ поставщика узлов коммерческого измерения расхода (УКИР) для объекта "Обустройство Ковыктинского газоконденсатного месторождения" для нужд ООО "Газпром добыча Иркутск"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
08.06.2018 16:37
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Почтовый адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Контактный телефон
+7 812 609-31-05
Факс
+7 495 719-66-61
Адрес электронной почты
K.Ivanov@adm.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Иванов Константин Германович
Место рассмотрения предложений
г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д. 2, литера А
Ключевые слова:
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Выбор изготовителя узлов коммерческого измерения расхода КГС и ГС при проведении ПИР для объекта "Обустройство Ковыктинского газоконденсатного месторождения"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
25.06.2018 10:00 GMT +325.06.2018 10:0025.06.2018 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806590376Дата и время окончания срока приема заявок Выбор изготовителя узлов коммерческого измерения расхода КГС и ГС при проведении ПИР для объекта "Обустройство Ковыктинского газоконденсатного месторождения"г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д. 2, литера А
Дата и время вскрытия заявок
25.06.2018 12:0025.06.2018 12:0025.06.2018 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31806590376Дата и время вскрытия заявок Выбор изготовителя узлов коммерческого измерения расхода КГС и ГС при проведении ПИР для объекта "Обустройство Ковыктинского газоконденсатного месторождения"г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д. 2, литера А
Подведение итогов не позднее
18.07.2018 20:0018.07.2018 20:0018.07.2018 20:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806590376Подведение итогов не позднее Выбор изготовителя узлов коммерческого измерения расхода КГС и ГС при проведении ПИР для объекта "Обустройство Ковыктинского газоконденсатного месторождения"г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д. 2, литера А
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
18.07.201818.07.2018 20:0018.07.2018 20:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806590376Подведение итогов не позднее Выбор изготовителя узлов коммерческого измерения расхода КГС и ГС при проведении ПИР для объекта "Обустройство Ковыктинского газоконденсатного месторождения"г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д. 2, литера А
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выбор изготовителя узлов коммерческого измерения расхода КГС и ГС при проведении ПИР для объекта "Обустройство Ковыктинского газоконденсатного месторождения"
Начальная цена
377 273 778,30
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Газпром добыча Иркутск
Все закупки и тендеры Газпром добыча Иркутск
Адрес местонахождения
664011, Российская Федерация, Иркутская область, Иркутск, Нижняя Набережная, 14
664011, Российская Федерация, 38, Иркутск, город Иркутск, Нижняя Набережная, 14
26.51.52.110
26.51
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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