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Номер извещения
31806599718
Уникальный номер закупки
18/4.3/0031611/ГАвиа
Наименование закупки
Поставка автомобильных масел, смазок и спецжидкостей для нужд Ямбургского филиала ООО Авиапредприятие "Газпром авиа"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
13.06.2018 14:13
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
108824, Г МОСКВА, - РЯЗАНОВСКОЕ, П/О РЯЗАНОВО, ТЕР ОСТАФЬЕВО АЭРОПОРТ,
Почтовый адрес
108824, Г МОСКВА, ПОС. РЯЗАНОВСКОЕ, П/О РЯЗАНОВО, ТЕР ОСТАФЬЕВО АЭРОПОРТ
Контактный телефон
+7 495 355-92-62
Факс
+7 495 719-11-83
Адрес электронной почты
Gorovaya.ev@gazavia.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Горовая Екатерина Васильевна
Место рассмотрения предложений
https://etpgaz.gazprombank.ru www.zakupki.gazprom.ru
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Поставка автомобильных масел, смазок и спецжидкостей для нужд Ямбургского филиала ООО Авиапредприятие "Газпром авиа"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
19.06.2018 15:00 GMT +319.06.2018 15:0019.06.2018 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806599718Дата и время окончания срока приема заявок Поставка автомобильных масел, смазок и спецжидкостей для нужд Ямбургского филиала ООО Авиапредприятие "Газпром авиа"https://etpgaz.gazprombank.ru www.zakupki.gazprom.ru
Дата и время вскрытия заявок
19.06.2018 15:0019.06.2018 15:0019.06.2018 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31806599718Дата и время вскрытия заявок Поставка автомобильных масел, смазок и спецжидкостей для нужд Ямбургского филиала ООО Авиапредприятие "Газпром авиа"https://etpgaz.gazprombank.ru www.zakupki.gazprom.ru
Подведение итогов не позднее
29.06.2018 23:5929.06.2018 23:5929.06.2018 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806599718Подведение итогов не позднее Поставка автомобильных масел, смазок и спецжидкостей для нужд Ямбургского филиала ООО Авиапредприятие "Газпром авиа"https://etpgaz.gazprombank.ru www.zakupki.gazprom.ru
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
29.06.201829.06.2018 23:5929.06.2018 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806599718Подведение итогов не позднее Поставка автомобильных масел, смазок и спецжидкостей для нужд Ямбургского филиала ООО Авиапредприятие "Газпром авиа"https://etpgaz.gazprombank.ru www.zakupki.gazprom.ru
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка автомобильных масел, смазок и спецжидкостей для нужд Ямбургского филиала ООО Авиапредприятие "Газпром авиа"
Начальная цена
436 181,73
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АВИАПРЕДПРИЯТИЕ ГАЗПРОМ АВИА
Все закупки и тендеры АВИАПРЕДПРИЯТИЕ ГАЗПРОМ АВИА
Адрес местонахождения
108824, Г МОСКВА, - РЯЗАНОВСКОЕ, П/О РЯЗАНОВО, ТЕР ОСТАФЬЕВО АЭРОПОРТ,
108824, Г МОСКВА, ПОС. РЯЗАНОВСКОЕ, П/О РЯЗАНОВО, ТЕР ОСТАФЬЕВО АЭРОПОРТ
19.20.29.110
20.59.4
20.14.75
47.30.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 40
Кол-во: 20
Кол-во: 120
Кол-во: 200
Кол-во: 20
Кол-во: 200
Кол-во: 42
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Кол-во: 1600
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