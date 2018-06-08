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Номер извещения
977_31806121256ГтВ
Уникальный номер закупки
0001/18/СЗ/0000000242/ЗП/ГОС/Э/09.02.2018
Наименование закупки
Поставка спецодежды в 2019 - 2021 годах для нужд Дочерних Обществ ПАО «Газпром» (№ 0001/18/СЗ/0000000242/ЗП/ГОС/Э/09.02.2018)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Способ реализации
Дата публикации
08.06.2018 15:58
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
400074, Российская Федерация, Волгоградская область, Волгоград, ул. Рабоче-Крестьянская, дом 58
Почтовый адрес
400074, Российская Федерация, Волгоградская область, Волгоград, ул. Рабоче-Крестьянская, дом 58
Контактный телефон
+7 8442 96-00-56
Факс
+7 8442 96-00-56
Адрес электронной почты
opt_tkm@vlg.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Акимов Владимир Александрович
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставку спецодежды для нужд ООО "Газпром трансгаз Волгоград"
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Не подписана
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставку спецодежды для нужд ООО "Газпром трансгаз Волгоград"
Начальная цена
12 209 340,73
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Газпром трансгаз Волгоград
Все закупки и тендеры Газпром трансгаз Волгоград
Адрес местонахождения
400074, Российская Федерация, Волгоградская область, Волгоград, ул. Рабоче-Крестьянская, дом 58
Отсутствуют
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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