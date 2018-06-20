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Номер извещения
31806589977
Уникальный номер закупки
18/4.5/0036744/ГПХГ
Наименование закупки
Поставка телекоммуникационного оборудования для объекта капитального строительства «Модернизация и техническое перевооружение ЛВС филиалов ООО «Газпром ПХГ» для нужд ООО «Газпром ПХГ» (0056/18/4.5/0036744/ГПХГ/ЗП/ГОС/Э/08.06.2018)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
08.06.2018 15:57
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
141112, Российская Федерация, Московская область, ГОРОД ЩЕЛКОВО/РАЙОН ЩЕЛКОВСКИЙ, УЛИЦА МОСКОВСКАЯ, ДОМ 1/ПОМЕЩЕНИЕ 98
Почтовый адрес
141112, Российская Федерация, Московская область, ГОРОД ЩЕЛКОВО/РАЙОН ЩЕЛКОВСКИЙ, УЛИЦА МОСКОВСКАЯ, ДОМ 1/ПОМЕЩЕНИЕ 98
Контактный телефон
+7 499 580-45-18
Факс
+7 499 580-45-80
Адрес электронной почты
tender@gcr.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Филиппова Анастасия Викторовна
Место рассмотрения предложений
г. Санкт-Петербург
Закупки и тендеры Услуги по оптовой торговле электронным и телекоммуникационным оборудованием и его частями
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка телекоммуникационного оборудования для объекта капитального строительства «Модернизация и техническое перевооружение ЛВС филиалов ООО «Газпром ПХГ» для нужд ООО «Газпром ПХГ»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
20.06.2018 09:00 GMT +320.06.2018 09:0020.06.2018 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806589977Дата и время окончания срока приема заявок Поставка телекоммуникационного оборудования для объекта капитального строительства «Модернизация и техническое перевооружение ЛВС филиалов ООО «Газпром ПХГ» для нужд ООО «Газпром ПХГ»г. Санкт-Петербург
Дата и время вскрытия заявок
20.06.2018 09:1020.06.2018 09:1020.06.2018 09:10Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31806589977Дата и время вскрытия заявок Поставка телекоммуникационного оборудования для объекта капитального строительства «Модернизация и техническое перевооружение ЛВС филиалов ООО «Газпром ПХГ» для нужд ООО «Газпром ПХГ»г. Санкт-Петербург
Подведение итогов не позднее
27.06.2018 15:0027.06.2018 15:0027.06.2018 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806589977Подведение итогов не позднее Поставка телекоммуникационного оборудования для объекта капитального строительства «Модернизация и техническое перевооружение ЛВС филиалов ООО «Газпром ПХГ» для нужд ООО «Газпром ПХГ»г. Санкт-Петербург
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
27.06.201827.06.2018 15:0027.06.2018 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806589977Подведение итогов не позднее Поставка телекоммуникационного оборудования для объекта капитального строительства «Модернизация и техническое перевооружение ЛВС филиалов ООО «Газпром ПХГ» для нужд ООО «Газпром ПХГ»г. Санкт-Петербург
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка телекоммуникационного оборудования для объекта капитального строительства «Модернизация и техническое перевооружение ЛВС филиалов ООО «Газпром ПХГ» для нужд ООО «Газпром ПХГ»
Начальная цена
17 039 310,52
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Газпром ПХГ
Все закупки и тендеры Газпром ПХГ
Адрес местонахождения
196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Московский, д.139, к.1, стр.1, Помещ. 1-Н (Ч.П. 350)
26.51.44.000
46.52.1
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
Кол-во: 34
Кол-во: 16
Кол-во: 2
Кол-во: 20
Кол-во: 2
Кол-во: 4
Кол-во: 10
Кол-во: 38
Кол-во: 26
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Кол-во: 14
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Кол-во: 1
Кол-во: 9
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Кол-во: 15
Кол-во: 30
Кол-во: 4
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