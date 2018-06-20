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Номер извещения
31806589966
Уникальный номер закупки
18/4.5/0036740/ГПХГ
Наименование закупки
Поставка источников питания для объекта капитального строительства «Модернизация и техническое перевооружение ЛВС филиалов ООО «Газпром ПХГ» для нужд ООО «Газпром ПХГ» (0056/18/4.5/0036740/ГПХГ/ЗП/ГОС/Э/08.06.2018)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
08.06.2018 15:56
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
141112, Российская Федерация, Московская область, ГОРОД ЩЕЛКОВО/РАЙОН ЩЕЛКОВСКИЙ, УЛИЦА МОСКОВСКАЯ, ДОМ 1/ПОМЕЩЕНИЕ 98
Почтовый адрес
141112, Российская Федерация, Московская область, ГОРОД ЩЕЛКОВО/РАЙОН ЩЕЛКОВСКИЙ, УЛИЦА МОСКОВСКАЯ, ДОМ 1/ПОМЕЩЕНИЕ 98
Контактный телефон
+7 499 580-45-06
Факс
+7 499 580-45-80
Адрес электронной почты
tender@gcr.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Алексеева Татьяна Александровна
Место рассмотрения предложений
г. Санкт-Петербург
Закупки и тендеры Услуги по оптовой торговле электронным и телекоммуникационным оборудованием и его частями
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка источников питания для объекта капитального строительства «Модернизация и техническое перевооружение ЛВС филиалов ООО «Газпром ПХГ» для нужд ООО «Газпром ПХГ»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
20.06.2018 09:00 GMT +320.06.2018 09:0020.06.2018 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806589966Дата и время окончания срока приема заявок Поставка источников питания для объекта капитального строительства «Модернизация и техническое перевооружение ЛВС филиалов ООО «Газпром ПХГ» для нужд ООО «Газпром ПХГ»г. Санкт-Петербург
Дата и время вскрытия заявок
20.06.2018 09:1020.06.2018 09:1020.06.2018 09:10Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31806589966Дата и время вскрытия заявок Поставка источников питания для объекта капитального строительства «Модернизация и техническое перевооружение ЛВС филиалов ООО «Газпром ПХГ» для нужд ООО «Газпром ПХГ»г. Санкт-Петербург
Подведение итогов не позднее
27.06.2018 15:0027.06.2018 15:0027.06.2018 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806589966Подведение итогов не позднее Поставка источников питания для объекта капитального строительства «Модернизация и техническое перевооружение ЛВС филиалов ООО «Газпром ПХГ» для нужд ООО «Газпром ПХГ»г. Санкт-Петербург
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
27.06.201827.06.2018 15:0027.06.2018 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806589966Подведение итогов не позднее Поставка источников питания для объекта капитального строительства «Модернизация и техническое перевооружение ЛВС филиалов ООО «Газпром ПХГ» для нужд ООО «Газпром ПХГ»г. Санкт-Петербург
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка источников питания для объекта капитального строительства «Модернизация и техническое перевооружение ЛВС филиалов ООО «Газпром ПХГ» для нужд ООО «Газпром ПХГ»
Начальная цена
3 922 576,62
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Газпром ПХГ
Все закупки и тендеры Газпром ПХГ
Адрес местонахождения
196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Московский, д.139, к.1, стр.1, Помещ. 1-Н (Ч.П. 350)
26.20.40.110
46.52.1
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 3
Кол-во: 7
Кол-во: 8
Кол-во: 3
Кол-во: 5
Кол-во: 7
Кол-во: 2
Кол-во: 7
Кол-во: 6
Кол-во: 6
Кол-во: 2
Кол-во: 7
Кол-во: 5
Кол-во: 1
Кол-во: 10
Кол-во: 3
Кол-во: 8
Кол-во: 1
Кол-во: 4
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