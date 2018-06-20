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Номер извещения
31806589353
Уникальный номер закупки
18/1.1/0040598/ГЦР
Наименование закупки
Выполнение комплекса землеустроительных работ по оформлению прав ПАО «Газпром» на земельные (лесные) участки, необходимых для строительства объектов КС «Балашов», КС «Калач», КС «Петровск» в составе стройки «Реконструкция газопровода «Уренгой-Новопсков» на участке «Петровск-Писаревка» к началу поставок газа по газопроводу «Южный поток» (код 056-2003247) (0056/18/1.1/0040598/ГЦР/ЗП/ГОС/Э/08.06.2018) Закупка только у СМСП.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
08.06.2018 15:06
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
141112, Российская Федерация, Московская область, ГОРОД ЩЕЛКОВО/РАЙОН ЩЕЛКОВСКИЙ, УЛИЦА МОСКОВСКАЯ, ДОМ 1/ПОМЕЩЕНИЕ 98
Почтовый адрес
141112, Российская Федерация, Московская область, ГОРОД ЩЕЛКОВО/РАЙОН ЩЕЛКОВСКИЙ, УЛИЦА МОСКОВСКАЯ, ДОМ 1/ПОМЕЩЕНИЕ 98
Контактный телефон
+7 499 580-45-06
Факс
+7 499 580-45-80
Адрес электронной почты
tender@gcr.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Павлова Екатерина Константиновна
Место рассмотрения предложений
г. Санкт-Петербург
Закупки и тендеры Услуги в области инженерно-технического проектирования и связанные технические консультативные услуги
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Выполнение комплекса землеустроительных работ по оформлению прав ПАО «Газпром» на земельные (лесные) участки, необходимых для строительства объектов КС «Балашов», КС «Калач», КС «Петровск» в составе стройки «Реконструкция газопровода «Уренгой-Новопсков» на участке «Петровск-Писаревка» к началу поставок газа по газопроводу «Южный поток» (код 056-2003247)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
20.06.2018 09:00 GMT +320.06.2018 09:0020.06.2018 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806589353Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение комплекса землеустроительных работ по оформлению прав ПАО «Газпром» на земельные (лесные) участки, необходимых для строительства объектов КС «Балашов», КС «Калач», КС «Петровск» в составе стройки «Реконструкция газопровода «Уренгой-Новопсков» на участке «Петровск-Писаревка» к началу поставок газа по газопроводу «Южный поток» (код 056-2003247)г. Санкт-Петербург
Дата и время вскрытия заявок
20.06.2018 09:1020.06.2018 09:1020.06.2018 09:10Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31806589353Дата и время вскрытия заявок Выполнение комплекса землеустроительных работ по оформлению прав ПАО «Газпром» на земельные (лесные) участки, необходимых для строительства объектов КС «Балашов», КС «Калач», КС «Петровск» в составе стройки «Реконструкция газопровода «Уренгой-Новопсков» на участке «Петровск-Писаревка» к началу поставок газа по газопроводу «Южный поток» (код 056-2003247)г. Санкт-Петербург
Подведение итогов не позднее
27.06.2018 15:0027.06.2018 15:0027.06.2018 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806589353Подведение итогов не позднее Выполнение комплекса землеустроительных работ по оформлению прав ПАО «Газпром» на земельные (лесные) участки, необходимых для строительства объектов КС «Балашов», КС «Калач», КС «Петровск» в составе стройки «Реконструкция газопровода «Уренгой-Новопсков» на участке «Петровск-Писаревка» к началу поставок газа по газопроводу «Южный поток» (код 056-2003247)г. Санкт-Петербург
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
27.06.201827.06.2018 15:0027.06.2018 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806589353Подведение итогов не позднее Выполнение комплекса землеустроительных работ по оформлению прав ПАО «Газпром» на земельные (лесные) участки, необходимых для строительства объектов КС «Балашов», КС «Калач», КС «Петровск» в составе стройки «Реконструкция газопровода «Уренгой-Новопсков» на участке «Петровск-Писаревка» к началу поставок газа по газопроводу «Южный поток» (код 056-2003247)г. Санкт-Петербург
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение комплекса землеустроительных работ по оформлению прав ПАО «Газпром» на земельные (лесные) участки, необходимых для строительства объектов КС «Балашов», КС «Калач», КС «Петровск» в составе стройки «Реконструкция газопровода «Уренгой-Новопсков» на участке «Петровск-Писаревка» к началу поставок газа по газопроводу «Южный поток» (код 056-2003247)
Начальная цена
7 212 307,52
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО Газпром центрремонт
Все закупки и тендеры ООО Газпром центрремонт
Адрес местонахождения
141112, Российская Федерация, Московская область, ГОРОД ЩЕЛКОВО/РАЙОН ЩЕЛКОВСКИЙ, УЛИЦА МОСКОВСКАЯ, ДОМ 1/ПОМЕЩЕНИЕ 98
71.12.34.110
71.12
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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