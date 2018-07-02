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Номер извещения
31806589271
Уникальный номер закупки
18/4.3/0039426/ГППроект
Наименование закупки
Поставка автотопливозаправщика для нужд ООО "Газпром проектирование" (только для субъектов малого и среднего предпринимательства) (39426)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
08.06.2018 14:59
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
191036, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Суворовский проспект, 16/13, лит. А, пом. 19Н
Почтовый адрес
191036, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Суворовский проспект, 16/13, лит. А, пом. 19Н
Контактный телефон
+7 812 578-79-97
Факс
+7 812 578-79-97
Адрес электронной почты
zak@gazpromproject.ru
Ф.И.О. контактного лица
Мальцева Татьяна Николаевна
Место рассмотрения предложений
196143, г. Санкт-Петербург, площадь Победы, дом 2А
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка автотопливозаправщика для нужд ООО "Газпром проектирование"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
02.07.2018 09:00 GMT +302.07.2018 09:0002.07.2018 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806589271Дата и время окончания срока приема заявок Поставка автотопливозаправщика для нужд ООО "Газпром проектирование"196143, г. Санкт-Петербург, площадь Победы, дом 2А
Дата и время вскрытия заявок
02.07.2018 10:0002.07.2018 10:0002.07.2018 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31806589271Дата и время вскрытия заявок Поставка автотопливозаправщика для нужд ООО "Газпром проектирование"196143, г. Санкт-Петербург, площадь Победы, дом 2А
Подведение итогов не позднее
04.07.2018 18:0004.07.2018 18:0004.07.2018 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806589271Подведение итогов не позднее Поставка автотопливозаправщика для нужд ООО "Газпром проектирование"196143, г. Санкт-Петербург, площадь Победы, дом 2А
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка автотопливозаправщика для нужд ООО "Газпром проектирование"
Начальная цена
4 477 666,67
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО «Газпром проектирование»
Все закупки и тендеры ООО «Газпром проектирование»
Адрес местонахождения
191036, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Суворовский проспект, 16/13, лит. А, пом. 19Н
29.10.59
29.10.5
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
Кол-во: 1
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